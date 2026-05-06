11 gier podobnych do „The Walking Dead” dla miłośników poruszających historii

Jeśli lubisz gry w stylu „The Walking Dead”, z pewnością cenisz sobie głębokie fabuły, emocjonalne zaangażowanie i siłę wyboru. Od czasu premiery serii gier „The Walking Dead”” firmy Telltale fani poszukują podobnych tytułów. Dzisiaj zebrałem dla Was kilka takich gier. Są to tytuły pełne dylematów moralnych i trudnych decyzji.

Jeśli znasz już świat „The Walking Dead” i tęsknisz za emocjami, jakie dostarczała każda gra z tej serii, z pewnością docenisz nasz wybór. Witaj w świecie podobnym do gier z serii „The Walking Dead”, gdzie wybory mają znaczenie, a każdy zły krok uniemożliwi ci dalszy postęp w fabule.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „The Walking Dead”

Jeśli tęsknisz za zombie, złożonymi decyzjami i historiami, które poruszają duszę, nasza lista najlepszych gier jest stworzona właśnie dla Ciebie. Te gry są idealne dla fanów „The Walking Dead””, którzy cenią sobie wciągające, fabularne doświadczenia, emocjonujące wybory i intensywne wyzwania związane z przetrwaniem – niezależnie od tego, czy chodzi o zmierzenie się z zombie, wrogim środowiskiem, czy innymi niebezpieczeństwami.

1 The Last of Us 2013 Wyjątkowa gra postapokaliptyczna autorstwa studia Naughty Dog. Głęboka, dramatyczna fabuła osadzona w świecie, w którym grzyb cordyceps zamienia ludzi w bezlitosne zombie. Buy now 2 Life is Strange 2015 Jest to epizodyczna gra przygodowa z elementami interaktywnego kina. Każde podjęte przez gracza działanie wpływa na przebieg fabuły. Buy now 3 Beyond: Two Souls 2013 Gra zawierająca elementy interaktywnego dramatu. Można w nią grać samodzielnie lub w trybie kooperacyjnym z przyjacielem. Buy now

A to tylko część naszej listy. Czytaj dalej, aby odkryć jeszcze więcej tytułów podobnych do interaktywnej serii gier „The Walking Dead””.

11 gier podobnych do „The Walking Dead” – najlepsze propozycje dla fanów

Ukończyłeś już wszystkie części „The Walking Dead” i szukasz czegoś nowego? Poniżej znajdziesz wybór 10 najlepszych gier o podobnej tematyce.

To nie są tylko interaktywne filmy, ale prawdziwie wciągające historie, trudne dylematy moralne i intensywne walki. Czytaj dalej, aby wzbogacić swoją kolekcję gier.

1. The Last of Us [Najlepsza emocjonująca przygoda survivalowa]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Rok wydania 2013 Twórca Naughty Dog Średni czas gry 15 godzin na fabułę główną, 22–25 godzin na ukończenie wszystkich elementów gry Unikalne cechy Silna więź między postaciami, intensywna akcja survivalowa

Ta gra to kwintesencja apokalipsy zombie. Po premierze pierwszej części stało się jasne, że historia Joela i Ellie może zastąpić każdą inną grę o zombie z najwyższej półki.

Sercem fabuły są relacje emocjonalne, trudne decyzje dotyczące życia i śmierci oraz rozpadający się świat. Fani serialu „The Walking Dead” znajdą tu wszystko, co kochali w TWD: ból, nadzieję, walkę i oczywiście zombie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „The Last of Us” wyznaczyła nowy standard dla gier fabularnych o prawdziwym ładunku emocjonalnym. Relacja między Joelem a Ellie, moralna dwuznaczność oraz upadek świata łączą się, tworząc historię, którą się odczuwa, a nie tylko w którą się gra. To gra, która udowadnia, że scenariusz i rozgrywka mogą wywierać równie silne wrażenie.

Gra spodoba się wszystkim fanom motywu przetrwania i postapokaliptycznych scenerii. Czekają na Ciebie prawdziwe dylematy moralne i trudne wybory. A do tego piękna oprawa wizualna. Już w oryginalnej wersji gra zachwyca poziomem grafiki, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach. Dzisiaj jest to jeden z najlepszych tytułów w rankingu najlepszych gier z gatunku horror przetrwania. Na uwagę zasługuje również kontynuacja, choć jej główny wątek skupia się bardziej na zemście.

Nasza ocena: „The Last of Us”” to gra surowa, bezkompromisowa i niezapomniana. Rozpoczyna się spokojnymi momentami, które powoli ulegają rozpadowi, stopniowo buduje napięcie bez żadnych zapowiedzi i wciąż pozostawia cię wstrząśniętym, gdy pojawiają się napisy końcowe. Nie jest bezbłędna, ale kiedy uderza, niszczy wszystko na swojej drodze. Jeśli na pierwszym miejscu stawiasz fabułę, a dopiero potem rozgrywkę, to jest to gra dla ciebie.

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2. Życie jest dziwne [Najlepsza gra pod względem wyborów fabularnych związanych z upływem czasu]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Producent Square Enix Średni czas gry 15–17 godzin na przejście głównej fabuły, około 20 godzin, jeśli chcesz zdobyć wszystkie zakończenia. Unikalne cechy Mechanika cofania czasu, poruszające tematy

Życie jest dziwne to kolejna, równie tragiczna historia, którą docenią fani serii Telltale i najlepszych gier interaktywnych. Główna bohaterka, młoda dziewczyna o imieniu Max Caulfield, jest świadkiem morderstwa swojej przyjaciółki Chloe, której nie widziała od kilku lat.

Właśnie w tym momencie odkrywa też wyjątkową zdolność – cofanie czasu. Teraz może zmieniać przyszłość i powtarzać wydarzenia. Gra porusza temat „efektu motyla”, zgodnie z którym nawet najmniejsze zdarzenie w przeszłości może spowodować ogromne zmiany w przyszłości.

Dlaczego to wybraliśmy Życie jest dziwne wywołuje ten sam emocjonalny cios w brzuch, który uczynił The Walking Dead kultowym. Zamiast zombie mamy tu podróże w czasie, ale zachowane zostały ludzkie konsekwencje – niemożliwe wybory, moralne szare strefy i relacje, które pozostają w pamięci długo po ostatniej scenie.

Ta gra ukazuje znaczenie przyjaźni, tajemnic, straty oraz akceptacji własnej drogi życiowej. Idealna dla osób poszukujących spokojnej rozgrywki. Jeśli spodobał Ci się ten tytuł, koniecznie sprawdź zestawienie najlepszych gier podobnych do „Życie jest dziwne””.

Nasza ocena: „Życie jest dziwne” najpierw delikatnie cię porusza, a potem uderza z pełną siłą. Mechanika cofania czasu sprawia, że czujesz, iż masz kontrolę – aż do momentu, gdy jej tracisz, a to właśnie to napięcie sprawia, że nie możesz się oderwać od gry. Jest chaotyczna, szczera i nieprzewidywalna – to rodzaj gry fabularnej, która sprawia, że po zakończeniu wpatrujesz się w ekran.

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3. Beyond: Two Souls [Najlepsze kinowe doświadczenie fabularne]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Rok wydania 2013 Twórca Quantic Dream Średni czas rozgrywki 12–15 godzin na przejście głównej fabuły, 20–25, jeśli chcesz zdobyć wszystkie zakończenia Unikalne cechy Nadprzyrodzona fabuła, wiele zakończeń

Beyond: Two Souls zgłębia temat nadprzyrodzonej tajemnicy. W centrum fabuły znajduje się więź między Jodie Holmes a bezcielesną istotą o imieniu Aiden, z którą jest związana od urodzenia.

Tak jak w grach takich jak „The Walking Dead”, wszystko zależy od ciebie. Tutaj tylko ty decydujesz, komu zaufać, jak przetrwać i co poświęcić. Idealny wybór dla tych, którzy chcą poznać poruszającą fabułę, w której główną rolę odgrywa silna kobieta.

Dlaczego to wybraliśmy Beyond: Two Souls podąża tą samą ścieżką co The Walking Dead – mocna narracja, zmieniające się ramy czasowe i postacie pod presją. Traktuje decyzje jak blizny, a nie statystyki.

Jedną z największych zalet tej gry fabularnej są dwa tryby rozgrywki: „remix” i „klasyczny”. W pierwszym rozdziały następują po sobie w porządku chronologicznym. Druga opcja jest ciekawsza: cała historia podzielona jest na osobne epizody. I właśnie w trybie klasycznym można głębiej wczuć się w fabułę. Ta gra spodoba się tym, którzy szukają najlepszych gier interaktywnych.

Gra została stworzona przy użyciu technologii motion capture. W rolach głównych wystąpili Willem Dafoe i Elliot Page.

Nasza ocena: „Beyond: Two Souls” wciąga cię w swój filmowy świat i nie pozwala się z niego wyrwać. Podwójne życie Jodie i Aidena przypomina emocjonalną grę zespołową, a kiedy fabuła zaciska pętlę, nie można oderwać wzroku od ekranu. Oczywiście, rozgrywka momentami się dłuży, a akcja nie jest zbyt rozbudowana, ale kiedy wszystko się zazębia, robi ogromne wrażenie. Jeśli szukasz gier, w których fabuła jest najważniejsza, a każdy wybór ma znaczenie, ta pozycja jest warta uwagi.

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4. A Plague Tale: Innocence [Najlepsza opowieść o rodzeństwie w ponurym świecie]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Producent Focus Home Interactive Średni czas rozgrywki 12–15 godzin na przejście głównej fabuły, 15–17 godzin przy pełnej eksploracji Unikalne cechy Więź między rodzeństwem, skradanie się, szczury zarażone dżumą

Atmosfera rozkładu i rozpaczy, brutalny świat oraz kruchych ocalałych. Jeśli spodobała Ci się historia Lee i Clementine, w grze „A Plague Tale” poczujesz to samo. Jest to gra o kobiecie chroniącej swojego młodszego brata w okrutnym świecie, który skrywa horror i tajemnice.

Gra spodoba się fanom dylematów moralnych, a także miłośnikom gier survivalowych, w których skradanie się ma większe znaczenie niż likwidowanie wrogów za pomocą wszelkiego rodzaju broni. Porusza tematykę poświęcenia i rodziny. Atmosfera średniowiecza została doskonale odtworzona dzięki Inkwizycji, szczurom zarażonym dżumą oraz warunkom wojennym.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „A Plague Tale: Innocence” przedstawia historię z gatunku horror przetrwaniau, która przypomina emocjonalną głębię serialu „The Walking Dead””: desperackie ucieczki, więź między rodzeństwem wystawioną na ciężką próbę oraz świat pogrążający się w chaosie.

Gra odniosła ogromny sukces komercyjny, sprzedając się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Twórcy wydali również grę „A Plague Tale: Requiem” na konsole nowej generacji.

Nasza ocena: „A Plague Tale: Innocence” prowadzi cię przez strach, żal i walkę o przetrwanie, nie uciekając się przy tym do eksplozji i spektakularnych scen. Roje szczurów, relacje między rodzeństwem, ponura średniowieczna sceneria – wszystko to mocno cię wciąga. Rozgrywka może wydawać się prosta, a gra jest krótka, ale kiedy nabiera tempa, porywa. Jeśli kochasz gry, w których fabuła jest na pierwszym planie, a świat stawia opór, to jest to idealny wybór.

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5. Wilk wśród nas [Najlepsza mroczna zagadka w stylu noir z elementami mrocznej bajki]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Rok wydania 2013 Twórca Telltale Games Średni czas gry 9–10 godzin na przejście głównej fabuły, 11–12 godzin przy pełnym zbadaniu świata gry. Unikalne cechy Fabuła detektywistyczna, tematyka dla dorosłych

Jeśli brakuje Ci serii Seria „Telltale Definitive”, to jest to idealny wybór. Wolf nie jest tu tylko detektywem, ale bohaterem rozdartym przez dylematy moralne. Każdy odcinek trzyma fanów w napięciu. Prowadzisz śledztwo, spotykasz wrogów i sam stajesz się częścią tej serii.

Gra składa się z 5 odcinków i utrzymana jest w stylu przygodówki noir. Atmosfera baśni zostaje tu przeniesiona do realiów niebezpiecznego świata. Cała seria oparta jest na serii komiksów „Fables” autorstwa Billa Willinghama i stanowi prequel oryginalnej historii.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Wilk wśród nas” doskonale oddaje ten pełen napięcia, moralnie niejednoznaczny styl, który tak bardzo kochamy w „The Walking Dead””. Przygotuj się na brutalne wybory, wielowarstwowe postacie i podziemny świat, w którym nie ma bezpiecznej drogi.

Znajdziemy tu wiele interaktywnych dialogów, podobnie jak w „The Walking Dead””. Każda interakcja z konkretną postacią może wpłynąć na dalszy przebieg fabuły. W 2017 roku ogłoszono kontynuację gry, ale dokładna data premiery pozostaje nieznana. Tymczasem studio twierdzi, że prace nad grą trwają.

Nasza opinia: Gra „Wilk wśród nas” wciąga cię w mieszankę noiru i bajki i nie daje ci łatwego wytchnienia. Dialogi uderzają jak cegły, postacie zmieniają się w najmniej oczekiwanych momentach, a ty zastanawiasz się, kto tak naprawdę nosi maskę. Gra jest krótka, to prawda, a akcji jest niewiele, ale jeśli chodzi o fabułę? To prawdziwy hit. Dla każdego, kto ma ochotę na gry fabularne, które skłaniają do refleksji nawet po zakończeniu rozgrywki – to pozycja obowiązkowa.

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6. Detroit: Stań się człowiekiem [Najlepsza gra pod względem rozgałęzionych wyborów i etyki Androidów]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Windows Rok wydania 2018 Producent Quantic Dream Średni czas gry 12–15 godzin na przejście głównej fabuły, 20–25 godzin na odkrycie większości wątków pobocznych Unikalne cechy Rozgałęzione wątki fabularne, bunt Androida, dylematy moralne

W 2018 roku twórca gier Heavy Rain i Beyond: Two Souls przeniósł gatunek interaktywnego filmu na zupełnie nowy poziom dzięki grze Detroit: Stań się człowiekiem. Witamy w niedalekiej przyszłości, w roku 2038, gdzie genialny naukowiec, Elijah Kamski, stworzył androidy podobne do ludzi. Ich głównym zadaniem jest służenie ludziom: pomaganie w pracach domowych, wychowywanie dzieci i asystowanie przy zakupach.

Jednak konsekwencje nie kazały długo na siebie czekać. Ludzie stracili pracę, a wśród androidów pojawili się „dewianci” – roboty obdarzone wolną wolą i inteligencją, które nie są już nikomu posłuszne.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Detroit: Stań się człowiekiem””” zapewnia napięcie fabularne i dramat pełen wyborów, za którymi szaleją fani serialu „The Walking Dead””. Każda scena może przybrać inny obrót, ścieżka każdej postaci rozgałęzia się, a stawka wydaje się osobista, a nie tylko mechaniczna.

W grze występują trzy główne postacie, a grając każdą z nich, zobaczysz historię z różnych perspektyw.

Będziesz musiał podjąć wiele decyzji, ale najważniejszym elementem jest schemat blokowy. Po ukończeniu rozdziału możesz sprawdzić, którą ścieżkę wybrałeś i ile innych decyzji było dostępnych.

Jeśli jednak szukasz najlepszych gier podobnych do „Detroit: Stań się człowiekiem””, warto również wypróbować „Heavy Rain”.

Nasza ocena: „Detroit: Stań się człowiekiem”” przenosi cię do przyszłości, która wydaje się niepokojąco bliska, a następnie sprawia, że przeżywasz każdą decyzję tak, jakby to ciebie osądzano. Gra jest kinowa, emocjonująca, a kiedy przychodzi czas na wybory, są one wręcz brutalne. Niektóre wątki się dłużą, a sekwencje QTE nie każdemu przypadną do gustu, ale sama fabuła? Jest niezapomniana.

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7. Days Gone [Najlepsza gra o przetrwaniu w otwartym świecie z motywem zombie, skupiająca się na fabule]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2019 Twórca Bend Studio Średni czas gry 40 godzin na fabułę główną, ponad 60 godzin na pełne ukończenie (dodatki, platyna) Unikalne cechy Brutalna gra o przetrwaniu, otwarty świat, hordy zombie

Kolejna gra o apokalipsie zombie, w której zmierzysz się z hordami zarażonych, znajdziesz różnorodną broń i będziesz eksplorować ogromny otwarty świat. A co najlepsze, wszystko to pokonasz na motocyklu.

Fabuła nie jest zbyt skomplikowana; wyraźnie czerpie z kilku znanych serii, takich jak „Jestem legendą”, „The Walking Dead”” i „28 dni później”.

Dlaczego to wybraliśmy Days Gone oferuje tę samą surowość co The Walking Dead – walkę o przetrwanie w obliczu zagrożenia, moralne poświęcenie oraz świat, który nie pozwala łatwo wygrać. Na otwartej drodze, w otoczeniu nieustannych zagrożeń, każda decyzja ma znaczenie.

W centrum fabuły znajdują się dwaj motocykliści, którzy pracują jako niezależni najemnicy. Unikają dużych osad i podejmują się różnych misji. To jedna z kluczowych pozycji na liście najlepszych gier horrorowych. Twoim głównym celem jest przetrwanie w tym wrogim świecie.

Główną siłą napędową w grze jest nadzieja. Bohater nie poddaje się i walczy dalej, bez względu na chaos panujący wokół.

Nasza ocena: „Days Gone” zmusza cię do pokonywania długich odcinków żmudnej gry i przedzierania się przez otwarty świat, ale kiedy atakują hordy zmutowanych, a świat zwraca się przeciwko tobie, wszystko nabiera brutalnego sensu. Fabuła jest chaotyczna, świat jest zniszczony, a walka Deacona wydaje się zasłużona. Nie jest to gra bez wad – niektóre misje się dłużą, a mapa może wydawać się zbyt rozległa. Jeśli jednak szukasz horror przetrwaniau z swobodą poruszania się po otwartych drogach i stawką, która naprawdę ma znaczenie, ta gra jest właśnie dla ciebie.

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8. Batman: Seria Telltale [Najlepsze dylematy moralne w świecie superbohaterów]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Producent Telltale Games Średni czas rozgrywki 8–10 godzin na fabułę główną, około 12 godzin na ukończenie całej gry Unikalne cechy Wybory moralne, styl komiksowy, podwójne życie

W wielu grach mieliśmy okazję wcielić się w rolę Batmana. Jednak prawie zawsze jest on po prostu bohaterem, który nieustannie ratuje miasto. W rzeczywistości jednak ten superbohater to dość złożona postać. Miliarder zmuszony do prowadzenia podwójnego życia i zmagania się z niezliczonymi dylematami moralnymi, zarówno w dzień, jak i w nocy.

W tym przypadku studio Telltale stworzyło jedną z najlepszych gier o Batmanie – prawdopodobnie dokładnie taką, na jaką fani czekali przez te wszystkie lata. Akcji jest tu niewiele; nacisk kładziony jest głównie na dialogi. Każda udzielona przez gracza odpowiedź będzie miała swoje konsekwencje w dalszej części gry. Jedną z unikalnych cech gry jest możliwość przełączania się między Batmanem a Brucem Waynem.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Batman: Seria Telltale” porusza te same wrażliwe punkty co „The Walking Dead””: trudne decyzje, niejednoznaczne kwestie moralne oraz postacie, które pamiętają twoje wybory. Podział na Bruce’a i Batmana nadaje grze prawdziwą swobodę działania – to, jak się zachowasz, zmienia wszystko.

Gra zawiera nawiązania zarówno do nowych, jak i starych komiksów o bohaterze w kostiumie nietoperza. Nie chodzi jednak wyłącznie o dialogi. Znajdziemy tu również segmenty rozgrywki, głównie podczas nocnych wypraw superbohatera. Jeśli chcesz spojrzeć na życie Batmana z nowej perspektywy, ta gra jest właśnie dla ciebie.

Nasza ocena: „Batman” od Telltale działa, ponieważ to właśnie Bruce Wayne staje się problemem, który musisz rozwiązać. Rozmowy przypominają walkę, maski mają znaczenie, a konsekwencje są namacalne. Akcja jest lekka, a niektóre sceny nieco się dłużą, ale wybory mają realne konsekwencje, a klimat noir pozostaje niezmienny. Jeśli zależy ci przede wszystkim na fabule, w której konsekwencje wyborów wiszą nad każdą sceną, to jest to gra, po którą warto sięgnąć.

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9. Resident Evil 4 [Najlepsza rozgrywka z gatunku akcji i horroru o dynamicznym tempie]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Rok wydania 2023 (2005) Producent Dział Rozwoju Gier Konsumenckich 1 Średni czas rozgrywki 10–12 godzin fabuły głównej, 15–20 godzin z zawartością poboczną, 20–25 godzin dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry Unikalne cechy Horror akcji, pełna napięcia atmosfera, kultowa rozgrywka

W 2023 roku ukazał się remake jednej z najważniejszych gier w całej serii Resident Evil. Nowa wersja zachowała najlepsze elementy oryginału, ale zyskała wygodniejsze sterowanie i zaktualizowaną mechanikę. Grę tę można uznać za jedną z najlepszych w gatunku TPS. Fani horrorów mogą jednak poczuć się nieco rozczarowani. W nowej wersji twórcy odeszli od klasycznego horroru i skupili się bardziej na akcji.

Najważniejsze jest to, że przeciwnicy stali się tutaj bardziej wściekli, szybsi i sprytniejsi. Podczas gdy wcześniej wieśniacy z widłami i siekierami zachowywali się dość przewidywalnie, teraz nigdy nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać w następnej minucie.

Dlaczego to wybraliśmy „Resident Evil 4” łączy napięcie związane z walką o przetrwanie z stawką związaną z losami bohaterów. Gra jest oszczędna, bezlitosna i zmusza do podejmowania prawdziwych decyzji pod presją (amunicja, trasy, ryzyko), a dynamika relacji między Leonem a Ashley sprawia, że każde starcie ma osobisty charakter.

Nowa wersja naprawdę daje w kość nawet najbardziej doświadczonym graczom, ale wyłącznie w pozytywnym sensie. Jeśli szukasz najlepszej gry komputerowej dla jednego gracza, w której możesz zarówno strzelać, jak i rozwiązywać zagadki, to właśnie to jest to.

Nasza ocena: RE4 to wzór nowoczesnego horror przetrwaniau z charakterem. Walki są taktyczne, a nie polegają na bezmyślnym ostrzale; każda kula ma znaczenie, a pozycjonowanie liczy się bardziej niż samo celowanie. Tempo akcji gwałtownie przechodzi od paniki w wiosce do oblężenia fortecy bez utraty skupienia, a kluczowe sceny wciąż uderzają z siłą młota kowalskiego. Jeśli szukasz fabuły, napięcia i walki, która nagradza sprytną rozgrywkę, to jest to gra dla Ciebie.

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10. The Forest [Najlepszy horror przetrwania w tajemniczej dziczy]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórca Endnight Games Średni czas rozgrywki 12–15 godzin na przejście głównej fabuły, 15–17 godzin z dodatkową eksploracją Unikalne cechy Tryb kooperacji w trybie przetrwania, rzemiosło, mutanci-kanibale

Nie jest to typowa gra z naszej oferty, która na pierwszy rzut oka może wydawać się dość prosta. W rzeczywistości doskonale łączy w sobie dylematy moralne i przemyślaną fabułę osadzoną na tajemniczej wyspie, z wrogimi tubylcami, porwanym synem i podziemnymi laboratoriami.

Dlaczego to wybraliśmy The Forest porusza te same struny co najlepsze fabularne gry survivalowe: jesteś niedożywiony, słabo uzbrojony i zawsze dzieli cię tylko jedna zła decyzja od katastrofy. Atrakcyjność tej gry nie polega tylko na kanibalach czy jaskiniach, ale na cyklu zbierania zasobów, budowania i ryzykowania wszystkiego, by przedostać się głębiej. Dzięki temu „przetrwanie nocy” staje się prawdziwym planem, a nie tylko zadaniem do odhaczenia.

Jeśli szukasz najlepszych gier symulacyjnych przypominających „The Walking Dead””, zdecydowanie sprawdź ten tytuł. Nie będziesz w stanie posunąć się dalej w fabule bez zbudowania bezpiecznej osady, nauczenia się pozyskiwania wody i pożywienia oraz wytwarzania broni do walki z tubylcami.

Gra oferuje również tryb kooperacyjny, w którym możesz walczyć z falami tubylców i wspólnie z przyjacielem eksplorować wyspę.

Nasza ocena: To gra o przetrwaniu, która angażuje osobiście. Tworzenie przedmiotów i budowa bazy nadają każdemu przejściu konkretny cel, eksploracja jaskiń potęguje strach, a wyspa nieustannie rzuca ci kłody pod nogi, nawet gdy wydaje ci się, że jesteś dobrze przygotowany. Walka bywa niezgrabna, a tempo gry spada, jeśli zbyt długo zajmujesz się zbieractwem, ale kiedy skradasz się w świetle pochodni i słyszysz za sobą kroki, gra naprawdę działa. Jeśli szukasz napięcia, improwizacji i stawki, którą naprawdę odczuwasz, The Forest wciąż ma to w sobie.

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11. „Hell Is Us” [Najlepsza gra akcji i przygodowa bez żadnych ułatwień]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca Rogue Factor Średni czas rozgrywki 20 godzin na przejście głównej fabuły, około 30 godzin przy pełnej eksploracji Unikalne cechy Brak mapy i znaczników zadań, broń wyłącznie do walki wręcz przeciwko nadprzyrodzonym „Hollow Walkers”, dron jako towarzysz, nieliniowy, półotwarty świat

Lądujesz w Hadei – kraju rozdartym przez wojnę domową i nadprzyrodzoną katastrofę. Wcielasz się w postać Rémi, powracającego do krainy, którą ledwo pamiętasz, i poszukującego zaginionych rodziców wśród ruin, Warzone i horrorów związanych z pętlą czasową. Od pierwszego kroku na przesiąkniętych krwią ulicach gra „Hell Is Us” nie wręcza ci mapy, lecz miecz.

Mechanika gry łączy eksplorację z brutalną walką wręcz. Nie ma kompasu ani świecącej strzałki wskazującej zadania – są tylko wskazówki w podsłuchanych rozmowach, podarte notatki i starożytne ruiny, z których musisz ułożyć całość.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ „Hell Is Us” zamienia horror przetrwania w przygodę dla myślących graczy. Łączy w sobie budowanie świata, emocje i niebezpieczeństwo, nie opierając się na wskazówkach ani nie prowadząc gracza za rękę.

Walki są realistyczne: miecze, włócznie i topory przecinają potworne postacie, podczas gdy dron odwraca uwagę i stwarza okazje do taktycznych manewrów. Niektóre walki się przeciągają, a różnorodność przeciwników zmniejsza się w dalszej części gry, ale napięcie na początku jest wysokie.

Czas spędzony w Hadei przyprawiał mnie o gęsią skórkę już samą cichą grozą związaną z eksploracją (nie ma tu tanich strachów). W jednej chwili rozwiązujesz zagadkową łamigłówkę, a w następnej biegniesz, by ratować życie. Nawet pomimo pewnych niedociągnięć (błędy kamery, sporadyczne spadki tempa) ambicja tej gry sprawia, że nie można się od niej oderwać.

Nasza ocena: „Hell Is Us” nie jest dla każdego. Wymaga skupienia, zagubienia się w świecie gry i stawiania czoła wyzwaniom. Jeśli jednak szukasz horroru, który narasta w tobie, tajemnicy, która sprawia, że chcesz wrócić, oraz walki, która karze za nieostrożne ruchy, ta gra spełni twoje oczekiwania. Jest chaotyczna, odważna i niezapomniana.

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Nadchodzące gry podobne do The Walking Dead w 2026 roku

Jeśli lubisz ponure opowieści o przetrwaniu i desperackie wybory, najbliższe lata zapowiadają się obficie. Najbardziej oczekiwane gry 2026 roku niosą ze sobą ten sam emocjonalny ciężar i ludzki dramat, które sprawiły, że The Walking Dead stało się niezapomniane.

„Krew Świtu” (2026) – nastrojowy dramat postapokaliptyczny, w którym światło słoneczne zabija, a każda decyzja na nowo kształtuje losy twojej rozdartej grupy. To połączenie walki o przetrwanie z powolnym, wnikliwym budowaniem postaci.

– nastrojowy dramat postapokaliptyczny, w którym światło słoneczne zabija, a każda decyzja na nowo kształtuje losy twojej rozdartej grupy. To połączenie walki o przetrwanie z powolnym, wnikliwym budowaniem postaci. Gears of War: Dzień E (2026) – Prequel serii, od której wszystko się zaczęło. Spodziewaj się surowej, realistycznej opowieści z pierwszej linii frontu, w której ludzkość po raz pierwszy staje w obliczu zagrożenia ze strony Locustów. Mniej dopracowani żołnierze, więcej paniki i strat.

– Prequel serii, od której wszystko się zaczęło. Spodziewaj się surowej, realistycznej opowieści z pierwszej linii frontu, w której ludzkość po raz pierwszy staje w obliczu zagrożenia ze strony Locustów. Mniej dopracowani żołnierze, więcej paniki i strat. Toxic Commando (2026) – Wersja chaosu zombie w stylu Johna Carpentera. To kooperacyjny chaos z klimatem lat 80., potężną bronią i żartobliwymi dialogami, dzięki którym rzeź staje się zabawą, a nie ponurą rzeczywistością.

Wszystkie trzy tytuły obiecują własne spojrzenie na przetrwanie, poświęcenie i ludzkość pod presją, co jest idealne dla każdego, kogo wciąż prześladuje ostateczny wybór z serialu „The Walking Dead””.

Moja ogólna ocena gier podobnych do „The Walking Dead”

Historie oparte na wyborach mają wiele odcieni — łamiące serce, horror, tajemnica lub po prostu spokojne chwile pomiędzy katastrofami. Oto od czego bym zaczął, w zależności od tego, jakiego rodzaju emocjonalnych wrażeń szukasz:

Dla miłośników realistycznych gier o przetrwaniu → „The Last of Us” ”. Brutalna, realistyczna i niezapomniana. Każda kula, każda więź i każda strata uderzają mocniej, niż powinny.

→ ”. Brutalna, realistyczna i niezapomniana. Każda kula, każda więź i każda strata uderzają mocniej, niż powinny. Dla miłośników dramatów → Życie jest dziwne . Nastoletnie rozterki, podróże w czasie i niemożliwe wybory opakowane w przejmującą, osobistą historię, która na długo pozostaje w pamięci.

→ . Nastoletnie rozterki, podróże w czasie i niemożliwe wybory opakowane w przejmującą, osobistą historię, która na długo pozostaje w pamięci. Dla poszukiwaczy science fiction → Beyond: Two Souls . Nadprzyrodzone moce, rozdarta linia czasu i najlepsza rola Ellen Page w grze wideo – chaotyczna, ale niezapomniana.

→ . Nadprzyrodzone moce, rozdarta linia czasu i najlepsza rola Ellen Page w grze wideo – chaotyczna, ale niezapomniana. Dla fanów średniowiecznych tragedii → A Plague Tale: Innocence . Szczury, ruiny i surowe oblicze ludzkości. Gra jest ponura, piękna i pełna momentów, które uderzają w żołądek, przypominając klimatem serialu The Walking Dead.

→ . Szczury, ruiny i surowe oblicze ludzkości. Gra jest ponura, piękna i pełna momentów, które uderzają w żołądek, przypominając klimatem serialu The Walking Dead. Dla miłośników opowieści w stylu noir → Wilk wśród nas. Bezkompromisowe bajki z charakterem i stylem. Każda linijka ocieka napięciem, a każdy wybór sprawia wrażenie, jakby katastrofa była o włos od zapalenia kolejnego papierosa.

Nieważne, czy szukasz złamanego serca, horroru czy trudnych prawd – na mojej ostatecznej liście znajdziesz coś dla siebie. Ale ostrzegam: przetrwanie to łatwa część, a to ludzie komplikują sprawę.

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