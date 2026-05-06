11 jeux similaires à The Walking Dead pour les amateurs d’histoires émouvantes

Si vous aimez les jeux comme The Walking Dead, vous appréciez sans aucun doute les intrigues riches, l’implication émotionnelle et le pouvoir de choisir. Depuis la sortie de la série de jeux The Walking Dead de Telltale, les fans sont à la recherche de titres similaires. Aujourd’hui, j’ai rassemblé toute une série de titres similaires. Ce sont des jeux regorgeant de dilemmes moraux et de décisions difficiles.

Si vous avez déjà exploré l’univers de The Walking Dead et que les émotions que chaque jeu de la série vous a procurées vous manquent, vous apprécierez sans aucun doute notre sélection. Bienvenue dans un univers similaire à celui des jeux The Walking Dead, où chaque choix compte et où le moindre faux pas vous empêchera d’avancer dans l’histoire.

Notre sélection des meilleurs jeux similaires à The Walking Dead

Si les zombies, les décisions complexes et les histoires qui vous touchent au plus profond de vous-même vous manquent, notre liste des meilleurs titres est faite pour vous. Ces jeux sont parfaits pour les fans de The Walking Dead qui apprécient les expériences immersives axées sur l’histoire, les choix émotionnels et les défis de survie intenses — qu’il s’agisse d’affronter des zombies, des environnements hostiles ou d’autres dangers.

1 The Last of Us 2013 Un titre post-apocalyptique unique en son genre, signé par le studio Naughty Dog. Une histoire dramatique et profonde se déroulant dans un monde où le champignon cordyceps transforme les humains en zombies impitoyables. Buy now 2 Life is Strange 2015 Il s'agit d'un jeu d'aventure épisodique comportant des éléments de cinéma interactif. Dans ce jeu, chacune de vos actions influence le déroulement de l'histoire. Buy now 3 Beyond: Two Souls 2013 Il s'agit d'un jeu comportant des éléments de drame interactif. Vous pouvez y jouer seul ou en coopération avec un ami. Buy now

Et ce n’est qu’une partie de notre liste. Poursuivez votre lecture pour découvrir encore plus de titres similaires à la série de jeux interactifs The Walking Dead.

11 jeux similaires à The Walking Dead – Les meilleurs choix pour les fans

Avez-vous déjà terminé toutes les parties de The Walking Dead et êtes-vous à la recherche de nouveautés ? Vous trouverez ci-dessous une sélection des 10 meilleurs jeux sur un thème similaire.

Il ne s'agit pas simplement de films interactifs, mais de véritables récits captivants, de choix moraux difficiles et de combats intenses. Poursuivez votre lecture pour enrichir votre collection de jeux.

1. The Last of Us [Meilleure aventure de survie émouvante]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Année de sortie 2013 Développeur Naughty Dog Durée moyenne de jeu 15 heures pour l'histoire principale, 22 à 25 heures pour terminer le jeu dans son intégralité Caractéristiques uniques Lien fort entre les personnages, action de survie intense

Ce jeu incarne la quintessence de l’apocalypse zombie. Dès la sortie du premier opus, il est apparu clairement que l’histoire de Joel et Ellie pouvait rivaliser avec n’importe quel autre jeu de zombies de premier plan.

Au cœur de l’intrigue se trouvent des relations émotionnelles, des choix difficiles entre la vie et la mort, et un monde en pleine décomposition. Les fans de la série The Walking Dead retrouveront ici tout ce qu’ils ont aimé dans TWD : la souffrance, l’espoir, la lutte et, bien sûr, les zombies.

Pourquoi nous l'avons choisi The Last of Us a établi la référence en matière de jeux narratifs dotés d’une véritable profondeur émotionnelle. La relation entre Joel et Ellie, l’ambiguïté morale et la décadence du monde s’associent pour créer une histoire que l’on ressent, et pas seulement que l’on joue. C’est le genre de jeu qui prouve que le scénario et le gameplay peuvent avoir le même impact.

Ce jeu plaira à tous les amateurs d’histoires de survie et d’univers post-apocalyptiques. Vous serez confronté à de véritables dilemmes moraux et à des choix difficiles. Sans oublier de superbes graphismes. Même dans le jeu original, la qualité graphique est impressionnante, en particulier dans les zones ouvertes. Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs titres du classement des meilleurs jeux d’horreur et de survie. La suite mérite également votre attention, même si son thème principal s’oriente davantage vers la vengeance.

Mon verdict : The Last of Us est un jeu intense, brut et inoubliable. Le jeu s’ouvre sur des moments calmes qui se fissurent peu à peu, monte en puissance vers des rebondissements inattendus, et vous laisse encore sous le choc lorsque le générique défile. Il n’est pas parfait, mais lorsqu’il frappe, il fait des ravages. Si vous privilégiez l’histoire avant tout et le gameplay en second lieu, c’est le jeu qu’il vous faut.

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2. La vie est étrange [Idéal pour les choix narratifs liés au temps]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Développeur Square Enix Durée moyenne de jeu 15 à 17 heures pour l'histoire principale, environ 20 heures si vous visez toutes les fins. Caractéristiques uniques Mécanique de rembobinage du temps, thèmes émouvants

La vie est étrange est une autre histoire tout aussi tragique que les fans de la série Telltale et des meilleurs jeux interactifs sauront apprécier. Le personnage principal, une jeune fille nommée Max Caulfield, est témoin du meurtre de son amie Chloé, qu’elle n’avait pas revue depuis plusieurs années.

À ce moment précis, elle découvre également un pouvoir unique : celui de remonter le temps. Elle peut désormais changer le futur et rejouer les événements. Le jeu explore le thème de « l’effet papillon », selon lequel même un événement minime dans le passé peut entraîner des changements considérables dans le futur.

Pourquoi nous l’avons choisi Life Is Strange procure cette même émotion poignante qui a fait de The Walking Dead une série emblématique. Il troque les zombies contre le voyage dans le temps, mais conserve les répercussions humaines : des choix impossibles, des zones d’ombre morales et des relations qui vous marquent longtemps après la scène finale.

Ce jeu explore les thèmes de l’amitié, des secrets, de la perte et de l’acceptation du destin de chacun. Il est idéal pour ceux qui recherchent une expérience de jeu posée. Si ce titre vous a plu, ne manquez pas de découvrir notre sélection des meilleurs jeux similaires à La vie est étrange.

Mon verdict : Life Is Strange vous touche en douceur avant de vous frapper de plein fouet. Le mécanisme de rembobinage vous donne l’impression de maîtriser la situation jusqu’au moment où ce n’est plus le cas, et c’est précisément cette tension qui vous tient en haleine. C’est un jeu à la fois chaotique, émouvant et imprévisible – le genre de jeu narratif qui vous laisse les yeux rivés sur l’écran une fois terminé.

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3. Beyond : Two Souls [Meilleure expérience narrative cinématographique]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Année de sortie 2013 Développeur Quantic Dream Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures pour l'histoire principale, 20 à 25 heures si vous visez toutes les fins Caractéristiques uniques Récit surnaturel, finitions multiples

« Beyond : Two Souls » explore le thème du mystère surnaturel. Au cœur de l’histoire se trouve le lien qui unit Jodie Holmes à une entité désincarnée nommée Aiden, à laquelle elle est liée depuis sa naissance.

Tout comme dans des jeux tels que The Walking Dead, tout dépend de vous. Ici, vous seul décidez à qui faire confiance, comment survivre et quels sacrifices consentir. Un choix idéal pour ceux qui souhaitent découvrir une intrigue émouvante mettant en scène une femme forte.

Pourquoi nous l’avons choisi Beyond : Two Souls s’inscrit dans la même veine que The Walking Dead : une narration puissante, des sauts dans le temps et des personnages sous pression. Il traite les décisions comme des cicatrices, et non comme de simples statistiques.

L’un des meilleurs jeux narratifs se distingue par ses deux modes de narration : « remix » et « classique ». Dans le premier, les chapitres suivent un ordre chronologique. La deuxième option est plus intéressante : l’histoire entière est divisée en épisodes distincts. Et c’est en mode classique que vous pouvez ressentir l’histoire plus profondément. Ce titre plaira à ceux qui recherchent les meilleurs jeux interactifs.

Le jeu a été développé à l’aide de la technologie de capture de mouvement. Les rôles principaux ont été interprétés par Willem Dafoe et Elliot Page.

Mon verdict : *Beyond : Two Souls* vous plonge dans son univers cinématographique et ne vous en laisse plus sortir. La double vie de Jodie et Aiden se déroule comme un relais émotionnel, et lorsque l’histoire vous tient en haleine, vous ne pouvez plus détourner le regard. Certes, le gameplay traîne parfois en longueur et l’action manque de profondeur, mais quand elle trouve son rythme, elle fait forte impression. Si vous recherchez des jeux où l’histoire prime et où chaque choix a son importance, celui-ci vaut le détour.

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4. A Plague Tale : Innocence [Meilleure histoire centrée sur des frères et sœurs dans un monde sombre]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur Focus Home Interactive Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures pour l'histoire principale, 15 à 17 heures en explorant pleinement le jeu Caractéristiques uniques Le lien fraternel, la furtivité, les rats porteurs de la peste

Une atmosphère de décadence et de désespoir, un monde brutal et des survivants fragiles. Si vous avez aimé l’histoire de Lee et Clémentine, vous retrouverez les mêmes émotions dans A Plague Tale. Ce jeu raconte l’histoire d’une jeune femme qui protège son petit frère dans un monde cruel, où se cachent horreur et secrets.

Ce jeu plaira aux amateurs de dilemmes moraux, ainsi qu'aux passionnés de jeux de survie où la discrétion prime sur l'élimination des ennemis à l'aide de toutes sortes d'armes. Il aborde les thèmes du sacrifice et de la famille. L'atmosphère du Moyen Âge est parfaitement recréée, avec l'Inquisition, les rats porteurs de la peste et les conditions de guerre.

Pourquoi nous l’avons choisi A Plague Tale : Innocence propose une histoire de survival-horror qui fait écho à la charge émotionnelle de The Walking Dead : des fuites désespérées, un lien fraternel mis à rude épreuve et un monde sombrant dans le chaos.

Le jeu a connu un grand succès commercial, avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde entier. Les développeurs ont également sorti A Plague Tale : Requiem pour les consoles de nouvelle génération.

Mon verdict : A Plague Tale : Innocence vous plonge dans la peur, le chagrin et la lutte pour la survie sans recourir aux explosions ni aux effets spectaculaires. Les nuées de rats, la dynamique entre les deux frères et sœurs, le décor médiéval sombre… tout cela vous tient en haleine. Le gameplay est peut-être simple et la durée de jeu courte, mais quand le jeu trouve son rythme, il est saisissant. Si vous aimez les jeux où l’histoire prime, et où le monde vous résiste, celui-ci est fait pour vous.

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5. Le Loup parmi nous [Meilleur polar noir avec une touche de conte de fées sombre]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Année de sortie 2013 Développeur Telltale Games Durée moyenne de jeu 9 à 10 heures pour l'histoire principale, 11 à 12 heures en explorant pleinement le jeu. Caractéristiques uniques Récit policier, thèmes adultes

Si la série « « Telltale Definitive Series » vous manque, voici le choix idéal. Ici, Wolf n’est pas seulement un détective, mais un protagoniste déchiré par des choix moraux. Chaque épisode tient les fans en haleine. Vous menez l’enquête, affrontez des ennemis et intégrez vous-même l’univers de la franchise.

Le jeu se compose de 5 épisodes et s’inscrit dans le style d’une aventure noire. Ici, l’atmosphère des contes de fées est transposée dans la réalité d’un monde dangereux. L’intégralité de la série s’inspire de la série de bandes dessinées « Fables » de Bill Willingham et fait office de préquelle à l’histoire originale.

Pourquoi nous l’avons choisi Le Loup parmi nous incarne à la perfection ce style tendu et moralement ambigu que nous apprécions tant dans The Walking Dead. Préparez-vous à des choix brutaux, à des personnages complexes et à un monde souterrain où la sécurité n’existe pas.

Le jeu comporte de nombreux dialogues interactifs, tout comme dans *The Walking Dead**. Et chaque interaction avec un personnage donné peut influencer le déroulement futur de l’intrigue. En 2017, la suite du jeu a été annoncée, mais la date exacte de sortie reste encore inconnue. En attendant, le studio affirme que le développement est en cours.

Mon verdict : Le Loup parmi nous vous plonge dans un mélange de roman noir et de conte de fées qui ne vous laisse pas indifférent. Les dialogues ont un impact saisissant, les personnages prennent des tournants inattendus quand on s’y attend le moins, et on se demande sans cesse qui porte réellement le masque. C’est court, certes, et l’action est minimale, mais côté histoire ? C’est une véritable claque. Pour tous ceux qui ont soif de jeux narratifs qui vous font réfléchir bien après avoir arrêté de jouer, c’est un incontournable.

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6. Detroit : Become Human [Le meilleur pour les choix à embranchements et l’éthique des Android]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Windows Année de sortie 2018 Développeur Quantic Dream Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures pour la campagne principale, 20 à 25 heures pour explorer la plupart des embranchements Caractéristiques uniques Scénarios à embranchements, rébellion des Android, dilemmes moraux

En 2018, le créateur de *Heavy Rain* et *Beyond : Two Souls* a propulsé le genre du film interactif vers de nouveaux sommets avec *Detroit : Become Human**. Bienvenue dans un futur proche, en 2038, où un brillant scientifique, Elijah Kamski, a créé des Androïdes à l’apparence humaine. Leur mission principale est d’être au service des humains : aider aux tâches ménagères, élever les enfants et accompagner les gens dans leurs courses.

Mais les conséquences ne se sont pas fait attendre. Des personnes ont perdu leur emploi, et parmi les Androïdes, des « déviants » ont fait leur apparition : des robots dotés de libre arbitre et d’intelligence qui n’obéissent plus à personne.

Pourquoi nous l’avons choisi Detroit : Become Human offre le genre de tension narrative et de drame riche en choix qui fait le bonheur des fans de The Walking Dead. Chaque scène peut prendre un tournant décisif, le parcours de chaque personnage se divise en plusieurs voies, et les enjeux semblent personnels, et non simplement mécaniques.

Le jeu met en scène trois protagonistes principaux, et en incarnant chacun d’entre eux, vous découvrirez l’histoire sous différents angles.

Vous aurez de nombreux choix à faire, mais l’élément le plus important est l’organigramme. À la fin d’un chapitre, vous pouvez voir quel chemin vous avez emprunté et combien d’autres décisions étaient possibles.

Toutefois, si vous recherchez les meilleurs jeux similaires à Detroit : Become Human, vous devriez également envisager d’essayer Heavy Rain.

Mon verdict : « « Detroit : Become Human » vous plonge dans un futur qui semble d’une proximité inquiétante, puis vous fait vivre chaque décision comme si c’était vous qui étiez jugé. C’est cinématographique, émouvant, et lorsque les choix se concrétisent, ils sont carrément brutaux. Certaines branches de l’histoire traînent en longueur et les séquences de QTE ne sont pas du goût de tout le monde, mais l’histoire principale ? Elle est inoubliable.

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7. Days Gone [Meilleur jeu de survie zombie en monde ouvert axé sur le récit]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2019 Développeur Bend Studio Durée moyenne de jeu 40 heures pour l'histoire principale, plus de 60 heures pour terminer le jeu à 100 % (bonus, trophée de platine) Caractéristiques uniques Survie brutale, monde ouvert, hordes de zombies

Encore un jeu sur l'apocalypse zombie, dans lequel vous affronterez des hordes d'infectés, trouverez toute une gamme d'armes et explorerez un immense monde ouvert. Et surtout, vous viendrez à bout de tout cela à moto.

L’intrigue n’est pas très compliquée ; elle s’inspire clairement de plusieurs franchises célèbres telles que « Je suis une légende », « The Walking Dead » et « 28 jours plus tard ».

Pourquoi nous l'avons choisi Days Gone offre la même ambiance crue que The Walking Dead : la survie sous le feu ennemi, le sacrifice moral et un monde qui ne vous laisse pas gagner facilement. Sur la route, entouré de menaces constantes, chaque choix compte.

Au cœur de l’histoire se trouvent deux motards qui travaillent comme mercenaires indépendants. Ils évitent les grandes agglomérations et acceptent différentes missions. C’est l’un des titres phares de la liste des meilleurs jeux d’horreur. Votre objectif principal est de survivre dans ce monde hostile.

L’espoir est la principale source de motivation dans le jeu. Le protagoniste n’abandonne pas et continue de se battre, quel que soit le chaos qui règne autour de lui.

Mon verdict : Days Gone vous fait traverser de longues périodes de routine et de progression laborieuse en monde ouvert, mais lorsque ces hordes de « freakers » vous attaquent et que le monde se retourne contre vous, le jeu prend toute sa dimension de manière brutale. L’histoire est chaotique, l’univers est délabré, et le combat de Deacon semble pleinement mérité. Le jeu n’est pas parfait : certaines missions traînent en longueur et la carte peut sembler trop vaste. Cependant, si vous recherchez un jeu d’horreur de survie alliant la liberté des grands espaces et des enjeux qui comptent vraiment, ce jeu est fait pour vous.

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8. Batman : La série Telltale [Les meilleurs dilemmes moraux dans un univers de super-héros]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Développeur Telltale Games Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures pour l'histoire principale, environ 12 heures pour terminer le jeu dans son intégralité Caractéristiques uniques Choix moraux, style bande dessinée, double vie

De nombreux jeux nous ont déjà offert la possibilité d’incarner Batman. Mais presque toujours, il n’est qu’un héros qui passe son temps à sauver la ville. En réalité, ce super-héros est un personnage assez complexe. Un milliardaire contraint de mener une double vie et de faire face à d’innombrables dilemmes moraux, de jour comme de nuit.

Ici, Telltale a livré l’un des meilleurs jeux Batman, sans doute exactement ce que les fans attendaient depuis toutes ces années. L’action y est minimale ; l’accent est principalement mis sur les dialogues. Et chaque réponse que vous donnez aura des conséquences par la suite. L’une des particularités du jeu réside dans le fait de pouvoir passer de Batman à Bruce Wayne.

Pourquoi nous l'avons choisi Batman : La série Telltale touche les mêmes points sensibles que The Walking Dead : des choix difficiles, une morale ambiguë et des personnages qui se souviennent de vos actions. La dualité Bruce/Batman apporte une réelle liberté d’action : la façon dont vous vous comportez change tout.

Le jeu comporte des références à la fois aux nouvelles et aux anciennes bandes dessinées consacrées au héros chauve-souris. Mais tout ne repose pas uniquement sur les dialogues. Il y a également des séquences de gameplay, principalement lors des sorties nocturnes du super-héros. Si vous souhaitez découvrir la vie de Batman sous un nouvel angle, ce jeu est fait pour vous.

Mon verdict : le Batman de Telltale fonctionne parce qu’il fait de Bruce Wayne le problème que vous devez résoudre. Les conversations s’apparentent à des combats, les masques ont leur importance et les répercussions sont bien présentes. L’action est légère et certaines scènes s’éternisent, mais les choix ont un impact réel et l’ambiance noire reste omniprésente. Si vous privilégiez l’histoire, avec des conséquences qui pèsent sur chaque scène, c’est la cape qu’il vous faut.

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9. Resident Evil 4 [Meilleur gameplay d’action-horreur au rythme soutenu]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Année de sortie 2023 (2005) Développeur Division 1 de développement de jeux grand public Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures pour l'histoire principale, 15 à 20 heures avec le contenu secondaire, 20 à 25 heures pour les joueurs qui souhaitent tout terminer Caractéristiques uniques Jeu d’action-horreur, ambiance tendue, gameplay emblématique

En 2023, un remake de l’un des jeux les plus marquants de toute la série Resident Evil a été commercialisé. Cette nouvelle version a conservé le meilleur de l’original tout en bénéficiant de commandes plus intuitives et de mécanismes de jeu modernisés. Ce jeu peut être considéré comme l’un des meilleurs du genre TPS. Les amateurs d’horreur risquent toutefois d’être quelque peu déçus. Dans cette nouvelle version, les développeurs se sont éloignés de l’horreur classique pour se tourner davantage vers l’action.

Le plus important, c’est que les ennemis sont désormais plus féroces, plus rapides et plus intelligents. Alors qu’auparavant, les villageois armés de fourches et de haches se comportaient de manière assez prévisible, vous ne savez désormais jamais vraiment à quoi vous attendre de leur part d’une minute à l’autre.

Pourquoi nous l’avons choisi Resident Evil 4 allie la tension de la survie à des enjeux centrés sur les personnages. C’est un jeu épuré, implacable, qui vous oblige à prendre de véritables décisions sous pression (munitions, itinéraires, risques), tandis que la dynamique entre Leon et Ashley confère à chaque confrontation une dimension personnelle.

Cette nouvelle version met véritablement à rude épreuve même les joueurs les plus expérimentés, mais dans le bon sens du terme. Si vous recherchez le meilleur jeu PC solo où vous pouvez à la fois tirer et résoudre des énigmes, c’est exactement ce qu’il vous faut.

Mon verdict : RE4 est la référence en matière de survival horror moderne qui a du mordant. Les combats sont tactiques, sans être répétitifs ; chaque balle compte et le positionnement est plus déterminant que la simple précision de tir. Le rythme passe sans transition de la panique dans un village au siège d’une forteresse sans jamais perdre de vue l’objectif, et les scènes clés ont toujours autant d’impact. Si vous recherchez une histoire, du suspense et des combats qui récompensent un jeu intelligent, c’est le titre qu’il vous faut.

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10. The Forest [Meilleur jeu d’horreur de survie dans une nature sauvage et mystérieuse]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4 Année de sortie 2018 Développeur Endnight Games Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures pour l'histoire principale, 15 à 17 heures avec des explorations supplémentaires Caractéristiques uniques Survie en coopération, artisanat, mutants cannibales

Ce n'est pas un jeu typique de notre sélection, qui peut paraître assez simple à première vue. En réalité, il allie à la perfection des choix moraux et une histoire bien ficelée , articulée autour d'une île mystérieuse, d'indigènes hostiles, d'un fils enlevé et de laboratoires souterrains.

Pourquoi nous l’avons choisi The Forest touche les mêmes cordes sensibles que les meilleurs jeux de survie axés sur l’histoire : vous manquez de nourriture, vous êtes mal armé et une seule mauvaise décision suffit à vous mener au désastre. L’attrait ne réside pas seulement dans les cannibales ou les grottes, mais dans le cycle consistant à fouiller, construire et tout risquer pour s’enfoncer plus loin. Cela transforme le simple fait de « survivre à la nuit » en un véritable plan, et non plus en une simple case à cocher.

Si vous recherchez les meilleurs jeux de simulation dans la veine de The Walking Dead, ne manquez surtout pas ce titre. Vous ne pourrez pas progresser dans l’histoire sans construire un campement sûr, apprendre à trouver de l’eau et de la nourriture, et fabriquer des armes pour combattre les indigènes.

Le jeu propose également un mode coopératif dans lequel vous pouvez affronter des vagues d’indigènes et explorer l’île avec un ami.

Mon verdict : C’est une expérience de survie qui vous touche personnellement. La fabrication d’objets et la construction d’une base donnent un objectif à chaque partie, les explorations dans les grottes amplifient l’angoisse, et l’île ne cesse de vous réserver des surprises, même lorsque vous pensez être bien préparé. Les combats peuvent s’avérer maladroits, et le rythme s’essouffle si vous passez trop de temps à farmer, mais lorsque vous avancez à tâtons à la lueur d’une torche et que vous entendez des pas derrière vous, l’effet est saisissant. Si vous recherchez la tension, l’improvisation et des enjeux que vous ressentez réellement, The Forest tient toujours ses promesses.

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11. Hell Is Us [Meilleur jeu d'action-aventure sans aucune aide]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur Rogue Factor Durée moyenne de jeu 20 heures pour l'histoire principale, environ 30 heures en explorant pleinement le jeu Caractéristiques uniques Pas de carte ni de marqueurs de quêtes, des armes exclusivement de combat au corps à corps contre les « Hollow Walkers » surnaturels, un drone compagnon, un monde semi-ouvert non linéaire

Vous atterrissez à Hadea, un pays déchiré par la guerre civile et une calamité surnaturelle. Vous incarnez Rémi, de retour dans un pays dont vous avez à peine le souvenir, à la recherche de vos parents disparus à travers des ruines, des Warzones et les horreurs d’une boucle temporelle. Dès vos premiers pas dans ses rues ensanglantées, Hell Is Us ne vous tend pas une carte, mais une épée.

Le gameplay mêle exploration et combats au corps à corps brutaux. Pas de boussole, pas de flèche de quête lumineuse : seulement des indices glanés dans des conversations, des notes déchirées et des ruines antiques à assembler pour reconstituer le puzzle.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce que Hell Is Us transforme le survival horror en une aventure qui fait réfléchir. Le jeu mêle construction d’univers, émotions et danger sans recourir à des repères ni à un accompagnement trop poussé.

Les combats ont du poids : épées, lances et haches fendent des créatures monstrueuses tandis qu’un drone détourne l’attention et ouvre des opportunités tactiques. Certains combats s’éternisent et la variété des ennemis s’amenuise par la suite, mais la tension est à son comble en début de jeu.

Mon expérience dans Hadea m’a donné la chair de poule, ne serait-ce qu’à cause de cette angoisse silencieuse liée à l’exploration (pas de sursauts faciles ici). Un instant, vous résolvez une énigme énigmatique, l’instant d’après, vous courez pour sauver votre vie. Même avec ses imperfections (problèmes de caméra, quelques baisses de rythme), l’ambition du jeu vous tient en haleine.

Mon verdict : Hell Is Us n’est pas pour tout le monde. Il vous demande d’être attentif, de vous perdre et de tenir bon. Mais si vous recherchez une horreur qui vous envahit de l’intérieur, un mystère qui vous incite à revenir, et des combats qui sanctionnent les coups imprudents, ce jeu tient toutes ses promesses. Il est chaotique, audacieux et inoubliable.

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Les jeux à venir dans la veine de The Walking Dead en 2026

Si vous aimez les histoires de survie sombres et les choix désespérés, les prochaines années s’annoncent riches en rebondissements. Les jeux les plus attendus de 2026 possèdent la même charge émotionnelle et le même drame humain qui ont rendu The Walking Dead inoubliable.

Le Sang de Dawn Walker (2026) – Un drame post-apocalyptique à l’atmosphère sombre où la lumière du soleil est mortelle et où chaque décision redéfinit le destin de votre groupe divisé. Imaginez un mélange entre un jeu de survie et une écriture de personnages qui se dévoile petit à petit.

– Un drame post-apocalyptique à l’atmosphère sombre où la lumière du soleil est mortelle et où chaque décision redéfinit le destin de votre groupe divisé. Imaginez un mélange entre un jeu de survie et une écriture de personnages qui se dévoile petit à petit. Gears of War : E-Day (2026) – Une préquelle de la série qui a tout déclenché. Attendez-vous à un récit brut et ancré sur le terrain, alors que l’humanité affronte pour la première fois la menace des Locustes. Des soldats moins rodés, davantage de panique et de pertes.

– Une préquelle de la série qui a tout déclenché. Attendez-vous à un récit brut et ancré sur le terrain, alors que l’humanité affronte pour la première fois la menace des Locustes. Des soldats moins rodés, davantage de panique et de pertes. Commando toxique (2026) – La version de John Carpenter du chaos zombie. C’est un chaos en mode coopératif avec une touche des années 80, des armes imposantes et des dialogues ironiques qui rendent le carnage amusant plutôt que sombre.

Ces trois titres promettent chacun leur propre vision de la survie, du sacrifice et de l’humanité sous pression, ce qui est parfait pour tous ceux qui sont encore hantés par le choix final de The Walking Dead.

Mon verdict général sur les jeux similaires à The Walking Dead

Les histoires axées sur les choix se déclinent sous toutes les formes : déchirement, horreur, mystère ou simplement les moments de calme entre deux catastrophes. Voici par où je commencerais, en fonction du type de choc émotionnel que vous recherchez :

Pour les adeptes du réalisme de survie → The Last of Us . Brutal, ancré dans la réalité et inoubliable. Chaque balle, chaque lien et chaque perte vous touchent plus profondément qu’ils ne le devraient.

→ . Brutal, ancré dans la réalité et inoubliable. Chaque balle, chaque lien et chaque perte vous touchent plus profondément qu’ils ne le devraient. Pour les amateurs de drames → La vie est étrange . Angoisse adolescente, voyage dans le temps et choix impossibles, le tout enveloppé dans une histoire personnelle envoûtante qui vous marque à jamais.

→ . Angoisse adolescente, voyage dans le temps et choix impossibles, le tout enveloppé dans une histoire personnelle envoûtante qui vous marque à jamais. Pour les amateurs de science-fiction → Beyond : Two Souls . Des pouvoirs paranormaux, une ligne temporelle fracturée et la meilleure performance d’Ellen Page dans un jeu vidéo – un jeu décousu mais mémorable.

→ . Des pouvoirs paranormaux, une ligne temporelle fracturée et la meilleure performance d’Ellen Page dans un jeu vidéo – un jeu décousu mais mémorable. Pour les fans de tragédies médiévales → A Plague Tale : Innocence . Des rats, la ruine et l’humanité à l’état brut. C’est sombre, magnifique et rempli de moments poignants qui font écho à l’ambiance de The Walking Dead.

→ . Des rats, la ruine et l’humanité à l’état brut. C’est sombre, magnifique et rempli de moments poignants qui font écho à l’ambiance de The Walking Dead. Pour les accros aux histoires noires → Le Loup parmi nous. Des contes de fées « hard-boiled » qui ont du mordant et du style. Chaque réplique respire la tension, et chaque choix donne l’impression d’être à une cigarette du désastre.

Que vous recherchiez le chagrin, l’horreur ou des vérités crues, ma liste finale a de quoi vous satisfaire. Mais attention : la survie est la partie la plus facile, ce sont les gens qui compliquent les choses.

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