I 20 migliori giochi simili a The Last of Us: 2026 titoli incentrati sulla trama

La tua ricerca di giochi simili a The Last of Us è finita. Se cerchi una narrazione emozionante, personaggi ben sviluppati e l’intensità del mondo post-apocalittico , questi giochi ti offrono proprio tutto questo.

Ogni titolo di questa lista cattura quel tipo di atmosfera che ti rimane dentro anche dopo aver posato il controller, che sia attraverso ambientazioni inquietanti, una lotta disperata per la sopravvivenza o quei momenti di quiete che rendono i personaggi davvero vivi.

Alcuni mettono in risalto le scelte morali, altri puntano sulla suspense o sulla costruzione del mondo, ma tutti sanno come tenerti incollato allo schermo. Immergiti in queste storie e scopri la tua prossima avventura da ricordare.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a The Last of Us

Non tutti i titoli possono eguagliare il capolavoro di Naughty Dog, ma alcuni ci si avvicinano. Queste cinque scelte si distinguono per la narrazione, le meccaniche di sopravvivenza e la carica emotiva:

1 Days Gone 2021 È un gioco crudo ed emozionante, simile a The Last of Us. Attraversa un mondo invaso dai Freaker. Cerca risorse, combatti e mantieni la lealtà in una storia cupa di sopravvivenza e perdita. Buy now 2 State of Decay: Year One Survival Edition 2015 È un gioco simile a The Last of Us, ma incentrato sulla comunità. Costruisci zone sicure, gestisci i sopravvissuti e respingi gli infetti. L'attenzione è sulla comunità piuttosto che su un singolo eroe, dando un tocco di novità al tema della sopravvivenza. Buy now 3 Dying Light 2: Stay Human 2022 Il mix di parkour, combattimenti corpo a corpo brutali e scelte morali difficili rende ogni tramonto un momento di pericolo. Le alleanze mutevoli e le decisioni prese dal giocatore aggiungono peso al caos post-apocalittico. Buy now

Queste sono le mie cinque raccomandazioni principali, ma sono solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire altri giochi simili a The Last of Us che vale la pena provare.

20 giochi simili a The Last of Us – Sopravvivenza, trama, emozioni

Se hai voglia di altre avventure post-apocalittiche, questa lista ti offre tutti i titoli avvincenti che cerchi. Ognuno con storie profonde e ben scritte, difficili scelte morali e la sopravvivenza al centro della trama.

Vuoi altri giochi rigiocabili simili a The Last of Us?

1. Days Gone [Il miglior gioco simile a The Last of Us]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Bend Studio/Sony Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Orde di zombie Punteggio Metacritic 71

Days Gone è un gioco di sopravvivenza mozzafiato, in cui vesti i panni di Deacon St. John, un ex soldato, ex motociclista e attuale mercenario, che usa le sue abilità per, si spera, ritrovare sua moglie in un mondo post-apocalittico devastato da una pandemia. Le strade dell’Oregon sono dure, spietate e brulicano di Freaker.

Sony/Bend ha azzeccato in pieno le meccaniche di guida della moto. Sfrecciare attraverso un paesaggio infestato dagli zombie con le risorse che si esauriscono continuamente non è mai noioso. L’ambiente sembra davvero vissuto, con tantissimi posti da saccheggiare. Il tempo dinamico e il ciclo giorno-notte cambiano anche il modo in cui il mondo reagisce.

Perché l'abbiamo scelto Con orde implacabili, emozioni intense e una gestione strategica delle risorse, Days Gone ti regala un'avventura post-apocalittica che non dimenticherai mai.

Ogni viaggio è rischioso: il carburante sta finendo, le munizioni scarseggiano e i nemici ti danno sempre la caccia. Le orde sono le più spaventose mai viste in un videogioco. Si muovono all’unisono, come un muro di morte in continuo movimento che richiede sia furtività che potenza di fuoco. Se abbassi la guardia, sei finito.

Puoi muoverti di soppiatto, sparare o combinare entrambe le cose. Ci sono abbastanza personalizzazioni per la moto e le armi da non farti sentire sopraffatto. La curva di apprendimento è leggera, ma il mix di sopravvivenza, esplorazione e combattimenti frenetici mantiene alta la tensione. La trama a volte passa in secondo piano, ma la sua interpretazione unica sulla nascita degli zombie ne vale la pena.

Il mio verdetto: rivivi la pressione per le risorse e il pericolo inesorabile di The Last of Us con orde ancora più grandi in un mondo senza soluzione di continuità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi è piaciuto tantissimo il gioco: la trama, la musica... tutto in quel gioco è fantastico.

2. State of Decay: Year-One Survival Edition [Il miglior gioco di sopravvivenza con una community simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox ONE, Windows Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Undead Labs/Microsoft Studios Caratteristiche uniche Gestione delle risorse della community Punteggio Metacritic 72

Torni da una battuta di pesca con il tuo migliore amico e scopri che il mondo è in uno stato di decadimento: l’apocalisse zombie è la tua nuova realtà. Il tuo compito è semplice ma impegnativo: sopravvivere. Difendi, costruisci e gestisci la tua comunità di sopravvissuti.

Invece di seguire un eroe solitario, gestisci un intero gruppo di sopravvissuti. Ogni persona ha abilità, difetti e limiti unici, il che rende ogni scelta davvero importante. Dovresti rischiare di andare a cercare rifornimenti di notte? Recluti un nuovo sopravvissuto o conservi le risorse per il gruppo che hai già?

Perdere un sopravvissuto è definitivo, quindi ogni scelta ha ripercussioni sul tuo gruppo e rimodella il mondo devastato che ti circonda. I tuoi compiti principali sono cercare provviste, fortificare le basi e respingere i non morti. Il combattimento è teso, ma è nella gestione delle risorse che il gioco dà il meglio di sé.

Perché l'abbiamo scelto Per il suo mix di strategia di sopravvivenza, gestione della comunità e scontri adrenalinici con gli infetti.

La grafica cruda e l’ambiente fatiscente contribuiscono a creare un’atmosfera di pericolo e disperazione. Il gioco combina bene la profondità strategica con una narrazione emozionante. È una prova avvincente di leadership e abilità di sopravvivenza.

Ogni decisione porta a colpi di scena inaspettati, il che significa partite uniche e stimolanti.

Il mio verdetto: State of Decay intensifica la tensione emotiva, dato che sei responsabile di un’intera comunità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Gtsweet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Se ti piacciono i giochi di zombi open world, andare in giro a cercare equipaggiamento, costruire una base per i sopravvissuti e affrontare sfide con conseguenze reali (permadeath), allora questo gioco è FANTASTICO.

3. Dying Light 2: Stay Human – Edizione Reloaded [Il miglior gioco open-world simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, Windows, Xbox ONE, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Techland Caratteristiche uniche Parkour con zombie diurni e notturni Punteggio Metacritic 76

Dying Light 2: Stay Human ti catapulta a Villedor, un’enorme città in rovina dove la società è crollata. Vesti i panni di Aiden Caldwell, un Pellegrino che cerca di sopravvivere e ritrovare la sorella scomparsa. Di notte il pericolo aumenta, gli infetti attaccano con più ferocia, muoversi di soppiatto è più rischioso e la visibilità cala.

Muoversi da solo in questo paesaggio distopico significa padroneggiare il parkour. Sia la velocità che la precisione sono fondamentali per sopravvivere. È un vantaggio tattico in combattimento, per trovare rifornimenti e superare in astuzia creature da incubo.

La grafica è mozzafiato ma cupa. È un ambiente senza soluzione di continuità, ma invaso dalla vegetazione. Cattura sia la bellezza che il pericolo di una società sull’orlo del baratro. Ogni scelta che fai si ripercuote sulle fazioni, influisce sulle risorse e plasma la tua prossima missione, proprio come i dilemmi morali in The Last of Us.

Perché l'abbiamo scelto Dying Light 2 unisce parkour, combattimenti brutali e scelte morali in un'avventura post-apocalittica.

Ogni volta ti aspetta un'esperienza unica. Puoi anche personalizzare armi ed equipaggiamento in base al tuo stile di gioco, dai semplici attrezzi alle armi più potenti. Le possibilità di personalizzazione sono infinite, così potrai sfruttare al massimo la giungla urbana.

Il mio verdetto: Dying Light 2: Stay Human è perfetto per chi ama gli ambienti coinvolgenti e ad alto rischio. È un mix elettrizzante di strategia e adrenalina.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Hosav ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Penso che ora DL2 abbia sicuramente una rigiocabilità molto maggiore… lo consiglio vivamente a tutti.

4. The Walking Dead: The Telltale Serie Definitiva [Il miglior titolo incentrato sulla trama, simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, Fire HDX, macOS, Windows, Nintendo Switch, Ouya, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, GeForce Now Anno di uscita 2020 Creatore/i Telltale Games Caratteristiche uniche Trama basata sulle scelte Punteggio Metacritic 82

Se ti è piaciuto seguire la storia di Joel ed Ellie, questo è un gioco di sopravvivenza da non perdere. The Walking Dead: The Telltale Serie Definitiva è tutto incentrato sulle scelte, sulle emozioni e sull’evoluzione dei personaggi. Guiderai Lee, un uomo con un passato oscuro, mentre protegge Clementine in un mondo devastato dagli zombie.

In fondo è un’avventura punta e clicca. Per la maggior parte del tempo parlerai, esplorerai e prenderai decisioni morali difficili. I quick-time event mantengono alta la tensione. La grafica ispirata ai fumetti è consumata ed emozionante, e senti tutto il peso di ogni scena.

Il rapporto tra Lee e Clementine è il motore di tutto il gioco. Ogni scelta che fai sembra personale: di chi fidarsi, chi salvare e cosa sacrificare. Le conseguenze ti rimangono impresse a lungo anche dopo aver posato il controller.

Perché l’abbiamo scelto The Walking Dead: The Telltale Serie Definitiva è un viaggio emotivo completo all’insegna della sopravvivenza, completo di contenuti extra.

La Serie Definitiva include tutte e quattro le stagioni, il DLC “400 Days” e “The Walking Dead: Michonne”. Troverai anche concept art, documentari sugli sviluppatori e contenuti extra. È il modo migliore per vivere appieno la serie.

Il mio verdetto: The Walking Dead: The Telltale Serie Definitiva è perfetto se cerchi un'esperienza che ti faccia provare un turbinio di emozioni. Ti offre scelte che ti straziano e personaggi che ricorderai a lungo anche dopo aver finito il gioco.

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Cosa ne pensano i giocatori?

AaronYaygar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 caratterizzato da una ricca dinamica dei personaggi, una trama serrata e ricca di tensione, e senza dubbio le immagini più belle di tutta la serie.

5. A Plague Tale: Innocence [Il miglior gioco stealth simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PS4, Nintendo Switch, macOS, Amazon Luna, GeForce Now, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Asobo Studio/Focus Entertainment Caratteristiche uniche Sopravvivenza furtiva tra sciami di piaghe Punteggio Metacritic 81

A Plague Tale: Innocence, dove basta una torcia spenta per finire in morte. Sei Amicia, una giovane nobile nella Francia del XIV secolo, in fuga dall’Inquisizione e da sciami di ratti appestati. Devi proteggere tuo fratello, Hugo, a qualsiasi costo.

Il gioco unisce enigmi da risolvere, scontri ad alta tensione e meccaniche di furtività ben congegnate, dove ogni mossa sembra rischiosa. La furtività è il tuo punto di forza: superi di nascosto le guardie, usi la luce per respingere i ratti e crei strumenti per sopravvivere.

Perché l’abbiamo scelto A Plague Tale: Innocence è un mix unico di furtività e risoluzione di enigmi. I legami familiari così intensi lo rendono una delle avventure narrative più suggestive del suo tempo.

È un mondo inquietante ma bellissimo, con uno stile cinematografico che fa sembrare ogni capitolo un vero e proprio film. Il suggestivo sottofondo sonoro esalta l’esperienza immersiva del gioco stealth.

Il mio verdetto: A Plague Tale: Innocence è perfetto se ti sono piaciuti i rapporti familiari e i temi di sopravvivenza di The Last of Us.

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Cosa ne pensano i giocatori?

vintage13132121 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La storia è incredibile, l'universo narrativo è fantastico, i personaggi sono straordinari! Era da un po' che un gioco non mi faceva venire le lacrime agli occhi🥲

6. Metro Exodus [I migliori giochi survival horror simili a The Last of Us]

Il nostro voto 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Linux, macOS, Stadia Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i 4A Games / Deep Silver Caratteristiche uniche Un mix tra trama e sopravvivenza in un mondo aperto Punteggio Metacritic 82

In Metro Exodus, Artyom esce dai tunnel di Mosca per avventurarsi nella desolata landa russa in rovina. Guida un gruppo di sopravvissuti alla ricerca di speranza in una terra segnata dalla guerra nucleare. Ogni tappa ti riserva pericoli, bellezza e momenti strazianti.

Il tuo viaggio in questo fantastico gioco sparatutto in prima persona è pieno di scontri a fuoco adrenalinici, azioni furtive ed esplorazioni. Dovrai raccogliere rottami, costruire equipaggiamento di fortuna e potenziare le armi per sopravvivere. Le giornate sono dure, ma le notti sono ancora peggiori. Mutanti e minacce umane ti stringono il cerchio, mettendo alla prova ogni tua decisione.

Perché l'abbiamo scelto Metro Exodus fonde alla perfezione meccaniche di sopravvivenza adrenaliniche, esplorazione in un mondo aperto e una trama avvincente, rendendolo un titolo imperdibile per gli appassionati di survival horror incentrati sulla storia, come The Last of Us.

Il gioco brilla per il mix di aree aperte e sequenze intense e guidate dalla trama. Ogni luogo sembra vivo, dai fiumi ghiacciati ai deserti bruciati dal sole. La grafica è cupa ma spettacolare, e ti trascina sempre più in profondità nel suo mondo apocalittico.

Il mio verdetto: Metro Exodus è perfetto se cerchi un gioco di sopravvivenza con un’anima. È crudo, emozionante e pieno di momenti che non dimenticherai mai.

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TheBerkay ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Metro Exodus è davvero fantastico. Che atmosfera, cavolo. Un gioco incredibile.

7. Helldivers 2 [Il miglior gioco cooperativo simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Arrowhead Game Studio e Sony Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Co-op caotica con fuoco amico Punteggio Metacritic 82

Helldivers 2 non è proprio il primo gioco che ti verrebbe in mente di paragonare a The Last of Us. Ma alla base ci sono il lavoro di squadra, la sopravvivenza, la fiducia e il coordinamento.

Combatterai per la “democrazia controllata” in mondi alieni e ostili. Ti lancerai su pianeti brulicanti di nemici, completerai obiettivi e attiverai strategie devastanti. Ma c’è un problema: il fuoco amico è sempre attivo. Una mossa sbagliata può spazzare via la tua squadra.

Ogni scontro a fuoco è un mix di tensione e comicità. È assurdo, imprevedibile e rigiocabile all’infinito. L’aggiornamento “Nel mondo dell’ingiustizia” aggiunge nuovi mondi Hive, missioni e picchi di difficoltà brutali, mantenendo il caos sempre fresco.

Perché l’abbiamo scelto Helldivers 2 è un gioco cooperativo caotico e divertente, con combattimenti senza tregua contro le forze del male. Lo sviluppatore ha azzeccato in pieno il lavoro di squadra strategico e la gestione delle risorse, rendendolo un titolo imperdibile

È un epico TPS basato sul caos cooperativo. Esplosioni, sciami alieni e pasticci della squadra creano storie che ti faranno ridere anche molto tempo dopo la fine della missione.

Il mio verdetto: Helldivers 2 è perfetto per scatenare l’anarchia insieme agli amici. Tattico, assurdo e indimenticabile in tutti i sensi migliori.

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Cosa ne pensano i giocatori?

sparetheearthlings ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le scene con le sparatorie sono fantastiche, i combattimenti realistici e intensi, la community è esilarante e il tono del gioco mi fa morire dal ridere. Ce l'ho sia su PS5 che su PC ed è di gran lunga il gioco a cui gioco di più...

8. God of War [Il miglior gioco con una storia padre-figlio simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PS3, PS4, PS5, PS Portable, PS Vita, Windows, Java ME Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Storia tra padre e figlio, ambientazione mitologica, combattimenti brutali Punteggio Metacritic 94

God of War ripropone Kratos sotto una nuova luce. Un tempo dio animato dalla rabbia, ora è un padre che guida suo figlio Atreus attraverso il mondo spietato della mitologia norrena. È un viaggio all’insegna della redenzione, della perdita e del legame indissolubile tra padre e figlio.

Thunk! L'ascia Leviathan ti torna di scatto in mano. Il combattimento è intenso, preciso e strategico. Ogni colpo conta e richiede tempismo e abilità. Le missioni secondarie e i retroscena nascosti arricchiscono il mondo, premiando l'esplorazione con potenziamenti e storie che ti colpiscono altrettanto forte.

Perché l’abbiamo scelto God of War offre una narrazione mitica, drammi familiari e combattimenti epici. Ogni stagione del viaggio di Kratos esplora il male, la redenzione e la famiglia.

Cime innevate, regni in fiamme e rovine fatiscenti sembrano prendere vita e pronte a schiacciarti. La colonna sonora ti trascina ancora più a fondo nella sua atmosfera agghiacciante e mitica. Atreus non è solo un compagno di avventure. Cresce in potenza e determinazione, sia in combattimento che nella trama. Ed è un gioco hack-and-slash davvero divertente.

Il mio verdetto: God of War è un’avventura incentrata sulla trama che offre emozioni, combattimenti intensi e momenti indimenticabili.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Pegussu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Kratos è sempre stato un personaggio più complesso di quanto lasci intendere l'idea comune che si ha di lui, solo che non se ne è parlato molto né se ne è approfondito il tema.

9. Red Dead Redemption 2 [Il miglior gioco open-world drammatico, come The Last of Us]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, Windows, macOS, Linux Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Rockstar Games Caratteristiche uniche Ambiente di gioco cinematografico Punteggio Metacritic 97

Vivi il tramonto del selvaggio West nei panni di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. È un gioco western epico e cinematografico che parla di lealtà, moralità e del prezzo della libertà.

Ti aspettano sparatorie adrenaliniche e scontri corpo a corpo brutali. Caccia, pesca, deruba i treni o cavalca attraverso paesaggi mozzafiato. Ogni incontro sembra vivo, dalle battaglie caotiche ai tranquilli momenti attorno al fuoco con la tua banda. Le tue scelte determinano come si svilupperà la storia.

Perché l'abbiamo scelto Red Dead Redemption 2 per la sua trama avvincente, il mondo coinvolgente e la complessità morale. L’attenzione ai dettagli dello sviluppatore in ogni aspetto del viaggio del fuorilegge lo rende un’esperienza imperdibile.

L’attenzione ai dettagli del gioco non ha eguali. Il tuo cavallo instaura un legame con te, le pistole hanno bisogno di manutenzione e persino i piccoli gesti influenzano il modo in cui i personaggi non giocanti ti trattano. È una questione di sopravvivenza in una frontiera tanto spietata quanto bellissima.

I fan di The Last of Us proveranno lo stesso fascino per i personaggi complessi e la narrazione emozionante.

Il mio verdetto: se cerchi un’epopea dal ritmo lento, piena di cuore e grinta, Red Dead Redemption 2 è una delle più grandi storie dei videogiochi.

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Cosa ne pensano i giocatori?

SoulSerpent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ho trovato RDR2 davvero coinvolgente… è incredibile quanto sia tutto interattivo. Mi è sembrato davvero di essere dentro quel mondo e di poter fare praticamente tutto quello che mi veniva in mente, con conseguenze reali.

10. Ghost of Tsushima [Il miglior titolo di azione stealth simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS4, PS5 Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Esplora il Giappone feudale, combattimenti con la katana, meccaniche stealth Punteggio Metacritic 87

Ghost of Tsushima è la storia di Jin Sakai, una storia di sacrificio, onore e delle scelte che ti definiscono. Mentre gli invasori mongoli si avvicinano, devi decidere: seguire il rigido codice dei samurai o diventare il Fantasma.

Il combattimento unisce duelli con la katana affilatissima alla furtività. Lanciati in battaglia con la spada in pugno o colpisci dall’ombra con bombe fumogene, dardi avvelenati e trappole. Segui il vento che ti guida attraverso i campi dorati del Giappone feudale, esplora santuari di montagna e boschetti di bambù pieni di segreti.

Perché l’abbiamo scelto Ghost of Tsushima cattura l’essenza del cinema sui samurai, offrendo ai giocatori la scelta tra onore e furtività.

Non c’è nessun “grind” per salire di livello. Solo pura immersione e una colonna sonora che passa senza soluzione di continuità dalla riflessione tranquilla alle battaglie intense. I fan di The Last of Us proveranno lo stesso fascino per giochi accattivanti come Ghost of Tsushima, ma ambientati in un nuovo mondo fatto di onore e sopravvivenza.

Il mio verdetto: Ghost of Tsushima è perfetto se cerchi combattimenti eleganti, strategia approfondita e una storia che bilancia dovere, furtività ed emozione.

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muzieee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco davvero ben fatto. Grafica stupenda, gameplay fantastico, trama divertente e coinvolgente. Non vedo l'ora che esca un sequel in futuro.

11. Tomb Raider [Il miglior titolo classico di azione-avventura simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Crystal Dynamics Caratteristiche uniche Esplorazione cinematografica e avventura di sopravvivenza Punteggio Metacritic 86

In Tomb Raider, ti ritrovi bloccata su un’isola letale nei panni di una giovane archeologa, costretta ad adattarti o a morire. Nei panni di Lara, imparerai a cacciare, arrampicarti e combattere qualsiasi cosa incontri, trasformandoti pian piano nell’eroina che sei destinata a diventare. Scalerai scogliere, risolverai enigmi antichi e sopravviverai a scontri brutali in cui ogni scelta sembra avere una posta in gioco altissima.

Non è tutto un susseguirsi di combattimenti. Molte delle difficoltà di Lara sono legate alla protezione della sua squadra. Le loro apparizioni sono brevi, ma le relazioni tra i personaggi aggiungono alla trama quel peso emotivo tipico di *The Last of Us*.

Perché l’abbiamo scelto Questo remake di Tomb Raider raggiunge un raro equilibrio tra esplorazione, azione e narrazione. Si concentra tanto sulla scoperta e sulla crescita dei personaggi quanto sulla sopravvivenza, il che lo distingue dalla maggior parte dei giochi d’avventura.

Le inquadrature dinamiche e la profondità emotiva di Lara ti tengono incollato allo schermo. Alcune texture mostrano i segni del tempo, ma l’atmosfera compensa ampiamente questo aspetto.

Il mio verdetto: Tomb Raider è una grande avventura che mescola sopravvivenza, enigmi e trama. Il tutto sostenuto da un’eroina il cui percorso rende ogni difficoltà degna di essere affrontata.

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Cosa ne pensano i giocatori?

oscar_redfield ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La trama è avvincente, il gameplay è divertente e l'aspetto della sopravvivenza mi ha lasciato a bocca aperta quando è uscito.

12. Uncharted: La collezione dell’eredità dei ladri [La migliore avventura alla ricerca di tesori simile a The Last of Us]

Il nostro voto 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Naughty Dog/ Caratteristiche uniche Dialoghi spiritosi, enigmi da risolvere ed esplorazione Punteggio Metacritic 87

Uncharted: La collezione dell’eredità dei ladri riunisce due delle più grandi avventure di Naughty Dog. È piena di pericoli, mistero e battute spiritose. È una narrazione cinematografica al suo meglio, proprio come The Last of Us, ma in un’ambientazione avventurosa e ricca di azione che ti porta in giro per il mondo.

Un attimo prima sei aggrappato a una sporgenza fatiscente, quello dopo sei nel bel mezzo di uno scontro a fuoco con dei mercenari. Il gioco bilancia combattimenti ad alta tensione con esplorazioni tranquille e relazioni che danno un senso al caos. Quando non sei appeso a un treno a strapiombo su un precipizio, l’esplorazione ti ricompensa con reliquie nascoste, indizi e il brivido della scoperta.

Perché l'abbiamo scelto Uno dei giochi con una trama più avvincente che tu possa provare. Uncharted riesce alla perfezione a combinare azione adrenalinica e narrazione avvincente.

La grafica è mozzafiato. Templi esotici, onde che si infrangono e panorami mozzafiato ti fanno sentire come se fossi dentro un blockbuster hollywoodiano. Ogni inseguimento, crollo e fuga ti fa battere forte il cuore. Sul miglior monitor da gaming, le immagini del gioco sembrano prese direttamente da un film. Questa qualità cinematografica è proprio il motivo per cui i giochi narrativi stanno ormai dominando altri formati multimediali, una tendenza che analizziamo nell’approfondimento sui candidati al premio “Miglior Adattamento” dei Game Awards 2025.

Il mio verdetto: “Uncharted: La collezione dell’eredità dei ladri” è perfetto se vuoi essere protagonista di uno spettacolo senza sosta pieno di personaggi straordinari.

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Cosa ne pensano i giocatori?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Senza dubbio, Uncharted 4 è il miglior gioco della serie… Ci sono così tanti segmenti “più lenti” nel gioco che rendono davvero difficile rigiocarlo.

13. Death Stranding [Miglior titolo con una narrazione unica come The Last of Us]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, iOS, Xbox Series S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Kojima Productions / 505 Games Caratteristiche uniche Sistema Strand, mondo sconfinato basato sulle consegne Punteggio Metacritic 85

Death Stranding è uno dei giochi open world più originali in circolazione. È ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da forze soprannaturali. Vesti i panni di un corriere incaricato di ricollegare città isolate e ricostruire una società in frantumi.

Il gameplay principale ruota attorno agli spostamenti. Trasporti merci su terreni accidentati, pianifichi percorsi e costruisci strutture come ponti e teleferiche. Lungo il cammino affronti piogge incessanti, predoni e inquietanti BT.

Il sistema "The Strand" è davvero unico. Puoi lasciare strutture e rifornimenti per gli altri giocatori, creando un senso di connessione in un mondo solitario. La grafica è suggestiva e imponente. Montagne brulle, pianure ondulate e tempeste surreali sfumano il confine tra bellezza e disperazione.

Perché l'abbiamo scelto Death Stranding offre qualcosa che nessun altro gioco offre. È un'esperienza meditativa e cooperativa, avvolta in una narrazione vivida.

Può sembrare un po’ ripetitivo. Il mondo non cambia molto e gran parte del gioco ruota attorno al camminare. Ma la storia approfondisce temi come la solitudine, la resilienza e il potere delle relazioni.

Il mio verdetto: se vuoi lasciarti trasportare in un mondo familiare ma allo stesso tempo estraneo, Death Stranding fa al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

maqij ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Death Stranding è stata una delle esperienze di gioco AAA più originali in assoluto e mi è piaciuto tantissimo.

14. Horizon Zero Dawn [Le migliori avventure post-apocalittiche simili a The Last of Us]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Windows Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Caratteristiche uniche Fauna selvatica robotica, caccia tattica, trama ricca di dettagli Punteggio Metacritic 85

Siamo nel 31° secolo. Le bestie robotiche dominano la terra e la natura si è riappropriata delle rovine dell’umanità. Horizon Zero Dawn ti catapulta in questo futuro selvaggio nei panni di Aloy, una cacciatrice emarginata armata di arco, trappole e pura determinazione.

Ogni scontro è un'emozione. Un attimo prima sei nascosto nell'erba alta, quello dopo stai facendo a pezzi una bestia metallica fragorosa grande il doppio di te. Anche recuperare parti di macchine è importante. Punta sui componenti giusti e otterrai equipaggiamento migliore per la creazione e i potenziamenti.

Perché l’abbiamo scelto Horizon Zero Dawn raggiunge il perfetto equilibrio tra una grafica mozzafiato e combattimenti tattici. È tutta una questione di emozioni: adattarsi, sopravvivere e scoprire il viaggio di Aloy.

Anche l’esplorazione è gratificante. I calderoni nascosti fungono da sfide simili a dungeon in cui sblocchi i comandi per nuove macchine. È un gioco di ruolo d’azione senza sosta, ma la ricerca di un posto nel mondo da parte di Aloy rispecchia il viaggio di Ellie in The Last of Us, conferendo al caos un peso emotivo.

Il mio verdetto: con una grafica migliorata e il suo mix di elementi di sopravvivenza e scoperta, Horizon Zero Dawn è il modo migliore per vivere la storia di Aloy.

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elroon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Horizon Zero Dawn: un mondo meraviglioso, macchine pericolose e persone morte

15. Control Ultimate Edition [Il miglior gioco d’azione paranormale simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Remedy Entertainment Caratteristiche uniche Telecinesi, ambienti mutevoli, trama surreale Punteggio Metacritic 85

Il Ufficio federale di controllo sembra normale dall’esterno, ma basta varcare la soglia perché la realtà si deformi. In Control vesti i panni di Jesse Faden, una giovane donna determinata alla ricerca di risposte nella Oldest House. Un grattacielo in stile brutalista che si trasforma e nasconde spazi impossibili.

L'edificio stesso è un vero e proprio rompicapo. Stanze segrete, corridoi mutevoli e documenti nascosti alimentano il mistero e la tradizione. Armato di un'arma di servizio mutaforma e di poteri telecinetici, potrai scagliare oggetti, levitare e sbaragliare i nemici corrotti. Il combattimento è veloce, fluido e spesso caotico, ma anche l'esplorazione è fondamentale.

Perché l’abbiamo scelto Una storia soprannaturale abbinata a combattimenti psichici e ambienti che ti mandano in tilt. Il sistema di controllo rende ogni scontro indimenticabile.

Il design visivo è mozzafiato. Architettura spoglia, luci surreali e distorsioni inquietanti rendono ogni angolo inquietante. È un mix tra X-Files e Inception con un tocco di The Last of Us. La mappa può creare confusione, ma questo non fa che aumentare la tensione di trovarti perso in un luogo che non dovrebbe esistere.

Il mio verdetto: se cerchi un’azione che sia allo stesso tempo strana ma elegante, Control fa al caso tuo. La trama, la grafica e il gameplay sono accattivanti.

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Crissan- ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È uno dei miei giochi preferiti in assoluto, è tutto eccezionale...

16. Resident Evil Village [Il miglior gioco horror di sopravvivenza simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Capcom Caratteristiche uniche Ambientazione in un villaggio gotico, Lady Dimitrescu Punteggio Metacritic 84

Ti svegli in un incubo. Ethan Winters arriva in un villaggio europeo sommerso dalla neve per salvare sua figlia, che è stata rapita. Niente è al sicuro in Resident Evil Village. Castelli gotici, casette innevate e laboratori sotterranei contorti nascondono orrori dietro ogni angolo. Senza dubbio uno dei migliori giochi di Resident Evil!

Affronta i licantropi, grottesche abominazioni e la vendicativa Lady Dimitrescu: ogni proiettile conta. È un mix di esplorazione ricca di tensione, gestione delle risorse e combattimenti brutali. Enigmi e tesori nascosti ti danno un po’ di respiro tra un brivido e l’altro. Creare e potenziare le armi ti dà una possibilità di sopravvivenza.

Perché l'abbiamo scelto Village raggiunge il perfetto equilibrio tra horror e azione. Ti regala spaventi da brivido, cattivi travolgenti e momenti di silenzioso terrore che ti restano impressi a lungo.

L’architettura dettagliata, l’illuminazione inquietante e il design raccapricciante delle creature creano un’atmosfera che ti cattura fin dal primo istante. È un survival horror con la raffinatezza di un blockbuster.

Il mio verdetto: se cerchi il survival horror nella sua forma più terrificante, Resident Evil Village è quello che fa per te. Un gioco imperdibile sia per gli appassionati del genere che per chi si avvicina per la prima volta.

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MrShinShoryuken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 RE8 è incredibilmente divertente, è bellissimo da vedere e mi sono piaciuti non solo l'atmosfera, ma anche la trama.

17. Alan Wake 2 [Il miglior thriller psicologico simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Remedy Entertainment Caratteristiche uniche Due protagonisti, combattimenti basati sulla luce, trama horror psicologica Punteggio Metacritic 89

L'oscurità torna a incombere, ma questa volta è ancora più letale. Alan Wake 2 porta avanti la saga cult dell'horror psicologico. La storia si snoda da due prospettive: quella di Alan, intrappolato in un regno da incubo, e quella di Saga Anderson, un'agente dell'FBI che indaga su una serie di omicidi rituali. Le loro storie si intrecciano in una narrazione in cui realtà e finzione si confondono.

Le munizioni scarseggiano, i nemici sono implacabili e il tuo strumento più importante è la luce. Punta la torcia per indebolire i nemici oscuri, poi finiscili con i colpi di pistola. L'esplorazione svela indizi, manoscritti e segreti che rendono il mistero ancora più fitto, mentre i combattimenti ad alta tensione ti tengono con il fiato sospeso.

Perché l’abbiamo scelto Pochi giochi eguagliano il mix di horror letterario, meccaniche di sopravvivenza e stile cinematografico di Alan Wake 2. Non si tratta solo di svelare il mistero, ma anche di sopravvivere ad esso.

Fitte foreste, luci al neon tremolanti e paesaggi onirici surreali rendono ogni momento inquietante. La narrazione tipica di Remedy crea un’atmosfera densa di terrore e intrigo. È l’esperienza di gioco horror definitiva, che ti trascina sempre più in profondità nella sua follia.

Il mio giudizio: Perfetto per chi ama l’horror incentrato sulla trama. Se The Last of Us ti ha conquistato con la tensione e l’atmosfera, Alan Wake 2 ti offre lo stesso, ma con un tocco soprannaturale.

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TheSpitRoaster ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Alan Wake 2 è a dir poco un capolavoro.

18. Hellblade: Senua's Sacrifice [Il miglior viaggio emotivo simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Ninja Theory Caratteristiche uniche Audio binaurale, rappresentazione della psicosi, combattimenti cinematografici Punteggio Metacritic 81

Hellblade: Senua’s Sacrifice è un viaggio tra mito e follia. Senua deve avventurarsi nell’Helheim per reclamare l’anima del suo amato defunto. Il tutto mentre combatte sia contro i mostri che contro la sua mente frammentata.

Ogni aspetto di questo gioco ti strazia l'anima. Affronterai nemici in duelli brutali, risolverai enigmi con le rune per sbloccare percorsi e userai tecniche di scherma che richiedono tempismo. È un gioco emozionante come God of War, radicato nelle emozioni umane più crude.

Perché l’abbiamo scelto Non sono molti i giochi che fondono mito, salute mentale e narrazione cinematografica come Hellblade. La sua combinazione di combattimenti, enigmi da risolvere e una narrazione profondamente personale crea un’esperienza straordinaria.

Voci sussurrate, un’atmosfera opprimente e suoni studiati per farti dubitare di ciò che è reale. L’audio ti immerge nella lotta di Senua contro la psicosi. È un mix inquietante di rovine illuminate dal fuoco, foreste nebbiose e cieli insanguinati. Ogni scena ha un peso.

La recitazione è autentica, gli effetti sono viscerali e gli elementi mitici sono al tempo stesso bellissimi e terrificanti. Non si tratta solo di sopravvivere ai combattimenti, ma di sopravvivere alla tua stessa mente.

Il mio verdetto: Senua trasmette emozione e carattere attraverso il mito, l’orrore e una bellezza inquietante.

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thementaltyrant ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personalmente, non credo di aver mai giocato a un gioco che mi abbia trasmesso così tante emozioni. E gioco da oltre 30 anni. È davvero qualcosa di speciale, questo è certo.

19. Gears of War [Il miglior sparatutto ricco di azione, simile a The Last of Us]

Il nostro voto 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Epic Games / The Coalition Caratteristiche uniche Combattimento "stop-and-pop" Punteggio Metacritic 82

In Gears of War, l'Orda dei Locust si è sollevata e l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Nei panni di Marcus Fenix, un soldato incallito, guidi una lotta disperata per riconquistare il pianeta.

Ogni battaglia è intensa, con proiettili, esplosioni e mostri che ti circondano da ogni parte. Nasconditi dietro i muri, aggirali dai fianchi e facci saltare in aria con armi potentissime. Il fucile Lancer, con la sua baionetta a motosega, è una delle armi più iconiche dei videogiochi.

Perché l’abbiamo scelto Gears of War unisce azione pura e strategia. Ha definito lo standard per gli sparatutto moderni e regge ancora oggi il confronto.

Si ispira all’estetica industriale. Città distrutte, tunnel brulicanti di Locust e scenografie imponenti conferiscono peso a ogni missione. Il sistema di copertura richiede concentrazione. Trasforma gli scontri a fuoco in battaglie tattiche invece che in un caos da “spara a caso”.

Il mio verdetto: se ami il lavoro di squadra, la potenza di fuoco massiccia e un’epica lotta per la sopravvivenza, Gears of War è un gioco survival horror da non perdere.

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Just-why-man ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Era proprio il mix perfetto tra scene spettacolari, azione epica, horror, trama, combattimenti viscerali a piedi e grandi battaglie con i veicoli.

20. Spec Ops: The Line [Il miglior gioco di guerra simile a The Last of Us]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Yager Development Caratteristiche uniche Sparatutto in terza persona a squadre Punteggio Metacritic 76

Spec Ops: The Line è un eccellente gioco di guerra ambientato a Dubai. La città è sepolta dalle tempeste di sabbia e una richiesta di soccorso attira il capitano Martin Walker e la sua squadra tra le rovine. Quella che inizia come una missione di salvataggio si trasforma rapidamente in un incubo fatto di crimini di guerra, tradimenti e scelte impossibili.

A prima vista, sembra un gioco sparatutto militare in terza persona. Ti appoggerai alle coperture, comanderai la tua squadra e farai fuori i nemici tra grattacieli crollati e strade spazzate dalla tempesta. Ma questo non è il solito gioco di guerra. Ogni scontro a fuoco ti spinge sempre più al limite, e la trama ti costringe a chiederti chi sia il vero nemico.

Perché l’abbiamo scelto Spec Ops: The Line si distingue per la sua narrazione audace e l’attenzione ai temi morali. Ha il coraggio di metterti a disagio, trasformando il genere sparatutto in una riflessione morale.

La grafica cattura una città allo stesso tempo mozzafiato e in rovina. La luce del sole filtra attraverso la polvere, le insegne al neon tremolano tra le macerie e improvvise tempeste di sabbia cambiano il corso delle battaglie.

Anche molto tempo dopo i titoli di coda, avrai ancora delle domande.

Il mio verdetto: se vuoi azione unita a una storia che metta alla prova la tua coscienza, Spec Ops: The Line è perfetto.

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Krieg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Questo gioco è nella mia lista dei giochi preferiti di sempre; sì, il gameplay è un po’ goffo, ma è del 2012 e penso che all’epoca non fosse poi così male. La trama è davvero bella.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a The Last of Us?

La scelta migliore è sicuramente Days Gone, un gioco di sopravvivenza in un mondo aperto dal tono crudo che riesce a trasmettere la stessa profondità emotiva e la stessa tensione da alta posta in gioco di The Last of Us.

Quanti giochi della serie The Last of Us ci sono?

Ci sono due giochi principali: The Last of Us (2013) e The Last of Us Part II (2020). Ci sono anche The Last of Us Remastered e il remake da The Last of Us Part I, oltre al DLC Left Behind – un adattamento per la TV andato in onda nel 2023.

Che tipo di gioco è The Last of Us?

È un gioco d’azione e avventura in terza persona con forti elementi di survival horror. Il gioco unisce furtività, crafting ed esplorazione a combattimenti intensi. Ciò che lo contraddistingue è la narrazione emozionante e l’attenzione alle relazioni, soprattutto tra Joel ed Ellie. È una storia che parla tanto di sentimenti quanto di sopravvivenza.

God of War si ispira a The Last of Us?

Sì. Anche se God of War affonda le sue radici nella mitologia, il reboot del 2018 ha tratto chiara ispirazione da The Last of Us. La dinamica padre-figlio tra Kratos e Atreus rispecchia il rapporto tra Joel ed Ellie, fondendo combattimenti ricchi di azione con una narrazione guidata dalle emozioni.

The Last of Us è collegato a Days Gone?

No. Entrambi sono esclusivi per PlayStation con ambientazioni post-apocalittiche, ma sono stati realizzati da studi diversi. The Last of Us è stato sviluppato da Naughty Dog, mentre Days Gone è stato creato da Bend Studio. Condividono il tema della sopravvivenza, ma si svolgono in universi completamente separati.