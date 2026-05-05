20 najlepszych gier podobnych do „The Last of Us: 2026” – propozycje z naciskiem na fabułę

Twoje poszukiwania gier podobnych do „The Last of Us”” dobiegły końca. Jeśli pragniesz poruszającej fabuły, bogatego rozwoju postaci i postapokaliptycznego napięcia , te gry zapewnią Ci to wszystko.

Każdy tytuł z tej listy oddaje atmosferę, która pozostaje w pamięci długo po odłożeniu kontrolera – czy to dzięki niesamowitym lokacjom, desperackiej walce o przetrwanie, czy też cichym chwilom, które sprawiają, że postacie wydają się żywe.

Niektóre z nich kładą nacisk na wybory moralne, inne stawiają na napięcie lub budowanie świata, ale wszystkie potrafią utrzymać twoje zaangażowanie. Zanurz się w tych opowieściach i odkryj kolejną przygodę, którą warto zapamiętać.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „The Last of Us””

Nie każdy tytuł może dorównać arcydziełu studia Naughty Dog, ale kilka z nich jest bliskich tego ideału. Te pięć propozycji wyróżnia się fabułą, mechaniką przetrwania i emocjonalną głębią:

1 Days Gone 2021 To surowa, poruszająca gra, podobna do „The Last of Us”. Przemierzaj świat opanowany przez Freakerów. Szukaj zasobów, walcz i pozostań wierny swoim zasadom w ponurej opowieści o przetrwaniu i stracie. Buy now 2 State of Decay: Year One Survival Edition 2015 Gra podobna do „The Last of Us”, ale skupiająca się na społeczności. Twórz strefy bezpieczeństwa, zarządzaj ocalałymi i odpieraj ataki zarażonych. Chodzi tu o społeczność, a nie o pojedynczego bohatera, co nadaje przetrwaniu zupełnie nowy wymiar. Buy now 3 Dying Light 2: Stay Human 2022 Połączenie parkouru, brutalnej walki wręcz i trudnych wyborów moralnych sprawia, że każdy zmierzch wydaje się niebezpieczny. Zmieniające się sojusze i decyzje podejmowane przez gracza nadają dodatkowego znaczenia postapokaliptycznemu chaosowi. Buy now

To moja piątka najlepszych rekomendacji, ale to dopiero początek. Przewiń dalej, aby zobaczyć więcej gier podobnych do „The Last of Us”, w które warto zagrać.

20 gier podobnych do „The Last of Us”” – przetrwanie, fabuła, emocje

Jeśli potrzebujesz więcej postapokaliptycznych przygód, ta lista zawiera wszystkie wciągające tytuły, których potrzebujesz. Każdy z nich ma głęboką, dobrze napisaną fabułę, trudne wybory moralne i walkę o przetrwanie w centrum akcji.

Chcesz więcej gier, w które można grać wielokrotnie, podobnych do „The Last of Us””?

1. Days Gone [Najlepsza gra podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, Windows Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Bend Studio/Sony Interactive Entertainment Cechy charakterystyczne Hordy zombie Ocena na Metacritic 71

Days Gone to ekscytująca gra survivalowa, w której wcielasz się w postać Deacona St. Johna – byłego żołnierza, byłego motocyklisty, a obecnie najemnika – wykorzystującego swoje umiejętności, by, miejmy nadzieję, odnaleźć swoją żonę w postapokaliptycznym świecie spustoszonym przez pandemię. Otwarte drogi Oregonu są surowe, bezlitosne i pełne Freakerów.

Sony/Bend doskonale dopracowało mechanikę jazdy na motocyklu. Przemierzanie krajobrazu opanowanego przez zombie przy stale kurczących się zasobach nigdy nie jest nudne. Otoczenie sprawia wrażenie prawdziwego, pełnego miejsc, w których można szukać łupów. Dynamiczna pogoda i cykl dnia i nocy również wpływają na to, jak reaguje otaczający świat.

Dlaczego to wybraliśmy Nieustanne hordy, emocjonująca fabuła i strategiczne zarządzanie zasobami sprawiają, że Days Gone to postapokaliptyczna przygoda, której nie zapomnisz.

Każda wyprawa wiąże się z ryzykiem – paliwo się kończy, amunicja jest na wyczerpaniu, a wrogowie nieustannie cię ścigają. Hordy w tej grze są najstraszniejsze ze wszystkich. Poruszają się jak jedna całość, tworząc ruchomą ścianę śmierci, która wymaga zarówno skradania się, jak i siły ognia. Jedno nieostrożne posunięcie – i po tobie.

Możesz się skradać, strzelać lub łączyć obie te taktyki. Opcji dostosowywania motocykla i broni jest wystarczająco dużo, więc nie czujesz się przytłoczony. Krzywa nauki jest łagodna, ale połączenie walki o przetrwanie, eksploracji i dynamicznej walki utrzymuje wysokie napięcie. Fabuła schodzi czasami na dalszy plan, ale jej unikalne podejście do powstania zombie jest tego warte.

Nasza ocena: Przeżyj na nowo presję związaną z zasobami i nieustanne zagrożenie znane z gry „The Last of Us”, tym razem z większymi hordami w płynnie połączonym świecie.

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Co mówią gracze?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bardzo podobała mi się ta gra – fabuła, muzyka, wszystko w tej grze jest niesamowite.

2. State of Decay: Edycja „Year-One Survival” [Najlepsza gra survivalowa z aktywną społecznością, podobna do The Last of Us]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox ONE, Windows Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Undead Labs/Microsoft Studios Unikalne cechy Zarządzanie zasobami społecznościowymi Ocena na Metacritic 72

Wracasz z wyprawy wędkarskiej ze swoim najlepszym przyjacielem i odkrywasz , że świat pogrążył się w stanie rozkładu, a apokalipsa zombie stała się twoją nową rzeczywistością. Twoje zadanie jest proste, ale jednocześnie przytłaczające – musisz przetrwać. Broń, buduj i zarządzaj własną społecznością ocalałych.

Zamiast podążać za samotnym bohaterem, zarządzasz całą grupą ocalałych. Każda osoba ma unikalne umiejętności, wady i ograniczenia, co sprawia, że każdy wybór ma ogromne znaczenie. Czy powinieneś zaryzykować nocną wyprawę po zapasy? Czy zrekrutujesz nowego ocalałego, czy też zachowasz zasoby dla grupy, którą już masz?

Utrata ocalałego jest nieodwracalna, więc każdy wybór wywołuje falę zmian w twojej grupie i przekształca zniszczony świat wokół ciebie. Twoimi głównymi zadaniami są zbieranie zapasów, wzmacnianie baz i odpieranie ataków nieumarłych. Walka jest pełna napięcia, ale to właśnie zarządzanie zasobami jest tym, co wyróżnia tę grę.

Dlaczego to wybraliśmy Ze względu na połączenie strategii przetrwania, zarządzania społecznością oraz pełnych napięcia starć z zarażonymi.

Surowa grafika i zniszczone otoczenie potęgują atmosferę niebezpieczeństwa i desperacji. Gra dobrze łączy strategiczną głębię z emocjonującą fabułą. To wciągający sprawdzian umiejętności przywódczych i przetrwania.

Każda decyzja prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji, co oznacza unikalne i wymagające rozgrywki.

Nasza ocena: „State of Decay” potęguje emocjonalną stawkę, ponieważ gracz jest odpowiedzialny za całą społeczność.

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Co mówią gracze?

Gtsweet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jeśli lubisz gry z zombie w otwartym świecie, zbieranie sprzętu, budowanie bazy dla ocalałych oraz wyzwania wiążące się z realnymi konsekwencjami (permadeath), to ta gra jest NIESAMOWITA.

3. Dying Light 2: Stay Human – Edycja Reloaded [Najlepsza gra z otwartym światem podobna do The Last of Us]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Techland Unikalne cechy Parkour z zombie w trybie dziennym i nocnym Ocena na Metacritic 76

Dying Light 2: Stay Human przenosi cię do Villedor, ogromnego zrujnowanego miasta, w którym społeczeństwo uległo rozpadowi. Wcielasz się w Aidena Caldwella, pielgrzyma próbującego przetrwać i odnaleźć swoją zaginioną siostrę. W nocy niebezpieczeństwo gwałtownie wzrasta, zarażeni atakują z większą siłą, skradanie się staje się bardziej ryzykowne, a widoczność spada.

Poruszanie się samotnie po tym dystopijnym krajobrazie wymaga opanowania parkouru. Zarówno szybkość, jak i precyzja mają kluczowe znaczenie dla przetrwania. Stanowią one przewagę taktyczną w walce, podczas poszukiwania zapasów oraz w przechytrzaniu koszmarnych stworzeń.

Grafika jest oszałamiająca, ale ponura. Środowisko jest spójne, ale porośnięte dziką roślinnością. Oddaje zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwo społeczeństwa na krawędzi upadku. Każdy dokonany przez ciebie wybór wywołuje reakcję wśród frakcji, wpływa na zasoby i kształtuje twoje kolejne zadanie, podobnie jak dylematy moralne w grze „The Last of Us””.

Dlaczego to wybraliśmy Dying Light 2 łączy parkour, brutalną walkę i dylematy moralne w postapokaliptyczną przygodę.

Za każdym razem czeka na Ciebie wyjątkowe doświadczenie. Możesz również dostosować broń i ekwipunek do swojego stylu gry – od prostych narzędzi po potężną broń. Możliwości personalizacji są nieograniczone, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać miejską dżunglę.

Nasza opinia: Dying Light 2: Stay Human to idealna gra dla tych, którzy kochają wciągające, pełne napięcia środowiska. To ekscytujące połączenie strategii i adrenaliny.

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Co mówią gracze?

Hosav ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Myślę, że teraz DL2 z pewnością oferuje znacznie większą powtarzalność rozgrywki… Gorąco polecam wszystkim, żeby w to zagrali.

4. The Walking Dead: Kompletna seria Telltale [Najlepsza gra fabularna w stylu The Last of Us]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, Fire HDX, macOS, Windows, Nintendo Switch, Ouya, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, GeForce Now Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Telltale Games Cechy charakterystyczne Fabuła oparta na wyborach gracza Ocena na Metacritic 82

Jeśli podobała Ci się historia Joela i Ellie, ta gra survivalowa to pozycja obowiązkowa. W The Walking Dead: Kompletna seria Telltale chodzi przede wszystkim o wybory, emocje i rozwój postaci. Wcielasz się w Lee, mężczyznę z mroczną przeszłością, który chroni Clementine w świecie rozdartym przez zombie.

W gruncie rzeczy jest to przygoda typu „wskaż i kliknij”. Przez większość czasu rozmawiasz, eksplorujesz otoczenie i podejmujesz trudne decyzje moralne. Sekwencje Quick-Time Event zapewniają napięcie akcji. Grafika inspirowana komiksami jest surowa i pełna emocji – odczuwasz ciężar każdej sceny.

Relacja między Lee i Clementine napędza całą grę. Każdy dokonany przez ciebie wybór wydaje się osobisty – komu zaufać, kogo ocalić i co poświęcić. Konsekwencje tych wyborów pozostają z tobą jeszcze długo po odłożeniu kontrolera.

Dlaczego to wybraliśmy The Walking Dead: Kompletna seria Telltale to kompletna, pełna emocji opowieść o przetrwaniu, zawierająca dodatkowe materiały.

Wersja „Seria Definitive”” zawiera wszystkie cztery sezony, dodatek „400 Days” oraz grę „The Walking Dead: Michonne””. Otrzymujesz również grafiki koncepcyjne, filmy dokumentalne twórców oraz materiały dodatkowe. To najlepszy sposób na poznanie tej serii.

Nasza ocena: „The Walking Dead: Kompletna seria Telltale” to idealna propozycja dla tych, którzy szukają emocjonalnej huśtawki. Gra oferuje bolesne wybory i postacie, które zapadną ci w pamięć na długo po zakończeniu przygody.

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Co mówią gracze?

AaronYaygar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 wyróżniający się bogatą dynamiką postaci, zwartą i trzymającą w napięciu fabułą oraz bez wątpienia najpiękniejszą oprawą wizualną w całej serii.

5. A Plague Tale: Innocence [Najlepsza gra typu stealth podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PS4, Nintendo Switch, macOS, Amazon Luna, GeForce Now, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Asobo Studio/Focus Entertainment Unikalne cechy Gra typu „stealth survival” z rojami zarazy Ocena na Metacritic 81

A Plague Tale: Innocence – gra, w której od śmierci dzieli cię zaledwie jedna zgaszona pochodnia. Wcielasz się w Amicię, młodą szlachciankę z XIV-wiecznej Francji, uciekającą przed Inkwizycją i rojami zarażonych dżumą szczurów. Twoim zadaniem jest ochrona brata, Hugo, bez względu na cenę.

Gra łączy w sobie rozwiązywanie zagadek, pełne napięcia starcia oraz dopracowaną mechanikę skradania się, w której każdy ruch wydaje się ryzykowny. Skradanie się to twoja siła – przemykaj obok strażników, wykorzystuj światło, by odstraszać szczury, i twórz narzędzia, które pozwolą ci przeżyć.

Dlaczego to wybraliśmy A Plague Tale: Innocence to wyjątkowe połączenie skradania się i rozwiązywania zagadek. Emocjonalne więzi rodzinne sprawiają, że gra wyróżnia się jako jedna z najbardziej klimatycznych przygodówek fabularnych swoich czasów.

To nawiedzający, a jednocześnie piękny świat, którego kinowy styl sprawia, że każdy rozdział przypomina film. Niepokojąca oprawa dźwiękowa potęguje wciągające wrażenia z gry skradankowej.

Nasza ocena: „A Plague Tale: Innocence” to idealna gra dla tych, którzy pokochali relacje rodzinne i motywy przetrwania w „The Last of Us””.

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Co mówią gracze?

vintage13132121 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fabuła jest niesamowita, świat gry fantastyczny, a postacie po prostu niesamowite! Dawno żadna gra nie wzruszyła mnie do łez🥲

6. Metro Exodus [Najlepsze gry z gatunku survival horror podobne do The Last of Us]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Linux, macOS, Stadia Rok wydania 2019 Twórca/twórcy 4A Games / Deep Silver Unikalne cechy Połączenie fabuły i survivalu w otwartym świecie Ocena na Metacritic 82

W grze „Metro Exodus” Artyom opuszcza moskiewskie tunele i wkracza na zrujnowane tereny dzikiej rosyjskiej przyrody. Poprowadź grupę ocalałych poszukujących nadziei na ziemi naznaczonej wojną nuklearną. Każdy przystanek kryje w sobie niebezpieczeństwo, piękno i smutek.

Twoja przygoda w tej fantastycznej strzelance FPS jest pełna pełnych napięcia strzelanin, skradania się i eksploracji. Będziesz zbierać resztki, tworzyć prowizoryczny ekwipunek i ulepszać broń, by przeżyć. Dni są ciężkie, ale noce są jeszcze gorsze. Mutanty i ludzkie zagrożenia zbliżają się, wystawiając na próbę każdą twoją decyzję.

Dlaczego to wybraliśmy Metro Exodus doskonale łączy w sobie pełną napięcia mechanikę survivalową, eksplorację otwartego świata oraz wciągającą fabułę, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów survival horrorów opartych na fabule, takich jak The Last of Us.

Gra wyróżnia się połączeniem otwartych przestrzeni i zwartych, fabularnych sekwencji. Każda lokacja wydaje się żywa – od zamarzniętych rzek po spalone słońcem pustynie. Grafika jest ponura, ale spektakularna, co jeszcze bardziej wciąga gracza w ten apokaliptyczny świat.

Nasza ocena: Metro Exodus to świetna gra, jeśli szukasz survivalu z duszą. Jest surowa, emocjonująca i pełna momentów, których nigdy nie zapomnisz.

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Co mówią gracze?

TheBerkay ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Metro Exodus” jest naprawdę świetne. Niesamowita atmosfera, stary. Niesamowita gra.

7. Helldivers 2 [Najlepsza gra kooperacyjna podobna do The Last of Us]

Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Arrowhead Game Studio, Sony Interactive Entertainment Unikalne cechy Chaotyczna rozgrywka kooperacyjna z możliwością trafiania sojuszników Ocena na Metacritic 82

„Helldivers 2” nie jest pierwszą grą, którą porównałbyś do „The Last of Us””. Jednak jej sednem jest praca zespołowa, przetrwanie, zaufanie i koordynacja.

Będziesz walczyć o „kontrolowaną demokrację” na obcych i wrogich światach. Wyląduj na planetach roiących się od wrogów, realizuj cele i wywołuj niszczycielskie strategie. Jest jednak pewien haczyk: ostrzał sojuszników jest zawsze włączony. Jeden zły ruch może zniszczyć całą twoją drużynę.

Każda strzelanina to mieszanka napięcia i komedii. Jest absurdalna, nieprzewidywalna i można w nią grać w nieskończoność. Aktualizacja „W stronę niesprawiedliwości” dodaje nowe światy Hive, misje i brutalne skoki trudności, dzięki czemu chaos nie traci na świeżości.

Dlaczego to wybraliśmy „Helldivers 2” to chaotyczna zabawa w trybie kooperacyjnym i nieustanna walka z siłami zła. Twórcy doskonale uchwycili strategiczne działanie zespołowe i zarządzanie zasobami, co sprawia, że jest to kluczowy dodatek

To epicka strzelanka z perspektywy trzeciej osoby (TPS), oparta na kooperacyjnym chaosie. Wybuchy, roje obcych i wpadki drużyny tworzą historie, z których będziesz się śmiać jeszcze długo po zakończeniu misji.

Nasza ocena: „Helldivers 2” to idealna gra do wspólnej anarchii z przyjaciółmi. Taktyczna, absurdalna i zapadająca w pamięć w najlepszym tego słowa znaczeniu.

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Co mówią gracze?

sparetheearthlings ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Strzelaniny są niesamowite, walka jest realistyczna i intensywna, społeczność graczy jest przezabawna, a klimat tej gry po prostu mnie rozbawia. Mam tę grę na PS5 i na PC i jest to zdecydowanie gra, w którą gram najczęściej...

8. God of War [Najlepsza gra z historią o relacji ojciec–dziecko, podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, PS3, PS4, PS5, PS Portable, PS Vita, Windows, Java ME Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment Cechy charakterystyczne Historia relacji ojciec–syn, mitologiczna sceneria, brutalna walka Ocena na Metacritic 94

Gra „God of War” przedstawia Kratosa w zupełnie nowym świetle. Niegdyś był bogiem napędzanym gniewem, a teraz jest ojcem, który prowadzi swojego syna Atreusa przez brutalny świat mitologii nordyckiej. To opowieść o odkupieniu, stracie i nierozerwalnej więzi między ojcem a synem.

Bum! Topór Lewiatana z impetem wraca do twojej dłoni. Walka jest dynamiczna, precyzyjna i strategiczna. Każde uderzenie ma znaczenie i wymaga odpowiedniego wyczucia czasu oraz umiejętności. Zadania poboczne i ukryte informacje fabularne wzbogacają świat gry, nagradzając eksplorację ulepszeniami i historiami, które robią równie duże wrażenie.

Dlaczego to wybraliśmy „God of War” oferuje mityczną opowieść, dramat rodzinny i epicką walkę. Każdy etap podróży Kratosa zgłębia temat zła, odkupienia i rodziny.

Ośnieżone szczyty, płonące królestwa i rozpadające się ruiny wydają się żywe i gotowe, by cię zmiażdżyć. Ścieżka dźwiękowa wciąga cię jeszcze głębiej w mrożącą krew w żyłach, mityczną atmosferę. Atreus nie jest tylko pomocnikiem. Zyskuje na sile i nabiera celu, zarówno w walce, jak i w fabule. A do tego jest to świetna gra typu hack-and-slash.

Nasza ocena: „God of War” to przygoda oparta na fabule, oferująca emocje, wymagające walki i niezapomniane momenty.

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Co mówią gracze?

Pegussu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Kratos zawsze był postacią bardziej złożoną, niż sugeruje to powszechny obraz jego osoby; po prostu nie poświęcano temu zbyt wiele uwagi i nie rozmawiano o tym zbyt często.

9. Red Dead Redemption 2 [Najlepsza gra z otwartym światem w stylu The Last of Us]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, Windows, macOS, Linux Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Rockstar Games Unikalne cechy Kinowe środowisko gry Ocena serwisu Metacritic 97

Wciel się w Arthura Morgana i przeżyj schyłek Dzikiego Zachodu w grze Red Dead Redemption 2. To ogromna, kinowa gra z gatunku westernu, opowiadająca o lojalności, moralności i cenie wolności.

Czekają na Ciebie pełne napięcia strzelaniny i brutalne walki wręcz. Poluj, łów ryby, napadaj na pociągi lub przemierzaj zapierające dech w piersiach krajobrazy. Każde spotkanie wydaje się żywe – od chaotycznych bitew po spokojne chwile przy ognisku z Twoją bandą. Twoje wybory kształtują przebieg fabuły.

Dlaczego to wybraliśmy Red Dead Redemption 2 ze względu na porywającą fabułę, wciągający świat i złożoność moralną. Dbałość twórców o szczegóły w każdym aspekcie podróży banity sprawia, że jest to doświadczenie, którego nie można przegapić.

Dbałość o szczegóły w tej grze nie ma sobie równych. Twój koń nawiązuje z tobą więź, broń wymaga konserwacji, a nawet drobne gesty wpływają na to, jak traktują cię postacie niezależne. To walka o przetrwanie na pograniczu, które jest równie bezlitosne, co piękne.

Fani gry „The Last of Us”” odczują tę samą fascynację złożonymi postaciami i emocjonującą narracją.

Nasza ocena: Jeśli szukasz powolnej, epickiej opowieści pełnej serca i charakteru, „Red Dead Redemption 2” to jedna z najwspanialszych historii w historii gier.

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Co mówią gracze?

SoulSerpent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uważam, że RDR2 jest niezwykle wciągająca… wszystko jest tak interaktywne. Dla mnie naprawdę wydawało się, że jestem w tym świecie i mogę robić prawie wszystko, co tylko sobie wyobrażę, a moje działania mają realne konsekwencje.

10. Duch Tsusimy [Najlepsza gra akcji typu stealth podobna do The Last of Us]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS4, PS5 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Cechy charakterystyczne Odkrywaj feudalną Japonię, walka katana, mechanika skradania się Ocena na Metacritic 87

Duch Tsusimy to opowieść o Jinie Sakai, poświęceniu, honorze i wyborach, które definiują twoją tożsamość. W obliczu zbliżającej się inwazji mongolskiej musisz podjąć decyzję – czy będziesz przestrzegać surowego kodeksu samurajów, czy staniesz się Duchem.

Walka łączy w sobie ostre jak brzytwa pojedynki na katany z elementami skradania się. Rzuć się do walki z bronią w ręku lub atakuj z cienia, używając bomb dymnych, zatrutych strzałek i pułapek. Podążaj za wiatrem przez złote pola feudalnej Japonii, odkrywaj górskie świątynie i bambusowe gaje pełne tajemnic.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Duch Tsusimy” oddaje ducha kina samurajskiego, dając graczom wybór między honorem a skradaniem się.

Nie ma tu żadnego „grindowania” poziomów. Tylko czyste zanurzenie się w świecie gry i muzyka, która płynnie przechodzi od spokojnej refleksji do pełnych napięcia bitew. Fani gry „The Last of Us”” poczują tę samą siłę przyciągania w przypadku tak wciągających tytułów jak „Duch Tsusimy”, ale osadzonych w nowym świecie, w którym królują honor i walka o przetrwanie.

Nasza ocena: „Duch Tsusimy” to idealna gra dla tych, którzy szukają eleganckiej walki, głębokiej strategii oraz fabuły łączącej w sobie poczucie obowiązku, skradanie się i emocje.

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Co mówią gracze?

muzieee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To naprawdę dopracowana gra. Piękna grafika, niesamowita rozgrywka, wciągająca i fascynująca fabuła. Nie mogę się doczekać kontynuacji, która pojawi się w przyszłości.

11. Tomb Raider [Najlepsza klasyczna gra akcji-przygodowa w stylu The Last of Us]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Crystal Dynamics Unikalne cechy Filmowa eksploracja i przygoda typu survival Ocena serwisu Metacritic 86

W grze „Tomb Raider” wcielasz się w rolę młodej archeolog, która utknęła na śmiertelnie niebezpiecznej wyspie i musi się dostosować albo zginąć. Jako Lara nauczysz się polować, wspinać się i walczyć z każdym napotkanym przeciwnikiem, stopniowo stając się bohaterką, którą masz stać się zgodnie z przeznaczeniem. Będziesz wspinać się po klifach, rozwiązywać starożytne zagadki i przetrwać brutalne starcia, w których każdy wybór wiąże się z ogromną stawką.

Nie wszystko sprowadza się do walki. Wiele z zmagań Lary wiąże się z ochroną jej załogi. Ich pojawienia się są krótkie, ale relacje między postaciami nadają fabule emocjonalną głębię przypominającą grę „The Last of Us””.

Dlaczego to wybraliśmy Ten remake „Tomb Raider” osiąga rzadką równowagę między eksploracją, akcją i fabułą. Chodzi tu w równym stopniu o odkrywanie świata i rozwój postaci, co o przetrwanie, co odróżnia tę grę od większości gier przygodowych.

Dynamiczne ujęcia i emocjonalna głębia Lary sprawiają, że nie można się od niej oderwać. Niektóre tekstury zdradzają swój wiek, ale atmosfera z nawiązką to rekompensuje.

Nasza ocena: „Tomb Raider” to świetna przygoda łącząca przetrwanie, łamigłówki i fabułę. Jej fundamentem jest bohaterka, której podróż sprawia, że każda walka jest tego warta.

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Co mówią gracze?

oscar_redfield ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fabuła jest spójna, rozgrywka wciągająca, a element przetrwania w tej grze po prostu mnie zachwycił, gdy pojawiła się na rynku.

12. Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei [Najlepsza gra przygodowa o poszukiwaniu skarbów, podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Naughty Dog/ Cechy charakterystyczne Dowcipne dialogi, rozwiązywanie zagadek i eksploracja Ocena na Metacritic 87

Kolekcja „Uncharted: Legacy of Thieves” łączy dwie największe przygody studia Naughty Dog. Jest pełna niebezpieczeństw, tajemnic i dowcipnych dialogów. To kinowa narracja w najlepszym wydaniu, podobnie jak w grze „The Last of Us””, ale osadzona w ekscytującej, pełnej przygód scenerii na całym świecie.

W jednej chwili wiszisz na rozpadającej się półce skalnej, a w następnej toczysz strzelaninę z najemnikami. Gra łączy pełne napięcia walki z cichą eksploracją oraz relacjami między postaciami, które nadają chaosowi sens. Kiedy nie zwisasz z pociągu nad przepaścią, eksploracja nagradza cię ukrytymi relikwiami, wskazówkami i dreszczykiem emocji związanym z odkrywaniem.

Dlaczego to wybraliśmy Jedna z najbardziej ekscytujących gier fabularnych, w jakie można zagrać. Uncharted doskonale łączy pełną napięcia akcję z wciągającą fabułą.

Grafika zapiera dech w piersiach. Egzotyczne świątynie, rozbijające się fale i rozległe panoramy sprawiają, że czujesz się jak w hollywoodzkim hicie. Każdy pościg, zawalenie się budowli i ucieczka przyspieszają bicie serca. Na najlepszym monitorze do gier ujęcia z gry wyglądają jak wyjęte prosto z filmu. Ta kinowa jakość jest właśnie powodem, dla którego gry fabularne dominują obecnie nad innymi formatami medialnymi – trend ten analizujemy w zestawieniu nominowanych do nagrody Best Adaptation podczas Game Awards 2025.

Nasza ocena: Zbiór „Uncharted: Kolekcja Dziedzictwa Złodziei” jest idealny, jeśli chcesz zagrać główną rolę w nieustannym spektaklu pełnym niezwykłych postaci.

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Co mówią gracze?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bez wątpienia „Uncharted 4” to najlepsza gra z tej serii… W grze jest tak wiele „wolniejszych” fragmentów, że naprawdę utrudniają one ponowne przechodzenie gry.

13. Death Stranding [Najlepsza gra z wyjątkową fabułą, podobna do The Last of Us]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, iOS, Xbox Series S Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Kojima Productions / 505 Games Unikalne cechy System Strand, nieograniczony świat oparty na dostawach Ocena na Metacritic 85

Death Stranding to jedna z najbardziej wyjątkowych gier z otwartym światem. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez siły nadprzyrodzone. Wcielasz się w rolę kuriera, którego zadaniem jest ponowne połączenie odizolowanych miast i odbudowa zrujnowanego społeczeństwa.

Podstawą rozgrywki jest przemierzanie terenu. Przewozisz ładunki przez trudny teren, planujesz trasy i budujesz elementy infrastruktury, takie jak mosty i tyrolki. Po drodze zmagasz się z nieustannym deszczem, bandytami i przerażającymi BT.

Wyróżnia się system „The Strand”. Możesz pozostawiać konstrukcje i zapasy dla innych graczy, tworząc poczucie więzi w tym samotnym świecie. Grafika jest hipnotyzująca i rozległa. Surowa góry, faliste równiny i surrealistyczne burze zacierają granicę między pięknem a rozpaczą.

Dlaczego to wybraliśmy Death Stranding oferuje coś, czego nie ma żadna inna gra. To medytacyjna gra kooperacyjna oparta na barwnej fabule.

Może wydawać się nieco monotonna. Świat nie zmienia się zbytnio, a znaczna część rozgrywki polega na chodzeniu. Jednak fabuła porusza takie tematy jak samotność, wytrwałość i siła więzi międzyludzkich.

Nasza ocena: Jeśli chcesz przenieść się do świata, który jest znajomy, a jednocześnie obcy, Death Stranding spełni Twoje oczekiwania.

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Co mówią gracze?

maqij ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 „Death Stranding” było jedną z najbardziej wyjątkowych gier klasy AAA i bardzo mi się podobało.

14. Horizon Zero Dawn [Najlepsze postapokaliptyczne przygody podobne do The Last of Us]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Windows Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Unikalne cechy Robotyczna przyroda, taktyczne polowania, bogata fabuła Ocena na Metacritic 85

Jest XXI wiek. Ziemię rządzą robotyczne bestie, a natura odzyskała ruiny cywilizacji ludzkiej. Gra „Horizon Zero Dawn”” przenosi cię do tej dzikiej przyszłości w roli Aloy, wyrzutki-łowczyni uzbrojonej w łuk, pułapki i niezłomną determinację.

Każda walka dostarcza emocji. W jednej chwili ukrywasz się w wysokiej trawie, a w następnej rozrywasz na kawałki ryczącą metalową bestię dwukrotnie większą od ciebie. Zbieranie części maszyn też ma znaczenie. Wybierz odpowiednie elementy, a zdobędziesz lepszy ekwipunek do rzemiosła i ulepszeń.

Dlaczego to wybraliśmy Horizon Zero Dawn doskonale łączy oszałamiającą grafikę z taktyczną walką. Chodzi o dreszczyk emocji związany z dostosowywaniem się, przetrwaniem i odkrywaniem drogi, jaką podąża Aloy.

Eksploracja również jest satysfakcjonująca. Ukryte kotły pełnią rolę wyzwań przypominających lochy, w których odblokowujesz kody do nowych maszyn. To pełna akcji gra RPG, ale poszukiwanie przez Aloy miejsca, do którego należy, przypomina podróż Ellie w The Last of Us, nadając chaosowi emocjonalną głębię.

Nasza ocena: Dzięki ulepszonej grafice oraz połączeniu elementów survivalu i odkrywania świat „Horizon Zero Dawn”” to najlepszy sposób na poznanie historii Aloy.

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Co mówią gracze?

elroon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Horizon Zero Dawn: Wspaniały świat, niebezpieczne maszyny i martwi ludzie

15. Control: Edycja Ultimate [Najlepsza gra akcji o zjawiskach paranormalnych, podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Remedy Entertainment Unikalne cechy Telekineza, zmieniające się otoczenie, surrealistyczna fabuła Ocena na Metacritic 85

Federalne Biuro Kontroli z zewnątrz wygląda jak zwykła budowla, ale wystarczy wejść do środka, by rzeczywistość zaczęła się wyginać. W gr ze „Control” wcielasz się w rolę Jesse Faden, zdeterminowanej młodej kobiety poszukującej odpowiedzi w Najstarszym Domu – brutalistycznym wieżowcu, który zmienia swój kształt i skrywa niemożliwe przestrzenie.

Sam budynek to prawdziwa zagadka. Tajemnicze pomieszczenia, zmieniające się korytarze i ukryte dokumenty pogłębiają tajemnicę i fabułę. Uzbrojony w zmieniającą kształt broń służbową oraz moce telekinetyczne, będziesz rzucać przedmiotami, lewitować i przedzierać się przez zepsutych wrogów. Walka jest szybka, płynna i często chaotyczna, ale ważna jest też eksploracja.

Dlaczego to wybraliśmy Nadprzyrodzona fabuła połączona z walką wykorzystującą zdolności parapsychiczne i oszałamiające otoczenie. System sterowania sprawia, że każde starcie jest niezapomniane.

Oprawa wizualna robi ogromne wrażenie. Surowa architektura, surrealistyczne oświetlenie i niesamowite zniekształcenia sprawiają, że każdy zakątek budzi niepokój. To połączenie „Z archiwum X” i „Incepcji” z domieszką „The Last of Us””. Mapa może być myląca, ale to tylko potęguje napięcie związane z zagubieniem się w miejscu, które nie powinno istnieć.

Nasza ocena: Jeśli szukasz akcji, która jest równie dziwna, co stylowa, „Control” spełni twoje oczekiwania. Fabuła, grafika i mechanika rozgrywki są fascynujące.

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Co mówią gracze?

Crissan- ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To jedna z moich ulubionych gier wszech czasów – wszystko w niej jest wyjątkowe...

16. Resident Evil Village [Najlepsza gra z gatunku survival horror w stylu The Last of Us]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Capcom Cechy charakterystyczne Gotycka wioska, Lady Dimitrescu Ocena na Metacritic 84

Budzisz się w koszmarze. Ethan Winters przybywa do pokrytej śniegiem europejskiej wioski, by uratować swoją porwaną córkę. W Resident Evil Village nic nie jest bezpieczne. Gotyckie zamki, pokryte śniegiem domki i pokręcone podziemne laboratoria skrywają okropności na każdym kroku. Bez wątpienia jedna z najlepszych gier z serii Resident Evil!

W starciu z likanami, groteskowymi potworami i mściwą Lady Dimitrescu liczy się każdy nabój. To połączenie pełnej napięcia eksploracji, zarządzania zasobami i brutalnej walki. Zagadki i ukryte skarby dają chwilę wytchnienia między kolejnymi przerażającymi momentami. Tworzenie i ulepszanie broni daje ci szansę na przetrwanie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Village” osiąga idealną równowagę między horrorem a akcją. Zapewnia przyprawiające o dreszcze momenty, przytłaczających przeciwników i długotrwałe chwile cichego strachu.

Szczegółowa architektura, niesamowite oświetlenie i przerażające projekty potworów tworzą atmosferę, która wciąga gracza od pierwszej chwili. To survival horror dopracowany na miarę hitu kinowego.

Nasza ocena: Jeśli szukasz survival horroru w najstraszniejszym wydaniu, „Resident Evil Village” jest właśnie tym, czego szukasz. Pozycja obowiązkowa zarówno dla fanów horrorów, jak i nowicjuszy.

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Co mówią gracze?

MrShinShoryuken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 RE8 to niesamowicie wciągająca gra, która wygląda świetnie, a mnie urzekła nie tylko jej atmosfera, ale i fabuła.

17. Alan Wake 2 [Najlepszy thriller psychologiczny w stylu The Last of Us]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Remedy Entertainment Cechy charakterystyczne Dwóch bohaterów, walka oparta na świetle, fabuła z gatunku horroru psychologicznego Ocena na Metacritic 89

Ciemność znów się zbliża, ale tym razem jest jeszcze bardziej zabójcza. Alan Wake 2 to kontynuacja kultowej sagi z gatunku horroru psychologicznego. Akcja rozgrywa się z dwóch perspektyw: Alana, uwięzionego w krainie koszmarów, oraz Sagi Anderson, agentki FBI prowadzącej śledztwo w sprawie rytualnych morderstw. Ich historie splatają się w narracji, w której granice między rzeczywistością a fikcją zacierają się.

Amunicja jest rzadkością, wrogowie nieustępliwi, a twoim najważniejszym narzędziem jest światło. Oświetlaj latarką, by osłabić mrocznych przeciwników, a następnie wykończ ich strzałami. Eksploracja pozwala odkrywać wskazówki, rękopisy i sekrety, które pogłębiają tajemnicę, a pełne napięcia walki trzymają cię w napięciu.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier dorównuje „Alan Wake 2” pod względem połączenia literackiego horroru, mechaniki przetrwania i kinowego stylu. Chodzi tu zarówno o rozwikłanie tajemnicy, jak i o przetrwanie.

Gęste lasy, migoczące neony i surrealistyczne krajobrazy snów sprawiają, że każda chwila jest niepokojąca. Charakterystyczny dla Remedy sposób opowiadania historii tworzy atmosferę pełną strachu i intrygi. To najlepsze doświadczenie w gatunku horrorów, które wciąga cię coraz głębiej w swoje szaleństwo.

Nasza opinia: Idealna pozycja dla fanów horrorów z naciskiem na fabułę. Jeśli gra „The Last of Us” wciągnęła cię napięciem i atmosferą, to „Alan Wake 2” oferuje to samo, dodając do tego elementy nadprzyrodzone.

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Co mówią gracze?

TheSpitRoaster ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Alan Wake 2” to prawdziwe arcydzieło.

18. Hellblade: Senua's Sacrifice [Najlepsza emocjonalna podróż podobna do tej z „The Last of Us””]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Ninja Theory Unikalne cechy Dźwięk binauralny, przedstawienie psychozy, kinowa walka Ocena na Metacritic 81

Hellblade: Senua’s Sacrifice to podróż w świat mitów i szaleństwa. Bohaterka musi udać się do Helheimu, by odzyskać duszę swojego zmarłego ukochanego. A wszystko to w trakcie walki zarówno z potworami, jak i z własnym rozdartym umysłem.

Każdy aspekt tej gry wywołuje silne emocje. Będziesz pokonywać wrogów w brutalnych pojedynkach, rozwiązywać zagadki z runami, by odblokować drogi, oraz stosować techniki szermiercze wymagające doskonałego wyczucia czasu. To poruszająca gra, podobna do „God of War”, oparta na surowych ludzkich emocjach.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier łączy w sobie mitologię, temat zdrowia psychicznego i kinową narrację tak jak „Hellblade”. Połączenie walki, rozwiązywania zagadek i głęboko osobistej opowieści tworzy niezwykłe doświadczenie.

Szeptane głosy, przytłaczająca atmosfera i dźwięki skomponowane tak, by wzbudzić wątpliwości co do tego, co jest rzeczywistością. Ścieżka dźwiękowa zanurza cię w zmaganiach Senui z psychozą. To nawiedzająca mieszanka oświetlonych ogniem ruin, mglistych lasów i krwawych niebios. Każda scena ma swoje znaczenie.

Gra aktorska jest autentyczna, efekty są poruszające, a elementy mitologiczne są zarówno piękne, jak i przerażające. Nie chodzi tylko o przetrwanie walk, ale o przetrwanie we własnym umyśle.

Nasza ocena: Senua porusza serca i ujawnia swoją osobowość poprzez mit, horror i przejmujące piękno.

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Co mówią gracze?

thementaltyrant ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym kiedykolwiek grał w grę, która wywołała we mnie tak silne emocje. A gram już od ponad 30 lat. To z pewnością coś wyjątkowego.

19. Gears of War [Najlepsza strzelanka pełna akcji, podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Epic Games / The Coalition Unikalne cechy Walka typu „stop-and-pop” Ocena na Metacritic 82

W grze Gears of War horda Locustów powstała, a ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Wcielając się w postać zaprawionego w bojach żołnierza Marcusa Fenixa, prowadzisz desperacką walkę o odzyskanie planety.

Każda bitwa jest pełna napięcia – kule, eksplozje i potwory zbliżają się ze wszystkich stron. Chowaj się za ścianami, oskrzydlaj wrogów i rozrywaj ich na strzępy potężną bronią. Karabin Lancer z bagnetem w postaci piły łańcuchowej to jedna z najbardziej kultowych broni w historii gier.

Dlaczego to wybraliśmy Gears of War łączy surową akcję ze strategią. Wyznaczyło standardy dla współczesnych strzelanek i do dziś nie traci na aktualności.

Gra nawiązuje do estetyki industrialnej. Zniszczone miasta, tunele pełne Locustów i imponujące scenografie nadają każdej misji znaczenie. System osłon wymaga skupienia. Dzięki temu strzelaniny stają się taktycznymi bitwami, a nie chaotyczną strzelaniną na oślep.

Nasza ocena: Jeśli kochasz pracę zespołową, potężną siłę ognia i epicką walkę o przetrwanie, „Gears of War” to gra z gatunku survival horroru, w którą po prostu musisz zagrać.

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Co mówią gracze?

Just-why-man ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Była to po prostu idealna równowaga między scenami inscenizowanymi, epicką akcją, horrorem, fabułą, brutalnymi walkami wręcz a wielkimi bitwami z użyciem pojazdów.

20. Spec Ops: The Line [Najlepsza gra wojenna podobna do The Last of Us]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Yager Development Cechy charakterystyczne Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, w trybie drużynowym Ocena na Metacritic 76

„Spec Ops: The Line” to znakomita gra wojenna, której akcja rozgrywa się w Dubaju. Miasto pogrążone jest w burzach piaskowych, a sygnał SOS zwabia kapitana Martina Walkera i jego oddział do ruin. To, co zaczyna się jako misja ratunkowa, szybko przeradza się w koszmar pełen zbrodni wojennych, zdrady i niemożliwych wyborów.

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak strzelanka wojskowa z perspektywy trzeciej osoby. Będziesz korzystać z osłon, dowodzić oddziałem i likwidować wrogów wśród zawalonych drapaczy chmur i na ulicach smaganych burzą. Nie jest to jednak typowa gra wojenna. Każda wymiana ognia zbliża cię do krawędzi, a fabuła zmusza do zastanowienia się, kto jest prawdziwym wrogiem.

Dlaczego to wybraliśmy Spec Ops: The Line wyróżnia się odważną narracją i skupieniem na kwestiach moralnych. Gra odważa się wywołać w graczu dyskomfort, przekształcając gatunek strzelanek w moralną rozgrywkę.

Grafika oddaje miasto zarówno oszałamiające, jak i zniszczone. Promienie słońca przebijają się przez pył, neony migoczą wśród ruin, a nagłe burze piaskowe zmieniają przebieg walk.

Jeszcze długo po wyświetleniu napisów końcowych nadal będziesz mieć pytania.

Nasza ocena: Jeśli szukasz akcji połączonej z fabułą, która rzuca wyzwanie twojemu sumieniu, Spec Ops: The Line jest idealnym wyborem.

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Co mówią gracze?

Krieg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra znajduje się na mojej liście ulubionych gier wszech czasów. Tak, rozgrywka jest nieco niezgrabna, ale gra pochodzi z 2012 roku i wydaje mi się, że jak na tamte czasy nie była taka zła. Fabuła jest naprawdę dobra.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do The Last of Us?

Najlepszym wyborem jest zdecydowanie „Days Gone” – surowa gra survivalowa z otwartym światem, która oddaje tę samą emocjonalną głębię i napięcie związane z wysoką stawką, co „The Last of Us””.

Ile jest gier z serii „The Last of Us””?

Istnieją dwie główne gry: „The Last of Us”” (2013) i „The Last of Us”: Część II”” (2020). Dostępne są również „The Last of Us: Remastered” i remake „The Last of Us”: Część I””, a także dodatek DLC „Left Behind” – adaptacja serialu telewizyjnego wyemitowanego w 2023 roku.

Jaki styl ma gra „The Last of Us”?

To gra akcji i przygody z perspektywy trzeciej osoby, zawierająca silne elementy survival horroru. Gra łączy skradanie się, rzemiosło i eksplorację z intensywną walką. Wyróżnia ją emocjonująca fabuła oraz nacisk na relacje między postaciami, zwłaszcza między Joelem a Ellie. Chodzi tu w równym stopniu o uczucia, co o przetrwanie.

Czy gra „God of War” jest inspirowana grą „The Last of Us””?

Tak. Chociaż „God of War” ma swoje korzenie w mitologii, reboot z 2018 roku czerpał wyraźną inspirację z „The Last of Us””. Dynamika relacji ojciec–syn między Kratosem a Atreusem odzwierciedla związek Joela i Ellie, łącząc pełne akcji walki z fabułą opartą na emocjach.

Czy gra „The Last of Us” jest powiązana z grą „Days Gone”?

Nie. Obie gry są ekskluzywnymi tytułami na PlayStation, których akcja rozgrywa się w postapokaliptycznych realiach, ale zostały stworzone przez różne studia. Gra „The Last of Us” opracowało studio Naughty Dog, natomiast „Days Gone” stworzyło studio Bend Studio. Łączą je motywy przetrwania, ale akcja obu gier toczy się w zupełnie odrębnych światach.