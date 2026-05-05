Os 20 melhores jogos parecidos com «The Last of Us: 2026» — escolhas com um enredo cativante

A tua procura por jogos como «The Last of Us»» acabou. Se adoras narrativas emocionantes, um desenvolvimento profundo das personagens e a intensidade do mundo pós-apocalíptico , estes jogos oferecem-te tudo isso.

Cada título desta lista capta aquele tipo de atmosfera que permanece contigo depois de largares o comando, seja através de ambientes inquietantes, de uma sobrevivência desesperada ou dos momentos tranquilos que dão vida às personagens.

Alguns destacam as escolhas morais, outros apostam no suspense ou na construção do mundo, mas todos sabem como te manter envolvido. Mergulha nestas histórias e descobre a tua próxima aventura que vale a pena recordar.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes a The Last of Us

Nem todos os jogos conseguem igualar a obra-prima da Naughty Dog, mas alguns chegam perto. Estas cinco escolhas destacam-se pela narrativa, pelas mecânicas de sobrevivência e pelo peso emocional:

1 Days Gone 2021 É um jogo crú e emocionante, tipo o The Last of Us. Percorre um mundo dominado pelos Freakers. Procura recursos, luta e mantém a lealdade numa história sombria de sobrevivência e perda. Buy now 2 State of Decay: Year One Survival Edition 2015 É um jogo parecido com o The Last of Us, mas com foco na comunidade. Constrói zonas seguras, gere os sobreviventes e afasta os infetados. O foco está na comunidade, em vez de num único herói, o que dá um novo toque à sobrevivência. Buy now 3 Dying Light 2: Stay Human 2022 A mistura de parkour, combate corpo a corpo brutal e escolhas morais difíceis faz com que cada anoitecer pareça perigoso. As alianças instáveis e as decisões tomadas pelo jogador dão mais peso ao caos pós-apocalíptico. Buy now

Estas são as minhas cinco principais recomendações, mas são apenas o começo. Continua a percorrer a página para veres mais jogos semelhantes a The Last of Us que vale a pena jogar.

20 Jogos Semelhantes a The Last of Us – Sobrevivência, História, Emoção

Se precisas de mais aventuras pós-apocalípticas, esta lista traz-te todos os títulos cativantes de que precisas. Cada um com histórias profundas e bem escritas, escolhas morais difíceis e a sobrevivência no seu cerne.

Queres mais jogos que valha a pena jogar várias vezes, como «The Last of Us»»?

1. Days Gone [O melhor jogo parecido com The Last of Us]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bend Studio/Sony Interactive Entertainment Características únicas Hordas de zombies Pontuação no Metacritic 71

Days Gone é um jogo de sobrevivência emocionante, onde jogas na pele de Deacon St. John, um ex-soldado, antigo motociclista e atual mercenário, que usa as suas habilidades para, com sorte, encontrar a sua mulher num mundo pós-apocalíptico devastado por uma pandemia. As estradas abertas do Oregon são duras, implacáveis e estão repletas de Freakers.

A Sony/Bend acertou em cheio na mecânica de condução da mota. Percorrer uma paisagem infestada de zombies com um recurso que se esgota constantemente nunca é aborrecido. O ambiente parece realmente vivido, com imensos sítios para vasculhar. O clima dinâmico e o ciclo dia-noite também alteram a forma como o mundo reage.

Porque é que o escolhemos Com hordas implacáveis, emoções à flor da pele e gestão estratégica de recursos, o Days Gone oferece uma aventura pós-apocalíptica que não vais esquecer.

Cada viagem é arriscada, o combustível está a acabar, a munição é escassa e os inimigos estão sempre à tua caça. As hordas são as mais assustadoras do mundo dos jogos. Movem-se como um só, uma parede de morte em constante movimento que exige tanto discrição como poder de fogo. Se te descuidares, estás acabado.

Podes esgueirar-te, disparar ou misturar as duas coisas. Há personalizações suficientes para a moto e as armas, por isso não te vais sentir sobrecarregado. A curva de aprendizagem é suave, mas a mistura de sobrevivência, exploração e combate acelerado mantém a tensão alta. O enredo fica um pouco em segundo plano por vezes, mas a sua abordagem única à criação de zombies vale a pena.

O meu veredicto: Revive a pressão pelos recursos e o perigo implacável de «The Last of Us»» com hordas ainda maiores num mundo sem divisões.

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O que dizem os jogadores?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adorei o jogo, o enredo, a música... tudo nesse jogo é incrível.

2. State of Decay: Edição de Sobrevivência do Primeiro Ano [O melhor jogo de sobrevivência com comunidade, ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox ONE, Windows Ano de lançamento 2015 Criador(es) Undead Labs/Microsoft Studios Características únicas Gestão de recursos da comunidade Pontuação no Metacritic 72

Voltas de uma viagem de pesca com o teu melhor amigo e descobres que o mundo está em «State of Decay», e que o apocalipse zombie é a tua nova realidade. A tua missão é simples, mas assustadora: sobreviver. Defende, constrói e gere a tua própria comunidade de sobreviventes.

Em vez de acompanhares um herói solitário, geres um grupo inteiro de sobreviventes. Cada pessoa tem competências, falhas e limites únicos, o que faz com que cada escolha pareça importante. Deves arriscar uma expedição à procura de provisões à noite? Recrutas um novo sobrevivente ou poupas recursos para o grupo que já tens?

Perder um sobrevivente é definitivo, por isso cada escolha causa repercussões no teu grupo e remodela o mundo devastado à tua volta. As tuas principais tarefas são procurar provisões, fortificar bases e afastar os mortos-vivos. O combate é tenso, mas é na gestão de recursos que o jogo se destaca.

Porque é que o escolhemos Pela mistura de estratégia de sobrevivência, gestão da comunidade e encontros tensos com os infetados.

Os gráficos realistas e o ambiente degradado contribuem para a atmosfera de perigo e desespero. Combina bem a profundidade estratégica com uma narrativa emocionante. É um teste cativante às tuas capacidades de liderança e sobrevivência.

Cada decisão leva a reviravoltas inesperadas, o que significa jogadas únicas e desafiantes.

O meu veredicto: O State of Decay intensifica a tensão emocional, já que és responsável por toda uma comunidade.

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O que dizem os jogadores?

Gtsweet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Se gostas de jogos de zombies em mundo aberto, de procurar equipamento, de construir uma base de sobreviventes e do desafio das consequências reais (morte permanente), então este jogo é FANTÁSTICO.

3. Dying Light 2: Stay Human – Edição Reloaded [O melhor jogo de mundo aberto semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox ONE, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2022 Criador(es) Techland Características únicas Parkour com zombies de dia e de noite Pontuação no Metacritic 76

O Dying Light 2: Stay Human leva-te até Villedor, uma enorme cidade em ruínas onde a sociedade entrou em colapso. Encaras o papel de Aiden Caldwell, um Peregrino que tenta sobreviver e encontrar a irmã desaparecida. À noite, o perigo aumenta, os infectados atacam com mais força, a furtividade torna-se mais arriscada e a visibilidade diminui.

Navegar sozinho por esta paisagem distópica significa dominar o parkour. Tanto a velocidade como a precisão são cruciais para a sobrevivência. É uma vantagem tática no combate, na procura de provisões e para te esquivares de criaturas de pesadelo.

Os gráficos são deslumbrantes, mas sombrios. É um ambiente contínuo, mas coberto de vegetação. Capta tanto a beleza como o perigo de uma sociedade à beira do abismo. Cada escolha que fazes tem repercussões nas facções, afeta os recursos e molda a tua próxima missão, tal como os dilemas morais em The Last of Us.

Porque é que o escolhemos O Dying Light 2 combina parkour, combate brutal e escolhas morais numa aventura pós-apocalíptica.

Uma experiência única espera-te sempre. Também podes personalizar armas e equipamento de acordo com o teu estilo de jogo, desde ferramentas simples a armas poderosas. As possibilidades de personalização são infinitas, para que possas explorar a selva urbana ao máximo.

O meu veredicto: Dying Light 2: Stay Human é perfeito para quem adora ambientes imersivos e de alto risco. É uma mistura emocionante de estratégia e adrenalina.

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O que dizem os jogadores?

Hosav ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que agora o DL2 tem, sem dúvida, muito mais rejuogabilidade… recomendo vivamente a toda a gente que o jogue.

4. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [O melhor título centrado na história, à semelhança de The Last of Us]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, Fire HDX, macOS, Windows, Nintendo Switch, Ouya, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, GeForce Now não Ano de lançamento 2020 Criador(es) Telltale Games Características únicas Narrativa baseada nas escolhas Pontuação no Metacritic 82

Se adoraste acompanhar a história do Joel e da Ellie, este é um jogo de sobrevivência que não podes perder. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale gira à volta de escolhas, emoções e desenvolvimento das personagens. Guias o Lee, um homem com um passado sombrio, enquanto ele protege a Clementine num mundo devastado pelos mortos-vivos.

No fundo, é uma aventura do tipo «apontar e clicar». Na maior parte do tempo, estás a conversar, a explorar e a tomar decisões morais difíceis. Os eventos de tempo rápido mantêm a ação cheia de tensão. Os visuais inspirados nas bandas desenhadas são desgastados e emotivos, e sentes o peso de cada cena.

A relação entre o Lee e a Clementine é o motor de todo o jogo. Cada escolha que fazes parece pessoal – em quem confiar, quem salvar e o que sacrificar. As consequências ficam contigo muito depois de largares o comando.

Por que é que o escolhemos The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale é uma viagem emocional completa de sobrevivência, acompanhada de conteúdo extra.

A Série Definitiva inclui as quatro temporadas, o DLC «400 Days» e «The Walking Dead: Michonne»». Também recebes arte conceptual, documentários dos criadores e extras. É a melhor forma de viver a série.

O meu veredicto: The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale é perfeito se estiveres à procura de uma montanha-russa emocional. Oferece escolhas que doem e personagens de que te vais lembrar muito tempo depois de terminares o jogo.

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O que dizem os jogadores?

AaronYaygar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 que se destaca pela rica dinâmica entre as personagens, uma narrativa coesa e cheia de suspense e, sem dúvida, os visuais mais deslumbrantes de toda a série.

5. A Plague Tale: Innocence [Melhor jogo de furtividade semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PS4, Nintendo Switch, macOS, Amazon Luna, GeForce Now, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows Ano de lançamento 2019 Criador(es) Asobo Studio/Focus Entertainment Características únicas Sobrevivência furtiva com enxames de pragas Pontuação no Metacritic 81

A Plague Tale: Innocence, onde estás a um passo da morte, basta uma tocha apagada. És a Amicia, uma jovem nobre na França do século XIV, a fugir da Inquisição e de enxames de ratos infestados pela peste. Tens de proteger o teu irmão, Hugo, custe o que custar.

O jogo combina a resolução de quebra-cabeças, encontros tensos e mecânicas de furtividade precisas, onde cada movimento parece arriscado. A furtividade é o teu trunfo: passa despercebido pelos guardas, usa a luz para afastar os ratos e cria ferramentas para te manteres vivo.

Por que é que o escolhemos A Plague Tale: Innocence é uma mistura única de furtividade e resolução de quebra-cabeças. Os laços familiares emocionantes fazem com que se destaque como uma das aventuras narrativas mais atmosféricas da sua época.

É um mundo assombroso, mas belíssimo, com um estilo cinematográfico que faz com que cada capítulo pareça um filme. A banda sonora inquietante realça a experiência imersiva deste jogo de furtividade.

A minha opinião: «A Plague Tale: Innocence» é perfeito se adoraste as relações familiares e os temas de sobrevivência em «The Last of Us»».

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O que dizem os jogadores?

vintage13132121 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A história é incrível, o universo é fantástico, as personagens são fantásticas! Já há algum tempo que um jogo não me fazia chorar🥲

6. Metro Exodus [Os melhores jogos de terror de sobrevivência semelhantes a The Last of Us]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Linux, macOS, Stadia Ano de lançamento 2019 Criador(es) 4A Games / Deep Silver Características únicas Combina história com sobrevivência num mundo aberto Pontuação no Metacritic 82

Em Metro Exodus, o Artyom sai dos túneis de Moscovo e entra na natureza selvagem e em ruínas da Rússia. Lidera um grupo de sobreviventes em busca de esperança numa terra marcada pela guerra nuclear. Cada paragem revela perigo, beleza e sofrimento.

A tua aventura neste fantástico jogo de FPS está repleta de tiroteios tensos, ação furtiva e exploração. Vais procurar sucata, criar equipamento improvisado e melhorar as armas para te manteres vivo. Os dias são difíceis, mas as noites são ainda piores. Mutantes e ameaças humanas aproximam-se, pondo à prova cada decisão que tomas.

Por que é que o escolhemos O Metro Exodus combina na perfeição mecânicas de sobrevivência intensas, exploração de mundo aberto e uma narrativa cativante, tornando-o um jogo imperdível para os fãs de jogos de terror de sobrevivência centrados na história, como o The Last of Us.

O jogo destaca-se pela mistura de áreas abertas e sequências intensas e orientadas pela narrativa. Cada local parece vivo, desde rios gelados a desertos escaldantes. Os visuais são sombrios, mas espetaculares, levando-te cada vez mais fundo no seu mundo apocalíptico.

O meu veredicto: O Metro Exodus é ótimo se quiseres um jogo de sobrevivência com alma. É cru, emotivo e cheio de momentos que nunca vais esquecer.

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O que dizem os jogadores?

TheBerkay ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Metro Exodus é tããão bom. Que ambiente, meu. É um jogo incrível.

7. Helldivers 2 [O melhor jogo cooperativo semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criador(es) Arrowhead Game Studio e Sony Interactive Entertainment Características únicas Cooperação caótica com fogo amigo Pontuação no Metacritic 82

O Helldivers 2 não é o primeiro jogo que te viria à cabeça para comparar com o The Last of Us. Mas, na sua essência, tem trabalho de equipa, sobrevivência, confiança e coordenação.

Vais lutar pela «democracia controlada» em mundos alienígenas e hostis. Desce em planetas repletos de inimigos, cumpre objetivos e ativa estratégias devastadoras. Mas há um senão: o fogo amigo está sempre ativado. Um movimento em falso pode acabar com o teu esquadrão.

Cada tiroteio é uma mistura de tensão e comédia. É absurdo, imprevisível e podes jogar vezes sem conta. A atualização «Para o Mundo da Injustiça» adiciona novos «Hive Worlds», missões e picos de dificuldade brutais, mantendo o caos sempre fresco.

Porque é que o escolhemos O Helldivers 2 é um jogo cooperativo caótico, divertido e com combates implacáveis contra as forças do mal. A equipa de desenvolvimento acertou em cheio no trabalho de equipa estratégico e na gestão de recursos, tornando este jogo uma adição essencial

É um jogo TPS épico baseado no caos cooperativo. Explosões, enxames de alienígenas e as asneiras do esquadrão criam histórias que te vão fazer rir muito tempo depois de a missão acabar.

O meu veredicto: O Helldivers 2 é perfeito para uma anarquia partilhada com os amigos. Tático, ridículo e memorável da melhor maneira possível.

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O que dizem os jogadores?

sparetheearthlings ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 As cenas de tiroteio são fantásticas, o combate é realista e intenso, a comunidade é hilariante e o tom do jogo faz-me rir às gargalhadas. Tenho-o na PS5 e no PC e é, de longe, o jogo que mais jogo...

8. God of War [O melhor jogo com uma história entre pai e filho, semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PS3, PS4, PS5, PS Portable, PS Vita, Windows, Java ME Ano de lançamento 2022 Criador(es) Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment eu informo Características únicas Narrativa pai-filho, cenário mitológico, combate brutal Pontuação no Metacritic 94

God of War reinventa o Kratos sob uma nova perspetiva. Outrora um deus movido pela raiva, ele é agora um pai, que guia o seu filho Atreus pelo mundo brutal da mitologia nórdica. É uma jornada sobre redenção, perda e a relação inquebrável entre pai e filho.

Thunk! O Machado Leviatã volta a bater na tua mão. O combate é intenso, preciso e estratégico. Cada golpe conta, exigindo sincronização e habilidade. As missões secundárias e a história oculta dão vida ao mundo, recompensando a exploração com melhorias e histórias que te marcam tanto quanto o combate.

Por que é que o escolhemos O God of War oferece uma narrativa mítica, drama familiar e combate épico. Cada fase da jornada de Kratos explora o mal, a redenção e a família.

Picos nevados, reinos em chamas e ruínas a desmoronar-se parecem vivos e prontos para te esmagar. A banda sonora leva-te ainda mais fundo na sua atmosfera arrepiante e mítica. O Atreus não é só um companheiro. Ele cresce em poder e determinação, tanto no combate como na história. E é um jogo de hack-and-slash divertido.

O meu veredicto: O God of War é uma aventura centrada no enredo que oferece emoção, combates intensos e momentos inesquecíveis.

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O que dizem os jogadores?

Pegussu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Kratos sempre foi uma personagem mais complexa do que a ideia popular que se tem dele sugere, só que não se falava muito sobre isso nem se explorava o assunto.

9. Red Dead Redemption 2 [O melhor drama de mundo aberto, tipo The Last of Us]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2019 Criador(es) Rockstar Games Características únicas Ambiente de jogo cinematográfico Pontuação no Metacritic 97

Vive o Oeste Selvagem em declínio na pele de Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2. É um jogo de western épico e cinematográfico sobre lealdade, moralidade e o preço da liberdade.

Prepara-te para tiroteios intensos e lutas corpo a corpo brutais. Caça, pesca, assalta comboios ou percorre paisagens de tirar o fôlego. Cada encontro parece vivo, desde batalhas caóticas até momentos tranquilos à volta da fogueira com o teu bando. As tuas escolhas determinam o desenrolar da história.

Por que é que o escolhemos Red Dead Redemption 2 pela sua história arrebatadora, mundo envolvente e complexidade moral. A atenção do criador aos detalhes em todos os aspetos da jornada do fora-da-lei torna esta experiência imprescindível.

A atenção aos detalhes do jogo é inigualável. O teu cavalo cria laços contigo, as armas precisam de manutenção e até os pequenos gestos afetam a forma como os NPCs te tratam. É a sobrevivência numa fronteira tão implacável quanto bela.

Os fãs de The Last of Us vão sentir a mesma atração por personagens complexas e uma narrativa emotiva.

O meu veredicto: Se queres uma epopeia de ritmo lento, cheia de emoção e determinação, o Red Dead Redemption 2 é uma das melhores histórias dos videojogos.

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O que dizem os jogadores?

SoulSerpent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Achei o RDR2 tão envolvente… é incrível como tudo é interativo. Para mim, parecia mesmo que estavas dentro do mundo do jogo e podias fazer praticamente tudo o que imaginasses, com consequências reais.

10. Ghost of Tsushima [O melhor jogo de ação furtiva, tipo The Last of Us]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, PS5 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Características únicas Explora o Japão feudal, combate com katana, mecânicas de furtividade Pontuação no Metacritic 87

Ghost of Tsushima é a história de Jin Sakai sobre sacrifício, honra e as escolhas que te definem. À medida que os invasores mongóis se aproximam, tens de decidir: seguir o rigoroso código dos samurais ou tornar-te no Fantasma.

O combate combina duelos de katana afiadíssimos com ação furtiva. Lança-te para a batalha com a espada na mão ou ataca das sombras com bombas de fumo, dardos envenenados e armadilhas. Segue o vento que te guia pelos campos dourados do Japão feudal, explora santuários nas montanhas e bosques de bambu repletos de segredos.

Porque é que o escolhemos? O Ghost of Tsushima capta a essência do cinema de samurais, ao mesmo tempo que dá aos jogadores a escolha entre a honra e a discrição.

Não há necessidade de subir de nível. É só imersão pura e música que alterna suavemente entre reflexão tranquila e batalhas tensas. Os fãs de The Last of Us vão sentir a mesma atração por jogos cativantes como o Ghost of Tsushima, mas num novo mundo de honra e sobrevivência.

O meu veredicto: Ghost of Tsushima é perfeito se procuras combate elegante, estratégia profunda e uma história que equilibra o dever, a discrição e a emoção.

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O que dizem os jogadores?

muzieee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo tão completo. Gráficos lindos, jogabilidade fantástica, história divertida e envolvente. Estou mesmo ansioso por uma sequela no futuro.

11. Tomb Raider [Melhor título clássico de ação e aventura ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2013 Criador(es) Crystal Dynamics Características únicas Exploração cinematográfica e aventura de sobrevivência Pontuação no Metacritic 86

Em Tomb Raider, ficas preso numa ilha mortal na pele de uma jovem arqueóloga, obrigada a adaptar-te ou a morrer. Na pele da Lara, vais aprender a caçar, a escalar e a lutar contra tudo o que encontrares, evoluindo aos poucos para a heroína que estás destinada a ser. Vais escalar penhascos, resolver quebra-cabeças antigos e sobreviver a confrontos brutais onde cada escolha parece ter muito em jogo.

Não é só combate. Muitas das dificuldades da Lara têm a ver com proteger a sua equipa. As aparições deles são breves, mas as relações entre as personagens conferem à história aquele peso emocional ao estilo de *The Last of Us**.

Por que é que o escolhemos Este remake de Tomb Raider consegue um equilíbrio raro entre exploração, ação e narrativa. Trata-se tanto de descoberta e crescimento das personagens como de sobrevivência, o que o distingue da maioria dos jogos de aventura.

As cenas dinâmicas e a profundidade emocional da Lara mantêm-te preso ao jogo. Algumas texturas já mostram sinais de idade, mas a atmosfera compensa isso de sobra.

O meu veredicto: Tomb Raider é uma grande aventura que mistura sobrevivência, quebra-cabeças e história. Apoiada por uma heroína cuja jornada faz com que cada desafio valha a pena.

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O que dizem os jogadores?

oscar_redfield ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A história é bem construída, a jogabilidade é divertida e a parte da sobrevivência deixou-me de boca aberta quando o jogo saiu.

12. Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões [A melhor aventura de caça ao tesouro semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Naughty Dog/ Características únicas Diálogos espirituosos, resolução de quebra-cabeças e exploração Pontuação no Metacritic 87

A «Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões»» reúne duas das maiores aventuras da Naughty Dog. Está repleta de perigo, mistério e conversas espirituosas. É narrativa cinematográfica no seu melhor, tal como em «The Last of Us»», mas num cenário de ação e aventuras pelo mundo.

Num momento estás agarrado a uma saliência a desmoronar-se, no momento seguinte estás num tiroteio com mercenários. Equilibra combates tensos com exploração tranquila e relações que dão sentido ao caos. Quando não estás pendurado num comboio à beira de um precipício, a exploração recompensa-te com relíquias escondidas, pistas e a emoção da descoberta.

Por que é que o escolhemos Um dos jogos mais emocionantes centrados na história que podes jogar. O Uncharted acerta em cheio na combinação de ação de alto risco e narrativa.

Os gráficos são de tirar o fôlego. Templos exóticos, ondas a rebentar e horizontes deslumbrantes dão-te a sensação de estares dentro de um grande sucesso de bilheteira de Hollywood. Cada perseguição, desabamento e fuga deixa o teu coração a bater forte. Num bom monitor de jogos, as imagens do jogo parecem tiradas diretamente de um filme. Esta qualidade cinematográfica é exatamente a razão pela qual os jogos narrativos estão agora a dominar outros formatos de mídia, uma tendência que analisamos na análise dos nomeados para Melhor Adaptação nos Game Awards 2025.

O meu veredicto: A coleção «Uncharted: Legacy of Thieves» é perfeita se quiseres protagonizar um espetáculo ininterrupta repleto de personagens extraordinárias.

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O que dizem os jogadores?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sem dúvida, o Uncharted 4 é o melhor jogo da série… Há tantos segmentos «mais lentos» no jogo que dificultam mesmo muito jogar de novo.

13. Death Stranding [O melhor jogo com uma narrativa única, tipo The Last of Us]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, iOS, Xbox Series S não sei Ano de lançamento 2022 Criador(es) Kojima Productions / 505 Games Características únicas Sistema Strand, mundo sem limites baseado em entregas Pontuação no Metacritic 85

O Death Stranding é um dos jogos de mundo aberto mais originais que há. Passa-se num mundo pós-apocalíptico dominado por forças sobrenaturais. Encaras o papel de um mensageiro encarregado de restabelecer a ligação entre cidades isoladas e reconstruir uma sociedade em ruínas.

A jogabilidade central gira em torno da travessia. Transportas carga por terrenos acidentados, planeias percursos e constróis estruturas como pontes e tirolesas. Pelo caminho, enfrentas chuva envelhecida, saqueadores e os sinistros BTs.

O sistema do Strand destaca-se. Podes deixar estruturas e mantimentos para outros jogadores, criando uma sensação de ligação num mundo solitário. Os cenários são fascinantes e vastos. Montanhas austeras, planícies ondulantes e tempestades surreais esbatem a linha entre a beleza e o desespero.

Por que é que o escolhemos O Death Stranding oferece algo que nenhum outro jogo oferece. É uma experiência meditativa e cooperativa, envolta numa narrativa vívida.

Pode parecer um pouco repetitivo. O mundo não muda muito e grande parte do jogo gira em torno de caminhar. Mas a história mergulha em temas como a solidão, a resiliência e o poder da ligação.

O meu veredicto: se queres ser transportado para um mundo familiar, mas ao mesmo tempo estranho, o Death Stranding é a escolha certa.

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maqij ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O Death Stranding foi uma das experiências de jogo AAA mais originais e adorei-o.

14. Horizon Zero Dawn [As melhores aventuras pós-apocalípticas como The Last of Us]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Windows Ano de lançamento 2024 Criador(es) Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Características únicas Fauna robótica, caça tática, história rica Pontuação no Metacritic 85

Estamos no século 31. As feras robóticas dominam a terra e a natureza recuperou as ruínas da humanidade. Sobre o Horizon Zero Dawn leva-te para este futuro selvagem na pele de Aloy, uma caçadora marginalizada, armada com um arco, armadilhas e pura determinação.

Cada combate é uma adrenalina. Num momento estás escondido na relva alta, no outro estás a destruir partes de uma fera metálica estrondosa com o dobro do teu tamanho. Recuperar peças de máquinas também é importante. Aponta aos componentes certos e vais ganhar equipamento melhor para criar e fazer melhorias.

Por que é que o escolhemos Sobre o Horizon Zero Dawn acerta em cheio no equilíbrio entre visuais de tirar o fôlego e combate tático. Trata-se da emoção de te adaptares, sobreviveres e descobrires a jornada da Aloy.

A exploração também é gratificante. Os caldeirões escondidos funcionam como desafios semelhantes a masmorras, onde desbloqueias atualizações para novas máquinas. É um RPG de ação sem parar, mas a busca da Aloy por um lugar onde se sinta em casa espelha a jornada da Ellie em *The Last of Us**, dando ao caos um peso emocional.

O meu veredicto: Com gráficos melhorados e a sua mistura de elementos de sobrevivência e descoberta, o Horizon Zero Dawn é a melhor forma de viver a história da Aloy.

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elroon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Horizon Zero Dawn: Um mundo deslumbrante, máquinas perigosas e pessoas mortas

15. Control: Edição Definitiva [Melhor jogo de ação paranormal semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criador(es) Remedy Entertainment Características únicas Telequinesia, ambientes em constante mudança, história surreal Pontuação no Metacritic 85

O Agência Federal de Controlo parece normal por fora, mas assim que entras, a realidade distorce-se. Em Control, és a Jesse Faden, uma jovem determinada à procura de respostas na Oldest House. Um arranha-céus brutalista que se transforma e esconde espaços impossíveis.

O próprio edifício é um quebra-cabeças. Salas secretas, corredores que mudam de forma e documentos escondidos aprofundam o mistério e a história. Munido de uma «Arma de Serviço» que muda de forma e de poderes telecinéticos, vais atirar objetos, levitar e destruir inimigos corrompidos. O combate é rápido, fluido e muitas vezes caótico, mas a exploração também é importante.

Por que é que o escolhemos Uma história sobrenatural combinada com combate psíquico e ambientes alucinantes. O «Control» faz com que cada encontro seja inesquecível.

O design visual é impressionante. Arquitetura austera, iluminação surreal e distorções sinistras fazem com que cada recanto pareça inquietante. É uma mistura de «The X-Files» e «Inception» com um toque de «The Last of Us»». O mapa pode ser confuso, mas isso só aumenta a tensão de te sentires perdido num lugar que não devia existir.

O meu veredicto: Se queres ação que seja tão estranha quanto elegante, o Control não te vai desiludir. A narrativa, os gráficos e a dinâmica de jogo são cativantes.

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Crissan- ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um dos meus jogos favoritos de sempre, tudo nele é excecional...

16. Resident Evil Village [O melhor jogo de sobrevivência de terror ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criador(es) Capcom Características únicas Cenário de aldeia gótica, Lady Dimitrescu Pontuação no Metacritic 84

Acordas num pesadelo. O Ethan Winters chega a uma aldeia europeia coberta de neve para resgatar a filha que foi raptada. Nada é seguro no Resident Evil Village. Castelos góticos, casas de campo cobertas de neve e laboratórios subterrâneos sinistros escondem horrores a cada esquina. Sem dúvida, um dos melhores jogos da série Resident Evil!

Ao enfrentares os Lycans, abominações grotescas e a vingativa Lady Dimitrescu, cada bala conta. É uma mistura de exploração tensa, gestão de recursos e combate brutal. Os quebra-cabeças e os tesouros escondidos dão-te um momento de respiro entre os sustos. Criar e melhorar armas dá-te uma hipótese de lutar.

Por que é que o escolhemos O Village aperfeiçoa o equilíbrio entre terror e ação. São sustos de cortar a respiração, vilões avassaladores e momentos duradouros de pavor silencioso.

A sua arquitetura detalhada, iluminação sinistra e designs de criaturas horríveis criam uma atmosfera que te prende desde o primeiro momento. É um survival horror com o acabamento de um grande sucesso de bilheteira.

O meu veredicto: Se queres um survival horror no seu formato mais assustador, o Resident Evil Village é a escolha certa. Um jogo imperdível tanto para fãs de terror como para quem está a dar os primeiros passos no género.

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MrShinShoryuken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O RE8 é incrivelmente divertido, tem um aspeto fantástico e gostei não só da sua atmosfera, mas também da sua história.

17. Alan Wake 2 [O melhor thriller psicológico ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Remedy Entertainment Características únicas Dois protagonistas, combate baseado na luz, narrativa de terror psicológico Pontuação no Metacritic 89

A escuridão volta a pairar, mas desta vez é ainda mais mortal. O Alan Wake 2 dá continuidade à saga de terror psicológico que se tornou um sucesso de culto. A história desenrola-se a partir de duas perspetivas: a do Alan, preso num reino de pesadelos, e a da Saga Anderson, uma agente do FBI que investiga assassinatos rituais. As suas histórias entrelaçam-se numa narrativa onde a realidade e a ficção se confundem.

A munição é escassa, os inimigos são implacáveis e a tua ferramenta mais importante é a luz. Aponta a lanterna para enfraquecer os inimigos das sombras e, depois, acaba com eles a tiro. A exploração revela pistas, manuscritos e segredos que aprofundam o mistério, enquanto os combates tensos te mantêm em suspense.

Porque é que o escolhemos Poucos jogos se comparam à mistura de terror literário, mecânicas de sobrevivência e estilo cinematográfico do Alan Wake 2. Trata-se tanto de desvendar o mistério como de sobreviver a ele.

Florestas densas, néons a piscar e paisagens oníricas surreais tornam cada momento inquietante. A narrativa característica da Remedy cria uma atmosfera repleta de pavor e intriga. É a experiência definitiva num jogo de terror, que te arrasta cada vez mais para a sua loucura.

O meu veredicto: Perfeito para fãs de terror centrado na história. Se The Last of Us te cativou com a tensão e a atmosfera, o Alan Wake 2 oferece isso mesmo com um toque sobrenatural.

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TheSpitRoaster ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Alan Wake 2 é, sem dúvida, uma obra-prima.

18. Hellblade: Senua's Sacrifice [A melhor viagem emocional semelhante a The Last of Us]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Ninja Theory Características únicas Design de áudio binaural, representação da psicose, combate cinematográfico Pontuação no Metacritic 81

Hellblade: Senua’s Sacrifice é uma viagem pelo mito e pela loucura. Ela tem de se aventurar em Helheim para recuperar a alma do seu amante falecido. Tudo isto enquanto luta contra monstros e contra a sua própria mente fragmentada.

Cada aspeto deste jogo é de partir o coração. Vais cortar inimigos em duelos brutais, resolver quebra-cabeças com runas para desbloquear caminhos e usar técnicas de esgrima que exigem sincronização. É um jogo emocionante, à semelhança de God of War, baseado em emoções humanas cruas.

Por que é que o escolhemos Não há muitos jogos que combinem mito, saúde mental e narrativa cinematográfica como o Hellblade. A sua combinação de combate, resolução de quebra-cabeças e narrativa profundamente pessoal cria uma experiência extraordinária.

Vozes sussurradas, uma atmosfera opressiva e sons criados para te fazer duvidar do que é real. O áudio mergulha-te na luta da Senua contra a psicose. É uma mistura assombrosa de ruínas iluminadas pelo fogo, florestas enevoadas e céus sangrentos. Cada cena tem o seu peso.

A interpretação é autêntica, os efeitos são intensos e os elementos míticos são simultaneamente belos e aterradores. Não se trata apenas de sobreviver a combates, mas sim de sobreviver à tua própria mente.

O meu veredicto: A Senua transmite emoção e personalidade através do mito, do terror e de uma beleza assombrosa.

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thementaltyrant ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que nunca joguei um jogo que me tenha marcado tanto emocionalmente. E já jogo há mais de 30 anos. É mesmo algo de especial, sem dúvida.

19. Gears of War [O melhor jogo de tiros cheio de ação, ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2015 Criador(es) Epic Games / The Coalition Características únicas Combate do tipo «parar e atirar» Pontuação no Metacritic 82

Em Gears of War, a Horda Locust ressurgiu e a humanidade está à beira da extinção. Na pele de Marcus Fenix, um soldado experiente, lideras uma luta desesperada para reconquistar o planeta.

Cada batalha é intensa, com balas, explosões e monstros a aproximarem-se por todos os lados. Esconde-te atrás de paredes, flanqueia os inimigos e destrói-os com armas poderosas. A espingarda Lancer, com a sua baioneta-motosserra, é uma das armas mais icónicas dos videojogos.

Por que é que o escolhemos O Gears of War mistura ação pura com estratégia. Estabeleceu o padrão para os jogos de tiro modernos e continua a ser relevante até hoje.

Apoia-se numa estética industrial. Cidades destruídas, túneis repletos de Locust e cenários grandiosos conferem peso a cada missão. O sistema de cobertura exige concentração. Transforma os tiroteios em batalhas táticas, em vez de um caos de «disparar à sorte».

O meu veredicto: Se adoras trabalho de equipa, poder de fogo avassalador e uma luta épica pela sobrevivência, o Gears of War é um jogo de survival horror que não podes perder.

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Just-why-man ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Foi mesmo o equilíbrio perfeito entre cenas espetaculares, ação épica, terror, enredo, combate visceral a pé e grandes batalhas com veículos.

20. Spec Ops: The Line [O melhor jogo de guerra ao estilo de The Last of Us]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Yager Development Características únicas Jogo de tiro em terceira pessoa com equipas Pontuação no Metacritic 76

O Spec Ops: The Line é um excelente jogo de guerra que se passa no Dubai. A cidade está soterrada por tempestades de areia, e um pedido de socorro atrai o Capitão Martin Walker e o seu esquadrão para as ruínas. O que começa por ser uma missão de resgate transforma-se rapidamente num pesadelo de crimes de guerra, traição e escolhas impossíveis.

À primeira vista, parece um jogo de tiro militar na terceira pessoa. Vais usar coberturas, comandar o teu esquadrão e abater inimigos em arranha-céus em ruínas e ruas varridas pela tempestade. Mas este não é um jogo de guerra qualquer. Cada tiroteio leva-te mais perto do limite, e o enredo obriga-te a questionar quem é o verdadeiro inimigo.

Por que é que o escolhemos O «Spec Ops: The Line» destaca-se pela sua narrativa ousada e pelo foco em temas morais. O jogo atreve-se a deixar-te desconfortável, transformando o género dos jogos de tiro num dilema moral.

Os gráficos captam uma cidade ao mesmo tempo deslumbrante e em ruínas. A luz do sol atravessa a poeira, os letreiros de néon cintilam entre as ruínas e tempestades de areia repentinas alteram o desenrolar das batalhas.

Muito depois de os créditos terem acabado, ainda vais ficar com perguntas.

O meu veredicto: Se queres ação misturada com uma história que desafia a tua consciência, o Spec Ops: The Line é perfeito.

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O que dizem os jogadores?

Krieg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Este jogo está na minha lista de jogos favoritos de sempre. Sim, a jogabilidade é um pouco desajeitada, mas é de 2012 e acho que, na altura, não era assim tão má. A história é mesmo boa.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o The Last of Us?

A escolha certa é, sem dúvida, o Days Gone, um jogo de sobrevivência em mundo aberto que capta a mesma profundidade emocional e a mesma tensão de alto risco que o The Last of Us.

Quantos jogos da série «The Last of Us»» existem?

Existem dois jogos principais: The Last of Us (2013) e The Last of Us Part II (2020). Há também The Last of Us Remastered e o remake de The Last of Us Part I, além do DLC «Left Behind» – uma adaptação para série de televisão transmitida em 2023.

Que tipo de jogo é o The Last of Us?

É um jogo de ação e aventura na terceira pessoa com fortes elementos de survival horror. O jogo combina furtividade, criação de itens e exploração com combate intenso. O que o distingue é a narrativa emocional e o foco nas relações, especialmente entre o Joel e a Ellie. É tanto sobre o coração como sobre a sobrevivência.

O «God of War» é inspirado em «The Last of Us»»?

Sim. Embora o God of War tenha as suas próprias raízes mitológicas, o reboot de 2018 inspirou-se claramente em The Last of Us. A dinâmica pai-filho entre o Kratos e o Atreus espelha a relação entre o Joel e a Ellie, combinando combates repletos de ação com uma narrativa movida pelas emoções.

O The Last of Us está relacionado com o Days Gone?

Não. Ambos são exclusivos da PlayStation com cenários pós-apocalípticos, mas foram criados por estúdios diferentes. The Last of Us foi desenvolvido pela Naughty Dog, enquanto Days Gone foi criado pela Bend Studio. Partilham temas de sobrevivência, mas existem em universos completamente distintos.