Les 20 meilleurs jeux similaires à The Last of Us : 2026 sélections axées sur l’histoire

Ne cherchez plus de jeux similaires à *The Last of Us**. Si vous êtes en quête d’une histoire émouvante, d’une évolution approfondie des personnages et d’une intensité post-apocalyptique , ces jeux ont tout ce qu’il vous faut.

Chaque titre de cette liste parvient à recréer cette atmosphère qui persiste une fois que vous avez posé votre manette, que ce soit grâce à des environnements envoûtants, à une lutte désespérée pour la survie ou à ces moments de calme qui donnent vie aux personnages.

Certains mettent l’accent sur les choix moraux, d’autres misent sur le suspense ou la construction d’un univers, mais tous savent comment vous tenir en haleine. Plongez-vous dans ces histoires et découvrez votre prochaine aventure inoubliable.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à The Last of Us

Tous les titres ne peuvent pas rivaliser avec le chef-d’œuvre de Naughty Dog, mais certains s’en approchent. Ces cinq sélections se distinguent par leur narration, leurs mécanismes de survie et leur charge émotionnelle :

1 Days Gone 2021 C'est un jeu sombre et émouvant, à l'image de The Last of Us. Parcourez un monde envahi par les Freakers. Fouillez, combattez et restez fidèle à vos principes dans une histoire sombre mêlant survie et perte. Buy now 2 State of Decay: Year One Survival Edition 2015 Un jeu similaire à The Last of Us, mais axé sur la communauté. Construisez des zones de sécurité, gérez les survivants et repoussez les infectés. Il met l’accent sur la communauté plutôt que sur un héros unique, ce qui apporte un regard nouveau sur la survie. Buy now 3 Dying Light 2: Stay Human 2022 Son mélange de parkour, de combats au corps à corps brutaux et de choix moraux difficiles rend chaque tombée de la nuit périlleuse. Les alliances changeantes et les décisions prises par le joueur renforcent encore le chaos post-apocalyptique. Buy now

Voici mes cinq recommandations principales, mais ce n’est qu’un début. Continuez à faire défiler la page pour découvrir d’autres jeux similaires à The Last of Us qui valent le détour.

20 jeux similaires à The Last of Us – Survie, histoire, émotion

Si vous avez envie d’autres aventures post-apocalyptiques, cette liste vous propose tous les titres captivants dont vous avez besoin. Chacun d’entre eux repose sur une histoire profonde et bien écrite, des choix moraux difficiles et la survie comme thème central.

Vous recherchez d’autres jeux rejouables comme The Last of Us ?

1. Days Gone [Le meilleur jeu dans le style de The Last of Us]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, Windows Année de sortie 2021 Développeur(s) Bend Studio/Sony Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Hordes de zombies Note Metacritic 71

Days Gone est un jeu de survie palpitant dans lequel vous incarnez Deacon St. John, un ancien soldat, ancien motard et actuel mercenaire, qui met ses compétences à profit pour, espérons-le, retrouver sa femme dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie. Les routes de l’Oregon sont rudes, impitoyables et grouillent de « Freakers ».

Sony/Bend a parfaitement maîtrisé les mécanismes de conduite de moto. Parcourir un paysage infesté de zombies avec des ressources qui s'épuisent sans cesse n'est jamais ennuyeux. L'environnement donne l'impression d'être habité et regorge d'endroits où piller. Les conditions météorologiques dynamiques et le cycle jour-nuit modifient également la façon dont le monde réagit.

Pourquoi nous l'avons choisi Avec ses hordes implacables, ses enjeux émotionnels et sa gestion stratégique des ressources, Days Gone vous offre une aventure post-apocalyptique que vous n’oublierez pas.

Chaque déplacement est risqué : le carburant vient à manquer, les munitions se font rares et les ennemis sont toujours à vos trousses. Ces hordes sont les plus effrayantes du monde du jeu vidéo. Elles se déplacent à l’unisson, formant un mur de mort en mouvement qui exige à la fois discrétion et puissance de feu. Un seul faux pas, et c’est fini pour vous.

Vous pouvez vous faufiler, tirer, ou combiner les deux. Les possibilités de personnalisation des motos et des armes sont suffisamment nombreuses pour que vous ne vous sentiez pas submergé. La prise en main est facile, mais le mélange de survie, d’exploration et de combats au rythme effréné maintient une tension constante. L’intrigue passe parfois au second plan, mais son approche originale de la genèse des zombies en vaut la peine.

Mon verdict : Revivez la pression liée aux ressources et le danger implacable de The Last of Us avec des hordes encore plus imposantes dans un monde sans coupure.

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syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai adoré ce jeu : l'intrigue, la musique... Tout dans ce jeu est formidable.

2. State of Decay : Édition « Year-One Survival » [Meilleur jeu de survie communautaire dans la veine de The Last of Us]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox ONE, Windows Année de sortie 2015 Développeur(s) Undead Labs/Microsoft Studios Caractéristiques uniques Gestion des ressources communautaires Note Metacritic 72

Vous revenez d’une partie de pêche avec votre meilleur ami et découvrez que le monde est en état de décomposition : l’apocalypse zombie est désormais votre nouvelle réalité. Votre mission est simple, mais redoutable : survivre. Défendez, construisez et gérez votre propre communauté de survivants.

Au lieu de suivre un héros solitaire, vous dirigez tout un groupe de survivants. Chaque personne possède des compétences, des faiblesses et des limites qui lui sont propres, ce qui donne à chaque choix une importance particulière. Faut-il prendre le risque d’aller chercher des provisions de nuit ? Faut-il recruter un nouveau survivant ou conserver les ressources pour le groupe dont vous disposez déjà ?

La perte d’un survivant est définitive ; chaque choix a donc des répercussions sur votre groupe et remodèle le monde ravagé qui vous entoure. Vos principales tâches consistent à récupérer des provisions, à fortifier vos bases et à repousser les morts-vivants. Les combats sont tendus, mais c’est dans la gestion des ressources que le jeu excelle.

Pourquoi nous l'avons choisi Pour son mélange de stratégie de survie, de gestion de communauté et de confrontations tendues avec les infectés.

Les graphismes sombres et l’environnement délabré renforcent l’atmosphère de danger et de désespoir. Le jeu allie habilement la profondeur stratégique à une narration émouvante. C’est un test captivant de vos compétences en matière de leadership et de survie.

Chaque décision entraîne des rebondissements inattendus, ce qui garantit des parties uniques et pleines de défis.

Mon verdict : State of Decay intensifie l’enjeu émotionnel, car vous êtes responsable de toute une communauté.

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Que disent les joueurs ?

Gtsweet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Si vous aimez les jeux de zombies en monde ouvert, la recherche d'équipement, la construction d'une base de survivants et les défis aux conséquences réelles (mort définitive), alors ce jeu est INCROYABLE.

3. Dying Light 2 : Stay Human – Édition Reloaded [Meilleur jeu en monde ouvert similaire à The Last of Us]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Techland Caractéristiques uniques Parkour avec des zombies de jour et de nuit Note Metacritic 76

Dying Light 2 : Stay Human vous plonge au cœur de Villedor, une immense ville en ruines où la société s'est effondrée. Vous incarnez Aiden Caldwell, un Pèlerin qui tente de survivre et de retrouver sa sœur disparue. La nuit, le danger s'intensifie : les infectés attaquent avec plus de virulence, la furtivité devient plus risquée et la visibilité diminue.

Pour évoluer seul dans ce paysage dystopique, il vous faudra maîtriser le parkour. La vitesse et la précision sont toutes deux essentielles à votre survie. Cela constitue un avantage tactique au combat, pour trouver des provisions et déjouer les créatures cauchemardesques.

Les graphismes sont époustouflants mais sombres. L’environnement, fluide mais envahi par la végétation, rend à la fois la beauté et le danger d’une société au bord du gouffre. Chaque choix que vous faites a des répercussions sur les factions, influe sur les ressources et façonne votre prochaine quête, à l’instar des dilemmes moraux de The Last of Us.

Pourquoi nous l'avons choisi Dying Light 2 mêle parkour, combats brutaux et choix moraux dans une aventure post-apocalyptique.

Une expérience unique vous attend à chaque partie. Vous pouvez également adapter vos armes et votre équipement à votre style de jeu, qu’il s’agisse de simples outils ou d’armes puissantes. Les possibilités de personnalisation sont infinies, ce qui vous permet de tirer pleinement parti de la jungle urbaine.

Mon verdict : Dying Light 2 : Stay Human est parfait pour ceux qui aiment les environnements immersifs où les enjeux sont élevés. C’est un mélange palpitant de stratégie et d’adrénaline.

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Que disent les joueurs ?

Hosav ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pense qu’il y a désormais sans aucun doute beaucoup plus de rejouabilité dans DL2… Je recommande vivement à tout le monde d’y jouer.

4. The Walking Dead : La série définitive de Telltale [Meilleur titre axé sur l’histoire, à l’instar de The Last of Us]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, Fire HDX, macOS, Windows, Nintendo Switch, Ouya, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, GeForce Now Année de sortie 2020 Créateur(s) Telltale Games Caractéristiques uniques Récit axé sur les choix Note Metacritic 82

Si vous avez adoré suivre l’histoire de Joel et Ellie, ce jeu de survie est un incontournable. The Walking Dead : La série définitive de Telltale est axé sur les choix, les émotions et l’évolution des personnages. Vous incarnez Lee, un homme au passé trouble, qui doit protéger Clémentine dans un monde ravagé par les rôdeurs.

Il s’agit avant tout d’une aventure de type « pointer-cliquer ». La plupart du temps, vous discutez, explorez et prenez des décisions morales difficiles. Des séquences de type « quick-time » maintiennent le suspense. Les graphismes inspirés de la bande dessinée sont usés et émouvants ; vous ressentez tout le poids de chaque scène.

La relation entre Lee et Clémentine est le moteur de tout le jeu. Chaque choix que vous faites vous touche personnellement : à qui faire confiance, qui sauver et quoi sacrifier. Les conséquences vous hantent longtemps après avoir posé la manette.

Pourquoi nous l’avons choisi The Walking Dead : La série définitive de Telltale est un véritable parcours émotionnel sur le thème de la survie, accompagné de contenus bonus.

La « Série « Definitive » » regroupe les quatre saisons, le DLC « 400 Days » et « The Walking Dead : Michonne ». Vous bénéficiez également d’illustrations conceptuelles, de documentaires sur les développeurs et de bonus. C’est la meilleure façon de découvrir la série.

Mon avis : The Walking Dead : La série définitive de Telltale est parfait si vous recherchez des émotions fortes. Il vous propose des choix déchirants et des personnages dont vous vous souviendrez longtemps après avoir terminé le jeu.

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Que disent les joueurs ?

AaronYaygar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 qui se distingue par la richesse de ses relations entre les personnages, un récit bien ficelé et plein de suspense, ainsi que, sans conteste, les plus superbes images de toute la série.

5. A Plague Tale : Innocence [Meilleur jeu d’infiltration similaire à The Last of Us]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PS4, Nintendo Switch, macOS, Amazon Luna, GeForce Now, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows Année de sortie 2019 Développeur(s) Asobo Studio/Focus Entertainment Caractéristiques uniques Jeu de survie furtif face à des essaims de pestiférés Note Metacritic 81

A Plague Tale : Innocence, où une torche éteinte suffit à vous mener à la mort. Vous incarnez Amicia, une jeune noble de la France du XIVe siècle, en fuite face à l’Inquisition et à des nuées de rats porteurs de la peste. Vous devez protéger votre frère, Hugo, quel qu’en soit le prix.

Le jeu mêle résolution d’énigmes, affrontements tendus et mécanismes de furtivité pointus où chaque mouvement semble risqué. La furtivité est votre atout : faufilez-vous derrière les gardes, utilisez la lumière pour repousser les rats et fabriquez des outils pour rester en vie.

Pourquoi nous l’avons choisi A Plague Tale : Innocence est un mélange unique de furtivité et de résolution d’énigmes. Les liens familiaux émouvants en font l’une des aventures narratives les plus évocatrices de son époque.

C’est un univers à la fois envoûtant et magnifique, doté d’un style cinématographique qui donne à chaque chapitre l’allure d’un film. La bande-son inquiétante renforce l’expérience immersive de ce jeu d’infiltration.

Mon avis : « A Plague Tale : Innocence » est le jeu idéal si vous avez apprécié les relations familiales et les thèmes liés à la survie dans « The Last of Us ».

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vintage13132121 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'histoire est incroyable, l'univers est fantastique, les personnages sont extraordinaires ! Cela faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas fait verser une larme🥲

6. Metro Exodus [Les meilleurs jeux d'horreur et de survie similaires à The Last of Us]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Linux, macOS, Stadia Année de sortie 2019 Développeur(s) 4A Games / Deep Silver Caractéristiques uniques Allie scénario et survie en monde ouvert Note Metacritic 82

Dans Metro Exodus, Artyom sort des tunnels de Moscou pour s'aventurer dans la nature sauvage et dévastée de la Russie. Dirigez un groupe de survivants en quête d'espoir dans un pays marqué par la guerre nucléaire. Chaque étape vous réserve son lot de dangers, de beauté et de déchirements.

Votre aventure dans ce fantastique jeu de tir à la première personne est ponctuée de fusillades haletantes, d’actions furtives et d’exploration. Vous devrez fouiller les décombres à la recherche de matériaux, fabriquer du matériel de fortune et améliorer vos armes pour rester en vie. Les journées sont difficiles, mais les nuits le sont encore plus. Les mutants et les menaces humaines se rapprochent, mettant à l’épreuve chacune de vos décisions.

Pourquoi nous l'avons choisi Metro Exodus allie à la perfection des mécanismes de survie palpitants, l’exploration d’un monde ouvert et un récit captivant, ce qui en fait un jeu incontournable pour les amateurs de survival horror axés sur l’histoire, à l’image de The Last of Us.

Le jeu brille par son mélange de zones ouvertes et de séquences intenses, portées par le récit. Chaque lieu semble vivant, des rivières gelées aux déserts brûlés par le soleil. Les graphismes sont sombres mais spectaculaires, vous plongeant toujours plus profondément dans cet univers apocalyptique.

Mon verdict : Metro Exodus est un excellent choix si vous recherchez un jeu de survie qui a du cœur. Il est brut, émouvant et regorge de moments que vous n’oublierez jamais.

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TheBerkay ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Metro Exodus est vraiment génial. Quelle ambiance, mec ! C'est un jeu incroyable.

7. Helldivers 2 [Meilleur jeu en coopératif similaire à The Last of Us]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur(s) Arrowhead Game Studio et Sony Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Mode coopératif chaotique avec tir ami Note Metacritic 82

Helldivers 2 n’est pas le premier jeu que l’on associerait à The Last of Us. Mais au cœur de ce jeu se trouvent le travail d’équipe, la survie, la confiance et la coordination.

Vous vous battrez pour une « démocratie contrôlée » à travers des mondes extraterrestres et hostiles. Débarquez sur des planètes grouillant d’ennemis, accomplissez des objectifs et déclenchez des stratagèmes dévastateurs. Mais il y a un hic : les tirs amis sont toujours activés. Un seul faux pas peut anéantir votre escouade.

Chaque échange de tirs est un mélange de tension et d’humour. C’est absurde, imprévisible et rejouable à l’infini. La mise à jour « Dans l’injustice » ajoute de nouveaux mondes de la Ruche, des missions et des pics de difficulté brutaux, ce qui renouvelle sans cesse le chaos.

Pourquoi nous l'avons choisi Helldivers 2 est un jeu coopératif chaotique et amusant, où l’on mène un combat sans relâche contre les forces du mal. Le développeur a parfaitement su mettre en avant le travail d’équipe stratégique et la gestion des ressources, ce qui en fait un titre incontournable

C’est un jeu TPS épique fondé sur le chaos coopératif. Les explosions, les essaims d’extraterrestres et les faux pas de l’escouade donnent lieu à des anecdotes qui vous feront rire longtemps après la fin de la mission.

Mon verdict : Helldivers 2 est parfait pour partager un peu d’anarchie entre amis. Tactique, absurde et mémorable, dans le bon sens du terme.

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sparetheearthlings ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Les séquences de tir sont incroyables, les combats réalistes et intenses, la communauté hilarante, et le ton du jeu me fait mourir de rire. Je l'ai sur PS5 et sur PC, et c'est de loin le jeu auquel je joue le plus…

8. God of War [Meilleur jeu mettant en scène une histoire entre père et enfant, dans la veine de The Last of Us]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PS3, PS4, PS5, PS Portable, PS Vita, Windows, Java ME Année de sortie 2022 Développeur(s) Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Récit père-fils, univers mythologique, combats brutaux Note Metacritic 94

God of War réinvente Kratos sous un nouveau jour. Autrefois dieu animé par la rage, il est désormais un père qui guide son fils Atreus à travers le monde impitoyable de la mythologie nordique. C’est un voyage placé sous le signe de la rédemption, du deuil et du lien indestructible qui unit un père à son fils.

Thunk ! La hache Léviathan revient s’enfoncer dans votre main. Les combats sont intenses, précis et stratégiques. Chaque coup compte, exigeant un bon timing et de l’habileté. Des quêtes secondaires et des éléments d’univers cachés enrichissent le monde, récompensant l’exploration par des améliorations et des récits tout aussi percutants.

Pourquoi nous l’avons choisi God of War offre une narration mythique, un drame familial et des combats épiques. Chaque saison du parcours de Kratos explore le mal, la rédemption et la famille.

Les sommets enneigés, les royaumes en flammes et les ruines effondrées semblent vivants et prêts à vous écraser. La bande originale vous plonge encore plus profondément dans son atmosphère glaciale et mythique. Atreus n’est pas seulement un acolyte. Il gagne en puissance et en détermination, tant au combat que dans l’histoire. Et c’est un jeu de hack-and-slash très divertissant.

Mon avis : God of War est un jeu d'aventure porté par son scénario, qui offre des émotions fortes, des combats intenses et des moments inoubliables.

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Pegussu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Kratos a toujours été un personnage plus complexe que ne le laisse entendre l'idée que l'on se fait généralement de lui ; c'est simplement que ce côté-là n'a pas été suffisamment exploré ni abordé.

9. Red Dead Redemption 2 [Le meilleur drame en monde ouvert dans la veine de The Last of Us]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, Windows, macOS, Linux Année de sortie 2019 Développeur(s) Rockstar Games Caractéristiques uniques Un environnement de vie cinématographique Note Metacritic 97

Incarnez Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 et découvrez l’Ouest sauvage en déclin . Il s’agit d’un jeu western cinématographique à grande échelle qui traite de la loyauté, de la moralité et du prix de la liberté.

Préparez-vous à des fusillades haletantes et à des combats au corps à corps brutaux. Chassez, pêchez, braquez des trains ou parcourez des paysages à couper le souffle. Chaque rencontre est pleine de vie, qu'il s'agisse de batailles chaotiques ou de moments tranquilles autour d'un feu de camp avec votre bande. Vos choix déterminent le déroulement de l'histoire.

Pourquoi nous l'avons choisi Red Dead Redemption 2 pour son histoire épique, son univers immersif et sa complexité morale. Le souci du détail dont fait preuve le développeur dans chaque aspect du parcours du hors-la-loi en fait une expérience incontournable.

Le souci du détail de ce jeu est sans égal. Votre cheval tisse des liens avec vous, les armes nécessitent un entretien, et même les plus petits gestes influencent la façon dont les PNJ vous traitent. C’est une question de survie dans une frontière aussi impitoyable que magnifique.

Les fans de The Last of Us se sentiront tout autant attirés par ces personnages complexes et cette narration riche en émotions.

Mon verdict : si vous recherchez une épopée au rythme lent, pleine d’émotion et de courage, Red Dead Redemption 2 est l’une des plus grandes histoires du jeu vidéo.

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SoulSerpent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai trouvé RDR2 tellement immersif… tout y est tellement interactif. Pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être plongé dans cet univers et de pouvoir faire à peu près tout ce que j'imaginais, avec de véritables conséquences.

10. Ghost of Tsushima [Le meilleur jeu d'action et d'infiltration dans la veine de The Last of Us]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS4, PS5 Année de sortie 2020 Développeur(s) Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Explorez le Japon féodal, combats au katana, mécanismes de furtivité Note Metacritic 87

Ghost of Tsushima raconte l’histoire de Jin Sakai, une histoire de sacrifice, d’honneur et de choix qui forgent votre identité. Alors que les envahisseurs mongols se rapprochent, vous devez prendre une décision : suivre le code strict des samouraïs ou devenir le Fantôme.

Les combats allient des duels au katana d'une précision redoutable à la furtivité. Lancez-vous dans la bataille, l'épée à la main, ou frappez depuis l'ombre à l'aide de bombes fumigènes, de fléchettes empoisonnées et de pièges. Suivez le vent qui vous guide à travers les champs dorés du Japon féodal, explorez les sanctuaires de montagne et les bosquets de bambous regorgeant de secrets.

Pourquoi nous l'avons choisi Ghost of Tsushima incarne l’essence même du cinéma de samouraï tout en offrant aux joueurs le choix entre l’honneur et la discrétion.

Pas de grind de niveaux. Juste une immersion totale et une musique qui passe sans transition de la réflexion sereine aux combats tendus. Les fans de The Last of Us seront tout autant captivés par des jeux comme Ghost of Tsushima, mais dans un nouvel univers où règnent l’honneur et la survie.

Mon verdict : Ghost of Tsushima est parfait si vous recherchez des combats élégants, une stratégie approfondie et une histoire qui allie devoir, discrétion et émotion.

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muzieee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un jeu vraiment très abouti. Des graphismes magnifiques, un gameplay génial, une histoire captivante et divertissante. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite.

11. Tomb Raider [Meilleur titre classique d’action-aventure dans la veine de The Last of Us]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2013 Développeur(s) Crystal Dynamics Caractéristiques uniques Exploration cinématographique et aventure de survie Note Metacritic 86

Dans Tomb Raider, vous vous retrouvez coincé(e) sur une île mortelle en tant que jeune archéologue, contraint(e) de vous adapter ou de mourir. Dans la peau de Lara, vous apprendrez à chasser, à grimper et à combattre tout ce que vous rencontrerez, devenant peu à peu le héros que vous êtes destiné(e) à devenir. Vous escaladerez des falaises, résoudrez des énigmes anciennes et survivrez à des affrontements brutaux où chaque choix semble décisif.

Tout ne se résume pas au combat. Bon nombre des difficultés rencontrées par Lara sont liées à la protection de son équipe. Leurs apparitions sont brèves, mais les relations entre les personnages confèrent à l’intrigue cette intensité émotionnelle à « The Last of Us » ».

Pourquoi nous l’avons choisi Ce remake de Tomb Raider trouve un équilibre rare entre exploration, action et narration. Il s’agit autant de découverte et d’évolution des personnages que de survie, ce qui le distingue de la plupart des jeux d’aventure.

Ses plans dynamiques et la profondeur émotionnelle de Lara vous tiennent en haleine. Certaines textures datent un peu, mais l’ambiance compense largement ce petit défaut.

Mon verdict : Tomb Raider est une formidable aventure qui mêle survie, énigmes et histoire. Portée par une héroïne dont le parcours donne tout son sens à chaque épreuve.

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Que disent les joueurs ?

oscar_redfield ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'histoire est bien ficelée, le gameplay est amusant, et l'aspect « survie » m'a vraiment époustouflé lors de sa sortie.

12. Uncharted : La Collection de l’Héritage des voleurs [La meilleure aventure de chasse au trésor dans la veine de The Last of Us]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5 Année de sortie 2022 Développeur(s) Naughty Dog/ Caractéristiques uniques Dialogues pleins d’esprit, résolution d’énigmes et exploration Note Metacritic 87

« Uncharted : La Collection de l’Héritage des voleurs » rassemble deux des plus grandes aventures de Naughty Dog. Ce jeu regorge de dangers, de mystères et de répliques pleines d’esprit. C’est une narration cinématographique à son apogée, tout comme dans « « The Last of Us », mais dans un univers trépidant qui vous fait parcourir le monde.

Un instant, vous vous accrochez à une corniche qui s'effrite ; l'instant d'après, vous êtes pris dans une fusillade avec des mercenaires. Le jeu trouve le juste équilibre entre des combats tendus, des phases d'exploration tranquilles et des relations humaines qui ancrent le chaos dans la réalité. Lorsque vous n'êtes pas suspendu à un train au-dessus d'une falaise, l'exploration vous récompense par des reliques cachées, des indices et le frisson de la découverte.

Pourquoi nous l’avons choisi L’un des jeux les plus passionnants axés sur l’histoire auxquels vous puissiez jouer. Uncharted réussit à merveille à allier action à enjeux élevés et narration.

Les graphismes sont à couper le souffle. Temples exotiques, vagues déferlantes et horizons grandioses : vous avez l’impression d’être plongé au cœur d’un blockbuster hollywoodien. Chaque poursuite, chaque effondrement et chaque évasion vous font battre le cœur à tout rompre. Sur le meilleur écran de jeu, vos captures d’écran semblent tout droit sorties d’un film. C’est précisément cette qualité cinématographique qui explique pourquoi les jeux narratifs dominent désormais les autres formats médiatiques, une tendance que nous analysons dans notre décryptage des nominés dans la catégorie « Meilleure adaptation » des Game Awards 2025.

Mon verdict : « The « Uncharted : La Collection de l’Héritage des voleurs » est parfait si vous souhaitez vous plonger dans un spectacle haletant peuplé de personnages extraordinaires.

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Que disent les joueurs ?

syedmohdjunaid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il ne fait aucun doute qu’Uncharted 4 est le meilleur jeu de la série… Il comporte tellement de passages « plus lents » qui nuisent vraiment à l’envie de rejouer.

13. Death Stranding [Meilleur jeu proposant une narration originale, à l'instar de The Last of Us]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, iOS, Xbox Series S Année de sortie 2022 Développeur(s) Kojima Productions / 505 Games Caractéristiques uniques Système « Strand », monde infini basé sur les livraisons Note Metacritic 85

Death Stranding est l’un des jeux en monde ouvert les plus originaux du marché. L’action se déroule dans un univers post-apocalyptique envahi par des forces surnaturelles. Vous incarnez un coursier chargé de relier des villes isolées et de reconstruire une société en ruines.

Le gameplay repose essentiellement sur la traversée. Vous transportez des cargaisons sur des terrains accidentés, planifiez vos itinéraires et construisez des infrastructures telles que des ponts et des tyroliennes. En chemin, vous affrontez la « pluie vieillissante », des pillards et d’inquiétants BT.

Le système « Strand » se démarque. Vous pouvez laisser des constructions et des provisions à l’intention des autres joueurs, créant ainsi un sentiment de lien dans un monde solitaire. Les graphismes sont envoûtants et d’une grande ampleur. Des montagnes austères, des plaines vallonnées et des tempêtes surréalistes brouillent la frontière entre beauté et désespoir.

Pourquoi nous l'avons choisi Death Stranding offre quelque chose qu’aucun autre jeu ne propose. C’est une expérience méditative et coopérative, enveloppée dans une narration saisissante.

Le jeu peut parfois sembler un peu répétitif. L’univers évolue peu, et une grande partie du jeu consiste à marcher. Mais l’histoire explore en profondeur les thèmes de la solitude, de la résilience et du pouvoir des liens humains.

Mon verdict : si vous souhaitez être transporté dans un monde à la fois familier et étranger, Death Stranding est fait pour vous.

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maqij ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Death Stranding a été l'une des expériences de jeu AAA les plus originales qui soient, et j'ai adoré ce jeu.

14. Horizon Zero Dawn [Les meilleures aventures post-apocalyptiques dans la veine de The Last of Us]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Windows Année de sortie 2024 Développeur(s) Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Faune robotique, chasse tactique, univers riche en histoire Note Metacritic 85

Nous sommes au 31e siècle. Des bêtes robotiques règnent sur la terre, et la nature a repris possession des ruines de l’humanité. Horizon Zero Dawn vous plonge dans ce futur sauvage dans la peau d’Aloy, une chasseuse marginale armée d’un arc, de pièges et d’une détermination à toute épreuve.

Chaque combat est une véritable montée d’adrénaline. L’instant d’avant, vous étiez caché dans les hautes herbes ; l’instant d’après, vous faites voler en éclats une bête métallique rugissante deux fois plus grande que vous. La récupération de pièces mécaniques est également essentielle. Visez les bons composants et vous obtiendrez un meilleur équipement pour la fabrication et les améliorations.

Pourquoi nous l’avons choisi Horizon Zero Dawn trouve le parfait équilibre entre des graphismes époustouflants et des combats tactiques. Ce jeu vous fait vivre le frisson de l’adaptation, de la survie et de la découverte du parcours d’Aloy.

L’exploration est également enrichissante. Des chaudrons cachés constituent autant de défis de type donjon où vous débloquez des codes de programmation pour de nouvelles machines. Il s’agit d’un jeu de rôle d’action au rythme effréné, mais la quête d’Aloy pour trouver sa place fait écho au parcours d’Ellie dans *The Last of Us**, apportant ainsi une dimension émotionnelle qui ancrent le chaos dans la réalité.

Mon verdict : avec ses graphismes améliorés et son mélange d’éléments de survie et de découverte, Horizon Zero Dawn est le moyen par excellence de vivre l’histoire d’Aloy.

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elroon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Horizon Zero Dawn : un univers magnifique, des machines dangereuses et des morts

15. Control Édition Ultimate [Meilleur jeu d’action paranormal similaire à The Last of Us]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur(s) Remedy Entertainment Caractéristiques uniques Télékinésie, environnements changeants, univers surréaliste Note Metacritic 85

Le Bureau fédéral de contrôle semble tout à fait normal vu de l’extérieur, mais dès que vous y pénétrez, la réalité se déforme. Dans Control, vous incarnez Jesse Faden, une jeune femme déterminée à la recherche de réponses au sein de l’Oldest House. Un gratte-ciel de style brutaliste qui se transforme et recèle des espaces impossibles.

Le bâtiment lui-même est une énigme. Des pièces secrètes, des couloirs changeants et des documents cachés viennent enrichir le mystère et l’univers du jeu. Armé d’une arme de service capable de changer de forme et doté de pouvoirs télékinétiques, vous lancerez des objets, léviterez et ferez exploser des ennemis corrompus. Les combats sont rapides, fluides et souvent chaotiques, mais l’exploration a également son importance.

Pourquoi nous l’avons choisi Une histoire surnaturelle associée à des combats psychiques et à des environnements qui défient l’imagination. Control rend chaque rencontre inoubliable.

Le design visuel est saisissant. Une architecture austère, un éclairage surréaliste et des distorsions inquiétantes rendent chaque recoin dérangeant. C’est à la fois « X-Files » et « Inception », avec une touche de « The Last of Us ». La carte peut prêter à confusion, mais cela ne fait qu’ajouter à la tension de se retrouver perdu dans un lieu qui ne devrait pas exister.

Mon avis : Si vous recherchez une expérience d’action à la fois insolite et élégante, « Control » est fait pour vous. L’histoire, les graphismes et la mécanique de jeu sont captivants.

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Crissan- ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps, tout y est exceptionnel…

16. Resident Evil Village [Meilleur jeu d'horreur et de survie dans la veine de The Last of Us]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur(s) Capcom Caractéristiques uniques Cadre de village gothique, Lady Dimitrescu Note Metacritic 84

Vous vous réveillez au cœur d’un cauchemar. Ethan Winters arrive dans un village européen enseveli sous la neige pour sauver sa fille kidnappée. Rien n’est sûr dans Resident Evil Village. Châteaux gothiques, chaumières ensevelies sous la neige et laboratoires souterrains sinistres recèlent des horreurs à chaque détour. Sans conteste l’un des meilleurs jeux Resident Evil !

Face aux Lycans, à des abominations grotesques et à la vengeresse Lady Dimitrescu, chaque balle compte. C’est un mélange d’exploration pleine de suspense, de gestion des ressources et de combats brutaux. Les énigmes et les trésors cachés vous offrent un répit entre deux frayeurs. La fabrication et l’amélioration des armes vous donnent une chance de vous défendre.

Pourquoi nous l’avons choisi Village atteint l’équilibre parfait entre horreur et action. Il offre des frayeurs à couper le souffle, des méchants redoutables et des moments durables d’angoisse silencieuse.

Son architecture détaillée, son éclairage inquiétant et la conception de créatures hideuses créent une atmosphère qui vous saisit dès les premiers instants. C’est un survival horror au fini digne d’un blockbuster.

Mon verdict : si vous recherchez le survival horror dans ce qu’il a de plus terrifiant, Resident Evil Village est le jeu qu’il vous faut. Un incontournable tant pour les fans d’horreur que pour les novices.

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MrShinShoryuken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 RE8 est incroyablement divertissant, il est superbe visuellement, et j'ai apprécié non seulement son ambiance, mais aussi son histoire.

17. Alan Wake 2 [Le meilleur thriller psychologique dans la veine de The Last of Us]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Remedy Entertainment Caractéristiques uniques Deux protagonistes, des combats basés sur la lumière, un récit d’horreur psychologique Note Metacritic 89

Les ténèbres reviennent, mais cette fois-ci, elles sont encore plus meurtrières. Alan Wake 2 poursuit la saga culte d’horreur psychologique. L’histoire se déroule selon deux perspectives : celle d’Alan, piégé dans un monde cauchemardesque, et celle de Saga Anderson, une agente du FBI enquêtant sur des meurtres rituels. Leurs parcours s’entremêlent dans un récit où la frontière entre réalité et fiction s’estompe.

Les munitions se font rares, les ennemis sont implacables et votre outil le plus précieux est la lumière. Dirigez votre lampe torche pour affaiblir vos adversaires de l’ombre, puis achevez-les à coups de feu. L’exploration vous permet de découvrir des indices, des manuscrits et des secrets qui approfondissent le mystère, tandis que des combats tendus vous tiennent en haleine.

Pourquoi nous l’avons choisi Peu de jeux parviennent à égaler le mélange proposé par Alan Wake 2, alliant horreur littéraire, mécanismes de survie et style cinématographique. Il s’agit autant de percer le mystère que d’y survivre.

Des forêts denses, des néons vacillants et des paysages oniriques surréalistes rendent chaque instant inquiétant. La narration caractéristique de Remedy crée une atmosphère chargée de terreur et d’intrigue. C’est l’expérience ultime en matière de jeu d’horreur, qui vous entraîne toujours plus profondément dans sa folie.

Mon verdict : Parfait pour les amateurs d’horreur axée sur l’histoire. Si The Last of Us vous a captivé par sa tension et son ambiance, Alan Wake 2 vous offre la même chose avec une touche surnaturelle.

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TheSpitRoaster ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Alan Wake 2 est tout simplement un chef-d'œuvre.

18. Hellblade : Senua's Sacrifice [Le meilleur parcours émotionnel, dans la lignée de The Last of Us]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Ninja Theory Caractéristiques uniques Conception audio binaurale, représentation de la psychose, combats cinématiques Note Metacritic 81

Hellblade : Le Sacrifice de Senua est un voyage au cœur du mythe et de la folie. Elle doit s’aventurer dans Helheim pour récupérer l’âme de son amant défunt. Tout cela en combattant à la fois des monstres et son propre esprit brisé.

Chaque aspect de ce jeu est bouleversant. Vous tailladerez vos ennemis lors de duels brutaux, résoudrez des énigmes de runes pour débloquer des chemins et maîtriserez un maniement de l'épée qui exige un timing parfait. C'est un jeu saisissant, à l'image de God of War, ancré dans les émotions humaines les plus brutes.

Pourquoi nous l’avons choisi Peu de jeux mêlent aussi bien le mythe, la santé mentale et la narration cinématographique que Hellblade. Sa combinaison de combats, d’énigmes à résoudre et d’un récit profondément personnel crée une expérience extraordinaire.

Des voix chuchotées, une atmosphère oppressante et des sons conçus pour vous faire douter de la réalité. La bande-son vous plonge au cœur du combat que mène Senua contre la psychose. C’est un mélange envoûtant de ruines éclairées par des feux, de forêts brumeuses et de ciels sanglants. Chaque scène a son importance.

Le jeu des acteurs est authentique, les effets sont viscéraux et les éléments mythiques sont à la fois magnifiques et terrifiants. Il ne s’agit pas seulement de survivre à des combats, mais aussi de survivre à votre propre esprit.

Mon verdict : Senua incarne une personnalité et une profondeur d’âme à travers le mythe, l’horreur et une beauté envoûtante.

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thementaltyrant ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je ne pense pas avoir jamais joué à un jeu qui m'ait autant ému. Et pourtant, cela fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.

19. Gears of War [Le meilleur jeu de tir bourré d’action dans la veine de The Last of Us]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2015 Développeur(s) Epic Games / The Coalition Caractéristiques uniques Combat de type « stop-and-pop » Note Metacritic 82

Dans Gears of War, la horde des Locustes s'est soulevée et l'humanité est au bord de l'extinction. Dans la peau de Marcus Fenix, un soldat aguerri, vous menez un combat désespéré pour reprendre le contrôle de la planète.

Chaque combat est intense, entre les balles, les explosions et les monstres qui vous encerclent de toutes parts. Cachez-vous derrière des murs, contournez vos ennemis et réduisez-les en miettes à l’aide d’armes puissantes. Le fusil Lancer, avec sa baïonnette-tronçonneuse, est l’une des armes les plus emblématiques du monde du jeu vidéo.

Pourquoi nous l'avons choisi Gears of War allie action brute et stratégie. Il a établi la norme pour les jeux de tir modernes et reste d’actualité aujourd’hui.

Il s’appuie sur une esthétique industrielle. Des villes détruites, des tunnels grouillant de Locustes et des décors grandioses confèrent à chaque mission toute son importance. Le système de couverture exige de la concentration. Il transforme les échanges de tirs en batailles tactiques plutôt qu’en un chaos où l’on tire à l’aveuglette.

Mon verdict : si vous aimez le travail d’équipe, la puissance de feu démesurée et une lutte épique pour la survie, Gears of War est un jeu d’horreur et de survie incontournable.

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Just-why-man ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'était tout simplement l'équilibre parfait entre les scènes clés, l'action épique, l'horreur, l'intrigue, les combats viscéraux à pied et les affrontements à grande échelle impliquant des véhicules.

20. Spec Ops : The Line [Meilleur jeu de guerre dans le style de The Last of Us]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2013 Développeur(s) Yager Development Caractéristiques uniques Jeu de tir à la troisième personne en équipe Note Metacritic 76

Spec Ops : The Line est un excellent jeu de guerre dont l'action se déroule à Dubaï. La ville est ensevelie sous des tempêtes de sable, et un appel de détresse attire le capitaine Martin Walker et son escouade dans les ruines. Ce qui commence comme une mission de sauvetage se transforme rapidement en un cauchemar fait de crimes de guerre, de trahison et de choix impossibles.

À première vue, cela ressemble à un jeu de tir militaire à la troisième personne. Vous utiliserez des abris, commanderez votre escouade et abattrez des ennemis au milieu de gratte-ciel effondrés et de rues balayées par la tempête. Mais ce n’est pas un jeu de guerre comme les autres. Chaque échange de tirs vous pousse un peu plus à bout, et l’intrigue vous oblige à vous demander qui est le véritable ennemi.

Pourquoi nous l’avons choisi Spec Ops : The Line se distingue par sa narration audacieuse et l’importance qu’il accorde aux thèmes moraux. Il ose vous mettre mal à l’aise, transformant le genre du jeu de tir en une réflexion morale.

Les graphismes dépeignent une ville à la fois magnifique et en ruines. La lumière du soleil perce la poussière, les enseignes au néon clignotent au milieu des décombres, et des tempêtes de sable soudaines modifient le déroulement des combats.

Longtemps après le générique de fin, vous vous poserez encore des questions.

Mon verdict : si vous recherchez de l’action mêlée à une histoire qui met votre conscience à l’épreuve, Spec Ops : The Line est le jeu idéal.

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Krieg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu figure dans ma liste de jeux préférés de tous les temps. Certes, le gameplay est un peu maladroit, mais il date de 2012 et je pense qu’à l’époque, ce n’était pas si mal. L’histoire est vraiment bonne.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu dans le style de The Last of Us ?

Notre choix numéro un est sans aucun doute Days Gone, un jeu de survie en monde ouvert au style brut qui offre la même profondeur émotionnelle et la même tension intense que The Last of Us.

Combien y a-t-il de jeux « « The Last of Us » ?

Il existe deux jeux principaux : The Last of Us (2013) et The Last of Us Part II (2020). Il y a également The Last of Us Remastered et le remake de The Last of Us Part I, ainsi que le DLC « Left Behind » – une adaptation en série télévisée diffusée en 2023.

À quel genre appartient The Last of Us ?

Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne comportant de forts éléments de survival horror. Le jeu mêle furtivité, artisanat et exploration à des combats intenses. Ce qui le distingue, c’est sa narration émouvante et l’importance accordée aux relations, en particulier entre Joel et Ellie. Il s’agit autant d’une histoire de cœur que de survie.

God of War s’inspire-t-il de The Last of Us ?

Oui. Bien que *God of War* s'appuie sur sa propre mythologie, le reboot de 2018 s'est clairement inspiré de *The Last of Us**. La dynamique père-fils entre Kratos et Atreus fait écho à la relation entre Joel et Ellie, alliant des combats riches en action à un récit ancré dans les émotions.

The Last of Us est-il lié à Days Gone ?

Non. Ces deux jeux sont des exclusivités PlayStation se déroulant dans des univers post-apocalyptiques, mais ils ont été développés par des studios différents. The Last of Us a été développé par Naughty Dog, tandis que Days Gone a été créé par Bend Studio. Ils partagent certes le thème de la survie, mais évoluent dans des univers totalement distincts.