18 giochi simili a Phasmophobia nel 2026 per gli appassionati di horror in modalità cooperativa

Ho cercato giochi simili a Phasmophobia che trasmettano lo stesso senso di terrore investigativo con colpi di scena unici. Alcuni si concentrano sugli esorcismi di demoni con entità aggressive. Altri propongono una modalità multiplayer asimmetrica in cui gli umani diventano i cacciatori.

Questa lista comprende 18 titoli che offrono esperienze simili. Troverai esplorazioni archeologiche di tombe, cacce ai mostri competitive e horror psicologico in solitaria che eguagliano il livello di paura di Phasmophobia.

Alcuni sono perfetti per sessioni veloci da 20 minuti. Altri richiedono una sopravvivenza a lungo termine con elementi di costruzione di basi. Tutti catturano diversi aspetti di ciò che rende avvincente la caccia ai fantasmi. Tuffati nella lettura per scoprire quale di questi giochi potrebbe diventare la tua prossima ossessione da brividi.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Phasmophobia

Ho trovato che queste tre scelte rappresentino i punti di partenza migliori. Incontri rapidi con i demoni, sistemi di raccolta prove ben curati o operazioni su larga scala con squadre più numerose. Ognuno offre una visione distinta dell’horror paranormale.

1 Pacify 2019 Cacce ai fantasmi frenetiche in case infestate, dove gli spiriti diventano sempre più veloci e aggressivi. Perfetto per gruppi che cercano partite veloci con inseguimenti intensi e spaventi autentici. Buy now 2 Devour 2021 Esorcismi demoniaci condensati in 20 minuti di caos, in cui le entità ti danno aggressivamente la caccia man mano che avanzi negli obiettivi. Ideale per le squadre che vogliono la tensione di Phasmophobia senza il ritmo lento delle indagini. Buy now 3 White Noise 2 2017 Un horror asimmetrico 4 contro 1 in cui un giocatore controlla il mostro che dà la caccia a quattro investigatori. Unisce l’indagine cooperativa al multiplayer competitivo per un comportamento umano imprevedibile. Buy now

Questi tre coprono cacce frenetiche, indagini autentiche e operazioni su larga scala. L’elenco completo qui sotto esplora altri 15 giochi che spaziano dall’horror di sopravvivenza, al terrore psicologico e alla caccia competitiva ai mostri.

18 giochi simili a Phasmophobia per gli appassionati di horror cooperativo

Phasmophobia ha portato alla perfezione la caccia ai fantasmi in modalità cooperativa, ma altri titoli offrono spaventi simili con colpi di scena unici. Alcuni si concentrano sugli esorcismi dei demoni, altri aggiungono una modalità multigiocatore asimmetrica e alcuni abbandonano la modalità cooperativa per un horror psicologico in solitaria.

Questa lista include giochi incentrati sulle indagini, meccaniche di sopravvivenza e puro terrore. Quanti di questi giochi simili a Phasmophobia hai provato?

1. Pacify [Il miglior gioco simile a Phasmophobia per cacce ai fantasmi frenetiche]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Casual, Horror, Indie, Cooperativa online, Strategia Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC Anno di uscita 2019 Creatore/i Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

Pacify ti catapulta insieme alla tua squadra in case infestate, dove dovrai correre contro il tempo per scacciare gli spiriti arrabbiati. Esplorerai luoghi inquietanti, raccoglierai oggetti chiave ed eseguirai rituali per rimandare i fantasmi da dove sono venuti.

Lo stile grafico richiama l’atmosfera dell’horror indie, con stanze in penombra, luci tremolanti e spaventi improvvisi che spuntano dal nulla.

Ciò che mi ha conquistato subito è stata la rapidità con cui si svolge tutto. Le partite durano 15-20 minuti. Il fantasma diventa progressivamente più veloce e aggressivo. Il coordinamento è fondamentale: una persona distrae il fantasma mentre un’altra porta a termine gli obiettivi.

Perché l'abbiamo scelto Pacify ricrea alla perfezione quei momenti da panico in cui devi scappare per salvarti la vita, tipici di giochi simili a Phasmophobia, ma li condensa in round brevi e intensi. È caos, urla e adrenalina concentrati in 20 minuti.

Gli strumenti sono semplici ma efficaci: torce, chiavi, oggetti rituali. Niente di complicato. Pacify supporta anche la realtà virtuale, il che amplifica il terrore quando ti giri fisicamente per controllare se c’è qualcosa dietro di te. Costa pochissimo e funziona sulla maggior parte dei PC, il che lo rende perfetto per convincere gli amici a unirsi a te per una veloce sessione horror.

Il mio verdetto: Pacify coglie in pieno il caos da panico che i fan di Phasmophobia bramano, ma lo condensa in sessioni da 20 minuti. Perfetto per rapide sessioni horror con gli amici.

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2. Devour [Un terrificante gioco cooperativo di esorcismo simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Horror, Indie, Multigiocatore Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Giochi “Straight Back”

Non dimenticherò mai la mia prima partita a Devour. Il demone non era semplicemente lì, come in Phasmophobia. Mi stava dando la caccia.

Ogni mappa ti catapulta, insieme a un massimo di tre amici, in luoghi intrisi di simboli cultuali, come manicomi abbandonati, fattorie maledette e luoghi di rituali che trasmettono una sensazione davvero opprimente. La tua missione è semplice: bruciare o sacrificare 10 oggetti specifici per fermare una possessione. Ma il demone diventa sempre più aggressivo man mano che completi ogni oggetto.

Il gameplay è semplice ma brutale. Io indicavo la posizione degli oggetti tramite la chat vocale mentre il mio compagno di squadra distraeva l’entità. Una mossa sbagliata e ti eliminano. Il coordinamento diventa fondamentale per sopravvivere. Il gioco offre 7 mappe con 4 livelli di difficoltà, da facile a incubo, quindi c’è spazio sia per iniziare con calma che per metterti alla prova.

Perché l’abbiamo scelto Devour cattura quella stessa paura crescente che provi in Phasmophobia e spinge l’aggressività ancora oltre. Il demone ti insegue senza tregua mentre ti avvicini sempre di più al completamento del tuo obiettivo.

Ogni mappa modifica la formula quel tanto che basta per non stancarti mai. I jumpscare sono davvero potenti e trovare lobby pubbliche può essere un po’ un terno al lotto, ma con gli amici è una delle esperienze horror cooperative più intense che ci siano. La grafica è cupa e d’atmosfera, e ogni suono ti tiene con il fiato sospeso.

Il mio verdetto: se cerchi giochi come Phasmophobia, con incontri incessanti con i demoni e un lavoro di squadra basato su obiettivi, Devour è un gioco da non perdere.

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3. White Noise 2 [Gioco multigiocatore asimmetrico simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Indie, Cooperativa online, Strategia, Survival horror Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Milkstone Studios

White Noise 2 stravolge le regole dell’horror cooperativo, trasformando un giocatore nel vero e proprio mostro mentre quattro investigatori cercano indizi in ambienti bui come la pece. L'impostazione asimmetrica crea intensi momenti da "gatto e topo", in cui la tua torcia diventa la tua unica difesa. Puntala in faccia al mostro e avrai qualche prezioso secondo per scappare prima che scompaia.

Mi è piaciuto tantissimo quanto fosse diverso dall’IA dei fantasmi di Phasmophobia. Giocare nei panni di un investigatore significa collaborare con la tua squadra per trovare 8 indizi, poi distruggere 8 sigilli per vincere. Puoi sopravvivere a due catture prima di essere eliminato, quindi il mostro deve darsi da fare per ogni eliminazione. Giocare nei panni della creatura ti offre abilità e una prospettiva da cacciatore che cambiano completamente il gioco.

Perché l'abbiamo scelto White Noise 2 colma il divario tra la modalità cooperativa investigativa di Phasmophobia e l’horror asimmetrico come Dead by Daylight. La configurazione 4 contro 1 richiede lavoro di squadra, aggiungendo al mix il comportamento imprevedibile dei giocatori.

La varietà mi ha colpito. Sedici investigatori diversi con statistiche e abilità uniche, sei mostri con poteri distinti e sette mappe mantengono il gioco sempre fresco. Il livello di abilità richiesto è alto. Per avere la meglio su mostri esperti servono un coordinamento perfetto e tattiche intelligenti. Muoversi di soppiatto nei corridoi bui da soli suscita una paura autentica, e gli sviluppatori rilasciano aggiornamenti regolari.

Il mio verdetto: se cerchi giochi simili a Phasmophobia con un tocco competitivo e un gameplay asimmetrico, White Noise 2 offre un’esperienza horror multigiocatore ricca di tensione.

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4. Forewarned [Gioco horror archeologico simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Indie, Cooperativa online, Survival horror Piattaforme PC Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Dreambyte Games

In Forewarned, le tombe dell’antico Egitto sono trappole mortali generate proceduralmente, dove tu e fino a tre amici andate alla ricerca di prove mentre gli antichi spiriti medjay vi danno la caccia. Il tema archeologico è molto presente, con geroglifici e manufatti maledetti sparsi ovunque. La struttura di ogni tomba cambia a ogni partita, quindi memorizzare le vie di fuga non ti salverà.

Il pericolo sembra più immediato che in Phasmophobia. Ogni medjay richiede azioni specifiche per sopravvivere. Alcuni ti costringono a evitare il contatto visivo. Altri ti puniscono se rimani fermo. Mi sono ritrovato a raccogliere prove di continuo, invece di stare lì ad aspettare che succedesse qualcosa di paranormale.

Il gioco utilizza 12 tipi di prove e ogni spirito ha 8 identificatori unici, rendendo l’indagine davvero appagante.

Perché l’abbiamo scelto Forewarned riprende le meccaniche investigative di Phasmophobia e le trasferisce in tombe antiche con una narrazione ambientale e layout procedurali. L’approccio archeologico gli conferisce un’identità distintiva, pur mantenendo quella stessa tensione legata alla raccolta delle prove.

Il supporto VR rende l’esplorazione di queste tombe ancora più coinvolgente. Gli spaventi improvvisi sono davvero intensi e l’atmosfera rimane sempre tesa. A volte le sale d’attesa possono essere un po’ tranquille, ma l’esperienza di base soddisfa perfettamente la voglia di survival horror.

Il mio verdetto: Forewarned soddisfa la stessa voglia di indagini di Phasmophobia, offrendo al contempo un horror ambientato nelle tombe egizie con pericoli più immediati. Esplorare le tombe non è mai stato così teso.

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5. Ghost Exorcism INC. [Il gioco che più si avvicina alla profondità della caccia ai fantasmi di Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Indie, Horror, Cooperativa online, Simulazione, Accesso anticipato Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i StudioGoupil

In Ghost Exorcism INC. puoi formare una squadra con fino a sei giocatori, trasformando la caccia ai fantasmi in una vera e propria operazione aziendale nel mondo del paranormale. Le grandi mappe ospitano più fantasmi contemporaneamente e il tuo compito va ben oltre la semplice identificazione.

Raccogli prove ed esegui veri e propri esorcismi per scacciare gli spiriti. Il gioco ti fornisce granate di sale e pistole laser, rendendoti meno vulnerabile rispetto a Phasmophobia, dove sei praticamente indifeso.

Ho apprezzato il fatto che gli incontri con i fantasmi non comportino la morte immediata. Puoi subire colpi e riprenderti. Gli eventi continuano a coglierti alla sprovvista con manifestazioni improvvise, ma avere gli strumenti per contrattaccare cambia i rapporti di forza. Le cacce a più fantasmi diventano complesse perché devi abbinare le giuste azioni di esorcismo al giusto tipo di spirito.

Perché l’abbiamo scelto Ghost Exorcism INC. eguaglia la profondità nella raccolta di prove di Phasmophobia, aggiungendo al contempo meccaniche di esorcismo orientate all’azione. La squadra più numerosa lo rende perfetto per gruppi di amici che vogliono quella atmosfera da “compagnia di caccia ai fantasmi”.

Il libro degli esorcismi ti permette di scrivere incantesimi personalizzati, aggiungendo un tocco di personalità alle sessioni. Le mappe estese con obiettivi vari garantiscono una buona rigiocabilità. Il gioco dà il meglio di sé con gli amici piuttosto che con giocatori casuali, soprattutto se non lo prendi troppo sul serio.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che vogliono squadre più numerose ed esorcismi pratici adoreranno Ghost Exorcism INC. È una caccia ai fantasmi su scala aziendale.

6. Demonologist [Il gioco più realistico simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Horror, Indie, Cooperativa online Piattaforme PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Clock Wizard Games

Demonologist riprende la formula dell’identificazione dei fantasmi e ne potenzia la fedeltà visiva. La grafica salta subito all’occhio, rendendo le case abbandonate e i luoghi infestati più credibili e realistici. Tu e la tua squadra affrontate missioni a contratto in cui dovete identificare il tipo di fantasma, completare obiettivi opzionali ed eseguire esorcismi per portare a termine ogni partita.

Le paure non diventano ripetitive come in altri giochi cooperativi intriganti di questo genere. Tipi diversi di fantasmi richiedono contromisure uniche, quindi imparare il comportamento di ogni entità diventa fondamentale. Mi sono ritrovato a fare molto affidamento sui compagni di squadra per coordinare l’equipaggiamento e raccogliere prove. La struttura degli obiettivi mantiene le sessioni serrate e concentrate. Identifica, indaga, esorcizza.

Perché l'abbiamo scelto Demonologist si allinea perfettamente al gameplay investigativo di Phasmophobia, spingendo però il realismo grafico ancora oltre. L’atmosfera e il design degli ambienti creano un’esperienza davvero inquietante, che non sembra affrettata né poco curata.

La personalizzazione del rifugio aggiunge un tocco di personalità tra una missione e l’altra. La varietà nel comportamento dei fantasmi impedisce che ci si abitui. Anche dopo ore passate nella stessa posizione di partenza, il gioco mantiene alta la tensione grazie ad attività imprevedibili.

Il mio verdetto: se cerchi giochi simili a Phasmophobia con una grafica di nuova generazione e meccaniche di esorcismo raffinate, Demonologist ti offre un’esperienza di caccia ai fantasmi davvero coinvolgente e realistica.

7. The Outlast Trials [Gioco survival horror cooperativo simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco In prima persona, Survival Horror, Giocatore singolo, Cooperativa online Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Red Barrels

Le prove di Outlast ti catapulta in esperimenti psicologici ambientati durante la Guerra Fredda, dove sopravvivere significa restare nascosti. Tu e fino a tre compagni di squadra dovrete affrontare scenari di prova pieni di soggetti da esperimento fuori di testa. Gli ambienti claustrofobici ti costringono a giocare in modo furtivo. Non puoi reagire. È sopravvivenza in puro stile Outlast, dove nascondersi ed eludere gli avversari sono le tue uniche opzioni.

La tensione non cala mai. Ricordo ancora la mia prima prova, quando un gigante nudo è spuntato dal nulla mentre stavo completando un obiettivo. I nemici compaiono all’improvviso e senza tregua, trasformando compiti semplici in sfide da cardiopalma. Il gioco bilancia l’horror con momenti caotici che rendono l’esperienza stranamente divertente nonostante il terrore.

Perché l’abbiamo scelto Le prove di Outlast offre spaventi in modalità cooperativa simili a giochi come Phasmophobia, ma sostituisce la caccia ai fantasmi con un puro survival horror. Le meccaniche di gioco furtive e il sound design d’atmosfera creano un vero e proprio senso di terrore.

I sistemi di progressione ti permettono di sbloccare strumenti e abilità che cambiano il modo in cui si svolgono le prove. La trama è molto articolata, con gli esperimenti della Murkoff Corporation che danno un senso alla follia.

Il mio verdetto: se cerchi giochi come Phasmophobia, con un'intensa atmosfera horror in stile stealth e sperimentazioni psicologiche, Le prove di Outlast ti offre prove cooperative da brivido.

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8. Dead By Daylight [Il miglior gioco multiplayer asimmetrico simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Survival Horror, Cooperativa online Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Behaviour Interactive Inc.

Quattro sopravvissuti riparano i generatori mentre un killer li dà la caccia. Questo è il meccanismo di base di Dead By Daylight, che ti regalerà alcune delle partite multigiocatore più adrenaliniche che tu abbia mai provato. Il formato 4 contro 1 fa sì che ogni partita sia diversa a seconda di chi interpreta il killer e delle abilità che i sopravvissuti hanno a disposizione.

Ho passato le mie prime dodici partite a farmi massacrare prima di capire come aggirare gli assassini e calcolare bene i tempi dei salvataggi. La curva di apprendimento è ripida ma gratificante. Una volta che hai capito le meccaniche, i momenti decisivi diventano incredibilmente soddisfacenti.

Perché l’abbiamo scelto Dead By Daylight ricrea la stessa tensione del gioco del gatto e del topo di Phasmophobia, ma mette un giocatore in carne e ossa al comando della minaccia. Il formato 4 contro 1 crea un horror imprevedibile che l’IA non riesce a replicare.

Il roster continua ad ampliarsi con killer su licenza come Michael Myers, Ghostface e Pyramid Head. Gli eventi stagionali e gli aggiornamenti costanti mantengono viva la base di giocatori, anche se gli eventi a volte possono sembrare ripetitivi. Le partite brevi ti permettono di essere sempre a un passo dalla rivincita dopo una sconfitta brutale.

Il mio verdetto: per i fan di Phasmophobia che cercano un horror competitivo asimmetrico con killer umani, Dead By Daylight offre una tensione infinita da “gatto e topo” attraverso iconiche saghe horror.

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9. Venerdì 13: Il gioco [Gioco di sopravvivenza slasher simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Survival Horror, Cooperativa online Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i IllFonic / Gun Media

Sette animatori cercano disperatamente di sopravvivere mentre Jason Voorhees si aggira per il Camp Crystal Lake. Un giocatore diventa l’inarrestabile killer, mentre tutti gli altri lottano per scappare. Le mappe ricreano quell’autentica atmosfera da slasher anni ’80 con baite, rive del lago e foreste buie che sembrano uscite direttamente dai film.

Mi è piaciuto tantissimo come ogni partita si sviluppasse in modo diverso. Puoi restare con il tuo gruppo e aspettare che Tommy Jarvis compaia, oppure andare da solo e nasconderti nel bosco finché non arriva la polizia. Le configurazioni dei personaggi diventano assurde. No Fear Jenny può praticamente tenere a bada Jason, mentre Running Vanessa sfreccia in giro con una velocità e una resistenza pazzesche.

Perché l’abbiamo scelto Venerdì 13: Il gioco offre un’esperienza simile alla tensione di Phasmophobia attraverso la classica sopravvivenza in stile slasher. Il formato “uno contro molti” crea momenti di collaborazione disperata contro un iconico cattivo dell’horror.

Le diverse versioni di Jason rimangono fedeli ai film, con chiari punti di forza e di debolezza. Le uccisioni sono brutali e personalizzabili. Nonostante i problemi di licenza abbiano bloccato gli aggiornamenti ufficiali, i server della community e le mod lo mantengono vivo.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che hanno voglia di un horror slasher con uccisioni iconiche e una lotta disperata per la sopravvivenza scopriranno che Venerdì 13: Il gioco offre l’autentico terrore di Camp Crystal Lake.

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10. Il Blackout Club [Gioco horror narrativo in cooperativa simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco In prima persona, cooperativo online, horror, azione, indie, simulazione Piattaforme Xbox One, PlayStation 4, PC Anno di uscita 2019 Autore/i Domanda

Le strade di periferia nascondono qualcosa di sinistro in Il Blackout Club. Tu e fino a tre amici vestite i panni di adolescenti che indagano su una forza misteriosa che controlla gli adulti della vostra città. Le missioni stealth uniscono indagini e risoluzione di enigmi mentre ti muovi furtivamente per i quartieri, raccogli prove ed eviti di farti beccare dai nemici sonnambuli chiamati Sleepers.

L’atmosfera ricrea alla perfezione quella inquietante paranoia da periferia. Gli elementi procedurali delle missioni rendono ogni partita diversa. Mi è piaciuto tantissimo come le missioni richiedano un coordinamento perfetto e rapidità di pensiero sotto pressione. Ti capita di chiudere gli occhi per seguire le tracce di un’entità invisibile mentre i compagni ti guidano, oppure di rianimare un amico pochi secondi prima che uno “Sleeper” lo catturi.

Perché l'abbiamo scelto Il Blackout Club offre giochi simili a Phasmophobia, con un horror incentrato sulla trama e sul coordinamento di squadra. Le meccaniche di furtività sociale e l’attenzione alle indagini creano una tensione simile in un’ambientazione completamente diversa.

La grafica elegante e il mistero paranormale ti catturano subito. Le missioni incoraggiano la risoluzione creativa dei problemi mentre raccogli prove e completi gli obiettivi. Si gioca al meglio con un gruppo affiatato di amici che possono coordinarsi tramite la chat vocale.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che cercano un horror cooperativo narrativo con elementi di furtività e mistero suburbano dovrebbero procurarsi Il Blackout Club, ora in offerta per gruppi di amici, nonostante la storia sia già conclusa.

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11. Alien: Isolation [Gioco horror per giocatore singolo con la stessa tensione di Phasmophobia]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco per un giocatore, Avventura d'azione, In prima persona, Survival horror Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Creative Assembly / SEGA

Un singolo Xenomorfo ti dà la caccia nella Stazione di Sebastopoli. L’IA si adatta al tuo comportamento, imparando i tuoi nascondigli e punendo le tattiche ripetitive. Passerai la maggior parte del tempo accovacciato negli armadietti e nei condotti di ventilazione, ascoltando l’eco dei passi dell’alieno nei corridoi mentre speri che non controlli il tuo nascondiglio.

Per me, ciò che salta subito all’occhio è il sound design. Ogni scricchiolio della stazione, ogni tuo passo, ogni sibilo dell’alieno crea un vero e proprio senso di terrore. L’audio ti immerge completamente, facendoti sentire come se stessi vivendo lo stesso terrore di Amanda Ripley. Anche i momenti nel vuoto dello spazio creano ansia, con il metallo che sbatte contro lo scafo.

Perché l’abbiamo scelto Alien: Isolation ricrea la stessa tensione costante di giochi come Phasmophobia grazie al comportamento imprevedibile dell’IA. La paranoia costante di non sapere dove si trovi la minaccia rispecchia perfettamente la caccia ai fantasmi.

La furtività e la gestione delle risorse diventano strumenti fondamentali per la sopravvivenza. L’atmosfera cruda e fantascientifica del gioco rimane opprimente dall’inizio alla fine. Le diverse opzioni di difficoltà ti permettono di personalizzare l’esperienza in base al tuo livello di comfort.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che cercano la tensione del gioco in single-player con un’IA adattiva che ti sta alle calcagna dovrebbero provare Alien: Isolation, un vero e proprio capolavoro di horror costante e terrore atmosferico.

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12. Amnesia: The Dark Descent [Gioco horror psicologico simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco In prima persona, psicologico, survival horror, avventura Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Frictional Games

La tua sanità mentale si sgretola nell’oscurità. Amnesia: The Dark Descent ha perfezionato la formula dell’horror in cui l’unica difesa è nascondersi. Esplori il Castello di Brennenburg, risolvendo enigmi e ricostruendo una storia di moralità e disperazione mentre i mostri ti danno la caccia attraverso corridoi scarsamente illuminati.

È l’atmosfera a rendere questo gioco speciale. Il sound design, la musica e l’illuminazione si combinano per creare un senso di terrore costante. Ho trovato gli incontri con i mostri incredibilmente intensi. Una volta scoperto, essere inseguito è davvero terrificante. Lo schema è sempre lo stesso: esplora e raccogli oggetti, nasconditi quando senti qualcosa, sopravvivi all’inseguimento, poi raggiungi un luogo sicuro. Ripetitivo, sì, ma efficace.

Perché l'abbiamo scelto Amnesia: The Dark Descent ha aperto la strada alle meccaniche dell’horror investigativo su cui si sono poi basati giochi simili a Phasmophobia. Il sistema di sanità mentale e la narrazione ambientale hanno creato un modello per i giochi horror moderni.

Gli enigmi trovano il giusto equilibrio tra complessità e soluzioni logiche. La modalità difficile alza la posta in gioco con risorse limitate e la morte definitiva in caso di perdita di sanità mentale. Il DLC Justine offre una sfida più breve e intensa.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che cercano un horror psicologico dal ritmo lento, con meccaniche di sanità mentale e narrazione ambientale, troveranno Amnesia: The Dark Descent indimenticabile, nonostante qualche ripetizione.

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Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco In prima persona, psicologico, survival horror Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Red Barrels

La tua unica arma è una videocamera con visione notturna. Il giornalista freelance Miles Upshur indaga sul Mount Massive Asylum dopo aver ricevuto una soffiata anonima, e tutto va a rotoli nel momento stesso in cui metti piede all’interno. L’edificio è un incubo intriso di sangue, pieno di pazienti evasi e di qualcosa di ben peggiore in agguato nell’oscurità.

Il funzionamento a batteria della videocamera aggiunge una pressione costante. Registrare le riprese consuma energia, costringendoti a scegliere tra vedere chiaramente e risparmiare batteria. «Corri, nasconditi o muori» diventa il tuo mantra. Non c’è un sistema di combattimento. I nemici ti mettono alle strette negli armadietti o sotto i letti , mentre tu trattieni il respiro e preghi che se ne vadano.

Perché l’abbiamo scelto Outlast offre lo stesso terrore da batticuore dei giochi simili a Phasmophobia, ma ti priva di ogni senso di controllo. La prospettiva del “found footage” e l’attenzione esclusiva alla sopravvivenza creano un terrore inesorabile.

Il sound design esalta ogni incontro. Ti consiglio vivamente di usare le cuffie per seguire i passi e le urla in lontananza. L’ambientazione del manicomio trasuda atmosfera grazie ai dettagli ambientali e ai biglietti sparsi che rivelano gli orribili esperimenti della società. I filmati non saltabili si integrano perfettamente nel gameplay, anche se possono risultare frustranti durante le partite in modalità Nightmare.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia alla ricerca di un’esperienza horror in solitaria che metta da parte ogni meccanismo di difesa troveranno l’incubo del manicomio di Outlast indimenticabile e davvero terrificante.

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14. Darkwood [Gioco survival horror con visuale dall’alto simile al mistero di Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giocatore singolo, Azione, Avventura, Indie, RPG, Survival Horror Piattaforme PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Acid Wizard Studio

Darkwood ti intrappola in una surreale foresta polacca. Il bosco è vivo, ma c’è qualcosa che non va. Qui, di giorno devi cercare risorse e di notte devi barricarti all’interno. La prospettiva dall’alto crea una tensione claustrofobica grazie al campo visivo limitato. Le minacce possono arrivare da qualsiasi angolazione.

Le sequenze notturne mi hanno fatto battere forte il cuore. Le creature graffiano le pareti, sfondano le barricate. Il gioco ti costringe ad adattarti o a morire ripetutamente. Il combattimento è brutale e impegnativo, ma mai ingiusto. Puoi recuperare il tuo equipaggiamento se torni nel punto in cui sei morto, il che mi ha spinto ad andare avanti nonostante l’ansia.

Perché l'abbiamo scelto Il mistero investigativo e l’angoscia che cresce lentamente rispecchiano ciò che rende efficaci i giochi simili a Phasmophobia. Darkwood sostituisce gli spaventi improvvisi con meccaniche notturne procedurali che creano un orrore davvero imprevedibile.

Il mondo appare grottesco e intrigante, con strani personaggi non giocanti e creature terrificanti. Esplorando, scopri piccoli frammenti di storia che ti trascinano sempre più in profondità nei segreti del bosco. Il gioco ti fa sentire insignificante, il che esalta perfettamente l’atmosfera opprimente.

Il mio verdetto: questa esperienza surreale di survival horror premia i giocatori di Phasmophobia che apprezzano la narrazione ambientale e l’esplorazione investigativa più dell’azione continua.

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15. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Gioco horror incentrato sulla trama simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Drama interattivo, Survival horror, Giocatore singolo, Multigiocatore Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Mentre in Phasmophobia devi indagare sui fantasmi con l’attrezzatura, Man of Medan ti catapulta in un film horror interattivo dove le tue scelte nei dialoghi e le reazioni in una frazione di secondo determinano chi sopravvive. Non si tratta tanto di raccogliere prove, quanto piuttosto di spaventi cinematografici con conseguenze definitive.

Cinque amici salgono a bordo di una barca da immersione per esplorare il relitto di un aereo affondato durante la Seconda Guerra Mondiale. Vengono dirottati dai pirati. Poi appare una nave fantasma e tutto precipita in un terrore soprannaturale. Il gioco si svolge attraverso angolazioni cinematografiche e un doppiaggio professionale, con percorsi ramificati che cambiano in base alle tue decisioni.

Perché l’abbiamo scelto Man of Medan offre un'esperienza horror cinematografica incentrata sulla narrazione, con un processo decisionale cooperativo che crea tensione condivisa e momenti di gruppo memorabili.

Il gameplay mescola l’esplorazione con eventi quick-time e meccaniche di controllo del battito cardiaco. Le immagini premonitrici sparse qua e là mostrano scorci di futuri possibili, aiutandoti a fare scelte migliori.

Il misterioso Curatore compare tra un capitolo e l’altro, commentando le tue decisioni e dandoti indizi enigmatici. La modalità “Movie Night” permette a cinque amici di passarsi un controller, con ognuno che controlla un personaggio diverso. La modalità cooperativa online divide i comandi tra due giocatori per una narrazione condivisa.

Il mio verdetto: i giocatori di Phasmophobia che cercano trame ramificate e brividi cinematografici in modalità cooperativa scopriranno che Man of Medan offre un’esperienza horror di gruppo diversa ma altrettanto coinvolgente.

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16. Hunt: Showdown [Gioco competitivo di caccia ai mostri simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggiox 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, FPS, Cooperativa online Piattaforme PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Crytek

Hunt: Showdown riprende il concetto di caccia ai mostri di Phasmophobia e ci aggiunge una svolta brutale. Altri giocatori stanno dando la caccia agli stessi bersagli che stai cercando tu, e non esiteranno a ucciderti per aggiudicarsi per primi la taglia. Ambientato nell’impietoso bayou della Louisiana, dovrai rintracciare i mostri usando gli indizi sonori, eliminarli e poi fuggire prima che i cacciatori rivali o i nemici controllati dall’IA mettano fine alla tua missione.

L'ambientazione degli anni '90 dell'Ottocento è davvero suggestiva. I complessi abbandonati nascondono indizi e bottino. Ogni rumore conta. I corvi si sparpagliano quando ti avvicini, allertando i giocatori nelle vicinanze. Gli spari riecheggiano per tutta la mappa, rivelando la tua posizione. La morte permanente significa perdere definitivamente il tuo cacciatore e il suo equipaggiamento.

Perché l’abbiamo scelto Hunt: Showdown unisce meccaniche investigative a un PvP ad alto rischio, creando momenti di tensione tipici degli sparatutto in cui la caccia ai mostri si fonde con la sopravvivenza in missione di estrazione.

Il ritmo tattico premia la pazienza. Ho passato intere partite muovendomi lentamente, tendendo l’orecchio per individuare le altre squadre prima di entrare in azione. La varietà di equipaggiamento ti permette di giocare con fucili, archi, pistole o persino armi da mischia. Le modalità in solitaria, in coppia o in trio cambiano completamente le dinamiche. Ogni spedizione è diversa dalle altre perché gli avversari umani creano scenari imprevedibili che l’IA non potrebbe mai riprodurre.

Il mio verdetto: i giocatori di Phasmophobia pronti per una caccia ai mostri competitiva con la morte permanente scopriranno che Hunt: Showdown offre un’azione FPS metodica e ad alto rischio.

17. Monstrum II [Gioco horror multiplayer di fuga simile a Phasmophobia]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Indie, Strategia, Survival Horror, Cooperativa online Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Team Junkfish / Junkfish Limited

Immagina Phasmophobia, ma invece di cercare di identificare i mostri, devi cercare attivamente di scappare. Monstrum II lascia a piedi fino a quattro prigionieri su una fortezza sul mare, dove un giocatore controlla un mostro a caccia. I prigionieri attivano quadri elettrici, riparano generatori e scappano in elicottero o sottomarino mentre la creatura li insegue attraverso corridoi industriali e ponti avvolti dalla nebbia.

L’ambientazione del forte marittimo crea una tensione claustrofobica. I corridoi di metallo arrugginito riecheggiano dei passi. Le sezioni all’aperto offrono un sollievo temporaneo prima di rientrare all’interno per completare gli obiettivi. I tre mostri giocabili hanno ciascuno uno stile di caccia unico, costringendo i prigionieri ad adattare le loro strategie di fuga.

Perché l’abbiamo scelto Monstrum II offre un’esperienza horror asimmetrica simile a giochi come Phasmophobia, con una grafica migliorata e meccaniche di inseguimento emergenti.

Ho apprezzato il fatto che le molteplici vie di fuga incoraggino la sperimentazione invece di costringerti a memorizzare un unico percorso. Giocare nei panni del mostro ribalta completamente l’esperienza, trasformandoti nella minaccia che dà la caccia a prigionieri disperati. Gli sviluppatori correggono attivamente i bug e lavorano a stretto contatto con la community, il che si traduce in miglioramenti costanti sin dal lancio dell’accesso anticipato.

Il mio verdetto: i fan di Phasmophobia che cercano un horror asimmetrico incentrato sulla fuga, ambientato in un forte sul mare, apprezzeranno il gameplay teso, simile al gioco del gatto e del topo, di Monstrum II, nonostante qualche imperfezione tipica dell’accesso anticipato.

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18. The Forest [Gioco di sopravvivenza e costruzione simile a Phasmophobia con un tocco di mistero]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione, Avventura, Indie, Simulazione, Sopravvivenza, Cooperativa online Piattaforme PC, PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Endnight Games Ltd

Il tuo aereo precipita su una penisola sperduta. Vedi dei cannibali trascinare tuo figlio nella foresta. Ora sei solo e hai una sola missione: sopravvivere abbastanza a lungo da ritrovarlo. The Forest unisce la sopravvivenza tipica di alcuni dei giochi open-world più interessanti a un horror autentico, grazie a mutanti cannibali che imparano a riconoscere i tuoi schemi di comportamento e attaccano in modo strategico.

A differenza delle indagini strutturate di Phasmophobia, questo gioco ti offre completa libertà. Taglia alberi, costruisci basi, esplora grotte piene di scoperte inquietanti. Il ciclo giorno-notte crea una tensione naturale. Di giorno ti senti relativamente al sicuro mentre raccogli risorse. Di notte, invece, subentra il terrore: i mutanti diventano aggressivi e la tua visibilità cala.

Perché l’abbiamo scelto The Forest unisce meccaniche di sopravvivenza a un mistero investigativo e a momenti di paura in modalità cooperativa che i fan di Phasmophobia riconosceranno subito.

L’IA dei cannibali mi ha colpito per la sua imprevedibilità. Esplorano la tua base, si ritirano quando sono in inferiorità numerica e coordinano gli attacchi. La modalità cooperativa supporta fino a otto giocatori per lunghe sessioni di sopravvivenza. La storia si svela lentamente attraverso l’esplorazione delle grotte e gli indizi ambientali. Le mod e i server della community aumentano notevolmente la rigiocabilità.

Il mio verdetto: cerchi giochi open-world che uniscano la costruzione di basi alle indagini horror? The Forest offre una sopravvivenza cooperativa senza soluzione di continuità, dove ogni notte sembra pericolosa.

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Il mio verdetto finale

Se stai cercando la tua prossima ossessione a caccia di fantasmi dopo Phasmophobia, il punto di partenza migliore dipende da cosa ti spaventa di più.

Per i giocatori che vogliono incontri più rapidi con entità aggressive → Devour . Offre intense missioni di esorcismo in cui il coordinamento è fondamentale per sopravvivere, perfette per i gruppi che vogliono tutta la tensione di Phasmophobia condensata in 20 minuti di adrenalina pura.

. Offre intense missioni di esorcismo in cui il coordinamento è fondamentale per sopravvivere, perfette per i gruppi che vogliono tutta la tensione di Phasmophobia condensata in 20 minuti di adrenalina pura. Per gli investigatori che vogliono l’esperienza più autentica di caccia ai fantasmi → Demonologist . Affina la formula di raccolta delle prove di Phasmophobia con una grafica superiore e meccaniche rifinite.

. Affina la formula di raccolta delle prove di Phasmophobia con una grafica superiore e meccaniche rifinite. Per gruppi di amici più numerosi alla ricerca di operazioni su larga scala → Ghost Exorcism INC. Supporta fino a sei giocatori con esorcismi ricchi di azione e mappe più grandi, perfetto per chi vuole rivivere l’atmosfera di un’agenzia di indagini sul paranormale.

Ogni gioco cattura aspetti diversi di ciò che rende Phasmophobia così avvincente. Inizia con quello che ti attira di più.

Domande frequenti