18 jogos parecidos com o Phasmophobia em 2026 para os fãs de jogos de terror cooperativos

Procurei jogos parecidos com o Phasmophobia que transmitam o mesmo medo investigativo com reviravoltas únicas. Alguns centram-se em exorcismos de demónios com entidades agressivas. Outros apresentam um modo multijogador assimétrico, em que os humanos se tornam os caçadores.

Esta lista inclui 18 títulos que oferecem experiências semelhantes. Vais encontrar explorações arqueológicas de túmulos, caça competitiva a monstros e jogos de terror psicológico a solo que igualam o nível de medo joga o Phasmophobia.

Alguns são ideais para sessões rápidas de 20 minutos. Outros exigem uma sobrevivência prolongada com elementos de construção de bases. Todos captam diferentes aspetos do que torna a caça aos fantasmas tão cativante. Mergulha nesta lista para veres qual destes jogos pode tornar-se a tua próxima obsessão assustadora.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes a Phasmophobia

Acho que estas três escolhas representam os melhores pontos de partida. Encontros rápidos com demónios, sistemas de provas bem trabalhados ou operações em grande escala com equipas maiores. Cada um oferece uma abordagem distinta ao terror paranormal.

1 Pacify 2019 Caçadas a fantasmas a um ritmo alucinante em casas assombradas, onde os espíritos ficam cada vez mais rápidos e agressivos. Perfeito para grupos que querem partidas rápidas com perseguições intensas e sustos de verdade. Buy now 2 Devour 2021 Exorcismos de demónios condensados num caos de 20 minutos, onde as entidades te perseguem agressivamente à medida que os objetivos avançam. Ideal para equipas que procuram a tensão do Phasmophobia sem o ritmo lento das investigações. Buy now 3 White Noise 2 2017 Um jogo de terror assimétrico 4 contra 1, em que um jogador controla o monstro que persegue quatro investigadores. Combina a investigação cooperativa com o modo multijogador competitivo, para um comportamento humano imprevisível. Buy now

Estes três abrangem caçadas em ritmo acelerado, investigações autênticas e operações em grande escala. A lista completa abaixo explora mais 15 jogos que vão desde o horror de sobrevivência, passando pelo terror psicológico, até à caça competitiva a monstros.

18 jogos semelhantes ao Phasmophobia não sei para fãs de terror cooperativo

O Phasmophobia aperfeiçoou a caça aos fantasmas em modo cooperativo, mas outros títulos proporcionam sustos semelhantes com reviravoltas únicas. Alguns centram-se em exorcismos de demónios, outros incluem multijogador assimétrico e alguns abandonam o modo cooperativo para se dedicarem ao terror psicológico a solo.

Esta lista inclui jogos com muita investigação, mecânicas de sobrevivência e terror puro. Quantos destes jogos, parecidos com o Phasmophobia, já jogaste?

1. Pacify [O melhor jogo semelhante ao Phasmophobia não sei para caçadas a fantasmas em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Casual, Terror, Indie, Cooperação online, Estratégia Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

O Pacify leva-te a ti e à tua equipa a casas assombradas, onde vais correr contra o tempo para banir espíritos furiosos. Vais investigar locais assustadores, recolher itens essenciais e realizar rituais para mandar os fantasmas de volta para onde vieram.

O estilo artístico aposta naquela vibe de terror indie, com salas mal iluminadas, luzes a piscar e sustos que surgem do nada.

O que me cativou logo foi a rapidez com que tudo acontece. As rondas terminam em 15 a 20 minutos. O fantasma fica cada vez mais rápido e agressivo. A coordenação é fundamental. Uma pessoa distrai enquanto outra cumpre os objetivos.

Porque é que o escolhemos O Pacify capta na perfeição aqueles momentos de pânico, do tipo «corre pela tua vida», que jogos semelhantes ao Phasmophobia não sei proporcionam, mas condensa-os em rondas curtas. É caos, gritos e adrenalina concentrados em 20 minutos.

As ferramentas são básicas, mas eficazes. Lanternas, chaves, objetos rituais. Nada complicado. O Pacify também suporta RV, o que intensifica o terror quando te viras fisicamente para ver se há alguma coisa atrás de ti. É baratíssimo e funciona na maioria dos PCs, o que o torna perfeito para convencer os amigos a juntarem-se a uma sessão rápida de terror.

O meu veredicto: o Pacify acerta em cheio no caos que provoca pânico e que os fãs joga o Phasmophobia tanto anseiam, mas condensa-o em sessões de 20 minutos. Perfeito para sessões rápidas de terror com amigos.

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2. Devour [Um jogo de exorcismo cooperativo aterrorizante, tipo o Phasmophobia]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Terror, Indie, Multijogador Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Jogos «Straight Back»

Nunca vou esquecer a minha primeira jogada no Devour. O demónio não estava apenas presente, como no Phasmophobia. Estava a caçar-me.

Cada mapa coloca-te a ti e a até três amigos em locais repletos de imagens de cultos, como manicómios abandonados, quintas amaldiçoadas e locais de rituais que parecem genuinamente opressivos. A tua missão é simples. Queimar ou sacrificar 10 itens específicos para impedir uma possessão. Mas o demónio fica mais agressivo a cada item que completas.

A dinâmica do jogo é simples, mas brutal. Eu ia indicando a localização dos itens pelo chat de voz enquanto o meu colega de equipa distraía a entidade. Um passo em falso e já te apanham. A coordenação torna-se uma questão de sobrevivência. O jogo oferece 7 mapas com 4 níveis de dificuldade, desde fácil até pesadelo, por isso há espaço para começares devagar ou para te desafiares a ti próprio.

Porque é que escolhemos isto O Devour capta aquele mesmo medo crescente que sentes sem o Phasmophobia e leva a agressividade ainda mais longe. O demónio persegue-te implacavelmente à medida que te aproximas cada vez mais de completar o teu objetivo.

Cada mapa altera a fórmula na medida certa para se manter fresco. Os sustos são intensos e encontrar salas públicas pode ser uma loteria, mas com amigos, é uma das experiências de terror cooperativo mais intensas que existem. Os visuais são sombrios e atmosféricos, e cada som mantém-te em suspense.

O meu veredicto: Se queres jogos tipo o Phasmophobia, com encontros incessantes com demónios e trabalho de equipa baseado em objetivos, o Devour é um jogo que não podes deixar de experimentar.

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3. White Noise 2 [Jogo multijogador assimétrico semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Indie, Cooperação online, Estratégia, Terror de sobrevivência Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Milkstone Studios

O White Noise 2 dá a volta ao género de terror cooperativo, transformando um jogador no verdadeiro monstro, enquanto quatro investigadores procuram pistas em ambientes totalmente escuros. Esta dinâmica assimétrica cria momentos intensos de gato e rato, em que a tua lanterna se torna a tua única defesa. Aponta-a para a cara do monstro e ganhas alguns segundos preciosos para fugir antes que ele desapareça.

Adorei como isto foi diferente da IA dos fantasmas joga o Phasmophobia. Jogar como investigador significa trabalhar com a tua equipa para localizar 8 pistas e, depois, destruir 8 sigilos para ganhares. Podes sobreviver a duas capturas antes de seres eliminado, por isso o monstro tem de se esforçar para cada eliminação. Jogar na pele da criatura dá-te habilidades e uma perspetiva de caçador que muda completamente o jogo.

Porque é que o escolhemos O White Noise 2 faz a ponte entre o modo cooperativo de investigação joga o Phasmophobia e jogos de terror assimétricos como o Dead by Daylight. A configuração 4 contra 1 exige trabalho de equipa, ao mesmo tempo que adiciona comportamentos humanos imprevisíveis à mistura.

A variedade impressionou-me. Dezasseis investigadores diferentes com estatísticas e habilidades únicas, seis monstros com poderes distintos e sete mapas mantêm o jogo sempre fresco. O nível de dificuldade é elevado. Vencer monstros experientes requer uma coordenação perfeita e táticas inteligentes. Andar às escondidas por corredores escuros sozinho provoca um medo genuíno, e os criadores lançam atualizações regulares.

O meu veredicto: Se queres jogos semelhantes ao Phasmophobia com um toque competitivo e jogabilidade assimétrica, o White Noise 2 oferece um jogo de terror multijogador cheio de tensão.

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4. Forewarned [Jogo de terror arqueológico semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Indie, Cooperação online, Terror de sobrevivência Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Dreambyte Games

Em Forewarned, as tumbas do Antigo Egito são armadilhas mortais geradas proceduralmente, onde tu e até três amigos procuram provas enquanto os espíritos antigos dos medjay vos perseguem. O tema arqueológico está bem presente, com hieróglifos e artefactos amaldiçoados espalhados por todo o lado. O layout de cada tumba muda a cada jogada, por isso, memorizar as rotas de fuga não te vai salvar.

O perigo parece mais iminente do que em Phasmophobia. Cada medjay exige ações específicas para sobreviveres. Alguns obrigam-te a evitar o contacto visual. Outros castigam-te se ficares parado. Acabei por passar o tempo a recolher provas em vez de ficar à espera de atividade paranormal.

O jogo usa 12 tipos de provas, sendo que cada espírito tem 8 identificadores únicos, o que torna a investigação gratificante.

Por que é que o escolhemos O «Forewarned» pega nas mecânicas de investigação joga o «Phasmophobia» e transplanta-as para túmulos antigos, com narrativa ambiental e disposições geradas proceduralmente. A perspetiva arqueológica confere-lhe uma identidade distinta, mantendo ao mesmo tempo aquela mesma tensão da recolha de provas.

O suporte à RV torna a exploração destas tumbas mais imersiva. Os sustos de repente são bem intensos e a atmosfera mantém-se tensa. As salas de espera podem ser tranquilas às vezes, mas a experiência principal satisfaz na perfeição aquela vontade de jogar um jogo de terror de sobrevivência.

O meu veredicto: o «Forewarned» satisfaz a mesma vontade de investigação que o «Phasmophobia», ao mesmo tempo que oferece um horror em túmulos egípcios com perigo mais imediato. A exploração de túmulos nunca foi tão tensa.

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5. Ghost Exorcism INC. [O jogo que mais se aproxima da profundidade da caça aos fantasmas joga o Phasmophobia]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Indie, Terror, Cooperação online, Simulação, Acesso Antecipado Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) StudioGoupil

Até seis jogadores podem juntar-se no Ghost Exorcism INC., transformando a caça aos fantasmas numa verdadeira operação da empresa especializada no paranormal. Mapas enormes acolhem vários fantasmas ao mesmo tempo, e a tua missão vai além da identificação.

Estás a recolher provas e a realizar exorcismos a sério para banir espíritos. O jogo dá-te granadas de sal e armas laser, o que te torna menos vulnerável do que no Phasmophobia, onde estás praticamente indefeso.

Gostei do facto de os encontros com fantasmas não significarem morte instantânea. Podes levar com golpes e recuperar. Os acontecimentos continuam a apanhar-te de surpresa com manifestações repentinas, mas ter ferramentas para ripostar altera a dinâmica de poder. As caçadas a vários fantasmas tornam-se complexas porque precisas de combinar as ações de exorcismo certas com o tipo de espírito certo.

Por que é que o escolhemos O Ghost Exorcism INC. iguala a profundidade da recolha de provas joga o Phasmophobia, ao mesmo tempo que acrescenta mecânicas de exorcismo orientadas para a ação. O tamanho maior da equipa torna-o perfeito para grupos de amigos que querem aquela vibe de «empresa de caça aos fantasmas».

O livro de exorcismo permite-te escrever feitiços personalizados, dando um toque de personalidade às sessões. Mapas grandes com objetivos variados mantêm a jogabilidade rejugável. O jogo brilha mais com amigos do que com jogadores aleatórios, especialmente se não o levares demasiado a sério.

O meu veredicto: Os fãs de Phasmophobia que querem equipas maiores e exorcismos práticos vão adorar o Ghost Exorcism INC. É caça aos fantasmas à escala de uma empresa.

6. Demonologist [O jogo mais realista semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Terror, Indie, Cooperação online Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Jogos da Clock Wizard

O Demonologist pega na fórmula de identificação de fantasmas e eleva a qualidade visual a outro nível. Os gráficos saltam logo à vista, fazendo com que as casas abandonadas e os locais assombrados pareçam mais credíveis e realistas. Tu e a tua equipa vão cumprindo missões baseadas em contratos, nas quais identificam o tipo de fantasma, completam objetivos opcionais e realizam exorcismos para terminar cada ronda.

Os sustos não se tornam repetitivos como noutros jogos cooperativos intrigantes deste género. Tipos diferentes de fantasmas exigem contramedidas únicas, por isso, aprender o comportamento de cada entidade torna-se crucial. Acabei por depender bastante dos meus colegas de equipa para a coordenação do equipamento e a recolha de provas. A estrutura dos objetivos mantém as jogadas concisas e focadas. Identificar, investigar, exorcizar.

Porque é que o escolhemos O Demonologist combina com a jogabilidade de detetive joga o Phasmophobia, ao mesmo tempo que leva o realismo gráfico ainda mais longe. A atmosfera e o design do ambiente criam uma experiência genuinamente assustadora que não parece apressada nem mal desenvolvida.

A personalização do refúgio dá um toque de personalidade entre as missões. A variedade no comportamento dos fantasmas evita que te habitues. Mesmo depois de horas no mesmo local de partida, o jogo mantém a tensão através de atividades imprevisíveis.

O meu veredicto: se queres jogos como o Phasmophobia com gráficos de última geração e mecânicas de exorcismo refinadas, o Demonologist oferece uma caça aos fantasmas imersiva e extremamente realista.

7. The Outlast Trials [Jogo cooperativo de terror de sobrevivência semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Perspetiva em primeira pessoa, Survival Horror, Um jogador, Cooperação online Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criador(es) Red Barrels

O Outlast Trials atira-te para experiências psicológicas da época da Guerra Fria, onde sobreviver significa manter-te escondido. Tu e até três colegas de equipa percorrem cenários de teste repletos de cobaias enlouquecidas. Os ambientes claustrofóbicos obrigam a uma jogabilidade furtiva. Não podes ripostar. É sobrevivência ao puro estilo Outlast, onde esconder-te e fugir são as tuas únicas opções.

A tensão nunca dá tréguas. Ainda me lembro do meu primeiro teste, quando um gigante nu apareceu do nada enquanto eu estava a completar um objetivo. Os inimigos surgem de repente e sem tréguas, transformando tarefas simples em desafios de tirar o fôlego. O jogo equilibra o horror com momentos caóticos que tornam a experiência estranhamente divertida, apesar do terror.

Por que é que o escolhemos O Outlast Trials oferece sustos cooperativos semelhantes aos de jogos como o Phasmophobia, mas troca a caça aos fantasmas por puro horror de sobrevivência. A mecânica de jogo furtiva e o design de som atmosférico criam um medo genuíno.

Os sistemas de progressão permitem-te desbloquear ferramentas e habilidades que alteram o desenrolar das provas. A história é profunda, com as experiências da Murkoff Corporation que fazem com que a loucura pareça ter um propósito.

O meu veredicto: Se queres jogos como o Phasmophobia, com um horror intenso ao estilo stealth e experiências psicológicas, o The Outlast Trials oferece provas cooperativas a dar arrepios.

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8. Dead By Daylight [O melhor jogo multijogador assimétrico semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Terror de Sobrevivência, Cooperativo Online Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Behaviour Interactive Inc.

Quatro sobreviventes reparam geradores enquanto um assassino os persegue. Esse é o ciclo central do Dead By Daylight, e cria algumas das partidas multijogador mais tensas que vais experimentar. O formato 4 contra 1 faz com que cada partida seja diferente, dependendo de quem está a jogar como assassino e das vantagens que os sobreviventes trazem.

Passei as minhas primeiras doze partidas a levar uma tareia antes de perceber como contornar os assassinos e sincronizar os resgates como deve ser. A curva de aprendizagem é íngreme, mas vale a pena. Assim que percebes a mecânica, os momentos decisivos tornam-se incrivelmente gratificantes.

Porque é que o escolhemos? O Dead By Daylight capta a mesma tensão de «gato e rato» que o Phasmophobia, mas coloca um jogador humano no controlo da ameaça. O formato 4 contra 1 cria um horror imprevisível que a IA não consegue reproduzir.

O elenco continua a expandir-se com assassinos licenciados como o Michael Myers, o Ghostface e o Pyramid Head. Os eventos sazonais e as atualizações constantes mantêm a base de jogadores, embora os eventos possam parecer repetitivos. As partidas curtas significam que estás sempre a apenas um jogo de te redimires depois de uma derrota brutal.

O meu veredicto: Para os fãs joga o Phasmophobia que procuram um jogo de terror competitivo e assimétrico com assassinos humanos, o Dead By Daylight oferece uma tensão interminável de gato e rato, inspirada em franquias de terror icónicas.

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9. Sexta-feira 13: O Jogo [Jogo de sobrevivência slasher semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Terror de sobrevivência, Cooperação online Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) IllFonic / Gun Media

Sete monitores lutam para sobreviver enquanto o Jason Voorhees persegue o Acampamento Crystal Lake. Um jogador torna-se o assassino imparável, enquanto todos os outros lutam para escapar. Os mapas captam aquela autêntica atmosfera de filmes de terror dos anos 80, com cabanas, margens de lago e florestas escuras que parecem ter saído diretamente dos filmes.

Adorei como cada partida era diferente. Podes ficar com o teu grupo e esperar que o Tommy Jarvis apareça, ou ir sozinho e esconder-te na floresta até a polícia chegar. As definições das personagens chegam a ser ridículas. A «No Fear Jenny» consegue basicamente intimidar o Jason, enquanto a «Running Vanessa» corre por todo o lado com uma velocidade e resistência de loucos.

Por que é que o escolhemos O «Sexta-feira 13: O Jogo» proporciona jogos com uma tensão semelhante à do «Phasmophobia», através da clássica sobrevivência ao estilo slasher. O formato «um contra muitos» cria momentos de trabalho em equipa desesperados contra um vilão icónico do terror.

As diferentes versões do Jason mantêm-se fiéis aos filmes, com pontos fortes e fracos bem definidos. As mortes são brutais e personalizáveis. Apesar das questões de licenciamento terem impedido as atualizações oficiais, os servidores da comunidade e os mods mantêm o jogo vivo.

O meu veredicto: os fãs joga o Phasmophobia que anseiam por um jogo de terror slasher com mortes icónicas e uma luta desesperada pela sobrevivência vão descobrir que o Sexta-feira 13: O Jogo oferece o autêntico terror do Camp Crystal Lake.

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10. O Clube Blackout [Jogo de terror narrativo cooperativo ao estilo joga o Phasmophobia]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Primeira pessoa, Cooperativo online, Terror, Ação, Indie, Simulação Plataformas Xbox One, PlayStation 4, PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) Pergunta

As ruas dos subúrbios escondem algo sinistro em O Clube Blackout. Tu e até três amigos jogam na pele de adolescentes que investigam uma força misteriosa que exerce o comando sobre os adultos da vossa cidade. As missões furtivas combinam investigação com resolução de puzzles enquanto te esgueiras pelos bairros, registas provas e evitas ser apanhado por inimigos sonâmbulos chamados Sleepers.

A atmosfera capta na perfeição aquela paranoia assustadora dos subúrbios. Os elementos de missões procedurais mantêm as jogadas variadas. Adorei a forma como as missões exigem uma coordenação apertada e raciocínio rápido sob pressão. Fechas os olhos para seguir o rasto de uma entidade invisível enquanto os teus colegas de equipa te guiam, ou ressuscitas um amigo segundos antes de um «Sleeper» o apanhar.

Porque é que o escolhemos O Blackout Club oferece jogos como o Phasmophobia, com terror baseado na narrativa e coordenação em equipa. As mecânicas de furtividade social e o foco na investigação criam uma tensão semelhante num cenário completamente diferente.

Os gráficos elegantes e o mistério paranormal prendem-te logo de cara. As missões incentivam a resolução criativa de problemas à medida que recolhes provas e completas objetivos. A melhor forma de o jogar é com um grupo de amigos dedicados que consigam coordenar-se através do chat de voz.

O meu veredicto: os fãs joga o Phasmophobia que procuram um jogo de terror cooperativo com narrativa, furtividade e mistério suburbano devem aproveitar a promoção de O Clube Blackout para jogar com o grupo de amigos, apesar de a história já estar concluída.

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11. Alien: Isolation [Jogo de terror para um jogador com a tensão joga o Phasmophobia]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Um jogador, Ação e Aventura, Primeira pessoa, Terror de sobrevivência Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2014 Criador(es) Creative Assembly / SEGA

Um único Xenomorfo persegue-te pela Estação de Sebastopol. A IA adapta-se ao teu comportamento, aprendendo os teus esconderijos e punindo táticas repetitivas. Vais passar a maior parte do tempo agachado em cacifos e condutas de ventilação, a ouvir os passos do alienígena a ecoarem pelos corredores, enquanto esperas que ele não verifique o teu esconderijo.

Para mim, o que salta logo à vista é o design de som. Cada rangido da estação, cada passo que dás, cada sibilo do alienígena cria um medo genuíno. O áudio envolve-te completamente, fazendo-te sentir como se estivesses a passar pelo mesmo terror que a Amanda Ripley. Até os momentos no vácuo do espaço criam ansiedade, com o metal a bater contra o casco.

Por que é que o escolhemos O «Alien: Isolation» capta a mesma tensão contínua que jogos como o «Phasmophobia», através do comportamento imprevisível da IA. A paranóia constante de não saberes onde está a ameaça reflete na perfeição a caça aos fantasmas.

A discrição e a gestão de recursos tornam-se ferramentas cruciais de sobrevivência. A atmosfera crua deste jogo de ficção científica mantém-se opressiva do início ao fim. Várias opções de dificuldade permitem-te adaptar a experiência ao teu nível de conforto.

O meu veredicto: os fãs joga o Phasmophobia que procuram a tensão do modo para um jogador com uma IA adaptativa que te persegue deviam experimentar a obra-prima que é o Alien: Isolation, com o seu horror contínuo e o seu clima de pavor.

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12. Amnesia: The Dark Descent [Jogo de terror psicológico semelhante a Phasmophobia]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Na primeira pessoa, Psicológico, Terror de sobrevivência, Aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2010 Criador(es) Frictional Games

A tua sanidade vai-se esgotando na escuridão. Amnesia: The Dark Descent aperfeiçoou a fórmula do terror impotente, em que esconder-te é a tua única defesa. Exploras o Castelo de Brennenburg, resolvendo quebra-cabeças e juntando as peças de uma história sobre moralidade e desespero, enquanto monstros te perseguem por corredores mal iluminados.

É a atmosfera que faz toda a diferença. O design de som, a música e a iluminação combinam-se para criar um medo constante. Achei os encontros com os monstros incrivelmente tensos. Assim que és descoberto, ser perseguido é genuinamente aterrorizante. O padrão passa a ser: explorar e recolher itens, esconder-te quando ouvires algo, sobreviver à perseguição e, por fim, chegar a um local seguro. Repetitivo, sim, mas eficaz.

Porque é que o escolhemos O Amnesia: The Dark Descent foi pioneiro nas mecânicas de terror investigativo que jogos semelhantes ao Phasmophobia vieram a desenvolver. O sistema de sanidade e a narrativa ambiental criaram um modelo para os jogos de terror modernos.

Os quebra-cabeças atingem aquele equilíbrio perfeito entre complexidade e soluções lógicas. O modo difícil aumenta a tensão com recursos escassos e morte permanente em caso de perda de sanidade. O DLC «Justine» oferece um desafio mais curto e intenso.

O meu veredicto: os fãs joga o Phasmophobia que procuram um horror psicológico de desenvolvimento lento, com mecânicas de sanidade e narrativa ambiental, vão achar Amnesia: The Dark Descent inesquecível, apesar de alguma repetição.

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A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Perspetiva em primeira pessoa, Psicológico, Terror de sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Red Barrels

A tua única arma é uma câmara de vídeo com visão noturna. O jornalista freelancer Miles Upshur investiga o Manicómio Mount Massive depois de receber uma denúncia anónima, e tudo corre mal assim que entras lá dentro. O edifício é um pesadelo sangrento, cheio de doentes fugitivos e de algo muito pior à espreita na escuridão.

A mecânica da bateria da câmara cria uma pressão constante. Gravar imagens esgota a energia, obrigando-te a escolher entre ver com clareza e poupar bateria. «Corre, esconde-te ou morre» torna-se o teu mantra. Não há sistema de combate. Os inimigos encurralam-te em armários ou debaixo das camas, enquanto tu prendes a respiração e rezas para que eles sigam em frente.

Por que é que escolhemos isto O Outlast proporciona o mesmo terror de cortar a respiração que jogos semelhantes ao Phasmophobia, mas retira-te qualquer sensação de controlo. A perspetiva de «found footage» e o foco puro na sobrevivência criam um medo implacável.

O design de som intensifica cada encontro. Recomendo vivamente que uses auscultadores para ouvir passos e gritos distantes. O cenário do manicómio transborda atmosfera através de detalhes ambientais e notas espalhadas que revelam as experiências horríveis da empresa. As cenas cinematográficas que não dá para saltar integram-se perfeitamente na jogabilidade, embora possam ser frustrantes durante as jogadas no modo «Pesadelo».

O meu veredicto: Os fãs joga o Phasmophobia que procuram um jogo de terror a solo que te tire todos os mecanismos de defesa vão achar o pesadelo do manicómio do Outlast inesquecível e genuinamente assustador.

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14. Darkwood [Jogo de terror de sobrevivência com perspetiva de cima, semelhante ao mistério joga o Phasmophobia]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Um jogador, Ação, Aventura, Indie, RPG, Terror de sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2017 Criador(es) Acid Wizard Studio

O Darkwood prende-te numa floresta polaca surreal. A floresta está viva, mas há algo de errado. Aqui, o dia significa procurar recursos e a noite significa barricar-te lá dentro. A perspetiva de cima para baixo cria uma tensão claustrofóbica através de um campo de visão limitado. As ameaças podem aproximar-se de qualquer ângulo.

As sequências noturnas deixavam-me com o coração a bater forte. As criaturas arranham as paredes, arrombam as barricadas. O jogo obriga-te a adaptar-te ou a morrer repetidamente. O combate é brutal e exigente, mas nunca injusto. Podes recuperar o teu equipamento se voltares ao local onde morreste, o que me fez continuar a avançar apesar da ansiedade.

Porque é que o escolhemos? O mistério investigativo e o medo que vai crescendo aos poucos refletem o que torna os jogos semelhantes ao Phasmophobia tão eficazes. O Darkwood troca os sustos repentinos por mecânicas noturnas procedimentais que criam um horror genuinamente imprevisível.

O mundo parece grotesco e intrigante, com NPCs estranhos e criaturas horripilantes. A exploração revela pequenos fragmentos de história que te levam cada vez mais fundo nos segredos da floresta. O jogo faz-te sentir insignificante, o que realça na perfeição a atmosfera opressiva.

O meu veredicto: Esta experiência surreal de terror de sobrevivência recompensa os jogadores joga o Phasmophobia que apreciam a narrativa ambiental e a exploração investigativa em vez da ação constante.

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15. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Jogo de terror centrado na história, semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Drama interativo, Terror de sobrevivência, Um jogador, Multijogador Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Enquanto sem o Phasmophobia investigas fantasmas com equipamento, o Man of Medan coloca-te no meio de um filme de terror interativo, onde as tuas escolhas de diálogo e reações instantâneas determinam quem sobrevive. Não se trata tanto de recolher provas, mas sim de sustos cinematográficos com consequências permanentes.

Cinco amigos embarcam num barco de mergulho para explorar os destroços de um avião afundado da Segunda Guerra Mundial. São sequestrados por piratas. Depois, surge um navio fantasma e tudo se transforma num terror sobrenatural. O jogo desenrola-se através de ângulos de câmara cinematográficos e de dublagem profissional, com percursos ramificados que mudam consoante as tuas decisões.

Por que é que o escolhemos O Man of Medan oferece jogos de terror cinematográficos centrados na narrativa, com tomada de decisões em modo cooperativo que cria tensão partilhada e momentos memoráveis em grupo.

A jogabilidade mistura exploração com eventos de tempo rápido e mecânicas de controlo do ritmo cardíaco. Imagens premonitórias espalhadas pelo jogo mostram vislumbres de futuros possíveis, ajudando-te a fazer melhores escolhas.

O misterioso Curador aparece entre os capítulos, comentando as tuas decisões e dando dicas enigmáticas. O modo «Noite de Cinema» permite que cinco amigos vão passando o comando de mão em mão, com cada um a controlar personagens diferentes. O modo cooperativo online divide o controlo entre dois jogadores para uma narrativa partilhada.

O meu veredicto: quem joga Phasmophobia e procura narrativas ramificadas e sustos cinematográficos em modo cooperativo vai descobrir que o Man of Medan oferece uma experiência de terror em grupo diferente, mas igualmente envolvente.

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16. Hunt: Showdown [Jogo competitivo de caça a monstros semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuaçãox 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, FPS, Cooperação online Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) Crytek

O Hunt: Showdown pega no conceito de caça a monstros do Phasmophobia e dá-lhe um toque brutal. Outros jogadores estão à caça dos mesmos alvos que tu, e não vão pensar duas vezes em matar-te para ficarem com a recompensa primeiro. Passado no impiedoso pântano da Louisiana, vais localizar monstros através de pistas sonoras, eliminá-los e depois sair de lá antes que caçadores rivais ou inimigos controlados pela IA acabem com a tua missão.

O cenário da década de 1890 está repleto de atmosfera. Complexos abandonados escondem pistas e saques. Cada som conta. Os corvos espalham-se quando te aproximas, alertando os jogadores nas proximidades. Os tiros ecoam por todo o mapa, revelando a tua posição. A «morte permanente» significa perderes o teu caçador e o seu equipamento para sempre.

Porque é que escolhemos isto O Hunt: Showdown combina mecânicas de investigação com PvP de alto risco, criando momentos tensos de jogos FPS onde a caça a monstros se cruza com a sobrevivência na evacuação.

O ritmo tático recompensa a paciência. Passei partidas inteiras a mover-me lentamente, à escuta de outras equipas antes de entrar em combate. A variedade de equipamento permite-te jogar com espingardas, arcos, pistolas ou até armas brancas. Os modos a solo, em dupla ou em trio mudam completamente a dinâmica. Cada expedição parece diferente porque os adversários humanos criam cenários imprevisíveis que a IA nunca conseguiria.

O meu veredicto: quem joga Phasmophobia e está pronto para uma caça a monstros competitiva com a morte permanente em jogo vai descobrir que o Hunt: Showdown oferece ação de FPS metódica e de alto risco.

17. Monstrum II [Jogo de terror de fuga multijogador semelhante ao Phasmophobia não sei]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Indie, Estratégia, Terror de sobrevivência, Cooperação online Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Team Junkfish / Junkfish Limited

Imagina o Phasmophobia, mas em vez de identificares, estás a tentar escapar ativamente. O Monstrum II deixa até quatro prisioneiros presos num forte marítimo, onde um jogador comanda um monstro caçador. Os prisioneiros ativam caixas de fusíveis, reparam geradores e fogem de helicóptero ou submarino, enquanto a criatura os persegue por corredores industriais e conveses enevoados.

A definição do forte marítimo cria uma tensão claustrofóbica. Os corredores de metal enferrujado ecoam com os passos. As secções ao ar livre oferecem um alívio temporário antes de voltares para dentro para completar os objetivos. Os três monstros jogáveis têm estilos de caça únicos, obrigando os prisioneiros a adaptar as suas estratégias de fuga.

Por que é que o escolhemos O Monstrum II oferece um horror assimétrico semelhante a jogos como o Phasmophobia, com gráficos melhorados e mecânicas de perseguição emergentes.

Gostei do facto de as várias rotas de fuga incentivarem a experimentação, em vez de teres de memorizar um único caminho. Jogar na pele do monstro inverte completamente a experiência, transformando-te na ameaça que persegue prisioneiros desesperados. Os criadores corrigem ativamente os bugs e trabalham de perto com a comunidade, o que se traduz em melhorias constantes desde o lançamento do acesso antecipado.

O meu veredicto: os fãs joga o Phasmophobia que procuram um jogo de terror assimétrico de fuga com uma atmosfera de forte marítimo vão adorar a jogabilidade tensa de «gato e rato» do Monstrum II, apesar de algumas imperfeições típicas do acesso antecipado.

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18. The Forest [Jogo de sobrevivência e construção semelhante ao Phasmophobia não sei, com um toque de mistério]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, Aventura, Indie, Simulação, Sobrevivência, Cooperação online Plataformas PC, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Endnight Games Ltd

O teu avião despenha-se numa península remota. Vês canibais a arrastar o teu filho para a floresta. Agora estás sozinho com uma missão: sobreviver o tempo suficiente para o encontrar. The Forest combina a sobrevivência que encontras em alguns dos jogos de mundo aberto mais interessantes com um horror genuíno, através de mutantes canibais que aprendem os teus padrões e atacam estrategicamente.

Ao contrário das investigações estruturadas joga o Phasmophobia, este jogo dá-te total liberdade. Corta árvores, constrói bases, explora cavernas cheias de descobertas perturbadoras. O ciclo dia-noite cria uma tensão natural. Durante o dia, sentes-te relativamente seguro para recolher recursos. A noite traz o medo, à medida que os mutantes se tornam agressivos e a tua visibilidade diminui.

Por que é que o escolhemos O The Forest combina mecânicas de sobrevivência com mistério investigativo e sustos em modo cooperativo que os fãs joga o Phasmophobia vão reconhecer.

A IA canibal impressionou-me com a sua imprevisibilidade. Eles exploram a tua base, recuam quando estão em desvantagem e coordenam ataques. O modo cooperativo suporta até oito jogadores para sessões de sobrevivência prolongadas. A história vai-se revelando aos poucos através da exploração de cavernas e de pistas ambientais. Os mods e os servidores da comunidade aumentam significativamente a rejogabilidade.

O meu veredicto: À procura de jogos de mundo aberto que misturem a construção de bases com investigação de terror? The Forest oferece uma sobrevivência cooperativa perfeita, onde todas as noites parecem perigosas.

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O meu veredicto geral

Se estás à procura da tua próxima obsessão por caça aos fantasmas depois do Phasmophobia, o melhor ponto de partida depende do que mais te assusta.

Para jogadores que anseiam por encontros mais rápidos com demónios e entidades agressivas → Devour . Oferece missões de exorcismo intensas, onde a coordenação é fundamental para a sobrevivência, perfeito para grupos que querem a tensão joga o Phasmophobia condensada em 20 minutos de adrenalina pura.

. Oferece missões de exorcismo intensas, onde a coordenação é fundamental para a sobrevivência, perfeito para grupos que querem a tensão joga o Phasmophobia condensada em 20 minutos de adrenalina pura. Para investigadores que querem a experiência mais autêntica de caça aos fantasmas → Demonologist . Este jogo aperfeiçoa a fórmula de recolha de provas joga o Phasmophobia com gráficos superiores e mecânicas bem trabalhadas.

. Este jogo aperfeiçoa a fórmula de recolha de provas joga o Phasmophobia com gráficos superiores e mecânicas bem trabalhadas. Para grupos de amigos maiores que procuram operações à escala de uma empresa → Ghost Exorcism INC. Suporta até seis jogadores com exorcismos orientados para a ação e mapas maiores, perfeito para equipas que querem aquela vibe de empresa de investigação paranormal.

Cada jogo capta diferentes aspetos do que faz o Phasmophobia funcionar. Começa pelo fator de medo que mais te cative.

Perguntas frequentes