18 gier podobnych do „Phasmophobia” w 2026 roku dla fanów horrorów z trybem kooperacji

Szukałem gier podobnych do „Phasmophobia”, które oddają ten sam klimat śledczego grozu, oferując przy tym oryginalne zwroty akcji. Niektóre skupiają się na egzorcyzmach z udziałem agresywnych istot. Inne wprowadzają tryb wieloosobowy o asymetrycznej rozgrywce, w którym to ludzie stają się łowcami.

Ta lista obejmuje 18 tytułów zapewniających podobne wrażenia. Znajdziesz tu archeologiczne eksploracje grobowców, rywalizacyjne polowania na potwory oraz jednoosobowe horrory psychologiczne, które dorównują poziomem strachu gra Phasmophobia.

Niektóre nadają się na krótkie, 20-minutowe sesje. Inne wymagają długotrwałej walki o przetrwanie z elementami budowania bazy. Wszystkie oddają różne aspekty tego, co sprawia, że polowanie na duchy jest tak fascynujące. Zapoznaj się z nimi, aby sprawdzić, która z tych gier może stać się Twoją kolejną przerażającą obsesją.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Phasmophobia

Uważam, że te trzy propozycje stanowią najlepszy punkt wyjścia. Szybkie spotkania z demonami, dopracowane systemy dowodów lub operacje na skalę firmy z większymi ekipami. Każda z nich oferuje inne podejście do horroru paranormalnego.

1 Pacify 2019 Dynamiczne polowania na duchy w nawiedzonych domach, gdzie duchy stają się coraz szybsze i bardziej agresywne. Idealna gra dla grup pragnących szybkich rozgrywek z intensywnymi pościgami i prawdziwymi przerażeniami. Buy now 2 Devour 2021 Egzorcyzmy demonów skondensowane w 20 minutach chaosu, podczas których istoty agresywnie polują na gracza w miarę postępów w zadaniach. Idealna propozycja dla drużyn pragnących napięcia znanego z gry „Phasmophobia”, ale bez powolnego tempa śledztwa. Buy now 3 White Noise 2 2017 Asymetryczna gra horrorowa w formacie 4 na 1, w której jeden gracz wciela się w potwora polującego na czterech śledczych. Łączy tryb współpracy w ramach śledztwa z rywalizacyjnym trybem wieloosobowym, co zapewnia nieprzewidywalne zachowania graczy. Buy now

Te trzy tytuły obejmują dynamiczne polowania, autentyczne śledztwa oraz operacje na dużą skalę. Pełna lista poniżej zawiera 15 kolejnych gier z gatunku survival horroru, horroru psychologicznego oraz rywalizacji w polowaniu na potwory.

18 gier podobnych do Phasmophobia dla fanów horrorów kooperacyjnych

Phasmophobia doprowadziła do perfekcji kooperacyjne polowanie na duchy, ale inne tytuły dostarczają podobnych wrażeń z unikalnymi akcentami. Niektóre skupiają się na egzorcyzmach demonów, inne wprowadzają asymetryczny tryb wieloosobowy, a kilka rezygnuje z trybu kooperacyjnego na rzecz psychicznego horroru dla jednego gracza.

Ta lista obejmuje gry skupiające się na prowadzeniu śledztwa, mechanikę przetrwania oraz czysty horror. W ile z tych gier, podobnych do „Phasmophobia”, grałeś?

1. Pacify [Najlepsza gra podobna do Phasmophobia, oferująca dynamiczne polowania na duchy]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Casual, Horror, Indie, Współpraca online, Strategia Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

W grze Pacify wraz z ekipą trafisz do nawiedzonych domów, gdzie w wyścigu z czasem będziesz musiał wypędzić rozgniewane duchy. Będziesz badać przerażające lokacje, zbierać kluczowe przedmioty i wykonywać rytuały, by odesłać duchy tam, skąd przyszły.

Styl graficzny nawiązuje do klimatu niezależnych horrorów dzięki słabo oświetlonym pomieszczeniom, migoczącym światłom i pojawiającym się znikąd efektom zaskoczenia.

To, co od razu mnie wciągnęło, to tempo akcji. Rundy trwają 15–20 minut. Duch staje się coraz szybszy i bardziej agresywny. Ważna jest koordynacja działań. Jedna osoba odwraca uwagę, podczas gdy inna realizuje zadania.

Dlaczego to wybraliśmy Pacify doskonale oddaje wywołujące panikę momenty, w których trzeba uciekać, by ratować życie – podobnie jak w grach typu Phasmophobia – ale kompresuje je w krótkie rundy. To chaos, krzyki i adrenalina spakowane w 20 minut.

Narzędzia są proste, ale skuteczne. Latarki, klucze, przedmioty rytualne. Nic skomplikowanego. Pacify obsługuje również VR, co potęguje przerażenie, gdy fizycznie odwracasz się, by sprawdzić, czy coś jest za tobą. Gra jest niezwykle tania i działa na większości komputerów, dzięki czemu idealnie nadaje się do namawiania znajomych na szybką sesję horroru.

Nasza ocena: „Pacify” doskonale oddaje wywołujący panikę chaos, którego pragną fani „Phasmophobia”, ale skondensowuje go w 20-minutowych sesjach. Idealna gra na szybkie sesje horrorowe z przyjaciółmi.

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2. Devour [Przerażająca gra kooperacyjna o egzorcyzmach, podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Horror, Indie, Tryb wieloosobowy Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Gry z prostym tyłem

Nigdy nie zapomnę mojej pierwszej rozgrywki w Devour. Demon nie był po prostu obecny, jak w Phasmophobia. On na mnie polował.

Każda mapa przenosi ciebie i maksymalnie trzech znajomych do miejsc przesiąkniętych symboliką kultową, takich jak opuszczone szpitale psychiatryczne, przeklęte gospodarstwa i miejsca rytuałów, które wywołują prawdziwe poczucie ucisku. Twoja misja jest prosta. Musisz spalić lub złożyć w ofierze 10 określonych przedmiotów, aby powstrzymać opętanie. Jednak demon staje się coraz bardziej agresywny z każdym kolejnym przedmiotem, który uda ci się zdobyć.

Mechanika rozgrywki jest prosta, ale brutalna. Podawałem lokalizacje przedmiotów przez czat głosowy, podczas gdy mój kolega z drużyny odwracał uwagę istoty. Jeden zły ruch i zostajesz wyeliminowany. Koordynacja staje się kluczem do przetrwania. Gra oferuje 7 map z 4 poziomami trudności, od łatwego do koszmaru, więc jest miejsce zarówno na łagodny start, jak i na prawdziwe wyzwanie.

Dlaczego to wybraliśmy Devour oddaje ten sam narastający strach, jaki odczuwa się w grze Phasmophobia, i jeszcze bardziej potęguje agresję. Demon nieustannie cię ściga, gdy zbliżasz się do osiągnięcia celu.

Każda mapa na tyle modyfikuje formułę, by gra nie straciła na świeżości. Efekty zaskoczenia są mocne, a znalezienie publicznych lobby bywa loterią, ale w gronie przyjaciół jest to jedno z najbardziej intensywnych doświadczeń horrorowych w trybie kooperacji. Grafika jest mroczna i klimatyczna, a każdy dźwięk trzyma cię w napięciu.

Nasza opinia: Jeśli szukasz gier w stylu „Phasmophobia”, pełnych nieustannych starć z demonami i opartych na realizacji zadań w zespole, to „Devour” jest pozycją obowiązkową.

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3. White Noise 2 [Asymetryczna gra wieloosobowa podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Indie, Współpraca online, Strategia, Survival horror Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Milkstone Studios

White Noise 2 wywraca do góry nogami schematy horrorów kooperacyjnych, sprawiając, że jeden gracz wciela się w rolę potwora, podczas gdy czterech śledczych poszukuje wskazówek w całkowitej ciemności. Ta asymetryczna rozgrywka tworzy intensywne momenty w stylu „kot i mysz”, w których latarka staje się twoją jedyną obroną. Skieruj jej światło w twarz potwora, a zyskasz kilka cennych sekund na ucieczkę, zanim ten zniknie.

Bardzo podobało mi się, jak bardzo różni się to od sztucznej inteligencji duchów w Phasmophobia. Grając jako śledczy, musisz współpracować z drużyną, aby zlokalizować 8 wskazówek, a następnie zniszczyć 8 sigili, aby wygrać. Możesz przetrwać dwa schwytania, zanim zostaniesz wyeliminowany, więc potwór musi się postarać, by cię wyeliminować. Gra w roli potwora daje ci zdolności i perspektywę łowcy, które całkowicie zmieniają rozgrywkę.

Dlaczego to wybraliśmy White Noise 2 wypełnia lukę między kooperacyjną grą śledczą Phasmophobia a asymetrycznymi horrorami, takimi jak Dead by Daylight. Układ 4 na 1 wymaga pracy zespołowej, a jednocześnie wprowadza do rozgrywki nieprzewidywalne zachowania graczy.

Zaimponowała mi różnorodność. Szesnastu różnych śledczych o unikalnych statystykach i umiejętnościach, sześć potworów o charakterystycznych mocach oraz siedem map sprawiają, że rozgrywka nie nudzi się. Poziom trudności jest wysoki. Pokonanie doświadczonych potworów wymaga ścisłej koordynacji i sprytnej taktyki. Samo skradanie się po ciemnych korytarzach wywołuje prawdziwy strach, a twórcy regularnie wprowadzają aktualizacje.

Nasza ocena Jeśli szukasz gier podobnych do Phasmophobia z elementami rywalizacji i asymetryczną rozgrywką, White Noise 2 zapewnia pełen napięcia horror dla wielu graczy.

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4. Forewarned [Archeologiczna gra horrorowa podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Indie, Współpraca online, Survival horror Platformy PC Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Dreambyte Games

W grze „Forewarned” starożytne egipskie grobowce są generowanymi proceduralnie śmiertelnymi pułapkami , w których wraz z maksymalnie trzema przyjaciółmi poszukujesz dowodów, podczas gdy duchy starożytnych medjayów polują na ciebie. Motyw archeologiczny jest głęboko zakorzeniony w grze, o czym świadczą rozrzucone po całym świecie hieroglify i przeklęte artefakty. Układ każdego grobowca zmienia się przy każdej rozgrywce, więc zapamiętanie dróg ucieczki nie uratuje cię.

Niebezpieczeństwo wydaje się bardziej namacalne niż w gra „Phasmophobia””. Każdy medjay wymaga podjęcia konkretnych działań, aby przeżyć. Niektórzy zmuszają cię do unikania kontaktu wzrokowego. Inni karzą za stanięcie w miejscu. Zauważyłem, że zamiast czekać na zjawiska paranormalne, nieustannie zbierałem dowody.

Gra wykorzystuje 12 rodzajów dowodów, a każdy duch ma 8 unikalnych identyfikatorów, co sprawia, że prowadzenie śledztwa jest satysfakcjonujące.

Dlaczego to wybraliśmy „Forewarned” przenosi mechanikę śledztwa z „Phasmophobia” do starożytnych grobowców, wzbogacając ją o narrację opartą na otoczeniu i proceduralne układy lokacji. Archeologiczny wątek nadaje grze wyjątkowy charakter, zachowując jednocześnie napięcie związane z gromadzeniem dowodów.

Obsługa VR sprawia, że zwiedzanie tych grobowców jest jeszcze bardziej wciągające. Nagłe przerażające sceny robią ogromne wrażenie, a atmosfera pozostaje napięta. W strefach oczekiwania bywa czasem cicho, ale sama rozgrywka idealnie zaspokaja pragnienie gry z gatunku survival horroru.

Nasza ocena: „Forewarned” zaspokaja tę samą potrzebę prowadzenia śledztwa co „Phasmophobia”, oferując jednocześnie horror osadzony w egipskich grobowcach z bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Eksploracja grobowców nigdy nie była tak pełna napięcia.

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5. Ghost Exorcism INC. [Gra najbardziej zbliżona do „Phasmophobia” pod względem głębi polowania na duchy]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Indie, Horror, Współpraca online, Symulacja, Wczesny dostęp Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy StudioGoupil

W grze „Ghost Exorcism INC.” może grać do sześciu graczy, co sprawia, że polowanie na duchy staje się pełnoprawną operacją firmy zajmującej się zjawiskami paranormalnymi. Na rozległych mapach pojawia się jednocześnie wiele duchów, a Twoje zadanie wykracza poza ich identyfikację.

Zbierasz dowody i przeprowadzasz prawdziwe egzorcyzmy, by wypędzić duchy. Gra wyposaża cię w granaty solne i pistolety laserowe, dzięki czemu jesteś mniej bezbronny niż w „Phasmophobia”, gdzie praktycznie nie masz żadnych środków obrony.

Doceniam to, że spotkania z duchami nie oznaczają natychmiastowej śmierci. Możesz przyjąć ciosy i dojść do siebie. Zdarzenia wciąż zaskakują cię nagłymi manifestacjami, ale posiadanie narzędzi do walki zmienia układ sił. Polowania na wiele duchów stają się skomplikowane, ponieważ musisz dopasować odpowiednie działania egzorcyzmiczne do konkretnego typu ducha.

Dlaczego to wybraliśmy Ghost Exorcism INC. dorównuje głębią zbierania dowodów gra Phasmophobia, dodając jednocześnie zorientowaną na akcję mechanikę egzorcyzmów. Większa liczba graczy w drużynie sprawia, że gra idealnie nadaje się dla grup przyjaciół, którzy chcą poczuć atmosferę „firmy zajmującej się polowaniem na duchy”.

Księga egzorcyzmów pozwala tworzyć własne zaklęcia, nadając rozgrywkom indywidualny charakter. Duże mapy z różnorodnymi zadaniami zapewniają wysoką powtarzalność rozgrywki. Gra najlepiej sprawdza się w gronie znajomych, a nie przypadkowych graczy, zwłaszcza jeśli nie traktuje się jej zbyt poważnie.

Nasza ocena: Fani Phasmophobia, którzy pragną większych drużyn i praktycznych egzorcyzmów, pokochają Ghost Exorcism INC. To polowanie na duchy na skalę firmy.

6. Demonologist [Najbardziej realistyczna gra podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Horror, Indie, Współpraca online Platformy PC Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Gry Clock Wizard

Demonologist wykorzystuje formułę identyfikacji duchów i podnosi poziom wierności wizualnej. Grafika od razu rzuca się w oczy, sprawiając, że opuszczone domy i nawiedzone miejsca wydają się bardziej realistyczne i autentyczne. Ty i twoja drużyna wykonujecie misje oparte na zleceniach, w których identyfikujecie rodzaj ducha, realizujecie opcjonalne cele i przeprowadzacie egzorcyzmy, aby zakończyć każdą rozgrywkę.

Przerażające momenty nie stają się monotonne, jak w innych intrygujących grach kooperacyjnych tego gatunku. Różne rodzaje duchów wymagają unikalnych środków zaradczych, więc kluczowe znaczenie ma poznanie zachowań każdej z tych istot. Zauważyłem, że w dużym stopniu polegałem na kolegach z drużyny w kwestii koordynacji wyposażenia i zbierania dowodów. Struktura celów sprawia, że rozgrywki są zwięzłe i skoncentrowane. Zidentyfikuj, zbadaj, przeprowadź egzorcyzmy.

Dlaczego to wybraliśmy Demonologist nawiązuje do detektywistycznej rozgrywki w grze Phasmophobia, jednocześnie podnosząc poprzeczkę realizmu graficznego. Atmosfera i projekt otoczenia tworzą prawdziwie przerażające wrażenia, które nie sprawiają wrażenia pośpiesznych ani niedopracowanych.

Możliwość dostosowania kryjówki nadaje jej indywidualny charakter między misjami. Różnorodność zachowań duchów zapobiega znieczulicy. Nawet po wielu godzinach spędzonych w tej samej lokacji startowej gra utrzymuje napięcie dzięki nieprzewidywalnym zdarzeniom.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gier podobnych do „Phasmophobia” z grafiką nowej generacji i dopracowaną mechaniką egzorcyzmów, „Demonologist” zapewnia wciągające polowanie na duchy w najbardziej realistycznej odsłonie.

7. The Outlast Trials [gra survival horror z trybem kooperacyjnym, podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS, survival horror, gra jednoosobowa, kooperacja online Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Red Barrels

Gra „Próby Outlast” przenosi cię do świata eksperymentów psychologicznych z czasów zimnej wojny, gdzie przetrwanie oznacza pozostawanie w ukryciu. Ty i maksymalnie trzech członków drużyny poruszacie się po scenariuszach testowych pełnych obłąkanych obiektów badań. Klaustrofobiczne otoczenie wymusza grę w ukryciu. Nie możesz się bronić. To przetrwanie w czystym stylu Outlast, gdzie jedynymi opcjami są ukrywanie się i unikanie.

Napięcie nie słabnie ani na chwilę. Wciąż pamiętam swój pierwszy test, kiedy podczas wykonywania zadania znikąd pojawił się nagi olbrzym. Wrogowie pojawiają się nagle i nieustannie, zamieniając proste zadania w wyczerpujące nerwy wyzwania. Gra łączy horror z chaotycznymi momentami, które sprawiają, że doświadczenie to jest dziwnie zabawne pomimo panującego strachu.

Dlaczego to wybraliśmy Próby Outlast zapewnia wspólne przeżywanie strachu, podobnie jak gry takie jak Phasmophobia, ale zamienia polowanie na duchy na czysty survival horror. Mechanika skradania się i klimatyczna oprawa dźwiękowa wywołują autentyczny strach.

Systemy postępów pozwalają odblokowywać narzędzia i umiejętności, które zmieniają przebieg prób. Fabuła jest głęboko osadzona w eksperymentach korporacji Murkoff, dzięki czemu szaleństwo wydaje się mieć swój cel.

Nasza opinia: Jeśli szukasz gier podobnych do „Phasmophobia”, łączących intensywny horror typu stealth z eksperymentami psychologicznymi, „Próby Outlast” oferuje przerażające wyzwania w trybie kooperacyjnym.

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8. Dead By Daylight [Najlepsza gra wieloosobowa z asymetryczną rozgrywką, podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, survival horror, kooperacja online Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Behaviour Interactive Inc.

Czterech ocalałych naprawia generatory, podczas gdy jeden zabójca na nich poluje. To podstawowa mechanika gry Dead By Daylight, która zapewnia jedne z najbardziej pełnych napięcia rozgrywek wieloosobowych, jakich kiedykolwiek doświadczysz. Format 4 na 1 sprawia, że każdy mecz jest inny w zależności od tego, kto wciela się w rolę zabójcy i jakie atuty posiadają ocaleni.

Przez pierwsze kilkanaście meczów ciągle przegrywałem, zanim zrozumiałem, jak skutecznie omijać zabójców i odpowiednio wyczuwać momenty akcji ratunkowych. Krzywa nauki jest stroma, ale opłaca się. Kiedy już opanujesz mechanikę gry, decydujące momenty dają niesamowitą satysfakcję.

Dlaczego to wybraliśmy Dead By Daylight oddaje to samo napięcie związane z grą w kotka i myszkę, co Phasmophobia, ale to gracz przejmuje kontrolę nad zagrożeniem. Format 4 na 1 tworzy nieprzewidywalny horror, którego sztuczna inteligencja nie jest w stanie odtworzyć.

Lista postaci stale się powiększa o licencjonowanych zabójców, takich jak Michael Myers, Ghostface i Pyramid Head. Sezonowe wydarzenia i ciągłe aktualizacje utrzymują grono graczy, choć wydarzenia te mogą wydawać się powtarzalne. Krótkie mecze oznaczają, że po brutalnej porażce zawsze dzieli cię tylko jedna gra od odkupienia.

Nasza ocena: Dla fanów Phasmophobia, którzy pragną rywalizacji w asymetrycznym horrorze z ludzkimi zabójcami, Dead By Daylight oferuje niekończące się napięcie w stylu „kot i mysz” w ramach kultowych serii horrorów.

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9. Piątek trzynastego: Gra [gra typu slasher survival podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, survival horror, kooperacja online Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy IllFonic / Gun Media

Siedmioro opiekunów walczy o przetrwanie, podczas gdy Jason Voorhees grasuje w obozie Crystal Lake. Jeden z graczy wciela się w rolę niepowstrzymanego zabójcy, a pozostali próbują uciec. Mapy oddają autentyczną atmosferę slasherów z lat 80., z domkami, brzegami jeziora i mrocznymi lasami, które wydają się wyjęte prosto z filmów.

Bardzo podobało mi się to, jak różnie przebiegały poszczególne rozgrywki. Można trzymać się swojej grupy i czekać na pojawienie się Tommy’ego Jarvisa albo działać w pojedynkę i ukrywać się w lesie, aż przyjedzie policja. Konfiguracje postaci są po prostu absurdalne. „No Fear Jenny” potrafi praktycznie zastraszyć Jasona, a „Running Vanessa” pędzi z niesamowitą prędkością i wytrzymałością.

Dlaczego to wybraliśmy „Piątek trzynastego: Gra” zapewnia emocje podobne do napięcia w grze „Phasmophobia” poprzez klasyczną rozgrywkę typu survival w stylu slasherów. Format „jeden na wielu” tworzy sytuacje wymagające desperackiej współpracy w walce z kultowym złoczyńcą z horrorów.

Różne wersje Jasona są wierne filmom i mają wyraźne mocne i słabe strony. Zabójstwa są brutalne i można je dostosowywać. Mimo że problemy licencyjne wstrzymały oficjalne aktualizacje, serwery społecznościowe i modyfikacje utrzymują grę przy życiu.

Nasza ocena: Fani „Phasmophobia”, którzy mają ochotę na horror typu slasher z kultowymi scenami zabójstw i desperacką walką o przetrwanie, przekonają się, że gra „Piątek trzynastego: Gra” zapewnia autentyczny strach rodem z Camp Crystal Lake.

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10. Klub Blackout [narracyjna gra horrorowa z trybem kooperacji, podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Perspektywa pierwszej osoby, kooperacja online, horror, akcja, gra niezależna, symulacja Platformy Xbox One, PlayStation 4, PC Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Opis

W grze Klub Blackout na przedmiejskich ulicach kryje się coś złowrogiego. Wraz z maksymalnie trzema znajomymi wcielasz się w nastolatków badających tajemniczą siłę kontrolującą dorosłych mieszkańców twojego miasta. Misje skradankowe łączą śledztwo z rozwiązywaniem zagadek, podczas których przemykasz się po dzielnicach, zbierasz dowody i unikasz złapania przez lunatykujących wrogów zwanych Sleepers.

Atmosfera doskonale oddaje ten przerażający klimat przedmiejskiej paranoi. Proceduralne elementy misji sprawiają, że rozgrywka jest urozmaicona. Bardzo podobało mi się to, jak misje wymagają ścisłej koordynacji i szybkiego myślenia pod presją. Zamyka się oczy, by śledzić niewidzialną istotę, podczas gdy koledzy z drużyny prowadzą cię, albo reanimuje się przyjaciela na kilka sekund przed tym, jak złapie go „Sleepers”.

Dlaczego to wybraliśmy Klub Blackout oferuje gry podobne do Phasmophobia, łączące horror oparty na fabule z koordynacją działań zespołowych. Mechanika skradania się w grupie oraz nacisk na prowadzenie śledztwa tworzą podobne napięcie w zupełnie innym otoczeniu.

Stylowa oprawa graficzna i tajemnica zjawisk paranormalnych od razu wciągają gracza. Misje zachęcają do kreatywnego rozwiązywania problemów podczas zbierania dowodów i realizacji celów. Najlepiej grać w tę grę z grupą zapalonych przyjaciół, którzy mogą koordynować działania za pomocą czatu głosowego.

Nasza opinia: Fani Phasmophobia, którzy szukają fabularnego horroru kooperacyjnego z elementami skradanki i tajemnicą z przedmieść, powinni kupić Klub Blackout w promocji dla grupy przyjaciół, mimo że fabuła jest już zakończona.

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11. Obcy: Izolacja [gra horrorowa dla jednego gracza, przypominająca napięcie z Phasmophobia]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra jednoosobowa, przygodowa akcja, pierwszoosobowa, survival horror Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Creative Assembly / SEGA

Pojedynczy Xenomorph śledzi cię po stacji Sewastopol. Sztuczna inteligencja dostosowuje się do twojego zachowania, zapamiętując twoje kryjówki i karząc za powtarzające się taktyki. Większość czasu spędzisz skulony w szafkach i kanałach wentylacyjnych, nasłuchując odgłosów kroków obcego rozbrzmiewających echem w korytarzach i mając nadzieję, że nie sprawdzi twojej kryjówki.

Dla mnie od razu rzuca się w oczy oprawa dźwiękowa. Każde skrzypnięcie stacji, każdy twój krok, każdy syk obcego budzi prawdziwy strach. Dźwięk całkowicie cię wciąga, sprawiając, że czujesz ten sam terror, co Amanda Ripley. Nawet chwile spędzone w próżni kosmicznej budzą niepokój, gdy metal uderza o kadłub statku.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Obcy: Izolacja”” oddaje to samo nieustanne napięcie, co tytuły takie jak „Phasmophobia”, dzięki nieprzewidywalnemu zachowaniu sztucznej inteligencji. Ciągła paranoja związana z niepewnością co do tego, gdzie czai się zagrożenie, doskonale odzwierciedla polowanie na duchy.

Skradanie się i zarządzanie zasobami stają się kluczowymi narzędziami przetrwania. Surowa atmosfera tej gry science fiction pozostaje przytłaczająca przez cały czas. Liczne opcje poziomu trudności pozwalają dostosować rozgrywkę do własnego poziomu komfortu.

Nasza opinia: Fani „Phasmophobia”, którzy pragną napięcia w trybie dla jednego gracza z adaptacyjną sztuczną inteligencją śledzącą gracza, powinni zapoznać się z „Obcy: Izolacja”” – prawdziwym wzorem nieustannego horroru i atmosferycznego strachu.

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12. Amnesia: Mroczne zejście [gra z gatunku horroru psychologicznego podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Perspektywa pierwszej osoby, horror psychologiczny, survival horror, przygodówka Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Frictional Games

W ciemnościach tracisz zdrowie psychiczne. Amnesia: Mroczne zejście doprowadziła do perfekcji formułę horroru bezradności, w której jedyną obroną jest ukrywanie się. Eksplorujesz zamek Brennenburg, rozwiązując zagadki i składając w całość opowieść o moralności i desperacji, podczas gdy potwory polują na ciebie w słabo oświetlonych korytarzach.

To właśnie atmosfera sprawia, że ta gra działa. Efekty dźwiękowe, muzyka i oświetlenie łączą się, tworząc nieustanny strach. Spotkania z potworami były dla mnie niezwykle napięte. Gdy zostaniesz wykryty, ucieczka przed pościgiem wydaje się naprawdę przerażająca. Schemat jest następujący: eksplorujesz i zbierasz przedmioty, chowasz się, gdy coś usłyszysz, przetrwasz pościg, a następnie docierasz do bezpiecznego miejsca. Powtarzalne, owszem, ale skuteczne.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Amnesia: Mroczne zejście” była pionierem w dziedzinie mechaniki horroru śledczego, na której opierają się gry podobne do „Phasmophobia”. System zdrowia psychicznego oraz opowiadanie historii poprzez otoczenie stworzyły wzór dla współczesnych gier horrorowych.

Zagadki idealnie balansują między złożonością a logicznymi rozwiązaniami. Tryb trudny podnosi stawkę, ograniczając zasoby i wprowadzając permadeath w przypadku utraty zdrowia psychicznego. Dodatek Justine oferuje krótsze, ale bardziej intensywne wyzwanie.

Nasza ocena: Fani Phasmophobia, poszukujący powolnego horroru psychologicznego z mechaniką zdrowia psychicznego i opowiadaniem historii poprzez otoczenie, uznają Amnesia: Mroczne zejście za niezapomnianą grę, pomimo pewnych powtórzeń.

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Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS, psychologiczna, survival horror Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Red Barrels

Twoją jedyną bronią jest kamera z noktowizorem. Niezależny dziennikarz Miles Upshur bada szpital psychiatryczny Mount Massive Asylum po otrzymaniu anonimowej wskazówki, a wszystko idzie nie tak od momentu, gdy tylko przekroczysz próg budynku. Budynek to przesiąknięty krwią koszmar pełen zbiegłych pacjentów i czegoś znacznie gorszego czającego się w ciemnościach.

Mechanika działania baterii kamery wywiera ciągłą presję. Nagrywanie materiału wyczerpuje baterię, zmuszając cię do wyboru między wyraźnym widzeniem a oszczędzaniem baterii. „Biegnij, ukryj się albo zgiń” staje się twoją mantrą. Nie ma systemu walki. Wrogowie osaczają cię w szafkach lub pod łóżkami, a ty wstrzymujesz oddech i modlisz się, by odeszli.

Dlaczego to wybraliśmy Outlast dostarcza takiego samego, przyprawiającego o palpitacje strachu jak gry podobne do Phasmophobia, ale pozbawia cię wszelkiego poczucia kontroli. Perspektywa „znalezionego nagrania” i skupienie wyłącznie na przetrwaniu tworzą nieustanny strach.

Opracowanie dźwiękowe potęguje każde spotkanie. Gorąco polecam słuchawki, aby wyłapać odgłosy kroków i odległe krzyki. Atmosfera w szpitalu psychiatrycznym jest niezwykle intensywna dzięki szczegółom otoczenia i porozrzucanym notatkom ujawniającym przerażające eksperymenty korporacji. Nie da się pominąć przerywników filmowych, które płynnie wplatają się w rozgrywkę, choć mogą być frustrujące podczas rozgrywek w trybie „Koszmar”.

Nasza opinia: Fani „Phasmophobia”, poszukujący horroru dla jednego gracza, który pozbawia gracza wszelkich mechanizmów obronnych, uznają koszmar w szpitalu psychiatrycznym z gry „Outlast” za niezapomniany i naprawdę przerażający.

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14. Darkwood [Gra survival horror z widokiem z góry, podobna do tajemniczej Phasmophobia]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra jednoosobowa, akcja, przygoda, indie, RPG, survival horror Platformy PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Acid Wizard Studio

Darkwood uwięzi cię w surrealistycznym polskim lesie. Las tętni życiem, ale coś jest nie tak. Tutaj dzień to poszukiwanie zasobów, a noc – barykadowanie się w środku. Perspektywa z góry wywołuje klaustrofobiczne napięcie dzięki ograniczonemu polu widzenia. Zagrożenia mogą nadchodzić z każdej strony.

Sceny nocne sprawiały, że serce mi waliło. Stworzenia drapią ściany, przebijają się przez barykady. Gra wymaga od gracza dostosowania się do sytuacji albo ciągłej śmierci. Walka jest brutalna i wymagająca, ale nigdy niesprawiedliwa. Możesz odzyskać swój ekwipunek, jeśli wrócisz do miejsca, w którym zginąłeś, co sprawiało, że mimo niepokoju nie przestawałem iść naprzód.

Dlaczego to wybraliśmy Tajemnica śledcza i powoli narastający strach odzwierciedlają to, co sprawia, że gry podobne do Phasmophobia są tak skuteczne. Darkwood zamienia nagłe przerażające sceny na proceduralną mechanikę nocy, która tworzy prawdziwie nieprzewidywalny horror.

Świat gry wydaje się groteskowy i intrygujący dzięki dziwnym postaciom niezależnym i przerażającym stworzeniom. Eksploracja ujawnia niewielkie fragmenty fabuły, które wciągają cię coraz głębiej w tajemnice lasu. Gra sprawia, że czujesz się nieistotny, co doskonale potęguje przytłaczającą atmosferę.

Nasza opinia: Ta surrealistyczna gra z gatunku survival horroru to gratka dla graczy „Phasmophobia”, którzy cenią sobie opowiadanie historii poprzez otoczenie i eksplorację śledczą bardziej niż nieustanną akcję.

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15. Antologia „The Dark Pictures”: „Man of Medan” [Gra horrorowa oparta na fabule, podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Dramat interaktywny, survival horror, gra jednoosobowa, gra wieloosobowa Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Podczas gdy w Phasmophobia gracz bada zjawiska paranormalne za pomocą sprzętu, Man of Medan przenosi go do interaktywnego horroru, w którym wybory dialogowe i reakcje w ułamku sekundy decydują o tym, kto przeżyje. Nie chodzi tu tyle o zbieranie dowodów, co o kinowe przerażenie z nieodwracalnymi konsekwencjami.

Pięciu przyjaciół wsiada na pokład łodzi nurkowej, by zbadać wrak samolotu z czasów II wojny światowej. Zostają porwani przez piratów. Potem pojawia się statek-widmo i wszystko pogrąża się w nadprzyrodzonym terrorze. Gra rozwija się dzięki kinowym ujęciom kamery i profesjonalnemu dubbingowi, a jej przebieg rozgałęzia się w zależności od twoich decyzji.

Dlaczego to wybraliśmy „Man of Medan” to skupiona na fabule, kinowa gra horrorowa z kooperacyjnym podejmowaniem decyzji, które buduje wspólne napięcie i zapewnia niezapomniane chwile w grupie.

Rozgrywka łączy eksplorację z sekwencjami typu quick-time oraz mechaniką kontroli tętna. Rozrzucone po całym świecie obrazy przeczuć ukazują przebłyski możliwych przyszłości, pomagając graczom w dokonywaniu lepszych wyborów.

Między rozdziałami pojawia się tajemniczy Kurator, który komentuje twoje decyzje i udziela enigmatycznych wskazówek. Tryb „Movie Night” pozwala pięciu znajomym na wspólne korzystanie z jednego kontrolera, przy czym każda osoba steruje inną postacią. Tryb współpracy online dzieli sterowanie między dwóch graczy, umożliwiając wspólne przeżywanie historii.

Nasza opinia: Gracze „Phasmophobia”, którzy pragną rozgałęzionych fabuł i kinowych wrażeń w trybie kooperacyjnym, przekonają się, że „Man of Medan” oferuje inne, ale równie wciągające grupowe doświadczenie horroru.

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16. Hunt: Showdown [Rywalizacyjna gra o polowaniu na potwory, podobna do Phasmophobia]

Nasza ocena: x 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, FPS, kooperacja online Platformy PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Crytek

Hunt: Showdown czerpie koncepcję polowania na potwory z gry Phasmophobia i dodaje do niej brutalny zwrot akcji. Inni gracze polują na te same cele co ty i chętnie cię zabiją, by jako pierwsi zgarnąć nagrodę. W bezlitosnych bagienach Luizjany tropisz potwory za pomocą sygnałów dźwiękowych, eliminujesz je, a następnie wycofujesz się, zanim rywale lub przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję zakończą twoją misję.

Akcja rozgrywa się w latach 90. XIX wieku, a atmosfera jest tu niezwykle intensywna. Opuszczone osady skrywają wskazówki i łupy. Każdy dźwięk ma znaczenie. Kruki rozlatują się, gdy się zbliżasz, ostrzegając graczy w pobliżu. Strzały rozbrzmiewają echem po całej mapie, zdradzając twoją pozycję. „Permadeath” oznacza trwałą utratę postaci łowcy i jej wyposażenia.

Dlaczego to wybraliśmy Hunt: Showdown łączy mechanikę śledztwa z ryzykownymi rozgrywkami PvP, tworząc pełne napięcia momenty w gatunku FPS, w których polowanie na potwory łączy się z walką o przetrwanie podczas ewakuacji.

Taktyczne tempo gry nagradza cierpliwość. Całe mecze spędzałem, poruszając się powoli i nasłuchując innych drużyn przed rozpoczęciem walki. Różnorodność wyposażenia pozwala grać karabinami, łukami, pistoletami, a nawet bronią białą. Tryby solo, duo lub trio całkowicie zmieniają dynamikę rozgrywki. Każda wyprawa jest inna, ponieważ ludzcy przeciwnicy tworzą nieprzewidywalne scenariusze, których sztuczna inteligencja nigdy nie byłaby w stanie zapewnić.

Nasza ocena: Gracze Phasmophobia gotowi na rywalizacyjne polowanie na potwory z ryzykiem trwałej śmierci przekonają się, że Hunt: Showdown oferuje metodyczną, pełną ryzyka akcję w stylu FPS.

17. Monstrum II [Wieloosobowa gra horrorowa typu escape room, podobna do Phasmophobia]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, Przygoda, Indie, Strategia, Survival horror, Współpraca online Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Team Junkfish / Junkfish Limited

Wyobraź sobie grę „Phasmophobia”, w której zamiast identyfikować potwory, aktywnie próbujesz uciec. W grze Monstrum II maksymalnie czterech więźniów zostaje uwięzionych w morskiej fortecy, a jeden gracz wciela się w rolę polującego potwora. Więźniowie uruchamiają skrzynki z bezpiecznikami, naprawiają generatory i uciekają helikopterem lub łodzią podwodną, podczas gdy potwór śledzi ich w przemysłowych korytarzach i na zamglonych pokładach.

Morska forteca tworzy atmosferę klaustrofobicznego napięcia. W zardzewiałych metalowych korytarzach rozbrzmiewają echem odgłosy kroków. Sekcje na zewnątrz zapewniają chwilową ulgę, zanim gracz ponownie schroni się w środku, by zrealizować zadania. Trzy grywalne potwory mają unikalne style polowania, co zmusza więźniów do dostosowywania strategii ucieczki.

Dlaczego to wybraliśmy Monstrum II oferuje asymetryczny horror podobny do gier takich jak Phasmophobia, ale z ulepszoną grafiką i nowatorską mechaniką pościgu.

Doceniam to, że wiele dróg ucieczki zachęca do eksperymentowania, a nie do zapamiętywania jednej trasy. Gra w roli potwora całkowicie zmienia doświadczenie, zamieniając cię w zagrożenie ścigające zdesperowanych więźniów. Twórcy aktywnie naprawiają błędy i ściśle współpracują ze społecznością, co widać po stałych ulepszeniach od momentu premiery w ramach wczesnego dostępu.

Nasza ocena: Fani Phasmophobia, poszukujący asymetrycznego horroru o ucieczce w atmosferze morskiej fortecy, z pewnością docenią pełną napięcia rozgrywkę typu „kot i mysz” w Monstrum II, pomimo pewnych niedociągnięć charakterystycznych dla wczesnego dostępu.

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18. The Forest [gra o przetrwaniu i budowaniu w stylu Phasmophobia z elementami tajemnicy]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, przygoda, gra niezależna, symulacja, przetrwanie, kooperacja online Platformy PC, PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Endnight Games Ltd

Twój samolot rozbija się na odległym półwyspie. Widzisz, jak kanibale wciągają twojego syna do lasu. Teraz jesteś sam i masz tylko jedną misję: przetrwać wystarczająco długo, by go odnaleźć. Gra „The Forest” łączy elementy survivalu znane z najciekawszych gier z otwartym światem z prawdziwym horrorem, w którym występują kanibalistyczne mutanty, które uczą się twoich zachowań i atakują w sposób strategiczny.

W przeciwieństwie do ustrukturyzowanych śledztw w grze „Phasmophobia”, ta gra zapewnia graczowi całkowitą swobodę. Możesz ścinać drzewa, budować bazy i eksplorować jaskinie pełne niepokojących odkryć. Cykl dnia i nocy buduje naturalne napięcie. W ciągu dnia zbieranie zasobów wydaje się stosunkowo bezpieczne. Noc przynosi strach, ponieważ mutanci stają się agresywni, a widoczność się pogarsza.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „The Forest” łączy mechanikę przetrwania z tajemnicą śledczą i wspólnymi przerażeniami, które fani „Phasmophobia” z pewnością rozpoznają.

Sztuczna inteligencja kanibali zrobiła na mnie wrażenie swoją nieprzewidywalnością. Zwiadowcy przeszukują twoją bazę, wycofują się, gdy są w mniejszości, i koordynują ataki. Tryb kooperacji obsługuje do ośmiu graczy, umożliwiając długie sesje przetrwania. Fabuła powoli ujawnia się poprzez eksplorację jaskiń i wskazówki ukryte w otoczeniu. Modyfikacje i serwery społecznościowe znacznie zwiększają wartość powtórnego grania.

Nasza ocena: Szukasz gier z otwartym światem, łączących budowanie bazy z horrorem śledczym? The Forest oferuje płynną rozgrywkę kooperacyjną w trybie przetrwania, w której każda noc wydaje się niebezpieczna.

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Moja ogólna ocena

Jeśli po Phasmophobia szukasz kolejnej gry o polowaniu na duchy, która stanie się twoją obsesją, najlepszy punkt wyjścia zależy od tego, co przeraża cię najbardziej.

Dla graczy pragnących szybszych spotkań z agresywnymi demonami → Devour . Oferuje intensywne misje egzorcyzmów, w których przetrwanie zależy od koordynacji działań – idealne rozwiązanie dla grup, które chcą poczuć napięcie znane z Phasmophobia w postaci 20-minutowych zastrzyków adrenaliny.

. Oferuje intensywne misje egzorcyzmów, w których przetrwanie zależy od koordynacji działań – idealne rozwiązanie dla grup, które chcą poczuć napięcie znane z Phasmophobia w postaci 20-minutowych zastrzyków adrenaliny. Dla badaczy pragnących najbardziej autentycznych wrażeń z polowania na duchy → „Demonologist ”. Udoskonala formułę zbierania dowodów z Phasmophobia dzięki doskonałej grafice i dopracowanej mechanice.

”. Udoskonala formułę zbierania dowodów z Phasmophobia dzięki doskonałej grafice i dopracowanej mechanice. Dla większych grup przyjaciół poszukujących operacji na skalę firmy → Ghost Exorcism INC. Obsługuje do sześciu graczy, oferując egzorcyzmy zorientowane na akcję i większe mapy – idealne dla ekip, które chcą poczuć atmosferę firmy zajmującej się badaniem zjawisk paranormalnych.

Każda z gier oddaje inne aspekty tego, co sprawia, że „Phasmophobia” działa. Zacznij od tej, której czynnik strachu najbardziej Cię wciąga.

Często zadawane pytania