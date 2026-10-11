Les 20 meilleurs jeux Xbox Series X dont vous ne pourrez plus vous passer

Trouver les meilleurs jeux pour la Xbox Series X ne devrait pas être une corvée. Nous avons fait le plus dur à votre place et vous avons préparé le guide ultime. Que vous soyez un joueur chevronné ou un novice sur Xbox, peu importe : nous avons de quoi vous épater.

La puissance de l’Xbox Series X réside dans son immense catalogue de jeux : cette console est comme cet ami qui sait toujours comment mettre de l’ambiance. C’est tout simplement votre sésame pour des aventures déjantées, des missions palpitantes et des parties endiablées dont vous ne soupçonniez même pas avoir besoin dans votre vie.

Notre sélection regorge de jeux Xbox Series X qui redéfinissent leur genre et vous donneront envie d’y revenir encore et encore. Imaginez-vous en train de sillonner les routes pittoresques du Mexique dans Forza Horizon 5, ou de percer des mystères glaçants dans Alan Wake 2 : ce sont là les aventures qui font de la Series X la console incontournable pour tout véritable joueur. Alors, prenez votre manette et préparez-vous à plonger dans des univers extraordinaires grâce à notre sélection des meilleurs jeux Xbox Series X.

Nos coups de cœur parmi les jeux Xbox Series X

Avant de passer à la liste complète des meilleurs jeux Xbox Series X, mettons en avant quelques-uns de nos coups de cœur personnels – ceux qui redéfinissent véritablement l’excellence dans leurs genres respectifs. Ces titres nous ont séduits par leur gameplay inventif, leurs scénarios captivants et leurs graphismes à couper le souffle, établissant ainsi la référence en matière de jeux vidéo modernes. Que vous recherchiez de l’action intense, des mystères qui vous feront réfléchir ou simplement le plaisir d’explorer des univers magnifiquement conçus, ces titres vous épateront et vous tiendront en haleine jusque tard dans la nuit.

1 Forza Horizon 5 2021 Une aventure de course en monde ouvert qui se déroule dans les paysages époustouflants du Mexique, aux côtés des voitures de vos rêves. Buy now 2 Star Wars Outlaws 2024 Explorez des lieux emblématiques, menez des braquages audacieux et affrontez les empires criminels de la galaxie. Buy now 3 Halo: The Master Chief Collection 2014 Une compilation légendaire des jeux Halo, comprenant des campagnes remasterisées et des modes multijoueurs issus de l'ensemble de la série. Buy now

Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg ! Ces cinq choix exceptionnels ne sont qu’un avant-goût de tout ce que cette console a à offrir. Prêts à en découvrir davantage ? Faites défiler la page pour découvrir la liste complète des meilleurs jeux Xbox Series X qui feront passer vos sessions de jeu au niveau supérieur.

Les 20 meilleurs jeux Xbox Series X

C'est parti : plongez dans un tout nouvel univers de sensations fortes ! Notre sélection des meilleurs jeux Xbox Series X va vous couper le souffle : des quêtes épiques en monde ouvert aux jeux d’horreur à vous glacer le sang, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Chacun de ces titres offre des graphismes de pointe, des univers sonores immersifs et un gameplay qui vous tiendra en haleine bien après l’heure à laquelle vous auriez dû aller vous coucher.

1. Forza Horizon 5

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2021 Jeux de cour de récréation

Préparez-vous à découvrir le meilleur jeu de course pour vos vacances de rêve virtuelles à travers le Mexique, mais avec une particularité : vous prendrez le volant de certaines des voitures les plus spectaculaires jamais construites. Filez le long de magnifiques plages, foncez à travers des forêts luxuriantes et grimpez à toute vitesse sur les flancs des volcans.

Ce que nous préférons ? La liberté totale ! Il ne s’agit pas seulement de faire la course ; vous pouvez explorer un monde incroyable à votre rythme. Avec une météo variant des tempêtes de sable aux averses tropicales, chaque partie est unique. De plus, vous pouvez personnaliser votre voiture à votre guise : nous avons perdu la notion du temps en personnalisant la nôtre !

Le mode multijoueur est l’un des points forts de Forza Horizon 5. L’« Horizon Arcade » propose des défis ludiques et décontractés, tandis que les courses compétitives vous permettent de faire vos preuves. Ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de course, c’est sa capacité à s’adapter à tous les joueurs : que vous soyez un pilote chevronné ou que vous souhaitiez simplement rouler tranquillement en profitant du paysage, ce jeu comblera vos attentes.

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2. Star Wars : Les hors-la-loi

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Ubisoft Massive

Avez-vous déjà rêvé de sillonner la galaxie en tant que hors-la-loi espiègle, alliant charme, ruse et une touche de chaos ? Comptant parmi les meilleurs jeux Star Wars, Star Wars : Les hors-la-loi vous remet les clés d’un vaisseau spatial et vous met au défi de graver votre nom dans l’histoire d’un univers dominé par l’Empire. Dans la peau de Kay Vess, vous devrez esquiver les patrouilles impériales, forger des alliances avec des personnages louches et tout risquer pour le prochain grand coup, tout en essayant de garder une longueur d’avance sur les ennuis.

Nous avons été complètement captivés par l’aspect et l’ambiance du jeu, en particulier par la conception de son univers. Des villes animées aux déserts infinis en passant par des cantinas si chaleureuses, l’univers de Star Wars semblait prendre vie. Et les combats spatiaux ? Oh, ils étaient tout simplement géniaux. Naviguer à travers des champs d’astéroïdes et éliminer des ennemis nous a donné l’impression d’être de véritables pilotes stellaires.

Certes, certaines missions traînaient un peu en longueur, et le rythme général a parfois connu quelques accrocs. Mais l’univers immersif et la concrétisation du rêve de tout vaurien ont fait de ce jeu une expérience qui vaut le détour. Pour les fans de cette galaxie lointaine, très lointaine, c’est sans aucun doute un titre à ne manquer sous aucun prétexte.

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3. Halo : The Master Chief Collection

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2014 (optimisé en 2020) 343 Industries

Que vous soyez novice ou fan de longue date, cette collection est un véritable trésor alliant une histoire de science-fiction épique à un gameplay FPS intense. Regroupant six titres emblématiques – de Halo : Combat Evolved Anniversary à Halo 4 –, cette collection vous permet de revivre la saga du Master Chief dans toute sa splendeur grâce à une remasterisation époustouflante.

Ce qui nous a véritablement séduits dans cette collection, c’est la pure nostalgie qu’elle procure. Rejouer à Halo : CE avec ses graphismes remaniés, c’était comme retrouver un vieil ami qui s’est sérieusement métamorphosé, et passer des graphismes old school à ceux, peaufinés, de Halo 2 Anniversary nous a rappelé tant de souvenirs. Quant au mode multijoueur, le plaisir procuré par des grenades à plasma parfaitement placées ne s’estompe jamais.

Au-delà de la nostalgie, nous avons adoré la richesse du contenu. Plus de 120 cartes multijoueurs, l’éditeur Forge et la possibilité de passer sans transition d’une campagne à l’autre nous ont offert des heures et des heures de divertissement. Que vous souhaitiez revivre vos souvenirs ou découvrir le meilleur jeu Halo de la série, cette collection prouve pourquoi la franchise Halo compte parmi les plus grandes séries de FPS de tous les temps.

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4. Elden Ring

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2022 FromSoftware

Imaginez l’élégance sombre des jeux Soulsborne transposée dans un monde infini regorgeant de secrets : bienvenue dans Elden Ring, l’un des plus grands jeux en monde ouvert. En tant que Tarnished audacieux, votre mission consiste à réunir les fragments de l’Elden Ring et à ramener l’harmonie dans les Terres Intermédiaires.

Chaque recoin de ce monde recèle une surprise : des ruines abandonnées, des donjons mystérieux, des paysages époustouflants et des créatures inquiétantes se cachant là où vous vous y attendriez le moins. Ce n’est pas seulement un monde à explorer : c’est un univers qui récompense votre curiosité par des armes exceptionnelles, des histoires captivantes et des panoramas époustouflants.

Les combats sont tout aussi captivants. Le style caractéristique de FromSoftware reste intact, avec son système exigeant mais gratifiant, enrichi par de nouvelles fonctionnalités telles que le combat à cheval, les contre-attaques en garde et un bouton de saut qui apporte une nouvelle dimension stratégique. Et n’oublions pas la cloche d’appel des esprits : invoquer des alliés spectraux au cœur de combats intenses nous a sauvé la mise plus d’une fois !

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5. Métaphore : ReFantazio

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

L’histoire de Métaphore : ReFantazio commence par une tragédie royale : la mort prématurée d’un roi qui déclenche une aventure épique mêlant ambition, amitié et évolution des personnages. Au fil de votre périple, vos compagnons vous feront vivre des moments hilarants, émouvants et parfois tendus qui rendront cette aventure véritablement inoubliable.

Le gameplay reste fidèle aux racines d’Atlus avec ses combats au tour par tour, tandis que le nouveau système d’archétypes ajoute une dimension de personnalisation, vous permettant d’adapter les classes et les compétences à votre style de jeu personnel. Le monde est votre terrain de jeu, et les combats stratégiques constituent le défi ultime pour ceux qui aiment expérimenter et maîtriser leur art.

Avec son style saisissant et ses graphismes éclatants, le jeu donne vie à son univers fantastique enchanteur dans toute sa splendeur. Accompagné d’une bande-son inoubliable et d’un doublage exceptionnel, *Métaphore : ReFantazio* mérite véritablement sa place parmi les meilleurs jeux fantastiques.

Pour les amateurs de JRPG et du style caractéristique d’Atlus, ce jeu est un incontournable, qui met en avant leur talent pour allier une narration profonde à des mécanismes de jeu captivants.

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6. Hi-Fi Rush

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PC 2023 Tango Gameworks

Incarnez Chai, une rockstar en herbe, et affrontez une méga-entreprise maléfique tout en synchronisant vos attaques et vos mouvements sur un rythme éclectique. Hi-Fi Rush est un pur bonheur sous forme de jeu : une aventure rythmique et d'action débordant de graphismes éclatants, d'humour incisif et d'une bande-son d'enfer.

Qu’est-ce qui nous a le plus marqués ? Le combat, sans aucun doute. Il est fluide, rapide et incroyablement satisfaisant lorsque vos combos font mouche. De plus, les mécanismes rythmiques ne se limitent pas aux combats : ils s’étendent aux phases de plateforme, aux énigmes et aux interactions avec l’environnement, donnant ainsi vie à l’univers tout entier et le synchronisant au rythme de la musique.

Le style graphique de *Hi-Fi Rush*, inspiré de la bande dessinée, et sa bande-son entraînante se marient à la perfection, créant un univers aussi agréable à regarder qu’à jouer. C’est un jeu rafraîchissant, soigné et offrant une grande rejouabilité, qui vous fera sourire du début à la fin. Que vous soyez là pour la musique, l’action ou simplement pour passer du bon temps avec une galerie de personnages attachants, c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux de rythme auxquels vous aurez l’occasion de jouer.

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7. Microsoft Flight Simulator 2024

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PC 2024 Asobo Studio

Éditée par Xbox Game Studios, Microsoft Flight Simulator est l’un des meilleurs jeux de simulation pour ceux d’entre nous qui ont la bougeotte. Survolez la Tour Eiffel à l’heure dorée ou affrontez les tempêtes du Pacifique : chaque vol est une histoire épique à part entière.

Le jeu propose un mode Carrière, qui donne un nouveau sens à vos vols. Qu’il s’agisse de lutter contre des feux de forêt, de transporter du matériel médical vital ou d’acheminer des marchandises au-delà des frontières internationales, chaque mission a désormais sa propre histoire à raconter. Nous n’avons pas pu nous lasser de cette diversité : des sauvetages héroïques un jour, des Red Bull Air Races riches en adrénaline le lendemain. Cependant, quelques bugs mineurs et des interfaces utilisateur peu pratiques dans le mode carrière peuvent parfois perturber l’immersion.

Parlons maintenant du véritable point fort du jeu : les graphismes ! Imaginez de magnifiques paysages et des conditions météorologiques d’un réalisme saisissant, comme si vous vous trouviez réellement dans le cockpit. De plus, les mécanismes de vol ont été affinés depuis la sortie de la version 2020, offrant ainsi une expérience plus authentique et plus agréable.

Dans l’ensemble, Microsoft Flight Simulator 2024 est un jeu vidéo qui s’adresse à tous. Que vous souhaitiez simplement faire le tour du monde en avion ou que vous soyez un passionné d’aviation chevronné, ce jeu a de quoi vous ravir.

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8. Sea of Thieves

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2018 (optimisé en 2024) Rare

Réveillez le pirate qui sommeille en vous avec Sea of Thieves, le jeu édité par Xbox Game Studios qui vous permet de tracer votre route, de hisser les voiles et de conquérir l’océan. Que vous partiez à la recherche d’un trésor enfoui, que vous affrontiez des créatures marines légendaires ou que vous déjouiez les plans d’équipages rivaux, chaque voyage est une aventure imprévisible, empreinte de camaraderie et de chaos.

Ce que nous avons le plus apprécié dans ce jeu, c’est la liberté de tracer notre propre route. Envie de vous battre pour un trésor avec un équipage ou simplement de profiter en solitaire de la douce brise marine ? C’est vous qui décidez. Le gameplay coopératif est l’un des points forts du jeu : collaborer avec des amis pour manœuvrer le navire, tirer au canon et colmater les fuites donne souvent lieu à des moments hilarants et inoubliables.

L’univers du jeu est visuellement captivant, avec des conditions météorologiques dynamiques, de magnifiques couchers de soleil et des mers si vivantes qu’on dirait presque qu’elles battent au rythme d’un cœur. Les mises à jour régulières de Rare au fil des ans ont enrichi l’expérience, en ajoutant des « Tall Tales » axés sur l’histoire et du contenu inédit destiné aussi bien aux pirates débutants qu’aux plus chevronnés.

Si l’accent mis par le jeu sur le multijoueur compétitif constitue son point fort, les joueurs en solo peuvent le trouver moins gratifiant et plus difficile. Néanmoins, les possibilités infinies et le plaisir qu’il procure suffisent amplement à vous rendre accro.

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9. Alan Wake 2

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Remedy Entertainment

Préparez-vous à plonger dans l’univers du survival horror. Les deux personnages principaux sont Alan Wake, un écrivain piégé dans le mystérieux « Dark Place », et Saga Anderson, une agente du FBI dévouée enquêtant sur de terrifiants meurtres dans le nord-ouest des États-Unis. Le fait de passer d’un point de vue à l’autre apporte de la variété, et les rebondissements de l’intrigue vous amènent à remettre en question vos propres sens.

Les combats sont un mélange haletant de désespoir et de victoire. Avec pour seules armes une lampe torche et quelques ressources, chaque combat pour la survie a un goût de victoire d’autant plus doux lorsque vous remportez la victoire.

Cependant, c’est l’atmosphère du jeu qui vole véritablement la vedette. Le moindre bruit vous fera sursauter, chaque lumière vacillante vous donnera des frissons, et chaque ombre tapie semble prendre vie. Le frisson intense que procurent l’exploration de ces paysages sinistres et l’affrontement avec des adversaires paranormaux fait tout autant partie du jeu que le fait de survivre à ces rencontres.

Si vous aimez les meilleurs jeux à suspense mêlant horreur de survie et énigmes à résoudre, Alan Wake 2 est un incontournable.

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10. Le Prince de Perse : La Couronne perdue

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC 2024 Ubisoft Montpellier

Vous recherchez les meilleurs jeux de plateforme ? Le Prince de Perse : La Couronne perdue est un petit bijou qui vous rappelle pourquoi vous avez adoré la série à ses débuts, tout en y ajoutant une touche de modernité pour maintenir le suspense. Vous incarnez Sargon, un jeune guerrier dont la mission est de sauver un prince héritier disparu, le tout dans un univers imprégné de mythologie perse.

Le jeu propose tout un éventail d’activités à couper le souffle, telles que se suspendre à des falaises, courir le long des murs et résoudre des énigmes complexes, ce qui explique pourquoi cette série est tant appréciée.

Les combats sont incroyables : rapides, fluides et tout simplement grisants, surtout lorsque vous parvenez à trouver le bon rythme entre esquives et contre-attaques. Chaque ennemi que vous affrontez exige une approche stratégique, et les combats contre les boss ? Tout simplement magnifiques : exigeants mais jamais injustes, ils vous obligent à rester vigilant et à réagir rapidement.

Nous avons été véritablement séduits par le mélange parfait entre le charme classique et les éléments contemporains du jeu. Même s’il rend un hommage respectueux à la série emblématique Le Prince de Perse, le jeu intègre habilement de nouvelles fonctionnalités, telles que le pouvoir de manipuler le temps et des combats de boss originaux, pour offrir une expérience plus riche et plus divertissante. Il est un pur plaisir de parcourir ces paysages aux couleurs vives, et la bande originale constitue la toile de fond parfaite pour le gameplay, vous donnant à chaque instant l’impression d’être dans votre propre film d’action.

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11. Resident Evil 4

Plates-formes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC 2023 Capcom

Mélange splendide d’ancien et de nouveau, Resident Evil 4 regorge de mécanismes de jeu contemporains et incarne à la perfection l’horreur de survie à glacer le sang qui a fait du jeu original un véritable coup de cœur auprès des fans depuis sa sortie en 2005. Désormais agent du gouvernement, Leon S. Kennedy est chargé de sauver la fille du président, qui a été enlevée par une secte européenne inquiétante. L’histoire prend alors un tournant palpitant et terrifiant, se transformant en une lutte pour la survie.

Les combats sont un véritable régal. Les coups de pied circulaires emblématiques de Léon sont de retour, accompagnés désormais de parades au couteau, de neutralisations furtives et d’une utilisation astucieuse de l’environnement pour déjouer les foules d’infectés. Le système d’armement est irréprochable ; chaque arme offre une expérience gratifiante, et l’amélioration de votre arsenal est irrésistible.

L'exploration est un autre plaisir. Du village intimidant au vaste château, chaque lieu respire une atmosphère particulière et regorge de trésors à découvrir, d'énigmes et de mystères à élucider. La carte améliorée permet de suivre facilement vos objectifs et de revisiter des zones pour partir à la chasse au trésor.

Succès tant auprès des fans de longue date que des nouveaux venus, Resident Evil 4 montre comment les meilleurs jeux d’horreur peuvent retrouver un nouveau souffle tout en conservant leur essence.

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12. Persona 3 Reload

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2024 Atlus

La série très appréciée Persona fait peau neuve avec Persona 3 Reload. L’intrigue vous plonge dans l’effrayante « Heure noire », où des bêtes de l’ombre prennent le pouvoir. En tant que nouvel élève doté d’une Persona, vous rejoignez le SEES, un groupe d’adolescents qui tentent de percer le mystère derrière ces événements.

La fusion harmonieuse entre l’évolution des personnages et les combats est particulièrement remarquable. Les moments chargés d’émotion prennent vie grâce à des interactions doublées, donnant naissance à des relations enrichissantes. Des graphismes améliorés et des animations élégantes renforcent l’impact émotionnel de l’histoire.

Lors des combats, on retrouve un mélange fantastique de tactique et de panache. Le nouveau système de théurgie permet de porter des coups spectaculaires qui font basculer le sort d’un combat, tandis que la fonctionnalité « Shift » vous permet d’enchaîner des combos d’équipe pour remporter des victoires gratifiantes. Le Tartare, ce donjon légendaire en forme de tour, offre davantage de diversité et de nouvelles épreuves.

Le rythme peut sembler un peu lent au début, mais persévérez : une fois que l’histoire prend son envol, sa profondeur émotionnelle en fait l’un des meilleurs jeux JRPG.

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13. Star Wars Jedi : Survivor

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Respawn Entertainment

Fort du succès de Fallen Order, Star Wars Jedi : Survivor passe à la vitesse supérieure . L’action se déroule cinq ans après les événements du premier opus : vous retrouvez votre chevalier Jedi, Cal Kestis, qui affronte l’Empire, lutte contre ses propres doutes et relève de nouveaux défis au cœur d’univers grandioses. Il s’agit sans conteste de l’un des meilleurs jeux Star Wars, tant pour les passionnés de la franchise que pour les accros du jeu vidéo, offrant une expérience fluide et riche en découvertes.

L'histoire se déroule au fil du périple de Cal, qui commence sur Coruscant et se transforme en une aventure à l'échelle de l'univers. Grâce à de tout nouveaux compagnons comme Merrin et à l'allié Bode, le récit gagne en profondeur, vous offrant des alliés à encourager et ajoutant une dimension stratégique aux combats.

Nous avons vraiment apprécié la fluidité des mécanismes du jeu. Qu'il s'agisse de parer des attaques grâce à une défense bien synchronisée ou de combiner des figures acrobatiques pour accomplir des tâches complexes, tout s'enchaîne à la perfection. La nouvelle posture « Blaster » offre une combinaison impressionnante de combat à distance et au corps à corps.

Régalez vos yeux et vos oreilles grâce à cette présentation époustouflante. Les environnements sont tout simplement à couper le souffle, la conception sonore reprend cette touche caractéristique de Star Wars, et les interprétations (bravo à Cameron Monaghan pour son interprétation de Cal) insufflent de l’émotion à chaque instant.

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14. Cyberpunk 2077

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2020 (mise à jour en 2022) CD Projekt Red

Le revirement de situation de Cyberpunk 2077 compte parmi les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. Initialement sorti en 2020 avec son lot de problèmes, il s'est transformé en l'un des meilleurs jeux de rôle d'action, tirant pleinement parti des capacités impressionnantes des nouvelles consoles de jeu.

Dès que vous incarnez V, un mercenaire qui lutte pour sa survie, vous êtes captivé. L’intrigue principale tourne autour d’une puce expérimentale implantée dans votre cerveau, qui abrite l’esprit de Johnny Silverhand, un rockeur devenu rebelle (brillamment incarné par Keanu Reeves).

Ce que nous avons le plus apprécié, c'est la liberté de mener les missions comme bon vous semble. Que vous piratiez les systèmes de sécurité et éliminiez vos ennemis à distance, que vous vous faufiliez sans vous faire remarquer ou que vous vous jetiez tête baissée dans la bataille, le choix vous appartient entièrement.

La ville semble vivante comme peu d’autres jeux parviennent à le rendre. Des PNJ réagissant aux conditions météorologiques aux innombrables recoins cachés qui n’attendent qu’à être explorés, c’est un terrain de jeu regorgeant de détails et d’histoires.

Malgré quelques défauts mineurs – comme l’IA simpliste de la police et certaines rencontres peu immersives dans le monde ouvert –, ceux-ci sont insignifiants au regard des améliorations globales apportées au jeu. Que vous y ayez joué dès sa sortie ou que vous le découvriez aujourd’hui, voici l’expérience Cyberpunk 2077 dont vous rêviez.

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15. Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC 2023 CD Projekt Red

Extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty plonge au cœur du chaos dynamique de Night City et vous emmène dans le monde souterrain brut et avant-gardiste de Dogtown. Loin d’être un simple DLC de routine, il s’agit d’une refonte audacieuse et palpitante qui propulse le jeu original vers de nouveaux sommets. Elle donne vie à l’épopée que les fans avaient imaginée en 2020 et s’impose comme l’une des meilleures expériences de Cyberpunk 2077.

L’intrigue qui se déroule sous vos yeux est une saga d’espionnage imprégnée d’encre, remplie de dilemmes éthiques, de trahisons et d’une galerie de personnages mémorables. Le personnage d’Idris Elba, Solomon Reed, vous captive en tant qu’agent dormant sombre et déchiré, tandis que les motivations complexes de Songbird vous tiendront en haleine.

Dogtown déborde de vie sous sa forme la plus authentique (et la plus sordide). L’atmosphère oppressante, les infrastructures délabrées et le militantisme brutal imprègnent chaque exploration de suspense.

Avec la mise à jour 2.0, les aspects de combat et de jeu de rôle prennent véritablement toute leur ampleur. Des arbres de compétences simplifiés mais puissants vous offrent le choix de façonner votre personnage en tueur silencieux, en as de la technologie ou en adepte de la force brute. Les avantages repensés rendent chaque choix gratifiant, et l’introduction des combats en véhicule ainsi qu’une IA plus intelligente apporte une touche d’originalité à chaque affrontement.

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16. Resident Evil Village

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC. 2021 Capcom

Chaque fois que vous incarnez Ethan Winters, vous vous lancez dans une aventure palpitante au cœur de l’un des meilleurs jeux d’horreur et de survie auxquels vous ayez jamais joué. Cette fois-ci, vous partez explorer un charmant village européen isolé avec un seul objectif : sauver votre fille des créatures effrayantes. Resident Evil Village vous emmène dans cette fabuleuse aventure mêlant action et horreur de survie, le tout dans un magnifique univers gothique digne d’un conte.

Ce jeu incroyable regorge d’une grande variété d’environnements saisissants et d’adversaires redoutables. De l’impressionnant château Dimitrescu à la sinistre maison Beneviento, chaque lieu ressemble à un cauchemar rempli d’énigmes, de secrets et de surprises effrayantes.

Les combats offrent un équilibre parfait entre sensations fortes et sentiment de puissance. Qu’il s’agisse d’affronter des Lycans ressemblant à des loups-garous ou l’imposante Lady Dimitrescu, l’expérience est intense et gratifiante. Les ajouts astucieux que sont les améliorations d’armes et l’artisanat apportent un élément stratégique intelligent pour faire face à des menaces de plus en plus importantes.

Sur Xbox, le jeu est un véritable festin visuel, avec un éclairage par ray tracing qui donne vie à chaque ombre et à chaque scintillement de flamme. La conception sonore, agrémentée de craquements de plancher inquiétants et de grognements lointains, vous tient en haleine.

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17. Indiana Jones et le Grand Cercle

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now 2024 Bethesda

Préparez-vous à vivre une aventure palpitante avec « Indiana Jones et le Grand Cercle » : votre archéologue préféré est de retour en action ! Cette fois-ci, il part à la recherche d’un puissant artefact antique, traversant des déserts, des jungles et des temples regorgeant de secrets.

Les combats sont amusants et captivants, avec en vedette le fouet légendaire d’Indy. Utilisez-le pour entraver vos ennemis, vous balancer au-dessus de gouffres ou résoudre avec panache des énigmes liées à l’environnement. Associez-le à des combats au corps à corps fluides et à des cascades audacieuses, pour une expérience qui vous tiendra en haleine et vous fera participer activement.

Les graphismes sont époustouflants. De la lueur douce des grottes éclairées à la torche au sable scintillant des dunes du désert, chaque détail, y compris les éraflures sur la veste d’Indy, est magnifiquement rendu. Pour renforcer encore l’immersion, le doublage de Troy Baker est tout simplement exceptionnel. Son interprétation dégage un charisme à la Harrison Ford, donnant vie au personnage d’Indy d’une manière saisissante et inoubliable.

Cependant, le jeu, bien que parfait dans son esprit d’aventure, présente quelques défauts mineurs. Les commandes peuvent sembler un peu rigides lors des séquences de plateforme, ce qui provoque quelques petits accrocs gênants qui perturbent l’action. Mais le frisson que vous ressentirez en fait tout de même l’un des meilleurs jeux Indiana Jones du marché. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les détails de cette aventure peuvent consulter une critique d’Indiana Jones et le Grand Cercle qui explore tout ce que ce titre a à offrir.

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18. La saga de Senua : Hellblade II

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PC 2024 Ninja Theory

Préparez-vous à replonger dans l’univers de Senua avec Senua’s Saga : Hellblade II. Cette fois-ci, l’expérience est encore plus palpitante, plus immersive et plus intense. Si vous avez apprécié l’intrigue captivante, les graphismes époustouflants et les combats palpitants du premier opus, vous allez adorer cette suite.

L’histoire explore plus en profondeur l’esprit de Senua alors qu’elle se lance dans un voyage envoûtant qui brouille les frontières entre le réel et le mythique.

Attendez de découvrir le jeu : il est visuellement spectaculaire. Chaque scène sur la Xbox Series X ressemble à un magnifique tableau qui prend vie. Qu’il s’agisse de paysages sinistres et brumeux ou de champs de bataille enflammés, le niveau de détail est absolument époustouflant.

Nous avons vraiment apprécié les combats : les séquences de combat sont ultra-réalistes et gratifiantes, chaque coup d’épée ayant un impact saisissant. La bande-son du jeu mérite également d’être saluée : enfilez vos écouteurs pour profiter pleinement des murmures, des cris perçants et de la musique inquiétante qui plantent le décor de l’exploration de l’inconnu par Senua.

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19. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur de Tchernobyl

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PC 2024 GSC Game World

Aventurez-vous dans la captivante zone d'exclusion de Tchernobyl, d'une superficie de 64 km², où S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur de Tchernobyl allie la tension du survival horror à la liberté d'exploration d'un monde ouvert.

Le charme du jeu réside dans cette Zone à la fois réaliste et effrayante, avec une météo en constante évolution, un cycle jour-nuit et des paysages à couper le souffle. Vous pourriez être émerveillé par un lever de soleil paisible une minute, puis vous retrouver à chercher désespérément un abri pour échapper à une tempête meurtrière la minute d’après !

C’est dans ses aspects de combat et de survie que le jeu excelle véritablement. La rareté des ressources fait que chaque balle et chaque pansement pourrait vous sauver la vie. Affronter aussi bien des mutants que des humains constitue un véritable défi. De plus, l’entretien de vos armes, la chasse aux artefacts et l’amélioration de votre équipement apportent une dimension stratégique.

Cependant, S.T.A.L.K.E.R. 2 n’est pas exempt de défauts, principalement des bugs et un système de population du monde quelque peu décevant. Cela dit, ces défauts n’enlèvent rien à ce qui fait de ce jeu l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne.

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20. Warhammer 40 000 : Space Marine 2

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2024 Saber Interactive

Un siècle après les événements du jeu original, vous enfilez à nouveau les imposantes bottes du lieutenant Demetrian Titus, chargé de mener la charge contre l’essaim tyranide dans certaines des batailles les plus riches en action jamais conçues.

La campagne captivante en six chapitres est le clou du spectacle : parcourez des planètes ravagées par la guerre, affrontez des essaims de Tyranides et profitez de combats parmi les plus gratifiants de tous les jeux de tir existants. Le mélange parfait entre combats au corps à corps et à distance est tout simplement exceptionnel, chaque coup de tronçonneuse et chaque tir de bolter procurant des sensations extrêmement réalistes.

Les combats sont viscéraux et incroyablement satisfaisants, ce qui contribue à en faire l’un des meilleurs jeux Warhammer 40 000. Les exécutions vous permettent de regagner de la santé, ce qui encourage un style de jeu agressif qui maintient l’adrénaline à son comble. Que vous vous lanciez dans la bataille en tant que Vanguard ou que vous meniez un tir de couverture en tant que Heavy, les six classes uniques du mode Opérations offrent une grande rejouabilité. D’innombrables options de personnalisation, des pièces d’armure aux bonus d’armes, vous permettent de créer un Space Marine qui vous ressemble.

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Les meilleurs jeux Xbox One

Même si les meilleurs jeux Xbox Series X occupent le devant de la scène, la Xbox One tient toujours la route grâce à de nombreux titres incontournables. Les meilleurs jeux Xbox One offrent un mélange d’action, de créativité et de narration difficile à égaler. Voici quelques-uns des titres qui ont fait la renommée de ces consoles Xbox :

The Witcher 3 : La Chasse sauvage

Une épopée fantastique de grande envergure se déroulant dans un monde ouvert richement détaillé, où les joueurs incarnent Geralt de Riv, un chasseur de monstres confronté à des intrigues complexes, des personnages mémorables et de nombreux dilemmes moraux.

Red Dead Redemption 2

Un chef-d’œuvre du western qui allie des paysages à couper le souffle, une narration profonde et une évolution complexe des personnages, plongeant les joueurs dans la vie d’un hors-la-loi à la fin du XIXe siècle aux États-Unis.

Halo 5 : Guardians

Un jeu de tir de science-fiction proposant une campagne intense et des modes multijoueurs pleins d’action, qui poursuit la saga légendaire tout en introduisant de nouveaux personnages et défis passionnants.

Les meilleurs jeux exclusifs Xbox

Le catalogue Xbox regorge de titres exclusifs exceptionnels qui ont séduit les joueurs grâce à un gameplay palpitant, des histoires inoubliables et des graphismes époustouflants. Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux exclusifs Xbox, voici quelques titres phares :

Halo Infinite

Comptant parmi les meilleurs jeux Xbox Series X, Halo Infinite propose une histoire captivante centrée sur Master Chief, associée à un vaste monde ouvert et à un gameplay multijoueur exaltant.

Gears 5

Un jeu de tir à la troisième personne visuellement époustouflant et riche en émotions, qui approfondit l’histoire de Kait Diaz en explorant les secrets de son passé au cœur de séquences d’action intenses et d’options de jeu en coopération.

Ori et la Volonté des Lueurs

Un jeu de plateforme à couper le souffle qui allie des graphismes époustouflants, un récit profondément émouvant et des mécanismes de jeu précis pour offrir une expérience de jeu inoubliable.

Les meilleurs jeux multiplateformes

Jouer n’est-il pas plus amusant lorsque l’on joue ensemble ? C’est tout l’intérêt des meilleurs jeux multiplateformes ! Non seulement ils séduisent par leur excellent gameplay, mais ils permettent également aux joueurs d’unir leurs forces ou de s’affronter, qu’ils soient sur console, PC ou tout autre appareil.

Voici quelques exemples dont vous pouvez profiter sur votre Xbox :

Destiny 2

Incarnez un gardien et unissez-vous pour affronter des dangers cosmiques dans ce jeu de tir à la première personne riche d’une histoire captivante et axé sur le jeu en équipe. Vous pouvez faire équipe avec des joueurs issus de différentes plateformes, notamment Xbox, PlayStation et PC.

Apex Legends

Un jeu vidéo de type « battle royale » rapide et dynamique, mettant en scène des personnages uniques dotés de capacités spéciales. Il propose un mode multiplateforme, notamment sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, permettant ainsi de mettre en œuvre diverses tactiques d'équipe.

Rocket League

Alliant l’univers du football à celui des véhicules propulsés par des fusées, ce jeu vous offre une expérience riche en adrénaline. Jouez-y sur différentes plateformes pour un plaisir illimité en face à face.

FAQ

Quelle est la différence entre la Xbox Series X et la Series S ?

La Series X est plus puissante, avec une résolution 4K et un lecteur de disques, tandis que la Series S est plus compacte, exclusivement numérique et optimisée pour le jeu en 1440p.

Quels jeux devrais-je acheter pour ma Xbox Series X ?

Parmi les meilleurs choix, on trouve Forza Horizon 5, Elden Ring et Halo Infinite.

L'Xbox Series X est-elle meilleure que la PS5 ?

Cela dépend ! La Series X l'emporte en termes de puissance et grâce à l’Xbox Game Pass, tandis que la PS5 se distingue par ses jeux exclusifs. La bonne nouvelle, c'est que les deux consoles offrent une expérience de jeu exceptionnelle.

Quelle est la dernière Xbox ?

La Xbox Series X, lancée en novembre 2020, aux côtés de sa petite sœur axée sur le numérique, la Series S.

Qu'est-ce que le Xbox Game Pass ?

Il s'agit d'un abonnement mensuel qui donne accès à la bibliothèque Xbox Game Pass, offrant une vaste collection de jeux à découvrir sur Xbox, PC et dans le cloud.