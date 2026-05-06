Les 25 meilleurs jeux de rôle pour commencer votre collection en 2026

Le voici, chers joueurs : le classement des meilleurs jeux de rôle disponibles. En effet, si vous recherchez une expérience de jeu immersive et axée sur l’histoire en 2026 , vous êtes au bon endroit et dans le bon genre, car nous proposons la plupart de ces titres sur la plateforme Eneba.

La création de jeux de rôle est un véritable art. De nombreux développeurs consacrent leurs heures de travail à façonner un monde virtuel peuplé de personnages remarquables, de monstres redoutables et d’une mythologie intemporelle. Dès que vous lancez un jeu de rôle, vous vous embarquez dans un voyage extraordinaire au cœur d’un nouvel univers.

Cependant, créer un excellent RPG (digne de figurer dans cette liste) nécessite un savant mélange. De nombreuses équipes de développement partagent leur travail, mais seules quelques-unes se démarquent du lot. Ne vous inquiétez pas pour autant, car je ne vous présenterai que la crème de la crème.

Préparez-vous donc à passer d’innombrables heures à personnaliser votre personnage, à explorer des contrées inconnues et à sauver des princesses des griffes de monstres redoutables.

Nos coups de cœur en matière de jeux de rôle

Bon, entrons dans le vif du sujet. Voici nos meilleurs titres qui incarnent à la perfection l’esprit des jeux de rôle :

1 Cyberpunk 2077 2020 Un jeu de rôle futuriste en monde ouvert. Buy now 2 Baldur's Gate 3 2023 Un RPG classique proposant des combats tactiques. Buy now 3 Elden Ring 2022 Un RPG d'action en monde ouvert particulièrement exigeant. Buy now

Et ce n’est qu’un avant-goût de ce qui vous attend. Il y a encore une multitude d’autres joyaux du genre RPG qui vous attendent. Alors, continuez à faire défiler la page et découvrez la liste complète à ne pas manquer !

Les 25 meilleurs jeux de rôle de tous les temps

Les jeux de rôle ont toujours été mon choix de prédilection lorsque je souhaite me plonger dans une histoire riche, explorer des mondes immenses et créer un personnage qui me ressemble.

Qu'il s'agisse de combats pleins d'action, de batailles stratégiques au tour par tour ou simplement du frisson de faire des choix qui ont vraiment de l'importance, il existe un jeu de rôle pour chaque type de joueur. J'ai dressé une liste de certains des meilleurs jeux de rôle qui vous feront vivre des aventures inoubliables, et si vous n'en avez pas encore joué certains, vous passez vraiment à côté de quelque chose.

1. Cyberpunk 2077

Année de sortie Plateformes disponibles 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Je vais commencer ce compte à rebours par un chef-d’œuvre des développeurs de CD Projekt Red. Dans Cyberpunk 2077, vous vous glissez dans la peau du mercenaire « V ». En explorant Night City, vous rencontrerez rapidement de nombreux personnages aux intentions cachées. À travers vos actions, V tentera de se frayer un chemin avec prudence au sein de cette société perfide.

Outre un scénario époustouflant, vous découvrirez un système de combat évolutif et des mécanismes de jeu immersifs. Vous pourrez par exemple incarner un hacker discret ou un tueur impitoyable du genre « on posera les questions plus tard ».

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2. Baldur's Gate 3

Année de sortie Plateformes disponibles 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Dans la lignée de Divinity Original Sin et Pillars of Eternity, vous découvrirez un jeu de rôle sur ordinateur (CRPG) dans Baldur’s Gate 3. BG3 s’inspire largement du jeu de rôle sur table Donjons & Dragons. En d’autres termes, vous découvrirez d’innombrables classes et capacités différentes au sein d’un seul et même jeu de rôle.

De plus, ce titre propose de nombreuses mécaniques tactiques, des dialogues exceptionnels et un univers fascinant. Chaque partie réserve des événements uniques et des rebondissements inattendus.

Si vous avez aimé Divinity Original Sin et Pillars of Eternity, vous devriez donner une chance à Baldur's Gate 3. Ne cherchez pas plus loin et découvrez l’un des meilleurs jeux de rôle du marché.

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3. Elden Ring

Année de sortie Plateformes disponibles 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Embarquez pour un voyage à la découverte des mystères d’Elden Ring. Utilisez vos armes et vos esquives pour venir à bout des nombreuses menaces redoutables qui rôdent dans la région. Elden Ring est disponible sur le PlayStation Store, le Xbox Store et sur PC. En d’autres termes, vous pouvez vous procurer le jeu vidéo et commencer votre aventure sans plus attendre.

Dans l'ensemble, le fait qu'Elden Ring soit un jeu de type « Souls-like » le classe dans une catégorie bien précise. Chaque pas que vous ferez vous exposera à un danger. De plus, les développeurs ont adopté une approche « impitoyable », ce qui rend le jeu d'autant plus difficile.

Nous recommandons Elden Ring aux joueurs expérimentés qui aiment maîtriser les mécanismes de jeu.

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4. The Witcher 3 : Wild Hunt

Année de sortie Plateformes disponibles 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

The Witcher 3 est un nouveau chef-d’œuvre signé CD Projekt Red. Dans The Witcher 3, vous poursuivez l’histoire de Geralt de Riv. Ce Witcher hors pair s’est lancé dans une nouvelle quête pour retrouver sa fille. Au fil de l’histoire, vous accepterez de nombreuses missions vous opposant à des créatures mythiques redoutables.

De plus, vous collecterez des ressources et des points d’expérience qui vous permettront d’améliorer vos compétences de The Witcher. Utilisez tous les outils à votre disposition et maîtrisez des techniques plus puissantes au fil de votre progression.

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5. The Elder Scrolls V : Skyrim

Année de sortie Plateformes disponibles 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Plongez-vous dans l’un des meilleurs jeux vidéo au monde avec Skyrim de Bethesda. Tout a commencé en 2011, mais vous pouvez découvrir une version « remasterisée » chaque année. Grâce aux efforts de la communauté des moddeurs, nous trouvons encore du contenu de type « DLC » à chaque fois que nous entamons une nouvelle partie. De plus, les innombrables correctifs proposés par la communauté contribuent à améliorer la stabilité et les performances du jeu.

Pourtant, l’histoire originale offre suffisamment de contenu pour vous occuper pendant des heures. Nous recommandons vivement ce jeu vidéo à tous les joueurs du monde entier.

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6. Diablo 2 : Resurrected

Année de sortie Plateformes disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

De nombreux joueurs débattent pour savoir quel est le meilleur opus de la franchise Diablo. Et grâce aux améliorations apportées aux personnages et à l’ambiance, Diablo 2 reste le roi.

Préparez-vous à affronter des hordes de démons pour purger ces terres du mal. Choisissez votre classe et améliorez vos capacités à mesure que vous gagnez de l’expérience au cours de votre périple. Au fil de votre aventure, vous remarquerez une ambiance « sinistre » qui vous accompagnera jusqu’à votre dernier combat.

Jouez avec d’autres joueurs et partez à la recherche du meilleur équipement dans Diablo 2. Si l’univers de la série vous intéresse, vous pouvez également jouer aux suites de la franchise (Diablo 3, Diablo 4).

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7. God of War

Année de sortie Plateformes disponibles 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Suivez les traces de Kratos en anéantissant des créatures menaçantes et des dieux. De nombreux joueurs se sont montrés sceptiques face à l’approche « différente » adoptée dans la saga de Kratos avec ce jeu vidéo. Contrairement au jeu précédent, vous évoluez dans l’univers de la mythologie nordique plutôt que dans celui, plus familier, de la mythologie grecque.

Cependant, grâce au folklore nordique (véritables guerriers), Kratos semble s’y intégrer sans difficulté. De plus, vous ferez bientôt la connaissance du fils de Kratos et découvrirez ses capacités au combat.

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8. World of Warcraft

Année de sortie Plateformes disponibles 2004 PC, macOS

WoW (World of Warcraft) est l’un des plus anciens jeux vidéo de cette liste. Cependant, contrairement au titre de BioWare, KOTOR, WoW continue de s’améliorer encore aujourd’hui. En effet, chaque extension enrichit l’univers et apporte de nouveaux rebondissements à l’histoire.

Créez un personnage et combattez aux côtés de l’Alliance ou de la Horde. Le système de factions vous rattache automatiquement à votre camp principal (Alliance ou Horde) et fait de vous un ennemi de la faction adverse.

Ce MMORPG semble toujours aussi populaire et nous vous recommandons vivement d’essayer WoW au moins une fois. Rassemblez des joueurs du monde entier et remportez de nombreux raids avec votre guilde.

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9. Monster Hunter : World

Année de sortie Plateformes disponibles 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Comme vous l’avez sans doute déjà remarqué, nous avons pris quelques libertés en ajoutant Monster Hunter: World à cette liste. Tout d’abord, le scénario (qui constitue généralement un atout majeur dans le genre RPG) laisse à désirer. Ensuite, vous ne gagnez pas de niveaux ni ne disposez de moyens pour améliorer vos capacités en jeu.

Cependant, vous pouvez influencer le déroulement d’un combat grâce à votre équipement et à divers bonus (améliorations). De plus, la chasse à des créatures gigantesques est toujours un plaisir. Par exemple, vous pouvez réaliser des enchaînements spectaculaires avec une épée et un bouclier, ou abattre vos cibles à distance avec un arc.

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10. Fallout 4

Année de sortie Plateformes disponibles 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable au sein de l’univers Fallout. « C’est un jeu Bethesda. » Sans aucun doute, Fallout 4 s’inscrit dans cette célèbre tradition désormais ancrée dans notre quotidien de joueurs. En d’autres termes, vous pouvez améliorer l’expérience (et réduire les bugs) grâce à des mods.

Par ailleurs, vous découvrirez toujours quelque chose de nouveau à chaque nouvelle partie. De même, Fallout New Vegas peut gagner en intérêt grâce à l'ajout de nombreux mods à votre jeu. Nous vous conseillons de vous lancer dans Fallout New Vegas une fois que vous aurez terminé Fallout 4.

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11. Assassin’s Creed Odyssey

Année de sortie Plateformes disponibles 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

La franchise Assassin’s Creed a pris un nouveau tournant en intégrant des éléments propres au genre du jeu de rôle. Cette évolution a commencé avec Origins (2017), s’est poursuivie avec Odyssey (2018) et se poursuit avec Mirage (2023).

Les développeurs ont apporté cette profondeur supplémentaire en proposant différentes façons d’améliorer votre personnage. De plus, vous pouvez enrichir vos parties en modifiant les capacités de votre personnage.

Dans Assassin’s Creed Odyssey, vous incarnez Kassandra ou Alexios et parcourez la Grèce antique. De plus, vous pouvez prendre part aux guerres opposant Sparte à Athènes.

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12. Hogwarts Legacy

Année de sortie Plateformes disponibles 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Grâce aux mécanismes de jeu propres au genre RPG, vous pouvez vous plonger dans l’univers d’Harry Potter. Dans Hogwarts Legacy, vous incarnez un sorcier débutant. Cependant, une fois que vous maîtriserez l’ensemble des connaissances et des arts magiques, vous deviendrez une légende de Poudlard.

Profitez du monde ouvert pour explorer le château et les nombreux lieux environnants. Rassemblez vos baguettes et vos balais, et maîtrisez toutes les formes de magie. Devenez un lanceur de sorts plus puissant grâce à des potions améliorantes et des robes magiques.

Testez vos connaissances sur cette franchise exceptionnelle tout en voyageant à dos de balai et en vainquant vos adversaires à l’aide de sorts astucieux. Devenez le prochain sorcier légendaire dans Hogwarts Legacy !

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13. Final Fantasy XV

Année de sortie Plateformes disponibles 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

C'est l'un des chefs-d'œuvre de Square Enix et une excellente façon de passer votre temps. Même si le chiffre XV (15) figure à côté du titre, il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux versions précédentes de Final Fantasy.

Dans cet « épisode », vous suivez Noctis et ses aventures aux côtés de ses amis proches. Dans XV, vous pouvez explorer le monde ouvert et affronter de nombreux monstres sans hésitation. En parlant de combats contre des monstres, le système de combat est désormais plus rapide et plus impressionnant.

Une fois XV terminé, nous vous recommandons de vous plonger dans Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PlayStation 5 et PC.

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14. La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor

Année de sortie Plateformes disponibles 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Suivez le parcours épique de Talon dans L'Ombre du Mordor. Vous découvrirez une façon unique d’incarner un personnage dans Shadow of Mordor. Dans ce jeu vidéo, vous incarnez à la fois un humain (Talon) et un Elfe (Celebrimbor) réunis en un seul et même corps. À tout moment, vous pouvez utiliser les capacités de ces deux entités pour vaincre les forces de Sauron.

Nous recommandons ce jeu de rôle d'action aux joueurs qui apprécient les combats au rythme effréné et les défis de taille. En affrontant le système Nemesis, vous gagnerez des points d'expérience qui vous permettront d'améliorer vos capacités.

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15. Borderlands : The Handsome Collection

Année de sortie Plateformes disponibles 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Partez à la chasse aux coffres à travers les nombreux paysages chaotiques de Pandora. The Handsome Collection regroupe Borderlands 2 et The Pre-Sequel (DLC inclus).

L’un des points forts de Borderlands 2 (et de The Pre-Sequel) est son antagoniste principal. Au fil de vos pérégrinations sur la planète, vous entendrez de nombreuses répliques de Handsome Jack qui se moquera de vous.

Dans l’ensemble, le ton de Borderlands est comique et vous ne manquerez pas de rire à plusieurs reprises au cours de votre aventure. Une autre bonne raison de jouer à cette série est la possibilité de jouer avec trois amis tout au long de l’histoire principale.

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16. Valheim

Année de sortie Plateformes disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Dans Valheim, vous incarnez un Viking dans un monde dangereux. Affrontez de nombreux périls tout en essayant de survivre le plus longtemps possible.

En effet, l’équipe de développement a ajouté cette dimension de « survie » au jeu vidéo afin d’en renforcer l’attrait. En jouant à Valheim, vous découvrirez un mode « forteresse » qui vous permettra de construire une base. Choisir le meilleur hébergement de serveur Valheim vous garantit la fiabilité nécessaire pour entretenir ces structures sans interruption.

Explorez les nombreux secrets et rassemblez vos amis pour cette aventure pleine de défis. Nous recommandons d’ailleurs Valheim aux joueurs qui aiment la construction de bases et la gestion des ressources.

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17. Dragon Age : Origins

Année de sortie Plateformes disponibles 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

De nombreux joueurs ont endossé le rôle d’un Gardien gris en 2009, lors de la sortie du premier Dragon Age, et ne l’ont jamais regretté.

L’un des points forts de ce jeu vidéo réside dans la création de personnage. Les développeurs vous proposent différents prologues. Par exemple, si vous incarnez un Elfe, vous commencerez dans une forêt dense.

Même si Vanguard (le dernier opus de la franchise) présente des hauts et des bas, le gameplay reste de premier ordre. Nous vous recommandons de commencer par Origin et de terminer votre aventure avec Vanguard.

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18. Mass Effect : Édition légendaire

Année de sortie Plateformes disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Retrouvez tous les éléments exceptionnels de la trilogie originale de Mass Effect dans un seul et même pack. Le jeu Mass Effect vous permet d’incarner le commandant Shepard. Au fil de votre aventure, vous découvrirez un univers richement élaboré, des choix déterminants et des liens profonds avec vos compagnons. Aidez Shepard à surmonter les obstacles venus de l’espace et à sauver l’univers d’une menace surpuissante. Voyagez d’une planète à l’autre et explorez des territoires inexplorés.

Nous recommandons cette option aux amateurs de science-fiction et aux joueurs en quête d’univers riches. Vous découvrirez une multitude de contenus dans cette trilogie.

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19. Deus Ex : Mankind Divided

Année de sortie Plateformes disponibles 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Dans la lignée du premier Deus Ex, Mankind Divided vous met dans la peau d’un cyborg doté d’améliorations dignes du futur. Utilisez vos connaissances Cyberpunk pour améliorer les capacités d’Adam Jensen (le protagoniste) et surmonter tous les obstacles.

Cette excellente suite conserve la fonctionnalité des « issues multiples », qui vous permet d’accomplir des missions de multiples façons. Par exemple, vous pouvez recourir à la furtivité pour passer inaperçu ou utiliser vos outils pour éliminer les menaces. De plus, vous pouvez choisir vos options de dialogue pour vous éviter des issues périlleuses.

Nous recommandons ce titre aux joueurs qui apprécient les récits dystopiques et les thèmes de science-fiction.

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20. Dying Light

Année de sortie Plateformes disponibles 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Dying Light vous permet d’explorer un monde ouvert exigeant, peuplé de zombies. Vous trouverez ce jeu de rôle d’action dans les principales boutiques de jeux vidéo.

L’une des mécaniques les plus remarquables est le cycle jour/nuit. Lorsque le soleil brille, les zombies semblent inoffensifs et faciles à éviter. En revanche, vous devrez courir pour sauver votre vie dès que la nuit tombe. Heureusement, vous disposez de nombreuses compétences de parkour qui vous aident à vous déplacer sur les toits des bâtiments.

Nous recommandons ce jeu aux joueurs qui aiment brouiller les frontières entre les FPS (jeux de tir à la première personne) et les RPG. Faites preuve de réflexes rapides pour éviter le danger et déjouer les morts-vivants.

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21. Persona 4 Golden

Année de sortie Plateformes disponibles 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

De nombreux passionnés de JRPG se souviennent de Persona 4, sorti en 2008. Persona 4 Golden, la version améliorée, est sortie en 2012. Vous pouvez retrouver Persona 4 Golden sur les dernières consoles de jeux.

Le point fort de *Persona 4 Golden* réside dans son récit. Vous suivez le parcours du protagoniste dans une autre ville où sévissent des phénomènes paranormaux. Chaque jour compte et vous devrez utiliser judicieusement le temps qui vous reste. Améliorez vos statistiques ou passez des moments précieux avec vos amis.

Grâce à la portabilité de la Nintendo Switch, vous pouvez lancer cet exceptionnel JRPG à tout moment. Nous recommandons ce petit bijou aux joueurs qui apprécient les récits captivants et les combats au tour par tour.

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22. Pathfinder : La colère des justes

Année de sortie Plateformes disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Plongez-vous dans l’univers de Pathfinder avec Wrath of the Righteous. Comme il s’agit d’un CRPG (jeu de rôle classique), il est préférable de profiter de ce titre sur votre PC.

Dans ce jeu vidéo, vous incarnez le « protagoniste », doté de pouvoirs divins. De plus, la création de personnage propose la quasi-totalité des classes et des attributs du jeu de rôle sur table Pathfinder original. Vous disposez ainsi de nombreuses possibilités pour explorer des compétences et des dénouements uniques à chaque fois que vous commencez une nouvelle partie.

Au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire, vous rencontrerez des compagnons inoubliables et surmonterez des obstacles difficiles. Nous recommandons cette option aux joueurs qui consacrent d'innombrables heures à la création de personnages et à l'élaboration de stratégies.

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23. Scarlet Nexus

Année de sortie Plateformes disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Ces dernières années, vous ne trouverez rien d’aussi singulier que Scarlet Nexus. Ce RPG d’action sorti en 2021 nous a époustouflés par son univers visuel inoubliable, digne d’un anime, et ses mécanismes de combat.

Vous suivrez deux histoires parallèles dans ce jeu. Chaque protagoniste vous dévoilera une histoire personnelle captivante et vous fera découvrir les défis qui l’attendent. Mais surtout, vous utiliserez vos pouvoirs psychiques et des armes classiques pour anéantir les « Autres » (des mutants).

Si vous souhaitez jouer à un jeu de style anime au gameplay trépidant et aux histoires captivantes, ne cherchez pas plus loin. Scarlet Nexus vous tiendra en haleine pendant environ 25 heures pour le scénario principal, ou 61 heures si vous souhaitez débloquer tous les succès.

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24. Disco Elysium

Année de sortie Plateformes disponibles 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Sorti en 2019 et disponible dans presque toutes les boutiques de jeux vidéo en ligne (PC, Xbox, PlayStation). En d’autres termes, vous pouvez découvrir la formidable histoire de Disco Elysium (DS) sur toutes les consoles de dernière génération.

Un RPG unique, riche en intrigues, qui vous tiendra en haleine devant votre écran. Dans DS, vous incarnez un détective aux nombreux défauts qui doit résoudre de nombreuses énigmes dans la ville de Revachol. Vous y découvrirez un mélange d’exploration en monde ouvert, d’épreuves de compétences et d’un style artistique unique. Vous n’y trouverez que d’excellentes options de dialogue et des choix qui ont un impact réel.

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25. Star Wars : Les Chevaliers de l’Ancienne République

Année de sortie Plateformes disponibles 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

Knights of the Old Republic (KOTOR) est l’un des jeux vidéo les plus mémorables de la franchise. Même s’il s’agit de l’un des plus anciens de cette liste, KOTOR conserve cette étincelle narrative qui le distingue des autres.

Vous incarnez un Jedi en formation au cœur de la guerre contre les Sith. En explorant des mondes classiques (comme Tatooine), vous découvrirez les secrets de la Force. En effet, dans KOTOR, vous pouvez utiliser les différentes voies de la Force et façonner votre parcours.

KOTOR est idéal pour les joueurs qui apprécient cette franchise. Le système de combat de ce jeu exceptionnel vous permet de découvrir les pouvoirs de la « Force » et d’observer leur impact au cœur d’un combat.

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Notre processus de sélection : critères de choix des meilleurs titres de RPG

Voyons pourquoi nous considérons qu’un jeu donné fait partie des meilleurs jeux de rôle. Tout d’abord, l’un des principaux « points forts » du genre RPG réside dans l’écriture ou l’évolution du récit. Nous avons sélectionné des jeux vidéo qui se distinguent par l’univers le plus abouti, des rebondissements scénaristiques et des dialogues captivants.

Deuxièmement, nous mettons en avant les jeux vidéo dotés de mécanismes de jeu uniques. De nombreux titres de cette liste ont marqué l’industrie du jeu vidéo et enrichi nos loisirs. Par exemple, les jeux Dark Souls ont introduit des combats intenses et des défis redoutables.

Troisièmement, le genre RPG ne serait rien sans des mondes fantastiques immersifs et des graphismes époustouflants. Dans cette liste, vous trouverez certains des meilleurs jeux vidéo proposant des lieux à explorer et des secrets à dévoiler.

Enfin, nous accordons également une mention spéciale aux jeux vidéo de type RPG qui vous font passer des centaines d’heures à y jouer. Même une fois l’histoire principale terminée, de nombreuses possibilités s’offrent encore à vous pour explorer cet univers virtuel.

À la découverte de l’univers des jeux de rôle : qu’est-ce qui définit un jeu de rôle ?

Au sein du genre RPG, vous trouverez des mécanismes de jeu distinctifs qui façonnent l’aventure. Par exemple :

Les RPG d’action : comme leur nom l’indique, ce sous-genre des RPG met davantage l’accent sur le mouvement dans le gameplay. Vous remarquerez la différence lorsque vous combattrez des monstres dans un univers fantastique. Évitez les attaques ennemies et planifiez vos propres attaques en conséquence.

comme leur nom l’indique, ce sous-genre des RPG met davantage l’accent sur le mouvement dans le gameplay. Les RPG au tour par tour : si vous n’êtes pas fan des RPG d’action, c’est la meilleure option qui s’offre à vous dans ce genre. Au lieu d’appuyer sur des boutons pour attaquer ou esquiver, vous sélectionnez des éléments dans un menu. Chaque option aura une issue différente au combat.

si vous n’êtes pas fan des RPG d’action, c’est la meilleure option qui s’offre à vous dans ce genre. Au lieu d’appuyer sur des boutons pour attaquer ou esquiver, vous sélectionnez des éléments dans un menu. Chaque option aura une issue différente au combat. MMORPG : les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) permettent de peupler le monde virtuel de vrais joueurs. En explorant la zone, vous verrez d’autres personnes combattre des monstres et accomplir des quêtes. Rassemblez vos amis et préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire.

les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) permettent de peupler le monde virtuel de vrais joueurs. En explorant la zone, vous verrez d’autres personnes combattre des monstres et accomplir des quêtes. Rassemblez vos amis et préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire. RPG tactiques : si vous recherchez un mélange entre les RPG et les échecs, ces jeux vidéo sont faits pour vous. Pendant les combats, vous déplacez vos personnages (à la manière des pièces d’échecs) et élaborez une stratégie hors du commun.

L’évolution des mécanismes des jeux de rôle

Bon nombre des meilleurs jeux de rôle intègrent les dernières mécaniques de jeu issues de ce secteur. Par exemple, les derniers opus de la série Zelda présentent des caractéristiques propres à Skyrim et à The Witcher 3.

En effet, au fil des années, on découvre à quel point un simple jeu vidéo peut transformer la façon dont on apprécie ce genre. Par exemple, lorsqu’un jeu vidéo vous propose un choix décisif, vous avez hâte d’en voir les conséquences.

Au fil de l’aventure, vous finirez par faire des choix moraux qui correspondent à votre personnalité. Lorsqu’un jeu vidéo nous offre un récit aussi impressionnant, nous nous retrouvons plongés dans l’histoire du jeu de rôle. En effet, le protagoniste fait partie de nous, puisque c’est vous qui lui indiquez comment agir.

De même, les combats dans l’histoire évoluent désormais vers un style « axé sur l’action ». Chaque seconde compte et vous devez agir rapidement avant de perdre tous vos points de vie. Des jeux comme The Witcher 3 ont fait leurs premiers pas dans les systèmes de combat les plus récents, mais Cyberpunk 2077 a tout perfectionné.

La magie des jeux de rôle : pourquoi nous aimons les jeux de rôle

Dans l’industrie du jeu vidéo, il existe différentes « approches » pour créer un bon jeu. Par exemple, avec Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, chaque cinéaste souhaite partager une belle histoire avec son public. De la même manière, les jeux vidéo suivent ce même « schéma ».

D’un côté, vous avez les jeux de tir « sans cervelle » qui maintiennent votre adrénaline à son maximum face à des hordes d’ennemis. À l’autre extrémité du spectre, vous avez les jeux de rôle qui vous permettent de souffler un peu et vous aident à décider de votre prochain coup.

De nombreux joueurs de jeux de rôle ont tendance à envisager chaque décision qu’ils prennent dans le jeu sous l’angle stratégique. Tout d’abord, ils façonnent leurs personnages pour en faire le prochain champion légendaire. Ensuite, ils interagissent avec le monde virtuel et façonnent leur parcours à chaque choix. Lorsque vous créez des personnages, nous vous recommandons de vous inspirer des jeux proposant des arbres de compétences, tous genres confondus.

Enfin, de nombreux joueurs de jeux de rôle font une petite pause dans le mode aventure pour explorer le monde virtuel. Ces astuces précieuses propres au genre du jeu de rôle vous aident à vous immerger dans l’histoire et à créer une expérience unique.

Développement du personnage : façonner votre héros

Dans l’univers des jeux de rôle, il n’existe pas de règle « parfaite » en matière de personnalisation des personnages. D’un côté, de nombreux joueurs adorent façonner leurs personnages et entamer une nouvelle aventure avec leurs avatars. À l’inverse, The Witcher 3 vous offre d’emblée votre héros avec de nombreuses options pour modifier son apparence.

Cependant, les choses deviennent plus intéressantes lorsque l’on découvre des moyens d’améliorer son héros. Dans God of War, on découvre davantage d’outils et de capacités. De plus, dans Skyrim, on déniche de meilleurs « butins » et des sorts dévastateurs.

Dans l’ensemble, l’apparence donne cette première impression. Les classes et les arbres de compétences ajoutent de la profondeur au gameplay et vous donnent davantage de raisons de rester. Grâce à ces mécanismes de jeu, vous voyez votre personnage évoluer et devenir plus fort.

Par exemple, dans Cyberpunk 2077, vous vous sentez « faible » au début de l’aventure. Mais vous vous transformez en une véritable machine déchaînée après avoir investi vos points de compétence.

La narration dans les jeux de rôle : des récits qui captivent le joueur

Comme le dit le proverbe : « Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture ». En effet, Baldur's Gate 3 a dépassé de nombreuses attentes dans notre secteur du jeu vidéo en constante évolution. Au premier abord, le jeu semblait « simple », mais BG3 avait un atout dans sa manche.

Avant tout, la puissance des récits constitue un moteur puissant qui attire les joueurs de toutes les communautés. Grâce à l’art vidéoludique, nous vivons de multiples vies ponctuées d’événements uniques et marquants. C’est pourquoi de nombreux joueurs se souviennent du parcours des Vault Hunters dans Borderlands ou du Dovakin dans Skyrim.

De plus, le fait de pouvoir influencer le récit ajoute une dimension qui surpasse la simple lecture d’un livre. Par exemple, dans Disco Elysium, nous pouvons modifier le dénouement de l’histoire (la fin) en fonction de nos choix.

Les meilleurs jeux de rôle possèdent cet élément supplémentaire qui vous donne le pouvoir de modifier l’environnement. Parallèlement, les choix des joueurs favorisent la rejouabilité. Vous pouvez repartir de zéro et découvrir les différentes issues lors d’une nouvelle partie.

Explorer de vastes mondes : les environnements des jeux de rôle

Au-delà du récit, les meilleurs jeux de rôle offrent d’autres atouts à leurs joueurs. De nombreux éléments de ce genre s’inscrivent souvent dans l’univers fantastique. En d’autres termes, vous découvrez des lieux virtuels empreints de magie et peuplés de races mythologiques.

De plus, nous pouvons explorer ces terres inexplorées et découvrir de nombreux donjons difficiles ou des villes paisibles. Par exemple, Skyrim vous permet d’explorer et d’examiner tous les repères figurant sur votre carte. De plus, nous pouvons explorer ces terres inexplorées et découvrir de nombreux donjons difficiles ou des villes paisibles. Par exemple, Skyrim vous permet d’explorer et d’examiner toutes les icônes figurant sur votre carte. De même, des jeux comme Fable proposent des univers riches où les choix, l’exploration et l’évolution de votre personnage façonnent votre parcours.

En effet, nous nous aventurons dans des donjons pour affronter diverses menaces et récupérer du butin. Nous nous rendons également dans des villes pour découvrir des quêtes ou échanger des marchandises avec des marchands. Bon nombre des meilleurs jeux de rôle suivent et respectent ce principe. Heureusement, cela ne lasse jamais.

C’est pourquoi Assassin’s Creed Odyssey ou Diablo 2 permettent au joueur d’explorer et de progresser grâce au système de butin.

Expériences de jeux de rôle multijoueurs et coopératifs

Comme dans tout autre jeu vidéo, chaque expérience gagne en intensité grâce à la présence de compagnons réels. Dans Monster Hunter World, vous pouvez inviter trois personnes et partir à la chasse aux créatures les plus redoutables. De même, Borderlands permet de partager l’expérience de la chasse aux coffres-forts avec davantage de joueurs.

Parfois, les meilleurs jeux de rôle utilisent des mécanismes multijoueurs pour élargir votre cercle social. Par exemple, World of Warcraft et Destiny 2 nécessitent de nombreux joueurs si vous souhaitez découvrir l’intégralité du contenu du jeu.

FAQ

Quel est le meilleur jeu de rôle ?

Le choix du numéro un varie au sein de la communauté des joueurs. Cependant, nous pensons que Cyberpunk 2077 dispose de tous les atouts nécessaires pour décrocher la première place dans ce genre.

Que signifie l’acronyme CRPG ?

Jeu de rôle classique. Ces jeux de rôle comportent de nombreux mécanismes de jeu, qui s'inspirent des premières années de leur développement. Par exemple, des combats au tour par tour et une narration riche.

Quel est considéré comme le meilleur RPG de tous les temps ?

Grâce à son scénario captivant et à son système de combat exceptionnel, Cyberpunk 2077 remporte la palme. Vous pouvez commencer votre aventure en incarnant le mercenaire « V » et améliorer vos capacités à l’aide de cyber-implants.

Quel RPG possède le meilleur scénario ?

Même si Cyberpunk 2077 possède tous les éléments d’une histoire épique, World of Warcraft continue d’évoluer. Vous trouverez de nombreux livres et supports consacrés à l’univers de jeu, détaillant chaque événement survenu en Azeroth.

Existe-t-il des jeux de rôle proposant des options multijoueur ?

Oui. Les MMORPG comme World of Warcraft vous permettent de rencontrer de nouveaux joueurs et de partager de nouvelles aventures. De plus, vous pouvez jouer à Borderlands ou à Monster Hunter World avec vos amis.