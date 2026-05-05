Las 10 mejores VPN del Reino Unido en 2026 para streaming, velocidad y privacidad

Si buscas una privacidad sólida, streaming sin complicaciones, juegos con un ping bajo y excelentes servidores en el Reino Unido, elegir la mejor VPN para el Reino Unido es una de esas decisiones de las que te alegrarás más adelante. Estoy de acuerdo en que es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando todos los proveedores afirman ser los mejores en todo.

Esto no es cierto en absoluto, y como yo mismo tomé muchas decisiones equivocadas, he decidido elaborar esta lista para evitar que sigas mis pasos. Esta guía desglosa los 10 Las mejores VPN para el Reino Unido que mejoran tu experiencia en línea gracias al cifrado, su capacidad para desbloquear contenidos y datos ilimitados.

Nuestra selección de las mejores VPN del Reino Unido

El uso de una VPN es fundamental para eludir los bloqueos geográficos, jugar sin interrupciones y proteger tu privacidad en línea. He recopilado las 10 los mejores servicios de VPN del Reino Unido que ofrecen eso y mucho más. Sin embargo, se puede afirmar con seguridad que no todos 10 son igual de buenas.

Si buscas lo mejor de lo mejor y solo te conformas con la perfección, echa un vistazo a estos 3:

NordVPN – La mejor VPN del Reino Unido en todos los aspectos, que destaca en streaming, videojuegos, descarga de torrents y privacidad, con más de 440 servidores británicos y una política de no registro auditada. ExpressVPN – El campeón de la velocidad, diseñado para los usuarios del Reino Unido que no están dispuestos a renunciar al rendimiento. Lightway Turbo ofrece velocidades constantemente altas y una latencia récord en todos los dispositivos. Proton VPN – La elección de los defensores acérrimos de la privacidad. Su jurisdicción suiza, el enrutamiento Secure Core, las aplicaciones de código abierto y un plan gratuito realmente útil la convierten en la VPN más fiable de esta lista.

Estas tres son las mejores, pero la mejor VPN para el Reino Unido es aquella que se adapta a tu forma de usar Internet. Echa un vistazo al análisis completo y encuentra la que mejor se adapte a ti.

Las mejores VPN para el Reino Unido: 10 VPN para privacidad, velocidad, videojuegos y streaming

A la hora de buscar la mejor VPN para el Reino Unido, es imprescindible investigar bien si no quieres malgastar el dinero. La siguiente lista contiene toda la información sobre mis favoritas 10 proveedores, incluyendo características, ventajas y desventajas. Vamos a ello.

1. NordVPN [Lo mejor en cuanto a amplia cobertura de servidores en el Reino Unido, velocidad y seguridad]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Conexiones simultáneas 10 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV Número de servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad 300 Mbps de media Funciones de seguridad VPN doble, NordLynx (basado en WireGuard), servidores con memoria RAM, protección contra malware Ideal para Velocidad, seguridad y cobertura de servidores en el Reino Unido

Tras realizar numerosas pruebas sobre el terreno, NordVPN destaca como la mejor VPN para el Reino Unido, y la diferencia con respecto al resto es bastante clara. Nortees siempre eficaz a la hora de desbloquear servicios del Reino Unido como Televisión por Internetand BBC iPlayer en todos los dispositivos. Cuenta con una enorme red de servidores, con más de 9.000 servidores en todo el mundo, entre los que se incluyen Más de 440 en varias ciudades británicas.

NordVPN utiliza NordLynx, un protocolo basado en WireGuard diseñado para ofrecer velocidad, streaming y baja latencia a los jugadores. Esta VPN destaca por sus sólidas funciones de privacidad, entre las que se incluyen VPN doble, servidores basados en RAM y un política de no registro auditada.

Para más información Utiliza el protocolo NordLynx en la configuración para disfrutar de las mejores velocidades en el Reino Unido; resulta especialmente útil para ver BBC iPlayer o Sky en streaming con un tiempo de carga mínimo.

La experiencia de usuario es excelente, con aplicaciones de un diseño magnífico para todos los dispositivos principales. Del mismo modo, NordVPN Es compatible con routers y televisores inteligentes, lo que lo convierte en una parte esencial de tu sistema de cine en casa.

Its 24 horas al día, los 7 días de la semanaLa documentación de asistencia y resolución de problemas lo hace muy fácil de usar. Además, tienes todo un mes para probarlo sin compromiso gracias a una 30 días garantía de devolución del dinero.

Ventajas Contras ✅ Sólida presencia de servidores en el Reino Unido ✅ Desbloquea servicios de streaming (BBC iPlayer, ITVX) ✅ Conexiones rápidas y estables con NordLynx ✅ Aplicaciones fáciles de usar para todas las plataformas ✅ Seguridad y privacidad sólidas ✅ Política de no registro de datos auditada ❌ Precio más alto tras el descuento inicial (pero sigue mereciendo totalmente la pena)

Veredicto final: NordVPN es una potente VPN del Reino Unido que prácticamente no tiene puntos débiles. Es rápida, fiable, segura, ideal para el streaming y las descargas de torrents, y asequible, lo que la convierte en mi #1 Una VPN tanto para usuarios exigentes como para aquellos con un presupuesto limitado.

★ Lo mejor en cuanto a amplia cobertura de servidores en el Reino Unido, velocidad y seguridad NordVPN Consigue NordVPN

2. ExpressVPN [Lo mejor en cuanto a rendimiento y velocidad de conexión]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos, según el plan Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV Número de servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad 267 Mbps de media Funciones de seguridad Interruptor de seguridad, protocolo Lightway Turbo, protección contra ataques DDoS, bloqueo de rastreadores Ideal para Aplicaciones fáciles de usar y velocidad de primera categoría con baja latencia

ExpressVPN es la mejor VPN para el Reino Unido, ya que desbloquea de forma constante los servicios británicos a través de sus aplicaciones optimizadas para todos los dispositivos, incluidos el Apple TV y el Fire TV Stick. Su protocolo Lightway Turbo es ultrarrápido, con tiempos de conexión reducidos y un excelente rendimiento real en los servidores del Reino Unido.

En cuanto a la seguridad,ExpressVPN No le falta prácticamente nada, ya que cuenta con un interruptor de corte, protección contra fugas y la función «Protección Avanzada» que te protege de los rastreadores, los anuncios y los sitios maliciosos. También es ununa excelente VPN para la protección contra ataques DDoS que los jugadores sabrán apreciar. ExpressVPNLa política de privacidad de [nombre de la empresa] es clara, ha sido verificada de forma independiente y no deja absolutamente ningún margen para la interpretación.

Para más información Instálalo directamente en tu router para que funcione con televisores inteligentes y consolas; resulta muy útil para configuraciones de streaming en el Reino Unido que no admiten aplicaciones.

Lo mismo puede decirse de su magnífico 24 horas al día, los 7 días de la semana Asistencia por chat en directo con guías de resolución de problemas útiles y oportunas. ExpressVPN cuenta con una amplia presencia en Internet y se ha consolidado como una VPN británica muy versátil para juegos, streaming, descarga de torrents o simplemente para navegar.

Ventajas Contras ✅ La amplia red de servidores en el Reino Unido garantiza una congestión nula ✅ Lightway Turbo permite alcanzar velocidades rápidas y constantes ✅ Más de 20 auditorías realizadas por terceros ✅ Datos ilimitados para streaming, descargas de torrents y videojuegos ✅ Asistencia técnica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con guías de configuración y resolución de problemas ❌ Precios de renovación más elevados (pero vale la pena por la privacidad, la seguridad y la velocidad)

Veredicto final: RecomiendoExpressVPN para principiantes que buscan una experiencia sencilla y lista para usar que no les decepcione. Velocidad, streaming, privacidad, descargas de torrents: lo tienes todo en ExpressVPNsu fórmula de éxito probado.

★ Lo mejor en cuanto a rendimiento y velocidad de conexión ExpressVPN Consigue ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN del Reino Unido para la privacidad y la seguridad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Conexiones simultáneas 10 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV Número de servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad 248 Mbps de media Funciones de seguridad Servidores Secure Core, bloqueador de anuncios NetShield, política de no registro de datos, ofuscación Ideal para Privacidad y seguridad líderes en el sector, tanto en el Reino Unido como en el extranjero

No tardé mucho en darme cuenta de que Proton VPNes uno de loslas mejores VPN para ver contenidos en streaming. Los servidores dedicados en el Reino Unido desbloquean el BBC iPlayer rápidamente. Sin embargo, el gigante suizo tiene otro as en la manga: una sólida trayectoria en materia de privacidad. La política de no registro y la jurisdicción suiza son como el pan de cada día.

But Proton VPNLa seguridad integral de [nombre] es mucho más que eso. Utiliza WireGuard para garantizar velocidad y seguridad, mientras que los servidores Secure Core duplica el cifrado para mayor privacidad. NetShield bloquea los anuncios y cuenta con la función «Ruteo alternativo» para eludir la censura y las restricciones de red.

Para más información Para el streaming, evita el plan gratuito: los servidores de pago son mucho más fiables para plataformas británicas como ITVX o Channel 4.

Proton VPN También cuenta con servidores Tor-over-VPN y servidores P2P para usuarios de torrents. Destacan especialmente sus aplicaciones, que combinan un diseño moderno con una interfaz intuitiva. Se incluyen de serie diez conexiones simultáneas, con un plan gratuito con datos ilimitados y diez ubicaciones de VPN. Proton VPNguía de seguridad te ayudará a tomar una decisión informada sobre tu seguridad en Internet.

Ventajas Contras ✅ Privacidad al más alto nivel ✅ Bloqueador de anuncios integrado con protección contra el rastreo ✅ El enrutamiento alternativo evita las restricciones de la red ✅ Conexiones Tor sobre VPN para mayor seguridad ✅ Plan gratuito con datos ilimitados y buena velocidad ❌ El plan gratuito no permite elegir el servidor (pero ofrece datos ilimitados)

Veredicto final: Proton VPN es la mejor VPN del Reino Unido en cuanto a privacidad, seguridad, streaming y capacidad para desbloquear contenidos, y cuenta con un plan gratuito muy útil que te permite probar el servicio o, simplemente, quedarte con él si no puedes permitirte el plan premium.

★ La mejor VPN del Reino Unido para la privacidad y la seguridad Proton VPN Consigue Proton VPN

4. CyberGhost VPN [La mejor VPN del Reino Unido para ver contenidos en streaming y por su facilidad de uso]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Conexiones simultáneas 7 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, televisores inteligentes Número de servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad 300 Mbps de media Funciones de seguridad Cifrado AES-256, política de no registro, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y rastreadores Ideal para Streaming, principiantes y uso sencillo de una VPN en el Reino Unido

CyberGhost no se trata solo de simplicidad. Tiene su sede en Rumanía, un país que no forma parte de las principales alianzas de vigilancia, y aplica una estricta política de no guardar registros. Combinado con cifrado AES-256 de alta seguridad y un kill switch fiable, ofrece una protección sólida de la privacidad para el uso diario.

CyberGhosttambién admiteWireGuard para conexiones rápidas y seguras, mientras que las funciones integradas como bloqueo de anuncios y rastreadores mejorar tu experiencia de navegación. Sus aplicaciones son especialmente fáciles de usar para los principiantes, con una interfaz sencilla y perfiles preconfigurados para streaming, videojuegos y descargas de torrents.

Para más información Utiliza sus servidores de streaming específicos denominados «Netflix Reino Unido» o «BBC iPlayer» en lugar de los servidores genéricos del Reino Unido para garantizar un mejor acceso.

CyberGhost también incluyeservidores P2P especializados y optimizados para descargar torrents, además de funciones de automatización como las «Smart Rules», que te permiten personalizar el comportamiento de la VPN. Aunque no ofrece tantas herramientas avanzadas de privacidad como algunos de sus competidores, logra un excelente equilibrio entre rendimiento y facilidad de uso.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para plataformas de streaming ✅ Aplicaciones aptas para principiantes con un diseño intuitivo ✅ Cifrado robusto y política estricta de no guardar registros ✅ Servidores optimizados para descargar torrents ✅ Excelentes precios a largo plazo ❌ Menos funciones avanzadas de privacidad que sus principales competidores

Veredicto final:CyberGhost VPN es una de las mejores VPN del Reino Unido para el streaming y por su facilidad de uso, ya que ofrece servidores dedicados, velocidades sólidas y aplicaciones intuitivas, lo que la hace perfecta para principiantes o para cualquiera que busque una experiencia de VPN «plug-and-play».

★ La mejor VPN del Reino Unido para ver contenidos en streaming y por su facilidad de uso CyberGhost VPN Consigue CyberGhost VPN

5. Acceso privado a Internet [La mejor VPN del Reino Unido en cuanto a personalización y número ilimitado de dispositivos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navegadores, televisores inteligentes, routers Número de servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países Velocidad 220 Mbps de media Funciones de seguridad Cifrado AES-256, política de no registro (auditada de forma independiente), interruptor de seguridad, túnel dividido Ideal para Usuarios avanzados, descarga de torrents y protección de un número ilimitado de dispositivos

No tardé mucho en darme cuenta de que Acceso privado a Internet (PIA) es uno de los las VPN más personalizables del mercado. A diferencia de muchos competidores, te ofrece un control exhaustivo sobre los niveles de cifrado, los protocolos y el comportamiento de la red, algo que los usuarios avanzados sabrán apreciar.

But PIA no se limita a la flexibilidad. Cuenta con una de las redes de servidores más grandes del sector, con más de 35 000 servidores en todo el mundo, lo que contribuye a reducir la congestión y a mejorar la fiabilidad. Además, aplica una estricta política de no registro de datos que ha sido verificada de forma independiente, lo que refuerza la credibilidad de sus garantías en materia de privacidad.

Para más información Utiliza el túnel dividido para que las aplicaciones bancarias del Reino Unido sigan conectándose a tu IP real, mientras que el resto del tráfico se redirige a través de la VPN.

Otra característica destacada es su conexiones simultáneas ilimitadas – lo que significa que puedes proteger todos los dispositivos de tu hogar con una sola suscripción. Sus aplicaciones también incluyen herramientas avanzadas como el túnel dividido, la automatización y el enrutamiento multisalto, lo que te ofrece más control que la mayoría de las VPN de este rango de precios.

Ventajas Contras ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Amplia red mundial de servidores ✅ Ajustes de seguridad altamente personalizables ✅ Política estricta de no registro de datos (auditada de forma independiente) ✅ Ideal para descargar torrents (P2P en todos los servidores) ❌ El rendimiento del streaming puede ser irregular ❌ La interfaz puede resultar complicada para los principiantes

Veredicto final: Acceso privado a Internet es una VPN del Reino Unido potente y flexible, ideal para usuarios avanzados y hogares numerosos. Con conexiones ilimitadas y amplias opciones de personalización, ofrece una excelente relación calidad-precio, aunque resulta más adecuada para la privacidad y la descarga de torrents que para un streaming fluido.

★ La mejor VPN del Reino Unido en cuanto a personalización y número ilimitado de dispositivos Acceso privado a Internet Consigue Acceso privado a Internet

6. Surfshark [La mejor VPN económica del Reino Unido con protección ilimitada para dispositivos]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV Número de servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad 295 Mbps de media Funciones de seguridad Multisalto, rotador de IP, antivirus, modo de camuflaje (ofuscación) Ideal para Planes económicos y conexiones simultáneas ilimitadas

Después deSurfshark se incorporó a Nord Security, la empresa propietaria de NordVPN – ha seguido evolucionando como una VPN independiente, lanzando actualizaciones sin convertirse en «NordVPN «lite». Ofrece más de 4,500 servidores globales y cientos en el Reino Unido. Lo más destacado es su bajo precio, de unos dos dólares al mes, y las conexiones simultáneas ilimitadas para proteger varios dispositivos.

He comprobado que sus servidores del Reino Unido son eficaces para desbloquear BBC iPlayer, ITVX y Channel 4. Además, es ideal para ver contenidos en Ultra HD en Netflix EE. UU. y Reino Unido. Las recientes mejoras de Surfshark, como 100 Gbps servidores, reduce la congestión de la red y mejora la velocidad.

Para más información Aprovecha las conexiones ilimitadas de dispositivos: ideal para hogares del Reino Unido que comparten una misma suscripción entre teléfonos, televisores y ordenadores portátiles.

La VPN no guarda ningún registro y cuenta con con varias auditorías externas a sus espaldas. Además, ofrece protección antivirus completa en One plan Hay guías de Smart DNS para dispositivos de streaming, con un 30 días Política de reembolso para pruebas sin compromiso.

Ventajas Contras ✅ Precios asequibles ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Alta velocidad en todos los servidores ✅ Smart DNS para ver contenidos en streaming en plataformas que no admiten VPN ✅ El antivirus está incluido en casi todos los planes ✅ Direcciones IP estáticas y dedicadas ❌ No hay plan gratuito (aunque algunos planes premium son casi gratis, por menos de 2 $ al mes)

Veredicto final: Surfshark se ha ganado el título de la mejor VPN del Reino Unido en relación calidad-precio, sin límites en el número de conexiones simultáneas, con algunas de las mejores funciones de seguridad y una capacidad de streaming increíble que te hace preguntarte cómo una VPN tan barata puede ser tan buena.

★ La mejor VPN económica del Reino Unido con protección ilimitada para dispositivos Surfshark Consigue Surfshark

7. Ivacy VPN [La mejor para ver contenidos en streaming y canales de televisión del Reino Unido]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Conexiones simultáneas 10 dispositivos en los planes estándar; es posible que haya límites más altos disponibles a través de las opciones de inicio de sesión múltiple Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV (a través del router o de la red compartida) Número de servidores Más de 5.700 servidores en más de 100 ubicaciones Velocidad 245 Mbps de media Funciones de seguridad WireGuard, protección contra ataques DDoS, protección contra fugas de IP, interruptor de emergencia Ideal para Aplicaciones fáciles de usar y servidores optimizados para los servicios de streaming del Reino Unido

Me encantaIvacy VPN (ahora con tecnología de PureVPN) por sus atractivas aplicaciones y su amplia flota de servidores. Muchos de los servidores se encuentran en el Reino Unido y, lo que es más importante, están optimizados para el streaming. Ivacy can Seleccionar automáticamente el servidor del Reino Unido para que puedas desbloquear BBC iPlayer y otros canales de televisión británicos en el extranjero.

Me gustan especialmente sus funciones de seguridad, que incluyen 256 bits cifrado, compatibilidad con WireGuard e incluso protección contra ataques DDoS para los jugadores más exigentes. Ivacy VPN es bastante rápido, ofrece datos ilimitados y cuenta con planes de suscripción asequibles y bastante flexibles.

Para más información Utiliza la selección por finalidad (streaming, descarga segura, etc.) en lugar de elegir manualmente el servidor: está optimizada para los casos de uso en el Reino Unido.

Funciona en todas las plataformas y admite diez conexiones simultáneas por cuenta. Ivacy VPN tiene un30 díasgarantía de devolución del dinero que funciona como un periodo de prueba gratuito de larga duración. Si lo necesitas, puedes adquirir un servidor dedicado, una IP dedicada o el reenvío de puertos para disfrutar de una mayor flexibilidad.

Ventajas Contras ✅ Clientes ligeros y fáciles de usar ✅ Servidores dedicados opcionales ✅ Optimizado para desbloquear BBC iPlayer ✅ Baja latencia para juegos y streaming ✅ Protección contra fugas de IP y DNS ✅ Protocolo WireGuard para mayor estabilidad y velocidad ❌ Problemas ocasionales para desbloquear Netflix (solucionados cambiando de servidor)

Veredicto final: Ivacy es la mejor VPN para el Reino Unido gracias a sus aplicaciones fáciles de usar pero repletas de funciones para todo tipo de dispositivos, su sólido rendimiento y sus servidores británicos optimizados para el streaming, que permiten ver BBC iPlayer e ITVX incluso en otro planeta.

8. PrivateVPN [La mejor opción por sus funciones de seguridad y para ver contenidos en streaming]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Conexiones simultáneas 10 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, Fire TV Stick, Apple TV (a través de un router o punto de acceso) Número de servidores Más de 200 servidores en más de 60 países Velocidad 251 Mbps de media Funciones de seguridad WireGuard, protección contra fugas de DNS, confidencialidad prospectiva Ideal para Aplicaciones aptas para principiantes con funciones de seguridad básicas

PrivateVPN es ideal para principiantes que no saben Cómo configurar una VPN. Es ideal para principiantes y fácil de configurar, y con aplicaciones elegantes que cifran tu tráfico en cuestión de segundos. PrivateVPN es asequible y ofrece planes a largo plazo que hacen hincapié en la privacidad, la seguridad y el streaming.

A pesar del precio, PrivateVPN no le falta de nada e incluye protocolos modernos, un kill switch automático, protección contra fugas de IP y DNS, y confidencialidad hacia adelante para generar claves de cifrado únicas para cada conexión.

Para más información Activa el modo Stealth VPN si los servicios de streaming del Reino Unido bloquean tu conexión; esto te ayudará a eludir los sistemas de detección de VPN más estrictos.

PrivateVPN es compatible con el P2P, ofrece datos ilimitados y un rendimiento aceptable para actividades que requieren un gran ancho de banda. A 30 días El plazo de devolución garantiza que la compra no entraña ningún riesgo, mientras que la compatibilidad con routers, televisores y dispositivos de streaming te permite disfrutarla en todos tus dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Política de no registro de datos ✅ Confidencialidad hacia adelante para claves de cifrado únicas para cada usuario ✅ Fácil de configurar y navegar ✅ Servidores optimizados para P2P ✅ Funciona en televisores inteligentes y routers ✅ El interruptor de seguridad automático evita que se filtre tu dirección IP ❌ Una red de servidores más pequeña, pero igual de rápida y estable

Veredicto final: PrivateVPN Cuenta con sólidas funciones de seguridad y privacidad, está preparada para el streaming y es fácil de usar para los principiantes, gracias a sus aplicaciones intuitivas y a un servicio de atención al cliente eficaz. Es todo lo que necesitas de la mejor VPN del Reino Unido, a un precio muy asequible.

9. TunnelBear [La mejor VPN del Reino Unido para usuarios ocasionales y para probar la versión gratuita]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, macOS, Android, iOS Número de servidores Más de 8.000 servidores en 47 países Velocidad 238 Mbps de media Funciones de seguridad Ofuscación, interruptor de emergencia, política de no registro auditada Ideal para Conexiones simultáneas ilimitadas y planes flexibles (opciones gratuitas y de pago)

TunnelBearLas simpáticas aplicaciones con el oso pardo siempre me sacan una sonrisa. Son aptas para principiantes y fáciles de usar para ver contenidos en streaming del Reino Unido de vez en cuando sin complicaciones. TunnelBear ofrece un plan gratuito limitado a 2 GB con datos mensuales, ideal para realizar pruebas.

Pásate al plan premium, elimina el límite de datos y disfruta de una de las Las mejores VPN para jugar. TunnelBear y entonces despliega todo su potencial, con más de 8,000 servidores, numerosas funciones de seguridad y clientes ligeros para las principales plataformas.

Para más información Activa VigilantBear (función de desconexión de emergencia) para evitar fugas accidentales de la dirección IP en redes wifi inestables del Reino Unido.

TunnelBear ha sido auditado en múltiples ocasiones, y su privacidad y seguridad están garantizadas gracias a la confidencialidad hacia adelante, WireGuard y Protección hermética contra fugas IP. Esta VPN del Reino Unido está dirigida principalmente a usuarios ocasionales y viajeros que necesitan una conexión rápida y sencilla.

Ventajas Contras ✅ Aplicaciones con un diseño único ✅ Precios económicos para el nivel premium ✅ Más de 8.000 servidores (muchos de ellos en el Reino Unido) ✅ Oculación VPN integrada para eludir la censura ✅ Innumerables auditorías independientes ❌ El plan gratuito tiene un límite de 2 GB de datos al mes (aunque la velocidad es bastante buena)

Veredicto final: TunnelBear Es la mejor VPN para ver la televisión británica desde el extranjero, ver contenidos en streaming, descargar torrents, jugar y navegar en cualquier dispositivo. Elige su plan gratuito para un uso ocasional o pasa a su asequible plan premium para eliminar todas las restricciones y disfrutar de una experiencia sin límites.

10. VPN.ac [La mejor opción para una seguridad completa y conexiones rápidas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Conexiones simultáneas 12 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers Número de servidores Servidores en 21 países Velocidad 244 Mbps de media Funciones de seguridad Doble salto, ofuscación, WireGuard, cifrado AES-GCM Ideal para Personalización avanzada de la conexión y velocidad

VPN.ac es una de las mejores VPN para el Reino Unido, con Double Hop para un cifrado adicional, velocidades sólidas en servidores cercanos del Reino Unido y aplicaciones ligeras. Cada vez que la uso, me sorprende su selección de protocolos y la posibilidad de ocultar mi tráfico para eludir diversas restricciones de red.

VPN.ac se centra más en la flexibilidad y la personalización, poniendo el control en manos del usuario. Puedes configurar las opciones de túnel y utilizar protocolos modernos que se adapten a tus necesidades. VPN.ac cuenta con un parque de servidores pequeño pero estable, que puedes ideal para todas las actividades que consumen mucho ancho de banda.

Para más información Elige servidores del Reino Unido con menor carga (tal y como se muestra en la aplicación): este servicio ofrece estadísticas detalladas de los servidores, así que aprovéchalas.

Es una buena opción para los usuarios de tecnología que buscan un rendimiento constante en servidores específicos del Reino Unido y, lo que es quizás más importante, planes asequibles con compatibilidad con criptomonedas para realizar compras de forma anónima.

Ventajas Contras ✅ Las conexiones de doble salto mejoran la privacidad y el cifrado ✅ Configuración sencilla ✅ Ofuscación que mitiga la censura y las restricciones ✅ Acceso a protocolos de túnel modernos para mayor seguridad y velocidad ✅ Rendimiento fiable en servidores del Reino Unido ❌ No hay servicio de chat en vivo, pero la atención a través del sistema de tickets sigue siendo rápida

Veredicto final: VPN.ac No es tan conocida como algunas de sus competidoras, pero es increíblemente fiable y personalizable, lo que la convierte en la mejor VPN del Reino Unido para usuarios expertos en tecnología que desean un control total sobre todos los aspectos de la conexión, incluidas la velocidad y la seguridad.

Factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor VPN para el Reino Unido

Mis favoritos10 Se exponen las opciones y sus ventajas e inconvenientes, pero quizá aún te preguntes Cómo conseguir una VPN para el Reino Unido que te resulte interesante. Entiendo que no todas las VPN son la mejor opción para todo el mundo, por lo que es fundamental tener en cuenta estos aspectos importantes.

Velocidad y latencia

Ten en cuenta la velocidad y la latencia que necesitas.

Si quieres una VPN para descargar torrents, ver contenidos en streaming y jugar, es imprescindible que ofrezca altas velocidades y baja latencia. Sin embargo, estos parámetros dependen de múltiples factores, como los protocolos de túnel, la distancia a la que te encuentres del servidor y la calidad general de la infraestructura de red.

Las mejores opciones de VPN para el Reino Unido que he comentado tienen una cosa en común: protocolos VPN rápidos como WireGuard, Lightway Turbo y NordLynx. Las tres se caracterizan por su velocidad y la estabilidad de la conexión, aspectos fundamentales para el streaming, los videojuegos y la descarga de torrents.

NordLynx y Lightway Turbo solo están disponibles en NordVPN and ExpressVPN, respectivamente. WireGuard es un protocolo muy extendido que puedes encontrar en todos los mejores servicios de VPN del Reino Unido que he enumerado.

En lo que respecta a la latencia, casi siempre depende de la distancia al servidor. Si te encuentras en el Reino Unido, utilizar un servidor VPN británico te proporcionará una experiencia idéntica. Si eliges un servidor en Australia, obtendrás una mejora de aproximadamente 50-100 ms de latencia, dependiendo del proveedor.

Según mi experiencia, NordVPN and ExpressVPN son las mejores opciones para lograr las reducciones de velocidad menos perceptibles y los aumentos de ping más leves, que no afectan negativamente a la experiencia general.

Tamaño de la red de servidores

Una amplia red de servidores te ofrece una gran libertad en todos los sentidos de la palabra.

Piénsalo. Puedes cambiar tu IP a la Lo mejor de Steam regiones en las que los precios de los videojuegos son más bajos. Los precios de los videojuegos en el Reino Unido son astronómicos. Otra ventaja de contar con una red amplia es poder desbloquear contenidos, lo cual es ideal para los británicos que quieran ver BBC iPlayer, ITVX o Netflix El Reino Unido en el extranjero.

Del mismo modo, si te encuentras en el Reino Unido, te vendrán muy bien los servidores locales, ya que ofrecen un ping bajo y una mayor velocidad. Mis favoritos 10 Sus servidores cuentan con una amplia cobertura en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Asia y otras partes del mundo. Además, disponen de miles de ellos.

NordVPN, Acceso privado a Internet, yProton VPN son ejemplos paradigmáticos, con 9,000hasta más de16,800 servidores en todo el mundo. Una cobertura tan amplia se traduce en menos congestión, conexiones estables y una capacidad para desbloquear contenidos que las VPN más pequeñas rara vez ofrecen.

VPN gratuitas frente a VPN de pago: conoce las ventajas y desventajas

Tengo que abordar el eterno dilema entre las VPN gratuitas y las de pago.

Las VPN gratuitas se pueden utilizar en el Reino Unido, pero con muchas salvedades. Proton VPN ofrece datos ilimitados, pero bloquea el tráfico P2P, no funciona con Netflix y no permite seleccionar el servidor. Y lo que es más importante, El plan gratuito no incluye servidores VPN en el Reino Unido, así que si estás en el extranjero, olvídate de una dirección IP británica.

TunnelBear cuenta con una buena red de servidores en el Reino Unido, y su plan gratuito es rápido y seguro. La desventaja es que estás limitado a 2 GB de datos mensuales, apenas suficientes para navegar con el móvil, y mucho menos para ver vídeos en alta definición o descargar nada.

Según mi experiencia con proveedores gratuitos y de pago, estos últimos siempre son mejores. Incluso una VPN barata como Surfshark, por menos de dos libras, elimina todas las restricciones y te permite ver contenido en streaming, descargar archivos por torrent, desbloquear sitios web y proteger todos tus dispositivos sin complicaciones.

Ya que he hablado de la protección para todos los dispositivos, ten en cuenta también que Las VPN gratuitas no admiten conexiones simultáneas, lo que a veces las hace un poco molestas. Y ni que hablar de las prácticas de registro de algunas VPN gratuitas (Hola VPN, Urban VPN, etc.). Da miedo solo leerlo.

Mi veredicto general

La mejor VPN del Reino Unido para ti depende de tus necesidades y tu presupuesto. Mi 10 Los mejores proveedores se distinguen por sus características únicas, ya que te permiten acceder a contenidos restringidos, reforzar la privacidad, mejorar la seguridad y descargar o jugar a videojuegos con una conexión rápida y sin retrasos.

Sé que os he malacostumbrado con 10 opciones, pero para facilitarte el camino y ayudarte a decidir, déjame recomendarte 5 Opciones de servicios de VPN en el Reino Unido para distintos fines:

La mejor en general → NordVPN . En pocas palabras, la VPN «todo en uno» que no defrauda en cuanto a velocidad, streaming, privacidad, seguridad, descarga de torrents y todo lo que puedas desear.

. En pocas palabras, la VPN «todo en uno» que no defrauda en cuanto a velocidad, streaming, privacidad, seguridad, descarga de torrents y todo lo que puedas desear. Lo mejor para juegos que requieren velocidad y un ping bajo → ExpressVPN . Esta VPN del Reino Unido destaca por su velocidad y ofrece una extraordinaria Lightway Turbo protocolo y una latencia mínima para los puristas de los videojuegos.

. Esta VPN del Reino Unido destaca por su velocidad y ofrece una extraordinaria Lightway Turbo protocolo y una latencia mínima para los puristas de los videojuegos. Lo mejor en privacidad y seguridad → Proton VPN . El líder suizo en privacidad y seguridad que te conquistará con sus avanzadas funciones de seguridad y privacidad, imprescindibles para un Los Cinco Ojosun país como el Reino Unido.

. El líder suizo en privacidad y seguridad que te conquistará con sus avanzadas funciones de seguridad y privacidad, imprescindibles para un Los Cinco Ojosun país como el Reino Unido. La mejor opción por su precio asequible y su facilidad de uso → CyberGhost VPN . Una VPN británica asequible que ofrece una experiencia fluida y fácil de usar para principiantes, con servidores específicos para streaming y un rendimiento fiable.

→ . Una VPN británica asequible que ofrece una experiencia fluida y fácil de usar para principiantes, con servidores específicos para streaming y un rendimiento fiable. Ideal para familias numerosas → Acceso privado a Internet. Las conexiones simultáneas ilimitadas y una amplia red global de servidores lo convierten en la opción más inteligente para proteger todos los dispositivos bajo un mismo techo.

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