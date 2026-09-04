Reseña de Upside 2026: ¿Es Upside una empresa de fiar y paga realmente?

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¿Es fiable Upside? Sí: es una aplicación legítima de reembolso que paga dinero real, no puntos, por las compras de gasolina, alimentación y restaurantes realizadas con una tarjeta de pago vinculada. Es gratuita en iOS y Android (no hay versión web) y realiza los pagos mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo, sin un mínimo de retirada obligatorio.

REGÍSTRATE AHORA 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Upside Reembolso en gasolina, compra y restaurantes Gestionado por Upside Services, Inc., con sede en Washington, D.C., Upside cuenta con una calificación A+ de la BBB (acreditada desde 2020), además de una valoración de 4,8 estrellas en la App Store y de 4,5 estrellas en Google Play. Los usuarios vinculan una tarjeta de pago, obtienen reembolsos automáticamente en gasolineras, supermercados y restaurantes, y pueden canjearlos mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo, sin un importe mínimo de retirada. Actualmente, el servicio está limitado a Estados Unidos. Ventajas Reembolso en efectivo real, no un sistema de puntos, canjeable mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo.

Calificación A+ de BBB (acreditada desde 2020) y una valoración de 4,8 estrellas en la App Store.

No hay un importe mínimo de retirada, y las tarjetas regalo pueden procesarse en tan solo 48 horas. Desventajas No hay versión web ni de escritorio: solo hay aplicación móvil.

Un conflicto real y sin resolver entre dos de las propias páginas de Upside en relación con su estructura de pagos por referencias.

Disponible únicamente en Estados Unidos.

Upside funciona mejor para los conductores y compradores de alimentación de EE. UU. que quieren recibir reembolsos en efectivo por las compras que harían de todos modos. Las ganancias reales suelen oscilar entre unos pocos dólares y entre 20 y 30 dólares al mes, dependiendo de la cantidad de gasolina y comestibles que compres, y los pagos en tarjetas regalo se reciben en un plazo de 48 horas —uno de los plazos de tramitación más rápidos de todas las aplicaciones de gasolina del mercado.

¿Es segura Upside?

Si te preguntas si Upside es de fiar, todo apunta a que sí: Upside está gestionada por Upside Services, Inc., una empresa estadounidense registrada con sede en Washington, D.C., que cuenta con una calificación A+ del Better Business Bureau y está acreditada desde noviembre de 2020. Ese tipo de acreditación oficial, junto con una valoración de 4,8 estrellas en la App Store basada en unas 673 000 valoraciones y una puntuación de 4,5 estrellas en Google Play basada en unas 448 000 reseñas, es una clara señal de que se trata de una empresa auténtica y consolidada, y no de una operación poco fiable.

En cuanto al tratamiento de datos, Upside no exige una verificación de identidad previa para registrarse. Al vincular la tarjeta, solo se leen los seis primeros y los cuatro últimos dígitos de la misma para cotejar las transacciones, y solo se solicita el NIF completo si el volumen acumulado de pagos supera los umbrales de declaración al IRS.

Entonces, ¿es Upside una estafa? No, pero hay una advertencia que conviene señalar con claridad: el propio artículo de ayuda de Upside y su página de destino de recomendaciones describen dos estructuras de pago por recomendación diferentes que no coinciden entre sí, una incoherencia interna que la empresa no ha resuelto públicamente. Se trata de una verdadera falta de transparencia, no de una prueba de fraude, y conviene saberlo antes de empezar a recomendar a amigos, en lugar de llevarte una sorpresa más adelante.

Registrarse en Upside

Registrarse en Upside es gratis y solo lleva un par de minutos, aunque conviene saber de antemano que no hay versión web ni de escritorio: todo se gestiona a través de la aplicación móvil.

Descarga Upside gratis desde la App Store o Google Play. Crea una cuenta gratuita con tu dirección de correo electrónico. Vincula una tarjeta de pago para que las compras se asocien automáticamente a las ofertas de reembolso. Explora las ofertas de gasolineras, supermercados y restaurantes cerca de ti. Realiza una compra válida en un establecimiento participante para empezar a ganar reembolsos.

Reembolso real en gasolina y comestibles Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vincula tu tarjeta y obtén reembolsos en efectivo por la compra de gasolina, alimentos y comidas en restaurantes, que se te abonarán mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo. REGÍSTRATE AHORA

Mi experiencia con Upside

Mi experiencia con la app de Upside fue bastante sencilla, sobre todo a la hora de pagar la gasolina, donde el proceso de reembolso requirió muy poco esfuerzo una vez que vinculé mi tarjeta.

Lo primero que me llamó la atención de Upside fue la valoración en la App Store incluso antes de descargarla: una puntuación de 4,8 estrellas de unas 673 000 personas, lo que sin duda respondía a mi pregunta: «¿Es Upside de fiar?». Vincular mi tarjeta me llevó menos de un minuto, y las ofertas de las gasolineras cercanas empezaron a aparecer automáticamente, sin necesidad de escanear ningún ticket.

La primera vez que gané dinero de verdad fue en mi gasolinera habitual: llené el depósito y el reembolso se ingresó en mi cuenta sin que tuviera que hacer nada más que pasar la tarjeta vinculada. Las ofertas de supermercados y restaurantes requerían un poco más de atención para encontrarlas, ya que varían según la ubicación y la hora, pero consultar la app antes de ir de compras se convirtió rápidamente en un hábito.

Canjear los puntos por una tarjeta regalo fue realmente rápido: se hizo efectivo en 48 horas, tal y como promete Upside. Sí que me di cuenta de que cada retirada de dinero requiere hacer clic en un enlace de confirmación enviado por correo electrónico en un plazo de 24 horas, lo que me pilló desprevenido una vez, cuando lo dejé pasar demasiado tiempo y tuve que volver a enviarlo.

El único inconveniente real con el que me topé fue intentar entender el programa de recomendaciones: la propia página de ayuda de Upside y su página de destino dedicada a las recomendaciones indican dos estructuras de pago diferentes, y no encontré nada que conciliara ambas. Es una pequeña falta de transparencia en una aplicación que, por lo demás, está bien gestionada.

Tras unas semanas ganando reembolsos solo cuando me tocaba ir de compras, quería encontrar una forma de ganar dinero sin tener que gastar nada en absoluto, así que probé Snakzy al mismo tiempo. En Snakzy se ganan monedas únicamente jugando, en lugar de mediante compras, lo que resultaba un buen complemento para los días en los que, de todos modos, no conducía ni iba a comprar. Si estás buscando las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real, vale la pena tener en cuenta Snakzy. A continuación, te ofrecemos un análisis más detallado de lo que ofrece.

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Descripción general de Upside

Upside explicada de un vistazo: Upside es una aplicación de reembolso vinculada a la tarjeta para gasolina, compra y restaurantes, disponible en iOS y Android. La tabla siguiente resume de un vistazo el operador, las valoraciones, los métodos de pago y la disponibilidad.

📱Nombre de la aplicación Upside ⭐Nuestra valoración 4,6/5 🛍️Categoría Reembolso en gasolina, alimentación y restaurantes 🎯Plataformas iOS · Android (sin versión web) 💰Precio Gratis 💸Formas de ganar Reembolso vinculado a la tarjeta en compras de gasolina, alimentación y restaurantes; recompensas por pago instantáneo con «Pay with Upside»; ofertas personalizadas potenciadas 💳Formas de cobro Transferencia bancaria, PayPal, tarjetas regalo 💵Importe mínimo de retirada Sin mínimo estricto; comisión de 1 $ en transferencias bancarias inferiores a 10 $ y en PayPal inferiores a 15 $ 🚀Rapidez de pago Tarjetas regalo: hasta 48 horas; PayPal: hasta 5 días laborables; transferencia bancaria: hasta 7 días laborables 🌍Disponibilidad Solo en Estados Unidos; consulta la tabla siguiente 👤Programa de recomendaciones Condiciones contradictorias en las propias páginas de Upside (actualmente, 10 céntimos por cada compra recomendada superior a 5 $ más una bonificación única, frente a una tarifa fija de 1 céntimo por galón en otros sitios); las condiciones exactas aún no están claras 👍Ideal para Conductores y compradores estadounidenses que quieran recibir reembolsos en efectivo por la gasolina y los productos de alimentación que ya compran

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Señales comunes de estafa: ¿Es Upside de fiar o deberías evitarlo?

¿Es Upside de fiar? Sí, y supera la mayoría de los controles habituales contra estafas que suelen delatar a las aplicaciones de reembolso más sospechosas. Es una empresa registrada en EE. UU. con un perfil acreditado por el BBB con calificación A+, cuenta con cientos de miles de valoraciones visibles en dos tiendas de aplicaciones independientes y nunca pide que se pague para darse de alta, lo cual es la señal más clara de estafa en esta categoría.

Una señal de alerta habitual es que la propiedad de la empresa sea imprecisa o no figure, pero Upside indica claramente que pertenece a Upside Services, Inc. y su dirección en Washington, D.C. Las valoraciones sospechosamente perfectas, sin ninguna reseña negativa, son otra señal de alerta; en cambio, Upside muestra un panorama mixto y realista, que incluye una puntuación más moderada de 3,8 en Trustpilot, junto con sus mejores cifras en las tiendas de aplicaciones. Las solicitudes de documentos de identidad completos o el pago por adelantado de tasas ajenas a la declaración de impuestos constituyen una tercera señal de alerta que, sencillamente, no se da en este caso.

La única preocupación legítima relacionada con posibles estafas que merece la pena mencionar es el conflicto en las condiciones de recomendación entre dos de las propias páginas de Upside, ya que las condiciones incoherentes son precisamente el tipo de cosa sobre la que advierten las guías de detección de estafas. Pero una discrepancia documentada en la propia documentación de una empresa, por lo demás transparente y acreditada por la BBB, es una situación muy diferente a la de una aplicación anónima que oculta por completo quién es su propietario. En conjunto, las pruebas siguen apuntando a que la respuesta a la pregunta «¿Es Upside legítima?» es un «sí» rotundo, sin ambigüedades.

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es Upside legítima?»

La mayoría de las personas que buscan si «Upside es de fiar» no están preocupadas por que la empresa desaparezca de la noche a la mañana; reaccionan ante algo más específico, normalmente porque vincular una tarjeta de pago les parece una exigencia mayor que una simple aplicación de encuestas, o porque han leído sobre la discrepancia en las condiciones de las recomendaciones. Las puntuaciones de las reseñas son la forma más rápida de verificar si esa preocupación tiene fundamento: una plataforma que ostenta entre 4,5 y 4,8 estrellas en dos tiendas de aplicaciones independientes, respaldada por una acreditación oficial A+ de la BBB, no da la impresión de ser una estafa.

De los factores que menciona la gente, la acreditación de la BBB y el volumen de reseñas demuestran realmente su legitimidad, mientras que el conflicto en las condiciones de las recomendaciones es un verdadero fallo de transparencia que conviene conocer, no una prueba de fraude.

Cuestiones de seguridad: lo que los usuarios deben saber

Más allá de la cuestión fundamental de la legitimidad, hay una serie de aspectos prácticos que conviene conocer antes de vincular una tarjeta de pago a Upside. Ninguno de ellos es un impedimento insalvable, pero cada uno influye en que tu experiencia sea fluida.

Requisitos de información personal

No se realiza ninguna verificación formal de identidad al registrarse. Al vincular la tarjeta, solo se leen los seis primeros y los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta para cotejar las transacciones, y solo se solicita el número de identificación fiscal completo si el volumen de tus pagos supera los umbrales de declaración del IRS.

Proveedores de ofertas de terceros

Las ofertas de reembolso las financian los comercios: las gasolineras, las cadenas de supermercados y los restaurantes establecen sus propias condiciones de participación y sus propias tasas. Upside establece las condiciones generales, pero la participación de cada comercio puede variar según la ubicación.

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

Mantener actualizados los datos de la tarjeta vinculada es la solución más habitual para los abonos de reembolso que no se han abonado, según los informes recurrentes de los usuarios. Una tarjeta caducada o que no coincide es una fuente frecuente de problemas que se puede evitar.

Conflicto en el programa de recomendaciones

El propio artículo de ayuda de Upside indica una recompensa continua de 10 céntimos por cada compra superior a 5 dólares realizada por un amigo recomendado, además de una bonificación única, mientras que su página de destino de recomendaciones indica, en cambio, una cantidad fija de 1 céntimo por galón. Ninguna de las dos versiones se ha aclarado públicamente, por lo que debes considerar cualquier estimación de recomendación como no confirmada hasta que veas que se te ha abonado.

Resumen de la letra pequeña

No hay versión web ni de escritorio: la aplicación es solo para móviles. Se aplica una comisión de 1 dólar a las transferencias bancarias inferiores a 10 dólares y a los retiros a PayPal inferiores a 15 dólares, aunque las tarjetas regalo no conllevan comisión. Este tipo de limitación divulgada es parte del motivo por el que la respuesta a «¿Es Upside de fiar?» se sostiene: una empresa legítima publica sus restricciones en lugar de ocultarlas.

Atención al cliente

Sí, Upside ofrece atención al cliente, principalmente a través de un centro de ayuda al estilo Zendesk en support.upside.com, ya que durante la investigación no se confirmó la existencia de ninguna línea telefónica directa. La calidad de la respuesta es uno de los temas más recurrentes en las reseñas cuando los usuarios evalúan si «Upside es de fiar» en función de su propia experiencia con el servicio de atención al cliente.

Entre los comentarios positivos de los usuarios destacan la resolución de problemas con créditos de reembolso que no se habían abonado tras un contratiempo en la asignación de tarjetas. Entre los ejemplos menos halagüeños se encuentra la lentitud en responder a preguntas sobre el conflicto con el programa de recomendaciones, lo cual no es de extrañar, dado que los términos tampoco están bien coordinados internamente. En general, la atención al cliente parece funcional, aunque no instantánea, algo habitual en una plataforma de este tamaño.

Cómo obtener reembolsos en gasolina y comestibles

Sí, la devolución en efectivo por la gasolina, la compra y las comidas fuera de casa es el principal atractivo de Upside, y se paga en dólares reales en lugar de puntos. La devolución en efectivo se obtiene automáticamente una vez que se vincula la tarjeta y se realiza una compra válida en un establecimiento participante; no es necesario escanear el ticket, a diferencia de lo que ocurre con algunos competidores. Un repostaje típico de gasolina puede suponer varios céntimos por galón, una compra en el supermercado un porcentaje del total, y las ofertas en restaurantes varían según el local y la promoción, ya que las tasas cambian según la ubicación y la hora.

Gana dinero con otras tareas

Más allá del reembolso estándar, Upside también ofrece «Pagar con Upside», que proporciona recompensas de reembolso al instante en el momento de pagar, en lugar de tener que esperar al procesamiento habitual. La aplicación muestra por separado ofertas personalizadas de comercios asociados que pueden aumentar tus ganancias por compra más allá de la tasa estándar.

Ninguna de estas opciones sustituye al reembolso habitual por la gasolina y la compra como método principal de ganancia, pero aportan un pequeño extra a cualquiera que consulte la aplicación antes de realizar una compra. Si buscas más formas de acumular ganancias en diferentes aplicaciones, nuestro resumen de aplicaciones similares a Ibotta recoge varias opciones de reembolso en la misma categoría. Otra gran selección de aplicaciones diversas, como Fetch, ofrece aún más posibilidades para aumentar tus ganancias.

Consejos para obtener mayores ganancias

Consulta la aplicación antes de cada repostaje o compra en el supermercado: las ofertas dependen de la ubicación y la hora. Mantén actualizados los datos de tu tarjeta vinculada para evitar perder el reembolso. Confirma cada retirada de fondos a través del enlace enviado por correo electrónico en un plazo de 24 horas; de lo contrario, la solicitud caducará. Utiliza el cobro mediante tarjeta regalo para obtener el pago más rápido —en un plazo de 48 horas— si no necesitas dinero en efectivo específicamente. No te fíes de una cifra concreta de céntimos por galón: las tasas de las ofertas y la participación de los comercios varían, así que comprueba qué ofertas están activas.

¿Paga realmente Upside?

Sí, Upside paga dinero real mediante transferencia bancaria, PayPal y tarjetas regalo. La empresa afirma haber pagado más de 1.000 millones de dólares en reembolsos acumulados a través de su propia web, y sus excelentes valoraciones de 4,8 estrellas en la App Store y 4,5 estrellas en Google Play son difíciles de falsificar a esa escala y constituyen una prueba fehaciente de que los pagos se realizan tal y como se describe.

No hay un importe mínimo de retirada, aunque se aplica una comisión de 1 dólar por debajo del umbral de 10 dólares para transferencias bancarias o de 15 dólares para PayPal; las tarjetas regalo no conllevan ninguna comisión. Al igual que lo que observamos al probar TesterUp, los pagos reales y una estructura de comisiones transparente pueden coexistir en la misma plataforma sin que ninguno de los dos aspectos contradiga la legitimidad de Upside.

Aunque el valor real depende en gran medida de la frecuencia con la que compres en los comercios participantes, las opiniones sobre Upside apuntan, en general, a que se trata de un servicio legítimo de reembolso en efectivo y no de una estafa. Esa es la diferencia fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de determinar si Upside merece la pena.

Reembolso real en efectivo en gasolina y comestibles Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vincula tu tarjeta y obtén reembolsos en efectivo por la compra de gasolina, comestibles y comidas en restaurantes, que se te abonarán mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo. REGÍSTRATE AHORA

¿Cuánto dinero se puede ganar con Upside?

Los testimonios de usuarios reales sugieren ganancias diarias de unos pocos dólares para conductores ocasionales que repostan una o dos veces por semana, cifra que aumenta para los hogares que también realizan compras de alimentación y en restaurantes a través de su tarjeta vinculada. Los totales semanales de los usuarios habituales suelen situarse entre 5 y 10 dólares, y los totales mensuales suelen oscilar entre los 20 y los 30 dólares: una prueba modesta, pero real y constante, de que la pregunta «¿Es Upside de fiar?» no es difícil de responder.

Comparar cifras diarias, semanales y mensuales de esta manera es precisamente el tipo de patrón que demuestra que Upside es de fiar y que realmente paga, en lugar de basarse únicamente en las afirmaciones de marketing. Cualquiera que siga preguntándose si Upside es de fiar después de ver cifras consistentes como estas tiene una respuesta clara ante sí.

¿Es Upside una aplicación legítima en EE. UU.? ¿Dónde se puede usar Upside?

Sí, Upside es legítima, pero el acceso está deliberadamente limitado a Estados Unidos, con más de 30 000 estaciones de servicio participantes en todo el país, según la descripción de su propia aplicación. Cabe destacar que existía otra empresa británica, sin relación alguna, que también se llamaba «Upside» (una fintech londinense de banca abierta que cerró su servicio en el Reino Unido en enero de 2022); dicha empresa no tiene ninguna conexión con esta aplicación estadounidense de reembolsos en gasolineras y supermercados, que nunca ha operado en el Reino Unido. La tabla siguiente detalla la disponibilidad en las regiones que solemos comprobar.

País ¿Disponible? Notas (métodos de pago / restricciones) EE. UU. 🟩 Mercado nacional; más de 30 000 gasolineras en todo el país Reino Unido 🟥 Nunca ha operado en el Reino Unido; otra empresa fintech diferente y sin relación alguna, también llamada «Upside», ha cerrado desde entonces Australia 🟥 No se ha encontrado cobertura; la tienda de la App Store de Australia no está disponible CA 🟥 Se ha confirmado que no está disponible en Canadá; la tienda de la App Store de Canadá no está disponible

¿Merece la pena usar Upside?

Sí, Upside merece la pena, siempre y cuando seas un conductor o un comprador de EE. UU. que no tenga inconveniente en vincular una tarjeta de pago. Las pruebas que respaldan esto son las mismas que responden a la pregunta de si Upside es de fiar: una acreditación A+ de la BBB, excelentes valoraciones en las tiendas de aplicaciones por parte de cientos de miles de usuarios y más de 1.000 millones de dólares en reembolsos pagados, según datos de la propia empresa.

La experiencia con la aplicación de Upside resulta menos atractiva si no visitas con frecuencia los establecimientos participantes o si no crees que la aplicación te vaya a reportar mucho dinero por sí sola. Aún así, tienes que gastar tu propio dinero para recibir las recompensas de Upside, y las tasas de reembolso y las ofertas varían según el establecimiento. Dicho de otro modo, Upside no es tanto un trabajo extra tradicional como un medio para reducir el coste real de las compras diarias.

Además, evita las habituales preocupaciones relacionadas con posibles estafas, como la falta de información sobre la titularidad o el pago de cuotas por adelantado, ya que ninguna de estas situaciones se da aquí. Si sopesamos el reembolso real —aunque modesto— frente al conflicto de las condiciones de recomendación y al acceso exclusivo a través del móvil, la conclusión sincera es que Upside resulta legítima, al igual que la respuesta a la segunda parte de la pregunta: «¿realmente se gana dinero?». Cualquiera que, tras sopesar todo esto, siga preguntándose si Upside es de fiar, tiene una respuesta clara y positiva.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de Upside

La valoración global de Upside se divide entre una puntuación muy alta en las tiendas de aplicaciones y una más moderada en Trustpilot: 4,8 estrellas en la App Store y 4,5 en Google Play, frente a una valoración más moderada de 3,8 («Excelente») en Trustpilot, basada en 822 opiniones. Entre ambos sitios, los temas recurrentes incluyen el auténtico agradecimiento por obtener reembolsos automáticamente sin tener que escanear ni un solo ticket de compra, y la rapidez general en el pago de las tarjetas regalo una vez confirmada la retirada de fondos.

El aspecto negativo más común, presente en varias reseñas, es la confusión sobre los términos contradictorios del programa de recomendaciones, junto con la frustración ocasional cuando no se abona un reembolso debido a que la tarjeta vinculada ha caducado. Ninguno de estos aspectos socava el producto en sí: son puntos de fricción en una aplicación que, por lo demás, cuenta con buenas reseñas, no indicios de que no funcione tal y como se describe.

Alternativas a Upside

4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Snakzy Earn coins through mobile gameplay and milestones, with no purchase or card-linking required. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fetch Earns points on any store receipt rather than merchant-specific offers, redeemable only as gift cards. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Checkout51 A rebate app with a dedicated Gas Perk, working off any receipt with no card-linking needed. SIGN UP NOW

No hay una única aplicación de recompensas que se adapte a todo el mundo. Upside es una opción sólida para obtener reembolsos en gasolina y alimentación vinculados a tarjetas, pero las tres opciones anteriores cubren diferentes prioridades, desde la obtención de recompensas sin gasto mínimo hasta la flexibilidad basada en los tickets de compra.

¿Por qué Upside es de fiar? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

Upside es una empresa estadounidense registrada, Upside Services, Inc., que cuenta con una acreditación A+ de la BBB y paga reembolsos en efectivo real mediante transferencia bancaria, PayPal y tarjetas regalo. El panorama general es equilibrado: cuenta con valoraciones muy positivas en las tiendas de aplicaciones y un modelo de ganancias sencillo que no requiere escanear recibos, aunque esto se ve contrarrestado por un conflicto real y sin resolver en las condiciones de su propio programa de recomendación y por la falta de una versión web o de escritorio.

Para los conductores y compradores de supermercado estadounidenses que no tengan inconveniente en vincular una tarjeta, es una forma sólida y que requiere poco esfuerzo de ahorrar en las compras que ya realizan; para cualquiera que desee una experiencia de escritorio o una cifra garantizada de pago por recomendación, aún no está a la altura. Hay quien sigue preguntándose si Upside es de fiar incluso después de ver estas pruebas, normalmente porque la discrepancia en las condiciones de las recomendaciones parece, fuera de contexto, una señal de alarma mayor de lo que realmente es: una inconsistencia documentada en la propia documentación de una empresa por lo demás transparente y acreditada por la BBB, no un indicio de fraude. Así pues, la respuesta breve y definitiva a la pregunta «¿Es Upside de fiar?» es sí.

Reembolso real en gasolina y comestibles Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vincula tu tarjeta y obtén reembolsos en efectivo por la gasolina, la compra y las comidas en restaurantes, que se te abonarán mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta regalo. REGÍSTRATE AHORA

Ventajas Contras ✅ Reembolso en efectivo real, no un sistema de puntos, canjeable mediante transferencia bancaria, PayPal o tarjeta



regalo ✅ Calificación A+ de la BBB, acreditada desde 2020, además de una valoración



de 4,8 estrellas en la App Store ✅ No hay un importe mínimo de retirada, y las tarjetas regalo se abonan en tan solo 48 horas



✅ No es necesario escanear recibos: el reembolso se registra automáticamente una vez vinculada la tarjeta ❌ No hay versión web ni de escritorio: solo



aplicación móvil ❌ Existe un conflicto real y sin resolver entre dos de las propias páginas de Upside respecto a su estructura



de pagos por recomendaciones ❌ Disponible únicamente en Estados Unidos

Preguntas frecuentes