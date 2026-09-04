Reseña de Survey Junkie 2026: ¿Es Survey Junkie una plataforma fiable y paga?

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¿Es Survey Junkie una plataforma fiable? Sí, es una plataforma legítima de encuestas remuneradas que paga a sus miembros en puntos por completar encuestas, puntos que se pueden canjear por dinero real y tarjetas regalo. Registrarse es gratis, ya sea a través de la web, iOS o Android, y los pagos se realizan mediante PayPal, transferencia bancaria o tarjeta regalo una vez que se alcanza el umbral mínimo de 5 dólares para el cobro.

REGÍSTRATE AHORA 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Survey Junkie Encuestas remuneradas con recompensas en dinero real y tarjetas regalo Gestionado por Disqo, Inc. (que opera bajo el nombre comercial de Survey Junkie) y con sede en Glendale, California, Survey Junkie lleva en funcionamiento desde 2011 y cuenta con una valoración de 4,6 estrellas en la App Store y una calificación «B» en el Better Business Bureau. Los usuarios ganan puntos por completar encuestas y otras tareas, que pueden canjearse a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo a partir de un mínimo de 5 dólares. Actualmente está disponible en EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido. Ventajas Mínimo de retirada de 5 $, uno de los umbrales más bajos de la categoría de aplicaciones de encuestas.

Con el respaldo de Disqo, Inc., que cuenta con más de una década de trayectoria.

Hay más de una forma de ganar dinero: encuestas, además de «Surf to Earn» (ganar dinero navegando) como fuente de ingresos pasivos, grupos de discusión y pruebas de productos. Desventajas El seguimiento pasivo de «Surf to Earn» recopila datos sobre la navegación, el uso de aplicaciones y la actividad de compra, por lo que aceptar esta opción a sabiendas supone una cesión de privacidad.

Es habitual que se descarte a los usuarios a mitad de una encuesta, y esta es la queja más frecuente de los usuarios.

259 reclamaciones ante la BBB en los últimos tres años, en su mayoría relacionadas con disputas sobre créditos por encuestas.

Survey Junkie es ideal para participantes en encuestas de EE. UU., Canadá, Australia o el Reino Unido que busquen un dinero extra constante en lugar de unos ingresos completos. Las ganancias realistas suelen oscilar entre unos pocos dólares y unos 100-130 dólares al mes para quienes completan varias encuestas al día, y el bajo umbral mínimo de 5 dólares para el cobro es más fácil de alcanzar que los umbrales más altos que establecen algunos competidores.

Esta reseña de Survey Junkie abarca todo, desde el potencial de ingresos hasta su fiabilidad, para que puedas decidir si merece la pena dedicarle tiempo.

¿Es seguro Survey Junkie?

Empecemos esta reseña de Survey Junkie por lo básico: ¿es Survey Junkie una plataforma fiable? Sí: la gestiona Disqo, Inc., una empresa real con sede en Glendale, California, que lleva gestionando la plataforma desde 2011. Si lo que más te preocupa es si Survey Junkie es seguro, su dilatada trayectoria y la valoración de 4,6 estrellas en la App Store, otorgada por unos 87 000 usuarios, son señales tranquilizadoras, aunque debes tener claro qué datos personales recopila la plataforma.

En cuanto al tratamiento de datos, Survey Junkie no requiere información de pago para registrarse. Al registrarte solo se solicitan datos básicos de perfil que se utilizan para emparejar las encuestas, aunque se requiere el nombre completo, la dirección y la verificación del teléfono antes de tu primer canje.

Entonces, ¿es Survey Junkie una estafa? No, pero hay una advertencia sincera que merece la pena mencionar claramente: dado que Survey Junkie recopila encuestas de paneles de investigación de terceros, la calidad de las ofertas y las tasas de descalificación varían según el panel, y eso es un problema real del que se informa con frecuencia, más que un truco oculto.

Cómo registrarse en Survey Junkie

Registrarse en Survey Junkie es gratis y solo lleva un par de minutos. Está disponible en la web, en iOS y en Android, actualmente en EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido.

Antes de profundizar en esta reseña de Survey Junkie, hay un detalle que conviene destacar: debes tener al menos 18 años. Los lectores más jóvenes quizá quieran explorar otros trabajos extra en línea para adolescentes que no tengan la misma restricción de edad.

Entra en surveyjunkie.com o descárgate la aplicación desde la App Store o Google Play. Crea una cuenta gratuita con tu dirección de correo electrónico (o inicia sesión con Google o Facebook). Completa tu perfil para que te asignen encuestas más relevantes. Empieza a responder a las encuestas que se te asignen para ganar puntos, incluyendo un crédito parcial en caso de que te descalifiquen a mitad de la encuesta.

Encuestas remuneradas, recompensas en dinero real Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana puntos por participar en encuestas y, a partir de un mínimo de 5 dólares, canjéalos por dinero en efectivo a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo. REGÍSTRATE AHORA

Mi experiencia con Survey Junkie

Mientras elaboraba esta reseña sobre Survey Junkie, me di cuenta desde el principio de lo importante que era la encuesta de perfil. Una vez que la rellené con sinceridad, las encuestas que me asignaban me parecieron más relevantes y me descalificaban con menos frecuencia de lo que esperaba al principio.

Las ganancias fueron graduales pero constantes. Una encuesta típica pagaba entre 30 y 150 puntos, dependiendo de su longitud, y dado que 100 puntos equivalen a 1 dólar, eso supone entre 0,30 y 1,50 dólares por encuesta. Tras un par de semanas de uso diario y sin prisas, acumulé suficientes puntos para intentar un retiro de fondos.

El canje a PayPal, una vez superado el umbral de 5 dólares, fue sorprendentemente rápido y requirió mucha menos paciencia que en algunos competidores con mínimos más altos. El único contratiempo fue que me descartaron a mitad de una encuesta más larga. Sí que obtuve una compensación parcial, lo que suavizó el disgusto, pero es un verdadero punto de fricción con el que hay que contar.

Tras unas semanas respondiendo a encuestas, quería cambiar de aire sin tener que preocuparme por la compatibilidad de perfiles ni por el riesgo de ser descalificado, así que probé Snakzy a la vez. Si te parece más atractivo ganar dinero jugando, Snakzy te permite ganar monedas a través de los juegos en lugar de las encuestas, lo que lo convierte en un buen complemento para obtener ingresos rápidos y sin compromiso. A continuación te lo explico con más detalle.

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Descripción general de Survey Junkie

Survey Junkie es una plataforma de recompensas por encuestas basada en puntos, disponible en la web, iOS y Android. Para ayudar a responder a la pregunta «¿es de fiar Survey Junkie?», a continuación resumimos quién es su operador, las valoraciones, los métodos de pago y su disponibilidad.

📱Nombre de la aplicación Survey Junkie ⭐Nuestra valoración 4,3/5 🛍️Categoría Plataforma de encuestas remuneradas / «Get-Paid-To» (GPT) 🎯Plataformas Web · iOS · Android 💰Precio Gratis 💸Formas de ganar dinero Encuestas remuneradas, además de ingresos pasivos con «Navega y gana», grupos de discusión y pruebas de productos; se concede un crédito parcial en caso de descalificación durante la encuesta 💳Formas de pago PayPal (única opción para miembros no estadounidenses), transferencia bancaria (solo en EE. UU.), tarjetas regalo (EE. UU., en incrementos de 5 $) 💵Importe mínimo de retirada 5 $ (500 puntos) 🚀Rapidez de pago PayPal suele tardar unas 48 horas (a veces es casi instantáneo); la transferencia bancaria, entre 3 y 4 días laborables; las tarjetas regalo suelen ser rápidas 🌍Disponibilidad EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia 👤Programa de recomendación Función pasiva opcional que permite acumular puntos al compartir la actividad de navegación, uso de la aplicación y compras 👍Ideal para Participantes en encuestas de EE. UU., Reino Unido, Canadá o Australia que busquen un mínimo de retirada de fondos bajo

Señales habituales de estafa: ¿Es Survey Junkie una plataforma fiable o es mejor evitarla?

¿Es Survey Junkie de fiar? Sí, y supera la mayoría de los controles habituales contra estafas que suelen delatar a los sitios de encuestas más sospechosos. Es propiedad de una empresa real y identificada, con domicilio en Glendale (California); cuenta con decenas de miles de valoraciones visibles en plataformas independientes y nunca pide que se pague para registrarse, lo cual es la señal de estafa más importante en esta categoría.

La falta de información clara sobre la propiedad de la empresa o una descripción imprecisa es una señal de alerta habitual, pero Survey Junkie indica claramente que Disqo, Inc. es su operador. Las valoraciones sospechosamente perfectas, sin opiniones negativas, son otra señal de alarma; en cambio, Survey Junkie muestra un panorama mixto y realista, con una puntuación de 3,4 estrellas en Trustpilot junto a su mejor valoración de 4,6 estrellas en la App Store. Las cuotas iniciales o las solicitudes de datos financieros confidenciales no relacionados con el canje son una tercera señal de alarma que, sencillamente, no se da en este caso.

Lo que reveló esta reseña de Survey Junkie fueron preocupaciones prácticas, no relacionadas con estafas: es posible que te descarten de algunas encuestas, las ganancias pueden tardar en llegar y algunos usuarios informan de problemas de verificación o de atención al cliente. Pero, ¿es Survey Junkie de fiar? Sí: es una plataforma de recompensas real con un operador consolidado y una larga trayectoria.

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es Survey Junkie de fiar?»

La mayoría de las personas que buscan si Survey Junkie es de fiar no están preocupadas por que la empresa desaparezca de la noche a la mañana. Normalmente reaccionan ante algo más específico, como ser descartados a mitad de una encuesta. Las puntuaciones de las reseñas de Survey Junkie son la forma más rápida de disipar esa preocupación: una plataforma que cuenta con una valoración de 4,6 estrellas en la App Store, basada en decenas de miles de valoraciones, no parece ser una estafa.

De entre los factores que menciona la gente, la propiedad identificada y el gran volumen de opiniones son los que realmente indican que se trata de una operación legítima. Los criterios de exclusión y la relación entre privacidad y «Navega y gana» son aspectos que conviene conocer, pero forman parte del funcionamiento habitual de las aplicaciones de encuestas, no son indicios de fraude.

Encuestas remuneradas, recompensas en efectivo reales Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana puntos por participar en encuestas y, a partir de un mínimo de 5 dólares, canjéalos por dinero a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo. REGÍSTRATE AHORA

Cuestiones de seguridad de Survey Junkie: lo que los usuarios deben saber

Esta reseña de Survey Junkie no estaría completa si no fuéramos más allá de la pregunta «¿es Survey Junkie de fiar?». Hay una serie de aspectos prácticos que también conviene conocer antes de facilitar cualquier dato personal. Ninguno de ellos es un motivo para descartar la aplicación, pero cada uno influye en lo fluida que sea tu experiencia.

Requisitos de información personal

Al registrarte solo se te piden datos básicos de perfil que se utilizan para asignarte encuestas. Se requiere tu nombre completo, dirección y verificación telefónica (por SMS o llamada) antes de tu primer cobro, y en algunos casos es posible que te pidan un documento de identidad con fotografía.

La ventaja y el inconveniente de «Navega y gana»

La principal cuestión de privacidad de Survey Junkie es «Surf to Earn» (también llamado SJ Pulse), una función opcional que te recompensa con puntos pasivos a cambio de compartir tu actividad en línea. Cuando te inscribes, recopila información sobre tus búsquedas en línea, los sitios que visitas, las aplicaciones que utilizas, tu actividad de compras y los anuncios que ves.

La participación es totalmente voluntaria, y Survey Junkie afirma que nunca recopila contraseñas ni datos de tarjetas de crédito; sin embargo, se trata de una cantidad considerable de datos que se facilitan, por lo que conviene tomarlo con calma antes de activarlo por pura costumbre. Algunos usuarios también señalan que su navegador se ralentiza tras instalar la extensión.

Proveedores de ofertas de terceros

Survey Junkie recopila encuestas de múltiples paneles de investigación de terceros, y la fiabilidad y las tasas de descalificación varían según el panel, algo que Survey Junkie no controla directamente.

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

Utiliza una contraseña única, no compartas las credenciales de tu cuenta y mantén tu información de contacto actualizada, ya que la verificación telefónica forma parte del proceso de canje.

Uso de una VPN

Survey Junkie limita el acceso a unos pocos países, por lo que utilizar una VPN para simular que te encuentras en un lugar donde no ofrece sus servicios puede provocar problemas con la cuenta o con la asignación de encuestas. Lo más seguro es utilizarlo desde un país en el que esté realmente disponible.

Resumen de la letra pequeña

Survey Junkie tiene una calificación «B» del Better Business Bureau y cuenta con la acreditación del BBB desde 2017. Además, se han presentado 259 reclamaciones en los últimos tres años, por lo que su historial no es impecable. Aun así, la larga trayectoria de la empresa y su perfil empresarial transparente ayudan a explicar por qué la respuesta a la pregunta «¿Es Survey Junkie de fiar?» es sí.

Atención al cliente

Survey Junkie ofrece atención al cliente, principalmente por correo electrónico y a través de su centro de ayuda. Además, se muestra bastante receptiva en las plataformas públicas de opiniones, respondiendo a la gran mayoría de las reseñas negativas. La calidad de la atención al cliente suele ser un tema recurrente cuando la gente se pregunta «¿es Survey Junkie de fiar?» y la compara con su propia experiencia, por lo que merece la pena ponerse en contacto a través de los canales actuales de la web si tienes algún problema con los puntos o con el cobro.

Ganar dinero con encuestas

Las encuestas remuneradas son el núcleo de Survey Junkie y se convierten directamente en dinero: cada 100 puntos equivalen a 1 dólar, canjeable a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo. Un detalle interesante es que sigues ganando algunos puntos por ciertas encuestas de las que te excluyen a mitad del proceso; muchas páginas de la competencia no dan nada por un intento descalificado. Una encuesta corta puede reportar unas pocas docenas de puntos, mientras que una más larga y bien adaptada a tu perfil puede reportar bien más de cien.

Ganancias con encuestas de fácil acceso Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero por encuesta, con un umbral de pago mínimo de 5 dólares y crédito parcial por las encuestas descartadas. REGÍSTRATE AHORA

Gana dinero más allá de las encuestas

Las encuestas son la actividad principal, pero no son la única forma de ganar dinero en Survey Junkie. Puedes apuntarte a «Navega y gana» para conseguir puntos de forma pasiva, y la plataforma también organiza ocasionalmente grupos de discusión y pruebas de productos que pagan más que una encuesta estándar. Completar el perfil, verificar el correo electrónico y las promociones mensuales de puntos de bonificación también aportan pequeños ingresos adicionales. Si prefieres diversificar entre diferentes aplicaciones, mi lista de aplicaciones que pagan dinero real incluye varios métodos más para ganar dinero que vale la pena combinar con las encuestas.

Múltiples formas de ganar dinero, una sola cuenta Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Diversifica tus puntos con el seguimiento pasivo de Surf to Earn, además de los grupos de discusión y las pruebas de productos ocasionales. REGÍSTRATE AHORA

Consejos para ganar más

Esta reseña de Survey Junkie no serviría de mucho sin algunos consejos prácticos, así que aquí te explico cómo sacar más partido a la plataforma.

Rellena primero el cuestionario completo del perfil: mejora la precisión de las coincidencias y reduce el número de exclusiones. Entra a diario, ya que las nuevas encuestas se llenan rápidamente en cuanto se publican. Mantén tus datos de contacto actualizados para evitar problemas a la hora de canjear los puntos. Plantéate utilizar «Navega y gana» si te parece bien el intercambio de datos: te permite ganar puntos de forma pasiva y puede desbloquear encuestas emparejadas mejor remuneradas. Estate atento a las promociones mensuales ocasionales vinculadas a objetivos de volumen de encuestas.

¿Survey Junkie paga de verdad?

Sí, Survey Junkie paga dinero real y tarjetas regalo a través de PayPal, transferencia bancaria y tarjetas regalo. Para quienes aún se preguntan si Survey Junkie es de fiar, las cifras lo avalan: acreditación de la BBB desde 2017, una calificación «B» y una puntuación de 4,6 estrellas en la App Store. Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta reseña de Survey Junkie, la puntuación más bien mediocre de 3,4 estrellas en Trustpilot refleja sobre todo la frustración por los rechazos en la selección inicial, más que el hecho de que no se pague a los usuarios.

El retiro mínimo de 5 dólares no conlleva comisiones, y al igual que lo que observamos al probar TesterUp, en la misma plataforma pueden coexistir pagos reales y una puntuación secundaria en las reseñas más variada.

Encuestas remuneradas, recompensas en dinero real Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana puntos por participar en encuestas y, a partir de un mínimo de 5 dólares, canjéalos por dinero en efectivo a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo. REGÍSTRATE AHORA

¿Cuánto dinero se puede ganar en Survey Junkie?

Según los informes de usuarios reales, las ganancias ocasionales y esporádicas rondan los 2 al día, y aumentan en los días en los que hay varias encuestas más largas disponibles. Los usuarios habituales suelen ganar entre 5 y 15 dólares a la semana, y los totales mensuales suelen situarse en torno a los 30 para un uso moderado, hasta aproximadamente 130 para quienes completan cuatro o más encuestas al día. Es una cantidad modesta, pero puede complementar los mejores trabajos extra en línea con algo de dinero extra para gastos personales; y esos pagos reales ayudan a responder con un «sí» a la pregunta «¿es Survey Junkie de fiar?».

Cifras como estas son también la mejor respuesta para cualquiera que siga preguntándose «¿es Survey Junkie de fiar?»: los pagos constantes diarios, semanales y mensuales son mucho más convincentes que cualquier promesa promocional.

Si quieres comparar ese potencial de ingresos con el de otras plataformas, esta reseña de Survey Junkie se complementa muy bien con nuestra guía de los mejores sitios de encuestas que pagan, en la que se compara Survey Junkie con Swagbucks, Encuestas de marca y otras opciones populares.

¿Es Survey Junkie de fiar en EE. UU.? ¿Dónde se puede utilizar Survey Junkie?

Sí, Survey Junkie es una plataforma legítima, y según esta reseña sobre Survey Junkie, actualmente está disponible en cuatro países: EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido. La disponibilidad, las opciones de pago y algunas características del servicio pueden variar según la región.

País ¿Está disponible? Notas EE. UU. 🟩 Mercado principal / original Reino Unido 🟩 Mercado admitido Australia 🟩 Mercado compatible CA 🟩 Mercado admitido

¿Merece la pena Survey Junkie?

Sí, merece la pena, siempre y cuando te encuentres en uno de los países admitidos y tengas expectativas realistas sobre el ritmo de ganancias. Si esta reseña de Survey Junkie ha dejado algo claro, es la respuesta a la pregunta «¿es Survey Junkie de fiar?»: más de una década de trayectoria, una sólida valoración de 4,6 estrellas en la App Store y un mínimo de cobro de tan solo 5 dólares que puedes alcanzar más rápido que en muchos de sus competidores.

Además, evita las preocupaciones habituales sobre posibles estafas, como la propiedad oculta o las cuotas por adelantado, ya que ninguna de las dos cosas se da. Si sopesas los pagos modestos pero reales frente a las dificultades de selección y la cesión de privacidad que supone la función «Navega y gana», el veredicto honesto es que Survey Junkie es de fiar y merece la pena echarle un vistazo para el usuario adecuado.

Esta reseña de Survey Junkie debería ofrecerte una visión clara, pero si buscas más formas de ganar dinero que las que ofrece Survey Junkie, nuestra comparación entre Swagbucks y Survey Junkie desglosa cómo se comparan ambas en cuanto a opciones de ingresos, pagos y valor general.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de Survey Junkie

Esta reseña sobre Survey Junkie no sería sincera si no mencionáramos las opiniones encontradas: una puntuación de 3,4/5 en Trustpilot contrasta con una valoración mucho más alta, de 4,6/5, en la App Store, basada en unas 86 000 valoraciones. ¿Es Survey Junkie de fiar a pesar de esta diferencia? Sí: decenas de miles de opiniones reales en distintas plataformas apuntan a un servicio auténtico, no a una estafa.

La mayoría de las quejas se centran en ser descalificados de las encuestas después de haber dedicado ya cierto tiempo a ellas, así como en problemas ocasionales con la verificación de la cuenta, las recompensas o la atención al cliente. Vale la pena tener en cuenta estas frustraciones, pero no sugieren que Survey Junkie en sí sea una estafa. En general, las reseñas apuntan a una plataforma legítima que funciona tal y como se anuncia para muchos usuarios, aunque con algunas de las molestias habituales propias de los sitios web de encuestas remuneradas.

Alternativas a Survey Junkie

4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Snakzy Earn coins through mobile gameplay and milestones, with no survey screening involved. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cash Giraffe Earn gems via casual mobile games and offers, with a very low cashout minimum. SIGN UP NOW

4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Branded Surveys Another paid-survey platform, running since 2012 across the US, UK, and Canada. SIGN UP NOW

No hay una única aplicación de recompensas que se adapte a todo el mundo. Survey Junkie es una opción sólida centrada en las encuestas, pero las tres opciones anteriores cubren diferentes prioridades, desde la posibilidad de ganar dinero sin requisitos previos hasta una trayectoria combinada más larga.

¿Por qué Survey Junkie es de fiar? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

La respuesta breve a la pregunta «¿es Survey Junkie una plataforma fiable?» es sí. Survey Junkie lleva en funcionamiento desde 2011, está gestionada por Disqo, Inc. y permite a los usuarios canjear los puntos ganados por dinero real o tarjetas regalo. Su reputación es, en general, sólida, con una valoración de 4,6 estrellas en la App Store y una acreditación de la BBB con una calificación de «B». Sin embargo, las opiniones no son unánimemente positivas: Trustpilot registra actualmente una puntuación de alrededor de 3,4/5 a partir de unas 45 000 reseñas, mientras que la BBB recoge 259 reclamaciones. En general, esto apunta a una plataforma legítima con muchos usuarios satisfechos, pero también con algunas quejas recurrentes que conviene conocer antes de registrarse.

Para quienes participan en encuestas en EE. UU., Canadá, Australia o el Reino Unido y buscan un mínimo de retirada de fondos bajo, es una opción muy adecuada. Hay dos aspectos que hay que tener en cuenta, de carácter práctico y no relacionados con estafas: te descartarán de algunas encuestas, y Surf to Earn te pide que compartas datos de navegación a cambio de puntos extra.

En definitiva, ¿es Survey Junkie una plataforma fiable? Sí.

Encuestas remuneradas, recompensas en dinero real Survey Junkie 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana puntos por participar en encuestas y, a partir de un mínimo de 5 dólares, canjéalos por dinero en efectivo a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo. REGÍSTRATE AHORA

Ventajas Contras ✅ Mínimo de retirada de solo 5 $, uno de los umbrales más bajos de la categoría



✅ Respaldada por Disqo, Inc., con más de una década de trayectoria



✅ Más de una forma de ganar dinero: encuestas, «Navega y gana», grupos de discusión y pruebas



de productos ✅ Crédito parcial por algunas descalificaciones a mitad de la encuesta ❌ El seguimiento pasivo de «Surf to Earn» recopila datos sobre la navegación, el uso de aplicaciones y la actividad de compra (opcional)



❌ Ser excluido a mitad de una encuesta es la queja



más habitual de los usuarios ❌ 259 reclamaciones ante la BBB en los últimos tres años, en su mayoría disputas sobre el crédito por las encuestas

Preguntas frecuentes