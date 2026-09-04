Reseña de Rakuten 2026: ¿Es Rakuten una empresa de confianza? ¿Paga realmente?

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¿Es Rakuten una plataforma fiable? Sí: se trata de una auténtica plataforma de reembolsos, gestionada por Ebates Performance Marketing Inc., que opera bajo el nombre comercial de Rakuten Rewards, que lleva pagando a sus miembros desde 1999 y ha devuelto hasta la fecha más de 4.6 mil millones de dólares en reembolsos. Funciona en iOS, Android y como extensión de navegador; registrarse es gratuito y los pagos se realizan en dólares estadounidenses reales a través de PayPal, un cheque enviado por correo, puntos American Express Recompensas para socios o puntos Bilt.

Entonces, ¿para qué sirve realmente Rakuten? Es ideal para los compradores habituales que quieren recibir reembolsos por compras que harían de todos modos, con el respaldo de un bono de bienvenida que va rotando y pagos cuatro veces al año, y la posibilidad de que determinados miembros canjeen antes el reembolso confirmado por una tarjeta regalo. La mayoría de las personas que buscan «¿es Rakuten de fiar?» quieren aclarar dos cosas: cómo se recibe el dinero y qué se queda la plataforma a cambio; esta reseña de Rakuten aborda ambas cuestiones.

REGÍSTRATE AHORA 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Rakuten Plataforma de compras con reembolso Rakuten está gestionado por Ebates Performance Marketing Inc., una empresa del Grupo Rakuten, y cuenta con miembros de pago desde 1999. Tiene una valoración de 4,8 estrellas en la App Store, una puntuación de «Excelente» en Trustpilot y ofrece reembolsos en efectivo real a través de PayPal, un cheque enviado por correo, puntos American Express o puntos Bilt. Ventajas Empresa consolidada y con una larga trayectoria, respaldada por el Grupo Rakuten desde 2014

Una sólida valoración de 4,8 estrellas en la App Store, basada en las opiniones de aproximadamente 362 000 usuarios

Algunos socios pueden canjear 5 dólares o más por una tarjeta regalo entre las fechas de pago. Desventajas Los pagos estándar solo se realizan cuatro veces al año

La valoración en Google Play es notablemente inferior, con un 3,4, frente al 4,8 de la App Store

BBB ha registrado 2.027 reclamaciones en los últimos tres años, a pesar de tener una calificación A+.

Rakuten es ideal para compradores habituales y pacientes a los que no les importa esperar a que llegue el pago a cambio de un reembolso en las compras que harían de todos modos. Los nuevos miembros pueden acumular la bonificación de bienvenida actual, y los lectores que aún se pregunten «¿es Rakuten de fiar?» tras ver la periodicidad de los pagos encontrarán la respuesta real, así como los verdaderos inconvenientes, a continuación.

¿Es seguro Rakuten?

Entonces, ¿qué es Rakuten desde el punto de vista de la seguridad? ¿Es seguro facilitarle tus datos de compra? Su operador legal es Ebates Performance Marketing Inc., que opera bajo el nombre comercial de Rakuten Rewards, con domicilio social en San Mateo, California. Fundada en 1998 como Ebates, comenzó a pagar a sus miembros en 1999, fue adquirida por el Grupo Rakuten en 2014 por aproximadamente 1.000 millones de dólares y pasó a llamarse Rakuten en 2019.

Para esta reseña sobre Rakuten, he verificado al operador a través de los propios registros corporativos del Grupo Rakuten y he comprobado por separado sus valoraciones actuales de terceros: cuenta con una valoración de 4,8 estrellas en la App Store basada en unas 362 000 valoraciones y una calificación A+ de la BBB, con acreditación de la BBB desde septiembre de 2016.

Para registrarse se necesita una dirección de correo electrónico, una contraseña y tener al menos 18 años. Para los pagos mediante cheque o PayPal, Rakuten también exige una dirección postal física para la verificación de identidad y puede solicitar información identificativa adicional antes de realizar el pago. Los miembros deben residir en los 50 estados o en el Distrito de Columbia y no pueden figurar en las listas de sanciones de EE. UU. No es necesario subir un documento de identidad de forma rutinaria, por lo que, si te preguntas «¿Es Rakuten de fiar?», no hay trámites de verificación ocultos, aunque tampoco está completamente libre de verificación.

Entonces, ¿es Rakuten una estafa? No. La advertencia honesta que se esconde tras la mayoría de las búsquedas seguras de Rakuten es una diferencia real entre plataformas: frente a las altas puntuaciones de la App Store y Trustpilot, Google Play tiene una puntuación de 3,4 basada en unas 74 500 reseñas, y la BBB recoge 2 027 reclamaciones en los últimos tres años. Ambos datos deben figurar en una reseña sobre Rakuten, en lugar de omitirse discretamente porque las cifras generales parecen buenas.

Registrarse en Rakuten

Registrarse es gratis y solo lleva unos minutos, así que, ¿cómo funciona Rakuten cuando te registras por primera vez?

Crea una cuenta con una dirección de correo electrónico en rakuten.com o a través de la aplicación. Instala la extensión del navegador o descárgate la aplicación para iOS o Android. Elige cómo quieres que se te pague en la configuración de la cuenta: cheque, PayPal, puntos American Express o puntos Bilt. Añade tu dirección postal si has elegido un cheque o PayPal, ya que Rakuten la utiliza para verificar tu identidad antes de realizar el pago. Realiza todas tus compras desde la extensión, la aplicación o la página de la tienda en la web para que se registre tu actividad de compra.

Los nuevos miembros reciben un bono de bienvenida, pero considera la cifra que veas como una cifra puntual y no como una tasa permanente. Rakuten lo va variando: 10 $ es el bono estándar por registro directo; los registros por recomendación han llegado a ser de 30 $, 40 $ y 50 $; y hay un aumento adicional del 10 % en la devolución en efectivo con un límite de 50 $.

Las condiciones también establecen que las ofertas de bonificación no son acumulables, así que comprueba la oferta vigente y el gasto mínimo requerido antes de dar por hecho una cifra. Los lectores que se preguntan si Rakuten es una estafa tras obtener una bonificación menor de lo que prometía un blog casi siempre se están encontrando con una promoción caducada, en lugar de un engaño publicitario.

Reembolso real en efectivo en tus compras diarias Rakuten 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue reembolsos en dólares estadounidenses reales por las compras que ya realizas, que se te abonarán a través de PayPal, cheque o puntos. REGÍSTRATE AHORA

Mi experiencia con Rakuten

Quería saber cómo funcionaba Rakuten en el día a día, más allá de lo que se veía sobre el papel, y la ventana emergente de recordatorio de la extensión me llamó la atención desde el primer día. Me permitía obtener reembolsos en compras en las que me habría olvidado de hacer clic, y crear la cuenta y elegir un método de pago solo me llevó un par de minutos.

Lo que realmente me costó acostumbrarme fue el calendario de pagos. Una vez que entendí las fechas fijas —el 15 de febrero, el 15 de mayo, el 15 de agosto y el 15 de noviembre—, dejó de resultarme extraño. Lo que cambió mi opinión al respecto fue descubrir la opción de las tarjetas regalo: con al menos 5 dólares confirmados, los miembros que cumplan los requisitos pueden canjearlas antes de la siguiente fecha de pago y recibir la tarjeta por correo electrónico en cuestión de minutos. Nada de lo que había leído anteriormente mientras investigaba «¿Es Rakuten de fiar?» había mencionado esto.

Mi principal inconveniente era que, de vez en cuando, había que enviar manualmente alguna solicitud, además del plazo de confirmación de entre 3 y 14 semanas en las compras estándar antes de que se contabilizara para un pago. También noté que la extensión me funcionaba mejor que lo que describen los usuarios en Google Play, lo que concuerda con la puntuación más baja de esa plataforma.

Dado que Rakuten solo recompensa las compras que ya realizaba, también probé Snakzy, que te paga por jugar a juegos para móvil sin necesidad de comprar nada. Echa un vistazo a continuación si te parece interesante y considéralo un complemento a esta reseña de Rakuten, más que un sustituto de la misma.

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Descripción general de Rakuten

Entonces, ¿cómo funciona Rakuten y cuánto paga realmente? Se sitúa en el extremo de menor esfuerzo de las aplicaciones para ganar dinero, ya que los ingresos provienen de compras que ya tenías pensado hacer. Es una plataforma de reembolso, más que una aplicación de encuestas o de juegos: empiezas una sesión de compras a través de Rakuten, compras como de costumbre en una tienda asociada y una parte de la comisión que paga la tienda te llega en forma de dólares estadounidenses reales.

A continuación se detallan todas las especificaciones en las que se basa esta reseña de Rakuten.

📱Nombre de la aplicación Rakuten ⭐Nuestra valoración 4,6/5 🛍️Categoría Plataforma de compras con reembolsos y recompensas 🎯Plataformas iOS · Android · Extensión para navegador web 💰Precio Inscripción gratuita; nivel Rakuten+ de pago opcional 💸Formas de ganar Reembolsos por compras online, ofertas vinculadas a la tarjeta en tiendas físicas, restaurantes, viajes y recomendaciones 💳Formas de cobro Cheque «Big Fat Check», PayPal, puntos American Express Membership Rewards, puntos Bilt, tarjetas regalo para miembros seleccionados 💵Importe mínimo de cobro 5,01 $ confirmados en la fecha de pago; 5 $ confirmados para el canje de una tarjeta regalo 🚀Rapidez de pago Trimestralmente, el 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre; las tarjetas regalo se reciben por correo electrónico en cuestión de minutos 🌍Disponibilidad Solo en EE. UU. en rakuten.com; hay sitios web independientes de Rakuten Cashback en Canadá, el Reino Unido, España, Alemania y Japón 👤Programa de recomendación Bonificación rotativa: 30 $ de forma estándar y 50 $ en el momento de redactar este artículo, que se iguala con un gasto mínimo equivalente 👍Ideal para Los compradores habituales por Internet que desean obtener reembolsos en efectivo por las compras que harían de todos modos

Inscripción gratuita, sin comisiones por retirada de fondos Rakuten 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sin suscripción, sin comisiones y con un mínimo de 5,01 dólares en reembolso en efectivo real en USD, en lugar de puntos. REGÍSTRATE AHORA

Señales comunes de estafa: ¿Rakuten es de fiar o deberías evitarlo?

¿La respuesta a la pregunta «¿Es Rakuten de fiar?» resiste el escrutinio al que suele someterse a una plataforma de reembolso antes de registrarse? Sí, lo hace. Cuenta con un operador real respaldado por una empresa matriz que cotiza en bolsa, lleva operando de forma ininterrumpida desde 1998 y realiza los pagos a través de canales rastreables, como PayPal y cheques enviados por correo, en lugar de métodos no rastreables.

Mientras elaboraba esta reseña sobre Rakuten, realicé las mismas comprobaciones que haría un lector prudente. Las señales clásicas de estafa en esta categoría son un operador oculto, la ausencia de una presencia verificable en las tiendas de aplicaciones y numerosos informes de usuarios a los que nunca se les ha pagado. Rakuten supera estos tres aspectos de forma tranquilizadora: la titularidad es de dominio público, la ficha de la App Store cuenta con cientos de miles de valoraciones y el programa «Big Fat Check» lleva años en marcha. Entonces, ¿es Rakuten una estafa? No hay nada en esas pruebas que lo respalde.

El único aspecto que merece la pena señalar claramente es la diferencia entre plataformas: un 4,8 en la App Store y un 4,6 en Trustpilot frente a un 3,4 en Google Play, además de 2.027 reclamaciones ante la BBB en tres años. Se trata más bien de un matiz de transparencia que de un fraude y, en conjunto, las pruebas siguen respondiendo claramente que sí a la pregunta: «¿Es Rakuten de fiar?».

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es Rakuten de fiar?»

La mayoría de las búsquedas de «¿Es Rakuten de fiar?» provienen de personas desconcertadas por el calendario de pagos o por la puntuación de Google Play, que se sitúa muy por debajo de las demás. Las puntuaciones de las reseñas de Rakuten muestran una imagen más estable: 4,8 estrellas en la App Store y una calificación de «Excelente» en Trustpilot no son algo que una operación fraudulenta pueda mantener durante más de dos décadas. Entonces, ¿es Rakuten una estafa? No. El calendario de pagos más lento y la puntuación más baja en Android son peculiaridades reales, no indicios de fraude, y la respuesta a «¿Es Rakuten de fiar?» sigue siendo afirmativa a pesar de ello.

Preocupaciones sobre la seguridad de Rakuten: lo que los usuarios deben saber

Rakuten es una empresa legítima, pero que sea segura no significa que no haya problemas, y esta es la parte que suelen omitir las reseñas sobre Rakuten. Cualquiera que se pregunte «¿Es seguro Rakuten?» merece conocer los detalles concretos en lugar de una simple garantía general, así que aquí los tienes.

Requisitos de información personal

Para registrarse se necesita una dirección de correo electrónico, una contraseña y tener 18 años o más. Para recibir los pagos mediante cheque o PayPal hay que añadir una dirección postal física, que, según indica Rakuten, se utiliza para verificar tu identidad; además, las Condiciones de uso se reservan el derecho a solicitar más información identificativa antes de realizar un pago. Los miembros que acumulen puntos American Express o Bilt no tienen que facilitar la dirección.

Solo se solicita un número de identificación fiscal a los ganadores de sorteos o cuando se superan los umbrales de declaración del formulario 1099 del IRS, por lo que no hay que subir ningún documento de identificación de forma rutinaria al registrarse, lo cual es tranquilizador para cualquiera que se pregunte: «¿Es seguro Rakuten?».

Qué recopilan realmente la extensión y la aplicación

Esta es la parte que vale la pena leer antes de instalar nada, y que muchas reseñas sobre Rakuten pasan por alto. Según los Términos de Rakuten, la extensión y la aplicación pueden recopilar datos incluso cuando no las estés utilizando activamente, incluyendo las URL visitadas, las búsquedas de productos, los artículos del carrito y los detalles de confirmación de pedidos.

Las descripciones en dispositivos móviles también mencionan la ubicación precisa, la información de pago de autocompletar, el historial de navegación y los identificadores publicitarios, mientras que Google Play indica que algunos datos personales y financieros pueden compartirse con terceros. Todo esto se divulga, pero sigue siendo una cuestión de privacidad que vale la pena sopesar a la hora de decidir: «¿Es seguro Rakuten?».

Proveedores de ofertas de terceros

El reembolso proviene de colaboraciones con afiliados y minoristas. Rakuten no vende nada por sí misma; en su lugar, obtiene una comisión de las tiendas asociadas y te devuelve parte de esa comisión. Esa es la respuesta básica a «¿Cómo funciona Rakuten?» a nivel comercial. Si una tienda nunca comunica tu pedido, Rakuten no recibe la comisión, por lo que es posible que no haya reembolso que transferirte. Este mecanismo está detrás de muchas disputas por reembolsos no recibidos, pero se trata de un problema de pago más que de seguridad, por lo que conviene tener en cuenta esa distinción al preguntarse: «¿Es seguro Rakuten?».

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

Protege tu cuenta de Rakuten y el correo electrónico vinculado con contraseñas distintas y únicas, y activa el inicio de sesión biométrico cuando esté disponible. Si te preguntas «¿Es seguro Rakuten?», la plataforma cuenta con medidas de seguridad, pero la seguridad de tu propia cuenta sigue siendo importante. Esto es especialmente importante porque el canje de tarjetas regalo es definitivo y no se puede cancelar una vez procesado.

Restricciones de VPN

Las condiciones son claras: el servicio no está disponible para residentes fuera de los 50 estados y del Distrito de Columbia. Rakuten gestiona sitios de reembolso independientes para otros mercados, cada uno con su propia lista de comercios y normas de pago. Los lectores que se pregunten si es seguro utilizar Rakuten a través de una VPN deben saber que acceder al programa de EE. UU. desde un país no admitido constituye un uso no oficial, y que el derecho a recibir el reembolso está vinculado a la residencia y no al sitio web que tu navegador pueda cargar.

Resumen de la letra pequeña

Los saldos de 5,00 $ o menos se acumulan hasta la siguiente fecha de pago. El reembolso se calcula sobre el importe neto de la compra, por lo que se excluyen los impuestos, los gastos de envío, las comisiones, el envoltorio de regalo y los artículos devueltos. Si falta algún reembolso, hay que comunicarlo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la transacción. Las ofertas en tienda suelen caducar a los 75 días o tras un único uso.

A las cuentas que no registren ninguna compra durante 12 meses se les puede aplicar una cuota de mantenimiento mensual de 5 $ que se deducirá del saldo. Las ofertas de bonificación no son acumulables. Estas normas no cambian realmente la respuesta a «¿Es seguro Rakuten?» o «¿Es Rakuten de fiar?» — la respuesta a ambas sigue siendo sí —, pero conviene conocerlas antes de registrarse.

Atención al cliente

Rakuten cuenta con un Centro de ayuda de autoservicio que abarca plazos de pago, reclamaciones de reembolsos pendientes y configuración de la cuenta, además de atención por correo electrónico y chat. La puntuación de 4,8/5 en la App Store y la calificación de 4,6 («Excelente») en Trustpilot sugieren que la mayoría de las consultas cotidianas se resuelven satisfactoriamente.

En pocas palabras, la BBB recoge 2.027 reclamaciones en los últimos tres años y 454 resueltas en los últimos 12 meses, la mayoría relacionadas con problemas de productos y servicios: pedidos que se habían rastreado y que posteriormente se marcaron como no elegibles, y suspensiones de cuentas vinculadas a una supuesta actividad de referidos mediante múltiples cuentas. Ese volumen de reclamaciones merece un lugar en cualquier reseña equilibrada sobre Rakuten y es un factor importante a tener en cuenta para cualquiera que se pregunte: «¿Es Rakuten de fiar?».

Cómo funciona la compra con reembolso en Rakuten

Las compras online son la principal forma de obtener ingresos: empieza desde la extensión del navegador, la aplicación o la página web; realiza una compra en una tienda asociada durante la misma sesión y se te ingresará un porcentaje del importe neto de la compra en tu saldo de Cash Back.

Entonces, ¿cómo funciona Rakuten en la práctica? Ganas dólares estadounidenses reales en lugar de puntos; el Cash Back se confirma tras un plazo que depende de cada tienda y se abona una vez que cumple los requisitos. Completa la compra en la misma sesión y evita los códigos de descuento que Rakuten no incluye en su lista, ya que ambos pueden interferir en el seguimiento. Eso también explica por qué quienes se preguntan «¿Rakuten es de fiar?» a menudo se enfrentan en realidad a un problema de seguimiento.

Un clic antes de finalizar la compra Rakuten 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inicia el proceso a través de la extensión o la aplicación y una parte de los créditos de la venta se ingresará directamente en tu saldo. REGÍSTRATE AHORA

Gana dinero con otras tareas

El Cash Back en tiendas físicas es la mayor fuente de ingresos, además de las compras en línea, y la configuración tiene más pasos de lo que la mayoría de los resúmenes admiten:

1. Añade a tu cuenta una tarjeta de crédito o débito válida de Visa, Mastercard o American Express.

2. Abre la oferta en la aplicación o en la página «En tienda» y selecciona «Vincular oferta» antes de comprar. Si compras primero, no obtendrás reembolso.

3. Paga con esa misma tarjeta y utiliza el modo de crédito en lugar del de débito, ya que es posible que las transacciones con PIN no sean válidas.

4. Vuelve a añadir la oferta más tarde, ya que la mayoría caduca a los 75 días o tras un solo uso.

Entonces, ¿cómo funciona Rakuten cuando compras sin estar delante del ordenador? Con las ofertas válidas en tienda, vinculas una tarjeta, activas la oferta y pagas como de costumbre, sin necesidad de subir recibos ni introducir códigos al finalizar la compra. Las recompensas por restaurantes utilizan un sistema similar de tarjetas vinculadas y, por lo general, se confirman en un plazo de 3 a 5 días, mientras que las recompensas de Rakuten Travel tardan más, normalmente entre 45 y 120 días tras completar la reserva. También puedes ganar dinero mediante recomendaciones, sin límite establecido en cuanto al número de amigos que invites.

Entonces, ¿es Rakuten una fuente de ingresos extra válida, más allá de ser solo una herramienta de descuentos? Sí, aunque lo que ganes depende en gran medida de tus hábitos de compra.

En tiendas, restaurantes y también en viajes Rakuten 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vincula una tarjeta y añade la oferta para ganar dinero con las compras que realices sin necesidad de usar el teclado. REGÍSTRATE AHORA

Consejos para obtener mayores ingresos

Consulta la oferta de bienvenida vigente antes de realizar tu primera compra, ya que el importe varía y las condiciones no permiten acumular ofertas de bonificación. Recomienda a tus amigos de forma deliberada: según las condiciones actuales, recibirás 50 $ por cada recomendación válida cuando el amigo gaste 50 $ o más en un plazo de 90 días, sin límite en el número total de recomendaciones. Utiliza la ventana emergente de recordatorio automático de la extensión del navegador para no perderte el reembolso por olvidarte de hacer clic antes de finalizar la compra. Acumula recompensas siempre que sea posible. Pagar con una de las mejores tarjetas de crédito con devolución de dinero te permite obtener recompensas de la tarjeta además de la devolución de dinero de Rakuten a la que tengas derecho. Busca la opción de tarjeta regalo si quieres recibir el dinero antes, ya que los miembros que cumplan los requisitos pueden canjear 5 $ o más antes de la siguiente fecha de pago. Consulta la tasa actual de la tienda en rakuten.com en lugar de reutilizar un porcentaje publicado anteriormente, ya que las tasas varían constantemente.

¿Paga realmente Rakuten?

Sí. Rakuten lleva pagando a sus miembros desde 1999 y el total acumulado supera los 4.6 mil millones de dólares, a través de PayPal, su «Big Fat Check» (marca registrada), puntos American Express o puntos Bilt.

Para esta reseña de Rakuten, he analizado todas las vías de pago disponibles en el Centro de Ayuda oficial. Los pagos estándar se realizan cuatro veces al año, el 15 de febrero, el 15 de mayo, el 15 de agosto y el 15 de noviembre, siempre que se disponga de 5,01 dólares en reembolsos confirmados, y ningún método aplica comisión por retirada de fondos. Algunos miembros selectos también disponen de la opción de tarjeta regalo: con 5 $ confirmados y un método de pago ya elegido, pueden canjearlos en cualquier momento antes de la siguiente fecha de pago y recibir la tarjeta por correo electrónico en cuestión de minutos, pudiendo elegir entre más de 40 marcas.

La elegibilidad depende del historial de compras y del saldo, y quedan excluidos los miembros que acumulan puntos American Express, así que considéralo más bien una vía de escape que un pago instantáneo universal. En lo que respecta a los pagos, la puntuación de 4,8 en la App Store y la valoración de 4,6 en Trustpilot respaldan la respuesta a la pregunta «¿Es Rakuten de fiar?», aunque la puntuación de 3,4 en Google Play aporta cierto matiz.

¿Cuánto dinero se puede ganar con Rakuten?

Las ganancias dependen de lo que gastes, ya que Rakuten paga un porcentaje en lugar de una tarifa fija, y no hay límite máximo. Las tasas habituales de las tiendas se sitúan en cifras bajas de un solo dígito, aunque en los periodos promocionales pueden ser mucho más altas, por lo que unos pocos cientos de dólares en compras online al mes suelen generar una cantidad trimestral modesta, más que un sueldo.

El bono de bienvenida es la ganancia concreta más rápida, mientras que las recomendaciones ofrecen un mayor potencial de ingresos. Así que, si te preguntas «¿Es Rakuten de fiar?» como forma de ganar algo de dinero extra, la respuesta es sí; solo tienes que mantener unas expectativas realistas.

¿Es Rakuten de fiar en EE. UU.? ¿Dónde se puede usar Rakuten?

La cobertura por países es más compleja de lo que admiten las reseñas habituales sobre Rakuten. Rakuten Rewards, en rakuten.com, está limitado a los residentes de los 50 estados y del Distrito de Columbia, mientras que el Grupo Rakuten gestiona programas de reembolso independientes en Canadá, el Reino Unido, España, Alemania y Japón, cada uno con sus propios comercios, importes mínimos y normas de pago.

Francia es el caso en el que la gente se equivoca: fr.shopping.rakuten.com es un mercado con el programa de fidelización Club R que otorga puntos Rakuten por las compras realizadas allí, no un portal de reembolso por compras a través de él.

Por lo tanto, si te encuentras fuera de estos mercados y te preguntas: «¿Rakuten es legítimo en mi país?», es posible que simplemente no haya ningún programa de reembolso local disponible.

País ¿Disponible? Notas (servicio / restricciones) EE. UU. 🟩 Mercado de origen; las condiciones de rakuten.com limitan la afiliación a los 50 estados y al Distrito de Columbia CA 🟩 Página web independiente de reembolsos en rakuten.ca con su propia red de comercios Reino Unido 🟩 Página web independiente de reembolsos en rakuten.co.uk, gestionada por Rakuten Europe, con pagos mensuales ES 🟩 Página web independiente de reembolsos en rakuten.es, con pagos mensuales mediante transferencia bancaria DE 🟩 Página web independiente de reembolsos en rakuten.de, con pagos mensuales mediante transferencia bancaria JP 🟩 Rakuten Rebates en rebates.jp, el servicio de reembolso del grupo en Japón FR 🟥 Mercado con puntos Club R; no es una página de cashback con redireccionamiento a tiendas

¿Merece la pena Rakuten?

Sí, Rakuten merece la pena para quienes compran a diario por Internet y quieren recibir un reembolso por las compras que harían de todos modos. Todo lo que se menciona en esta reseña de Rakuten apunta en la misma dirección: un bono de bienvenida inmediato, pagos trimestrales reales, la opción de recibir una tarjeta regalo para los usuarios que quieran el dinero antes y unas valoraciones en las tiendas de aplicaciones que ninguna estafa podría mantener durante dos décadas.

Las principales desventajas son la espera para la confirmación, la cantidad de actividad que registra la extensión y una puntuación en Google Play notablemente más baja.

Entonces, ¿es Rakuten una estafa? No. Y si todavía te preguntas «¿Es Rakuten de fiar?», la respuesta es un rotundo sí para el comprador adecuado.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de Rakuten

Tanto en las reseñas de la App Store como en las de Trustpilot, la opinión general es muy positiva: 4,8/5 a partir de unas 362 000 valoraciones, y 4,6/5 a partir de unas 36 700 reseñas en Trustpilot, donde el 75 % son de cinco estrellas y el 5 % de una estrella. Google Play es la excepción, con una puntuación de 3,4/5 basada en unas 74 500 valoraciones.

Para quienes se preguntan: «¿Rakuten es de fiar?», los usuarios elogian habitualmente la ventana emergente de recordatorio de la extensión, la activación con un solo clic y la puntualidad en los pagos. El bono de bienvenida suele citarse como la razón por la que la gente probó la plataforma por primera vez.

Las opiniones en las que se pregunta «¿Es Rakuten una estafa?» son mucho menos habituales; la mayoría de las críticas se centran, en cambio, en los retrasos en los pagos, los pedidos que posteriormente se consideran no válidos y las suspensiones de cuentas relacionadas con los programas de recomendación, algo que también se refleja en las 2.027 reclamaciones presentadas ante la BBB.

Alternativas a Rakuten

4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Snakzy Earn coins for playing games, no shopping required. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Swagbucks Cashback shopping plus surveys, offers, and games. SIGN UP NOW

4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. TopCashback Same shop-through model as Rakuten, with no cashout minimum. SIGN UP NOW

No hay una única aplicación de reembolsos o recompensas que se adapte a todos los compradores, y nada de lo que se dice en esta reseña sobre Rakuten indica lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona el calendario de pagos de Rakuten.

¿Tienes curiosidad por conocer primero la propia aplicación de recompensas de Eneba? Lee nuestra reseña sobre Snakzy o echa un vistazo a nuestro resumen de aplicaciones de juegos que pagan dinero real para ver más comparativas más allá de las compras con reembolso.

¿Por qué Rakuten es de fiar? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

La respuesta breve a «¿Es Rakuten de fiar?» es sí. Se trata de una empresa real que opera desde 1998, forma parte del Grupo Rakuten desde 2014, cuenta con una calificación A+ de la BBB y lleva pagando a sus miembros desde 1999 mediante transferencias reales a PayPal, cheques enviados por correo y transferencias de puntos, con más de 4.6 mil millones de dólares devueltos. Por otro lado, Google Play le otorga una puntuación de 3,4 a partir de unas 74 500 reseñas y la BBB registra 2 027 reclamaciones en tres años, dos datos que conviene señalar claramente.

Rakuten es ideal para aquellos compradores que desean obtener un reembolso en efectivo por las compras que iban a realizar de todos modos y que no tienen inconveniente en aceptar un calendario de pagos en lugar de un saldo inmediato, lo cual se ve compensado por la opción de tarjetas regalo para los miembros que cumplan los requisitos. Los lectores que busquen obtener ganancias más rápidamente o independientemente de sus compras quizá prefieran Snakzy, Swagbucks o TopCashback, mencionados anteriormente.

En definitiva, ¿es Rakuten una plataforma fiable? Sí.

Miembros de pago desde 1999 Rakuten 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se han devuelto más de 4.6 mil millones de dólares, y algunos miembros seleccionados pueden canjearlos por tarjetas regalo. REGÍSTRATE AHORA

Ventajas Contras ✅ Empresa real y consolidada, respaldada por el Grupo Rakuten desde 2014



✅ Sólida valoración de 4,8 estrellas en la App Store, basada en unas 362 000 opiniones



✅ Algunos miembros pueden canjear 5 $ o más por una tarjeta regalo entre fechas



de pago ✅ La inscripción es gratuita y no hay comisiones por retirada de fondos en ningún método de pago ❌ Los pagos estándar solo se realizan cuatro veces al año



❌ La valoración en Google Play es notablemente más baja, de 3,4



❌ La BBB ha registrado 2.027 reclamaciones en los últimos tres años a pesar de tener una calificación A+

Preguntas frecuentes