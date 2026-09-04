Reseña de Fetch 2026: ¿Es Fetch una plataforma fiable? ¿Paga realmente?

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«¿Es Fetch una aplicación fiable?» Sí, y cuenta con un historial que lo avala. Fetch es una aplicación legítima de recompensas por escanear recibos, gratuita para iOS y Android, que paga en tarjetas regalo y tarjetas Visa prepago en lugar de dinero en efectivo directamente o a través de PayPal. Un detalle a tener en cuenta: aunque los puntos suelen canjearse a partir de 3.000 (€3), el primer canje está limitado a los niveles de recompensa de €10, €25 o €50.

REGÍSTRATE AHORA 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fetch Aplicación de recompensas por escanear recibos Fetch es una aplicación gestionada por Fetch Rewards, LLC, con sede en Madison, Wisconsin, desde 2013. Cuenta con una valoración de 4,9 estrellas en la App Store y de 4,7 estrellas en Google Play, ofrece pagos en tarjetas regalo (incluidas tarjetas Visa prepago) a partir de 3.000 puntos (3 dólares) y está disponible únicamente en Estados Unidos, incluido Puerto Rico. Ventajas Una valoración casi perfecta de 4,9 estrellas en la App Store, basada en las opiniones de unos 7,5 millones de usuarios

Canje mínimo de 3.000 puntos (3 $), con un umbral bajo y fácil de alcanzar

Múltiples formas de obtener ingresos más allá de los recibos: recibos electrónicos, ofertas y juegos Desventajas Solo tarjetas regalo y tarjetas Visa prepago; no se admiten pagos directos en efectivo ni a través de PayPal.

Puntuación en Trustpilot de solo 2,2/5 («Deficiente»), debido a las quejas por la deducción de puntos

Solo en EE. UU. (incluido Puerto Rico), sin que se haya confirmado su lanzamiento internacional

Fetch funciona mejor como una aplicación de recompensas que requiere poco esfuerzo para personas que ya compran con regularidad y a las que no les importa ganar tarjetas regalo en lugar de dinero en efectivo. En esta reseña de Fetch Rewards, analizaremos cómo funciona Fetch Rewards, si es segura, cuánto puedes ganar de forma realista y cómo funcionan los canjes; a continuación te explicamos todos los detalles.

¿Es seguro Fetch?

Si estás leyendo esta reseña de Fetch y te preguntas «¿es Fetch de fiar?», la respuesta es sí. Fetch está gestionada por Fetch Rewards, LLC, una empresa estadounidense real fundada en 2013 y con sede en Madison, Wisconsin. Además, cuenta con una sólida trayectoria en las tiendas de aplicaciones, con una puntuación de 4,9 estrellas en aproximadamente 7,5 millones de valoraciones en la App Store y de 4,7 estrellas en unas 1,66 millones de reseñas en Google Play.

Pero, ¿es Fetch Rewards seguro desde el punto de vista de la privacidad? Eso depende, en parte, de lo cómodo que te sientas compartiendo datos de tus compras. Fetch puede ver los detalles de tus tickets de compra, incluyendo lo que compras, y también puede recopilar datos sobre tu ubicación y tu actividad en línea. Su política de privacidad indica que parte de la información puede compartirse con socios y proveedores de servicios, mientras que Google Play afirma que los datos se cifran durante la transmisión y que los usuarios pueden solicitar su eliminación.

Si te estás preguntando si Fetch es una estafa, la respuesta es no. No obstante, esta reseña sobre Fetch no estaría completa sin mencionar su puntuación de 2,2/5 en Trustpilot, basada en unas 2.050 opiniones. Las quejas suelen centrarse en la deducción de puntos, el seguimiento de ofertas o juegos y la lentitud del servicio de atención al cliente. Entonces, ¿es Fetch una aplicación fiable? Sí, aunque no sin algunas frustraciones reales por parte de los usuarios.

Registrarse en Fetch

El proceso de registro en Fetch es sencillo, pero hay algunos detalles que conviene conocer antes de empezar. Para quienes se preguntan «¿Es Fetch una plataforma fiable?», no es necesario facilitar datos de pago solo para crear una cuenta estándar, y actualmente Fetch utiliza tu número de móvil para verificar el registro.

Descarga la aplicación gratuita Fetch desde la App Store o Google Play. Regístrate con un número de teléfono móvil estadounidense activo. Introduce el código de verificación de seis dígitos que Fetch te envía por SMS a ese número. Completa la configuración de tu cuenta y escanea un recibo válido para empezar a ganar puntos Fetch. ¿Tienes un código de recomendación de Fetch? Puedes utilizarlo al registrarte si hay una promoción de recomendación disponible. El número de puntos de bonificación varía según la promoción, así que confirma la cantidad actual en la aplicación en lugar de fiarte de una cifra anunciada anteriormente. También puedes instalar la extensión de navegador de Fetch tras configurar tu cuenta si quieres ganar puntos con compras online que cumplan los requisitos.

Un aspecto a tener en cuenta en esta reseña de Fetch es el requisito de edad. Las condiciones de uso de Fetch establecen que los usuarios deben haber alcanzado la mayoría de edad en su jurisdicción. Por lo tanto, si te preguntas «¿es Fetch de fiar?», no confundas su política para menores de 13 años con la edad mínima de registro, que es de 13 años.

¿Y es seguro Fetch Rewards en lo que respecta a la información de registro? La configuración estándar de la cuenta no requiere tarjeta de crédito ni cuenta bancaria. Tendrás que proporcionar datos precisos, incluido un número de teléfono vigente, y Fetch puede utilizar la verificación de la cuenta o del dispositivo por motivos de seguridad.

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Mi experiencia con Fetch

Mi primera impresión al redactar esta reseña sobre Fetch Rewards fue bastante positiva. Si te estás preguntando «¿es de fiar Fetch?», la experiencia inicial sin duda lo avala. Fetch se convirtió rápidamente en una de mis favoritas después de recibir una bonificación de puntos sorprendentemente alta por un recibo de supermercado cualquiera. La configuración también fue rápida y sencilla: escaneé mi primer recibo, recibí la bonificación de bienvenida y empecé a ganar puntos a los pocos minutos de descargar la aplicación.

La combinación de los recibos habituales de la compra y la gasolinera con un par de sesiones del juego para móvil Fetch Play me permitió alcanzar el umbral para obtener una tarjeta regalo con sorprendente rapidez. En un mes acumulé aproximadamente 20 dólares en recompensas entre recibos y juegos, lo que me pareció un valor real, aunque modesto, a cambio de casi ningún esfuerzo adicional.

El canje en sí solía ser rápido, ya que llegaba en cuestión de minutos, aunque en ocasiones me encontré con retrasos de uno o dos días en los niveles de recompensa más altos. Mi única pega sincera: una vez me rechazaron un recibo sin una explicación clara, y un juego de Fetch Play tuvo un fallo técnico, por lo que mi progreso hacia una recompensa no se registró. El servicio de atención al cliente me devolvió los puntos como un gesto de cortesía puntual, no como una solución automática.

Tras ese fallo, quería una forma más constante de ganar dinero con mi móvil sin depender de los tickets de compra, así que también probé Snakzy: con esta aplicación se gana dinero jugando, en lugar de escaneando tickets. Echa un vistazo a continuación si te parece interesante.

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Descripción general de Fetch

Si te preguntas «¿Es Fetch de fiar?», entender cómo funciona Fetch Rewards aclara mucho la respuesta. En esencia, Fetch recompensa las compras diarias: envías recibos válidos y puedes ganar puntos extra a través de recibos electrónicos, ofertas, recomendaciones y juegos para móvil. A continuación te ofrecemos un breve resumen de los detalles clave antes de que esta reseña de Fetch Rewards profundice en las ganancias, los canjes, la seguridad y los principales inconvenientes de la aplicación.

📱Nombre de la aplicación Fetch ⭐Nuestra valoración 4,9/5 🛍️Categoría Aplicación de recompensas por escanear recibos / reembolsos 🎯Plataformas iOS · Android · Extensión para navegador 💰Precio Gratis 💸Formas de ganar Recibos, recibos electrónicos, ofertas, juegos de Fetch Play, recomendaciones 💳Formas de cobro Tarjetas regalo y recompensas Visa prepago; no se admiten pagos directos en efectivo, PayPal ni transferencias bancarias 💵Retirada mínima 3.000 puntos (~3 $); las tarjetas más populares empiezan en 5.000 puntos (5 $) 🚀Rapidez de pago Hasta 72 horas oficialmente, aunque a menudo se realiza en cuestión de minutos 🌍Disponibilidad Solo en Estados Unidos; consulta la tabla siguiente 👤Programa de recomendación Normalmente unos 2.000 puntos por cada recomendación, aunque las bonificaciones varían 👍Ideal para Compradores ocasionales que ya guardan los tickets de compra y quieren obtener tarjetas regalo sin esfuerzo

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Señales comunes de estafa: ¿Es Fetch una aplicación fiable o deberías evitarla?

Fetch es una aplicación legítima y supera las comprobaciones habituales que la gente realiza antes de instalar una aplicación de recompensas. Se trata de una empresa reconocida con sede en EE. UU. que opera desde 2013, cuenta con millones de valoraciones en la App Store y Google Play, además de más de 12 millones de usuarios activos al mes, y procesa canjeos de tarjetas regalo a diario. Si te estás preguntando «¿es Fetch una estafa?» basándote en las pruebas, estos son los requisitos que cumple.

Las señales típicas de estafa en esta categoría son un operador oculto, la ausencia de una presencia física verificable y numerosos informes de personas a las que nunca se les ha pagado. Antes incluso de que surja la pregunta de «¿es Fetch una estafa?», Fetch supera con creces estos tres aspectos de forma tranquilizadora: su operador figura en registros públicos, sus valoraciones en las tiendas de aplicaciones son casi perfectas y las reseñas actuales sobre Fetch (tanto positivas como negativas) hacen referencia a tarjetas regalo realmente recibidas.

El verdadero motivo de preocupación que merece la pena señalar claramente en esta reseña sobre Fetch es la diferencia entre las valoraciones en las tiendas de aplicaciones y la puntuación de 2,2/5 en Trustpilot, debida a la deducción de puntos y a las quejas sobre la atención al cliente, más que a una estafa en los pagos. La mayoría de las reseñas negativas sobre Fetch describen dificultades para cobrar los puntos que se les deben, no la ausencia de pagos. En conjunto, las pruebas responden a la pregunta «¿es Fetch Rewards de fiar?» con un claro «sí».

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es Fetch de fiar?»

Es fácil entender por qué la gente se pregunta: «¿Es Fetch una aplicación legítima?». La aplicación cuenta con excelentes valoraciones en la App Store y en Google Play, mientras que las reseñas de Fetch en Trustpilot son mucho más dispares, con una puntuación de 2,2/5 a fecha de agosto de 2026. Esa diferencia puede parecer preocupante, pero no significa que Fetch sea una estafa. Trustpilot es una plataforma de reseñas voluntarias y no representa necesariamente a toda la base de usuarios de Fetch, mientras que muchas reseñas negativas se centran en recibos rechazados, puntos deducidos o la atención al cliente, más que en que los usuarios nunca reciban recompensas.

Fetch sigue siendo una plataforma legítima y puede ser una de las mejores aplicaciones de recompensas para compradores ocasionales, aunque conviene tener en cuenta las quejas antes de registrarse.

Cuestiones de seguridad de Fetch: lo que los usuarios deben saber

La respuesta a la pregunta «¿Es Fetch una empresa de fiar?» es sí, pero esta reseña sobre Fetch también aborda otra cuestión: «¿Es seguro Fetch Rewards?». Esto tiene que ver principalmente con la privacidad y la seguridad de la cuenta, desde los datos que recopila Fetch hasta con quién puede compartir la información y cómo puedes proteger tu cuenta.

Requisitos de información personal

El proceso de registro en Fetch es bastante sencillo: te registras con tu número de teléfono y lo verificas mediante SMS, sin necesidad de tarjeta de crédito, cuenta bancaria ni número de la Seguridad Social para el registro estándar. Si te preguntas si Fetch Rewards es seguro, la cuestión más importante en materia de privacidad es lo que ocurre una vez que te has registrado. Al escanear los recibos, Fetch tiene acceso a los datos detallados de las compras, mientras que los recibos electrónicos pueden requerir que conectes tu bandeja de entrada de correo electrónico o una cuenta de un comercio compatible.

Proveedores de ofertas de terceros

Las ofertas especiales y los juegos de Fetch Play se gestionan con marcas y socios de juegos externos, no directamente con Fetch. Las quejas de los usuarios sobre requisitos de ofertas no revelados sugieren que las condiciones provienen de estos socios y no siempre se muestran con claridad en la aplicación.

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

Fetch te permite iniciar sesión mediante un código de un solo uso enviado a tu teléfono o correo electrónico, y cada nuevo dispositivo debe verificarse antes de poder canjear recompensas, por lo que la cuenta ya cuenta con una capa de verificación integrada. Para que la respuesta a la pregunta «¿Es seguro Fetch Rewards?» siga siendo afirmativa, protege el correo electrónico y el número de teléfono vinculados a tu cuenta (que es donde llegan los códigos de inicio de sesión), verifica únicamente los dispositivos en los que confíes y revisa qué tiendas o cuentas de correo electrónico has vinculado para recibir los recibos electrónicos.

Restricciones de la VPN

Fetch solo está disponible en EE. UU., por lo que utilizar una VPN para simular que te encuentras en EE. UU. desde un país no compatible conlleva el riesgo de que tu cuenta sea marcada, ya que los datos de ubicación forman parte de la información que recopila la aplicación. Se trata de una deducción razonable, más que de una política publicada directamente.

Resumen de la letra pequeña

Se pueden escanear hasta 35 tickets por cada periodo de 7 días consecutivos, y los tickets deben escanearse en un plazo de 14 días desde la fecha de compra. Los puntos caducan tras 90 días de inactividad de la cuenta, y las recompensas se entregan en forma de tarjetas regalo o tarjetas Visa prepago; nunca en efectivo, PayPal o transferencia bancaria.

Atención al cliente

Para esta reseña de Fetch Rewards, también he consultado las opiniones de los usuarios sobre el servicio de atención al cliente. Fetch ofrece un centro de ayuda detallado y varias opciones de contacto, aunque las reseñas recientes sobre Fetch indican que las experiencias varían. Las quejas más habituales tienen que ver con la pérdida de puntos, problemas relacionados con los tickets de compra y dificultades para resolver los problemas. Así que, si te preguntas «¿es Fetch Rewards de fiar?», las quejas sobre la atención al cliente no lo convierten en una estafa, pero siguen siendo un inconveniente que vale la pena tener en cuenta.

Ganar dinero jugando

Fetch incluye una función de juegos llamada «Fetch Play», que se introdujo en 2024 como una forma adicional de ganar puntos. No es el objetivo principal de la aplicación, pero en esta reseña de Fetch, resulta una opción útil para cualquiera que esté interesado en ganar dinero jugando. Se ganan puntos Fetch al superar hitos y retos en los juegos, todo ello dentro de la aplicación principal. Entonces, ¿es Fetch de fiar en este aspecto? Sí, la función de juegos forma parte oficialmente de la plataforma.

Varias reseñas de Fetch señalan problemas de seguimiento al acercarse a los niveles de puntos más altos, así que considérala más bien un extra que una fuente de ingresos fiable. También forma parte de la respuesta cuando la gente busca «cómo funciona Fetch Rewards» más allá de los tickets de compra.

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Gana dinero con otras tareas

El escaneo de recibos es el principal método para ganar dinero con Fetch: recibos físicos de supermercados, gasolineras, restaurantes y cadenas minoristas, hasta un máximo de 35 por cada periodo de 7 días consecutivos. Los recibos electrónicos se vinculan a una bandeja de entrada de correo electrónico o a una cuenta de un minorista compatible, como Amazon, para que Fetch lea por ti las confirmaciones de compra digitales. Las ofertas especiales añaden puntos extra para marcas específicas además del valor base del recibo, y la extensión del navegador Fetch Shop permite ganar puntos con compras online que cumplan los requisitos.

Las recomendaciones completan el sistema: un código de recomendación de Fetch otorga a ambas personas unos 2.000 puntos una vez que se procesa el primer recibo del nuevo usuario. Esa combinación es, en esencia, en lo que realmente se resume la respuesta a la pregunta «¿cómo funciona Fetch Rewards?».

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Consejos para ganar más

Preguntarse si Fetch es de fiar es solo la mitad de la historia: saber cómo ganar puntos de forma eficiente también es importante. Esta reseña de Fetch repasa algunos hábitos sencillos que pueden ayudarte a ganar más puntos y a que la aplicación te resulte más útil.

Aprovecha las ofertas especiales de los tickets de compra que ya realizas, en lugar de perseguir ofertas que, de otro modo, no canjearías. Vincula los tickets electrónicos a través del correo electrónico o de Amazon para no perderte ninguna compra online. Utiliza un código de recomendación al registrarte y, después, comparte tu propio código para acumular bonificaciones. Haz fotos de los recibos dentro del plazo de 14 días y no superes el límite de 35 recibos por semana. Haz una captura de pantalla del progreso de Fetch Play en cada nivel, teniendo en cuenta los fallos de seguimiento señalados, y confirma las condiciones actuales de la oferta en la propia aplicación antes de fiarte de una cifra concreta.

¿Paga realmente Fetch?

Sí, Fetch es una empresa real que gestiona canjeos de tarjetas regalo a diario, respaldada por años de funcionamiento ininterrumpido y millones de valoraciones en la App Store y Google Play, por lo que la pregunta «¿es Fetch una estafa?» realmente no se sostiene en esta reseña de Fetch Rewards.

El canje mínimo es de 3.000 puntos (3 $), y la mayoría de las tarjetas regalo, incluida la de Amazon, se canjean a ese nivel, aunque algunas marcas requieren un saldo superior. El plazo oficial de tramitación es de hasta 72 horas, pero muchos usuarios reciben las tarjetas regalo digitales en cuestión de minutos, lo que suele ser el último paso en el proceso de «cómo funciona Fetch Rewards», desde el registro en Fetch hasta el primer cobro.

No se anuncia ninguna comisión por canje; el verdadero «coste» es el riesgo de perder puntos si se rechaza un canje, la principal queja en Trustpilot, lo que también explica por qué la pregunta «¿es Fetch Rewards de fiar?» sigue resolviéndose con un «sí» en lugar de un «no».

¿Cuánto dinero se puede ganar con Fetch?

Para cualquiera que se pregunte «¿es Fetch de fiar?», las ganancias declaradas ofrecen un contexto útil.

Los usuarios ocasionales suelen declarar ganancias de unos pocos dólares al mes solo con los recibos habituales, mientras que los usuarios más activos, que añaden recibos electrónicos, ofertas y Fetch Play, declaran cantidades mayores; un usuario de larga duración describió haber ganado más de 100 dólares a lo largo de un periodo prolongado. Ese rango se ajusta más a una aplicación legítima de ingresos pasivos que a una estafa, y es precisamente por eso por lo que la pregunta «¿es Fetch Rewards de fiar?» se responde con un «sí».

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¿Es Fetch una aplicación legítima en EE. UU.? ¿Dónde se puede utilizar Fetch?

Fetch es una empresa legítima y está centrada exclusivamente en EE. UU., y no se ha expandido a nivel internacional a pesar de los rumores recurrentes y de años de peticiones por parte de los usuarios, según su propia sección de preguntas frecuentes. Un matiz que conviene saber: el alcance exclusivo de Fetch en EE. UU. incluye a Puerto Rico, que la empresa ha confirmado como un mercado en el que opera, aunque el territorio continental de EE. UU. sea su núcleo principal.

País ¿Disponible? Notas (métodos de pago / restricciones) EE. UU. 🟩 Mercado principal, totalmente compatible; país de origen de Fetch (también disponible en Puerto Rico) Reino Unido 🟥 No disponible Australia 🟥 No disponible Canadá 🟥 No disponible; no hay fecha de lanzamiento confirmada en Canadá a pesar de los rumores recurrentes

¿Merece la pena Fetch?

Sí, Fetch merece la pena para los compradores estadounidenses que ya guardan los tickets de compra y buscan una forma que no requiera prácticamente ningún esfuerzo para convertir sus gastos habituales en tarjetas regalo. Para esta reseña de Fetch Rewards, las pruebas de ganancias se han confirmado (canjeos reales, valoraciones casi perfectas en las tiendas de aplicaciones, años de funcionamiento), supera todos los criterios significativos para detectar estafas mencionados anteriormente y cumple con el requisito de «¿es seguro Fetch Rewards?», por lo que el veredicto de «¿es legítimo Fetch Rewards?» queda zanjado.

La contrapartida es tolerar algún que otro contratiempo con la deducción de puntos y aceptar tarjetas regalo en lugar de dinero en efectivo. Las reseñas sobre Fetch que he leído coinciden en que es una buena opción pasiva, pero entre las mejores aplicaciones de recompensas su verdadera ventaja es el mínimo esfuerzo que requiere; si prefieres compararla primero con otras aplicaciones para ganar dinero y con otras similares a Fetch, es una decisión inteligente.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de Fetch

Trustpilot aporta una perspectiva interesante a esta reseña sobre Fetch. De unas 2.050 reseñas, el 74 % son valoraciones de cinco estrellas, frente al 16 % de una estrella y solo el 3 % de tres estrellas. En otras palabras, las opiniones están bastante polarizadas, por lo que tiene sentido que «¿Fetch es de fiar?» siga siendo una pregunta tan habitual.

Las reseñas positivas sobre Fetch mencionan habitualmente recompensas reales por compras habituales, incluyendo a usuarios que simplemente escanean los tickets de compra y cobran en cuanto alcanzan un umbral de canje. Un usuario que lleva mucho tiempo utilizando la aplicación afirmó haber ganado más de 100 dólares a través de los tickets de compra y de ofertas ocasionales relacionadas con juegos. Esto ayuda a responder a la pregunta «¿es Fetch una estafa?»: hay muchas pruebas de que los usuarios sí reciben recompensas.

Aunque la respuesta a «¿es Fetch de fiar?» es sí, las reseñas negativas siguen señalando frustraciones recurrentes. Entre ellas se incluyen la eliminación de puntos, el rechazo de canjes, motivos poco claros para las decisiones y un servicio de atención al cliente que puede tardar en escalar los problemas.

Alternativas a Fetch

4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Snakzy Earn coins for playing mobile games, a different earning method than receipts. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. KashKick Surveys, offers, and games with a $10 PayPal threshold. SIGN UP NOW

4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. BigCash Cash-style games blended with everyday earning tasks. SIGN UP NOW

No hay una única aplicación de recompensas que se adapte a todo el mundo, y esto es especialmente cierto si la falta de pagos directos en efectivo de Fetch o su disponibilidad exclusiva en EE. UU. no se ajustan a lo que buscas.

¿Por qué Fetch es de fiar? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

La respuesta breve a la pregunta «¿Es Fetch una empresa de fiar?» es sí. Se trata de una empresa estadounidense real que opera desde 2013, con más de 9 millones de valoraciones combinadas en la App Store y Google Play, y canjeos diarios de tarjetas regalo. La puntuación de 2,2/5 («Deficiente») en Trustpilot refleja un patrón real y recurrente de quejas sobre la deducción de puntos y la falta de respuesta del servicio de atención al cliente, no una estafa de pagos, y la mayoría de las reseñas negativas describen dificultades para obtener los puntos que se les deben, más que la ausencia total de pagos.

Es un complemento sólido que apenas requiere esfuerzo para quienes ya guardan los tickets de compra y quieren tarjetas regalo por gastos que harían de todos modos, pero no es adecuado para quienes esperan ingresos rápidos, cuantiosos o en efectivo y a través de PayPal. Si esa relación no te conviene, es fácil comparar esta plataforma con otras aplicaciones como Fetch y elegir un método de pago diferente.

Entonces, ¿es Fetch de fiar? Sí, lo es.

Tarjetas regalo reales a cambio de recibos Fetch 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Escanea los tickets de compra, gana puntos y canjéalos por tarjetas regalo reales; no hace falta tener tarjeta de crédito para registrarse. REGÍSTRATE AHORA

Ventajas Contras ✅ Una valoración casi perfecta de 4,9 estrellas en la App Store, basada en unos 7,5 millones de opiniones



✅ Umbral mínimo de canje



bajo y fácil de alcanzar: 3.000 puntos (3 $) ✅ Múltiples formas de ganar: tickets, tickets electrónicos, ofertas y juegos



✅ No se requiere información de tarjeta de crédito ni bancaria para registrarse ❌ No permite pagos



directos en efectivo, a través de PayPal ni por transferencia bancaria ❌ Puntuación en Trustpilot de solo 2,2/5 («Deficiente»), debido a las quejas



por deducciones de puntos ❌ Solo disponible en EE. UU., sin lanzamiento internacional confirmado

Preguntas frecuentes