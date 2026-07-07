Valve elimina las etiquetas «NSFW» de Steam

Valve ha eliminado la etiqueta general «NSFW» de Steam para sustituirla por descriptores de contenido más específicos.

La actualización también elimina etiquetas como «Obra maestra» y «Bien escrito».

Se han añadido nuevas etiquetas como «Bullet Heaven», «Decoración» y «Compañero de escritorio».

Valve ha actualizado el sistema de etiquetado de Steam eliminando la etiqueta general «NSFW» de la plataforma y sustituyéndola por descriptores más específicos, diseñados para mejorar la búsqueda de juegos y el filtrado de contenidos. La empresa ha señalado que los cambios tienen como objetivo ayudar a los usuarios a identificar mejor el tipo de contenido que incluye un juego, al tiempo que mejoran la precisión de las recomendaciones en toda la tienda.

La eliminación de la etiqueta «NSFW» forma parte de una revisión más amplia de las categorías oficiales de Steam. Valve ha añadido 17 nuevas etiquetas que abarcan géneros, temas y estilos de juego, al tiempo que ha eliminado 28 etiquetas antiguas o menos descriptivas. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran «Bullet Heaven», «Limpieza», «Organización» y «Decoración», junto con etiquetas temáticas como «Wuxia» y «Espionaje».

«Hoy hemos introducido algunos cambios en el conjunto de etiquetas oficiales de las tiendas disponibles en Steam», ha declarado Valve en su comunicado. La empresa también ha confirmado que se han fusionado o renombrado varias etiquetas como parte de una serie de cambios más amplios en la forma en que se clasifican los juegos y se muestran a través de los sistemas de descubrimiento de Steam.

Además del cambio relativo al contenido NSFW, Valve ha eliminado etiquetas subjetivas como «Obra maestra», «Clásico de culto» y «Bien escrito», que la empresa ya no considera útiles para la clasificación. Entre otras etiquetas eliminadas se incluyen denominaciones geográficas generales como «América» y «Extranjero».

También se han cambiado los nombres de varias etiquetas ya existentes. Valve ha confirmado que «Clicker» pasa a llamarse «Incremental», mientras que «Conversation» se ha actualizado a «Dialogue Heavy». Según la empresa, los cambios tienen por objeto mejorar la coherencia entre los sistemas de recomendaciones y de búsqueda de Steam, a medida que el catálogo de la plataforma sigue ampliándose.

Ahora también hay una etiqueta específica llamada «Cult».

Los jugadores aún pueden añadir sus propias etiquetas, tal y como ya viene ocurriendo desde hace tiempo, en la que una etiqueta sugerida solo se añade a la tienda cuando un número suficiente de personas la utiliza (aunque Valve no especifica cuántas personas deben utilizar una etiqueta para que sea aceptada). El último gran impulso para una nueva etiqueta generada por la comunidad («FakeOS») se produjo a principios de este mes a través de la InterfaceX acontecimiento, aunque, a juzgar por el comunicado de Valve, esto no parece haber tenido ninguna repercusión.

Steam ya ha revisado anteriormente sus sistemas de descubrimiento y de contenido para adultos

A lo largo de los años, Valve ha actualizado en repetidas ocasiones las herramientas de búsqueda y los sistemas de metadatos de Steam. Entre las novedades más recientes se incluyen etiquetas de accesibilidad ampliadas que permiten a los jugadores buscar características como menús narrados, opciones de subtítulos y la posibilidad de guardar la partida en cualquier lugar. La empresa también ha revisado en múltiples ocasiones los sistemas de recomendación, el filtrado de reseñas y la organización de la tienda, a medida que el catálogo de Steam ha ido ampliándose.

HORSES fue uno de los últimos juegos prohibidos en Steam debido a su contenido no apto para el trabajo, aunque GOG aceptó venderlo.

Los cambios relacionados con los contenidos para adultos también se han convertido en un tema de debate cada vez más presente en la plataforma. El año pasado, varios juegos para adultos y no aptos para el trabajo (NSFW) fueron retirados o restringidos temporalmente, tras las presiones (puesto en marcha por Collective Shout) relacionados con los procesadores de pagos y los requisitos de cumplimiento de las plataformas. La situación suscitó críticas por parte de los desarrolladores y los defensores de la conservación, quienes expresaron su preocupación por la visibilidad, la censura y la aplicación inconsistente de las políticas sobre contenidos para adultos en las distintas tiendas digitales.