Enfréntate a horrores sobrenaturales en el juego de mesa «World of Horror»

«World of Horror» está siendo adaptado a un juego de mesa de rol para un solo jugador basado en cartas por Lost in Cult, en colaboración con Panstasz y Ysbryd Games.

Ambientado en el Japón de los años 80, el juego se inspira en Junji Ito y H. P. Lovecraft, y propone a los jugadores investigar misterios en Shiokawa antes de que la Rueda de la Perdición desate a un Dios Antiguo.

La edición de lujo incluye misterios exclusivos e ilustraciones de creadores como Hifumi Kono; ya se pueden realizar reservas y las copias estándar tienen un precio de 80 dólares, a la espera de su lanzamiento previsto para 2027.

Lost in Cult, la editorial y empresa de diseño responsable de títulos como «Alan Wake: Design Works» y de publicaciones físicas relacionadas con la conservación de videojuegos, ha revelado recientemente que va a lanzar un juego de mesa basado en el aclamado videojuego «World of Horror».

En colaboración con el desarrollador y el editor del juego (Panstasz y Ysbryd Games, respectivamente), e inspirándose tanto en creadores japoneses como Junji Ito (Uzumaki) como en H. P. Lovecraft, «World of Horror: The Board Game» traslada la estructura roguelite del juego y el escenario de una ciudad costera maldita a una experiencia de rol para un solo jugador basada en cartas.

«En este juego de rol de supervivencia para un solo jugador basado en cartas (aunque no dudes en reunir a tus amigos para vivir la experiencia), los jugadores deambulan por la localidad costera de Shiokawa», explica Lost in Cult en su página web oficial. «Resolver misterios, enfrentarse a criaturas de pesadilla y tomar decisiones difíciles, todo ello mientras se compite contra el implacable avance de la Rueda de la Perdición».

«Los horrores se agitan en las sombras y la presencia incesante del Dios Antiguo se cierne sobre cada uno de sus pasos. Un frío recordatorio de que la carne es un velo frágil y que la supervivencia nunca está garantizada».

Japón, 198X

El juego, tanto en su versión de mesa como en la de videojuego, se desarrolla en algún momento de los años ochenta, en una localidad costera japonesa asolada por el horror cósmico y los fenómenos sobrenaturales. Creado por Paweł Koźmiński, un dentista polaco, World of Horror utiliza un estilo artístico de 1 bit debido tanto a limitaciones técnicas como a su intención de rendir homenaje al manga de terror, tal y como explicó Koźmiński a End Gadget en una entrevista en 2019:

«Crear arte en [Microsoft] Paint resulta realmente inspirador y, de alguna manera, relajante», afirmó. «Las limitaciones del programa te obligan a ser creativo, lo cual es muy importante. Supongo que el arte en blanco y negro de 1 bit es lo más parecido que puedo conseguir para simular ese estilo de cómic».

Lanzó el juego por primera vez en Itch en 2016, antes de que llegara a PC en acceso anticipado en febrero de 2020. La versión 1.0 salió en octubre de 2023, y el juego también se lanzó para PS4 y Nintendo Switch. La versión 1.2 se publicó el mes pasado, trayendo consigo nuevas secciones del metro y una interfaz de usuario mejorada, además de dos nuevos «Dioses Antiguos» a los que es posible sucumbir.

Que le salgan más dientes

Koźmiński concibió inicialmente World of Horror como un juego de mesa, por lo que esto supone para el desarrollador una especie de vuelta al punto de partida. Aunque el escenario y el ambiente general del juego de mesa son los mismos que los del videojuego, la estructura se asemeja más a algo como El horror de Arkham: el jugador debe recorrer Shiokawa, investigar distintos lugares y resolver un misterio general antes de que la Rueda de la Perdición llegue a 100 (lo que desataría a un dios monstruoso y, por lo tanto, acabaría con el juego y el mundo).

Una muestra del tipo de efectos que provoca uno de los Dioses Antiguos.

El jugador puede elegir entre cinco personajes, cada uno con sus propias peculiaridades y habilidades, y debe intentar evitar que su resistencia y su cordura (razón) lleguen a cero mientras descubre terribles secretos y corre el riesgo de sufrir aflicciones grotescas, como que le salgan más dientes o que le aparezcan agujeros en el cuerpo. Aunque se presenta como una experiencia para un solo jugador, con una duración por partida que oscila entre los 30 minutos y una hora, Perdido en una secta recomienda compartir la experiencia con los amigos.

Como corresponde a un juego fuertemente influenciado por el terror japonés, «World of Horror: The Board Game» también está disponible en una Edición Deluxe que incluye tres nuevos y exclusivos «Misterios», creados con la colaboración de escritores de renombre como Hifumi Kono, creador de «Clock Tower». Esta versión también incluye ilustraciones exclusivas de los destacados artistas japoneses Kanafuro Taro, Kago Shintaro, Noroi Michiru y Cojima Miyako. Todas las versiones del juego de mesa están ilustradas por IZMA, un artista afincado en el Reino Unido que también ha trabajado con Devolver Digital and Nosebleed Interactive.

Lamentablemente, las elegantes cajas Deluxe son lo único que presenta estas combinaciones de colores; las cartas siguen siendo monocromáticas.

También hay disponibles variantes en color de la versión Deluxe, entre las que se incluye una llamativa caja en tonos neón al estilo de los 80, limitada a 300 ejemplares, con un precio acorde de 249,99 £ (335 $). La versión estándar se vende por 59,99 £ (80 $) y ya se puede reservar a través de la página web de Lost in Cult (se espera que las copias se envíen a principios de 2027).