Stelle dich unheimlichen Schrecken in der Welt des Horror-Brettspiels

„World of Horror“ wird von Lost in Cult in Zusammenarbeit mit Panstasz und Ysbryd Games als kartengestütztes Einzelspieler-Rollenspiel-Brettspiel adaptiert.

Das Spiel spielt im Japan der 1980er Jahre und ist von Junji Ito und H. P. Lovecraft inspiriert. Die Spieler müssen in Shiokawa Geheimnisse aufdecken, bevor das „Doom Wheel“ einen Alten Gott entfesselt.

Die Deluxe-Edition enthält exklusive Rätsel und Illustrationen von Künstlern wie Hifumi Kono. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und die Standardausgabe kostet 80 US-Dollar. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Lost in Cult, der Buchverlag und das Designstudio, das unter anderem für „Alan Wake: Design Works“ sowie physische Veröffentlichungen im Bereich der Spielekonservierung verantwortlich ist, hat kürzlich bekannt gegeben, dass es ein Brettspiel herausbringen wird, das auf dem gefeierten Videospiel „World of Horror“ basiert.

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler und dem Publisher des Spiels (Panstasz bzw. Ysbryd Games) – inspiriert sowohl von japanischen Künstlern wie Junji Ito (Uzumaki) als auch von H.P. Lovecraft – überträgt „World of Horror: The Board Game“ die Roguelite-Struktur und den Schauplatz einer verfluchten Küstenstadt in ein kartengestütztes Einzelspieler-Rollenspiel.

„In diesem kartengestützten Einzelspieler-Survival-RPG (aber ladet auf jeden Fall eure Freunde ein, um das Erlebnis gemeinsam zu genießen) durchstreifen die Spieler die Küstenstadt Shiokawa“, heißt es auf der offiziellen Website von „Lost in Cult“. „Sie lösen Rätsel, bekämpfen albtraumhafte Kreaturen und müssen schwierige Entscheidungen treffen – und das alles im Wettlauf gegen den unaufhaltsamen Aufstieg des ‚Doom Wheel‘.“

„Schrecken lauern in den Schatten, und die allgegenwärtige Präsenz des Alten Gottes überschattet jeden ihrer Schritte. Eine kalte Mahnung daran, dass das Fleisch nur ein zerbrechlicher Schleier ist und das Überleben niemals garantiert ist.“

Japan, 198X

Das Spiel – sowohl die Brettspiel- als auch die Videospielversion – spielt irgendwann in den 80er Jahren in einer japanischen Küstenstadt, die von kosmischem Horror und übernatürlichen Ereignissen heimgesucht wird. „World of Horror“ wurde von Paweł Koźmiński, einem Zahnarzt aus Polen, entwickelt und verwendet einen 1-Bit-Grafikstil, was sowohl auf technische Einschränkungen zurückzuführen ist als auch als Hommage an Horror-Mangas gedacht ist, wie Koźmiński End Gadget in einem Interview im Jahr 2019 erklärte:

„Kunst in [Microsoft] Paint zu schaffen, ist tatsächlich sehr inspirierend und irgendwie entspannend“, sagte er. „Die Grenzen des Programms zwingen einen wirklich dazu, kreativ damit umzugehen, was eine große Sache ist. Ich glaube, 1-Bit-Schwarz-Weiß-Kunst kommt dem Comic-Feeling am nächsten, das ich damit nachbilden kann.“

Er veröffentlichte das Spiel erstmals 2016 auf Itch, bevor es im Februar 2020 als Early-Access-Version auf den PC kam. Im Oktober 2023 erschien Version 1.0, und das Spiel wurde zudem für PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Letzten Monat wurde Version 1.2 veröffentlicht, die neue U-Bahn-Abschnitte und eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie zwei neue „Alte Götter“ mit sich brachte, denen man möglicherweise erliegen könnte.

Mehr Zähne wachsen lassen

Koźmiński hatte „World of Horror“ ursprünglich als Brettspiel konzipiert, sodass sich für den Entwickler nun gewissermaßen der Kreis schließt. Auch wenn das Setting und die allgemeine Atmosphäre des Brettspiels denen des Videospiels entsprechen, ähnelt die Struktur eher etwas wie Arkham Horror: Der Spieler hat die Aufgabe, sich in Shiokawa zu bewegen, Orte zu erkunden und ein übergreifendes Rätsel zu lösen, bevor das Rad des Untergangs den Wert 100 erreicht (wodurch ein monströser Gott entfesselt und das Spiel bzw. die Welt damit beendet wird).

Ein Einblick in die Art von Effekten, die von einem der Alten Götter ausgelöst werden.

Der Spieler kann aus fünf Charakteren wählen, von denen jeder seine eigenen Eigenheiten und Fähigkeiten hat, und muss versuchen, seine Ausdauer und seine geistige Gesundheit (Verstand) vor dem Absinken auf Null zu bewahren, während er schreckliche Geheimnisse aufdeckt und möglicherweise groteske Missbildungen davonträgt, wie zum Beispiel das Nachwachsen weiterer Zähne oder das Entstehen von Löchern im Körper. Obwohl das Spiel als Einzelspieler-Erlebnis präsentiert wird, dauert ein Durchspielen zwischen 30 Minuten und einer Stunde, Verloren in der Sekte empfiehlt, diese Erfahrung mit Freunden zu teilen.

Passend zu einem Spiel, das stark vom japanischen Horror beeinflusst ist, erscheint „World of Horror: The Board Game“ auch als Deluxe-Edition mit drei neuen und exklusiven Rätseln, die in Zusammenarbeit mit renommierten Autoren wie Hifumi Kono, dem Schöpfer von „Clock Tower“, entwickelt wurden. Diese Version enthält zudem eigens angefertigte Illustrationen der bekannten japanischen Künstler Kanafuro Taro, Kago Shintaro, Noroi Michiru und Cojima Miyako. Alle Versionen des Brettspiels wurden von IZMA illustriert, einem in Großbritannien ansässigen Künstler, der auch mit Digital zurückgeben and Nosebleed Interactive.

Leider sind die schicken Deluxe-Boxen das Einzige, was diese Farbgebung aufweist – die Karten sind nach wie vor einfarbig.

Es sind auch farbige Varianten der Deluxe-Version erhältlich, darunter ein auffälliges Boxset im Neon-Look der 80er Jahre, das auf 300 Exemplare limitiert ist – und einen passenden Preis von 249,99 £ (335 $) hat. Die Standardversion kostet 59,99 £ (80 $) und kann ab sofort über die Website von Lost in Cult vorbestellt werden (der Versand der Exemplare wird voraussichtlich Anfang 2027 erfolgen).