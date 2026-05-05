Espadas y escopetas por todas partes: los creadores de «Titanfall» lanzan un nuevo shooter gratuito, «Highguard»

Highguard se lanza hoy (26 de enero, a las 10:00 a. m. PT) en PC, y las versiones para Xbox y PS5 llegarán más adelante.

Creado por antiguos desarrolladores de Apex, Titanfall y CoD en Wildlight, este shooter multijugador de asalto combina espadas, escopetas y magia.

Un lanzamiento al estilo «Shadowdrop», con una campaña de marketing mínima, que apuesta por la innovación pero corre el riesgo de fracasar desde el primer momento.

Highguard es un shooter de incursiones PvP creado por desarrolladores que trabajaron en Apex Legends, Titanfall y Call of Duty, y se lanza hoy (26 de enero de 2026) a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) como juego gratuito para PC, Xbox Series X/S y PS5.

Highguard es el primer título y la primera propiedad intelectual creados por Wildlight Entertainment, en los que se ha estado trabajando en secreto durante los últimos años. Tras su gran presentación en los Game Awards el pasado diciembre, la expectación (y la cautela) están por las nubes ante lo que el estudio promete que será «una nueva generación de shooters».

El tráiler que se muestra a continuación puso fin a la gala de los Game Awards, pero, dado que Wildlight no reveló más detalles sobre el juego, algunos jugadores empezaron a especular sobre si «Highguard» fracasaría desde el principio. En cambio, en una curiosa estrategia de marketing, Wildlight ha decidido posponer toda promoción oficial hasta que el juego salga al mercado; está previsto que se publique un vídeo de presentación en profundidad en YouTube a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico).

Nuevo nombre, la misma esencia

Puede que Wildlight Entertainment sea otro estudio más que irrumpe en el sector de los juegos AAA como salido de la nada, pero la industria de los videojuegos ha visto aparecer muchos de estos «juegos independientes de gran presupuesto» durante el último año más o menos. A medida que cada vez más estudios y editoriales despedir a empleados… cada vez es más habitual que los desarrolladores afectados se unan para crear nuevas empresas; por ejemplo, Wildlight cuenta con muchos antiguos empleados de Respawn Entertainment.

Respawn es el estudio principal responsable de «Apex Legends» y los juegos de la saga «Titanfall», y fue fundado por los antiguos directores de Infinity Ward (y creadores de «Call of Duty»), Jason West y el difunto Vince Zampella. Respawn sigue en activo, pero su empresa matriz, EA, comenzó a aplicar múltiples recortes de plantilla en el estudio hace unos años, y la última ronda de despidos tuvo lugar en abril de 2025.

Wildlight se dio a conocer en febrero de 2023 y ahora cuenta en su equipo con varios antiguos desarrolladores de Apex Legends, Titanfall, diversos títulos de Call of Duty, Star Wars Jedi: Fallen Order e incluso el shooter cancelado Concord.

A pesar de que se lanzó con una hoja de ruta muy completa, Concord cerró sus puertas tan solo dos semanas después de su lanzamiento, el 6 de septiembre de 2024.

Los jugadores no tardaron en mencionar este desafortunado FPS de servicio continuo 5 contra 5 tras la presentación de Highguard en los Game Awards, en parte por el aspecto de Highguard, pero también por el extraño silencio de Wildlight respecto al juego, ya que muchos lo han interpretado como una señal de que Wildlight se está preparando para el fracaso; ni siquiera su página de Steam ni su sitio web oficial ofrecen información concreta, más allá de la idea general de que los jugadores asumen el papel de un «Warden» que lucha en un continente mítico:

«Allí se enfrentarán a equipos rivales de los Guardianes por la posesión del Rompescudos, para luego irrumpir en la base enemiga y destruirla con el fin de hacerse con el territorio en este nuevo tipo de juego de disparos».

De las sombras a la luz

Es muy probable que Wildlight esté intentando aplicar una estrategia de lanzamiento similar a la de Apex Legends. Este juego fue lanzado sin previo aviso por Respawn y EA en febrero de 2019, con streamers e influencers del mundo de los videojuegos preparados para mostrar el juego desde el momento en que se dio a conocer.

En este caso, la apuesta dio sus frutos, ya que en noviembre de ese año ya contaba con 70 millones de jugadores.

«Apex Legends» fue, técnicamente, el primer «shadowdrop» importante, un nuevo término que hace referencia a los juegos que se lanzan sin previo aviso o con muy poco; la remasterización de «The Elder Scrolls IV: Oblivion» es uno de los ejemplos más conocidos, y un ejemplo más reciente sería Caos total, un título que ahora es totalmente independiente y que se basa en un mod de Doom II.

Hoy mismo, todo el mundo sabrá exactamente qué tiene Highguard que ofrecer a los jugadores, más allá del PvP a gran escala de ciencia ficción y fantasía con espadas, escopetas y magia: Wildlight Entertainment lo desvelará todo en el siguiente vídeo a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico).

Mientras tanto, los jugadores más optimistas han tomado el camino contrario al de Highguard, que no ha generado expectación, y ya lo consideran un posible ARC Raiders Impresionante. Pronto sabremos si Highguard le arrebata la corona de los shooters online al exitoso juego de Embark Studio, o si cae en la trampa de cualquier otro shooter de incursiones PvP al no aportar nada nuevo o al ofrecer objetos cosméticos a precios elevados.