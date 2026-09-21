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15 formas reales de ganar dinero con el marketing digital en TikTok en 2026

El marketing digital en TikTok permite ganar dinero de muchas más formas que simplemente publicar vídeos y esperar a que alguno se haga viral. Puedes gestionar anuncios para empresas, crear contenido generado por los usuarios (UGC), promocionar productos, vender tus propias ofertas, escribir guiones, gestionar cuentas de TikTok Shop o crear una audiencia que te permita acceder a las herramientas de monetización propias de TikTok.

La vía más rápida suele depender de lo que ya sepas. Si tienes habilidades de marketing, redacción, edición o gestión de clientes, el marketing digital en TikTok como autónomo puede empezar a dar beneficios antes de que tengas un gran número de seguidores. Los pro gramas para creadores y los ingresos por afiliación también pueden crecer bien, pero normalmente requieren primero crear una audiencia más amplia.

A continuación, desglosaré 15 métodos de marketing digital en TikTok, cuánto cuesta cada uno, cómo se cobra realmente y qué opciones son las más adecuadas para principiantes.

¿Es realmente viable el marketing digital en TikTok?

Sí, el marketing digital en TikTok puede convertirse en una fuente de ingresos real, pero funciona mejor cuando eliges un método que se adapte a lo que ya tienes: una habilidad, una audiencia, un producto o tiempo para crear uno.

El trabajo con clientes suele ser la vía más directa, ya que puedes cobrar antes de hacer crecer tu propia cuenta. El marketing digital en TikTok como creador lleva más tiempo, ya que los ingresos dependen de las visualizaciones, la confianza de la audiencia, las conversiones o la elegibilidad para las herramientas de monetización de TikTok.

A qué se parecen los ingresos realistas

Las cifras varían mucho según el método:

Anuncios o estrategias para autónomos: entre 25 y 150 dólares por hora

entre Creación de contenido generado por los usuarios (UGC): a menudo entre 50 y 300 dólares por vídeo , dependiendo del briefing y la experiencia del creador

a menudo , dependiendo del briefing y la experiencia del creador Redacción de guiones o subtítulos: entre 25 y 100 dólares o más por cada proyecto pequeño o lote

entre Ingresos por programas de afiliados y como creador: suelen ser modestos al principio, pero las cuentas consolidadas pueden alcanzar cientos de dólares o más de 1.000 dólares al mes

suelen ser modestos al principio, pero las cuentas consolidadas pueden alcanzar Ingresos por productos: dependen del volumen de ventas, los márgenes, las devoluciones y los costes publicitarios

Para la mayoría de los principiantes, el primer hito realista es mucho menor que unos ingresos a tiempo completo. Un cliente que paga, un encargo de contenido generado por el usuario (UGC) aprobado o unas cuantas ventas de afiliados son una señal más clara de que el método funciona que perseguir de inmediato un gran objetivo mensual.

Si tu objetivo a largo plazo es mucho mayor, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana compara otros modelos de ingresos y lo que suele hacer falta para alcanzar ese nivel.

Para quién es —y para quién no es— esto

El marketing digital en TikTok es adecuado para personas que estén dispuestas a crear contenido de forma constante, mejorar una habilidad específica, presentar propuestas a clientes o probar ofertas a lo largo del tiempo.

No es la opción más adecuada si lo que buscas son ingresos totalmente pasivos sin tener que realizar ningún trabajo de forma continuada. Incluso el contenido de afiliados, las recompensas para creadores, los productos digitales y las tiendas de impresión bajo demanda siguen necesitando tráfico, actualizaciones o contenido nuevo para seguir generando ingresos.

15 formas reales de ganar dinero con el marketing digital en TikTok

Cada uno de los métodos de marketing digital en TikTok que se detallan a continuación incluye información práctica: cómo funciona, costes iniciales, comisiones, requisitos de acceso, potencial de ingresos y la principal limitación que hay que conocer antes de lanzarse.

Gestionar campañas publicitarias en TikTok para empresas es una de las formas más claras de convertir los conocimientos de marketing digital en TikTok en ingresos procedentes de clientes. En lugar de monetizar tu propia cuenta, te pagan por ayudar a otra persona a planificar, lanzar, probar y mejorar campañas publicitarias.

No necesitas tener muchos seguidores en TikTok, pero sí debes demostrar que entiendes cómo funciona la publicidad de pago en redes sociales. Un portafolio inicial puede incluir simulaciones de campañas, conceptos creativos, ejemplos de informes o resultados de tus propias campañas de prueba a pequeña escala.

En PeoplePerHour, los autónomos pueden publicar sus servicios y presentar propuestas para los proyectos disponibles. La plataforma no cobra cuota de inscripción, pero su comisión por servicio a los autónomos se establece por tramos en función del volumen total de facturación con cada comprador:

Menos de 250 £: 20 %

20 % De 250 a 5.000 libras: 7,5 %

7,5 % Más de 5.000 £: 3,5 %

La tarifa se calcula por separado para cada relación con el cliente.

En el caso del marketing digital en TikTok, los precios dependen mucho más de la experiencia y el alcance que de una media fiable para todo el sector. Una simple auditoría o un trabajo de configuración pueden venderse como un proyecto de precio fijo, mientras que la gestión continua de campañas suele cobrarse por horas o mediante una cuota mensual.

Ideal para: personas que ya entienden la publicidad de pago en redes sociales, los objetivos de las campañas, la segmentación, las pruebas creativas y la elaboración de informes.

Lo que harás en la práctica:

Configurar o auditar campañas en TikTok Ads Manager.

Elaborar planes de pruebas creativas.

Realizar un seguimiento de las conversiones y del rendimiento de las campañas.

Explicar los resultados a los clientes.

Actualizar los creativos con bajo rendimiento en lugar de lanzar campañas y dejarlas sin modificar.

Un error que yo evitaría es cobrar tan poco por el primer proyecto que la comisión de la plataforma se lleve la mayor parte de tu margen. Fija el precio del trabajo en función del alcance, las revisiones, la elaboración de informes y el tiempo que vas a dedicar a gestionar la cuenta.

💡Lo que debes saber ● Registro: Gratis



● Comisión del autónomo: 20 % inicialmente por cada nueva relación



con un comprador ● Ideal para: Habilidades



existentes en redes sociales de pago ● Principal limitación: Aún tienes que encontrar y conseguir clientes

La forma más rápida de empezar a ganar dinero PeoplePerHour 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Promociona proyectos publicitarios en TikTok, fideliza a los clientes y reduce el porcentaje de comisión a medida que aumenta el volumen de facturación acumulado con cada comprador. Encuentra clientes

El marketing de afiliados de TikTok Shop permite a los creadores ganar comisiones promocionando productos vendidos a través de TikTok Shop. No tienes que comprar stock, empaquetar pedidos ni gestionar los envíos. Tu papel en el proceso de marketing digital de TikTok consiste en crear contenido que impulse los clics y las compras de los productos.

Los porcentajes de comisión no son fijos. Los vendedores eligen las tasas para sus productos, y TikTok admite tanto acuerdos de «colaboración abierta» como de «colaboración por objetivos». Las herramientas de Shop Ads de TikTok permiten a los vendedores que cumplan los requisitos configurar porcentajes de comisión entre el 1 % y el 80 % para determinados ajustes de comisión de Shop Ads, lo que demuestra lo mucho que pueden variar las tasas.

Eso no significa que debas buscar automáticamente el porcentaje más alto. Una comisión más baja en un producto que se vende bien puede ser mejor que una comisión enorme en algo que nadie quiere.

Un flujo de trabajo práctico de marketing digital en TikTok es el siguiente:

Busca productos que se adapten a tu público.

Comprueba quién es el vendedor, la calidad del anuncio, el precio y las valoraciones.

Solicita muestras cuando sea posible.

Crea contenido en TikTok centrado en el producto.

Añade enlaces a productos de Shop que cumplan los requisitos.

Haz un seguimiento de qué productos generan ventas.

Deja de dedicar tiempo a ofertas que generan visualizaciones pero no ventas.

Esto funciona mejor cuando el producto encaja de forma natural en tu contenido. Un artículo aleatorio con una comisión elevada suele parecer un anuncio; un producto útil que se adapte a tu nicho es mucho más fácil de presentar de forma convincente.

💡Lo que debes saber ● Stock: No se requiere



● Comisión: La fija el vendedor y es muy variable



● Ideal para: Creadores



centrados en productos ● Disponibilidad: Las funciones de TikTok Shop dependen del mercado

No se necesita inventario TikTok Shop 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Promociona productos de Shop sin necesidad de tener existencias y gana comisiones fijadas por el vendedor cuando tu contenido genere ventas válidas. Explora la tienda

El contenido generado por los usuarios (UGC) es una buena estrategia de marketing digital en TikTok si sabes crear vídeos cortos y convincentes, pero no tienes una gran audiencia personal.

Las marcas te contratan para crear contenido que puedan utilizar en anuncios, páginas de productos o en sus propias redes sociales. Eso significa que el número de seguidores importa mucho menos que tu capacidad para seguir un guion, hablar con naturalidad ante la cámara y entregar material útil.

JoinBrands muestra la remuneración de cada trabajo antes de que envíes tu solicitud. Su sistema actual para creadores incluye tarifas diferentes según el tipo de trabajo y el nivel del creador, en lugar de una tarifa única de «entre 150 y 400 dólares por vídeo». Por ejemplo, los trabajos de imagen pueden empezar en torno a los 15-25 dólares, dependiendo del formato, mientras que los trabajos de vídeo de contenido generado por los usuarios (UGC) que cumplan los requisitos pagan más y las campañas de nivel superior pueden aumentar la tarifa base.

Los creadores gratuitos pagan una comisión del 20 % sobre los ingresos de los trabajos habituales y las bonificaciones por rendimiento. Creator Pro reduce esa comisión al 15 %. Los ingresos por trabajos urgentes, las propinas y los reembolsos de productos no están sujetos a la misma comisión para creadores.

Para tener una oportunidad realista:

Graba varios vídeos de muestra del producto antes de presentar la solicitud.

Procura que la iluminación y el audio sean nítidos, pero no hagas que todos los vídeos parezcan un anuncio de televisión de alto nivel.

Sigue al pie de la letra los requisitos sobre gancho, plano y llamada a la acción que figuran en el briefing.

Empieza con trabajos factibles y ve acumulando un historial de aprobaciones.

Conserva los archivos originales sin editar por si una marca solicita modificaciones.

Los pagos se ingresan en tu monedero de JoinBrands una vez completado el trabajo aprobado. Actualmente, los retiros se realizan a través de PayPal; los creadores con cuenta gratuita suelen tener un límite de un retiro a la semana, y los pagos de PayPal pueden tardar hasta siete días laborables.

Esta es una de las opciones de marketing digital en TikTok más accesibles, ya que vendes el contenido en sí mismo en lugar de tu número de seguidores.

💡Lo que debes saber ● Comisión del creador: 20 % en el plan gratuito; 15 % en Creator Pro



● Pago: PayPal



● Plazo: hasta 7 días



laborables ● Seguidores necesarios: no se requiere una gran audiencia

No es necesario seguir a nadie JoinBrands 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Solicita encargos remunerados de contenido generado por los usuarios (UGC), consulta la tarifa del trabajo antes de aceptarlo y cobra por el contenido en lugar de por el número de seguidores. Empieza a crear

No todas las empresas necesitan a alguien que se encargue de los anuncios. Muchas necesitan ayuda para decidir qué publicar, para empezar.

El trabajo de estrategia de marketing digital en TikTok puede incluir:

calendarios de contenido,

análisis de la competencia,

ideas llamativas y conceptos,

auditorías de cuentas,

estrategia de publicación,

planes de pruebas creativas,

elaboración de informes,

o gestión continua de redes sociales.

Esto lo convierte en la opción más adecuada si se te da bien el contenido orgánico, pero no quieres asumir la responsabilidad del presupuesto publicitario de un cliente.

Contra se basa en los servicios y pagos de autónomos. La plataforma sigue describiendo los ingresos de los autónomos como «sin comisiones», aunque pueden aplicarse comisiones de la plataforma, por el procesamiento de pagos, por los pagos o por parte del cliente, dependiendo del plan y de la transacción. El plan gratuito actual de Contra incluye comisiones de la plataforma en los pagos que pueden alcanzar los 15 o los 29 dólares, mientras que el plan Pro exime de dichas comisiones; también pueden aplicarse cargos del procesador de pagos.

Una buena oferta inicial de marketing digital en TikTok es mucho más específica que un simple «Haré crecer tu cuenta de TikTok». Prueba con algo concreto, como:

un calendario de contenidos de 30 días,

20 ideas llamativas,

una auditoría del perfil y del contenido,

o una estrategia de contenido para un mes.

Esto ofrece al cliente un resultado claro y te permite completar el proyecto sin que el primero se convierta en una consultoría sin fin.

💡Lo que debes saber ● Comisión: Contra describe los ingresos de los autónomos como «sin



comisiones» ● Otros gastos: pueden aplicarse



comisiones de pago o de la plataforma ● Alcance: las opciones de pago abarcan más de 180 países



● Ideal para: estrategia, contenido orgánico y trabajos para clientes

Vender habilidades estratégicas Contra 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Organiza tu estrategia de TikTok en proyectos claros para autónomos y mantén tus tarifas al margen de las comisiones habituales de las plataformas de trabajo. Empieza gratis

«Creator Rewards» es el programa de monetización basado en visualizaciones de TikTok para contenidos originales que cumplan los requisitos. Se trata del método de marketing digital de TikTok dirigido a creadores que prefieren desarrollar su propia cuenta en lugar de vender servicios a clientes.

Una aclaración importante: TikTok no publica una tarifa garantizada de «entre 0,40 y 1 dólar por cada 1.000 visualizaciones». Las recompensas se calculan mediante una fórmula que tiene en cuenta factores como la originalidad, la duración del vídeo, el valor de búsqueda, la interacción de la audiencia y el valor publicitario de la cuenta.

Los requisitos de participación publicados incluyen:

10 000 seguidores

100 000 visualizaciones de vídeos en los últimos 30 días

Mayores de 18 años

Una cuenta personal en regla

Residencia o cuenta válida en un mercado compatible

Vídeos originales que cumplan los requisitos y tengan una duración superior a un minuto para optar a las recompensas

TikTok ha confirmado la disponibilidad de Creator Rewards en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México.

La principal limitación es sencilla: cumplir los requisitos del programa no garantiza ningún RPM específico ni unos ingresos mensuales concretos. El contenido de marketing digital de TikTok que mantiene a los usuarios viendo y buscando puede tener un gran potencial de monetización, pero los ingresos reales dependen de las visualizaciones válidas y de la fórmula de recompensas de TikTok.

Para tener más posibilidades:

Céntrate en vídeos originales de más de un minuto de duración.

Responde a las preguntas que la gente busca activamente.

Crea vídeos pensados para retener a la audiencia, no para rellenar espacio.

Haz un seguimiento de qué temas generan visualizaciones de calidad en lugar de obsesionarte con el alcance viral bruto.

💡Lo que debes saber ● Seguidores: 10 000 como mínimo



● Vistas recientes: 100 000 en 30 días



● Edad: mayores de 18 años en la mayoría de los mercados elegibles; mayores de 19 años en Corea



del Sur ● Tarifa de pago: no hay una RPM pública fija

Saca partido a tu audiencia TikTok Creator Rewards 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero con vídeos originales de más de un minuto que cumplan los requisitos, siempre que cumplas los requisitos de TikTok en cuanto a seguidores, visualizaciones, edad y ubicación. Comprueba si cumples los requisitos

La impresión bajo demanda convierte el marketing digital de TikTok en ventas de productos sin que tengas que comprar primero un garaje lleno de camisetas.

Con Printify, creas un diseño, conectas una tienda online y eliges los productos. Cuando llega un pedido, el proveedor de impresión se encarga de la producción y la gestión del envío. Tu beneficio es el precio de venta menos el coste del producto, los gastos de envío, las comisiones de la tienda online, los impuestos y cualquier gasto publicitario.

El plan gratuito de Printify cuesta 0 $ al mes, admite hasta cinco tiendas y no cobra ninguna tarifa adicional por el uso de la plataforma ni por la publicación de productos. Pagas la producción y el envío cuando se realizan los pedidos. El plan Premium cuesta actualmente a partir de 39 $ al mes o 299 $ al año y ofrece descuentos en los productos.

Para el marketing digital en TikTok, el contenido es tan importante como el diseño:

Elige un nicho reconocible.

Crea varios productos dirigidos al mismo público.

Muestra el producto de forma natural en los vídeos.

Prueba el contenido orgánico antes de invertir dinero en anuncios.

Calcula los beneficios tras descontar los costes de producción, envío, comisiones de la plataforma, devoluciones y publicidad.

No consideres cada venta como beneficio. Una camiseta de 30 $ con un coste de producción de 10 $ no te deja automáticamente 20 $ en el bolsillo una vez descontados todos los demás gastos.

Si te interesa más revender artículos digitales que productos físicos, nuestra guía para vender skins de CS a cambio de dinero real aborda un modelo muy diferente, en el que apenas hay que gestionar existencias.

💡Lo que debes saber ● Plan gratuito: 0 $ al mes



● Premium: desde 39 $ al mes



● Inventario: sin stock



inicial ● Beneficio: depende del precio de venta al público menos todos los costes

Riesgo de inventario nulo Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Lanza productos sin necesidad de tener existencias, fija tu propio precio de venta al público y utiliza contenido de TikTok para atraer clientes a tu tienda. Empieza gratis

Si tus conocimientos de marketing digital en TikTok resuelven un problema recurrente, puedes convertirlos en un producto que la gente pueda descargar, en lugar de vender el mismo consejo a un cliente cada vez.

Algunos productos posibles son:

bibliotecas de hooks,

calendarios de contenido,

listas de comprobación de campañas,

plantillas de informes,

plantillas de briefings para creadores,

archivos de referencia,

o guías breves específicas para cada nicho.

Gumroad no cobra ninguna cuota mensual de suscripción a la plataforma para una cuenta de vendedor estándar. Las ventas directas o a través de enlaces de perfil conllevan actualmente una comisión de Gumroad del 10 % + 0,50 $, más las comisiones aplicables por procesamiento de tarjetas o PayPal. Las ventas en el mercado Discover conllevan una comisión del 30 %, que incluye el procesamiento.

Tu potencial de ingresos es sencillo desde el punto de vista matemático, pero impredecible en la práctica. Una plantilla de 15 $ vendida 20 veces genera 300 $ en ventas brutas antes de comisiones; lo difícil es conseguir esos 20 compradores.

El marketing digital en TikTok te ofrece un canal de distribución natural. En lugar de publicar constantemente «compra mi plantilla», crea contenido útil sobre el problema que resuelve la plantilla y deja que el producto quede en un segundo plano.

Un producto específico suele venderse de forma más natural que un enorme libro electrónico del tipo «todo lo que necesitas saber sobre TikTok». La gente entiende perfectamente por qué necesita un paquete de ganchos para 30 días o un calendario de contenidos.

💡Lo que debes saber ● Cuota mensual: Ninguna



● Comisión por venta directa: 10 % + 0,50 $ más gastos de tramitación



● Comisión por «Discover»: 30 %



● Ideal para: Plantillas, guías y descargas

Crea un producto una vez y véndelo muchas veces Gumroad 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende plantillas y guías de TikTok sin tener que pagar una cuota mensual por la plataforma y atrae a los compradores a través de tu propio contenido. Empieza a vender

Impartir cursos es otra forma de convertir la experiencia en marketing digital de TikTok en algo reutilizable, pero esta opción conlleva ahora una restricción importante.

Skillshare paga a los profesores que cumplen los requisitos a través de su Fondo para Profesores y otros sistemas de monetización para profesores, en lugar de garantizar una cantidad fija por minuto visto. Para tener derecho a los pagos mensuales de regalías, los profesores deben tener al menos 50 seguidores y cumplir una de estas condiciones:

publicar una nueva clase que cumpla los requisitos en los últimos 18 meses y superar los 400 minutos válidos de visualización ese mes, o

ese mes, o superar los 650 minutos válidos de visualización si no han publicado una nueva clase dentro de ese periodo.

Sin embargo, Skillshare ha suspendido temporalmente la incorporación de nuevos profesores en la categoría de «Marketing y Negocios», lo que significa que este método de marketing digital en TikTok solo tiene sentido para los profesores que ya cumplen los requisitos para publicar en esa categoría.

Si ya eres un profesor que cumple los requisitos, centra el curso en un tema concreto. Una clase como «Crea 30 ganchos de TikTok para una marca de comercio electrónico» es mucho más fácil de posicionar que un curso de marketing general y poco específico.

Para los nuevos profesores que actualmente no pueden incorporarse a la categoría, no baséis vuestro plan de ingresos únicamente en Skillshare. Elegid otra plataforma de cursos o vended el producto educativo directamente hasta que cambien las condiciones de incorporación.

💡Lo que debes saber ● Nuevas incorporaciones: la categoría «Marketing y negocios» está actualmente en pausa



● Seguidores: 50 para recibir regalías



mensuales ● Tiempo de visualización: 400 o 650 minutos



válidos ● Tarifa fija por minuto: ninguna

Ideal para profesores con experiencia Skillshare 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los profesores que ya cumplen los requisitos pueden monetizar clases útiles de TikTok a través del sistema de regalías de Skillshare, pero la incorporación de nuevos profesores de Marketing y Negocios está suspendida. Solicita ser profesor

TikTok Shop no es solo para afiliados. Puedes vender tus propios productos y utilizar el marketing digital de TikTok para dirigir el tráfico directamente a tu anuncio.

La gran diferencia radica en la responsabilidad. Los afiliados se limitan a promocionar el producto; los vendedores se encargan de la parte comercial, lo que incluye el inventario o la gestión de pedidos, las fichas de producto, las devoluciones, la experiencia del cliente y las comisiones de los creadores.

Para los vendedores de TikTok Shop en EE. UU., la mayoría de las categorías estándar tienen actualmente una comisión por recomendación del 6 %, mientras que algunas categorías aplican otras tasas, como el 5 %. Es recomendable consultar la tabla de categorías de TikTok antes de fijar los precios, ya que las comisiones no son iguales para todos los tipos de productos.

Un proceso de lanzamiento sensato es el siguiente:

Empezar con una gama reducida de productos.

Crea vídeos de productos con un aspecto natural.

Calcula tu margen una vez descontadas las comisiones de TikTok Shop.

Establece colaboraciones de afiliados si resulta rentable.

Ofrece a los creadores una comisión suficiente para que la promoción merezca la pena.

Realiza un seguimiento de las devoluciones tan minucioso como el de las ventas.

El marketing digital en TikTok puede generar atención rápidamente, pero la atención no es lo mismo que los beneficios. Antes de promocionar un producto con fuerza, asegúrate de que tu margen pueda absorber las comisiones por recomendación, las comisiones de afiliados, los gastos de envío, las devoluciones, los descuentos y la inversión publicitaria.

💡Lo que debes saber ● Comisión por recomendación en EE. UU.: normalmente del 6 %; varía



según algunas categorías ● Umbral de pago: 1 $ según las normas



de liquidación vigentes en EE. UU. ● Stock: responsabilidad



del vendedor ● Ideal para: negocios de productos ya existentes o en fase de planificación

Vende directamente en TikTok TikTok Shop Seller Center 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende tus propios productos en TikTok y combina los anuncios de la tienda con contenido orgánico, anuncios y creadores afiliados. Empieza a vender

El dropshipping utiliza el marketing digital de TikTok como motor de tráfico para una tienda de comercio electrónico en la que un proveedor externo se encarga de gestionar los pedidos.

El atractivo es obvio: no tienes que comprar primero un almacén lleno de stock. La contrapartida es que tienes menos control sobre la calidad del producto, la gestión de los pedidos, el envío y la fiabilidad del proveedor.

No existe una cifra significativa de «ganancias típicas» en este caso. Los beneficios dependen de:

coste del producto,

precio de venta,

comisiones de Shopify y de pago,

reembolsos,

gasto en publicidad,

gastos de envío,

tasa de conversión,

y cuánto tráfico de TikTok puedes generar sin pagar por ello.

Antes de lanzar anuncios de pago en TikTok, prueba el producto de forma orgánica. Crea entre cinco y diez vídeos realmente diferentes y comprueba si la gente los ve, los comenta, hace clic en ellos o pregunta dónde se puede comprar.

Un producto que no suscita ninguna reacción orgánica no se convertirá automáticamente en un éxito solo porque le dediques presupuesto publicitario.

El marketing digital en TikTok funciona mejor para el dropshipping cuando el producto es fácil de mostrar visualmente y resuelve un problema con la rapidez suficiente como para que un vídeo corto transmita su valor.

💡Lo que hay que saber ● Stock: normalmente lo gestiona el proveedor



● Costes principales: costes



de tienda, proveedor, pagos y publicidad ● Ingresos: dependen del margen neto, no de las ventas



brutas ● Riesgo: calidad del proveedor y devoluciones

Prueba antes de gastar Shopify 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea una tienda online, añade productos y utiliza el tráfico orgánico o de pago de TikTok para comprobar qué es lo que realmente genera conversiones. Crear tienda

No tienes por qué limitar los ingresos de marketing de afiliación en TikTok a los productos de TikTok Shop.

Las redes de afiliados, como impact.com, conectan a editores y creadores con marcas externas. Te inscribes en programas individuales, recibes enlaces de seguimiento aprobados o herramientas de campaña, y ganas dinero cuando tu tráfico genera una venta válida u otra acción.

Las estructuras de comisiones varían demasiado como para ofrecer un rango útil de «5 a 500 dólares». Un anunciante puede ofrecer un porcentaje de cada venta, otro puede pagar una cantidad fija por cada registro y otro puede tener tarifas diferentes según el producto.

En impact.com, los socios pueden elegir configuraciones de pago que incluyen un umbral de saldo de tan solo 10 dólares. La plataforma comprueba los pagos elegibles basados en el umbral los martes y jueves; los socios también pueden elegir fechas de pago fijas, como el día 1 o el 15, siempre que se respeten las normas de la plataforma y el estado de pago del anunciante.

Para que el marketing digital de afiliados en TikTok funcione:

Promociona productos que realmente encajen con tu contenido.

Comprueba las condiciones de comisión y atribución antes de crear vídeos.

Utiliza información clara sobre el programa de afiliados.

Haz un seguimiento de las conversiones, no solo de los clics.

Abandona los programas que requieren mucho contenido pero generan pocos beneficios.

La FTC exige que las relaciones de afiliación significativas se revelen de forma clara. No merece la pena arriesgarse a tener problemas de cumplimiento normativo o a perder la confianza de la audiencia por ocultar dicha relación.

Si los pagos de los programas de afiliados son demasiado lentos para tu objetivo actual, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente ofrece opciones diseñadas para obtener ingresos en plazos más cortos.

💡Lo que debes saber ● Coste de entrada: Gratis para los editores



● Umbral de pago: Se puede establecer en tan solo 10



dólares ● Comisión: Varía según el anunciante



● Requisito: Revelar las relaciones de afiliación

Cualquier producto, cualquier nicho Impact.com 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en programas de marcas externas y monetiza el tráfico de TikTok en más categorías que las que ofrece TikTok Shop por sí sola. Explorar programas

Puedes trabajar en marketing digital en TikTok sin aparecer ante la cámara ni tener que usar el Gestor de anuncios.

Las marcas y los creadores necesitan constantemente:

frases llamativas,

guiones de entre 15 y 60 segundos,

leyendas,

variaciones de llamadas a la acción,

listas de conceptos,

enfoques de producto,

y lotes de ideas para formatos cortos.

Esto hace que la redacción de guiones sea uno de los servicios de marketing digital de TikTok más fáciles de ofrecer si la redacción ya es uno de tus puntos fuertes.

En Freelancer.com, los autónomos pagan actualmente un 10 % o 5 dólares, lo que sea mayor, en los proyectos de precio fijo, y un 10 % en los pagos por horas. Los proyectos de los reclutadores de «Freelancer Preferido» pueden conllevar una comisión diferente.

En lugar de ofrecer «redacción publicitaria», haz una propuesta específica:

10 ganchos para TikTok

5 guiones para demostraciones de productos

30 ideas para formatos breves

lotes semanales de guiones

reescrituras de guiones basadas en datos de retención

Un guion breve no tiene por qué ser barato automáticamente solo porque contenga menos palabras. Lo que realmente cuenta es la idea, el gancho, la estructura y la capacidad de captar la atención.

Un buen portafolio inicial puede crearse íntegramente por tu cuenta. Elige tres marcas reconocibles, escribe guiones de muestra para TikTok sobre ellas y etiquétalos claramente como «conceptos de portafolio» en lugar de trabajos remunerados para clientes.

💡Lo que debes saber ● Tarifa fija: 10 % o 5 $ como mínimo



● Tarifa por hora: 10 %



● Seguidores necesarios: Ninguno



● Ideal para: Escritores y estrategas de contenido

Configuración sencilla, entrega rápida Freelancer.com 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende ganchos, guiones, pies de foto e ideas de contenido sin tener que gestionar anuncios ni grabar vídeos tú mismo. Buscar trabajos

TikTok LIVE puede suponer una fuente de ingresos adicional una vez que hayas creado una audiencia que realmente quiera pasar tiempo contigo en tiempo real.

Para los creadores de marketing digital en TikTok, el contenido en directo podría incluir:

reseñas de cuentas,

sesiones de preguntas y respuestas sobre campañas,

análisis de contenido,

demostraciones de productos en directo,

tutoriales,

o contenido sobre el «detrás de las cámaras».

Los espectadores que cumplan los requisitos podrán comprar regalos virtuales, y los creadores que cumplan los requisitos podrán obtener diamantes u otras recompensas de LIVE según las normas actuales de TikTok sobre artículos virtuales.

No utilices aquí el típico atajo de «TikTok se queda exactamente con el 50 %». TikTok no publica un porcentaje fijo universal de ingresos para los creadores por cada regalo. Los valores de los regalos, los diamantes, la conversión de recompensas, la disponibilidad y las condiciones de retirada se rigen por las políticas vigentes de TikTok y pueden variar.

Lo mismo ocurre con los ingresos. Tener 20 000 seguidores no significa automáticamente 500, 1 000 o 3 000 dólares al mes en ingresos por transmisiones en directo. Una cuenta pequeña con una audiencia fiel en las transmisiones en directo a veces puede monetizarse mejor que una cuenta más grande cuyos seguidores rara vez se unen a las transmisiones.

Para que las retransmisiones en directo resulten útiles para el marketing digital en TikTok:

Elige un motivo concreto para ver la retransmisión.

Anuncia las retransmisiones antes de empezar a emitir en directo.

Mantén un horario regular.

Ofrece a los espectadores algo interactivo que hacer.

Considera los regalos como una forma opcional de monetización, no como ingresos garantizados.

Si te gusta ganar dinero con aplicaciones interactivas pero no quieres depender de los regalos de las retransmisiones en directo, nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real ofrece un modelo de recompensa completamente diferente.

💡Lo que debes saber ● Ingresos: dependen



en gran medida de la audiencia ● Reparto fijo de los regalos: TikTok no publica una tasa



universal ● Disponibilidad: las retransmisiones en directo y los regalos dependen de los requisitos



de la cuenta y del mercado ● Ideal para: creadores con una comunidad activa

Gana dinero en tiempo real TikTok LIVE 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte a una audiencia comprometida de TikTok en apoyo en directo mediante regalos elegibles y retransmisiones interactivas. Más información

Dirigir una agencia de marketing de TikTok es la versión a mayor escala del marketing digital autónomo en TikTok, no un programa de pagos independiente de TikTok.

El dinero procede de los clientes, normalmente a través de honorarios fijos, proyectos o tarifas por la gestión de campañas. TikTok no te paga simplemente por convertirte en socio de marketing.

Una agencia puede combinar varios servicios de esta lista:

publicidad de pago en TikTok,

estrategia creativa,

gestión de cuentas,

captación de contenido generado por los usuarios,

elaboración de informes,

asistencia para TikTok Shop,

campañas con creadores,

o producción de contenidos.

La forma más práctica de crear una es empezar con un solo servicio, documentar los resultados reales y ampliar la capacidad solo cuando la demanda de los clientes lo justifique.

El ecosistema oficial de socios de marketing de TikTok puede resultar relevante más adelante, pero el reconocimiento como socio debe considerarse una credencial empresarial o una relación dentro del ecosistema, no una fuente de ingresos garantizada. No pagues a una empresa externa de «certificación» que te prometa convertirte en socio oficial de marketing de TikTok.

Para las agencias de marketing digital de TikTok, los ingresos pueden oscilar entre pequeñas tarifas por proyecto y honorarios fijos de varios miles de dólares, pero no existe una tarifa universal significativa. El alcance, el gasto publicitario gestionado, el volumen de creatividades, la plantilla, el mercado y el tamaño del cliente influyen en la cifra.

💡Lo que debes saber ● Quién te paga: los clientes, no TikTok



● Ingresos: por proyecto o mediante honorarios fijos



● Ideal para: autónomos con experiencia que quieren crecer



● Condición de socio: no es un programa de pagos directos

Ampliar el volumen de trabajo con los clientes TikTok Marketing Partners 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte los servicios de TikTok de eficacia probada en una oferta de agencia y, a medida que crezcas, aprovecha el ecosistema empresarial de TikTok. Explora el mundo empresarial

Una vez que tengas resultados de los que la gente realmente quiera aprender, la consultoría es una de las formas más sencillas de monetizar tus conocimientos de marketing digital en TikTok sin tener que encargarte de la gestión completa de una cuenta.

Intro.co permite a los expertos ofrecer sesiones individuales de pago de entre 15 minutos y tres horas. Según Intro, los expertos de la plataforma cobran entre unos 100 y 2.000 dólares por hora, aunque tu tarifa real dependerá de tu trayectoria, tu nicho de mercado, la demanda y tu reputación.

La estructura de comisiones de Intro es sencilla:

30 % de comisión sobre las reservas realizadas a través del mercado de Intro

sobre las reservas realizadas a través del mercado de Intro Un 10 % de comisión sobre las reservas que generes tú mismo

La inscripción en Intro es gratuita.

Para una consulta de marketing digital en TikTok, haz que la oferta sea específica. «Pregúntame lo que quieras sobre TikTok» es mucho menos convincente que:

Auditoría de la cuenta de 30 minutos,

Revisión del lanzamiento de una tienda en TikTok,

solución de problemas con anuncios de pago,

una llamada sobre estrategia creativa,

o comentarios sobre un plan de contenido.

Además, primero necesitas resultados creíbles. La consultoría no es la versión para principiantes del marketing digital en TikTok; es lo que se hace posible una vez que tienes experiencia útil que ofrecer.

💡Lo que debes saber ● Comisión de la plataforma: 30 %



● Contratación por cuenta propia: 10 %



● Duración de la sesión: de 15 minutos a 3 horas



● Ideal para: especialistas con experiencia demostrada

Convierte tu experiencia en tarifa Intro.co 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa de consultoría y ofrece sesiones de estrategia específicas para TikTok una vez que tengas resultados que merezca la pena compartir. Únete a Intro

Comparativa de estos métodos de marketing digital en TikTok

Los ingresos por marketing digital en TikTok se dividen en tres grandes grupos: servicios a clientes, monetización de la audiencia y productos.

Los servicios a clientes pueden ponerse en marcha sin necesidad de tener muchos seguidores, pero requieren vender tus habilidades. Los métodos basados en la audiencia necesitan, ante todo, contenido y alcance. Los negocios basados en productos te ofrecen un mayor control sobre lo que vendes, pero también conllevan costes, márgenes, gestión de pedidos o atención al cliente.

Aquí tienes la versión resumida.

Método Costes iniciales Cómo se ganan Punto clave Anuncios en TikTok como autónomo Bajo Tarifas de los clientes Se necesitan habilidades y clientes Afiliado de TikTok Shop Gratis Comisión por ventas Requisitos del mercado/de la cuenta Creación de contenido generado por los usuarios Baja Por trabajo aprobado Se requiere aprobación del briefing Estrategia de marketing Bajo Proyecto/honorarios fijos Se necesita un portafolio Recompensas para los creadores Gratis Visualizaciones válidas 10 000 seguidores + 100 000 visualizaciones Impresión bajo demanda Bajo Margen del producto Costes de la tienda y de logística Productos digitales Bajo Ventas de productos Se necesita tráfico Curso de Skillshare Bajo Derechos de autor del profesor Se ha suspendido la incorporación de nuevas campañas de marketing Vendedor en TikTok Shop Depende del producto Margen de ventas Comisiones + gestión de pedidos Dropshipping Costes de la tienda Margen de venta Proveedor + riesgo publicitario Marketing de afiliados Gratis Comisión Requisitos de ventas Redacción de guiones Bajo Honorarios por proyecto Mercado competitivo TikTok LIVE Gratis si cumples los requisitos Recompensas en directo Dependen de la audiencia Agencia de marketing De bajo a alto Honorarios fijos de los clientes Se requiere experiencia demostrada Llamadas de consultoría Publicación gratuita Tarifas por sesión Se requiere credibilidad

No existe un único método de marketing digital en TikTok que supere a todas las demás opciones.

Si lo que buscas es la vía más rápida basada en tus habilidades, el trabajo autónomo es la opción más sensata. Para los creadores que ya tienen alcance, el contenido de afiliados de Shop, las recompensas para creadores y las oportunidades con marcas pueden sumarse. Si quieres algo que siga vendiéndose entre una publicación y otra, los productos digitales o la impresión bajo demanda son más escalables que el trabajo por horas.

Dinero rápido: aplicaciones de recompensas relacionadas con TikTok

El marketing digital en TikTok suele llevar tiempo. Hay que encontrar clientes, hacer crecer la audiencia y conseguir compradores para los productos.

Las aplicaciones de recompensas ofrecen oportunidades de ingresos mucho más modestas, pero pueden complementarse con esos métodos a más largo plazo. No deben considerarse un sustituto del trabajo profesional de marketing digital en TikTok.

Aplicación Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Snakzy, la aplicación de recompensas de Eneba, permite a los usuarios ganar monedas mediante ofertas de juegos válidas y tareas registradas. Actualmente, los nuevos usuarios deben alcanzar hasta 35 000 monedas para desbloquear la tienda, aunque el umbral puede variar. Tras el primer canje, el requisito de 35 000 monedas para desbloquear la tienda ya no se aplica de la misma forma, y las recompensas mínimas disponibles dependen de la región y del estatus VIP. Las transferencias a la cartera de Eneba requieren actualmente un mínimo de 25 000 monedas.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero mientras aumentan tus ingresos en TikTok Juega a los juegos válidos para ganar monedas mientras consigues clientes, creas contenido o generas ventas en TikTok. Desbloquear la «First Shop» puede requerir hasta 35 000 monedas. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo

que no funciona

No todas las oportunidades relacionadas con el marketing digital en TikTok merecen tu dinero.

Las señales de alarma más importantes no son aquellas personas que cobran por formación o servicios legítimos. Son las ofertas que hacen que los ingresos parezcan garantizados, ocultan cómo gana dinero realmente la empresa o te presionan para que pagues antes de que entiendas lo que estás comprando.

Falsos gurús y cursos excesivamente caros

Los cursos de pago no son necesariamente malos. El problema es pagar cientos o miles de dólares por una promesa en lugar de por una habilidad concreta.

Ten cuidado con:

Capturas de pantalla de ingresos no verificables: una captura de pantalla de un pago no prueba prácticamente nada sin contexto.

una captura de pantalla de un pago no prueba prácticamente nada sin contexto. Ganancias garantizadas: Nadie puede garantizar lo que vas a ganar con el marketing digital en TikTok.

Nadie puede garantizar lo que vas a ganar con el marketing digital en TikTok. Urgencia artificial: las interminables cuentas atrás de «última oportunidad» merecen un análisis minucioso.

las interminables cuentas atrás de «última oportunidad» merecen un análisis minucioso. Cursos que tratan principalmente sobre cómo revender el mismo curso: eso es muy diferente de aprender sobre publicidad, edición, contenido generado por los usuarios (UGC), análisis de datos o redacción publicitaria.

eso es muy diferente de aprender sobre publicidad, edición, contenido generado por los usuarios (UGC), análisis de datos o redacción publicitaria. Resultados vagos: debes saber exactamente qué habilidad, apoyo o material estás comprando.

Antes de pagar por una formación, comprueba si puedes aprender lo suficiente de esa habilidad de forma gratuita para decidir si te gusta siquiera hacerlo.

Estafas dudosas relacionadas con TikTok Shop y los anuncios

Las estafas también pueden dirigirse a vendedores, afiliados y compradores.

Los anuncios falsos de compras suponen un riesgo. La FTC informó de que los consumidores perdieron más de 95 millones de dólares en 2025 tras pedir productos que habían visto por primera vez en anuncios de redes sociales, y recomienda comprobar de forma independiente a los vendedores en lugar de dar por sentado que un anuncio ha sido verificado.

suponen un riesgo. La FTC informó de que los consumidores perdieron más de tras pedir productos que habían visto por primera vez en anuncios de redes sociales, y recomienda comprobar de forma independiente a los vendedores en lugar de dar por sentado que un anuncio ha sido verificado. Las promesas de comisiones poco realistas merecen el mismo escepticismo. TikTok permite una amplia variedad de configuraciones de comisiones en algunas herramientas de afiliados, por lo que un porcentaje elevado por sí solo no prueba que algo sea fraudulento. Comprueba el vendedor, el producto, el riesgo de reembolso y las condiciones reales antes de promocionar nada.

merecen el mismo escepticismo. TikTok permite una amplia variedad de configuraciones de comisiones en algunas herramientas de afiliados, por lo que un porcentaje elevado por sí solo no prueba que algo sea fraudulento. Comprueba el vendedor, el producto, el riesgo de reembolso y las condiciones reales antes de promocionar nada. Las certificaciones de socios falsas son otro aspecto que hay que evitar. La condición de «TikTok Marketing Partner» no es algo que un proveedor de cursos externo cualquiera pueda simplemente venderte.

Para una lista de comprobación más amplia, nuestros consejos de seguridad para la compra de claves de juegos digitales abarcan varias de estas mismas señales de alerta: presión, vendedores no verificables, solicitudes de pago inusuales y ofertas que parecen sospechosamente mejores que las del mercado legítimo.

Veredicto final sobre el marketing digital en TikTok

El marketing digital en TikTok es una forma real de ganar dinero, pero la vía más realista depende de con qué partas. Si ya cuentas con una habilidad útil, la gestión publicitaria como autónomo, la estrategia, el contenido generado por los usuarios (UGC) o la redacción de guiones pueden llevarte a conseguir trabajos remunerados sin tener que esperar a alcanzar los 10 000 seguidores. Si ya tienes una audiencia, TikTok Shop, Creator Rewards, las ofertas de afiliados y las retransmisiones en directo te ofrecen más formas de monetizar ese alcance.

No intentes crear las 15 fuentes de ingresos a la vez. Elige un método principal de marketing digital en TikTok, ponlo en marcha y, después, añade algo complementario. Snakzy puede ser un buen complemento para ese proceso si ya juegas a juegos para móvil y quieres otra opción basada en recompensas.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero mientras aumentan tus ingresos en TikTok Juega a los juegos válidos para ganar monedas mientras consigues clientes, creas contenido o generas ventas en TikTok. Desbloquear la «First Shop» puede requerir hasta 35 000 monedas. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada de efectivo inmediata • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

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