15 formas reales de ganar dinero con el marketing digital en TikTok en 2026
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El marketing digital en TikTok permite ganar dinero de muchas más formas que simplemente publicar vídeos y esperar a que alguno se haga viral. Puedes gestionar anuncios para empresas, crear contenido generado por los usuarios (UGC), promocionar productos, vender tus propias ofertas, escribir guiones, gestionar cuentas de TikTok Shop o crear una audiencia que te permita acceder a las herramientas de monetización propias de TikTok.
La vía más rápida suele depender de lo que ya sepas. Si tienes habilidades de marketing, redacción, edición o gestión de clientes, el marketing digital en TikTok como autónomo puede empezar a dar beneficios antes de que tengas un gran número de seguidores. Los pro gramas para creadores y los ingresos por afiliación también pueden crecer bien, pero normalmente requieren primero crear una audiencia más amplia.
A continuación, desglosaré 15 métodos de marketing digital en TikTok, cuánto cuesta cada uno, cómo se cobra realmente y qué opciones son las más adecuadas para principiantes.
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¿Es realmente viable el marketing digital en TikTok?
Sí, el marketing digital en TikTok puede convertirse en una fuente de ingresos real, pero funciona mejor cuando eliges un método que se adapte a lo que ya tienes: una habilidad, una audiencia, un producto o tiempo para crear uno.
El trabajo con clientes suele ser la vía más directa, ya que puedes cobrar antes de hacer crecer tu propia cuenta. El marketing digital en TikTok como creador lleva más tiempo, ya que los ingresos dependen de las visualizaciones, la confianza de la audiencia, las conversiones o la elegibilidad para las herramientas de monetización de TikTok.
A qué se parecen los ingresos realistas
Las cifras varían mucho según el método:
- Anuncios o estrategias para autónomos: entre 25 y 150 dólares por hora
- Creación de contenido generado por los usuarios (UGC): a menudo entre 50 y 300 dólares por vídeo, dependiendo del briefing y la experiencia del creador
- Redacción de guiones o subtítulos: entre 25 y 100 dólares o más por cada proyecto pequeño o lote
- Ingresos por programas de afiliados y como creador: suelen ser modestos al principio, pero las cuentas consolidadas pueden alcanzar cientos de dólares o más de 1.000 dólares al mes
- Ingresos por productos: dependen del volumen de ventas, los márgenes, las devoluciones y los costes publicitarios
Para la mayoría de los principiantes, el primer hito realista es mucho menor que unos ingresos a tiempo completo. Un cliente que paga, un encargo de contenido generado por el usuario (UGC) aprobado o unas cuantas ventas de afiliados son una señal más clara de que el método funciona que perseguir de inmediato un gran objetivo mensual.
Si tu objetivo a largo plazo es mucho mayor, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana compara otros modelos de ingresos y lo que suele hacer falta para alcanzar ese nivel.
Para quién es —y para quién no es— esto
El marketing digital en TikTok es adecuado para personas que estén dispuestas a crear contenido de forma constante, mejorar una habilidad específica, presentar propuestas a clientes o probar ofertas a lo largo del tiempo.
No es la opción más adecuada si lo que buscas son ingresos totalmente pasivos sin tener que realizar ningún trabajo de forma continuada. Incluso el contenido de afiliados, las recompensas para creadores, los productos digitales y las tiendas de impresión bajo demanda siguen necesitando tráfico, actualizaciones o contenido nuevo para seguir generando ingresos.
15 formas reales de ganar dinero con el marketing digital en TikTok
Cada uno de los métodos de marketing digital en TikTok que se detallan a continuación incluye información práctica: cómo funciona, costes iniciales, comisiones, requisitos de acceso, potencial de ingresos y la principal limitación que hay que conocer antes de lanzarse.
1. Gestión de anuncios en TikTok como autónomo
Gestionar campañas publicitarias en TikTok para empresas es una de las formas más claras de convertir los conocimientos de marketing digital en TikTok en ingresos procedentes de clientes. En lugar de monetizar tu propia cuenta, te pagan por ayudar a otra persona a planificar, lanzar, probar y mejorar campañas publicitarias.
No necesitas tener muchos seguidores en TikTok, pero sí debes demostrar que entiendes cómo funciona la publicidad de pago en redes sociales. Un portafolio inicial puede incluir simulaciones de campañas, conceptos creativos, ejemplos de informes o resultados de tus propias campañas de prueba a pequeña escala.
En PeoplePerHour, los autónomos pueden publicar sus servicios y presentar propuestas para los proyectos disponibles. La plataforma no cobra cuota de inscripción, pero su comisión por servicio a los autónomos se establece por tramos en función del volumen total de facturación con cada comprador:
- Menos de 250 £: 20 %
- De 250 a 5.000 libras: 7,5 %
- Más de 5.000 £: 3,5 %
La tarifa se calcula por separado para cada relación con el cliente.
En el caso del marketing digital en TikTok, los precios dependen mucho más de la experiencia y el alcance que de una media fiable para todo el sector. Una simple auditoría o un trabajo de configuración pueden venderse como un proyecto de precio fijo, mientras que la gestión continua de campañas suele cobrarse por horas o mediante una cuota mensual.
Ideal para: personas que ya entienden la publicidad de pago en redes sociales, los objetivos de las campañas, la segmentación, las pruebas creativas y la elaboración de informes.
Lo que harás en la práctica:
- Configurar o auditar campañas en TikTok Ads Manager.
- Elaborar planes de pruebas creativas.
- Realizar un seguimiento de las conversiones y del rendimiento de las campañas.
- Explicar los resultados a los clientes.
- Actualizar los creativos con bajo rendimiento en lugar de lanzar campañas y dejarlas sin modificar.
Un error que yo evitaría es cobrar tan poco por el primer proyecto que la comisión de la plataforma se lleve la mayor parte de tu margen. Fija el precio del trabajo en función del alcance, las revisiones, la elaboración de informes y el tiempo que vas a dedicar a gestionar la cuenta.
|💡Lo que debes saber
|● Registro: Gratis
● Comisión del autónomo: 20 % inicialmente por cada nueva relación
con un comprador ● Ideal para: Habilidades
existentes en redes sociales de pago ● Principal limitación: Aún tienes que encontrar y conseguir clientes
2. Programa de afiliados de TikTok Shop
El marketing de afiliados de TikTok Shop permite a los creadores ganar comisiones promocionando productos vendidos a través de TikTok Shop. No tienes que comprar stock, empaquetar pedidos ni gestionar los envíos. Tu papel en el proceso de marketing digital de TikTok consiste en crear contenido que impulse los clics y las compras de los productos.
Los porcentajes de comisión no son fijos. Los vendedores eligen las tasas para sus productos, y TikTok admite tanto acuerdos de «colaboración abierta» como de «colaboración por objetivos». Las herramientas de Shop Ads de TikTok permiten a los vendedores que cumplan los requisitos configurar porcentajes de comisión entre el 1 % y el 80 % para determinados ajustes de comisión de Shop Ads, lo que demuestra lo mucho que pueden variar las tasas.
Eso no significa que debas buscar automáticamente el porcentaje más alto. Una comisión más baja en un producto que se vende bien puede ser mejor que una comisión enorme en algo que nadie quiere.
Un flujo de trabajo práctico de marketing digital en TikTok es el siguiente:
- Busca productos que se adapten a tu público.
- Comprueba quién es el vendedor, la calidad del anuncio, el precio y las valoraciones.
- Solicita muestras cuando sea posible.
- Crea contenido en TikTok centrado en el producto.
- Añade enlaces a productos de Shop que cumplan los requisitos.
- Haz un seguimiento de qué productos generan ventas.
- Deja de dedicar tiempo a ofertas que generan visualizaciones pero no ventas.
Esto funciona mejor cuando el producto encaja de forma natural en tu contenido. Un artículo aleatorio con una comisión elevada suele parecer un anuncio; un producto útil que se adapte a tu nicho es mucho más fácil de presentar de forma convincente.
|💡Lo que debes saber
|● Stock: No se requiere
● Comisión: La fija el vendedor y es muy variable
● Ideal para: Creadores
centrados en productos ● Disponibilidad: Las funciones de TikTok Shop dependen del mercado
3. Creación de contenido generado por los usuarios (UGC) para marcas
El contenido generado por los usuarios (UGC) es una buena estrategia de marketing digital en TikTok si sabes crear vídeos cortos y convincentes, pero no tienes una gran audiencia personal.
Las marcas te contratan para crear contenido que puedan utilizar en anuncios, páginas de productos o en sus propias redes sociales. Eso significa que el número de seguidores importa mucho menos que tu capacidad para seguir un guion, hablar con naturalidad ante la cámara y entregar material útil.
JoinBrands muestra la remuneración de cada trabajo antes de que envíes tu solicitud. Su sistema actual para creadores incluye tarifas diferentes según el tipo de trabajo y el nivel del creador, en lugar de una tarifa única de «entre 150 y 400 dólares por vídeo». Por ejemplo, los trabajos de imagen pueden empezar en torno a los 15-25 dólares, dependiendo del formato, mientras que los trabajos de vídeo de contenido generado por los usuarios (UGC) que cumplan los requisitos pagan más y las campañas de nivel superior pueden aumentar la tarifa base.
Los creadores gratuitos pagan una comisión del 20 % sobre los ingresos de los trabajos habituales y las bonificaciones por rendimiento. Creator Pro reduce esa comisión al 15 %. Los ingresos por trabajos urgentes, las propinas y los reembolsos de productos no están sujetos a la misma comisión para creadores.
Para tener una oportunidad realista:
- Graba varios vídeos de muestra del producto antes de presentar la solicitud.
- Procura que la iluminación y el audio sean nítidos, pero no hagas que todos los vídeos parezcan un anuncio de televisión de alto nivel.
- Sigue al pie de la letra los requisitos sobre gancho, plano y llamada a la acción que figuran en el briefing.
- Empieza con trabajos factibles y ve acumulando un historial de aprobaciones.
- Conserva los archivos originales sin editar por si una marca solicita modificaciones.
Los pagos se ingresan en tu monedero de JoinBrands una vez completado el trabajo aprobado. Actualmente, los retiros se realizan a través de PayPal; los creadores con cuenta gratuita suelen tener un límite de un retiro a la semana, y los pagos de PayPal pueden tardar hasta siete días laborables.
Esta es una de las opciones de marketing digital en TikTok más accesibles, ya que vendes el contenido en sí mismo en lugar de tu número de seguidores.
|💡Lo que debes saber
|● Comisión del creador: 20 % en el plan gratuito; 15 % en Creator Pro
● Pago: PayPal
● Plazo: hasta 7 días
laborables ● Seguidores necesarios: no se requiere una gran audiencia
4. Marketing y estrategia de contenido en TikTok como autónomo
No todas las empresas necesitan a alguien que se encargue de los anuncios. Muchas necesitan ayuda para decidir qué publicar, para empezar.
El trabajo de estrategia de marketing digital en TikTok puede incluir:
- calendarios de contenido,
- análisis de la competencia,
- ideas llamativas y conceptos,
- auditorías de cuentas,
- estrategia de publicación,
- planes de pruebas creativas,
- elaboración de informes,
- o gestión continua de redes sociales.
Esto lo convierte en la opción más adecuada si se te da bien el contenido orgánico, pero no quieres asumir la responsabilidad del presupuesto publicitario de un cliente.
Contra se basa en los servicios y pagos de autónomos. La plataforma sigue describiendo los ingresos de los autónomos como «sin comisiones», aunque pueden aplicarse comisiones de la plataforma, por el procesamiento de pagos, por los pagos o por parte del cliente, dependiendo del plan y de la transacción. El plan gratuito actual de Contra incluye comisiones de la plataforma en los pagos que pueden alcanzar los 15 o los 29 dólares, mientras que el plan Pro exime de dichas comisiones; también pueden aplicarse cargos del procesador de pagos.
Una buena oferta inicial de marketing digital en TikTok es mucho más específica que un simple «Haré crecer tu cuenta de TikTok». Prueba con algo concreto, como:
- un calendario de contenidos de 30 días,
- 20 ideas llamativas,
- una auditoría del perfil y del contenido,
- o una estrategia de contenido para un mes.
Esto ofrece al cliente un resultado claro y te permite completar el proyecto sin que el primero se convierta en una consultoría sin fin.
|💡Lo que debes saber
|● Comisión: Contra describe los ingresos de los autónomos como «sin
comisiones» ● Otros gastos: pueden aplicarse
comisiones de pago o de la plataforma ● Alcance: las opciones de pago abarcan más de 180 países
● Ideal para: estrategia, contenido orgánico y trabajos para clientes
5. Programa de recompensas para creadores de TikTok
«Creator Rewards» es el programa de monetización basado en visualizaciones de TikTok para contenidos originales que cumplan los requisitos. Se trata del método de marketing digital de TikTok dirigido a creadores que prefieren desarrollar su propia cuenta en lugar de vender servicios a clientes.
Una aclaración importante: TikTok no publica una tarifa garantizada de «entre 0,40 y 1 dólar por cada 1.000 visualizaciones». Las recompensas se calculan mediante una fórmula que tiene en cuenta factores como la originalidad, la duración del vídeo, el valor de búsqueda, la interacción de la audiencia y el valor publicitario de la cuenta.
Los requisitos de participación publicados incluyen:
- 10 000 seguidores
- 100 000 visualizaciones de vídeos en los últimos 30 días
- Mayores de 18 años
- Una cuenta personal en regla
- Residencia o cuenta válida en un mercado compatible
- Vídeos originales que cumplan los requisitos y tengan una duración superior a un minuto para optar a las recompensas
TikTok ha confirmado la disponibilidad de Creator Rewards en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México.
La principal limitación es sencilla: cumplir los requisitos del programa no garantiza ningún RPM específico ni unos ingresos mensuales concretos. El contenido de marketing digital de TikTok que mantiene a los usuarios viendo y buscando puede tener un gran potencial de monetización, pero los ingresos reales dependen de las visualizaciones válidas y de la fórmula de recompensas de TikTok.
Para tener más posibilidades:
- Céntrate en vídeos originales de más de un minuto de duración.
- Responde a las preguntas que la gente busca activamente.
- Crea vídeos pensados para retener a la audiencia, no para rellenar espacio.
- Haz un seguimiento de qué temas generan visualizaciones de calidad en lugar de obsesionarte con el alcance viral bruto.
|💡Lo que debes saber
|● Seguidores: 10 000 como mínimo
● Vistas recientes: 100 000 en 30 días
● Edad: mayores de 18 años en la mayoría de los mercados elegibles; mayores de 19 años en Corea
del Sur ● Tarifa de pago: no hay una RPM pública fija
6. Tienda de impresión bajo demanda promocionada a través de TikTok
La impresión bajo demanda convierte el marketing digital de TikTok en ventas de productos sin que tengas que comprar primero un garaje lleno de camisetas.
Con Printify, creas un diseño, conectas una tienda online y eliges los productos. Cuando llega un pedido, el proveedor de impresión se encarga de la producción y la gestión del envío. Tu beneficio es el precio de venta menos el coste del producto, los gastos de envío, las comisiones de la tienda online, los impuestos y cualquier gasto publicitario.
El plan gratuito de Printify cuesta 0 $ al mes, admite hasta cinco tiendas y no cobra ninguna tarifa adicional por el uso de la plataforma ni por la publicación de productos. Pagas la producción y el envío cuando se realizan los pedidos. El plan Premium cuesta actualmente a partir de 39 $ al mes o 299 $ al año y ofrece descuentos en los productos.
Para el marketing digital en TikTok, el contenido es tan importante como el diseño:
- Elige un nicho reconocible.
- Crea varios productos dirigidos al mismo público.
- Muestra el producto de forma natural en los vídeos.
- Prueba el contenido orgánico antes de invertir dinero en anuncios.
- Calcula los beneficios tras descontar los costes de producción, envío, comisiones de la plataforma, devoluciones y publicidad.
No consideres cada venta como beneficio. Una camiseta de 30 $ con un coste de producción de 10 $ no te deja automáticamente 20 $ en el bolsillo una vez descontados todos los demás gastos.
Si te interesa más revender artículos digitales que productos físicos, nuestra guía para vender skins de CS a cambio de dinero real aborda un modelo muy diferente, en el que apenas hay que gestionar existencias.
|💡Lo que debes saber
|● Plan gratuito: 0 $ al mes
● Premium: desde 39 $ al mes
● Inventario: sin stock
inicial ● Beneficio: depende del precio de venta al público menos todos los costes
7. Venta de plantillas y guías de marketing digital
Si tus conocimientos de marketing digital en TikTok resuelven un problema recurrente, puedes convertirlos en un producto que la gente pueda descargar, en lugar de vender el mismo consejo a un cliente cada vez.
Algunos productos posibles son:
- bibliotecas de hooks,
- calendarios de contenido,
- listas de comprobación de campañas,
- plantillas de informes,
- plantillas de briefings para creadores,
- archivos de referencia,
- o guías breves específicas para cada nicho.
Gumroad no cobra ninguna cuota mensual de suscripción a la plataforma para una cuenta de vendedor estándar. Las ventas directas o a través de enlaces de perfil conllevan actualmente una comisión de Gumroad del 10 % + 0,50 $, más las comisiones aplicables por procesamiento de tarjetas o PayPal. Las ventas en el mercado Discover conllevan una comisión del 30 %, que incluye el procesamiento.
Tu potencial de ingresos es sencillo desde el punto de vista matemático, pero impredecible en la práctica. Una plantilla de 15 $ vendida 20 veces genera 300 $ en ventas brutas antes de comisiones; lo difícil es conseguir esos 20 compradores.
El marketing digital en TikTok te ofrece un canal de distribución natural. En lugar de publicar constantemente «compra mi plantilla», crea contenido útil sobre el problema que resuelve la plantilla y deja que el producto quede en un segundo plano.
Un producto específico suele venderse de forma más natural que un enorme libro electrónico del tipo «todo lo que necesitas saber sobre TikTok». La gente entiende perfectamente por qué necesita un paquete de ganchos para 30 días o un calendario de contenidos.
|💡Lo que debes saber
|● Cuota mensual: Ninguna
● Comisión por venta directa: 10 % + 0,50 $ más gastos de tramitación
● Comisión por «Discover»: 30 %
● Ideal para: Plantillas, guías y descargas
8. Impartir un curso de marketing en TikTok
Impartir cursos es otra forma de convertir la experiencia en marketing digital de TikTok en algo reutilizable, pero esta opción conlleva ahora una restricción importante.
Skillshare paga a los profesores que cumplen los requisitos a través de su Fondo para Profesores y otros sistemas de monetización para profesores, en lugar de garantizar una cantidad fija por minuto visto. Para tener derecho a los pagos mensuales de regalías, los profesores deben tener al menos 50 seguidores y cumplir una de estas condiciones:
- publicar una nueva clase que cumpla los requisitos en los últimos 18 meses y superar los 400 minutos válidos de visualización ese mes, o
- superar los 650 minutos válidos de visualización si no han publicado una nueva clase dentro de ese periodo.
Sin embargo, Skillshare ha suspendido temporalmente la incorporación de nuevos profesores en la categoría de «Marketing y Negocios», lo que significa que este método de marketing digital en TikTok solo tiene sentido para los profesores que ya cumplen los requisitos para publicar en esa categoría.
Si ya eres un profesor que cumple los requisitos, centra el curso en un tema concreto. Una clase como «Crea 30 ganchos de TikTok para una marca de comercio electrónico» es mucho más fácil de posicionar que un curso de marketing general y poco específico.
Para los nuevos profesores que actualmente no pueden incorporarse a la categoría, no baséis vuestro plan de ingresos únicamente en Skillshare. Elegid otra plataforma de cursos o vended el producto educativo directamente hasta que cambien las condiciones de incorporación.
|💡Lo que debes saber
|● Nuevas incorporaciones: la categoría «Marketing y negocios» está actualmente en pausa
● Seguidores: 50 para recibir regalías
mensuales ● Tiempo de visualización: 400 o 650 minutos
válidos ● Tarifa fija por minuto: ninguna
9. Convertirse en vendedor de TikTok Shop
TikTok Shop no es solo para afiliados. Puedes vender tus propios productos y utilizar el marketing digital de TikTok para dirigir el tráfico directamente a tu anuncio.
La gran diferencia radica en la responsabilidad. Los afiliados se limitan a promocionar el producto; los vendedores se encargan de la parte comercial, lo que incluye el inventario o la gestión de pedidos, las fichas de producto, las devoluciones, la experiencia del cliente y las comisiones de los creadores.
Para los vendedores de TikTok Shop en EE. UU., la mayoría de las categorías estándar tienen actualmente una comisión por recomendación del 6 %, mientras que algunas categorías aplican otras tasas, como el 5 %. Es recomendable consultar la tabla de categorías de TikTok antes de fijar los precios, ya que las comisiones no son iguales para todos los tipos de productos.
Un proceso de lanzamiento sensato es el siguiente:
- Empezar con una gama reducida de productos.
- Crea vídeos de productos con un aspecto natural.
- Calcula tu margen una vez descontadas las comisiones de TikTok Shop.
- Establece colaboraciones de afiliados si resulta rentable.
- Ofrece a los creadores una comisión suficiente para que la promoción merezca la pena.
- Realiza un seguimiento de las devoluciones tan minucioso como el de las ventas.
El marketing digital en TikTok puede generar atención rápidamente, pero la atención no es lo mismo que los beneficios. Antes de promocionar un producto con fuerza, asegúrate de que tu margen pueda absorber las comisiones por recomendación, las comisiones de afiliados, los gastos de envío, las devoluciones, los descuentos y la inversión publicitaria.
|💡Lo que debes saber
|● Comisión por recomendación en EE. UU.: normalmente del 6 %; varía
según algunas categorías ● Umbral de pago: 1 $ según las normas
de liquidación vigentes en EE. UU. ● Stock: responsabilidad
del vendedor ● Ideal para: negocios de productos ya existentes o en fase de planificación
10. Tienda de dropshipping promocionada con TikTok
El dropshipping utiliza el marketing digital de TikTok como motor de tráfico para una tienda de comercio electrónico en la que un proveedor externo se encarga de gestionar los pedidos.
El atractivo es obvio: no tienes que comprar primero un almacén lleno de stock. La contrapartida es que tienes menos control sobre la calidad del producto, la gestión de los pedidos, el envío y la fiabilidad del proveedor.
No existe una cifra significativa de «ganancias típicas» en este caso. Los beneficios dependen de:
- coste del producto,
- precio de venta,
- comisiones de Shopify y de pago,
- reembolsos,
- gasto en publicidad,
- gastos de envío,
- tasa de conversión,
- y cuánto tráfico de TikTok puedes generar sin pagar por ello.
Antes de lanzar anuncios de pago en TikTok, prueba el producto de forma orgánica. Crea entre cinco y diez vídeos realmente diferentes y comprueba si la gente los ve, los comenta, hace clic en ellos o pregunta dónde se puede comprar.
Un producto que no suscita ninguna reacción orgánica no se convertirá automáticamente en un éxito solo porque le dediques presupuesto publicitario.
El marketing digital en TikTok funciona mejor para el dropshipping cuando el producto es fácil de mostrar visualmente y resuelve un problema con la rapidez suficiente como para que un vídeo corto transmita su valor.
|💡Lo que hay que saber
|● Stock: normalmente lo gestiona el proveedor
● Costes principales: costes
de tienda, proveedor, pagos y publicidad ● Ingresos: dependen del margen neto, no de las ventas
brutas ● Riesgo: calidad del proveedor y devoluciones
11. Marketing de afiliados general a través de contenido de TikTok
No tienes por qué limitar los ingresos de marketing de afiliación en TikTok a los productos de TikTok Shop.
Las redes de afiliados, como impact.com, conectan a editores y creadores con marcas externas. Te inscribes en programas individuales, recibes enlaces de seguimiento aprobados o herramientas de campaña, y ganas dinero cuando tu tráfico genera una venta válida u otra acción.
Las estructuras de comisiones varían demasiado como para ofrecer un rango útil de «5 a 500 dólares». Un anunciante puede ofrecer un porcentaje de cada venta, otro puede pagar una cantidad fija por cada registro y otro puede tener tarifas diferentes según el producto.
En impact.com, los socios pueden elegir configuraciones de pago que incluyen un umbral de saldo de tan solo 10 dólares. La plataforma comprueba los pagos elegibles basados en el umbral los martes y jueves; los socios también pueden elegir fechas de pago fijas, como el día 1 o el 15, siempre que se respeten las normas de la plataforma y el estado de pago del anunciante.
Para que el marketing digital de afiliados en TikTok funcione:
- Promociona productos que realmente encajen con tu contenido.
- Comprueba las condiciones de comisión y atribución antes de crear vídeos.
- Utiliza información clara sobre el programa de afiliados.
- Haz un seguimiento de las conversiones, no solo de los clics.
- Abandona los programas que requieren mucho contenido pero generan pocos beneficios.
La FTC exige que las relaciones de afiliación significativas se revelen de forma clara. No merece la pena arriesgarse a tener problemas de cumplimiento normativo o a perder la confianza de la audiencia por ocultar dicha relación.
Si los pagos de los programas de afiliados son demasiado lentos para tu objetivo actual, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente ofrece opciones diseñadas para obtener ingresos en plazos más cortos.
|💡Lo que debes saber
|● Coste de entrada: Gratis para los editores
● Umbral de pago: Se puede establecer en tan solo 10
dólares ● Comisión: Varía según el anunciante
● Requisito: Revelar las relaciones de afiliación
12. Redacción freelance de guiones y subtítulos para marcas de TikTok
Puedes trabajar en marketing digital en TikTok sin aparecer ante la cámara ni tener que usar el Gestor de anuncios.
Las marcas y los creadores necesitan constantemente:
- frases llamativas,
- guiones de entre 15 y 60 segundos,
- leyendas,
- variaciones de llamadas a la acción,
- listas de conceptos,
- enfoques de producto,
- y lotes de ideas para formatos cortos.
Esto hace que la redacción de guiones sea uno de los servicios de marketing digital de TikTok más fáciles de ofrecer si la redacción ya es uno de tus puntos fuertes.
En Freelancer.com, los autónomos pagan actualmente un 10 % o 5 dólares, lo que sea mayor, en los proyectos de precio fijo, y un 10 % en los pagos por horas. Los proyectos de los reclutadores de «Freelancer Preferido» pueden conllevar una comisión diferente.
En lugar de ofrecer «redacción publicitaria», haz una propuesta específica:
- 10 ganchos para TikTok
- 5 guiones para demostraciones de productos
- 30 ideas para formatos breves
- lotes semanales de guiones
- reescrituras de guiones basadas en datos de retención
Un guion breve no tiene por qué ser barato automáticamente solo porque contenga menos palabras. Lo que realmente cuenta es la idea, el gancho, la estructura y la capacidad de captar la atención.
Un buen portafolio inicial puede crearse íntegramente por tu cuenta. Elige tres marcas reconocibles, escribe guiones de muestra para TikTok sobre ellas y etiquétalos claramente como «conceptos de portafolio» en lugar de trabajos remunerados para clientes.
|💡Lo que debes saber
|● Tarifa fija: 10 % o 5 $ como mínimo
● Tarifa por hora: 10 %
● Seguidores necesarios: Ninguno
● Ideal para: Escritores y estrategas de contenido
13. Regalos en TikTok LIVE
TikTok LIVE puede suponer una fuente de ingresos adicional una vez que hayas creado una audiencia que realmente quiera pasar tiempo contigo en tiempo real.
Para los creadores de marketing digital en TikTok, el contenido en directo podría incluir:
- reseñas de cuentas,
- sesiones de preguntas y respuestas sobre campañas,
- análisis de contenido,
- demostraciones de productos en directo,
- tutoriales,
- o contenido sobre el «detrás de las cámaras».
Los espectadores que cumplan los requisitos podrán comprar regalos virtuales, y los creadores que cumplan los requisitos podrán obtener diamantes u otras recompensas de LIVE según las normas actuales de TikTok sobre artículos virtuales.
No utilices aquí el típico atajo de «TikTok se queda exactamente con el 50 %». TikTok no publica un porcentaje fijo universal de ingresos para los creadores por cada regalo. Los valores de los regalos, los diamantes, la conversión de recompensas, la disponibilidad y las condiciones de retirada se rigen por las políticas vigentes de TikTok y pueden variar.
Lo mismo ocurre con los ingresos. Tener 20 000 seguidores no significa automáticamente 500, 1 000 o 3 000 dólares al mes en ingresos por transmisiones en directo. Una cuenta pequeña con una audiencia fiel en las transmisiones en directo a veces puede monetizarse mejor que una cuenta más grande cuyos seguidores rara vez se unen a las transmisiones.
Para que las retransmisiones en directo resulten útiles para el marketing digital en TikTok:
- Elige un motivo concreto para ver la retransmisión.
- Anuncia las retransmisiones antes de empezar a emitir en directo.
- Mantén un horario regular.
- Ofrece a los espectadores algo interactivo que hacer.
- Considera los regalos como una forma opcional de monetización, no como ingresos garantizados.
Si te gusta ganar dinero con aplicaciones interactivas pero no quieres depender de los regalos de las retransmisiones en directo, nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real ofrece un modelo de recompensa completamente diferente.
|💡Lo que debes saber
|● Ingresos: dependen
en gran medida de la audiencia ● Reparto fijo de los regalos: TikTok no publica una tasa
universal ● Disponibilidad: las retransmisiones en directo y los regalos dependen de los requisitos
de la cuenta y del mercado ● Ideal para: creadores con una comunidad activa
14. Agencia asociada de marketing de TikTok
Dirigir una agencia de marketing de TikTok es la versión a mayor escala del marketing digital autónomo en TikTok, no un programa de pagos independiente de TikTok.
El dinero procede de los clientes, normalmente a través de honorarios fijos, proyectos o tarifas por la gestión de campañas. TikTok no te paga simplemente por convertirte en socio de marketing.
Una agencia puede combinar varios servicios de esta lista:
- publicidad de pago en TikTok,
- estrategia creativa,
- gestión de cuentas,
- captación de contenido generado por los usuarios,
- elaboración de informes,
- asistencia para TikTok Shop,
- campañas con creadores,
- o producción de contenidos.
La forma más práctica de crear una es empezar con un solo servicio, documentar los resultados reales y ampliar la capacidad solo cuando la demanda de los clientes lo justifique.
El ecosistema oficial de socios de marketing de TikTok puede resultar relevante más adelante, pero el reconocimiento como socio debe considerarse una credencial empresarial o una relación dentro del ecosistema, no una fuente de ingresos garantizada. No pagues a una empresa externa de «certificación» que te prometa convertirte en socio oficial de marketing de TikTok.
Para las agencias de marketing digital de TikTok, los ingresos pueden oscilar entre pequeñas tarifas por proyecto y honorarios fijos de varios miles de dólares, pero no existe una tarifa universal significativa. El alcance, el gasto publicitario gestionado, el volumen de creatividades, la plantilla, el mercado y el tamaño del cliente influyen en la cifra.
|💡Lo que debes saber
|● Quién te paga: los clientes, no TikTok
● Ingresos: por proyecto o mediante honorarios fijos
● Ideal para: autónomos con experiencia que quieren crecer
● Condición de socio: no es un programa de pagos directos
15. Consultas de marketing en TikTok
Una vez que tengas resultados de los que la gente realmente quiera aprender, la consultoría es una de las formas más sencillas de monetizar tus conocimientos de marketing digital en TikTok sin tener que encargarte de la gestión completa de una cuenta.
Intro.co permite a los expertos ofrecer sesiones individuales de pago de entre 15 minutos y tres horas. Según Intro, los expertos de la plataforma cobran entre unos 100 y 2.000 dólares por hora, aunque tu tarifa real dependerá de tu trayectoria, tu nicho de mercado, la demanda y tu reputación.
La estructura de comisiones de Intro es sencilla:
- 30 % de comisión sobre las reservas realizadas a través del mercado de Intro
- Un 10 % de comisión sobre las reservas que generes tú mismo
La inscripción en Intro es gratuita.
Para una consulta de marketing digital en TikTok, haz que la oferta sea específica. «Pregúntame lo que quieras sobre TikTok» es mucho menos convincente que:
- Auditoría de la cuenta de 30 minutos,
- Revisión del lanzamiento de una tienda en TikTok,
- solución de problemas con anuncios de pago,
- una llamada sobre estrategia creativa,
- o comentarios sobre un plan de contenido.
Además, primero necesitas resultados creíbles. La consultoría no es la versión para principiantes del marketing digital en TikTok; es lo que se hace posible una vez que tienes experiencia útil que ofrecer.
|💡Lo que debes saber
|● Comisión de la plataforma: 30 %
● Contratación por cuenta propia: 10 %
● Duración de la sesión: de 15 minutos a 3 horas
● Ideal para: especialistas con experiencia demostrada
Comparativa de estos métodos de marketing digital en TikTok
Los ingresos por marketing digital en TikTok se dividen en tres grandes grupos: servicios a clientes, monetización de la audiencia y productos.
Los servicios a clientes pueden ponerse en marcha sin necesidad de tener muchos seguidores, pero requieren vender tus habilidades. Los métodos basados en la audiencia necesitan, ante todo, contenido y alcance. Los negocios basados en productos te ofrecen un mayor control sobre lo que vendes, pero también conllevan costes, márgenes, gestión de pedidos o atención al cliente.
Aquí tienes la versión resumida.
|Método
|Costes iniciales
|Cómo se ganan
|Punto clave
|Anuncios en TikTok como autónomo
|Bajo
|Tarifas de los clientes
|Se necesitan habilidades y clientes
|Afiliado de TikTok Shop
|Gratis
|Comisión por ventas
|Requisitos del mercado/de la cuenta
|Creación de contenido generado por los usuarios
|Baja
|Por trabajo aprobado
|Se requiere aprobación del briefing
|Estrategia de marketing
|Bajo
|Proyecto/honorarios fijos
|Se necesita un portafolio
|Recompensas para los creadores
|Gratis
|Visualizaciones válidas
|10 000 seguidores + 100 000 visualizaciones
|Impresión bajo demanda
|Bajo
|Margen del producto
|Costes de la tienda y de logística
|Productos digitales
|Bajo
|Ventas de productos
|Se necesita tráfico
|Curso de Skillshare
|Bajo
|Derechos de autor del profesor
|Se ha suspendido la incorporación de nuevas campañas de marketing
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|Se requiere experiencia demostrada
|Llamadas de consultoría
|Publicación gratuita
|Tarifas por sesión
|Se requiere credibilidad
No existe un único método de marketing digital en TikTok que supere a todas las demás opciones.
Si lo que buscas es la vía más rápida basada en tus habilidades, el trabajo autónomo es la opción más sensata. Para los creadores que ya tienen alcance, el contenido de afiliados de Shop, las recompensas para creadores y las oportunidades con marcas pueden sumarse. Si quieres algo que siga vendiéndose entre una publicación y otra, los productos digitales o la impresión bajo demanda son más escalables que el trabajo por horas.
Dinero rápido: aplicaciones de recompensas relacionadas con TikTok
El marketing digital en TikTok suele llevar tiempo. Hay que encontrar clientes, hacer crecer la audiencia y conseguir compradores para los productos.
Las aplicaciones de recompensas ofrecen oportunidades de ingresos mucho más modestas, pero pueden complementarse con esos métodos a más largo plazo. No deben considerarse un sustituto del trabajo profesional de marketing digital en TikTok.
Snakzy, la aplicación de recompensas de Eneba, permite a los usuarios ganar monedas mediante ofertas de juegos válidas y tareas registradas. Actualmente, los nuevos usuarios deben alcanzar hasta 35 000 monedas para desbloquear la tienda, aunque el umbral puede variar. Tras el primer canje, el requisito de 35 000 monedas para desbloquear la tienda ya no se aplica de la misma forma, y las recompensas mínimas disponibles dependen de la región y del estatus VIP. Las transferencias a la cartera de Eneba requieren actualmente un mínimo de 25 000 monedas.
Juega a los juegos válidos para ganar monedas mientras consigues clientes, creas contenido o generas ventas en TikTok. Desbloquear la «First Shop» puede requerir hasta 35 000 monedas.
Lo
que no funciona
No todas las oportunidades relacionadas con el marketing digital en TikTok merecen tu dinero.
Las señales de alarma más importantes no son aquellas personas que cobran por formación o servicios legítimos. Son las ofertas que hacen que los ingresos parezcan garantizados, ocultan cómo gana dinero realmente la empresa o te presionan para que pagues antes de que entiendas lo que estás comprando.
Falsos gurús y cursos excesivamente caros
Los cursos de pago no son necesariamente malos. El problema es pagar cientos o miles de dólares por una promesa en lugar de por una habilidad concreta.
Ten cuidado con:
- Capturas de pantalla de ingresos no verificables: una captura de pantalla de un pago no prueba prácticamente nada sin contexto.
- Ganancias garantizadas: Nadie puede garantizar lo que vas a ganar con el marketing digital en TikTok.
- Urgencia artificial: las interminables cuentas atrás de «última oportunidad» merecen un análisis minucioso.
- Cursos que tratan principalmente sobre cómo revender el mismo curso: eso es muy diferente de aprender sobre publicidad, edición, contenido generado por los usuarios (UGC), análisis de datos o redacción publicitaria.
- Resultados vagos: debes saber exactamente qué habilidad, apoyo o material estás comprando.
Antes de pagar por una formación, comprueba si puedes aprender lo suficiente de esa habilidad de forma gratuita para decidir si te gusta siquiera hacerlo.
Estafas dudosas relacionadas con TikTok Shop y los anuncios
Las estafas también pueden dirigirse a vendedores, afiliados y compradores.
- Los anuncios falsos de compras suponen un riesgo. La FTC informó de que los consumidores perdieron más de 95 millones de dólares en 2025 tras pedir productos que habían visto por primera vez en anuncios de redes sociales, y recomienda comprobar de forma independiente a los vendedores en lugar de dar por sentado que un anuncio ha sido verificado.
- Las promesas de comisiones poco realistas merecen el mismo escepticismo. TikTok permite una amplia variedad de configuraciones de comisiones en algunas herramientas de afiliados, por lo que un porcentaje elevado por sí solo no prueba que algo sea fraudulento. Comprueba el vendedor, el producto, el riesgo de reembolso y las condiciones reales antes de promocionar nada.
- Las certificaciones de socios falsas son otro aspecto que hay que evitar. La condición de «TikTok Marketing Partner» no es algo que un proveedor de cursos externo cualquiera pueda simplemente venderte.
Para una lista de comprobación más amplia, nuestros consejos de seguridad para la compra de claves de juegos digitales abarcan varias de estas mismas señales de alerta: presión, vendedores no verificables, solicitudes de pago inusuales y ofertas que parecen sospechosamente mejores que las del mercado legítimo.
Veredicto final sobre el marketing digital en TikTok
El marketing digital en TikTok es una forma real de ganar dinero, pero la vía más realista depende de con qué partas. Si ya cuentas con una habilidad útil, la gestión publicitaria como autónomo, la estrategia, el contenido generado por los usuarios (UGC) o la redacción de guiones pueden llevarte a conseguir trabajos remunerados sin tener que esperar a alcanzar los 10 000 seguidores. Si ya tienes una audiencia, TikTok Shop, Creator Rewards, las ofertas de afiliados y las retransmisiones en directo te ofrecen más formas de monetizar ese alcance.
No intentes crear las 15 fuentes de ingresos a la vez. Elige un método principal de marketing digital en TikTok, ponlo en marcha y, después, añade algo complementario. Snakzy puede ser un buen complemento para ese proceso si ya juegas a juegos para móvil y quieres otra opción basada en recompensas.
Juega a los juegos válidos para ganar monedas mientras consigues clientes, creas contenido o generas ventas en TikTok. Desbloquear la «First Shop» puede requerir hasta 35 000 monedas.
Preguntas frecuentes
El marketing digital en TikTok consiste en utilizar el contenido, los anuncios, las herramientas de Shop, los creadores o la captación de audiencia de TikTok para promocionar productos, servicios o marcas. Se puede obtener ingresos a través de honorarios de clientes, comisiones, ventas de productos, colaboraciones con marcas o pro gramas para creadores de TikTok que cumplan los requisitos.
Los trabajos de marketing digital en TikTok pueden pagar entre 25 y 150 dólares por hora por la gestión de anuncios o la elaboración de estrategias como autónomo, dependiendo de la experiencia y el alcance del proyecto. El contenido generado por los usuarios (UGC) y la redacción de guiones suelen cobrarse por proyecto, mientras que los consultores con experiencia pueden cobrar más de 100 dólares por hora.
Sí, pero solo si enseña una habilidad específica y demostrable, como la gestión publicitaria o la redacción de guiones, en lugar de prometer un crecimiento vago o ingresos garantizados. Comprueba el plan de estudios, la trayectoria del formador, las condiciones de reembolso y las opiniones independientes antes de pagar.
Las estafas más comunes son las capturas de pantalla de ingresos falsificadas que se utilizan durante las presentaciones de cursos de TikTok LIVE y los contra tos de «mentoría» que solo garantizan acceso a servicios de consultoría. Los anuncios falsos de compras también son habituales, y la FTC los relacionó con unas pérdidas para los consumidores de unos 95 millones de dólares en 2025.
No. Un perfil de TikTok, un perfil en una plataforma para autónomos o una tienda de productos digitales como Gumroad cubren todos los métodos mencionados anteriormente; una página web solo resulta útil cuando ya estás concertando citas de consultoría o dirigiendo una agencia de marketing a gran escala.
La mejor estrategia para principiantes es elegir una habilidad específica: gestión de anuncios, redacción de guiones o grabación de contenido generado por los usuarios (UGC). Crea un pequeño portafolio gratuito y, a continuación, preséntate directamente a empresas reales en lugar de esperar a que te descubran.