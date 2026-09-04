8 trabajos extra con los que realmente se gana dinero en 2026: cuánto puedes ganar

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Los trabajos secundarios pueden ayudarte a ganar dinero extra, pero los resultados varían mucho en función de lo que elijas. La encuesta sobre trabajos secundarios de Bankrate de 2025 reveló que el 27 % de los adultos estadounidenses tenía un trabajo secundario, lo que supone un descenso respecto al 36 % registrado en 2024. La persona con un trabajo extra ganaba de media 885 dólares al mes, mientras que la mediana era de solo 200 dólares. Esa diferencia muestra lo variable que puede ser el resultado en función del trabajo que elijas.

Cuidar mascotas en Rover y hacer repartos con DoorDash se encuentran entre las opciones más rápidas de poner en marcha una vez superada la verificación de antecedentes, mientras que trabajar como autónomo en Upwork ofrece el mayor potencial de ingresos de esta lista. La cantidad que puedes ganar varía mucho entre estas opciones, por lo que esta guía compara ocho trabajos secundarios reales en función de la remuneración, los requisitos iniciales y la rapidez con la que puedes esperar recibir el primer pago.

VEREDICTO RÁPIDO Lo más rápido para empezar: cuidar mascotas en Rover o trabajar como repartidor en DoorDash; en ambos casos, puedes empezar en aproximadamente una semana. Mayor techo salarial: trabajar como autónomo en Upwork, donde las tarifas medias por hora oscilan entre 29 y 54 dólares, y los especialistas cualificados cobran 100 dólares o más por hora. Crea un perfil gratuito en Upwork.La opción más pasiva: el co-alquiler sin intervención de Turo, en el que un co-anfitrión se encarga de gestionar el coche y el propietario se queda con alrededor del 70 % de los ingresos por viaje (aproximadamente 634 dólares al mes, frente a unos 906 dólares al mes en el caso de un coche autogestionado), o las regalías de Adobe Stock.

¿Hasta qué punto son realistas los trabajos secundarios para obtener ingresos extra?

Los trabajos secundarios son una opción realista si quieres ganar dinero extra, pero es más sensato esperar unos pocos cientos de dólares al mes que los ingresos máximos que se anuncian. Sustituir unos ingresos completos suele llevar meses de trabajo para conseguir clientes o ampliar el inventario. Lo que puedas ganar depende en gran medida de cuál de estos trabajos secundarios elijas. El trabajo autónomo y las clases particulares pueden ampliarse a medida que aumenta tu experiencia, mientras que las opciones basadas en activos están limitadas por lo que el propio activo puede generar.

Las cifras de Bankrate para 2025 respaldan ese punto de referencia. La mediana de los ingresos por actividades complementarias fue de 200 dólares al mes, aunque la media alcanzó los 885 dólares. Tus habilidades y el tiempo que dediques son más importantes que el nombre de la plataforma.

8 trabajos secundarios reales que puedes empezar esta misma semana

Las ocho opciones que te presentamos a continuación se adaptan a diferentes situaciones iniciales, tanto si ya tienes una habilidad comercializable como si tienes algo que puedes poner en práctica. Cada entrada indica cuánto puedes ganar, qué necesitas antes de empezar y cuánto tiempo tendrás que esperar para recibir el primer pago.

1. Ofrecer tus habilidades actuales como autónomo en Upwork

Las tarifas medias por hora en Upwork oscilan entre los 29 y los 54 dólares. El trabajo administrativo de nivel básico suele rondar los 10-20 dólares por hora, mientras que los especialistas en campos como la inteligencia artificial o el ámbito jurídico pueden cobrar 100 dólares o más. Esas son las tarifas que se cobran al cliente, por lo que lo que realmente te llevarás a casa será menor una vez aplicadas las comisiones de la plataforma.

Upwork sustituyó su antigua comisión fija del 10 % el 1 de mayo de 2025 por una comisión variable del 0 % al 15 % por contrato. La mayoría de los autónomos siguen quedándose con alrededor del 10 %, lo que deja aproximadamente el 90 % de la tarifa facturada antes de los impuestos por cuenta propia. Crear un perfil es gratuito, pero enviar propuestas cuesta «Connects» a 0,15 dólares cada uno. Una propuesta típica consume entre 6 y 16 «Connects», por lo que presentar solicitudes sin una estrategia clara puede suponer un gasto de entre 50 y 100 dólares al mes antes de conseguir un trabajo.

Los ingresos por hora suelen estar disponibles unos 10 días después de que se cierre el ciclo de facturación semanal, debido al periodo de revisión y a la retención de seguridad. El error más común es fijar un precio demasiado bajo solo para conseguir valoraciones tempranas y, luego, mantener esa tarifa una vez deducida la comisión por el servicio.

LÍMITE MÁXIMO DE GANANCIAS Upwork 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece tus habilidades actuales como autónomo y aspira a alcanzar el salario por hora más alto de esta lista. Crear perfil

2. Clases particulares online en Wyzant

Los tutores de Wyzant fijan sus propias tarifas, que suelen oscilar entre 25 y 60 dólares por hora. La plataforma aplica una comisión fija del 25 % sobre cada factura, por lo que te quedas con el 75 % de la tarifa que anuncias. Ese porcentaje es el mismo independientemente de la asignatura que impartes o de tu experiencia.

No es necesario tener un título de profesor para presentar una solicitud. Los tutores presenciales se someten a una verificación de antecedentes, mientras que los tutores en línea solo necesitan, principalmente, una conexión a Internet fiable. Presentar la solicitud es gratuito. Wyzant abona los pagos a los tutores mediante transferencia bancaria los días 1 y 15 de cada mes, aunque los bancos pueden tardar entre uno y tres días laborables más en abonar el importe. Según datos más amplios sobre las tarifas de las clases particulares de 2026, las clases en línea oscilan entre 25 y 80 dólares por hora, dependiendo de la asignatura, lo que hace que tu área de especialización sea más importante que la propia plataforma.

Un error habitual es empezar con la tarifa mínima sugerida sin comprobar primero la demanda de tu asignatura. Una tarifa anunciada baja se reduce aún más una vez que Wyzant se queda con su comisión del 25 %.

LO MEJOR PARA CLASES PARTICULARES Wyzant 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa por clase particular y gana más centrándote en las asignaturas con mayor demanda. Conviértete en tutor

3. Alquilar tu coche en Turo

Un coche autogestionado en Turo generaba una media de unos 906 dólares al mes, según los datos de los anfitriones citados por Turo, que abarcan desde enero de 2020 hasta junio de 2023. Considera esta cifra como orientativa, no como una garantía para el año en curso. La cifra mensual de 634 dólares, que se cita a menudo, se aplica al modelo de coanfitrión sin intervención de Turo, en el que el coanfitrión gestiona el vehículo y se queda con el 30 % de los ingresos del viaje.

Los ingresos también varían mucho según el vehículo. Los coches económicos suelen generar entre 300 y 600 dólares al mes, mientras que los SUV pueden alcanzar entre 700 y 1.200 dólares aproximadamente. Los vehículos de lujo y los eléctricos pueden superar con creces estas cifras, ya que algunos anuncios alcanzan entre 2.000 y 5.000 dólares o más.

Necesitas un vehículo que cumpla los requisitos, esté en buen estado y cuente con un plan de protección para anfitriones. El coste de dicha protección se deduce de los ingresos por viaje, y la página de seguros de Turo indica una cobertura de responsabilidad civil de hasta 750 000 dólares. No des por sentado que tu póliza de coche personal habitual cubre el alquiler entre particulares. Los fondos suelen liberarse unos tres días después de finalizar un viaje, una vez superado el periodo de revisión de daños.

LA MEJOR OPCIÓN BASADA EN ACTIVOS Turo 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero con un coche que cumpla los requisitos, mientras que un coanfitrión se encarga de gran parte del trabajo diario. Anuncia tu coche

4. Cuidado de mascotas y paseo de perros en Rover

Los paseos de perros en Rover suelen pagarse entre 15 y 25 dólares antes de comisiones. Con la comisión estándar del 20 % de Rover, un paseo de 25 dólares te deja unos 20 dólares. La comisión sube al 25 % en California y para RoverGO. El alojamiento nocturno puede reportar entre 35 y 100 dólares por noche, mientras que cuidar de una casa suele pagarse entre 40 y 75 dólares. Los cuidadores a tiempo parcial suelen ganar entre 300 y 800 dólares al mes.

Debes tener al menos 18 años y disponer de un número de la Seguridad Social de EE. UU. También se realiza una verificación de antecedentes con una tarifa única de entre 25 y 35 dólares aproximadamente, dependiendo del nivel. No se requiere ninguna certificación, aunque debes completar el cuestionario de seguridad de Rover antes de aceptar reservas.

Las comisiones de la plataforma se acumulan más rápido de lo que parece a primera vista. Un paseador que realice 20 paseos al mes a 25 dólares cada uno pagaría a Rover unos 1.200 dólares al año en comisiones, según la tarifa estándar. Un error habitual es dejar muy poca disponibilidad libre durante los periodos de mayor demanda, especialmente en vacaciones, cuando tanto la demanda como los precios tienden a subir.

Si los fines de semana son tu principal franja de tiempo libre, nuestra guía sobre cómo ganar un dinero extra los fines de semana ofrece más opciones que se adaptan a un horario entre semana.

EL MÁS RÁPIDO EN ARRANCAR Rover 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza a ofrecer servicios de cuidado de mascotas o de paseo de perros tras una verificación de antecedentes, con reservas locales flexibles. Hazte cuidador

5. Repartidor con DoorDash

Si quieres ganar un dinero extra haciendo repartos, los repartidores de DoorDash suelen ganar entre 15 y 25 dólares brutos por hora. En los mercados con mucha actividad, pueden llegar a ganar entre 25 y 30 dólares durante las horas punta. Una vez descontados los gastos de gasolina y el desgaste del vehículo, además de los impuestos por cuenta propia, el salario neto real se sitúa más bien entre 12 y 18 dólares por hora. Esa diferencia entre el salario bruto y el neto es uno de los aspectos del trabajo de repartidor que más se tiende a subestimar.

Los costes iniciales suelen rondar entre los 20 y los 75 dólares para elementos básicos como un soporte para el móvil y una bolsa isotérmica, aunque DoorDash puede proporcionar un kit de activación. Debes tener al menos 18 años, disponer de un carné de conducir válido y superar una verificación de antecedentes que tarda entre 3 y 10 días aproximadamente. Si esa espera te parece demasiado larga y necesitas ganar dinero hoy mismo, nuestra guía específica aborda opciones que te permiten recibir tu primer pago antes. También necesitas un vehículo asegurado, o una bicicleta o un patinete en los mercados donde se aceptan.

DoorDash ofrece una cobertura de responsabilidad civil de 1 millón de dólares, pero la protección varía en función de en qué punto del proceso de entrega te encuentres. Se convierte en cobertura principal mientras estás realizando activamente un pedido, desde el restaurante hasta el cliente. De camino a recoger un pedido, solo se aplica como cobertura secundaria si tu aseguradora personal rechaza la reclamación. Un error habitual es no tener en cuenta el kilometraje y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia a la hora de calcular el salario neto.

HORARIOS MUY FLEXIBLES DoorDash 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Realiza las entregas cuando te venga bien y ahorra más llevando un control del kilometraje y los gastos del vehículo. Empieza a usar DoorDash

6. Trabajo como asistente virtual a través de Time Etc

Time Etc ofrece puestos de asistente virtual a partir de 17 dólares la hora, y el salario aumenta a medida que se adquiere experiencia. Según los datos agregados sobre tarifas de 2026, los asistentes con más experiencia cobran entre 20 y 32 dólares la hora. Esta cifra es inferior a la del mercado general de asistentes virtuales autónomos, donde los asistentes independientes con experiencia pueden cobrar entre 28 y 45 dólares la hora. A cambio, Time Etc se encarga de buscarte clientes.

Se requieren sólidas habilidades organizativas y de comunicación, además de soltura en el uso de herramientas como Google Workspace o Microsoft Office. Los solicitantes también deben estar disponibles en Estados Unidos durante el horario laboral de los clientes. La solicitud es gratuita y el proceso de incorporación incluye una evaluación de competencias. Una vez que se te asignan clientes y empiezas a registrar horas, el pago se realiza cada dos semanas.

Un error habitual es esperar tener la agenda llena desde el primer momento. La mayoría de los asistentes empiezan a tiempo parcial mientras se van creando una cartera de clientes durante los primeros meses. En comparación con otros trabajos extra que te proponemos aquí, Time Etc ofrece uno de los calendarios de pago más predecibles, aunque su límite máximo de ingresos es más bajo. Si el teletrabajo te conviene más, nuestra guía de los mejores trabajos extra online te ofrece más opciones que puedes realizar desde casa.

LOS TRABAJOS MÁS CONSISTENTES CON LOS CLIENTES Time Etc 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea una cartera de clientes a tiempo parcial con una remuneración quincenal predecible y trabajos seleccionados por la agencia. Solicitar ahora

7. Revender ropa y artículos en Poshmark

Poshmark puede ayudarte a ganar un dinero extra con la ropa o los artículos que ya tienes, pero debes tener en cuenta las comisiones de venta a la hora de fijar el precio. Las ventas inferiores a 15 dólares conllevan una comisión fija de 2,95 dólares. Para ventas de 15 dólares o más, Poshmark se queda con el 20 %, por lo que una venta de 80 dólares te deja 64 dólares. Tus ganancias totales dependen mucho más de tu stock y de los precios que fijas que de la propia plataforma.

Publicar anuncios es gratis y no requiere suscripción, por lo que el principal gasto es la adquisición de stock si vas más allá de vender cosas que ya tienes. Los fondos permanecen en espera hasta tres días después de que el transportista marque un artículo como entregado, a menos que el comprador lo acepte antes. A partir de ese momento, el dinero pasa a tu saldo disponible para retirada.

Agrupar varios artículos en un solo pedido puede reducir la comisión efectiva, ya que el lote cuenta como una única transacción. El error más común es fijar el precio solo para igualar los anuncios de la competencia y olvidarse de que la comisión del 20 % se deduce antes de que veas el pago final.

IDEAL PARA LA REVENTA Poshmark 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte la ropa y los artículos que no utilizas en dinero, teniendo en cuenta las comisiones de venta de Poshmark. Empieza a vender

8. Venta de fotos y vídeos de archivo en Adobe Stock

Adobe Stock paga a los colaboradores un 33 % en concepto de derechos de autor, con un mínimo garantizado de entre 0,33 y 0,38 dólares por descarga de una suscripción grande, dependiendo del nivel de volumen. Los colaboradores activos con carteras considerables declaran ingresos de entre 50 y 500 dólares al mes, o incluso más. Los colaboradores más prolíficos, con 1.000 o más imágenes, declaran ingresos de entre 500 y 3.000 dólares al mes. Se trata del trabajo extra más pasivo de la lista, pero también es el que más tarda en dar frutos.

Necesitas fotos, vídeos o vectores originales que cumplan con los criterios de revisión de Adobe. No hay ningún requisito de exclusividad y enviar los trabajos es gratuito. Tu principal gasto inicial es la cámara o el equipo de edición que ya utilices.

A diferencia del sistema de colaboradores de seis niveles de Shutterstock, que se reinicia cada 1 de enero, la tasa de regalías de Adobe Stock no se pone a cero. Esto lo hace más predecible para un portafolio que planees construir con el tiempo. El error más común es subir unos pocos archivos y esperar obtener ingresos significativos rápidamente. Lo que puedas ganar depende en gran medida de que vayas creando un portafolio más amplio a lo largo de los meses.

LO MEJOR PARA DERECHOS DE AUTOR Adobe Stock 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube fotos o vídeos originales y genera ingresos por derechos de autor a medida que crezca tu portfolio. Conviértete en colaborador

Comparativa de los 8 trabajos secundarios

Estos ocho trabajos secundarios difieren lo suficiente como para que resulte útil comparar las cifras antes de elegir. La tabla muestra cuánto puedes ganar, cuánto cuesta empezar y cuánto tiempo puedes tener que esperar para recibir el primer pago. Si aún estás decidiendo cómo obtener ingresos adicionales además de tu trabajo principal, empieza por la opción que mejor se adapte al tiempo y los recursos de los que ya dispones.

Trabajo extra Salario habitual Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Trabajo autónomo en Upwork De 29 a 54 dólares/hora de media, brutos Gratis (Connects tiene un coste adicional) Aproximadamente 10 días tras el cierre del ciclo de facturación Clases particulares en Wyzant De 25 a 60 dólares por hora, menos una comisión del 25 % Gratis Semanalmente, tras cada clase Alquiler de coches en Turo Un promedio de unos 906 dólares al mes, coche gestionado por uno mismo Ser propietario de un coche que cumpla los requisitos ~3 días después de que finalice el viaje Cuidado de mascotas con Rover De 300 a 800 $ al mes a tiempo parcial Entre ~25 y 35 $ por verificación de antecedentes ~2 días después del servicio Repartidor de DoorDash De 12 a 18 $/hora netos De 20 a 75 dólares Semanal, o al instante previo pago de una tarifa Trabajo de asistente virtual en Time Etc De 17 a 32 dólares por hora Gratis Quincenal Reventa en Poshmark Varía según el stock; comisión del 20 % Gratis (solo el coste del stock) ~3 días tras la entrega Colaborador de Adobe Stock De 50 a 500 $ o más al mes, con un crecimiento gradual Cámara y equipo de edición ya disponibles Mensual, una vez superado el umbral de pago

Gana dinero extra al instante con las aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas no sustituirán a los ingresos de un segundo trabajo real, pero pueden ayudarte a ganar dinero extra a través de encuestas u ofertas de videojuegos. Funcionan mejor durante los huecos entre trabajos remunerados, junto con uno de los ocho segundos trabajos mencionados anteriormente.

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba, no requiere esperar a que se apruebe la solicitud ni a que se realice una verificación de antecedentes. La tabla siguiente la compara con otra aplicación de recompensas que puedes compaginar con cualquier trabajo extra que elijas. Si buscas una forma aún más rápida de ganar dinero, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en una hora recoge opciones centradas en la rapidez.

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Lo que no funciona

Los mayores problemas con los trabajos secundarios suelen deberse a costes ocultos o estafas. Las comisiones de las plataformas y las lagunas en los seguros también pueden reducir lo que realmente acabas recibiendo. Estos problemas afectan de forma diferente a las ocho opciones anteriores, lo que hace que pasen fácilmente desapercibidos cuando se comparan los trabajos secundarios solo por el salario indicado.

Ofertas adicionales de «guías para ingresos extra» de pago: la FTC ha advertido sobre programas de coaching y cursos de certificación de pago que prometen clientes garantizados para autónomos o asistentes virtuales. Ninguna de las plataformas mencionadas anteriormente exige formación de pago antes de poder empezar.

la FTC ha advertido sobre programas de coaching y cursos de certificación de pago que prometen clientes garantizados para autónomos o asistentes virtuales. Ninguna de las plataformas mencionadas anteriormente exige formación de pago antes de poder empezar. No tener en cuenta la comisión de la plataforma al fijar los precios: tanto Upwork como Wyzant cobran comisiones por sus servicios sobre los ingresos, mientras que Poshmark cobra una comisión sobre las ventas que cumplen los requisitos. Si no tienes en cuenta estas comisiones, puedes acabar ganando mucho menos de lo que sugiere la tarifa anunciada.

tanto Upwork como Wyzant cobran comisiones por sus servicios sobre los ingresos, mientras que Poshmark cobra una comisión sobre las ventas que cumplen los requisitos. Si no tienes en cuenta estas comisiones, puedes acabar ganando mucho menos de lo que sugiere la tarifa anunciada. Dar por sentado que el seguro personal cubre el uso de la plataforma: el seguro de coche personal puede excluir los alquileres entre particulares en Turo o determinadas fases de una entrega de DoorDash. Comprueba la protección que ofrece la plataforma y tu propia póliza antes de confiar en cualquiera de las dos.

el seguro de coche personal puede excluir los alquileres entre particulares en Turo o determinadas fases de una entrega de DoorDash. Comprueba la protección que ofrece la plataforma y tu propia póliza antes de confiar en cualquiera de las dos. Estafas con cheques falsos y de «cliente misterioso»: la BBB sigue advirtiendo sobre estafas dirigidas a personas que buscan trabajos extra. Una variante habitual consiste en enviar un cheque de importe excesivo y pedirte que devuelvas parte del dinero. Un trabajo legítimo no te exige que devuelvas dinero antes de recibir el pago.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios

La mayoría de las personas se situarán más cerca de la mediana mensual de 200 dólares de Bankrate que de su media de 885 dólares, pero los ocho trabajos secundarios mencionados anteriormente demuestran que, si se elige el adecuado, se pueden aumentar los ingresos. Upwork ofrece el mayor potencial de ingresos, mientras que Rover y DoorDash son opciones más sencillas para quien busca un trabajo que se adapte a su horario actual.

Elige un trabajo extra que se adapte al tiempo, las habilidades o los recursos de los que ya dispones. Los trabajos extra que realmente dan sus frutos suelen ser aquellos que puedes seguir haciendo tras el primer mes en el que las ganancias son escasas. Por eso, la constancia es un criterio de selección más válido que elegir trabajos extra basándote únicamente en la cifra más llamativa.

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