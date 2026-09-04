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8 Nebenjobs, mit denen man 2026 tatsächlich Geld verdienen kann: Was man verdienen kann

Nebenjobs können Ihnen helfen, zusätzliches Geld zu verdienen, doch die Ergebnisse variieren stark je nachdem, wofür Sie sich entscheiden. Die Umfrage von Bankrate zum Thema Nebenjobs aus dem Jahr 2025 ergab, dass 27 % der Erwachsenen in den USA einen Nebenjob hatten – ein Rückgang gegenüber 36 % im Jahr 2024. Der durchschnittliche Nebenjobber verdiente 885 Dollar im Monat, während der Medianwert bei nur 200 Dollar lag. Diese Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Ergebnisse je nach gewähltem Nebenjob ausfallen können.

Haustierbetreuung über Rover und Lieferfahrten mit DoorDash gehören zu den schnellsten Optionen, um loszulegen, sobald die Hintergrundüberprüfungen abgeschlossen sind, während freiberufliche Tätigkeiten auf Upwork das höchste Verdienstpotenzial auf dieser Liste bieten. Wie viel man verdienen kann, variiert stark zwischen diesen Optionen. Daher vergleicht dieser Leitfaden acht echte Nebenjobs hinsichtlich Vergütung, Startvoraussetzungen und der Frage, wie schnell man mit der ersten Auszahlung rechnen kann.

KURZFAZIT Am schnellsten zu starten: Haustierbetreuung bei Rover oder Lieferfahrten mit DoorDash – beides ist innerhalb von etwa einer Woche möglich. Höchste Verdienstgrenze: Freiberufliche Tätigkeit bei Upwork, wo die durchschnittlichen Stundensätze zwischen 29 und 54 US-Dollar liegen und erfahrene Spezialisten 100 US-Dollar oder mehr pro Stunde abrechnen. Erstelle ein kostenloses Upwork-Profil.Am passivsten: Turos „Hands-off“-Co-Hosting, bei dem ein Co-Host das Auto verwaltet und der Eigentümer etwa 70 % der Fahrteinnahmen behält (etwa 634 $ pro Monat gegenüber etwa 906 $ pro Monat bei selbst verwaltetem Auto), oder Lizenzgebühren von Adobe Stock.

Wie realistisch sind Nebenjobs als zusätzliche Einnahmequelle?

Nebenjobs sind realistisch, wenn Sie zusätzliches Geld verdienen möchten, aber ein paar hundert Dollar im Monat sind eine realistischere Erwartung als die höchsten Verdienstmöglichkeiten, die in der Werbung angegeben werden. Um ein volles Einkommen zu ersetzen, dauert es in der Regel Monate, bis man sich einen Kundenstamm oder einen Bestand aufgebaut hat. Wie viel Sie verdienen können, hängt stark davon ab, für welchen dieser Nebenjobs Sie sich entscheiden. Freiberufliche Tätigkeiten und Nachhilfe lassen sich mit zunehmender Erfahrung ausbauen, während vermögensbasierte Optionen dadurch begrenzt sind, was das Vermögen selbst einbringen kann.

Die Zahlen von Bankrate für 2025 untermauern diesen Richtwert. Das Medianeinkommen aus Nebentätigkeiten lag bei 200 Dollar pro Monat, obwohl der Durchschnitt 885 Dollar erreichte. Ihre Fähigkeiten und der Zeitaufwand sind wichtiger als der Name der Plattform.

8 echte Nebenjobs, mit denen du diese Woche loslegen kannst

Die folgenden acht Optionen eignen sich für unterschiedliche Ausgangssituationen – ganz gleich, ob Sie bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügen oder etwas haben, das Sie gewinnbringend einsetzen können. Bei jedem Eintrag wird aufgezeigt, wie viel Sie verdienen können, was Sie vor dem Start benötigen und wie lange Sie möglicherweise auf die erste Auszahlung warten müssen.

1. Deine vorhandenen Fähigkeiten als Freiberufler auf Upwork anbieten

Die durchschnittlichen Stundensätze auf Upwork liegen zwischen 29 und 54 Dollar. Einfache Verwaltungsaufgaben liegen oft eher bei 10 bis 20 Dollar pro Stunde, während Spezialisten in Bereichen wie KI oder Rechtsberatung 100 Dollar oder mehr verlangen können. Das sind die Preise, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden; Ihr tatsächlicher Nettoverdienst ist also geringer, wenn die Plattformgebühren abgezogen werden.

Upwork hat am 1. Mai 2025 seine alte pauschale Servicegebühr von 10 % durch eine variable Gebühr von 0 % bis 15 % pro Auftrag ersetzt. Die meisten Freiberufler zahlen nach wie vor etwa 10 %, sodass vor Abzug der Selbstständigensteuer etwa 90 % des Rechnungsbetrags verbleiben. Das Erstellen eines Profils ist kostenlos, das Versenden von Angeboten kostet jedoch jeweils 0,15 $ in „Connects“. Ein typisches Angebot verbraucht 6 bis 16 „Connects“, sodass du ohne klare Strategie schnell 50 bis 100 $ im Monat ausgeben kannst, bevor du einen Auftrag erhältst.

Die Stundenverdienste stehen in der Regel etwa 10 Tage nach Abschluss des wöchentlichen Abrechnungszyklus zur Verfügung, da eine Überprüfungsphase und eine Sicherheitssperre vorgesehen sind. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis zu niedrig anzusetzen, nur um frühzeitig Bewertungen zu erhalten, und dann bei diesem Satz zu bleiben, nachdem die Servicegebühr abgezogen wurde.

HÖCHSTE VERDIENSTGRENZE Upwork 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie Ihre vorhandenen Fähigkeiten als Freiberufler und streben Sie das höchste Stundenhonorar auf dieser Liste an. Profil erstellen

2. Online-Nachhilfe auf Wyzant

Nachhilfelehrer auf Wyzant legen ihre Preise selbst fest, die üblicherweise zwischen 25 und 60 Dollar pro Stunde liegen. Die Plattform behält eine pauschale Servicegebühr von 25 % auf jede Rechnung ein, sodass Ihnen 75 % des von Ihnen angegebenen Stundensatzes verbleiben. Dieser Anteil bleibt unabhängig von Ihrem Fachgebiet oder Ihrer Erfahrung gleich.

Für die Bewerbung benötigen Sie kein Lehramtsexamen. Nachhilfelehrer für Präsenzunterricht durchlaufen eine Hintergrundüberprüfung, während Online-Nachhilfelehrer hauptsächlich eine zuverlässige Internetverbindung benötigen. Die Bewerbung ist kostenlos. Wyzant zahlt die Vergütung der Nachhilfelehrer per Direktüberweisung am 1. und 15. jedes Monats aus, wobei die Banken möglicherweise weitere ein bis drei Werktage benötigen. Allgemeine Daten zu Nachhilfevergütungen aus dem Jahr 2026 zeigen, dass Online-Nachhilfe je nach Fach zwischen 25 und 80 US-Dollar pro Stunde liegt, wodurch Ihr Fachgebiet wichtiger ist als die Plattform selbst.

Ein häufiger Fehler ist es, mit dem empfohlenen Mindesttarif zu beginnen, ohne zuvor die Nachfrage nach Ihrem Fachgebiet zu prüfen. Ein niedriger ausgeschriebener Tarif schmilzt noch weiter, sobald Wyzant seinen Anteil von 25 % einbehält.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR NACHHILFE Wyzant 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Nachhilfesatz fest und verdienen Sie mehr, indem Sie sich auf Fächer mit höherer Nachfrage konzentrieren. Werden Sie Nachhilfelehrer

3. Ihr Auto auf Turo vermieten

Ein selbst verwaltetes Auto auf Turo brachte laut den von Turo genannten Gastgeberdaten für den Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2023 durchschnittlich etwa 906 US-Dollar pro Monat ein. Betrachten Sie dies als Richtwert und nicht als Garantie für das laufende Jahr. Der oft zitierte monatliche Betrag von 634 US-Dollar bezieht sich auf das „Hands-off“-Co-Hosting-Modell von Turo, bei dem der Co-Host das Fahrzeug verwaltet und 30 % der Fahrteinnahmen behält.

Die Einnahmen variieren zudem stark je nach Fahrzeugtyp. Kleinwagen bringen in der Regel etwa 300 bis 600 US-Dollar pro Monat ein, während SUVs etwa 700 bis 1.200 US-Dollar erreichen können. Bei Luxusfahrzeugen und Elektroautos können die Einnahmen deutlich höher ausfallen, wobei einige Angebote 2.000 bis 5.000 US-Dollar oder mehr erzielen.

Sie benötigen ein zugelassenes Fahrzeug in einwandfreiem Zustand sowie einen Gastgeber-Schutzplan. Die Kosten für diesen Schutz werden von den Fahrteinnahmen abgezogen, und auf der Versicherungsseite von Turo wird eine Haftpflichtdeckung von bis zu 750.000 US-Dollar aufgeführt. Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre normale private Kfz-Versicherung das Peer-to-Peer-Carsharing abdeckt. Die Gelder werden in der Regel etwa drei Tage nach Abschluss einer Fahrt freigegeben, sobald die Frist für die Schadensprüfung abgelaufen ist.

BESTE VERMÖGENSBASIERTE OPTION Turo 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld mit einem geeigneten Auto, während ein Co-Host einen Großteil der täglichen Arbeit übernimmt. Stellen Sie Ihr Auto ein

4. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge auf Rover

Für Hundespaziergänge bei Rover werden in der Regel etwa 15 bis 25 Dollar vor Abzug der Gebühren gezahlt. Bei der üblichen Servicegebühr von 20 % bei Rover bleiben Ihnen von einem Spaziergang im Wert von 25 Dollar etwa 20 Dollar. In Kalifornien und bei RoverGO beträgt die Gebühr 25 %. Eine Übernachtung kann 35 bis 100 $ pro Nacht einbringen, während Haussitting in der Regel mit etwa 40 bis 75 $ vergütet wird. Teilzeit-Sitter verdienen in der Regel etwa 300 bis 800 $ pro Monat.

Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und eine US-Sozialversicherungsnummer besitzen. Außerdem findet eine Hintergrundüberprüfung statt, für die je nach Stufe eine einmalige Gebühr von etwa 25 bis 35 US-Dollar anfällt. Eine Zertifizierung ist nicht erforderlich, allerdings muss man vor der Annahme von Buchungen das Sicherheitsquiz von Rover absolvieren.

Die Plattformgebühr summiert sich schneller, als es zunächst den Anschein hat. Ein Hundeausführer, der 20 Spaziergänge pro Monat zu je 25 Dollar absolviert, würde Rover bei dem Standardtarif jährlich etwa 1.200 Dollar an Gebühren einbringen. Ein häufiger Fehler ist es, in Zeiten hoher Nachfrage zu wenig Termine freizuhalten, insbesondere an Feiertagen, an denen sowohl die Nachfrage als auch die Preise tendenziell steigen.

Wenn Wochenenden Ihre Hauptzeit für freie Termine sind, finden Sie in unserem Leitfaden zum Geldverdienen am Wochenende weitere Optionen, die sich gut mit einem Wochenplan vereinbaren lassen.

AM SCHNELLSTEN STARTFÄHIG Rover 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie nach einer Hintergrundüberprüfung mit der Haustierbetreuung oder dem Gassi gehen – mit flexiblen Buchungen vor Ort. Werden Sie Sitter

5. Als Lieferfahrer bei DoorDash arbeiten

Wenn Sie sich mit Lieferjobs etwas dazuverdienen möchten: DoorDash-Fahrer verdienen in der Regel 15 bis 25 Dollar pro Stunde brutto. In stark frequentierten Märkten können in Spitzenzeiten sogar 25 bis 30 Dollar erreicht werden. Nach Abzug der Benzinkosten und des Fahrzeugverschleißes sowie der Selbstständigensteuer liegt der tatsächliche Nettolohn eher bei 12 bis 18 Dollar pro Stunde. Diese Differenz zwischen Brutto- und Nettolohn ist einer der Aspekte der Lieferarbeit, die am leichtesten unterschätzt werden.

Die Startkosten belaufen sich in der Regel auf etwa 20 bis 75 Dollar für Grundausstattung wie eine Handyhalterung und eine Kühltasche, obwohl DoorDash möglicherweise ein Aktivierungspaket zur Verfügung stellt. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen gültigen Führerschein besitzen und eine Hintergrundüberprüfung bestehen, die etwa 3 bis 10 Tage dauert. Wenn dir diese Wartezeit zu lang ist und du noch heute Geld verdienen musst, findest du in unserem separaten Leitfaden Optionen, bei denen du schneller zu deiner ersten Auszahlung kommst. Außerdem benötigst du ein versichertes Fahrzeug oder ein Fahrrad bzw. einen Roller in Märkten, in denen diese akzeptiert werden.

DoorDash bietet eine Haftpflichtversicherung in Höhe von 1 Million US-Dollar, doch der Versicherungsschutz variiert je nachdem, in welcher Phase der Lieferung du dich befindest. Er gilt als primäre Versicherung, solange du aktiv einen Auftrag vom Restaurant zum Kunden ausführst. Auf dem Weg zur Abholung gilt er nur als sekundärer Versicherungsschutz, falls Ihr privater Versicherer den Anspruch ablehnt. Ein häufiger Fehler ist es, die Fahrtkosten und die Selbstständigensteuer bei der Schätzung des Nettoeinkommens zu ignorieren.

ÄUSSERST FLEXIBLE ARBEITSZEITEN DoorDash 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Liefern Sie, wann es in Ihren Zeitplan passt, und behalten Sie mehr von Ihrem Verdienst, indem Sie Kilometerleistung und Fahrzeugkosten erfassen. Los geht’s mit Dashing

6. Arbeit als virtueller Assistent über Time Etc

Bei Time Etc beginnen virtuelle Assistenten bei 17 US-Dollar pro Stunde, wobei sich der Stundenlohn mit zunehmender Erfahrung erhöht. Aus den aggregierten Tarifdaten für 2026 geht hervor, dass etabliertere Assistenten zwischen 20 und 32 US-Dollar pro Stunde verdienen. Das liegt unter dem allgemeinen Marktniveau für freiberufliche virtuelle Assistenten, auf dem erfahrene selbstständige Assistenten zwischen 28 und 45 US-Dollar pro Stunde verlangen können. Im Gegenzug übernimmt Time Etc für Sie die Kundenakquise.

Sie benötigen ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten sowie sicherer Umgang mit Tools wie Google Workspace oder Microsoft Office. Bewerber müssen außerdem während der Geschäftszeiten der Kunden in den USA verfügbar sein. Die Bewerbung ist kostenlos, und die Einarbeitung umfasst eine Kompetenzbewertung. Sobald Sie mit Kunden zusammengebracht wurden und Arbeitsstunden erfassen, erfolgt die Bezahlung alle zwei Wochen.

Ein häufiger Fehler ist die Erwartung, sofort einen vollen Terminkalender zu haben. Die meisten Assistenten beginnen in Teilzeit, während sie sich in den ersten Monaten einen Kundenstamm aufbauen. Im Vergleich zu anderen Nebenjobs hier bietet Time Etc einen der berechenbareren Zahlungsrhythmen, auch wenn die Verdienstobergrenze niedriger ist. Wenn dir Remote-Arbeit besser zusagt, findest du in unserem Leitfaden zu den besten Online-Nebenjobs weitere Optionen, die du von zu Hause aus erledigen kannst.

DIE KONSTANTESTEN KUNDENPROJEKTE Time Etc 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bauen Sie sich einen Kundenstamm für Teilzeitarbeit auf, der Ihnen eine verlässliche zweiwöchentliche Bezahlung und von der Agentur vermittelte Aufträge bietet. Jetzt bewerben

7. Weiterverkauf von Kleidung und Artikeln auf Poshmark

Mit Poshmark können Sie mit Kleidung oder anderen Artikeln, die Sie bereits besitzen, etwas dazuverdienen, allerdings müssen Sie die Verkaufsgebühren in Ihren Preis einkalkulieren. Für Verkäufe unter 15 $ fällt eine Pauschalgebühr von 2,95 $ an. Bei Verkäufen ab 15 $ behält Poshmark 20 % ein, sodass Ihnen bei einem Verkauf von 80 $ 64 $ verbleiben. Ihre Gesamteinnahmen hängen viel stärker von Ihrem Warenbestand und Ihrer Preisgestaltung ab als von der Plattform selbst.

Das Einstellen von Artikeln ist kostenlos und erfordert kein Abonnement; daher sind die Anschaffungskosten für den Warenbestand der Hauptkostenfaktor, wenn Sie über den Verkauf von Dingen hinausgehen, die Sie bereits besitzen. Der Betrag bleibt bis drei Tage nach der Zustellbestätigung durch den Versanddienstleister in der Schwebe, es sei denn, der Käufer nimmt die Lieferung früher an. Danach wird das Geld auf Ihr auszahlbares Guthaben überwiesen.

Das Bündeln mehrerer Artikel in einer Bestellung kann die effektive Gebühr senken, da das Paket als eine einzige Transaktion zählt. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis nur an konkurrierende Angebote anzupassen und dabei zu vergessen, dass die 20-prozentige Provision abgezogen wird, bevor du die endgültige Auszahlung erhältst.

IDEAL FÜR DEN WEITERVERKAUF Poshmark 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Kleidung und ungenutzte Gegenstände in Bargeld und berücksichtigen Sie dabei die Verkaufsgebühren von Poshmark. Mit dem Verkauf beginnen

8. Verkauf von Stockfotos und -videos auf Adobe Stock

Adobe Stock zahlt den Mitwirkenden eine Lizenzgebühr von 33 % mit einem garantierten Mindestbetrag von 0,33 bis 0,38 US-Dollar pro Download im Rahmen eines Großabonnements, je nach Volumensstufe. Aktive Mitwirkende mit umfangreichen Portfolios geben monatliche Einnahmen von etwa 50 bis 500 US-Dollar oder mehr an. Produktivere Mitwirkende mit 1.000 oder mehr Bildern geben Einnahmen von 500 bis 3.000 US-Dollar pro Monat an. Dies ist der passivste Nebenverdienst auf der Liste, aber auch der, bei dem es am längsten dauert, bis sich ein Einkommen aufbaut.

Sie benötigen Originalfotos, -videos oder -vektorgrafiken, die den Prüfungsstandards von Adobe entsprechen. Es gibt keine Exklusivitätsverpflichtung, und die Einreichung von Beiträgen ist kostenlos. Ihre wichtigsten Startkosten bestehen in der Kamera oder der Bearbeitungsausrüstung, die Sie bereits nutzen.

Im Gegensatz zum sechsstufigen Beitragssystem von Shutterstock, das jedes Jahr am 1. Januar zurückgesetzt wird, wird der Lizenzsatz bei Adobe Stock nicht auf null zurückgesetzt. Das macht die Entwicklung Ihres Portfolios, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen möchten, berechenbarer. Ein häufiger Fehler ist es, nur eine Handvoll Dateien hochzuladen und schnell nennenswerte Einnahmen zu erwarten. Wie viel Sie verdienen können, hängt stark davon ab, ob Sie über Monate hinweg ein umfangreicheres Portfolio aufbauen.

AM BESTEN FÜR LIZENZGEBÜHREN Adobe Stock 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Originalfotos oder -videos hoch und erzielen Sie Lizenzgebühren, während Ihr Portfolio wächst. Werden Sie Mitwirkender

Ein Vergleich der 8 Nebenjobs

Diese acht Nebenjobs unterscheiden sich so stark voneinander, dass es sinnvoll ist, die Zahlen nebeneinander zu vergleichen, bevor du dich entscheidest. Die Tabelle zeigt, wie viel du verdienen kannst, welche Startkosten anfallen und wie lange du möglicherweise auf die erste Auszahlung warten musst. Wenn du noch überlegst, wie du neben deinem Hauptjob ein zusätzliches Einkommen erzielen kannst, beginne mit der Option, die zu deiner verfügbaren Zeit und deinen vorhandenen Ressourcen passt.

Nebenjob Typisches Gehalt Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Freelancer bei Upwork Durchschnittlich 29 bis 54 US-Dollar/Stunde, brutto Kostenlos (Connects kostet extra) ca. 10 Tage nach Abschluss des Abrechnungszeitraums Nachhilfe bei Wyzant 25 bis 60 $/Stunde, abzüglich 25 % Gebühr Kostenlos Wöchentlich, nach jeder Unterrichtsstunde Turo-Autovermietung Durchschnittlich ca. 906 $ pro Monat, selbst verwaltetes Auto Besitz eines geeigneten Autos ca. 3 Tage nach Reiseende Rover-Haustierbetreuung 300 bis 800 $/Monat in Teilzeit ~25 bis 35 $ für die Hintergrundüberprüfung ca. 2 Tage nach Erbringung der Dienstleistung DoorDash-Lieferdienst 12 bis 18 $/Std. netto 20 bis 75 Dollar Wöchentlich oder gegen Gebühr sofort Time Etc VA-Tätigkeit 17 bis 32 $/Std. Kostenlos Zweiwöchentlich Poshmark-Wiederverkauf Je nach Lagerbestand; 20 % Gebühr Kostenlos (nur Lagerkosten) ca. 3 Tage nach Lieferung Adobe Stock-Anbieter 50 bis 500+ US-Dollar/Monat, steigt langsam an Vorhandene Kamera-/Bearbeitungsausrüstung Monatlich, nach Erreichen der Auszahlungsschwelle

Sofort zusätzliches Geld verdienen mit Prämien-Apps

Prämien-Apps ersetzen zwar nicht das Einkommen aus einem echten Nebenjob, können Ihnen aber helfen, durch Umfragen oder Spielangebote zusätzliches Geld zu verdienen. Sie eignen sich am besten für die Lücken zwischen bezahlten Aufträgen, zusätzlich zu einem der acht oben genannten Nebenjobs.

Bei „Snakzy“, der hauseigenen Play-to-Earn-App von Eneba, musst du weder auf eine Bewerbung noch auf eine Bonitätsprüfung warten. In der folgenden Tabelle wird die App mit einer anderen Belohnungs-App verglichen, die du neben jedem beliebigen Nebenjob nutzen kannst. Für noch kürzere Verdienstmöglichkeiten findest du in unserem Leitfaden „So verdienst du Geld in einer Stunde“ Optionen, bei denen es vor allem auf Schnelligkeit ankommt.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Die größten Probleme bei Nebenjobs entstehen meist durch versteckte Kosten oder Betrugsversuche. Auch Plattformgebühren und Versicherungslücken können den Betrag schmälern, der tatsächlich in Ihrer Tasche landet. Diese Probleme wirken sich auf die acht oben genannten Optionen unterschiedlich aus, sodass sie leicht übersehen werden, wenn man Nebenjobs nur anhand des angegebenen Verdienstes vergleicht.

Kostenpflichtige „Side-Hustle-Leitfäden“ als Zusatzverkäufe: Die FTC hat vor Coaching-Programmen und kostenpflichtigen Zertifizierungskursen gewarnt, die garantierte Kunden für Freiberufler oder virtuelle Assistenten versprechen. Keine der oben genannten Plattformen verlangt eine kostenpflichtige Schulung, bevor Sie loslegen können.

Die FTC hat vor Coaching-Programmen und kostenpflichtigen Zertifizierungskursen gewarnt, die garantierte Kunden für Freiberufler oder virtuelle Assistenten versprechen. Keine der oben genannten Plattformen verlangt eine kostenpflichtige Schulung, bevor Sie loslegen können. Die Provision der Plattform bei der Preisgestaltung ignorieren: Sowohl Upwork als auch Wyzant ziehen Servicegebühren von den Einnahmen ab, während Poshmark eine Provision auf qualifizierte Verkäufe erhebt. Wenn Sie diese Abzüge außer Acht lassen, verdienen Sie möglicherweise deutlich weniger, als der angegebene Tarif vermuten lässt.

Sowohl Upwork als auch Wyzant ziehen Servicegebühren von den Einnahmen ab, während Poshmark eine Provision auf qualifizierte Verkäufe erhebt. Wenn Sie diese Abzüge außer Acht lassen, verdienen Sie möglicherweise deutlich weniger, als der angegebene Tarif vermuten lässt. Annahme, dass die private Versicherung die Nutzung für Nebenjobs abdeckt: Die private Kfz-Versicherung schließt möglicherweise Peer-to-Peer-Vermietungen auf Turo oder bestimmte Phasen einer DoorDash-Lieferung aus. Prüfen Sie den Schutz durch die Plattform und Ihre eigene Police, bevor Sie sich auf eine der beiden verlassen.

Die private Kfz-Versicherung schließt möglicherweise Peer-to-Peer-Vermietungen auf Turo oder bestimmte Phasen einer DoorDash-Lieferung aus. Prüfen Sie den Schutz durch die Plattform und Ihre eigene Police, bevor Sie sich auf eine der beiden verlassen. Betrug mit gefälschten Schecks und „Mystery-Shopper“-Betrug: Die BBB warnt weiterhin vor Betrugsmaschen, die sich an Menschen richten, die nach Nebenjobs suchen. Eine gängige Variante besteht darin, dass dir ein überzogener Scheck zugesandt wird und du aufgefordert wirst, einen Teil des Geldes zurückzusenden. Bei einem seriösen Nebenjob musst du kein Geld zurücksenden, bevor du bezahlt wirst.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs

Die meisten Menschen werden eher bei dem von Bankrate angegebenen monatlichen Medianwert von 200 Dollar als beim Durchschnittswert von 885 Dollar landen, aber die acht oben genannten Nebenjobs zeigen, dass die richtige Wahl die Einnahmen in die Höhe treiben kann. Upwork bietet das höchste Verdienstpotenzial, während Rover und DoorDash einfachere Optionen für diejenigen sind, die eine Tätigkeit suchen, die sich gut in einen bestehenden Zeitplan einfügen lässt.

Such dir einen Nebenjob aus, der zu deiner verfügbaren Zeit, deinen Fähigkeiten oder deinen bereits vorhandenen Ressourcen passt. Die Nebenjobs, die sich wirklich lohnen, sind in der Regel diejenigen, die du auch nach dem ersten schwachen Monat weitermachen kannst. Daher ist Beständigkeit ein besserer Maßstab als die Auswahl von Nebenjobs allein aufgrund der höchsten Umsatzzahlen.

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Häufig gestellte Fragen