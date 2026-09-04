Cómo vender en Amazon: 8 modelos de negocio fiables en 2026

Entender cómo vender en Amazon significa darse cuenta de que hay varios modelos de negocio distintos entre los que elegir. Algunos son fáciles de poner en marcha en tan solo unos días, como la venta de un libro para Kindle autoeditado. Otros requieren meses y una inversión significativa para su lanzamiento, como la creación de una marca propia.

Esta guía desglosa ocho formas de vender en Amazon, con detalles sobre los costes, los plazos y las habilidades necesarias para cada una. Los métodos se ordenan de menor a mayor compromiso, en lugar de por rapidez.

Ninguno de los métodos aquí enumerados es un plan para obtener beneficios instantáneos que suene demasiado bueno para ser verdad. Según los datos del mercado, la cruda realidad sobre cómo vender en Amazon es que la plataforma se ha vuelto más competitiva y requiere más capital últimamente, aunque siguen existiendo opciones viables de bajo coste.

VEREDICTO RÁPIDO ¿Es realista? Sí, pero el abanico es amplio por naturaleza. Las vías para creadores sin necesidad de capital (KDP, Productos promocionales bajo demanda, el Programa de Influencers de Amazon) son los puntos de entrada accesibles y de bajo riesgo. Las vías basadas en el inventario (marca propia, venta al por mayor, arbitraje) pueden reportar mayores beneficios, pero requieren capital real, meses de margen de maniobra y tolerancia ante el aumento de las comisiones y la reducción de los márgenes.

¿Sigue mereciendo la pena vender en Amazon en 2026?

Los vendedores externos generaron aproximadamente 575 000 millones de dólares en ventas globales en 2025, de los cuales unos 305 000 millones correspondieron a Estados Unidos. Sin embargo, los costes a los que se enfrentan los vendedores están aumentando más rápido que sus ingresos: las comisiones por recomendación, las comisiones por gestión de pedidos, los gastos de envío y la publicidad sumaron en total 172.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento interanual del 11 % y representa ahora alrededor del 24 % de las ventas netas totales de Amazon, según Pulsos del mercado.

El número de vendedores refleja la misma tendencia. Los vendedores activos en Amazon.com descendieron de 584 000 en enero de 2025 a 500 000 en marzo de 2026. Solo 165 000 nuevos vendedores publicaron un anuncio en 2025, la cifra anual más baja que Pulsos del mercado ha registrado desde que comenzó a realizar el seguimiento en 2015, lo que supone un descenso del 44 % respecto a 2024.

El mercado también se está consolidando: menos de 8.000 vendedores generan ahora la mitad de los aproximadamente 300.000 millones de dólares en ventas de terceros de Amazon en EE. UU., frente a los 15.000 vendedores de hace tan solo tres años. Esa es una prueba clara de que la plataforma se está decantando por operadores consolidados y con un buen capital.

Nada de esto significa que vender en Amazon sea un callejón sin salida. Significa que el eslogan «empieza hoy, gana mañana» no se ajusta a la realidad, mientras que las vías para creadores sin inventario que se describen a continuación siguen siendo formas de entrar en el mercado genuinamente económicas y de bajo riesgo.

8 formas reales de empezar a vender en Amazon

Cada uno de los métodos que se indican a continuación sigue el mismo formato: cómo empezar realmente, un análisis realista y honesto de lo que se gana y lo que cuesta, y un enlace directo al programa oficial.

1. Arbitraje minorista / online

El arbitraje minorista y online consiste en comprar productos con descuento (estantes de liquidación, ofertas online) y revenderlos en Amazon con un margen de beneficio. Es una idea estupenda para un pequeño negocio, ya que se gestiona simplemente a través de una cuenta de vendedor estándar, sin necesidad de un programa específico de Amazon, por lo que no hay que esperar a que se apruebe ninguna solicitud especial.

Cómo empezar:

Abre una cuenta de vendedor: regístrate para obtener una cuenta individual o profesional en sell.amazon.com e inscríbete en FBA. Escanea antes de comprar: utiliza una aplicación de escaneo de códigos de barras en la tienda física o en sitios web de liquidación para comprobar el precio de venta actual de un artículo, su ranking de ventas y la competencia antes de comprarlo. Envía y publica: Prepara y envía las unidades que cumplan los requisitos a un centro logístico de Amazon siguiendo las normas de etiquetado vigentes; después, deja que FBA se encargue de la recogida, el embalaje y el envío.

💡 Realidad: Las afirmaciones sobre los márgenes en Internet varían enormemente. Algunas guías prometen entre un 20 % y un 50 % por artículo, pero 2026 fuentes advierten de que los márgenes netos reales, una vez deducidas todas las comisiones, se sitúan más cerca del 10 % al 20 %, muy por debajo de las cifras infladas de más del 50 % que suelen aparecer en los textos de marketing.

Un estudio de caso muy citado de Side Hustle Nation describe cómo una pareja convirtió 100 dólares en 180 000 dólares en ventas en un plazo de 12 meses; sin embargo, el artículo data de 2020, por lo que conviene tomarlo como ejemplo ilustrativo más que como referencia actual.

Además, hay que prever tiempo para el proceso de verificación: actualmente, varias categorías exigen una factura de mayorista en lugar de un recibo de minorista para obtener la aprobación, así que confirma los requisitos actuales en Seller Central antes de comprar stock.

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2. Programa de Influencers de Amazon

El Programa de Influencers de Amazon convierte a tus seguidores en las redes sociales en un escaparate en el que se pueden realizar compras, lo que te permite obtener comisiones fijas por las ventas que cumplan los requisitos. Unirse al programa no cuesta nada, pero, en la práctica, la aprobación favorece a las cuentas con interacción real, es decir, con más de 1.000 seguidores aproximadamente, aunque Amazon no establezca un mínimo estricto.

Cómo empezar:

Regístrate como influencer: Entra en affiliate-program.amazon.com y vincula una cuenta principal en redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube o Facebook). Completa el cuestionario fiscal: envía el formulario W-9 y los datos de tu cuenta bancaria en EE. UU. para que los pagos puedan ingresarse una vez que te aprueben. Crea tu tienda: una vez aprobada, configura tu página de «amazon.com/shop» y empieza a publicar fotos y vídeos con opción de compra en las páginas de productos.

💡 La realidad: Las comisiones son fijas y modestas, en su mayoría entre el 3 % y el 4,5 % dependiendo de la categoría, hasta un 10 % en el caso de los productos de belleza de lujo. Los ingresos declarados por los creadores (no los datos publicados por Amazon) varían mucho: los nuevos influencers suelen declarar entre 50 y 300 dólares al mes, los creadores consolidados entre 500 y 2.000 dólares al mes, y unos pocos de los que más ganan, más de 5.000 dólares.

Una cifra agregada de 2026 sitúa el promedio de los microcreadores en unos 312 dólares al mes en comisiones de afiliación puras. La mayoría de los creadores de éxito ganan más con los acuerdos con marcas a través de Creator Connections que solo con las comisiones básicas.

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3. Productos promocionales bajo demanda

Aunque algunos prefieren participar en juegos que ofrecen dinero rápido, crear un activo real es una opción más inteligente. «Productos promocionales bajo demanda» te permite subir diseños originales de ropa que Amazon imprime y envía solo tras una venta, por lo que no hay stock ni costes de impresión por adelantado. Funciona mediante invitación, por lo que la aprobación no es inmediata.

Cómo empezar:

Solicita una invitación: Presenta tu solicitud en merch.amazon.com utilizando una cuenta de Amazon y describe tus ideas de diseño. Prepara los diseños mientras esperas: la aprobación puede tardar entre una semana y varios meses, dependiendo de la capacidad disponible, así que aprovecha la espera para crear un lote de diseños originales que no infrinjan derechos de autor, con una investigación de palabras clave para cada uno. Sube los diseños y fija el precio: una vez aprobados, sube los diseños a los tipos de productos disponibles y fija el precio dentro del rango permitido por Amazon para tu nivel de regalías.

💡 Datos reales: Las regalías se reestructuraron en niveles en junio de 2026, en función del tráfico que generes tú mismo, según el propio panel de control de Productos promocionales bajo demanda: una camiseta de 19,99 $ genera unos 2,44 $ en el nivel «Creator» predeterminado (solo tráfico orgánico de Amazon), y esta cifra aumenta hasta aproximadamente entre 4,88 $ y 5,27 $ si el 15 % o más de tu tráfico procede de fuera de Amazon.

Un vendedor vendió su negocio de Merch por 93 077 dólares, obteniendo un beneficio neto de 79 116 dólares tras descontar las comisiones. Otro informe de ingresos señala una media de tan solo 652,55 dólares al mes durante seis meses, una gran diferencia que conviene tener en cuenta.

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4. Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing permite a cualquiera autopublicar un libro electrónico o en rústica directamente en Amazon, por tan solo 0 dólares si te encargas tú mismo de la edición y el diseño de la portada. Según la propia página de KDP de Amazon, un libro publicado está disponible en unas 72 horas. Si ya te dedicas a escribir de forma profesional, este método es una buena alternativa a los trabajos freelance en línea.

Cómo empezar:

Crea una cuenta gratuita: regístrate en kdp.amazon.com; la inscripción es gratuita. Formatear y diseñar: escribe o convierte un manuscrito utilizando las herramientas gratuitas de KDP o Kindle Create y, a continuación, diseña la portada o encarga su creación. Elige el porcentaje de derechos de autor y publica: elige el plan de derechos de autor del 35 % o del 70 %, decide si te inscribes en KDP Select y publica.

💡 Dato importante: El nivel de regalías del 70 % solo se aplica a los libros con un precio comprendido entre 2,99 y 9,99 dólares en los territorios elegibles (en los demás casos, el porcentaje es del 35 %). Para poder optar al 70 % en KDP Select, es necesario cumplir un requisito de exclusividad de 90 días, por lo que el libro no puede venderse al mismo tiempo en Kobo ni en Apple Books.

Los pagos de derechos de autor se realizan aproximadamente 60 días después de que finalice el mes de ventas, una norma ampliamente difundida que conviene confirmar en la propia página de ayuda sobre pagos de KDP. Un resumen secundario de una encuesta realizada en 2025 a autores independientes indica que alrededor del 44 % de los autores ganan 100 dólares al mes o menos, mientras que los autores activos con un catálogo real y un plan de marketing obtienen una mediana de entre 12 000 y 15 000 dólares al año.

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5. Dropshipping a través de Amazon (realizado de forma conforme)

El dropshipping en Amazon solo es legal en una forma concreta: debes ser el vendedor registrado, lo que significa que solo el nombre de tu empresa debe aparecer en los albaranes, las facturas y los envases. Comprar a un minorista u otro vendedor y hacer que envíen los productos directamente bajo la marca de otra persona va explícitamente en contra de la política de Amazon; no se trata de una zona gris.

Cómo empezar:

Asegúrate de tener un acuerdo con el proveedor que cumpla con la normativa: firma un acuerdo por escrito con un proveedor legítimo o un proveedor de servicios logísticos externos (3PL) en el que se confirme que solo el nombre de tu empresa aparece en todos los albaranes, facturas y embalajes. Regístrate y publica tus anuncios con cuidado: abre una cuenta de vendedor profesional y publica productos únicamente cuando puedas garantizar realmente que el cumplimiento de los requisitos esté garantizado. Prueba tus propios anuncios: realiza un pedido de prueba de tu propio producto antes de ampliar la escala, para confirmar que el embalaje y la documentación cumplen realmente con la política de envío directo de Amazon.

💡 Realidad: Este es el modelo con fuentes más escasas de esta guía. Los datos sobre costes, márgenes y ejemplos que se encuentran en Internet casi siempre se refieren a la versión prohibida de envío directo por parte del minorista, no a la que cumple con la normativa, así que toma con mucho escepticismo cualquier cifra concreta en dólares que veas en otros sitios.

Prepárate para márgenes reducidos una vez que se tengan en cuenta las comisiones por recomendación y los costes de los proveedores externos (3PL) o de los proveedores, y consulta la política oficial de envío directo de Amazon antes de firmar cualquier acuerdo con un proveedor.

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6. Venta al por mayor

La venta al por mayor consiste en comprar un producto que ya ha demostrado su éxito al por mayor, directamente al fabricante o a un distribuidor autorizado, para luego revenderlo en Amazon. Como el producto ya tiene demanda, se vende más rápido que si se creara una marca desde cero.

Cómo empezar:

Encuentra un producto de éxito: identifica un producto consolidado, sin restricciones de acceso y con demanda existente en Amazon; a continuación, ponte en contacto con el fabricante o con un distribuidor autorizado para conocer los precios al por mayor. Consigue una prueba fehaciente de autorización: Obtén una factura al por mayor o una carta de autorización, ya que el proceso de desbloqueo de Amazon requiere una prueba de que eres un revendedor autorizado. Publica el producto y gestiona los envíos: Registra una cuenta de vendedor profesional, obtén la autorización para vender el producto y envía el stock a FBA o gestiona los pedidos tú mismo.

💡 Realidad: Calcula que necesitarás entre 1.000 y 2.000 dólares como mínimo para empezar a pequeña escala; lo más habitual es necesitar entre 2.000 y 10.000 dólares para cumplir con las cantidades mínimas de pedido de los distribuidores.

Las estimaciones de margen varían significativamente según las fuentes. Algunas citan entre un 10 % y un 25 %, otras hasta un 50 %, y otras describen la venta al por mayor como más estable, entre un 8 % y un 15 %; aproximadamente entre un 10 % y un 20 % neto después de comisiones es el rango más razonable.

Verifica a cualquier proveedor del mismo modo que verificarías una factura al por mayor: un verdadero mayorista tiene un almacén físico y una línea telefónica, no solo un correo electrónico o un nombre de usuario de Telegram.

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7. Marca propia a través de Amazon FBA

La marca propia consiste en adquirir un producto genérico de un fabricante, comercializarlo bajo tu propia marca y venderlo a través de FBA. Es la opción que requiere más capital y tiempo de esta guía; suele llevar entre dos y cuatro meses desde la selección del producto hasta la primera venta, una vez tenidos en cuenta el abastecimiento, las muestras y el envío.

Cómo empezar:

Investiga el producto: utiliza una herramienta de investigación como Jungle Scout (desde 29 $ al mes) para encontrar un producto pequeño y ligero, con un precio de entre 20 y 80 $, que cuente con entre 100 y 500 reseñas y una demanda clara y poco saturada. Abastecimiento y muestras: Encuentra un fabricante, normalmente a través de Alibaba, y solicita muestras a más de un proveedor antes de comprometerte con una cantidad mínima de pedido al por mayor. Regístrate y lanza el producto: Abre una cuenta de vendedor profesional, inscríbete en FBA, crea el anuncio y registra tu marca en el Registro de Marcas de Amazon en cuanto esté disponible.

Pide muestras a al menos dos fabricantes diferentes antes de comprometerte con un pedido al por mayor. Supone un pequeño gasto inicial adicional, pero un solo proveedor inadecuado podría arruinar todo tu presupuesto de lanzamiento.

💡 Una dosis de realidad: No existe una única fuente fidedigna que confirme una cifra concreta para los costes iniciales. Las fuentes del sector suelen citar entre 2.000 y 10.000 dólares para cubrir las muestras, el stock inicial y un presupuesto de lanzamiento en publicidad de pago por clic (PPC).

Un caso práctico citado con frecuencia indica que un vendedor generó 75 762 dólares en un solo mes, con un beneficio neto de 57 033 dólares tras deducir las comisiones; sin embargo, esta información procede de la propia comunidad del vendedor y no ha sido auditada de forma independiente, por lo que debe considerarse un caso atípico llamativo, no un resultado habitual.

Una recopilación de un agregador secundario (no son datos propios de Amazon) sitúa los ingresos medios de un vendedor de FBA en torno a los 160 000 dólares al año, con una mediana más cercana a los 35 000 dólares al año.

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8. Amazon Handmade

Amazon Handmade está destinado a productos auténticamente hechos a mano, modificados a mano o ensamblados a mano por un equipo de 20 personas o menos utilizando herramientas manuales o maquinaria ligera, y no a artículos producidos en masa, fabricados en serie o revendidos. La aprobación exime del pago de la cuota mensual del plan Professional, de 39,99 dólares al mes, lo que supone un ahorro de aproximadamente 480 dólares al año, tal y como se confirma directamente en la propia página de Handmade de Amazon.

Cómo empezar:

Consigue una cuenta Professional: regístrate o pasa a una cuenta de venta Professional. Solicita tu inclusión en Handmade: envía tu solicitud a sell.amazon.com/programs/handmade, describiendo tus productos y tu proceso de producción con detalle. Publica tus productos y crea tu perfil: una vez aprobada la solicitud, añade la clasificación «Handmade» a tus anuncios y crea un perfil de creador en el que describas tu proceso creativo.

💡 Datos reales: la aprobación suele tardar hasta dos semanas, aunque a veces solo unos días. La comisión por recomendación es del 15 % del precio de venta o 0,30 $, lo que sea mayor, tal y como se confirma en la propia página de Handmade de Amazon.

Esta investigación no ha arrojado ninguna prueba sólida y verificable de los ingresos específicos de los vendedores de Handmade, por lo que, en lugar de recurrir a una anécdota poco convincente, la conclusión honesta es que el margen neto depende totalmente de tus propios materiales y del tiempo de producción, y no de una media de toda la plataforma.

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Las herramientas adecuadas pueden facilitar mucho la venta en Amazon, sobre todo si acabas de empezar. La buena noticia es que no es necesario gastar cientos de dólares en software desde el principio.

Varias plataformas de confianza ofrecen planes gratuitos o funciones útiles sin coste que te ayudan a investigar productos, estimar beneficios, optimizar los anuncios y gestionar tu negocio. A medida que crezcan tus ventas, siempre podrás pasarte a planes de pago con funciones más avanzadas.

Aplicación Amazon Seller (gratuita) : la aplicación oficial de Amazon te permite escanear códigos de barras de productos, comparar precios actuales, calcular la rentabilidad, gestionar el inventario y supervisar los pedidos desde tu smartphone. Es una herramienta imprescindible para principiantes, sobre todo para aquellos interesados en el comercio minorista o el arbitraje online.

: la aplicación oficial de Amazon te permite escanear códigos de barras de productos, comparar precios actuales, calcular la rentabilidad, gestionar el inventario y supervisar los pedidos desde tu smartphone. Es una herramienta imprescindible para principiantes, sobre todo para aquellos interesados en el comercio minorista o el arbitraje online. Calculadora de ingresos de Amazon (gratuita) : antes de adquirir stock, utiliza la calculadora gratuita de Amazon para calcular las tarifas de logística, las comisiones por recomendación, los gastos de envío y los posibles márgenes de beneficio. También compara el servicio «Logística de Amazon» (FBA) con el servicio «Envío por el vendedor» (FBM) para ayudarte a elegir la mejor opción de logística.

: antes de adquirir stock, utiliza la calculadora gratuita de Amazon para calcular las tarifas de logística, las comisiones por recomendación, los gastos de envío y los posibles márgenes de beneficio. También compara el servicio «Logística de Amazon» (FBA) con el servicio «Envío por el vendedor» (FBM) para ayudarte a elegir la mejor opción de logística. Keepa (funciones gratuitas) : Keepa realiza un seguimiento del historial de precios, el «Best Sellers Rank» (BSR) y la disponibilidad de existencias. En lugar de juzgar un producto basándote únicamente en el precio de hoy, puedes ver las tendencias de ventas y precios a largo plazo antes de tomar una decisión de compra.

: Keepa realiza un seguimiento del historial de precios, el «Best Sellers Rank» (BSR) y la disponibilidad de existencias. En lugar de juzgar un producto basándote únicamente en el precio de hoy, puedes ver las tendencias de ventas y precios a largo plazo antes de tomar una decisión de compra. Plan gratuito de Helium 10 – Helium 10 ofrece acceso limitado a herramientas de investigación de productos, búsqueda de palabras clave, optimización de fichas de producto y estimación de beneficios. Aunque el plan gratuito tiene límites de uso, es una excelente introducción a la plataforma y a las herramientas que muchos vendedores experimentados de Amazon utilizan a diario.

– Helium 10 ofrece acceso limitado a herramientas de investigación de productos, búsqueda de palabras clave, optimización de fichas de producto y estimación de beneficios. Aunque el plan gratuito tiene límites de uso, es una excelente introducción a la plataforma y a las herramientas que muchos vendedores experimentados de Amazon utilizan a diario. Google Trends (gratuito) : compara el interés de búsqueda a lo largo del tiempo para identificar productos de temporada y nichos en crecimiento. Es una forma sencilla de validar la demanda antes de invertir en stock.

: compara el interés de búsqueda a lo largo del tiempo para identificar productos de temporada y nichos en crecimiento. Es una forma sencilla de validar la demanda antes de invertir en stock. Canva (gratuito): crea imágenes de productos, gráficos para redes sociales y contenido promocional sin necesidad de tener conocimientos profesionales de diseño. Resulta especialmente útil para creadores de KDP, Productos promocionales bajo demanda, Handmade e influencers.

Empezar con estas herramientas gratuitas te permite aprender los conceptos básicos sin que los costes se disparen. Una vez que tu negocio empiece a generar beneficios, dar el salto a un software premium será una decisión mucho más fácil de tomar.

Los mejores cursos de Amazon para mejorar tus habilidades de venta

Un curso estructurado puede ayudarte a desarrollar las habilidades adecuadas más rápido que si aprendes solo a base de prueba y error. A diferencia de muchos programas caros de coaching o mentoría, estos cursos siguen un plan de estudios que puedes seguir a tu propio ritmo, con lecciones organizadas y ejercicios prácticos. Empieza con las opciones gratuitas para aprender los conceptos básicos y, después, elige un curso de pago que se adapte a tus objetivos.

Cursos gratuitos y «freemium»

Universidad para vendedores de Amazon : la plataforma oficial de formación de Amazon con lecciones sobre la configuración de la cuenta, la publicación de productos, FBA, publicidad, gestión de inventario, fijación de precios, estado de la cuenta y Seller Central. Es el mejor punto de partida para conocer las últimas políticas de Amazon, las funciones de Seller Central y las mejores prácticas recomendadas.

: la plataforma oficial de formación de Amazon con lecciones sobre la configuración de la cuenta, la publicación de productos, FBA, publicidad, gestión de inventario, fijación de precios, estado de la cuenta y Seller Central. Es el mejor punto de partida para conocer las últimas políticas de Amazon, las funciones de Seller Central y las mejores prácticas recomendadas. Marketing y ventas en el comercio electrónico de Amazon: SEO y anuncios (Coursera) – Curso a tu propio ritmo que abarca el SEO de Amazon, la investigación de palabras clave, la optimización de listados, los anuncios patrocinados y estrategias para aumentar la visibilidad de los productos. Puedes realizar el curso de forma gratuita o pagar para obtener un certificado.

– Curso a tu propio ritmo que abarca el SEO de Amazon, la investigación de palabras clave, la optimización de listados, los anuncios patrocinados y estrategias para aumentar la visibilidad de los productos. Puedes realizar el curso de forma gratuita o pagar para obtener un certificado. Dropshipping y arbitraje minorista en Amazon con IA (Coursera) – Curso apto para principiantes que abarca el dropshipping y el arbitraje minorista en Amazon, con especial énfasis en la política de dropshipping de Amazon y las prácticas de venta conformes con la normativa. También introduce la investigación de productos, la búsqueda de proveedores y los fundamentos del envío por cuenta propia (FBM).

– Curso apto para principiantes que abarca el dropshipping y el arbitraje minorista en Amazon, con especial énfasis en la política de dropshipping de Amazon y las prácticas de venta conformes con la normativa. También introduce la investigación de productos, la búsqueda de proveedores y los fundamentos del envío por cuenta propia (FBM). Conviértete en un autor superventas en Amazon como autor independiente (Coursera): un curso centrado en KDP que enseña el SEO de Amazon para libros, la investigación de palabras clave, la selección de categorías y estrategias de marketing para mejorar la visibilidad.

Cursos de pago

Estos cursos sobre cómo vender en Amazon ofrecen una ruta de aprendizaje más estructurada que la que se obtiene únicamente a partir de vídeos individuales de YouTube, a la vez que resultan más asequibles que muchos programas de coaching premium.

Mantén los ingresos mientras tu tienda de Amazon se pone en marcha

Incluso las vías más rápidas mencionadas anteriormente rara vez dan resultados inmediatos. Las regalías de KDP suelen abonarse unos 60 días después de que finalice el mes de ventas; las comisiones de los influencers siguen un ciclo similar de 60 días; y los pagos estándar de Amazon a los vendedores se realizan aproximadamente cada 14 días tras tu primera venta, no tras tu primer anuncio.

Mientras esperas ese primer pago, merece la pena contar con una fuente de ingresos alternativa que requiera poco esfuerzo y se abone antes. La guía de Eneba sobre los 27 mejores trabajos secundarios online es un buen lugar para buscar algo que puedas compaginar con tu tienda de Amazon, no en lugar de ella.

Lo que no funciona: estafas en la venta en Amazon que hay que evitar

Agencias de automatización de Amazon que prometen «hacerlo todo por ti»: el caso de la FTC contra Click Profit (que también opera como FBALaunch, Sectores de la automatización y PortfolioLaunch) alega que la empresa se apropió de al menos 14 millones de dólares de consumidores que pagaron entre 45 000 y 75 000 dólares por adelantado, más unos 10 000 dólares adicionales en concepto de inventario, con la promesa de una tienda en Amazon que generara ingresos pasivos.

La propia Amazon suspendió o cerró el 95 % de las tiendas de Click Profit por incumplir sus políticas. Las sentencias definitivas ascendieron a 13,6 millones de dólares y 7,3 millones de dólares en contra de los operadores. Fuente: comunicado de prensa de la FTC.

Programas de oportunidades de comercio electrónico «basados en IA»: La FTC prohibió definitivamente a los operadores de Creadores de imperios del comercio electrónico en mayo de 2025 después de que se comercializaran programas de formación que costaban alrededor de 2.000 dólares y tiendas «llave en mano» que costaban hasta 35.000 dólares con afirmaciones sin fundamento de ganancias de 10.000 dólares al mes. Fuente: Comunicado de prensa de la FTC.

La FTC prohibió definitivamente a los operadores de Creadores de imperios del comercio electrónico en mayo de 2025 después de que se comercializaran programas de formación que costaban alrededor de 2.000 dólares y tiendas «llave en mano» que costaban hasta 35.000 dólares con afirmaciones sin fundamento de ganancias de 10.000 dólares al mes. Fuente: Comunicado de prensa de la FTC. Esquemas de consultoría que garantizaban «100 000 dólares al mes»: Ecom Genie Consulting estafó más de 12 millones de dólares a los consumidores con promesas de tiendas en Amazon y Walmart que generarían «más de 100 000 dólares al mes», antes de que un acuerdo extrajudicial de 2025 prohibiera a su operador seguir en el sector de las oportunidades de negocio con una sentencia de casi 14 millones de dólares. Fuente: comunicado de prensa de la FTC.

Ecom Genie Consulting estafó más de 12 millones de dólares a los consumidores con promesas de tiendas en Amazon y Walmart que generarían «más de 100 000 dólares al mes», antes de que un acuerdo extrajudicial de 2025 prohibiera a su operador seguir en el sector de las oportunidades de negocio con una sentencia de casi 14 millones de dólares. Fuente: comunicado de prensa de la FTC. Listas falsas de «proveedores mayoristas verificados»: Las señales de alerta incluyen proveedores a los que solo se puede contactar por correo electrónico o Telegram sin una dirección de almacén verificable, precios un 30 % o más por debajo del mercado y directorios de «clubes mayoristas» que cobran cuotas de acceso recurrentes. Un verdadero mayorista gana dinero con el margen, no con las cuotas de afiliación.

Las señales de alerta incluyen proveedores a los que solo se puede contactar por correo electrónico o Telegram sin una dirección de almacén verificable, precios un 30 % o más por debajo del mercado y directorios de «clubes mayoristas» que cobran cuotas de acceso recurrentes. Un verdadero mayorista gana dinero con el margen, no con las cuotas de afiliación. Reseñas pagadas y esquemas de manipulación de reseñas: Amazon demandó a AMZ Mastery en mayo de 2024 por vender reseñas falsas, valoraciones de vendedores y cuentas de vendedor fraudulentas. Y en agosto de 2025, un tribunal del condado de King ordenó la transferencia de más de 75 dominios fraudulentos vinculados a una red de intermediarios de reseñas.

Amazon afirma que bloqueó más de 275 millones de reseñas sospechosas de ser falsas solo en 2024, y que ha expulsado de forma permanente a marcas consolidadas y multimillonarias por manipular las reseñas. Fuente: datos facilitados por la propia Amazon.

Veredicto final sobre cómo vender en Amazon

Aprender a vender en Amazon sigue siendo una oportunidad real, pero se trata de un abanico de ocho modelos de negocio genuinamente diferentes, no de un atajo único. Las vías para creadores sin necesidad de capital —KDP, Productos promocionales bajo demanda y el Programa de Influencers— siguen siendo la forma más accesible para cualquiera que empiece desde cero hoy en día.

Las vías basadas en el inventario —el arbitraje, la venta al por mayor y la marca propia— pueden reportar mayores beneficios a gran escala, pero exigen capital real, tiempo real y tolerancia ante unas comisiones que aumentan más rápido que los ingresos de los vendedores, en un mercado que se está consolidando en torno a vendedores con gran capitalización.

Empieza por el método que mejor se adapte a lo que realmente tienes ahora mismo: seguidores, una habilidad, algo de capital o tiempo libre, en lugar de perseguir el que parezca más rápido en Internet.

Preguntas frecuentes