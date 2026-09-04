7 trabajos extra que se pagan semanalmente: cómo funcionan y cuánto puedes ganar

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Los trabajos secundarios que pagan semanalmente son una opción realista para cualquiera que necesite dinero antes de la próxima nómina, y el servicio completo de compras de Instacart es, sin duda, la opción semanal más clara en este sentido, ya que ingresa las ganancias todos los miércoles. Ese horario es ideal para quien pueda dedicar entre 10 y 15 horas a la semana y tenga acceso a un coche y un smartphone, mientras que la compraventa de inmuebles o la transcripción por cuenta propia pueden tardar más en generar unos ingresos constantes.

El salario bruto de las aplicaciones de compras y reparto que se indican a continuación suele oscilar entre los 12 y los 25 dólares por hora, sin contar las propinas, mientras que los demás métodos utilizan estructuras salariales diferentes. Un repartidor de Instacart en Reddit describió unos ingresos de «750 dólares a la semana» y, según se informa, la colaboradora de TaskRabbit Vanessa García ganaba hasta 9.000 dólares al mes con 25 habilidades diferentes, por lo que la diferencia entre una primera semana floja y una semana posterior con buenos ingresos es enorme. Los trabajos secundarios que se pagan semanalmente funcionan mejor como forma de cubrir un déficit de liquidez a corto plazo entre nóminas, no como un ingreso sustitutivo garantizado.

VEREDICTO RÁPIDO Entre los trabajos secundarios que pagan semanalmente que se mencionan aquí, el servicio completo de compras de Instacart es la mejor opción para obtener un ingreso semanal predecible, ya que los pagos se reciben todos los miércoles y no hay un umbral mínimo. Empieza a hacer la compra con Instacart si tu objetivo es recibir dinero esta semana en lugar de el mes que viene.

¿Son realmente viables los trabajos secundarios que pagan semanalmente?

Los trabajos secundarios que pagan semanalmente pueden generar entre 100 y 800 dólares aproximadamente, teniendo en cuenta toda la variedad de métodos y cargas de trabajo que hay aquí, pero entre 200 y 500 dólares es un objetivo semanal más realista para la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial. Los trabajos secundarios que pagan rápido pueden generar ingresos semanales muy dispares. Lo que ganes depende mucho más del método y de las horas trabajadas que de lo que prometa la publicidad de la plataforma.

Los trabajos con pago semanal son una opción realista para alguien que pueda dedicar 10 horas o más a la semana y tenga acceso al equipo que requiera el método elegido. Sin embargo, no son en absoluto adecuados para alguien que espere obtener unos ingresos equivalentes a un trabajo a tiempo completo ya desde la primera semana. Incluso las mejores aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente aquí necesitan unas semanas para alcanzar su ritmo óptimo antes de que las cifras empiecen a parecerse a las que se indican a continuación.

La realidad de cualquier trabajo extra con pago semanal es que los métodos que pagan más rápido, como Instacart y DoorDash, exigen el mayor esfuerzo físico y un vehículo fiable. Si estás buscando cómo ganar dinero cada semana, UserTesting es la opción menos predecible, ya que las invitaciones dependen de la demanda y no de las horas que estés dispuesto a trabajar. Esa variabilidad es la razón por la que los trabajos secundarios que pagan semanalmente deben clasificarse según la rapidez y el esfuerzo juntos, y no solo por la tarifa por hora.

7 trabajos secundarios reales que pagan semanalmente, clasificados según la rapidez con la que se recibe el dinero

Los siete métodos que se indican a continuación ofrecen pagos a ritmos muy diferentes. Los ingresos reales en los siete casos siguen dependiendo más de las horas trabajadas y de la demanda local que de la plataforma que se elija en primer lugar. El desglose que figura a continuación recoge cuánto paga cada uno, la rapidez con la que se recibe el dinero y lo que se necesita para empezar esta misma semana.

1. Servicio completo de compras de Instacart

El servicio completo de compras de Instacart es uno de los trabajos complementarios que pagan semanalmente, con un salario bruto realista de entre 15 y 25 dólares por hora antes de gastos. Los mejores repartidores pueden llegar a ganar entre 30 y 40 dólares por hora en las franjas horarias de mayor actividad, y se les paga semanalmente mediante ingreso directo todos los miércoles por los lotes completados entre el lunes y el domingo anteriores. Esa cifra bruta se reduce a aproximadamente entre 12 y 20 dólares por hora netos una vez descontados la gasolina, el desgaste del vehículo y los impuestos, por lo que la cantidad semanal real depende de las horas trabajadas y de la demanda de los lotes en un mercado determinado.

Entre los trabajos con pago semanal, Instacart depende en gran medida de las propinas, que suponen aproximadamente el 42 % del salario total. Los datos de ingresos de los repartidores de Gridwise para 2026 sitúan la remuneración media por recorrido de un comprador de Instacart en 12,21 dólares por hora, con el 25 % superior ganando 14,98 dólares o más y el 10 % superior ganando 18,44 dólares o más una vez incluidas las propinas.

Para cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero cada semana, un repartidor describió en Reddit un horario constante entre semana e informó de que ganaba 750 dólares a la semana. Como trabajo extra con pago semanal, registrarse en Instacart no cuesta nada. La única compra habitual es una bolsa isotérmica de entre 15 y 30 dólares, si Instacart no proporciona una en tu zona. Si tu objetivo supera esa cifra, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana ofrece más formas de alcanzar un total semanal de cuatro cifras.

En comparación con otras aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente, Instacart tiene unos requisitos de acceso bastante sencillos. Debes tener al menos 18 años y disponer de permiso de trabajo en EE. UU. Los compradores de servicio completo también necesitan un coche fiable, un smartphone con iOS 17 o Android 8.0 o superior, la capacidad de levantar 40 libras y haber superado una verificación de antecedentes.

El error más común es aceptar todos los encargos mal remunerados en lugar de ser selectivo, y no llevar un registro del kilometraje para la declaración de impuestos; ambos factores reducen silenciosamente la diferencia entre la tarifa bruta anunciada de entre 15 y 25 dólares y el salario real neto.

Pago todos los miércoles Instacart 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El servicio de compras a domicilio ofrece una remuneración bruta de entre 15 y 25 dólares por hora, y los pagos se ingresan todos los miércoles. Empezar a comprar

2. Repartidor de DoorDash

Ser repartidor de DoorDash es uno de los trabajos extra que se pagan semanalmente, con un salario bruto realista de entre 15 y 25 dólares por hora. A los repartidores de DoorDash se les paga semanalmente mediante ingreso directo todos los lunes por las entregas de la semana anterior. DoorDash también se encuentra entre los trabajos secundarios que pagan rápido. La función «Fast Pay» permite a los repartidores de DoorDash cobrar diariamente por 1,99 dólares, mientras que la tarjeta Crimson, sin comisiones, ofrece acceso instantáneo al dinero tras cada entrega.

Como trabajo extra con pago semanal, DoorDash reporta al repartidor medio unos 240 dólares a la semana en total. Gridwise también sitúa el salario bruto por hora activa en 12,43 dólares en 2025.

Al igual que la mayoría de los trabajos con pago semanal que requieren vehículo, DoorDash tiene algunos requisitos que debes cumplir antes de empezar. La edad mínima varía según la ubicación, y los repartidores en coche necesitan un carné de conducir válido y un seguro (los repartidores en bicicleta y bicicleta eléctrica solo necesitan un documento de identidad oficial). También hay una verificación de antecedentes que suele completarse en un plazo de tres a siete días laborables.

Incluso en el caso de las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente, la cifra por hora anunciada no equivale a los beneficios. El error más común en DoorDash es trabajar durante las horas de menor actividad y olvidarse de restar los gastos del vehículo. Cuando estés aprendiendo a ganar dinero cada semana con DoorDash, recuerda que trabajar en los periodos de mayor actividad y llevar un control de los gastos del vehículo es más importante que simplemente permanecer conectado durante más tiempo.

Si conducir no es lo tuyo, nuestra guía sobre cómo ganar dinero con el móvil te ofrece otras opciones para ganar dinero a través del móvil.

Ingresos semanales todos los lunes DoorDash 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El trabajo como repartidor paga entre 15 y 25 dólares brutos por hora, que se ingresan en tu cuenta todos los lunes. Empieza a usar DoorDash

3. Trabajos en TaskRabbit

TaskRabbit se diferencia de la mayoría de los trabajos extra que pagan semanalmente porque los pagos se reciben entre uno y tres días laborables tras finalizar una tarea, en lugar de en un día fijo de la semana. Las tareas generales suelen pagar entre 20 y 50 dólares por hora, mientras que los trabajos especializados pueden alcanzar entre 40 y 80 dólares. TaskRabbit no es un trabajo extra tradicional con pago semanal, pero esa rapidez en el pago lo convierte en una de las opciones que pagan más rápido para cualquiera que necesite dinero antes.

La propia página de asistencia de TaskRabbit indica que su comisión de servicio, de aproximadamente el 15 %, se cobra al cliente además de la tarifa del colaborador, y nunca se deduce de lo que este gana. Los nuevos colaboradores suelen empezar con unos 25 dólares por hora para conseguir sus primeras valoraciones.

La trabajadora Vanessa García ha afirmado que gana hasta 9.000 dólares al mes ofreciendo 25 habilidades diferentes, desde trabajos de asistente personal hasta personal para eventos. Para empezar, hay que pagar una cuota de inscripción única y no reembolsable de 25 dólares; se requiere un número de la Seguridad Social de EE. UU. para la verificación de antecedentes, y la aprobación puede tardar hasta unas dos semanas en algunos mercados antes de que se pueda reservar la primera tarea.

Si TaskRabbit forma parte de tu plan para ganar dinero cada semana, evita fijar una tarifa inicial demasiado baja solo para conseguir los primeros trabajos. Eso puede fijar tu perfil a una tarifa que luego resulte difícil de subir.

Fija tu propia tarifa TaskRabbit 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa y quédate con el 100 % de las propinas; la mayoría de los pagos se reciben en un plazo de 1 a 3 días. Conviértete en un «Tasker»

4. Turnos de trabajo en Instawork

Instawork es uno de los trabajos secundarios que pagan semanalmente, con turnos que, en la práctica, pagan entre 15 y 20 dólares o más por hora, dependiendo de la categoría. A los trabajadores se les paga semanalmente mediante ingreso directo, y los pagos se procesan los miércoles y suelen llegar el sábado correspondiente a la semana laboral anterior.

Los «Top Pros» que cumplen los requisitos también sitúan a Instawork entre los trabajos secundarios que pagan rápido. Instapay adelanta hasta el 60 % del salario estimado de un turno en aproximadamente una hora, a cambio de una comisión del 5 %.

Instawork destaca entre los trabajos con pago semanal porque los niveles superiores de «Top Pro» también pueden desbloquear un potencial de ingresos adicional. Los «Top Pros» de nivel Oro y Platino pueden obtener bonificaciones de hasta un 25 % en determinados turnos, en lugar de una prima fija en cada turno.

Registrarse es gratuito, pero la aprobación requiere una verificación de antecedentes en varios pasos, que incluye la comprobación del número de la Seguridad Social, una revisión de antecedentes penales y una comprobación en el registro de delincuentes sexuales, además de dos referencias profesionales y fotos con vestimenta de trabajo adecuada; todo ello puede tardar aproximadamente una semana antes de que se pueda reservar el primer turno.

La fiabilidad es fundamental en las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente. En Instawork, no presentarse o cancelar a última hora puede afectar a la puntuación que da acceso al nivel «Top Pro» y a turnos mejor remunerados.

Cobra antes del sábado Instawork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los turnos de trabajo se pagan entre 15 y más de 20 dólares la hora, y el pago semanal se abona todos los miércoles. Busca turnos ahora

5. Revender artículos en Facebook Marketplace y OfferUp

Facebook Marketplace es la excepción entre los trabajos extra que pagan semanalmente, ya que una venta local en efectivo puede cerrarse tan pronto como aparece el comprador. Tu beneficio es la diferencia entre lo que pagaste y el precio de reventa. Esa rapidez también convierte a la reventa local en uno de los trabajos extra que pagan rápido, ya que puede superar por completo un pago semanal.

Cualquiera que quiera aprender a ganar dinero cada semana reventando artículos necesita un suministro constante de stock que merezca la pena. Un revendedor con experiencia declaró haber obtenido 47 000 dólares de beneficio en 18 meses gracias a Facebook Marketplace, aunque ese resultado requirió un esfuerzo constante en la búsqueda de productos. Las ventas con recogida local no conllevan ninguna comisión de Facebook Marketplace, mientras que los pedidos enviados conllevan una comisión de venta del 10 % con un mínimo de 0,80 dólares, y no hay ningún coste de inscripción más allá del inventario. Un presupuesto inicial realista oscila entre 50 y 200 dólares.

El error más habitual es pagar de más por un artículo sin consultar primero los precios de venta de productos similares, lo que inmoviliza el dinero en algo que no se podrá revender con beneficios esa misma semana, si es que se revende. Si la reventa local es solo una de las opciones que quieres probar, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en pocos días recoge más métodos para obtener ingresos a corto plazo.

Efectivo el mismo día Facebook Marketplace 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende artículos en tu zona a cambio de dinero en efectivo en cuanto aparezca un comprador, sin necesidad de esperar una semana. Empieza a vender

6. Transcripción y subtitulación como autónomo en Rev

Rev es uno de los trabajos extra que pagan semanalmente; la transcripción se remunera entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio, y la subtitulación, entre 0,54 y 1,10 dólares. A los autónomos se les paga semanalmente a través de PayPal por el trabajo aprobado, sin un umbral mínimo establecido. Esa tarifa por minuto parece baja hasta que se convierte en una cifra por hora, y la conversión depende totalmente de la velocidad de escritura y de la calidad del audio.

Rev es uno de esos trabajos con pago semanal en los que la velocidad influye directamente en la tarifa real por hora. Transcribir correctamente un archivo confuso de 60 minutos puede llevar entre tres y cinco veces su duración. Un archivo de 0,40 dólares por minuto que tarda cuatro horas en completarse supone una remuneración cercana a los 6 dólares por hora, mientras que un archivo limpio con la misma tarifa puede reportar mucho más por hora.

Como trabajo extra a distancia con pago semanal, Rev requiere un ordenador y una conexión a Internet fiable antes de completar su evaluación de habilidades y el proyecto de prueba. Sin embargo, la propia página de autónomos de Rev indica actualmente que hay una lista de espera debido al elevado volumen de solicitudes, por lo que la aprobación tarda ahora más tiempo que el rápido plazo de respuesta que solía ofrecer este método.

El error más común es subestimar el tiempo que realmente lleva limpiar un audio de mala calidad, lo que puede hacer que, sin que te des cuenta, la tarifa efectiva por hora quede por debajo del salario mínimo, aunque la tarifa por minuto parezca razonable sobre el papel.

Pago semanal a través de PayPal Rev 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Transcribe y añade subtítulos por entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto; el pago se realiza semanalmente a través de PayPal. Empezar a transcribir

7. Pruebas de usabilidad remuneradas en UserTesting

A diferencia de los trabajos con pago semanal fijo, UserTesting paga aproximadamente 14 días después de cada prueba aprobada. Una prueba de 30 minutos puede reportar unos 30 dólares, mientras que una de 60 minutos puede reportar unos 60 dólares.

Los evaluadores activos suelen ganar, en la práctica, entre 100 y 400 dólares al mes en total, lo que puede suponer entre 40 y 60 dólares en una semana activa, ya que las invitaciones son irregulares y muchos procesos de selección no dan lugar a pruebas remuneradas. Las cifras de 30 y 60 dólares mencionadas anteriormente se refieren a pruebas completadas, no a una tarifa por hora garantizada. La inscripción es gratuita e incluye una breve prueba de práctica antes de la aprobación.

El error más común es responder a las preguntas de selección de forma apresurada o deshonesta para poder optar a estudios mejor remunerados, lo que conlleva el riesgo de que se suspenda la cuenta en cuanto un revisor detecte la discrepancia.

Gana dinero por hacer pruebas UserTesting 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana entre 30 y 60 dólares por prueba; los pagos se ingresarán en tu cuenta de PayPal unos 14 días después. Empezar a probar

Comparativa de los 7 métodos

A continuación se muestra una comparación entre los costes iniciales y la rapidez de pago de estas actividades complementarias que pagan semanalmente. Si quieres que te paguen semanalmente, la columna «Frecuencia de pago» indica exactamente cuándo se realiza cada ingreso periódico.

Método Coste inicial Plazo hasta el primer pago Frecuencia de pago Ganancias semanales realistas Instacart 0 $ (bolsa opcional de 15-30 $) Días, y luego el primer miércoles del mes Semanal, todos los miércoles Entre 180 y 500 $ de media; hasta 750 $ con más de 25 horas DoorDash 0 $ (bolsa opcional de 15 $) De 3 a 7 días para la verificación de antecedentes, y luego el lunes siguiente Semanal, todos los lunes (opción de pago diario «Fast Pay») Un promedio de ~240 $; más con Peak Pay TaskRabbit 25 $ de cuota única de inscripción Aprobación en hasta ~2 semanas; después, de 1 a 3 días por tarea Por tarea, de 1 a 3 días laborables Entre 400 y 1.000 dólares de media por unas 20 horas Instawork 0 $ Aproximadamente una semana para la aprobación Semanal, se tramita los miércoles Entre 225 y 400 dólares de media; hasta un 25 % de bonificación por turno para los «Top Pro» Facebook Marketplace / OfferUp Inventario inicial de entre 50 $ y 200 $ El mismo día, en la primera venta Dinero en efectivo al instante por cada venta De 60 a 300 dólares o más, dependiendo del volumen de abastecimiento Ingresos 0 $ Actualmente en lista de espera; el tiempo de aprobación varía Semanalmente a través de PayPal De 50 a 150 dólares a tiempo parcial UserTesting 0 $ De unos días a unas semanas para recibir la primera invitación ~14 días después de cada prueba aprobada, a través de PayPal Entre 40 y 60 dólares por semana activa; entre 100 y 400 dólares al mes en total

La tabla también muestra qué aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente tienen un día fijo de pago y qué métodos siguen un calendario diferente. Si buscas más opciones además de las tres que se indican a continuación, nuestra guía de aplicaciones de juegos para ganar dinero real ofrece una selección más amplia de juegos basados en recompensas.

Aplicaciones de «jugar para ganar» que se pueden combinar con trabajos extra que pagan semanalmente

Combinar una aplicación de recompensas o de «jugar para ganar» con trabajos secundarios que pagan semanalmente añade una pequeña fuente adicional de ingresos a los ingresos de los trabajos esporádicos o por cuenta propia, normalmente entre 5 y 40 dólares a la semana, dependiendo del tiempo dedicado. Si ya cobras semanalmente por tu trabajo principal, estas aplicaciones pueden cubrir pequeños huecos entre pagos.

Las aplicaciones de recompensas requieren menos configuración que las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente, pero su límite máximo de ganancias es mucho menor. Su mejor función es aportar una pequeña cantidad además de los siete métodos principales.

Las aplicaciones de recompensas no son la solución principal para ganar dinero cada semana, pero pueden aportar una pequeña fuente de ingresos complementaria a un trabajo temporal más sólido. Las tres opciones que se indican a continuación son gratuitas y tienen umbrales de pago relativamente bajos.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona cuando buscas trabajos extra que paguen semanalmente

Las estafas suelen imitar los trabajos secundarios que pagan rápido prometiendo dinero antes de que se haya completado ningún trabajo real. Los métodos que no funcionan en los trabajos secundarios que pagan semanalmente son aquellos que nunca ofrecen un calendario de pagos real. Ambos patrones aparecen constantemente en la publicidad de la economía gig y de las aplicaciones de recompensas, y merece la pena mencionarlos específicamente.

Plataformas de tareas de pago por uso: los trabajos legítimos con pagos semanales no cobran a los trabajadores solo por desbloquear una primera tarea o turno. Los sitios web que exigen una cuota de acceso por adelantado siguen un patrón sobre el que la BBB ha advertido en repetidas ocasiones.

los trabajos legítimos con pagos semanales no cobran a los trabajadores solo por desbloquear una primera tarea o turno. Los sitios web que exigen una cuota de acceso por adelantado siguen un patrón sobre el que la BBB ha advertido en repetidas ocasiones. Aplicaciones que prometen «500 dólares al instante por registrarse»: las aplicaciones que anuncian una enorme bonificación por registrarse, pero que imponen un umbral de pago casi imposible de alcanzar, rara vez pagan semanalmente, o ni siquiera pagan.

las aplicaciones que anuncian una enorme bonificación por registrarse, pero que imponen un umbral de pago casi imposible de alcanzar, rara vez pagan semanalmente, o ni siquiera pagan. «Turnos de prueba» no remunerados en aplicaciones de contratación: la FTC ha advertido de que cualquier plataforma de trabajos esporádicos o de contratación que pida a alguien que realice un turno o una tarea antes de cobrar por ello incumple las protecciones salariales básicas, independientemente de cómo lo plantee la aplicación.

la FTC ha advertido de que cualquier plataforma de trabajos esporádicos o de contratación que pida a alguien que realice un turno o una tarea antes de cobrar por ello incumple las protecciones salariales básicas, independientemente de cómo lo plantee la aplicación. Revender sin comprobar los precios de mercado: comprar existencias para revenderlas sin comprobar primero los anuncios vendidos no es una estafa, pero es la forma más rápida de convertir un trabajo extra con pago semanal en existencias sin vender acumuladas en el garaje.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios que pagan semanalmente

Merece la pena dedicarse a los trabajos secundarios que pagan semanalmente para cualquiera que necesite dinero en efectivo antes de la próxima nómina. El servicio completo de compras de Instacart sigue siendo la mejor opción de trabajo secundario con pago semanal para quien quiera un ingreso predecible los miércoles. El límite realista se sitúa más cerca de los 200 a 500 dólares a la semana para la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial, y los ejemplos de ingresos más elevados mencionados anteriormente representan una minoría pequeña y con experiencia, más que un primer mes típico. Si quieres que te paguen semanalmente, prioriza el calendario de ingresos real de la plataforma antes de comparar su tarifa por hora anunciada.

Combinar dos métodos, por ejemplo, Instacart por las mañanas entre semana y TaskRabbit los fines de semana, muestra cómo ganar dinero cada semana sin dejar el trabajo principal, al tiempo que se sigue avanzando hacia el límite superior de ese rango.

A la hora de comparar aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan semanalmente, el factor decisivo debería ser el calendario de pagos real, y no solo la tarifa por hora anunciada, ya que los trabajos secundarios que pagan semanalmente solo cumplen esa promesa cuando el propio calendario de pagos de la plataforma lo respalda. Si tu objetivo es mucho mayor que el pago semanal habitual de un trabajo extra, nuestra guía sobre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente aborda formas más amplias de alcanzar ese objetivo.

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