15 trabajos reales para madres que se pueden hacer desde casa y que realmente dan dinero en 2026

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Existen trabajos reales desde casa para madres. El que más rápido se puede empezar es la contabilidad virtual a través de QuickBooks Live, que la propia Intuit valora en una media de 31 dólares la hora. Esa cifra es realista si puedes dedicarle horas de forma constante y tratarlo como un trabajo de verdad, no como un billete de lotería que compruebas una vez a la semana.

Esta lista combina dos tipos de trabajo: trabajos puntuales basados en habilidades por los que se te paga directamente por las horas trabajadas, como la contabilidad, la redacción, las clases particulares y la costura; y trabajos basados en activos que dan sus frutos poco a poco, como una tienda en Etsy, un catálogo de productos digitales o un blog. No necesitas dinero para la guardería ni una titulación universitaria de cuatro años para empezar a obtener ingresos reales y cuantificables desde la mesa de tu cocina este mismo mes.

Algunos de estos son buenos trabajos online para madres que se quedan en casa, ya que lo único que necesitas es un ordenador portátil. Otros, como la guardería en casa o los arreglos de ropa, funcionan mejor a tiempo parcial, compaginándolos con los hijos que ya tienes en casa. Cada uno de estos trabajos para madres que se quedan en casa que se enumeran a continuación está clasificado según datos salariales reales extraídos de las propias plataformas, no según conjeturas.

¿Es realmente viable el trabajo desde casa para madres?

La mayoría de las principiantes ganan entre 300 y 1.500 dólares al mes durante los primeros 90 días. Un porcentaje menor, que opta por una vía basada en habilidades, como la contabilidad o las clases particulares, alcanza los 2.000 dólares o más al mes en un plazo de 6 a 12 meses. La rapidez con la que lo consigas dependerá de las horas libres que tengas cada semana y de si empiezas con una habilidad comercializable o partiendo de cero. Si quieres hacerte una idea de unos objetivos mensuales realistas, nuestra guía para ganar 1.000 dólares a la semana te explica los cálculos.

La vía realista más rápida para alguien sin experiencia es la redacción freelance o las clases particulares, ya que ambas pueden generar un primer encargo remunerado en una o dos semanas. Una tienda en Etsy o un blog pueden tardar meses en generar su primer dólar significativo, ya que ambos dependen del tráfico de búsqueda, que primero tiene que acumularse.

La guardería en el hogar se sitúa en el extremo opuesto. Ofrece uno de los límites máximos salariales más altos de esta lista, con unos ingresos medios nacionales de los proveedores que oscilan entre los 27 911 y los 38 072 dólares al año, según los datos de Salary.com para 2026. También es la opción que requiere un mayor esfuerzo inicial, ya que la mayoría de los estados exigen una licencia antes de poder aceptar a la primera familia que pague por el servicio.

Una madre que disponga incluso de una pequeña cantidad de dinero para invertir y de un ordenador portátil en buen estado puede empezar esta misma semana a ofrecer servicios basados en sus habilidades. Alguien que empiece de cero sin capital debe contar con que los primeros 30 a 60 días serán de preparación: crear un portafolio, superar una evaluación, obtener una licencia y no generar ingresos. Ese periodo de transición es normal, y es la verdadera razón por la que la mayoría de las listas de trabajos desde casa para madres que prometen dinero inmediato están equivocadas.

15 trabajos reales desde casa para madres, clasificados

Estos son los quince trabajos desde casa para madres que figuran en esta lista, clasificados de mayor a menor rapidez en la obtención de ingresos.

1. Contabilidad virtual a través de QuickBooks Live

Los contables de QuickBooks Live en Intuit ganan una media de 31 dólares por hora, lo que supone unos 65 346 dólares al año. Los contables adjuntos principiantes empiezan con unos 23 dólares por hora, y los contables expertos con experiencia ganan una media de 45 dólares por hora.

Es uno de los puestos a distancia mejor remunerados de esta lista, ya que se trata de un puesto de trabajo fijo, ya sea como empleado o por contrato, y no de un trabajo por encargo a través de una aplicación en la que hay que volver a solicitar trabajos cada día. Precisamente por eso encabeza esta clasificación de trabajos desde casa para madres.

Necesitarás conocimientos básicos de contabilidad, sentirte cómoda con el programa QuickBooks y obtener una nota mínima en la prueba de selección de Intuit. El coste inicial es prácticamente de 0 $ si ya entiendes los conceptos de débito y crédito; calcula entre 200 y 500 $ para un curso certificado de contabilidad si empiezas desde cero. Calcula entre 2 y 4 semanas desde la solicitud hasta tu primer sueldo, ya que ese plazo incluye la evaluación y la incorporación antes de que entre en vigor el calendario de pagos habitual de Intuit.

El error más común es presentar la solicitud sin conocer los fundamentos básicos de la contabilidad y suspender la prueba de selección directamente. Un segundo error es fijar tarifas demasiado bajas para los clientes de contabilidad independientes que se encuentran fuera de QuickBooks Live. Los contables que tratan directamente con los clientes suelen cobrar entre 40 y 80 dólares la hora por su cuenta, una cifra diferente a los 23 a 45 dólares la hora que Intuit paga a sus propios contables contratados, así que no confundas ambas cosas cuando fijes tu propia tarifa más adelante.

Tarifa por hora verificada más alta QuickBooks Live 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 23 y 45 dólares la hora; puedes presentar tu solicitud de forma gratuita si ya tienes conocimientos básicos de contabilidad. Solicitar QuickBooks Live

2. Redacción freelance a través de la bolsa de empleo de ProBlogger

Los escritores que publican en la bolsa de empleo de ProBlogger suelen ganar entre 3 y 10 céntimos por palabra, o entre 50 y 500 dólares por artículo, dependiendo del alcance del mismo. Los escritores con experiencia en SEO cobran entre 0,15 y 0,30 dólares por palabra en otros sitios una vez que se han creado un portafolio.

Se trata de un punto de partida realista, ya que ProBlogger cobra a los empleadores una tarifa real por publicar un anuncio —actualmente 80 dólares por un anuncio estándar—, lo que filtra los anuncios sin presupuesto que inundan los mercados abiertos. También es uno de los trabajos desde casa más fiables para las madres que ya escriben de alguna forma: un blog personal, un boletín informativo o años de correos electrónicos en un trabajo anterior cuentan como muestra inicial.

Necesitas unas cuantas muestras de redacción; incluso las entradas de blog no remuneradas cuentan para empezar, y te ayudará sentirte cómoda enviando propuestas por correo electrónico. El coste inicial es de 0 dólares. Calcula entre 1 y 3 semanas desde tu primera propuesta hasta recibir una factura pagada, ya que la mayoría de los clientes acuerdan un plazo de pago a 15 o 30 días netos.

Tras 3 a 5 trabajos remunerados, empieza a ir más allá de las tarifas iniciales y busca trabajos de redacción SEO mejor remunerados. Empieza con estos pasos:

Escribe dos o tres entradas de muestra en un nicho que conozcas, como la crianza de los hijos, la gestión del presupuesto o un pasatiempo

Crea un portafolio de una sola página; para empezar, basta con un enlace gratuito a Google Docs

Configura alertas de empleo en la bolsa de trabajo de ProBlogger y envía propuestas a diario

Ofrece una tarifa fija por artículo, no por hora, hasta que conozcas tu velocidad de redacción

Aún no se requiere un portafolio ProBlogger Job Board 2.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 50 y 500 dólares por publicación; la consulta y la presentación de propuestas son gratuitas. Explora ofertas de trabajo de redacción

3. Clases particulares de idiomas en línea en Preply

Según los datos de la propia plataforma, los profesores de Preply ganan una media de 18,30 dólares por hora, con tarifas que van desde unos 10 dólares para los profesores noveles hasta 38,90 dólares o más para los especializados y con experiencia. La tarifa que figuran en el anuncio no es lo que realmente te llevas a casa, ya que Preply se lleva una comisión que se va reduciendo a medida que acumulas más horas de clase, lo que, aun así, lo convierte en uno de los mejores trabajos online desde casa para madres que dominen un idioma.

Al igual que la mayoría de los trabajos online para madres desde casa de esta lista, este requiere dominio de un idioma que se pueda enseñar (el inglés es el más demandado), una cámara web y un breve vídeo de presentación. El coste inicial es de 0 $. Calcula entre una y dos semanas para que te aprueben y te programen tu primera clase; a partir de ahí, Preply realiza los pagos aproximadamente cada dos semanas.

Donde la mayoría de los nuevos tutores se atascan es en conformarse indefinidamente con el nivel de tarifa de 10 dólares por miedo a perder reservas. En realidad, las propias métricas de Preply muestran que el nivel intermedio, de entre 15 y 25 dólares, es el rango de precios más reservado para hablantes nativos con experiencia estándar. Si buscas trabajos legítimos desde casa para madres sin necesidad de experiencia, esta opción es ideal, ya que la enseñanza de conversación no requiere un título oficial de profesor.

No se necesita certificado Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario medio es de 18,30 dólares por hora; la solicitud es gratuita y el pago se realiza cada dos semanas. Solicitar puesto de tutor

4. Gestión de Pinterest y redes sociales para pequeñas empresas

Los gestores autónomos de redes sociales cobran a las pequeñas empresas entre 300 y 1.500 dólares al mes por cliente por un paquete básico de entre 8 y 20 publicaciones en 2 a 4 plataformas, o entre 15 y 50 dólares por hora, dependiendo de la experiencia. Uno o dos clientes con contrato fijo pueden sustituir, de forma realista, un sueldo a tiempo parcial, por lo que esta actividad se encuentra entre los trabajos desde casa mejor remunerados para madres que ya conocen las redes sociales.

Necesitas una cuenta personal activa y bien organizada en Pinterest o Instagram para mostrarla como portafolio, así como un software de programación como Tailwind, específico para Pinterest. El coste inicial oscila entre 0 y unos 20 dólares al mes por la herramienta de programación. Calcula entre 2 y 6 semanas para conseguir tu primer cliente a través de grupos locales de Facebook o recomendaciones, un plazo realista para los trabajos desde casa para madres que dependen de las recomendaciones locales en lugar de un mercado abierto.

Un error importante que hay que evitar es fijar el precio de tus paquetes en función del volumen de trabajo (cuántas publicaciones diseñas) en lugar del valor empresarial (clientes potenciales, tráfico web o ventas). Cuando vendes publicaciones en lugar de resultados, sin darte cuenta estás limitando tus ingresos. Para ganar impulso rápidamente, sigue estos pasos prácticos:

Elige primero una plataforma en la que especializarte; Pinterest es una buena opción, ya que las herramientas de programación se encargan de la mayor parte del trabajo pesado

Ofrece una auditoría gratuita de una semana a dos empresas locales para crear casos de éxito

Establece una tarifa mensual fija, en lugar de una tarifa por hora, una vez que tengas un proceso repetible

Ingresos por contrato fijo, no a destajo Tailwind 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los clientes pagan entre 300 y 1.500 dólares al mes; la herramienta en sí cuesta unos 20 dólares al mes. Prueba Tailwind

5. Trabajo de locución en Voices.com

Los ingresos iniciales realistas en Voices.com rondan los 20 dólares por hora, y pueden llegar a entre 50 y 100 dólares por hora con la experiencia y un historial de clientes, con tarifas por proyecto que van desde los 50 dólares hasta varios miles de dólares para trabajos comerciales de mayor envergadura. Solo te pagan una vez que ganas una audición, por lo que los primeros meses se centran en crear un demo, no en obtener ingresos fijos. Ocupa un puesto más bajo en esta clasificación de trabajos desde casa para madres porque los ingresos tardan más en ser predecibles.

Necesitas un espacio de grabación tranquilo; un armario con ropa sirve hasta que compres una cabina; un micrófono USB decente y uno o dos vídeos de demostración. El coste inicial ronda entre 50 y 200 dólares en total para el micrófono y el software básico de edición. El tiempo hasta recibir el primer pago varía mucho; suele ser de entre 1 y 3 meses mientras tu perfil es nuevo, y Voices.com realiza el pago a través de PayPal una vez finalizado el proyecto.

En lugar de presentar ofertas para todas las publicaciones abiertas, centra tu atención desde el principio. Las categorías especializadas, como la narración para cursos de aprendizaje en línea y los vídeos explicativos corporativos, ofrecen tasas de conversión mucho más altas para los principiantes que los anuncios publicitarios, que suscitan una intensa competencia. Contratar el nivel Premium de Voices.com solo tiene sentido una vez que hayas completado algunos proyectos que demuestren tu calidad.

Se adapta a la experiencia Voices.com 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las tarifas empiezan en unos 20 dólares la hora; crear un perfil y hacer una audición es gratis. Crea un perfil de talento

Los proveedores de guarderías domiciliarias autorizadas ganan de media entre 27 911 y 38 072 dólares al año, lo que equivale aproximadamente a entre 13 y 18 dólares por hora, según las cifras de Salary.com para 2026. Se trata de un buen techo salarial, pero la contabilidad virtual a través de QuickBooks Live sigue reportando mayores ingresos anuales, por lo que esta profesión ofrece una remuneración elevada, aunque no es la más alta de esta lista.

La verdadera barrera aquí es el acceso al sector, no el salario. La mayoría de los estados no te permiten acoger a una familia de pago hasta que no tengas la licencia, por lo que esta actividad se sitúa en la mitad de la clasificación a pesar de los elevados ingresos que ofrece una vez superado ese obstáculo.

Al igual que la mayoría de los trabajos desde casa con licencia para madres, los requisitos varían según el estado, pero suelen incluir una verificación de antecedentes, una inspección de seguridad del hogar, un certificado de RCP y primeros auxilios, y un número máximo de niños por adulto. El coste inicial suele oscilar entre 200 y 1.000 dólares, o más, en concepto de tasas de licencia, equipamiento de seguridad y seguro, dependiendo del estado. El tiempo hasta recibir el primer sueldo es de entre 1 y 3 meses, ya que solo la obtención de la licencia puede llevar varias semanas antes de que se inscriba tu primera familia.

Fijar unas tarifas demasiado bajas en comparación con los centros comerciales es lo que hace que los nuevos proveedores pierdan ingresos. Dado que el cuidado a domicilio ya se ofrece con un descuento del 20 % al 30 % en comparación con los centros institucionales, ofrecer precios más bajos que los proveedores locales de cuidado a domicilio erosiona aún más tu margen de beneficio.

Consulta los requisitos de licencia de tu estado y los límites de la proporción de niños por adulto

Realice las comprobaciones de antecedentes necesarias y la formación en RCP y primeros auxilios

Solicita una inspección de seguridad del domicilio y contrata un seguro de responsabilidad civil básico

Fija las tarifas a tiempo completo y a tiempo parcial basándote en los precios de otros proveedores autorizados de la zona, no en los de los centros

Techo alto, barrera alta Child Care Licensing 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una vez obtenida la licencia, los ingresos medios oscilan entre 27 911 y 38 072 dólares al año; la tramitación de la licencia cuesta entre 200 y 1 000 dólares, o incluso más. Consulta la normativa de tu estado

7. Venta de productos artesanales en Etsy

Los vendedores de Etsy se quedan con aproximadamente entre el 78 % y el 89 % de cada venta una vez descontadas las comisiones, ya que Etsy cobra una comisión de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y una comisión por procesamiento de pagos, según la propia tabla de comisiones de Etsy para 2026. Esa estructura hace que los productos artesanales con un margen real, como la joyería o la decoración del hogar, resulten mucho más rentables que los artículos de bajo margen una vez que se acumulan las comisiones. Este es uno de los trabajos desde casa más populares entre las madres que ya tienen habilidades artesanales, ya que convierte una afición en una auténtica tienda.

Al igual que con la mayoría de los trabajos desde casa relacionados con la artesanía para madres, necesitas un producto que puedas fabricar de forma constante y enviar de manera fiable, además de unas fotos básicas; un smartphone es suficiente para empezar. El coste inicial es la comisión de publicación de 0,20 dólares, más los materiales, que suelen oscilar entre 20 y 100 dólares para lanzar un primer lote pequeño. Calcula entre 4 y 8 semanas para la primera venta, mientras tu tienda gana visibilidad en los resultados de búsqueda.

Depender exclusivamente de los anuncios de pago «Offsite Ads» de Etsy sin dominar la optimización de la búsqueda nativa es un atajo caro. Esos anuncios añaden otra comisión del 12 % al 15 % además de los costes de transacción estándar, lo que reduce considerablemente los márgenes que se podrían preservar con una investigación adecuada de los títulos y las palabras clave de las etiquetas.

Elige una línea de productos que ofrezca un margen de beneficio real tras descontar los costes de materiales y las comisiones

Crea listados con títulos ricos en palabras clave que coincidan con los términos de búsqueda reales de los compradores

Fija un precio que cubra el coste total de las comisiones, no solo el de los materiales

Reinvierte las primeras ventas en mejores fotos antes de gastar en publicidad

Consigue hasta un 89 % por venta Etsy 2.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se queda con entre el 78 % y el 89 % de cada venta; 0,20 $ por publicar un anuncio; la mayoría de las tiendas empiezan con un precio de entre 20 $ y 100 $. Abrir una tienda en Etsy

8. Venta de imprimibles digitales y agendas en Etsy

Los productos digitales en Etsy tienen la misma estructura de comisiones que los productos físicos: una comisión de publicación de 0,20 $ más una comisión por transacción del 6,5 %, pero sin gastos de envío, sin inventario y sin trabajo por pedido una vez creado el archivo. Esto lo convierte en uno de los trabajos desde casa más genuinamente pasivos para madres, que se puede gestionar íntegramente en línea, ya que un solo diseño puede venderse cientos de veces.

Necesitas habilidades de diseño utilizando una herramienta gratuita como Canva y un nicho claro: las agendas de presupuesto, las plantillas para bodas y los imprimibles para el aula se venden con fiabilidad. El coste inicial oscila entre 0 y 50 dólares si te limitas a herramientas de diseño gratuitas. Crear suficientes anuncios para generar tráfico de búsqueda real suele llevar entre 1 y 3 meses, ya que un único anuncio nuevo rara vez se vende rápido por sí solo.

Si te detienes tras publicar solo uno o dos anuncios, tu tienda se estancará antes de que despegue. El algoritmo de búsqueda de Etsy favorece claramente a las tiendas activas con un catálogo más amplio y un historial de ventas constante, por lo que es esencial contar con un catálogo de entre 5 y 10 artículos para generar tracción inicial.

Pasos para empezar: investiga un nicho con demanda contrastada utilizando la propia barra de búsqueda de Etsy y diseña entre 5 y 10 productos relacionados antes de lanzarte. Fija un precio para los archivos digitales inferior al de los productos físicos; lo habitual es entre 3 y 15 dólares, ya que el margen por venta ronda el 100 % tras deducir las comisiones.

Vende un mismo archivo cientos de veces Etsy 2.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Margen cercano al 100 % por venta, una vez descontadas las comisiones; las herramientas de diseño gratuitas cubren la mayor parte de los costes iniciales. Crear una tienda digital

9. Venta de plantillas de Notion y agendas digitales en Gumroad

Gumroad se queda con un 10 % más 0,50 dólares por cada venta directa, además de la comisión estándar por procesamiento de tarjetas; es más sencillo que las comisiones acumuladas de Etsy, pero no cuenta con tráfico de compradores integrado, por lo que cada venta depende de la propia audiencia del vendedor. Esta opción se adapta mejor a una madre que ya cuenta con seguidores en redes sociales o un blog especializado que a alguien que parte de cero.

Considéralo como uno de esos trabajos online para madres que se quedan en casa y que recompensa a la audiencia que ya has construido en otro sitio. Al igual que varios de los trabajos desde casa para madres relacionados con productos digitales de esta lista, necesitas una plantilla de Notion o una hoja de cálculo, una agenda o guía, y una forma de llegar a los compradores: Pinterest, Instagram o una lista de correo electrónico; todas estas opciones funcionan.

El coste inicial es de 0 $. El tiempo que tardas en recibir tu primer pago varía mucho y, a menudo, es más lento que en Etsy durante el primer mes, ya que Gumroad no tiene un mercado de búsqueda propio fuera de su sección «Descubrir».

Esperar que los compradores que llegan de forma orgánica descubran tu tienda en Gumroad sin una estrategia promocional externa rara vez da resultado. Dado que el feed interno «Discover» de Gumroad se lleva una elevada comisión del 30 %, atraer tu propio tráfico desde plataformas como Pinterest te permite obtener muchos más beneficios por venta.

Estructura de tarifas más sencilla Gumroad 3.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se lleva un 10 % más 0,50 $ por venta; abrir una tienda es gratis, y funciona mejor si ya se cuenta con una audiencia. Abrir una tienda en Gumroad

10. Publicar libros con poco contenido en Amazon KDP

Los libros con poco contenido en Amazon KDP suelen generar entre 1,00 y 3,50 dólares en regalías por ejemplar, una vez descontados los costes de impresión. La tasa actual de derechos de autor de Amazon para libros de bolsillo es del 50 % del precio de venta al público para precios inferiores a 9,99 dólares y del 60 % para precios iguales o superiores a 9,99 dólares, por lo que una agenda de bajo precio se acoge al nivel más bajo. Requiere habilidades básicas de diseño más que de redacción, ya que la mayoría de los creadores de libros de bajo contenido elaboran diseños interiores sencillos con herramientas gratuitas.

El coste inicial es de 0 $, ya que KDP imprime bajo demanda sin necesidad de comprar inventario por adelantado. Crear un catálogo que genere ventas mensuales constantes suele llevar entre 2 y 4 meses, ya que cualquier título nuevo necesita tiempo para que los usuarios lo descubran en las búsquedas.

Fijar un precio demasiado bajo para una sola agenda, como 2,99 dólares, limita gravemente tu margen, ya que el nivel de regalías del 50 % de Amazon KDP para artículos por debajo de 9,99 dólares prácticamente no deja beneficio alguno tras los costes de impresión. Para generar impulso es necesario contar con un catálogo de varios títulos con un precio lo suficientemente alto como para generar unos ingresos significativos por ejemplar.

Sin inventario, sin costes iniciales Amazon KDP 3.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 1,00 y 3,50 dólares de derechos de autor por ejemplar; la publicación es gratuita y se imprime bajo demanda. Publicar en KDP

11. Bloguear con ingresos publicitarios de Mediavine

Los blogs monetizados con Mediavine obtienen un RPM medio —ingresos por cada 1.000 páginas vistas— de entre 20 y 40 dólares. Un blog que supere el umbral de elegibilidad de Mediavine —aproximadamente 5.000 dólares al año en ingresos publicitarios— puede generar, de forma realista, entre 1.000 y 2.000 dólares al mes solo en ingresos publicitarios.

Alcanzar ese nivel es el verdadero escollo aquí, no el pago de los anuncios en sí, y suele llevar entre 8 y 18 meses de publicación constante. Ese es el tiempo de desarrollo más lento de todas las opciones de trabajos desde casa para madres que figuran en esta lista.

Necesitas un blog autohospedado, no una plataforma gratuita. También necesitas contenido constante centrado en el SEO en un nicho que haya demostrado su eficacia; la crianza de los hijos, la gestión del presupuesto y las recetas se monetizan bien con Mediavine. El coste inicial oscila entre unos 100 y 300 dólares al año para el alojamiento y el dominio.

Este es el método más lento de toda la lista; normalmente se tarda entre 6 y 12 meses, o incluso más, en alcanzar el umbral mínimo de ingresos publicitarios anuales de Mediavine, que ronda los 5.000 dólares, o su programa «Journey», destinado a sitios con menos tráfico, que comienza a partir de las 1.000 sesiones. El error más común es escribir sobre demasiados temas inconexos en lugar de centrarse en un nicho específico, lo que ralentiza el tráfico de SEO que un blog necesita para poder optar siquiera a formar parte de una red publicitaria.

Compuestos a lo largo del tiempo Mediavine 2.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Genera una media de entre 20 y 40 dólares por mil impresiones (RPM); el mantenimiento del blog en sí cuesta entre 100 y 300 dólares al año. Solicita tu cuenta en Mediavine

12. Revender ropa en Poshmark

Poshmark cobra una tarifa fija de 2,95 dólares en las ventas inferiores a 15 dólares y un 20 % en las ventas de 15 dólares o más; esa tarifa única cubre la etiqueta de envío prepagada y la gestión del pago. En el caso de un artículo típico de 35 dólares, eso supone una comisión de 7 dólares y un pago de 28 dólares antes de descontar el coste del propio artículo.

Esta estructura de tarifa única es mucho más sencilla de planificar que una plataforma con comisiones acumuladas. De los quince trabajos desde casa para madres que figuran en esta clasificación, este es el que permite convertir el inventario existente del armario en dinero en efectivo más rápidamente.

Necesitas un stock inicial; hacer limpieza en el armario es la forma gratuita de empezar, mientras que comprar en tiendas de segunda mano para revender supone un coste adicional. El coste inicial es de 0 dólares si utilizas tu propio armario, o de entre 50 y 200 dólares si empiezas a comprar artículos de segunda mano. La primera venta suele producirse en un plazo de 1 a 3 semanas si los artículos están bien fotografiados y tienen un precio adecuado.

Fijar el precio basándote en lo que pagaste originalmente, en lugar de en la demanda actual de la plataforma, suele hacer que el stock se quede sin vender. Consultar los anuncios vendidos recientemente en Poshmark te ofrece una referencia precisa del mercado, lo que te permite fijar un precio entre un 10 % y un 20 % por encima de tu precio mínimo para dejar margen a las ofertas de los compradores.

Fotografía los artículos con luz natural y sobre un fondo liso

Fija un precio entre un 10 % y un 20 % por encima de tu precio mínimo real para dejar margen para las ofertas

Comparte tus anuncios a diario, ya que el algoritmo de Poshmark premia a los vendedores activos

Agrupa los artículos para que el comprador ahorre en gastos de envío y aumenta el importe medio de los pedidos

La forma más rápida de ganar tu primer dólar partiendo de cero Poshmark 2.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Te quedas con aproximadamente el 80 % del precio de los artículos de 15 dólares o más; puedes publicar anuncios de forma gratuita directamente desde tu propio armario. Empieza a vender en Poshmark

13. Cuidado de mascotas y paseos de perros en Rover

Los cuidadores de Rover suelen ganar entre 12 y 20 dólares por paseo y entre 28 y 60 dólares por noche, una vez descontada la comisión de la plataforma de Rover, que es del 20 % de forma estándar y de hasta el 25 % en California y en el servicio RoverGO de Rover. Los cuidadores a tiempo parcial suelen ganar entre 300 y 800 dólares al mes.

Esto se adapta mejor al horario escolar que la mayoría de los trabajos esporádicos, ya que las reservas se programan con antelación en lugar de ser bajo demanda, como ocurre con los conductores de servicios de transporte compartido. Esa flexibilidad en la programación es la razón por la que el cuidado de mascotas sigue apareciendo en las listas de trabajos a tiempo parcial desde casa para madres que buscan algo que no entre en conflicto con el calendario escolar.

Es uno de los trabajos desde casa más accesibles para madres que figuran en esta lista; requiere sentirse a gusto con los animales, superar una verificación de antecedentes a través de Rover y disponer de un jardín o estar dispuesta a pasear a los perros por tu propio barrio. El coste inicial es de 0 $. Se tarda entre 1 y 2 semanas en obtener la aprobación y recibir la primera reserva para cuidar mascotas o sacarlas a pasear, y Rover realiza el pago a los pocos días de completar cada reserva.

Abrir tu calendario a todos los tipos de servicio desde el primer día genera un estrés operativo innecesario. Empezar exclusivamente con visitas puntuales y paseos te permite acumular valoraciones de los clientes y generar confianza en la plataforma antes de aceptar que los animales se queden a dormir en tu casa.

Reservado con antelación, no bajo demanda Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 12 y 60 dólares por reserva, una vez descontadas las comisiones; registrarse como cuidador es gratis. Conviértete en cuidador de Rover

14. Cuidado de casas a través de TrustedHousesitters

TrustedHousesitters no funciona con un modelo de pago por servicio. Se trata de un intercambio de estancias gratuitas: los cuidadores pagan una cuota anual de membresía —129 $ en la modalidad Básica, 169 $ en la Estándar o 259 $ en la Premium a partir de 2026— y, a cambio, viven en la casa del propietario de forma gratuita mientras cuidan de las mascotas y de la propiedad. Se trata de un auténtico método para ahorrar gastos, más que de una fuente de ingresos, por lo que resulta más adecuado como forma de reducir los gastos de viaje o de vivienda de la propia familia, y no como fuente de ingresos principal.

Al igual que con otros trabajos desde casa para madres que implican estar en los hogares de desconocidos o cuidar de mascotas ajenas, se necesitan referencias, un perfil completo y, para muchos propietarios, una verificación por vídeo. El coste inicial es la cuota de suscripción anual de entre 129 y 259 dólares, más una tarifa de 12 dólares por cada servicio de cuidado, a menos que te acojas al plan Premium introducido en 2026. Dado que se trata de un modelo de ahorro en lugar de de ingresos, tu primer «pago» es el valor del alojamiento gratuito en una estancia reservada, algo que suele conseguirse en un plazo de 1 a 2 meses tras tener un perfil activo y completo.

Elegir el plan básico sin tener en cuenta las tasas de reserva por plaza puede acarrear gastos inesperados. Saber que las suscripciones de nivel inferior conllevan un cargo de 12 dólares por estancia te permite valorar si pasar a un nivel en el que no se aplican estas tasas se adapta mejor a tu agenda.

Alojamiento gratuito, no un sueldo TrustedHousesitters 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuesta entre 129 y 259 dólares al año y permite ahorrar en alojamiento, pero no paga en efectivo. Conviértete en cuidador

Los trabajos de arreglos de ropa se pagan entre 12 y 24 dólares la hora para los trabajos básicos y hasta unos 35 dólares la hora para trabajos complejos, como la adaptación a medida de trajes de gala, según las tarifas actuales del mercado. Los arreglos de ropa se pagan significativamente mejor por hora que la simple costura de prendas, ya que la habilidad y la rapidez requeridas son mayores y la mayoría de la gente no puede hacerlo por sí misma.

Para una madre que ya sabe coser, este es uno de los trabajos desde casa mejor remunerados para madres que puede convertir una afición en un negocio local sin necesidad de recurrir a ninguna plataforma en línea.

Al igual que los demás trabajos manuales desde casa para madres que aquí se mencionan, este requiere una máquina de coser, conocimientos básicos de sastrería y una forma de captar clientes locales. Tanto un anuncio en una aplicación de servicios locales como el boca a boca a través de una escuela o una comunidad parroquial pueden funcionar. El coste inicial oscila entre 150 y 500 dólares para una máquina decente si se empieza desde cero, menos si ya sabes coser. El primer cliente que paga suele llegar en un plazo de 1 a 4 semanas gracias al boca a boca local.

Los precios fijos por prenda suelen subestimar el tiempo necesario para ajustes complicados o tejidos delicados. Establecer las tarifas en función de la complejidad del trabajo o del tiempo estimado de trabajo garantiza que los proyectos detallados, como la ropa de gala o la sustitución de cremalleras, sigan siendo rentables.

Límite máximo por hora para el trabajo cualificado Thumbtack 2.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los servicios de reformas se pagan entre 12 y 35 dólares la hora; publicar un anuncio como profesional local es gratuito. Publica tus servicios

Comparativa de trabajos desde casa para madres

La tabla siguiente presenta estos quince trabajos desde casa para madres, uno al lado del otro, para que puedas comparar el salario real, los costes iniciales, el tiempo hasta el primer pago y el grado de ingresos pasivos que ofrece cada uno antes de elegir uno.

Método Salario habitual Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Grado de pasividad Contabilidad en tiempo real con QuickBooks De 23 a 45 dólares por hora De 0 a 500 dólares De 2 a 4 semanas Activo Redacción autónoma (ProBlogger) De 0,03 $ a 0,10 $ por palabra (de 50 $ a 500 $ por entrada) 0 De 1 a 3 semanas Activo Clases particulares en Preply De 10 a 38,90 $ por hora 0 De 1 a 2 semanas Activo Gestión de redes sociales De 300 a 1.500 dólares al mes por cliente De 0 a 20 $ al mes De 2 a 6 semanas Activo Locución (Voices.com) De 20 a más de 100 dólares por hora De 50 a 200 dólares De 1 a 3 meses Activo Guardería en el hogar con licencia De 27 911 a 38 072 dólares al año De 200 a 1 000 $ o más De 1 a 3 meses Activo Tienda de productos artesanales en Etsy Varía, se queda con entre el 78 % y el 89 % de las ventas De 20 a 100 dólares De 4 a 8 semanas Híbrido Impresos digitales de Etsy Misma estructura de tarifas, sin gastos de envío De 0 a 50 dólares De 1 a 3 meses En su mayor parte pasivo Productos digitales de Gumroad Aprox. el 89 % se queda en las ventas directas 0 Varía, depende de la audiencia Principalmente pasivo Libros con poco contenido (Amazon KDP) De 1,00 $ a 3,50 $ por ejemplar en concepto de derechos de autor 0 De 2 a 4 meses Principalmente pasivo Blogs (Mediavine) De 20 a 40 $ por mil impresiones De 100 a 300 $ al año De 6 a 12 meses o más Principalmente pasivo Reventa en Poshmark Se queda con aproximadamente el 80 % de la venta (artículos de más de 15 dólares) De 0 a 200 dólares De 1 a 3 semanas Activo Cuidado de mascotas (Rover) De 12 a 60 $ por reserva 0 De 1 a 2 semanas Activo Cuidado de casas (TrustedHousesitters) Alojamiento gratuito, sin remuneración en efectivo De 129 $ a 259 $ al año De 1 a 2 meses Activo Arreglos y costura De 12 a 35 dólares por hora De 150 a 500 dólares De 1 a 4 semanas Activo

Cómo se seleccionaron estos trabajos desde casa para madres

Cada uno de estos trabajos desde casa para madres debía cumplir con los siguientes requisitos: una cifra salarial real y contrastada, un coste inicial inferior a 500 dólares y que no se exigiera contar ya con una audiencia, un título universitario ni una gran inversión inicial. Ese criterio es el que ha descartado los sitios de encuestas y las aplicaciones de recompensas como fuente principal de ingresos para esta lista; aparecen por separado más abajo como complemento, no como sustituto. Para alcanzar objetivos a corto plazo más rápidamente, consulta nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente.

Los trabajos desde casa para madres basados en habilidades se han priorizado en función de la rapidez con la que se obtiene el primer pago, ya que a una madre que necesita ingresos este mes le importa más la segunda semana que el segundo año. Las opciones basadas en activos, como Etsy, los blogs y KDP, se han incluido de todos modos porque se acumulan con el tiempo, aunque al principio sean más lentas, lo cual es importante para cualquiera que piense más allá del primer mes.

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas: un complemento, no un sustituto

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos como Snakzy y BigCash pagan cantidades reales, aunque pequeñas, que suelen oscilar entre unos pocos dólares y unas pocas decenas de dólares al mes. Deben sumarse a uno de los 15 trabajos desde casa para madres mencionados anteriormente, no sustituirlo. Ambas aplicaciones exigen que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse, según sus propios términos y condiciones.

Sus límites máximos de pago están fijados por diseño; las tareas pequeñas reportan pequeñas recompensas, a diferencia de un trabajo por encargo basado en habilidades, que varía en función de las horas y la tarifa que tú mismo establezcas. Vincula una cuenta bancaria o de PayPal una vez, dedica entre 10 y 15 minutos al día y considera cada pago como un extra para la compra, no como un plan en sí mismo. Si te interesan las aplicaciones de recompensas, nuestro resumen de aplicaciones de juegos que pagan dinero real recoge las mejores opciones.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Swagbucks Desde 3 $ Gratis

Snakzy paga a partir de un mínimo de 35 $ y no cuesta nada registrarse, mientras que BigCash paga a partir de un mínimo de 1 $ y también es gratis registrarse.

Lo que no funciona

La mayor pérdida de tiempo entre los trabajos desde casa para madres es considerar las encuestas remuneradas y la mayoría de las «oportunidades» de MLM como fuente principal de ingresos, ya que ninguna de ellas paga ni de lejos el salario mínimo si se tiene en cuenta el tiempo invertido. Ambas están diseñadas para monetizar un gran volumen de participantes, no para pagar bien a un solo participante, que es precisamente la trampa que los verdaderos trabajos desde casa para madres están pensados para evitar.

Cuidado infantil a domicilio sin licencia a cambio de una remuneración: gestionar una guardería de pago sin la licencia exigida por tu estado conlleva el riesgo de multas y anula la mayoría de los seguros de hogar si un niño sufre una lesión; la FTC y la mayoría de los departamentos de salud estatales publican los requisitos de licencia precisamente por este motivo.

gestionar una guardería de pago sin la licencia exigida por tu estado conlleva el riesgo de multas y anula la mayoría de los seguros de hogar si un niño sufre una lesión; la FTC y la mayoría de los departamentos de salud estatales publican los requisitos de licencia precisamente por este motivo. «Kits de inicio» de MLM presentados como oportunidades de negocio para trabajar desde casa: la FTC ha advertido en repetidas ocasiones de que la mayoría de los participantes en estructuras de marketing multinivel pierden dinero una vez contabilizadas las compras de inventario obligatorias.

la FTC ha advertido en repetidas ocasiones de que la mayoría de los participantes en estructuras de marketing multinivel pierden dinero una vez contabilizadas las compras de inventario obligatorias. Tiendas en Etsy o Gumroad sin un nicho específico: ofrecer productos aleatorios y sin relación entre sí en lugar de un catálogo especializado es una de las razones más comunes por las que las tiendas nuevas nunca aparecen en los resultados de búsqueda.

ofrecer productos aleatorios y sin relación entre sí en lugar de un catálogo especializado es una de las razones más comunes por las que las tiendas nuevas nunca aparecen en los resultados de búsqueda. Ofertas del tipo «gana dinero probando productos» sin una empresa real detrás: la BBB advierte de que los programas legítimos de pruebas de productos nunca piden a un probador que pague una cuota por adelantado para poder participar.

Considera como una señal de alarma de la que conviene alejarse cualquier trabajo desde casa que pida dinero por adelantado, prometa unos ingresos fijos elevados sin esfuerzo alguno o no nombre a una empresa real detrás de la oferta. Si prefieres centrarte en vías que sí sean rentables, nuestra guía para principiantes sobre cómo ganar dinero en Roblox es un buen punto de partida.

Veredicto final sobre los trabajos desde casa para madres

De todas las opciones de esta lista, la contabilidad virtual a través de QuickBooks Live destaca por su tarifa por hora y la rapidez con la que se obtiene el primer sueldo. Requiere tener mucha soltura en contabilidad, por lo que una madre que prefiera escribir o dar clases debería empezar, en su lugar, con la redacción freelance o dando clases particulares en Preply.

Para alguien que no tiene dinero para invertir, revender ropa en Poshmark a partir de su propio armario es la forma más rápida y realista de ganar el primer dólar. Combina cualquiera de estas quince opciones con una aplicación de recompensas gratuita como Snakzy para conseguir un poco de dinero extra para la compra, pero no como un plan en sí mismo.

La cifra realista para cada uno de estos métodos oscila entre 300 y 2.000 dólares al mes, o incluso más, dependiendo de las horas y la habilidad, y no las cifras infladas de «5.000 dólares al mes desde casa» que circulan por ahí. Elige un método y pruébalo durante 90 días; eso es mejor que intentar los quince a la vez. Si quieres fijarte un objetivo más ambicioso una vez que hayas cogido impulso, nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente es una lectura útil a continuación. Si hoy solo vas a dar un paso, empieza a hacer limpieza en tu armario con Poshmark o a utilizar la aplicación QuickBooks Live que hemos mencionado antes, ya que ambas se encuentran entre los trabajos desde casa realistas para madres que puedes poner en práctica antes de que acabe el día.

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