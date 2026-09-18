Los 7 mejores trabajos para jóvenes de 16 años que realmente dan dinero en 2026

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Es mucho más fácil encontrar trabajo para jóvenes de 16 años una vez que sabes qué empresas contratan a adolescentes, cuánto se gana realmente y qué normativa se aplica en tu estado. Esta guía compara siete opciones realistas en función del salario habitual, los costes iniciales, el horario, los requisitos de edad y la rapidez con la que puedes empezar.

Según la legislación federal, los jóvenes de 16 y 17 años pueden trabajar un número ilimitado de horas en puestos no peligrosos y no agrícolas, pero la legislación estatal puede establecer límites más estrictos o exigir documentos de trabajo. Por eso, lo primero que hay que comprobar antes de solicitar un trabajo a tiempo parcial para jóvenes de 16 años son las normas locales.

En resumen: los puestos en el comercio minorista, la comida rápida y los supermercados suelen ser los que contratan más rápido a jóvenes de 16 años. El trabajo como socorrista o en campamentos de verano puede estar mejor remunerado, pero requiere preparación y suele ser estacional. El cuidado de niños ofrece flexibilidad, mientras que Freecash es una forma de obtener ingresos complementarios en línea, más que un sustituto de un sueldo.

Entre los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años, la mejor opción suele ser aquella empresa que ofrezca tareas seguras, una tarifa salarial clara y un horario compatible con el curso escolar.

¿Es realmente factible conseguir un trabajo a los 16 años?

Sí. Encontrar trabajo a los 16 años es factible, pero «solicitarlo hoy» rara vez significa «cobrar esta semana». Una empresa local puede entrevistarte en cuestión de días, pero luego hay que contar con la formación inicial, el primer turno y su ciclo habitual de nómina antes de que el dinero llegue a tu cuenta.

Este es un calendario razonable:

Los que permiten presentar la solicitud más rápido: el comercio minorista, los restaurantes y los supermercados suelen contratar durante todo el año y forman a los principiantes.

el comercio minorista, los restaurantes y los supermercados suelen contratar durante todo el año y forman a los principiantes. Lo más rápido para empezar por cuenta propia: el trabajo de cuidador de niños puede comenzar en cuanto una familia te contrate, aunque ganarse la confianza lleva tiempo.

el trabajo de cuidador de niños puede comenzar en cuanto una familia te contrate, aunque ganarse la confianza lleva tiempo. Requiere más preparación: el trabajo de socorrista requiere una prueba de natación y una formación aprobada por el empleador.

el trabajo de socorrista requiere una prueba de natación y una formación aprobada por el empleador. Complemento en línea: Freecash permite a los usuarios que cumplen los requisitos empezar a realizar ofertas rápidamente, pero no está garantizado que se alcance el mínimo de retirada de 20 dólares desde el primer día.

Con una tarifa por hora de entre 13 y 17 dólares, ganarías entre 130 y 170 dólares antes de impuestos por una semana de 10 horas, o entre 195 y 255 dólares por una semana de 15 horas. Se trata de ejemplos orientativos, no de medias nacionales para adolescentes. Tus ingresos reales dependerán de tu ubicación, tu empleador, tu horario, tu experiencia y el salario mínimo local.

Para la mayoría de los estudiantes, los mejores trabajos para jóvenes de 16 años son aquellos que se adaptan primero a los horarios escolares. Antes de aceptar turnos que terminan tarde, confirma cómo volverás a casa y comprueba las restricciones estatales. Si los trámites retrasan tu incorporación a un trabajo local, estos trabajos extra online para adolescentes pueden darte otras ideas, pero comprueba las normas de edad y de pago de cada plataforma.

7 formas reales de conseguir un trabajo a los 16 años

Estos trabajos para jóvenes de 16 años abarcan tres vías útiles: el empleo convencional, el trabajo para clientes locales y pequeñas recompensas en línea. Cada reseña distingue entre las medias publicadas y los rangos de planificación realistas, para que puedas compararlos sin dar por sentado que todas las cifras anunciadas son un salario garantizado.

El comercio minorista es una de las categorías más amplias de empleos para jóvenes de 16 años, ya que las tiendas suelen necesitar cajeros, asistentes de probadores, dependientes de tienda y personal temporal. Resulta especialmente práctico si buscas turnos de tarde o de fin de semana cerca de casa.

En Indeed, los cajeros ganan una media de 14,97 dólares por hora, independientemente de la edad. A efectos de planificación, un rango inicial más prudente sería de entre 12 y 16 dólares por hora, ajustado al salario mínimo de tu estado y a la tarifa publicada por la empresa.

El sector minorista también ofrece muchos puestos de cajero para jóvenes de 16 años, pero las funciones son importantes. Es posible que a los menores se les prohíba manejar determinadas compactadoras, empacadoras, cortadoras u otros equipos peligrosos, incluso cuando los adultos de la misma tienda los utilicen.

Cómo mejorar tus posibilidades:

Envía tu solicitud a cinco o más tiendas cercanas en una semana.

Da prioridad a las ofertas que indiquen «sin experiencia», «temporal» o «a tiempo parcial».

Indica claramente en tu solicitud tu disponibilidad debido a los estudios.

Confirma la hora real de cierre y cómo volverás a casa antes de aceptar.

Las búsquedas de «trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años» dan mejores resultados si añades tu código postal y el turno que prefieres. Si utilizas la búsqueda «trabajos en el sector minorista para jóvenes de 16 años», compara la página de empleo de la propia empresa con el anuncio antes de facilitar datos personales.

Los resultados de búsqueda de «ofertas de trabajo en Indeed para jóvenes de 16 años» también pueden incluir anuncios caducados, así que ordénalos por fecha y verifica la vacante directamente.

💡Lo que debes saber Salario habitual: cuenta con entre 12 y 16 dólares por hora; la media actual en Indeed es de 14,97 dólares. Edad y documentación: la política de cada tienda varía, y algunos estados exigen documentos de trabajo para menores de 18 años. Principal limitación: los horarios en el sector minorista pueden incluir noches, fines de semana y días festivos.

Presenta tu solicitud esta semana Indeed 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca nuevas ofertas de empleo en el sector minorista de forma gratuita; comprueba cada anuncio en la página web de la empresa antes de presentar tu solicitud. Buscar empleo

La comida rápida es uno de los sectores en los que más se contrata a jóvenes de 16 años, ya que los restaurantes necesitan personal de mostrador, encargados de tomar pedidos, camareros de sala y personal de cocina. La mayoría de los establecimientos ofrecen formación, por lo que rara vez es imprescindible tener experiencia previa.

Según Indeed, los empleados de comida rápida ganan una media de 13,52 dólares por hora, independientemente de la edad, con un rango publicado de entre 9,53 y 19,20 dólares. Un rango realista para un primer trabajo de adolescente es de aproximadamente entre 12 y 17 dólares por hora, aunque en una ciudad con un salario mínimo elevado se puede pagar más.

Estos puestos pueden cubrirse rápidamente, aunque el primer sueldo se abona según el calendario de nóminas del restaurante. Pregunta si el local paga semanalmente o cada dos semanas y si la formación inicial es remunerada. Pregunta también qué tareas de cocina no pueden realizar los menores de edad.

Lo que suele hacer:

Tomar pedidos y gestionar los pagos.

Empaquetar la comida y reponer los suministros de la cámara de frío.

Limpiar el comedor y la zona de la barra.

Trabajar en equipos durante breves periodos de gran afluencia de clientes.

Si al buscar «ofertas de trabajo en Indeed para jóvenes de 16 años» aparecen puestos en restaurantes, abre el anuncio y comprueba la edad mínima indicada. Algunos locales de la misma cadena contratan a partir de los 16 años, mientras que otra franquicia exige tener 18 años o más.

💡Lo que debes saber Salario habitual: Indeed indica una media nacional de 13,52 dólares para los empleados de comida rápida de todas las edades.



Forma de pago: Normalmente mediante ingreso directo o tarjeta de nómina, según el calendario semanal o quincenal de la empresa.



Principal limitación: Es posible que se exija disponibilidad por las tardes y los fines de semana, y no se permite el uso de maquinaria peligrosa.

Introducción rápida Indeed 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Compara los salarios y los horarios de turno en tu zona y, a continuación, confirma la oferta de empleo con el restaurante. Ver ofertas de empleo

Los supermercados ofrecen puestos de trabajo para jóvenes de 16 años, como empaquetador, dependiente de atención al cliente, cajero, encargado de carritos y ayudante de reposición. La combinación de turnos cortos y una demanda constante durante todo el año puede adaptarse mejor a los estudios que el trabajo estacional en el sector minorista.

El salario depende en gran medida del puesto concreto. Indeed indica actualmente 17,54 dólares por hora para los empleados de supermercado de todas las edades, pero esa categoría incluye funciones que van más allá de las de un empaquetador de nivel inicial. Para un primer empleo, fíjate en la tarifa publicada por la empresa y calcula con mayor cautela entre 12 y 17 dólares por hora.

Los supermercados son otra fuente importante de puestos de trabajo como cajero para jóvenes de 16 años. Sin embargo, la normativa federal sigue prohibiendo que los menores manejen o limpien determinadas cortadoras de carne, máquinas de panadería, compactadoras y empacadoras. Un empleador responsable te asignará tareas adecuadas a tu edad en lugar de pedirte que «ayudes solo una vez».

Antes de aceptar:

Pregunta cuánto suele durar un turno después del colegio.

Comprueba si se recogen los carros al anochecer y cómo se garantiza la visibilidad del personal.

Confirma que la formación inicial y la formación obligatoria sean remuneradas.

Pregunta qué tareas están restringidas para los trabajadores menores de 18 años.

La frase «trabajos para jóvenes de 16 años en Indeed» se utiliza a menudo como búsqueda rápida, pero una consulta más específica funciona mejor: añade «supermercado», tu ciudad y «a tiempo parcial». Así se reducen los anuncios irrelevantes destinados solo a adultos.

También puedes buscar «trabajos para jóvenes de 16 años en el sector minorista» y filtrar por empresas de alimentación si la búsqueda general de «supermercados» resulta demasiado amplia.

💡Lo que debes saber Salario habitual: cuenta con entre 12 y 17 dólares la hora para trabajos de nivel inicial.



Ideal para: estudiantes que buscan turnos predecibles después del colegio o durante el fin de semana.



Principal limitación: algunas tareas relacionadas con el manejo de equipos y en la trastienda están legalmente restringidas para menores de 18 años.

Turnos compatibles con los horarios escolares Indeed 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca turnos cortos en tu zona y consulta la política de edad de la tienda antes de presentar tu solicitud. Buscar empleo

El trabajo de socorrista es una de las mejores opciones para jóvenes de 16 años que sepan nadar con soltura y se sientan cómodos asumiendo responsabilidades reales. Las piscinas, los complejos turísticos, los parques acuáticos y otras instalaciones acuáticas necesitan personal cualificado, aunque las ofertas suelen ser de temporada.

Según Indeed, los socorristas ganan una media de 16,72 dólares por hora, independientemente de la edad, con un rango que oscila entre los 12,25 y los 22,83 dólares. Estas cifras no son específicas para adolescentes, y cada empresa establece su propio salario inicial.

Jeff Ellis Management es una empresa privada de gestión de instalaciones acuáticas que ofrece puestos de socorrista a tiempo parcial y a tiempo completo en determinadas instalaciones de EE. UU. Los solicitantes deben tener al menos 15 años, por lo que estos puestos pueden considerarse trabajos para jóvenes de 16 años cuando haya vacantes disponibles en la zona.

No es necesario realizar ningún curso ajeno al puesto antes de presentar la solicitud. JEM incorpora a los candidatos seleccionados a su «Programa Internacional de Formación de Socorristas de Ellis & Associates» antes de que empiecen a trabajar. Tendrás que superar unos requisitos previos de natación, que pueden incluir:

Nadar hasta 200 yardas de forma continua, ya sea a estilo libre o a braza.

Mantenerse a flote sin usar las manos.

Recoger un objeto de 10 libras del fondo de la piscina.

Superar la formación en RCP, primeros auxilios, rescate acuático y la formación específica de la instalación.

La prueba concreta depende de las instalaciones y del tipo de puesto de socorrista. Tras completar el curso inicial, los nuevos contratados reciben formación sobre las instalaciones y formación práctica antes de su primer turno.

Un orden de pasos a seguir:

Consulta las sedes actuales de JEM y las ofertas de empleo. Confirma el salario anunciado, el horario y la edad mínima. Revisa los requisitos previos de natación antes de presentar tu solicitud. Realiza la entrevista y la prueba de natación requerida. Finaliza la formación asignada antes de empezar a trabajar.

Entre los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años, el de socorrista requiere más preparación que los del sector minorista o de la restauración. Además, puede ofrecer una tarifa por hora más alta, certificados de seguridad y una experiencia que puede resultar útil para futuros puestos en el ámbito del ocio o la asistencia sanitaria.

💡Lo que hay que saber Edad: JEM admite a solicitantes a partir de los 15 años. Formación: Hay que superar una prueba de natación y completar la formación de JEM tras la contratación. Salario: Los socorristas ganan una media de 16,72 dólares por hora, independientemente de la edad. Restricción: Los puestos de trabajo solo están disponibles en los centros de JEM participantes.

Formación incluida Jeff Ellis Management 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Presenta primero tu solicitud, supera la prueba de natación y completa tu formación antes de empezar. Ver ofertas de empleo

El trabajo de monitor de campamento es uno de los empleos más sociables para jóvenes de 16 años. Dependiendo del campamento, podrías supervisar actividades, organizar juegos, ayudar con el material, atender a los campistas más jóvenes o trabajar en áreas como deportes, artes, actividades acuáticas o restauración.

CampStaff es una plataforma dedicada a la búsqueda de empleo en campamentos de verano en EE. UU. y Canadá. El registro es gratuito para quienes buscan trabajo, y puedes rellenar un único perfil en lugar de tener que presentar solicitudes por separado en docenas de páginas web de campamentos.

Una vez que tu perfil esté activo, podrás consultar los campamentos participantes y enviar tu solicitud a los que te interesen. Los campamentos también pueden buscar en la base de datos de solicitantes y ponerse en contacto con los candidatos cuya experiencia y disponibilidad se ajusten a sus vacantes.

CampStaff admite a solicitantes a partir de los 16 años. Los campamentos de día suelen ofrecer puestos de trabajo para jóvenes de 16 años, mientras que la mayoría de los campamentos con pernoctación exigen una edad mínima de 18 años. Busca puestos como:

Supervisor/a junior

Asistente de monitor

Asistente de actividades

Asistente de deportes o artes

Personal de campamento diurno

Asistente de actividades acuáticas

Según Indeed, los monitores de campamento ganan una media de 17,29 dólares por hora en todas las franjas de edad, mientras que los monitores junior ganan una media de 15,69 dólares. Se trata de referencias de mercado, no de tarifas garantizadas por CampStaff. Cada campamento establece su propio salario, horario, prestaciones y ciclo de nómina. Los puestos residenciales también pueden incluir alojamiento y comidas.

Entre los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años, el trabajo en campamentos requiere una planificación anticipada. Muchos campamentos realizan la selección de personal durante el invierno y la primavera, y las solicitudes pueden incluir referencias, entrevistas, comprobación de antecedentes, orientación o formación en primeros auxilios.

Crear un perfil no garantiza conseguir un puesto. Las ofertas de trabajo para jóvenes de 16 años también serán más limitadas que las destinadas a solicitantes de 18 años o más, sobre todo en los campamentos residenciales.

💡Lo que debes saber Edad: CampStaff admite a candidatos a partir de los 16 años. Coste: El registro es gratuito para quienes buscan empleo. Remuneración: Cada campamento establece su propia tarifa. Límite: La mayoría de los campamentos con pernoctación contratan a partir de los 18 años.

Camp Matching CampStaff 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil gratuito y ponte en contacto con campamentos que busquen personal temporal. Regístrate gratis

El cuidado de niños puede ser uno de los trabajos más flexibles para los jóvenes de 16 años, ya que permite aceptar reservas en función del horario escolar y otros compromisos. Las recomendaciones locales siguen siendo importantes, pero Bambino ofrece a los adolescentes que cumplan los requisitos una plataforma comercial para conectar con familias de la zona.

En la mayoría de los estados, Bambino acepta cuidadores a partir de los 13 años, aunque algunos estados fijan la edad mínima en 14. Cualquier menor de 18 años necesita el permiso de un padre o tutor legal. El adulto también debe ayudar a completar la configuración de pagos a través de Stripe.

Para empezar a recibir solicitudes, tendrás que:

Crea un perfil de cuidador indicando tu disponibilidad y experiencia. Consigue al menos una recomendación para activar el perfil. Pide a un padre o tutor que dé el consentimiento necesario. Completa la configuración de pagos de Stripe. Responde a las solicitudes de reserva de las familias de tu zona.

No existe una media salarial nacional fiable específica para los cuidadores adolescentes. A efectos de planificación, entre 12 y 20 dólares por hora puede ser una estimación inicial razonable, pero no se trata de una cifra anunciada ni garantizada por Bambino. Tu tarifa dependerá de tu ubicación, tu experiencia, el número y la edad de los niños, así como de cualquier tarea adicional.

Tras una reserva, los padres confirman los detalles y pagan a través de la aplicación. Bambino indica que los pagos estándar de Stripe suelen llegar a la cuenta bancaria vinculada en un plazo de dos a tres días laborables. Es posible que haya pagos instantáneos disponibles, pero pueden conllevar una comisión de tramitación adicional.

Estos trabajos para jóvenes de 16 años dependen en gran medida de la demanda local. Crear un perfil no garantiza las reservas, y es posible que los nuevos cuidadores necesiten tiempo para obtener recomendaciones y ganarse la confianza de las familias.

💡Lo que debes saber Edad: Bambino suele aceptar a cuidadores a partir de los 13 años. Autorización: Los menores de 18 años necesitan el consentimiento de un padre o tutor. Pago: Los pagos estándar a través de Stripe tardan entre dos y tres días laborables. Requisitos: Se necesita una recomendación, y las reservas dependen de la demanda local.

Reservas flexibles Bambino 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea tu perfil, obtén una recomendación y acepta reservas cercanas. Buscar empleo

Freecash no es un trabajo convencional. Se trata de una plataforma de recompensas en la que los usuarios completan encuestas, juegos, pruebas de aplicaciones y otras ofertas. Se incluye en esta lista únicamente como un complemento flexible a los trabajos para jóvenes de 16 años, no como una fuente fiable de ingresos por horas.

Las condiciones de la plataforma, vigentes desde julio de 2026, permiten el acceso a usuarios a partir de los 16 años. Los nuevos usuarios necesitan un documento de identidad oficial para la verificación, y el primer retiro requiere un mínimo de 20 dólares. A partir de ahí, el mínimo se reduce a 5 dólares. Freecash afirma que la mayoría de los retiros se procesan en menos de 17 minutos una vez aprobados, pero el seguimiento de las ofertas, las retenciones, la verificación y el método de pago seleccionado pueden alargar el plazo real.

Las opciones de pago pueden incluir tarjetas regalo, PayPal, transferencia bancaria, Venmo o criptomonedas, dependiendo de la región y la disponibilidad. Una cuenta de PayPal en EE. UU. requiere que el titular tenga al menos 18 años o la mayoría de edad, por lo que PayPal no es una vía de cobro predeterminada para un joven de 16 años. Comprueba las tarjetas regalo disponibles u otros métodos válidos antes de completar las ofertas.

Para obtener información detallada sobre los pagos, consulta «¿Freecash paga dinero real?». La principal limitación es sencilla: las ganancias varían, las encuestas pueden descalificarte y los elevados importes anunciados en las ofertas pueden requerir completar muchas etapas o realizar varias compras.

Si prefieres las ofertas de juegos a las encuestas, descubre cómo funcionan las recompensas, los límites de retirada y las normas de elegibilidad en los juegos online que pagan dinero real.

💡Lo que debes saber Edad mínima: 16 años según las condiciones actuales. Primer retiro: 20 $ más la verificación de un documento de identidad oficial; los retiros posteriores comienzan a partir de 5 $. Límite de ganancias: las recompensas varían según el país y la oferta, así que no las consideres como un salario por hora.

Extra en línea Freecash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita a partir de los 16 años; para realizar el primer retiro se necesitan 20 dólares y la verificación de la identidad. Regístrate gratis

Comparativa de

trabajos para jóvenes de 16 años

Esta tabla compara las principales plataformas, la remuneración realista y la rapidez con la que cada opción puede conducir a un empleo. Los trabajos con empleador suelen pagarse mediante un ciclo de nómina semanal o quincenal.

Opción y plataforma Ideal para Salario habitual Tiempo hasta el inicio Comercio minorista – Indeed Turnos regulares Entre 12 y 16 dólares por hora (estimación) A menudo, de 1 a 3 semanas Comida rápida – Indeed Incorporación rápida Entre 12 y 17 dólares por hora (estimación) Normalmente de 1 a 3 semanas Supermercado – Indeed Horarios compatibles con los estudios Estimación: entre 12 y 17 dólares por hora Normalmente de 1 a 3 semanas Socorrista – JEM Buenos nadadores 16,72 $/hora (media para todas las edades) Contratación y formación Trabajo en campamentos – CampStaff Trabajo de temporada 15,69 $/hora, media para jóvenes Presentar la solicitud con meses de antelación Cuidado de niños – Bambino Reservas flexibles Entre 12 y 20 $/hora (estimación) Aprobación + reservas Recompensas – Freecash Ingresos en el tiempo libre No hay una tarifa por hora fiable Se puede empezar el mismo día

Los rangos salariales son estimaciones previstas o medias del mercado para todas las edades, no tarifas garantizadas para adolescentes. CampStaff pone en contacto a los solicitantes con los campamentos, mientras que Bambino gestiona los pagos de las familias. Freecash puede aprovechar el tiempo libre, mientras que los juegos para iOS que pagan con dinero real explican otras opciones de juego y los cheques de pago que requieren.

Qué implican las normas sobre permisos de trabajo en EE. UU. para el primer empleo de un joven de 16 años

La ley federal no exige permisos de trabajo, pero muchos estados sí. El Departamento de Trabajo establece que los jóvenes de 16 y 17 años pueden trabajar un número ilimitado de horas en empleos no peligrosos y no agrícolas según la normativa federal. Los estados pueden imponer horarios más estrictos, límites al trabajo nocturno o requisitos de permiso, y en ese caso se aplica la normativa más estricta.

Esto significa que dos estudiantes que soliciten los mismos puestos de trabajo para jóvenes de 16 años pueden tener que hacer frente a trámites diferentes. Nueva York, Maryland, Míchigan y Massachusetts son ejemplos de estados con normativa para menores de 18 años que trabajan, pero los procedimientos varían. Consulta al departamento de trabajo de tu estado y a la secretaría de tu centro educativo en lugar de copiar las instrucciones de otro estado.

Las normas federales sobre trabajos peligrosos siguen siendo aplicables hasta los 18 años. Estas restringen las tareas que impliquen el uso de maquinaria y trabajos como:

La mayoría de las cortadoras de carne motorizadas y determinadas máquinas de panadería.

Muchas compactadoras, empacadoras, carretillas elevadoras, sierras y dispositivos de elevación.

Trabajos de techado, demolición, excavación y la mayoría de las tareas que implican conducir en el trabajo.

Otros trabajos contemplados en las 17 Órdenes sobre Ocupaciones Peligrosas del Departamento de Trabajo.

Estas restricciones también afectan a los resultados que aparecen en búsquedas como «trabajos para jóvenes de 16 años en el sector minorista». Que una tienda te contrate no significa que todas las tareas que se realizan en el establecimiento sean legales para un menor. Pregunta a tu responsable si tienes dudas.

Esa comprobación de seguridad es importante en todos los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años, incluso cuando el puesto parezca rutinario.

Las plataformas de recompensas no funcionan como un empleador a tiempo parcial convencional. Sus propias normas sobre edad, identidad, impuestos y pagos siguen siendo importantes, y los ingresos online no están automáticamente exentos de todas las normas estatales u obligaciones legales.

Las mejores aplicaciones de recompensas y opciones de «jugar para ganar» para jóvenes de 16 años

De entre los trabajos online para jóvenes de 16 años que se tratan aquí, Freecash es la única aplicación de recompensas disponible a partir de los 16 años. No se trata de un trabajo convencional ni de un sustituto de los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 16 años, pero puedes ganar recompensas extra completando juegos, encuestas y ofertas.

Para realizar el primer retiro de Freecash se requieren 20 dólares y la verificación de identidad. Los retiros posteriores se pueden realizar a partir de 5 dólares, aunque los métodos de pago disponibles y las ofertas dependen de tu país.

Extra en línea Freecash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Regístrate a partir de los 16 años, completa las ofertas y retira el dinero una vez alcanzado el mínimo requerido. Regístrate gratis

Snakzy es otra opción útil para «ganar jugando», pero los usuarios deben tener 18 años o más. Guárdala para más adelante y, mientras tanto, infórmate de cómo funciona. También puedes explorar cómo ganar dinero jugando a videojuegos mientras comparas las recompensas de los juegos con los trabajos convencionales para jóvenes de 16 años.

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Lo que no funciona

No todas las ofertas de trabajo para jóvenes de 16 años merecen que envíes una solicitud. Evita estos patrones:

Pagar para conseguir un trabajo: la regla general de la FTC es sencilla: nunca pagues para que te paguen. La certificación puede suponer un coste legítimo aparte, pero un empleador no debe exigir tarjetas regalo, criptomonedas ni el ingreso de un cheque para «liberar» tu salario.

la regla general de la FTC es sencilla: nunca pagues para que te paguen. La certificación puede suponer un coste legítimo aparte, pero un empleador no debe exigir tarjetas regalo, criptomonedas ni el ingreso de un cheque para «liberar» tu salario. Mensajes de texto no solicitados de reclutadores: la FTC advirtió en abril de 2026 sobre mensajes en los que se pedía a los destinatarios que respondieran «SÍ» o «INTERESADO», para luego ofrecerles cheques falsos o tareas remuneradas en línea.

la FTC advirtió en abril de 2026 sobre mensajes en los que se pedía a los destinatarios que respondieran «SÍ» o «INTERESADO», para luego ofrecerles cheques falsos o tareas remuneradas en línea. Turnos de prueba no remunerados: el trabajo productivo exigido normalmente debe remunerarse. Pregunta si el tiempo de orientación y el periodo de prueba se contabilizan como horas de trabajo.

el trabajo productivo exigido normalmente debe remunerarse. Pregunta si el tiempo de orientación y el periodo de prueba se contabilizan como horas de trabajo. Métodos de pago solo para adultos: una plataforma puede aceptar tu registro, pero el proveedor de retiros puede exigir que seas mayor de 18 años.

una plataforma puede aceptar tu registro, pero el proveedor de retiros puede exigir que seas mayor de 18 años. Tareas peligrosas: ningún responsable puede eludir las normas federales sobre trabajos peligrosos en el caso de un joven de 16 años.

Veredicto final sobre los trabajos para jóvenes de 16 años

Los mejores trabajos para jóvenes de 16 años son los puestos en el comercio minorista, la restauración y los supermercados cuando se busca un sueldo fijo; socorrista o trabajo en campamentos juveniles cuando te puedes preparar con antelación; y cuidar niños cuando la flexibilidad es lo más importante. Envía solicitudes a varios sitios, compara las tarifas anunciadas y ten en cuenta que el primer sueldo seguirá un ciclo de nómina normal en lugar de llegar de inmediato.

Freecash puede aportar pequeñas recompensas online, pero no es un salario. Snakzy es una opción a tener en cuenta a los 18 años, no una solución alternativa para usuarios más jóvenes.

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