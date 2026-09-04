Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

7 Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung: So funktioniert es & Wie viel Sie verdienen können

Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung sind eine realistische Option für alle, die vor dem nächsten Gehalt Bargeld benötigen, und der Instacart-Einkaufsservice ist hier die eindeutigste Option mit festem wöchentlichem Einkommen, da die Vergütung jeden Mittwoch überwiesen wird. Dieser Zeitplan eignet sich für Personen, die 10 bis 15 Stunden pro Woche aufbringen können und über ein Auto sowie ein Smartphone verfügen, während es bei Immobilien-Flipping oder freiberuflicher Transkription länger dauern kann, bis sich ein regelmäßiges Einkommen einstellt.

Der Bruttolohn für die unten aufgeführten Einkaufs- und Liefer-Apps liegt in der Regel bei etwa 12 bis 25 Dollar pro Stunde vor Trinkgeld, während die anderen Methoden unterschiedliche Vergütungsstrukturen haben. Ein Instacart-Einkäufer beschrieb auf Reddit ein Ergebnis von „750 Dollar pro Woche“, und die TaskRabbit- Auftragnehmerin Vanessa Garcia verdiente Berichten zufolge bis zu 9.000 Dollar im Monat mit 25 verschiedenen Fähigkeiten – die Kluft zwischen einer schwachen ersten Woche und einer starken, dauerhaften Verdienstphase ist also groß. Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung eignen sich am besten, um kurzfristige Finanzlücken zwischen den Gehaltszahlungen zu überbrücken, nicht jedoch als garantiertes Ersatzeinkommen.

KURZURTEIL Unter den hier vorgestellten Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung ist der Instacart-Full-Service-Einkauf die beste Wahl für eine verlässliche wöchentliche Überweisung, da die Vergütung jeden Mittwoch erfolgt und es keine Mindestverdienstgrenze gibt. Beginne mit dem Einkaufen bei Instacart, wenn du das Geld noch diese Woche statt erst im nächsten Monat erhalten möchtest.

Sind Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung tatsächlich realistisch?

Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung können über die gesamte Bandbreite der hier vorgestellten Methoden und Arbeitsvolumina hinweg etwa 100 bis 800 Dollar einbringen, doch 200 bis 500 Dollar sind für die meisten Menschen, die in Teilzeit arbeiten, ein realistischeres wöchentliches Ziel. Nebenjobs mit schneller Bezahlung können dennoch sehr unterschiedliche wöchentliche Gesamteinnahmen erzielen. Was Sie verdienen, hängt viel stärker von der Methode und den geleisteten Arbeitsstunden ab als von den Werbeversprechen der Plattform.

Jobs mit wöchentlicher Auszahlung sind realistisch für jemanden , der 10 oder mehr Stunden pro Woche aufbringen kann und Zugang zu der Ausrüstung hat, die für die gewählte Methode erforderlich ist. Für jemanden, der bereits in der ersten Woche ein vollzeitäquivalentes Ersatzeinkommen erwartet, ist dies hingegen weitaus weniger geeignet. Selbst die besten Gig-Apps, die hier wöchentlich auszahlen, brauchen ein paar Wochen, bis sie richtig in Fahrt kommen und die Zahlen so aussehen wie die unten genannten.

Der ehrliche Kompromiss bei jedem Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung ist, dass die am schnellsten zahlenden Methoden – Instacart und DoorDash – den größten körperlichen Aufwand und ein zuverlässiges Fahrzeug erfordern. Wenn Sie überlegen, wie Sie jede Woche Geld verdienen können, ist UserTesting hier die am wenigsten vorhersehbare Option, da Einladungen von der Nachfrage abhängen und nicht von den Stunden, die Sie bereit sind zu arbeiten. Genau dieser Unterschied ist der Grund, warum Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung nach Geschwindigkeit und Aufwand zusammen bewertet werden müssen – und nicht allein nach dem Stundensatz.

7 echte Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung, sortiert nach der Geschwindigkeit, mit der das Geld auf dem Konto landet

Bei den sieben unten aufgeführten Methoden wird das Geld mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit ausgezahlt. Die tatsächlichen Verdienste bei allen sieben hängen jedoch immer noch stärker von den geleisteten Arbeitsstunden und der lokalen Nachfrage ab als davon, welche Plattform man zuerst auswählt. Die folgende Aufschlüsselung gibt Aufschluss darüber, wie viel jeweils gezahlt wird, wie schnell das Geld auf dem Konto ist und was nötig ist, um noch diese Woche loszulegen.

1. Instacart – Full-Service-Einkaufsservice

Der Instacart-Full-Service-Einkaufsdienst ist einer der Nebenjobs, bei denen die Bezahlung wöchentlich erfolgt, mit einem realistischen Bruttolohn von 15 bis 25 Dollar pro Stunde vor Abzug der Ausgaben. Die besten Einkäufer können in Spitzenzeiten 30 bis 40 Dollar pro Stunde verdienen, und die Bezahlung erfolgt wöchentlich per Direktüberweisung jeden Mittwoch für die vom vergangenen Montag bis Sonntag erledigten Aufträge. Dieser Bruttobetrag sinkt auf etwa 12 bis 20 Dollar pro Stunde netto, sobald Benzinkosten, Fahrzeugverschleiß und Steuern abgezogen sind; daher hängt der tatsächliche Wochenverdienst von den geleisteten Arbeitsstunden und der Auftragslage in einem bestimmten Markt ab.

Unter den Jobs mit wöchentlicher Auszahlung ist Instacart stark von Trinkgeldern abhängig, die etwa 42 Prozent des Gesamtverdienstes ausmachen. Die Daten von Gridwise zu den Fahrereinkünften aus dem Jahr 2026 beziffern den Medianlohn pro Fahrt für Instacart-Einkäufer auf 12,21 Dollar pro Stunde, wobei die besten 25 Prozent 14,98 Dollar oder mehr und die besten 10 Prozent 18,44 Dollar oder mehr verdienen, sobald Trinkgelder mit eingerechnet sind.

Für alle, die überlegen, wie sie jede Woche Geld verdienen können: Ein Einkäufer beschrieb auf Reddit einen regelmäßigen Wochenplan und gab an, 750 $ pro Woche zu verdienen. Als Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung kostet die Anmeldung bei Instacart nichts. Die einzige übliche Anschaffung ist eine Kühltasche für 15 bis 30 $, falls Instacart vor Ort keine zur Verfügung stellt. Wenn Ihr Ziel über diesem Ergebnis liegt, finden Sie in unserem Leitfaden zum Verdienst von 1.000 $ pro Woche weitere Möglichkeiten, um auf einen vierstelligen Wochenverdienst hinzuarbeiten.

Im Vergleich zu anderen Gig-Apps, die wöchentlich auszahlen, hat Instacart relativ einfache Zugangsvoraussetzungen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und über eine Arbeitserlaubnis für die USA verfügen. Vollservice-Einkäufer benötigen außerdem ein zuverlässiges Auto, ein Smartphone mit iOS 17 oder Android 8.0 oder neuer, die Fähigkeit, 40 Pfund zu heben, sowie eine bestandene Hintergrundüberprüfung.

Der häufigste Fehler besteht darin, jeden schlecht bezahlten Auftrag anzunehmen, anstatt wählerisch zu sein, und die Erfassung der zurückgelegten Kilometer für steuerliche Zwecke zu vernachlässigen – beides führt dazu, dass sich die Differenz zwischen dem beworbenen Bruttosatz von 15 bis 25 Dollar und dem tatsächlichen Nettoverdienst still und leise auflöst.

Auszahlung jeden Mittwoch Instacart 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für den Full-Service-Einkauf werden 15 bis 25 Dollar pro Stunde brutto gezahlt, wobei die Auszahlungen jeden Mittwoch erfolgen. Zum Einkaufen

2. DoorDash-Lieferfahrer

Die Tätigkeit als DoorDash-Lieferfahrer gehört zu den Nebenjobs, bei denen die Bezahlung wöchentlich erfolgt, mit einem realistischen Bruttostundenlohn von 15 bis 25 Dollar. Dashers erhalten jeden Montag per Direktüberweisung die Bezahlung für die Lieferungen der vergangenen Woche. DoorDash gehört zudem zu den Nebenjobs, bei denen die Bezahlung schnell erfolgt. Mit „Fast Pay“ können „Dashers“ täglich gegen eine Gebühr von 1,99 $ Geld abheben, während die gebührenfreie Crimson-Karte nach jedem Lieferauftrag sofortigen Zugriff auf das Geld ermöglicht.

Als Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung bringt DoorDash dem durchschnittlichen „Dasher“ insgesamt etwa 240 $ pro Woche ein. Gridwise beziffert den Bruttostundenlohn im Jahr 2025 auf 12,43 $.

Wie bei den meisten fahrzeugbasierten Jobs mit wöchentlicher Auszahlung gibt es auch bei DoorDash einige Voraussetzungen, bevor man anfangen kann. Das Mindestalter variiert je nach Standort, und Dashers mit Auto benötigen einen gültigen Führerschein und eine Versicherung (Kurierfahrer mit Fahrrad oder E-Bike benötigen lediglich einen amtlichen Ausweis). Außerdem findet eine Hintergrundüberprüfung statt, die in der Regel innerhalb von drei bis sieben Werktagen abgeschlossen ist.

Selbst bei Gig-Apps, die wöchentlich auszahlen, entspricht der angegebene Stundenlohn nicht dem tatsächlichen Gewinn. Der häufigste Fehler bei DoorDash besteht darin, zu den verkehrsschwachen Zeiten langsam zu arbeiten und zu vergessen, die Fahrzeugkosten abzuziehen. Wenn du lernst, wie du jede Woche mit DoorDash Geld verdienst, denk daran, dass es wichtiger ist, zu den Spitzenzeiten zu arbeiten und die Fahrzeugkosten im Blick zu behalten, als einfach nur länger online zu bleiben.

Wenn das Autofahren nicht das Richtige für Sie ist, finden Sie in unserem Leitfaden zum Geldverdienen mit dem Handy weitere Möglichkeiten, mit Ihrem Smartphone Geld zu verdienen.

Wöchentliche Einzahlungen jeden Montag DoorDash 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Als Lieferfahrer verdienst du zwischen 15 und 25 Dollar brutto pro Stunde, die jeden Montag auf dein Konto überwiesen werden. Los geht’s mit DoorDash

3. TaskRabbit-Aufträge

TaskRabbit unterscheidet sich von den meisten Nebenjobs, bei denen wöchentlich gezahlt wird, da die Auszahlungen innerhalb von ein bis drei Werktagen nach Abschluss eines Auftrags erfolgen und nicht an einem festen Wochentag. Allgemeine Aufgaben werden realistisch gesehen mit 20 bis 50 Dollar pro Stunde vergütet, während Facharbeiten 40 bis 80 Dollar einbringen können. TaskRabbit ist kein traditioneller Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung, aber dank dieses schnelleren Zeitplans gehört er zu den Nebenjobs, bei denen man schnell Geld erhält – ideal für alle, die schneller Bargeld benötigen.

Auf der Support-Seite von TaskRabbit heißt es, dass die Servicegebühr von etwa 15 Prozent dem Kunden zusätzlich zum Stundensatz des Taskers in Rechnung gestellt wird und niemals vom Verdienst des Taskers abgezogen wird. Neue Tasker beginnen oft mit etwa 25 $ pro Stunde, um ihre ersten Bewertungen zu erhalten.

Die Taskerin Vanessa Garcia hat angegeben, dass sie bis zu 9.000 Dollar im Monat verdient, indem sie 25 verschiedene Fähigkeiten anbietet, von der Arbeit als persönliche Assistentin bis hin zur Personalvermittlung für Veranstaltungen. Der Einstieg kostet eine einmalige, nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr von 25 Dollar, erfordert eine US-Sozialversicherungsnummer für die Hintergrundüberprüfung, und die Freigabe kann in einigen Märkten bis zu etwa zwei Wochen dauern, bevor überhaupt ein erster Auftrag gebucht werden kann.

Wenn TaskRabbit Teil Ihres Plans ist, jede Woche Geld zu verdienen, sollten Sie vermeiden, den Startpreis zu niedrig anzusetzen, nur um frühzeitig Aufträge zu erhalten. Das kann dazu führen, dass sich Ihr Profil auf einem Preisniveau einpendelt, das sich nur schwer wieder anheben lässt.

Legen Sie Ihren eigenen Preis fest TaskRabbit 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest und behalten Sie 100 % der Trinkgelder; die meisten Auszahlungen erfolgen innerhalb von 1 bis 3 Tagen. Werden Sie Tasker

4. Instawork-Einsätze

Instawork ist einer der Nebenjobs, bei denen wöchentlich bezahlt wird. Je nach Kategorie liegen die Stundensätze realistisch bei 15 bis 20 Dollar oder mehr. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich per Überweisung; die Zahlungen werden mittwochs abgewickelt und gehen in der Regel bis Samstag für die vorangegangene Arbeitswoche ein.

Berechtigte „Top Pros“ zählen Instawork zudem zu den Nebenjobs mit schneller Bezahlung. Instapay zahlt innerhalb von etwa einer Stunde bis zu 60 Prozent des geschätzten Verdienstes einer Schicht als Vorschuss aus – gegen eine Gebühr von 5 Prozent.

Instawork sticht unter den Jobs mit wöchentlicher Auszahlung hervor, da höhere „Top Pro“-Stufen zusätzliches Verdienstpotenzial erschließen können. „Gold“- und „Platinum“-Top-Pros können bei bestimmten Schichten Boni von bis zu 25 Prozent verdienen, anstatt einer pauschalen Prämie für jede Schicht.

Die Anmeldung ist kostenlos, doch die Zulassung erfordert eine mehrstufige Hintergrundüberprüfung, einschließlich einer Überprüfung der Sozialversicherungsnummer, einer Überprüfung des Strafregisters und einer Überprüfung des Registers für Sexualstraftäter sowie zweier beruflicher Referenzen und Fotos von angemessener Arbeitskleidung. Insgesamt kann es etwa eine Woche dauern, bis die erste Schicht gebucht werden kann.

Bei Gig-Apps, die wöchentlich auszahlen, spielt Zuverlässigkeit eine große Rolle. Bei Instawork kann ein Nichterscheinen oder eine kurzfristige Absage die Bewertung beeinträchtigen, die den Zugang zum „Top Pro“-Status und damit zu besser bezahlten Schichten ermöglicht.

Bezahlung bis Samstag Instawork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung für die Einsätze liegt bei 15 bis über 20 Dollar pro Stunde, wobei die wöchentliche Auszahlung immer mittwochs erfolgt. Jetzt Schichten suchen

5. Artikel auf Facebook-Marktplatz und OfferUp weiterverkaufen

Der Facebook-Marktplatz ist der Sonderfall unter den Nebenjobs, bei denen wöchentlich ausgezahlt wird, da ein lokaler Barverkauf bereits abgeschlossen werden kann, sobald der Käufer erscheint. Ihr Gewinn ist die Differenz zwischen dem, was Sie bezahlt haben, und dem Wiederverkaufspreis. Diese Schnelligkeit macht den lokalen Weiterverkauf auch zu einem der Nebenjobs, bei denen man schnell Geld verdient, da er eine wöchentliche Auszahlung komplett übertrumpfen kann.

Wer lernen möchte, wie man durch den Weiterverkauf jede Woche Geld verdient, benötigt einen stetigen Nachschub an lohnenswerten Artikeln. Ein langjähriger Wiederverkäufer gab an, über 18 Monate hinweg 47.000 US-Dollar Gewinn über den Facebook-Marktplatz erzielt zu haben, obwohl dieses Ergebnis einen anhaltenden Aufwand bei der Beschaffung erforderte. Bei Verkäufen mit lokaler Abholung fallen keinerlei Gebühren auf dem Facebook-Marktplatz an, während für versandte Bestellungen eine Verkaufsgebühr von 10 Prozent mit einem Mindestbetrag von 0,80 US-Dollar anfällt; abgesehen von den Kosten für das Warenangebot gibt es keine Anmeldekosten. Ein realistisches Startbudget liegt zwischen 50 und 200 US-Dollar.

Der häufigste Fehler ist, zu viel für einen Artikel zu bezahlen, ohne zuvor Vergleichsangebote zu prüfen. Dadurch wird Kapital in etwas gebunden, das sich in dieser Woche – wenn überhaupt – nicht mit Gewinn weiterverkaufen lässt. Wenn der lokale Weiterverkauf nur eine der Optionen ist, die Sie ausprobieren möchten, finden Sie in unserem Leitfaden „Wie man innerhalb weniger Tage Geld verdient“ weitere Methoden zum kurzfristigen Geldverdienen.

Bargeld noch am selben Tag Facebook Marketplace 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Artikel vor Ort gegen Bargeld, sobald sich ein Käufer findet – ohne wöchentliches Warten. Mit dem Verkauf beginnen

6. Freiberufliche Transkription und Untertitelung bei Rev

Rev ist eine der Nebenbeschäftigungen, bei denen wöchentlich ausgezahlt wird: Für Transkriptionen erhält man 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute und für Untertitelung 0,54 bis 1,10 US-Dollar. Freiberufler werden wöchentlich über PayPal für freigegebene Arbeiten bezahlt, wobei es keine festgelegte Mindestauszahlungsgrenze gibt. Dieser Minutenpreis erscheint niedrig, bis man ihn in einen Stundensatz umrechnet – wobei die Umrechnung vollständig von der Tippgeschwindigkeit und der Audioqualität abhängt.

Rev ist einer der Jobs mit wöchentlicher Auszahlung, bei denen die Geschwindigkeit den tatsächlichen Stundensatz direkt beeinflusst. Eine unübersichtliche 60-Minuten-Datei kann drei- bis fünfmal so lange dauern, bis sie sauber transkribiert ist. Eine Datei mit 0,40 US-Dollar pro Minute, deren Bearbeitung vier Stunden dauert, bringt eher 6 US-Dollar pro Stunde ein, während eine saubere Datei zum gleichen Satz weitaus mehr pro Stunde einbringen kann.

Als wöchentlich bezahlter Nebenjob im Homeoffice erfordert Rev einen Computer und eine zuverlässige Internetverbindung, bevor Sie die Kompetenzeinschätzung und das Beispielprojekt absolvieren können. Auf der Freiberufler-Seite von Rev wird derzeit jedoch darauf hingewiesen, dass es aufgrund des hohen Bewerbungsaufkommens eine Warteliste gibt, sodass die Freigabe nun länger dauert als die schnelle Bearbeitung, die diese Methode früher bot.

Der häufigste Fehler besteht darin, zu unterschätzen, wie viel Zeit die Aufbereitung von unübersichtlichen Audioaufnahmen tatsächlich in Anspruch nimmt, was den effektiven Stundensatz unbemerkt unter den Mindestlohn drücken kann, obwohl der Minutenpreis auf dem Papier angemessen erscheint.

Wöchentliche Bezahlung über PayPal Rev 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Transkription und Untertitelung für 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Minute, wöchentliche Auszahlung über PayPal. Mit der Transkription beginnen

7. Bezahlte Usability-Tests bei UserTesting

Im Gegensatz zu Jobs mit fester wöchentlicher Auszahlung zahlt UserTesting etwa 14 Tage nach jedem genehmigten Test aus. Ein 30-minütiger Test kann etwa 30 $ einbringen, während ein 60-minütiger Test etwa 60 $ einbringt.

Aktive Tester verdienen realistisch gesehen insgesamt 100 bis 400 $ pro Monat, was in einer aktiven Woche etwa 40 bis 60 $ ausmacht, da Einladungen unregelmäßig erfolgen und viele Vorauswahlen nicht zu bezahlten Tests führen. Die oben genannten Beträge von 30 und 60 $ beziehen sich auf abgeschlossene Tests und stellen keinen garantierten Stundensatz dar. Die Bewerbung ist kostenlos und beinhaltet einen kurzen Übungstest vor der Zulassung.

Der häufigste Fehler besteht darin, die Screening-Fragen zu schnell oder unehrlich zu beantworten, um sich für besser bezahlte Studien zu qualifizieren. Dies birgt das Risiko einer Kontosperrung, sobald ein Prüfer die Unstimmigkeit bemerkt.

Verdienen Sie Geld mit dem Testen UserTesting 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie erhalten 30 bis 60 Dollar pro Test, wobei die Auszahlungen etwa 14 Tage später auf Ihrem PayPal-Konto eingehen. Mit dem Testen beginnen

Ein Vergleich der 7 Methoden

Hier sehen Sie im direkten Vergleich die Startkosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit dieser Nebenjobs, bei denen wöchentlich gezahlt wird. Wenn Sie wöchentlich bezahlt werden möchten, zeigt die Spalte „Zahlungsrhythmus“ genau an, wann die jeweiligen wiederkehrenden Einzahlungen eingehen.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Auszahlungsrhythmus Realistischer Wochenverdienst Instacart 0 $ (optional 15–30 $ für die Einkaufstüte) Tage, dann die erste Einzahlung am Mittwoch Wöchentlich, jeweils mittwochs Typischerweise 180 bis 500 $; bis zu 750 $ bei mehr als 25 Stunden DoorDash 0 $ (optional 15 $ Beutelgebühr) 3–7 Tage für die Hintergrundüberprüfung, dann am nächsten Montag Wöchentlich, jeden Montag (tägliche Schnellauszahlung optional) Durchschnittlich ca. 240 $; mehr mit „Peak Pay“ TaskRabbit 25 $ einmalige Anmeldegebühr Bis zu ~2 Wochen bis zur Freischaltung, danach 1–3 Tage pro Auftrag Pro Auftrag 1 bis 3 Werktage Typischerweise 400 bis 1.000 $ bei ca. 20 Stunden Instawork 0 $ ca. 1 Woche Bearbeitungszeit Wöchentlich, Bearbeitung mittwochs Typischerweise 225 bis 400 $; bis zu 25 % Schichtzulage für „Top Pro“ Facebook-Marktplatz / OfferUp Anfangsbestand von 50 bis 200 $ Noch am selben Tag, beim ersten Verkauf Sofortige Barauszahlung pro Verkauf 60 bis 300 Dollar oder mehr, je nach Beschaffungsvolumen Umsatz 0 $ Derzeit auf der Warteliste; die Bearbeitungszeit variiert Wöchentlich per PayPal 50 bis 150 Dollar in Teilzeit UserTesting 0 Tage bis Wochen bis zur ersten Einladung ca. 14 Tage nach jedem genehmigten Test, über PayPal 40 bis 60 Dollar pro aktiver Woche; insgesamt 100 bis 400 Dollar pro Monat

Die Tabelle zeigt außerdem, welche Gig-Apps, die wöchentlich auszahlen, einen festen Auszahlungstag haben und welche Methoden nach einem anderen Zeitplan auszahlen. Für weitere Optionen über die drei unten aufgeführten hinaus bietet unser Leitfaden zu Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, eine breitere Auswahl an belohnungsbasierten Spielen.

„Play-to-Earn“-Apps, die sich mit wöchentlich bezahlten Nebenjobs kombinieren lassen

Die Kombination einer Belohnungs- oder „Play-to-Earn“-App mit Nebenjobs, bei denen wöchentlich gezahlt wird, sorgt für eine kleine zusätzliche Einnahmequelle zusätzlich zum Gig- oder Freelancer-Einkommen – in der Regel 5 bis 40 Dollar pro Woche, je nach Zeitaufwand. Wenn Sie bereits wöchentlich von Ihrem Hauptjob bezahlt werden, können diese Apps kleinere Lücken zwischen den Auszahlungen füllen.

Belohnungs-Apps erfordern weniger Einrichtungsaufwand als Gig-Apps mit wöchentlicher Bezahlung, aber ihre Verdienstobergrenze ist deutlich niedriger. Sie eignen sich am besten dazu, den sieben Hauptmethoden einen kleinen Betrag hinzuzufügen.

Prämien-Apps sind nicht die Hauptlösung für die Frage, wie man jede Woche Geld verdienen kann, aber sie können einen kleineren Verdienststrom als Ergänzung zu einem soliden Nebenjob bieten. Die drei unten aufgeführten Optionen sind kostenlos und haben relativ niedrige Auszahlungsgrenzen.

App Mindestauszahlung Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

PLAY-TO-EARN SPIELE UM GELD Verdiene Geld, indem du Handyspiele spielst und neue Apps testest – mit Snakzy, der speziellen „Play-to-Earn“-Plattform von Eneba. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Was nicht funktioniert, wenn man Nebenjobs nachgeht, bei denen wöchentlich gezahlt wird

Betrüger ahmen oft Nebenjobs nach, bei denen man schnell Geld verdient, indem sie Zahlungen versprechen, bevor überhaupt echte Arbeit geleistet wurde. Die Methoden, die bei Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung nicht funktionieren, sind diejenigen, bei denen es keinen echten Auszahlungsplan gibt. Beide Muster tauchen ständig in der Werbung für die Gig-Economy und in Belohnungs-Apps auf, und beide sind es wert, ausdrücklich genannt zu werden.

„Pay-to-play“-Auftragsbörsen: Seriöse Jobs mit wöchentlicher Auszahlung verlangen von den Arbeitern keine Gebühren, nur um einen ersten Auftrag oder eine erste Schicht freizuschalten. Websites, die eine Vorabgebühr für den Zugang verlangen, entsprechen einem Muster, vor dem die BBB wiederholt gewarnt hat.

Seriöse Jobs mit wöchentlicher Auszahlung verlangen von den Arbeitern keine Gebühren, nur um einen ersten Auftrag oder eine erste Schicht freizuschalten. Websites, die eine Vorabgebühr für den Zugang verlangen, entsprechen einem Muster, vor dem die BBB wiederholt gewarnt hat. „Sofort 500 Dollar für die Anmeldung“-Belohnungs-Apps: Apps, die mit einem riesigen Anmeldebonus werben, hinter dem jedoch eine nahezu unüberwindbare Auszahlungsschwelle steckt, zahlen selten wöchentlich oder überhaupt aus.

Apps, die mit einem riesigen Anmeldebonus werben, hinter dem jedoch eine nahezu unüberwindbare Auszahlungsschwelle steckt, zahlen selten wöchentlich oder überhaupt aus. Unbezahlte „Probeschichten“ auf Personalvermittlungs-Apps: Die FTC hat darauf hingewiesen, dass jede Gig- oder Personalvermittlungsplattform, die von jemandem verlangt, eine Schicht oder Aufgabe zu erledigen, bevor er dafür bezahlt wird, gegen grundlegende Lohnschutzbestimmungen verstößt – unabhängig davon, wie die App dies darstellt.

Die FTC hat darauf hingewiesen, dass jede Gig- oder Personalvermittlungsplattform, die von jemandem verlangt, eine Schicht oder Aufgabe zu erledigen, bevor er dafür bezahlt wird, gegen grundlegende Lohnschutzbestimmungen verstößt – unabhängig davon, wie die App dies darstellt. Weiterverkauf ohne Preisvergleich: Der Kauf von Waren zum Weiterverkauf, ohne zuvor verkaufte Angebote zu prüfen, ist zwar kein Betrug, aber der schnellste Weg, einen Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung in unverkaufte Lagerbestände in der Garage zu verwandeln.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung

Nebenjobs mit wöchentlicher Bezahlung lohnen sich für jeden, der vor dem nächsten Gehaltsscheck Bargeld benötigt. Der Instacart-Full-Service-Einkaufsdienst bleibt hier der beste Nebenjob mit wöchentlicher Bezahlung für alle, die sich auf eine verlässliche Überweisung am Mittwoch verlassen möchten. Die realistische Obergrenze liegt für die meisten Teilzeitbeschäftigten eher bei 200 bis 500 Dollar pro Woche, wobei die oben genannten Beispiele mit höheren Verdienstmöglichkeiten eher eine kleine, erfahrene Minderheit darstellen als einen typischen ersten Monat. Wenn Sie wöchentlich bezahlt werden möchten, sollten Sie den tatsächlichen Auszahlungskalender der Plattform priorisieren, bevor Sie deren angegebene Stundenvergütung vergleichen.

Wenn man zwei Methoden kombiniert – zum Beispiel Instacart an Wochentagen vormittags und TaskRabbit am Wochenende –, lässt sich zeigen, wie man jede Woche Geld verdienen kann, ohne den Hauptjob aufzugeben, und dabei dennoch das obere Ende dieser Spanne anstrebt.

Beim Vergleich von Gig-Apps, die wöchentlich auszahlen, sollte der entscheidende Faktor der tatsächliche Auszahlungsplan sein, nicht nur der angegebene Stundensatz, denn Nebenjobs mit wöchentlicher Auszahlung halten dieses Versprechen nur dann ein, wenn der platformeigene Auszahlungskalender dies auch gewährleistet. Wenn Ihr Ziel weit über einer normalen wöchentlichen Auszahlung aus einem Nebenjob liegt, finden Sie in unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 $ umfassendere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen.

PLAY-TO-EARN SPIELE UM GELD SPIELEN Verdiene Geld, indem du Handyspiele spielst und neue Apps testest – mit Snakzy, der speziellen „Play-to-Earn“-Plattform von Eneba. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdienen Sie bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen