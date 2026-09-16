Ingresos activos frente a ingresos pasivos: cómo funcionan y cuánto puedes ganar

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La diferencia entre los ingresos activos y los pasivos se reduce a una elección: dedicar tus horas a cambio de un sueldo ahora o invertir trabajo inicial para obtener un flujo de dinero que siga llegando una vez que termines tu jornada laboral. La mayoría de las personas que buscan generar ingresos adicionales empiezan por los ingresos activos, ya que se obtienen rápidamente, y luego destinan parte de cada pago a las opciones pasivas que se describen a continuación, que generan ingresos más lentamente.

La verdadera diferencia entre los ingresos activos y los pasivos no radica en el esfuerzo frente a la pereza: radica en si el trabajo se realiza antes de cobrar o después. El trabajo autónomo, el trabajo por cuenta ajena y conducir para aplicaciones de transporte se sitúan en el lado activo. El dinero deja de llegar en el momento en que dejas de trabajar. Los dividendos, los ingresos por alquiler, el dropshipping, la impresión bajo demanda, los derechos de autor y los créditos de las aplicaciones de recompensas se sitúan en el lado pasivo, y siguen generando ingresos con poco esfuerzo adicional una vez que se han puesto en marcha.

¿Son los ingresos pasivos realmente tan «sin esfuerzo» como parecen?

Entonces, ¿los ingresos pasivos son reales o solo se trata de una estrategia de marketing? No, no son del todo «sin esfuerzo». Cada fuente de ingresos pasivos de esta comparación entre ingresos activos e ingresos pasivos requirió un trabajo activo real, dinero o ambos para ponerse en marcha. La mayoría necesita un pequeño mantenimiento posterior.

Crear un negocio de alquiler requiere una entrada inicial y reparaciones continuas. Incluso una aplicación de recompensas como Snakzy exige unos minutos al día de participación real para alcanzar su pago mínimo de 35 dólares. Las ideas de ingresos pasivos reducen el esfuerzo continuo, pero nunca lo eliminan por completo. La fase de puesta en marcha suele parecerse mucho a diversos tipos de ingresos activos hasta que se completa.

¿Qué son los ingresos activos?

Los ingresos activos son el dinero que ganas a cambio de tu tiempo o tu trabajo a cambio de una remuneración inmediata, y dejan de generarse en el momento en que dejas de trabajar. Un trabajo por cuenta ajena, los encargos como autónomo y trabajar como conductor en aplicaciones de transporte se incluyen en esta categoría. El pago depende de las horas realmente registradas esa semana.

Los ingresos activos ofrecen una remuneración garantizada en función de tu esfuerzo inmediato. Esa previsibilidad los convierte en la columna vertebral de cualquier plan financiero. La contrapartida es sencilla: los ingresos activos dependen estrictamente de tu presencia. En el momento en que te tomas un descanso, te alejas de tu escritorio o se te acaban las horas facturables en un día, el flujo de caja se reduce a cero.

Alguien que gane 1.000 dólares a la semana con trabajos autónomos o esporádicos sigue estando en el lado «activo» de los ingresos activos frente a los pasivos, por muy elevada que sea la cifra. Aprender a generar ingresos pasivos es lo que permite a los trabajadores liberarse de este estricto límite por horas.

Los principales tipos de ingresos activos abarcan la mayor parte de lo que la gente hace para ganar un dinero extra:

Trabajo autónomo o por encargo, facturado por horas o por proyecto

Empleo asalariado o remunerado por horas

Conducir para aplicaciones de transporte o reparto de comida, como DoorDash

Venta directa de una habilidad, como clases particulares o diseño autónomo

Tareas y misiones de «jugar para ganar» en aplicaciones de videojuegos, pagadas por acción, como ganar dinero jugando a Roblox

Todos los tipos de ingresos activos solo se perciben mientras se realiza el trabajo de forma activa. Esto es lo que distingue a los ingresos activos de los pasivos.

Los ingresos activos también conllevan una carga fiscal que los ingresos residuales y otros ingresos pasivos suelen evitar. Un empleado con formulario W-2 comparte los impuestos de la Seguridad Social y de Medicare con su empresa, pero quien declara como autónomo debe pagar el 15,3 % íntegro del impuesto de actividad por cuenta propia, además del impuesto sobre la renta habitual. Ese coste adicional es una de las razones por las que la misma tarifa por hora parece menor cuando pasas de un empleo a gestionar tu propio trabajo como autónomo.

¿Qué son los ingresos pasivos?

Los ingresos pasivos son el dinero que sigue llegando una vez finalizado el trabajo inicial, sin que cada pago requiera apenas esfuerzo adicional, o ninguno en absoluto.

Comprender las diferencias entre los ingresos activos y los pasivos resulta útil a la hora de analizar cómo define el IRS los ingresos a efectos fiscales. Los ingresos procedentes de una actividad comercial o empresarial en la que no participas de forma significativa, o de la mayoría de los inmuebles en alquiler, se consideran pasivos según la Publicación 925 del IRS.

El criterio del IRS para determinar la participación significativa es tajante: si se dedican menos de 500 horas al año a una actividad, esta suele considerarse pasiva. Sin embargo, la mayoría de las personas que buscan ideas sobre cómo obtener ingresos pasivos nunca aplican ese criterio exacto. En su lugar, simplemente cobran intereses, dividendos o alquileres, y dan el tema por zanjado.

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento ofrece actualmente cerca del 4 % de rendimiento anual (APY), frente a una media nacional de aproximadamente el 0,4 % en la mayoría de los bancos convencionales. El propio S&P 500 solo ofrece alrededor del 1 % en dividendos al año, lo cual es escaso en comparación con cualquiera de las dos opciones.

Esa diferencia es la razón por la que los inversores que buscan ingresos pasivos suelen dejar de lado las acciones y se decantan por los inmuebles o los bonos. Un bono del Tesoro a 10 años ofrecía cerca del 4,8 % en septiembre de 2026.

En la mayoría de los mercados estadounidenses, los inmuebles de alquiler se valoran con una tasa de capitalización del 4 % al 9 %, dependiendo de la ciudad y del tipo de edificio. Cada una de esas cifras varía en función del mercado, que es precisamente lo que suelen omitir los argumentos a favor de los ingresos pasivos en cualquier debate sobre ingresos activos frente a ingresos pasivos. Cualquiera que se pregunte si los ingresos pasivos son reales debe tener en cuenta estas tasas fluctuantes.

Las regalías y los ingresos residuales tradicionales funcionan de la misma manera, aunque a una escala más pequeña y personal. Un músico, un autor o un desarrollador de aplicaciones sigue ganando dinero cada vez que alguien compra o reproduce en streaming lo que ya ha creado, sin tener que volver a realizar el trabajo original.

Eso solo se considera «pasivo» según el criterio del IRS mencionado anteriormente si no estás produciendo activamente nuevas obras vinculadas a esos mismos ingresos, lo cual es un matiz que conviene consultar con un asesor fiscal en lugar de darlo por sentado.

Ingresos activos frente a ingresos pasivos: resumen

Los dos lados de los ingresos activos frente a los ingresos pasivos se contraponen en direcciones opuestas. Los ingresos activos empiezan altos y se mantienen estables en función de las horas que dedicas, mientras que los ingresos pasivos empiezan cerca de cero y crecen solo si sigues invirtiendo dinero o tiempo en ellos.

Tanto si estás desarrollando tu carrera profesional en una empresa, invirtiendo en el sector inmobiliario o probando actividades secundarias flexibles desde casa, la gestión tanto de los ingresos activos como de los pasivos determina la rapidez con la que alcances la libertad financiera.

Tipo de ingresos Nivel de esfuerzo Plazo hasta el primer pago Ejemplo Trabajo autónomo o por encargo Alto, continuo Días Proyecto de un cliente, aplicación de reparto Trabajo por cuenta ajena Elevado, continuo Semanas, primera nómina Empleo a tiempo completo Aplicaciones de recompensas o reembolsos Bajo, ocasional Semanas, hasta alcanzar el mínimo de pago Snakzy, BigCash Inversión en dividendos Baja, tras la configuración De meses a años Fondo indexado o acciones con dividendos Inmueble en alquiler Medio, periódico Años, tras la compra Contrato de alquiler a largo plazo Dropshipping Medio, por adelantado y continuo De semanas a meses Tienda en Shopify Impresión bajo demanda Medio, continuo De semanas a meses Venta de productos personalizados con Printify

Nada en esta tabla de ingresos activos frente a ingresos pasivos es inmutable. Las tarifas varían, los importes mínimos de pago cambian y una caída del mercado puede convertir un año de ingresos pasivos sólidos en uno sin crecimiento.

¿Se pueden convertir los ingresos activos en ingresos pasivos?

Sí, se pueden convertir los ingresos activos en ingresos pasivos. De hecho, así es como se construyen la mayoría de las ideas de ingresos pasivos. Si observas casi cualquier ejemplo práctico de ingresos activos frente a ingresos pasivos, la parte pasiva comenzó como un dólar depositado en una cuenta de ahorro, una cuenta de valores o el pago inicial de un alquiler. Procedía inicialmente de un trabajo, un encargo como autónomo o un pequeño negocio secundario.

Un autónomo que gane rápidamente 2.000 dólares gracias a un proyecto urgente puede convertir esa cantidad en meses de intereses de ahorro de alto rendimiento, en lugar de gastársela.

Si estás buscando cómo obtener ingresos pasivos, convertir una suma de ingresos activos en una fuente pasiva continua suele seguir estos cuatro pasos:

Paga primero cualquier deuda con un interés elevado, ya que su tipo suele superar lo que ofrecen los ahorros o los dividendos.

Transfiere lo que te quede a una cuenta de ahorro de alto rendimiento o a un fondo indexado de bajo coste.

Reinvierte los intereses y los dividendos automáticamente en lugar de retirarlos.

Haz un seguimiento de los resultados durante seis a doce meses antes de destinar más ingresos activos a ello.

Ninguna de estas ideas de ingresos pasivos sustituye de inmediato a los ingresos activos. Simplemente le da a ese dinero un lugar donde seguir generando rendimiento una vez pagada la factura. Este proceso muestra cómo los tipos tradicionales de ingresos activos pueden alimentar de forma sistemática fuentes de ingresos residuales a largo plazo.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aportar ingresos pasivos a tu día a día?

Sí, en pequeñas cantidades. Hay aplicaciones de recompensas y juegos que pagan dinero real o crédito en tarjetas regalo por tareas como encuestas, ofertas y juegos casuales. Combinar esto con un trabajo principal crea un enfoque mixto de ingresos activos y pasivos a diario.

Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, es gratuita y paga crédito real de Eneba por acciones cotidianas como los registros diarios y las ofertas completadas. KashKick se centra en pagar recompensas directas en efectivo por jugar a juegos para móvil destacados y completar encuestas específicas una vez que se alcanza un saldo moderado. Por su parte, BigCash ofrece una de las barreras de entrada más bajas del sector, ya que los usuarios pueden solicitar pagos casi inmediatamente después de completar unas cuantas tareas rápidas. Esa es la vertiente pasiva de los ingresos activos frente a los ingresos pasivos funcionando a su escala más pequeña y sencilla.

La mayoría de las aplicaciones de recompensas siguen pagando más bien unos pocos dólares por hora de atención que lo que supondrían verdaderas ideas de ingresos pasivos sin esfuerzo. De todos modos, se mantienen en el lado pasivo de la dicotomía «ingresos activos frente a ingresos pasivos» porque las tareas son breves y flexibles.

No hay ninguna relación con un empleador o cliente detrás de ellas, lo cual es el criterio más práctico que la mayoría de la gente utiliza a la hora de evaluar si los ingresos pasivos son una realidad para la persona media.

App Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis BigCash 1 Gratis

BigCash te paga a partir de solo 1 $ y registrarse es gratis, así que merece la pena echarle un vistazo aunque solo juegues de forma ocasional. Si prefieres los pagos directos en efectivo a PayPal, KashKick ofrece un término medio ideal con su umbral de 10 $, mientras que Snakzy es la mejor opción para los jugadores que quieren convertir el uso ocasional de aplicaciones en crédito para juegos digitales.

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos en EE. UU. suelen exigir que tengas al menos 18 años para poder cobrar, así que consulta las condiciones de cada aplicación antes de registrarte. Combinar un par de aplicaciones pequeñas como estas es una forma realista de ganar 200 dólares rápidamente sin tener que dejar tu trabajo principal.

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Lo que no funciona

Las afirmaciones más arriesgadas sobre los ingresos activos frente a los pasivos provienen de personas que venden la idea misma de los ingresos pasivos, no de las fuentes de ingresos descritas anteriormente. Entonces, ¿son reales los ingresos pasivos cuando se prometen como un negocio «llave en mano»? Normalmente no.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha desmantelado varias de estas estafas en los últimos dos años, incluido un caso de 2025 que costó a los consumidores 14 millones de dólares.

Hay algunos patrones que se repiten una y otra vez en las medidas coercitivas de la FTC y en las reclamaciones de los consumidores:

Tiendas online con IA «llave en mano»: La FTC demandó a Click Profit en 2025 por cobrar entre 45 000 y 75 000 dólares por adelantado y prometer ingresos pasivos a través de tiendas en Amazon y Walmart que, en su mayoría, nunca permitieron recuperar esa inversión.

La FTC demandó a Click Profit en 2025 por cobrar entre 45 000 y 75 000 dólares por adelantado y prometer ingresos pasivos a través de tiendas en Amazon y Walmart que, en su mayoría, nunca permitieron recuperar esa inversión. Clubes de inversión con rentabilidad garantizada: Cualquier oferta que prometa rentabilidad pasiva fija sin riesgo no se ajusta a la realidad del mercado, ya que incluso los bonos del Tesoro y las acciones con dividendos varían en función de los tipos de interés y los precios.

Cualquier oferta que prometa rentabilidad pasiva fija sin riesgo no se ajusta a la realidad del mercado, ya que incluso los bonos del Tesoro y las acciones con dividendos varían en función de los tipos de interés y los precios. Bots de trading en «piloto automático»: Estos venden el software, no los rendimientos anunciados, y la FTC ha prohibido por separado a operadores por afirmaciones casi idénticas sobre formas automatizadas de ganar dinero extra.

Estos venden el software, no los rendimientos anunciados, y la FTC ha prohibido por separado a operadores por afirmaciones casi idénticas sobre formas automatizadas de ganar dinero extra. Planes «pasivos» de reclutamiento de equipos: los ingresos dependen de reclutar a nuevos vendedores que estén a tu cargo, por lo que tienes que realizar tareas específicas para obtener ingresos activos, en lugar de ganar dinero de forma pasiva.

Nada de esto significa que las ideas de ingresos pasivos sean falsas. Simplemente significa que las versiones honestas pagan menos, y más lentamente, de lo que cualquiera que venda un atajo está dispuesto a admitir.

Veredicto final sobre los ingresos activos frente a los ingresos pasivos

Los ingresos activos frente a los pasivos no son realmente una elección entre uno u otro. Se trata de una secuencia: utiliza los ingresos activos para cubrir las facturas de hoy y crear un colchón financiero, y luego destina el excedente a las fuentes de ingresos pasivos que, con el tiempo, aliviarán parte de esa presión.

Si estás pensando en cómo obtener ingresos pasivos, empieza poco a poco. Alguien con un horario irregular en trabajos esporádicos saca el máximo partido combinando un poco de ambas cosas. Los ingresos activos rápidos cubren el flujo de caja, y el sistema de recompensas gratuito de Snakzy te permite obtener pequeños créditos pasivos de Eneba de forma paralela. Añade también BigCash si quieres una segunda fuente de ingresos sin coste alguno mientras encuentras tu propio equilibrio entre ingresos activos e ingresos pasivos.

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