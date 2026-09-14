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Nebenjobs für Ärzte: So funktioniert’s & Wie viel Sie 2026 verdienen können

Nebenjobs für Ärzte sind für fast jeden zugelassenen Arzt innerhalb weniger Wochen realistisch. Die Arbeit als Vertretungsarzt lässt sich am schnellsten aufnehmen, da Personalagenturen einen zugelassenen Arzt innerhalb weniger Wochen vermitteln können. Wie viel Sie tatsächlich dazuverdienen, hängt von Ihrem Fachgebiet, Ihrer staatlichen Zulassung und davon ab, ob Ihr Krankenhausvertrag Nebentätigkeiten überhaupt zulässt.

Die meisten Ärzte, die eine echte Nebentätigkeit ausüben, verdienen zwischen 20.000 und 80.000 Dollar pro Jahr dazu, ohne ihren Hauptberuf aufzugeben, und nutzen dabei Fähigkeiten, die bereits durch ihre Zulassung abgedeckt sind. Der „Medscape Physician Compensation Report 2026“ ergab, dass mittlerweile etwa 40 % der Ärzte neben ihrer regulären Arbeitszeit einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Diese Spanne gilt unabhängig davon, ob es sich bei der zusätzlichen Arbeit um Nebenbeschäftigungen wie einige Telemedizin-Schichten pro Monat oder um eine ganze Reihe von Fällen als Sachverständiger handelt.

Sind Nebenjobs für Ärzte tatsächlich realistisch?

Ja, für fast jeden zugelassenen Arzt mit fünf oder mehr freien Stunden pro Woche sind Nebenjobs für Ärzte eine realistische Möglichkeit, sein Einkommen aufzubessern, ohne den Arbeitsplatz zu wechseln. Wie hoch dieses Einkommen ausfällt, hängt stark von Ihrem Fachgebiet, Ihrem Standort und davon ab, wie viel echte Flexibilität Sie bei Ihrer Arbeitszeit haben.

Ärzte erzielen hohe Haupteinkommen, wobei Fachärzte deutlich mehr verdienen als Hausärzte. Um dies aufzubessern, ziehen viele Nebenbeschäftigungen für Ärzte in Betracht, die von kleinen Nebeneinkünften bis hin zu beträchtlichen Zusatzeinnahmen reichen.

Prüfen Sie, ob Ihr Arbeitsvertrag Nebentätigkeiten tatsächlich zulässt, bevor Sie sich für eine Möglichkeit entscheiden. Dieser Aspekt ist wichtiger als die unten aufgeführten Vergütungsangaben, und im entsprechenden Abschnitt weiter unten erfahren Sie genau, worauf Sie achten müssen.

Eine Wettbewerbsverbotsklausel kann viele Nebenjobs für Ärzte gänzlich ausschließen. Falls dies bei Ihnen der Fall ist oder Sie einfach etwas suchen, das weniger Verpflichtung erfordert, benötigen Sie für Enebas Leitfaden, wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient, überhaupt keine ärztliche Zulassung.

7 konkrete Möglichkeiten für Ärzte, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern

Geordnet nach Verdienstobergrenze und danach, wie etabliert der Markt für diese Tätigkeit bereits ist – von der regelmäßigsten Stundenarbeit bis hin zu gelegentlichen Einsätzen.

Die Vergütung für Ärzte bei Vertretungseinsätzen liegt je nach Fachgebiet zwischen etwa 118 und 290 Dollar pro Stunde. Unter allen Nebenjobs für Ärzte auf dieser Liste lässt sich dieser am schnellsten in die Wege leiten, da Personalagenturen einen zugelassenen Arzt innerhalb weniger Wochen vermitteln können.

Als eine der lukrativsten Nebentätigkeiten für Ärzte behalten Sie Ihren Hauptberuf bei und übernehmen einfach einen kurzen Einsatz während der Urlaubszeit, zwischen Verträgen oder an Ihren freien Tagen. Vollzeit- und Teilzeit-Vertretungsärzte verdienen häufig höhere Stundensätze als fest angestellte Kollegen desselben Fachgebiets.

Für Ärzte, die nach tragfähigen Nebentätigkeiten suchen, übernehmen große Agenturen wie Barton Associates, Weatherby Healthcare und CompHealth administrative Aufgaben wie die Zulassungsprüfung, die staatliche Zulassung, Reise- und Unterkunftsorganisation sowie den Berufshaftpflichtversicherungsschutz einschließlich Nachhaftung. Die meisten Ärzte registrieren sich gleichzeitig bei zwei oder drei Agenturen, um sich einen Überblick über ein breiteres Spektrum an offenen Einsätzen zu verschaffen.

So erhalten die meisten Ärzte ihren ersten Auftrag:

Registrieren Sie sich bei zwei oder drei Vertretungsagenturen und füllen Sie deren Unterlagen zur Zulassungsprüfung aus.

Lassen Sie sich die Bedingungen für den Nachhafteschutz schriftlich bestätigen, bevor Sie einen Auftrag annehmen.

Nehmen Sie zunächst einen kurzen Einsatz vor Ort an, um das Format zu testen, bevor Sie sich zu einer Reise verpflichten.

Teilen Sie Ihrem Personalvermittler Ihre tatsächliche Verfügbarkeit mit, damit er Ihnen nur Einsätze vorschlägt, die Sie auch wirklich annehmen können.

Bundesweite Vertretungsstellen Barton Associates 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt je nach Fachgebiet zwischen 118 und 290 US-Dollar pro Stunde, wobei die Zulassungsprüfung und die Nachhaftungsversicherung für Behandlungsfehler von der Agentur übernommen werden. Jetzt bewerben

Die Tätigkeit als medizinisch-rechtlicher Sachverständiger bietet unter den Nebenbeschäftigungen für Ärzte das höchste Verdienstpotenzial pro Stunde (350 bis 1.200 US-Dollar/Std.). Im Vergleich zu anderen Nebenjobs für Ärzte ist die Fallauslastung jedoch weitaus weniger vorhersehbar als bei einer festen Vertretung oder einem Telemedizin-Einsatz.

Die Vergütung variiert je nach Art der erforderlichen Tätigkeit: Die erste Aktenprüfung und die Fallvorbereitung werden mit hohen Grundhonoraren vergütet, während für Zeugenaussagen bei eidesstattlichen Befragungen und vor Gericht neben festgelegten Mindestauftrittsgebühren eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

Sie benötigen keine Erfahrung im Gerichtssaal, um anzufangen. Rechtsanwälte benötigen meist zunächst eine Aktenprüfung und ein schriftliches Gutachten, und kostenlose Datenbanken wie AMFS bringen Ärzte direkt mit Anwälten zusammen, die nach spezialisierten Nebenjobs für Ärzte suchen. Die Facharztanerkennung ist weitaus wichtiger als frühere Zeugenaussagen, wenn Sie mit diesen hochrentablen Nebenjobs für Ärzte beginnen möchten. So erhalten Sie Ihren ersten Fall:

Erstellen Sie einen Lebenslauf, in dem Sie Ihre Facharztzulassung und die für den Fall relevanten klinischen Berufserfahrungsjahre an erster Stelle angeben.

Registrieren Sie sich bei einer oder zwei Datenbanken für Sachverständige wie AMFS.

Nehmen Sie Aufträge zur Aktenprüfung an, bevor Sie einer Aussage oder einem Gerichtstermin zustimmen.

Legen Sie Ihren Stundensatz und einen separaten Pauschalbetrag für die Aktenprüfung fest, bevor Sie das erste Gespräch mit einem Anwalt führen.

Höchster Stundensatz AMFS 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbindet Ärzte direkt mit Rechtsanwälten; allein für die Aktenprüfung können 350 bis 600 Dollar pro Stunde gezahlt werden, ohne dass Anmeldekosten anfallen. Werden Sie zum Experten

In der Telemedizin verdienen Ärzte in der Allgemeinmedizin 75 bis 200 Dollar pro Stunde, in der Psychiatrie oft fast 250 Dollar pro Stunde. Dies ist eine der beliebtesten Nebentätigkeiten für Ärzte auf dieser Liste, da die Schichten vollständig von zu Hause aus erledigt werden können.

Ein paar virtuelle Stunden pro Woche können zusätzlich zum regulären Gehalt ein beträchtliches Zusatzeinkommen generieren. Für Ärzte, die nach unkomplizierten Nebenjobs suchen, zahlen Plattformen entweder auf Stundenbasis oder über Pauschalbeträge pro Besuch für allgemeine und fachärztliche Konsultationen. Falls Ihr Terminkalender derzeit keine virtuellen Schichten zulässt, finden Sie in Enebas Leitfaden für schnelles Geld Optionen, bei denen keinerlei Wartezeit für die Zulassung anfällt.

Ein Detail, das Sie zuerst prüfen sollten: Ihre Zulassung muss für den Bundesstaat gelten, in dem sich der Patient physisch befindet, nicht nur für Ihren Wohnort. Einige Plattformen helfen Ihnen dabei, eine Zulassung für einen bestimmten Bundesstaat hinzuzufügen; andere setzen voraus, dass Sie diese bereits besitzen.

So fängst du an, virtuelle Patienten zu behandeln:

Prüfen Sie, welche Bundesstaaten Ihre aktuelle Zulassung bereits für Telemedizin abdeckt.

Erledigen Sie die Formalitäten zur Zulassung und zur Berufshaftpflichtversicherung auf der Plattform.

Beginnen Sie mit einem Abend- oder Wochenendblock, um das Anrufaufkommen und das Tempo zu testen.

Erfassen Sie Ihren Stundenverdienst nach Abzug der Plattformgebühren, bevor Sie weitere Stunden einplanen.

Schichten im Homeoffice SteadyMD 3.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ärzte geben an, etwa 112 Dollar pro Stunde zu verdienen, wobei außer einem Laptop und einer Webcam keine weiteren Kosten für Praxisräume oder Ausrüstung anfallen. Anmeldung für Ärzte

Für unabhängige medizinische Untersuchungen (Independent Medical Examinations, IMEs) werden in der Regel Pauschalhonorare von 500 bis 1.000 US-Dollar oder mehr pro Untersuchung gezahlt, wobei die durchschnittlichen Honorare bei über 2.000 US-Dollar pro Fall liegen. Die Abrechnung erfolgt pro Untersuchung und nicht nach Stunden, was die Einkommensprognose im Vergleich zu anderen Nebentätigkeiten für Ärzte, wie beispielsweise Sachverständigenaussagen, erleichtert.

SEAK, Inc. verfolgt diese Tätigkeit genau. Die meisten Ärzte berechnen weniger als 2.000 US-Dollar pro Fall, obwohl komplexe Begutachtungen auch über 10.000 US-Dollar kosten können. IME-Tätigkeiten im Bereich der Arbeitsmedizin werden stundenweise statt pauschal abgerechnet; der Stundensatz liegt im Durchschnitt bei 398 US-Dollar.

ExamWorks ist eines der größten IME-Netzwerke und wirbt aktiv Ärzte aus über 140 Fachgebieten für diese lukrativen Nebentätigkeiten an, die je nach Standort in der eigenen Praxis oder in der Praxis des Auftraggebers durchgeführt werden. Aussagen im Rahmen von Zeugenvernehmungen oder vor Gericht im Zusammenhang mit einer IME werden mit denselben 500 bis 1.000 US-Dollar oder mehr pro Stunde vergütet wie Sachverständigenaussagen. Die Vermittlungsquelle ist jedoch eine andere: Versicherer und Berufsgenossenschaften, nicht direkt Anwälte. Für Ärzte, die nach neuen Nebentätigkeiten suchen, finden Sie hier eine Anleitung, wie Sie mit IMEs beginnen können:

Wenden Sie sich an ein nationales IME-Netzwerk wie ExamWorks, das Personal für mehr als 140 Fachgebiete vermittelt.

Erkundigen Sie sich, wie die Nachfrage nach Fachärzten in Ihrer Region aussieht, bevor Sie Zeit in die Einarbeitung investieren.

Einigen Sie sich vor Ihrer ersten Untersuchung – und nicht erst danach – darauf, ob eine Pauschalgebühr oder eine Abrechnung nach Stundensatz gelten soll.

Planen Sie ausreichend Zeit für die Diktaterstellung und die Bearbeitung der Berichte im Rahmen Ihres klinischen Arbeitsplans ein.

Über 140 Fachgebiete gesucht ExamWorks 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Pauschal 500 bis über 1.000 Dollar pro Prüfung, die je nach Standort in Ihrem eigenen Büro oder in deren Räumlichkeiten durchgeführt wird. Siehe Stellenangebote

Beratertätigkeiten in der Pharma- und Health-Tech-Branche bieten eine attraktive Vergütung für Ihre klinische Expertise. Über Beiratssitzungen hinaus bieten dauerhafte Unternehmensbeziehungen und bezahlte Vorträge flexible, hochrentable Optionen, die zu den besten Nebenjobs für Ärzte zählen, die sich gut mit Ihrer Praxis vereinbaren lassen.

Etwa die Hälfte der Ärzte, die allgemeine Beratungsaufträge annehmen, strebt laut Umfragen unter beratenden Ärzten einen Stundensatz von 150 bis 400 Dollar an. Bezahlte CME-Vorträge sind ein verwandter, aber eigenständiger Bereich für diejenigen, die beratungsbasierte Nebenjobs für Ärzte suchen: Kardiologen verdienen in der Regel 3.000 bis 8.000 Dollar pro Vortrag.

Chirurgen verdienen für denselben Vortrag mehr, nämlich 5.000 bis 15.000 Dollar. Ein gewöhnlicher „Grand Rounds“-Vortrag wird dagegen oft nur mit symbolischen 500 bis 1.000 Dollar vergütet oder gar nicht bezahlt.

GLG, kurz für Gerson Lehrman Group, ist das größte Expertennetzwerk, das Ärzte sowohl für einstündige bezahlte Beratungsgespräche als auch für bezahlte Vorträge oder Veranstaltungen vermittelt. Jeder neue Experte absolviert vor seinem ersten bezahlten Beratungsgespräch ein Compliance-Tutorial zur Offenlegung von Interessenkonflikten, das sowohl Ihre ärztliche Zulassung als auch die Beziehung zum Kunden schützt. Für Ärzte, die sich ein Portfolio an beratenden Nebenbeschäftigungen aufbauen möchten, finden Sie hier eine Anleitung, wie Sie mit der Beratung beginnen können:

Registrieren Sie sich bei einem Expertennetzwerk wie GLG und absolvieren Sie dessen Compliance-Schulung.

Legen Sie einen Stundensatz innerhalb der Spanne von 150 bis 400 US-Dollar fest, anstatt Ihre ersten Beratungsgespräche unter Wert zu verkaufen.

Legen Sie alle Branchenbeziehungen vollständig offen, bevor Sie einen bezahlten Vortragstermin annehmen.

Behandeln Sie jede einzelne Beratungsbeziehung als vorübergehend, da Unternehmen ihre Beiräte regelmäßig neu besetzen.

Bezahlte Expertengespräche GLG 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für die Beratungstätigkeit werden 1.000 bis 4.000 Dollar pro Sitzung gezahlt; die Teilnahme ist nach einem kurzen Compliance-Tutorial kostenlos. Jetzt bewerben

Das freiberufliche Verfassen medizinischer Texte ist eine der zeitlich flexibelsten Nebentätigkeiten für Ärzte, da nicht die Schichtzeiten, sondern die Abgabetermine das Tempo bestimmen. Es dient Ärzten als zuverlässige zusätzliche Einnahmequelle, wobei Autoren gemäß Branchenstandard 125 bis 155 US-Dollar pro Stunde verlangen und ein klinischer Hintergrund ein direktes Verkaufsargument gegenüber nicht-klinischen Autoren darstellt.

Die Stundensätze auf allgemeinen Freiberufler-Plattformen wie Kolabtree liegen je nach Erfahrung und Thema zwischen 40 und 150 US-Dollar.

Vollzeitbeschäftigte freiberufliche Medizinautoren erzielen ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 214.227 $ pro Jahr.

Vollzeit-Freiberufler im Bereich Regulatory Writing verdienen im Durchschnitt sogar noch mehr: 242.971 US-Dollar.

Beide Zahlen gehen von einer vollen freiberuflichen Auslastung aus, jedoch nicht von den Arbeitsstunden, die ein Nebenjob mit sich bringt.

Ihre ersten Aufträge werden wahrscheinlich kleiner ausfallen, als diese Umfrage vermuten lässt. Die meisten Ärzte, die sich ein zusätzliches Einkommen sichern möchten, beginnen mit einer Zusammenfassung eines einzelnen CME-Moduls oder einem Text zur Patientenaufklärung, die stundenweise abgerechnet werden, bevor sie zu Pauschalpreisen pro Projekt übergehen, sobald sie ihre eigene Arbeitsgeschwindigkeit einschätzen können.

So erhalten Sie Ihr erstes Schreibprojekt und erzielen ein zusätzliches Einkommen für Ärzte:

Verfassen Sie zwei oder drei Textbeispiele, beispielsweise eine Zusammenfassung einer Fortbildungsveranstaltung (CME) oder eine für Patienten bestimmte Erläuterung.

Nutzen Sie das Freiberufler-Paket der AMWA, um potenziellen Auftraggebern Ihren klinischen Hintergrund zu präsentieren.

Berechnen Sie Ihre Stundenhonorare, bis Sie Ihr eigenes Arbeitstempo bei ähnlichen Aufträgen einschätzen können.

Bewahren Sie alle veröffentlichten Arbeitsproben auf, da Auftraggeber fast ausschließlich auf der Grundlage früherer Arbeiten entscheiden.

Verzeichnis für Freiberufler AMWA 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Freiberufliche Medizinredakteure berechnen 125 bis 155 US-Dollar pro Stunde, wobei die Mitgliedschaft die einzigen Kosten für den Eintrag in das Verzeichnis darstellt. Tragen Sie sich in das Verzeichnis ein

Bezahlte Umfragen für Ärzte zahlen weitaus weniger als alle anderen hier genannten Methoden, in der Regel einige hundert Dollar im Monat. Sie stellen zwar keine Hauptquelle für zusätzliches Einkommen für Ärzte dar, dauern aber nur fünf bis dreißig Minuten und erfordern außer der Anmeldung keine Überprüfung der Zulassung. Betrachten Sie dies als bescheidenen Verdienst in der Freizeit, nicht als wesentliche Einnahmequelle für Ärzte an sich.

Sermo, ein Netzwerk ausschließlich für Ärzte, gibt an, im letzten Jahr über 25 Millionen Dollar an Honoraren an seine Mitglieder gezahlt zu haben, wobei längere, qualitative Umfragen deutlich besser vergütet werden als solche, die sich mit wenigen Klicks erledigen lassen. Wer etwas mit einer noch niedrigeren Obergrenze, aber keinerlei medizinischem Bezug sucht, für das Eneba-Spiel, bei dem man echtes Geld verdienen kann, bietet in etwa den gleichen Aufwand.

Für Ärzte, die in ruhigen Momenten schnell ein zusätzliches Einkommen erzielen möchten, gibt es hier eine Anleitung, wie Sie für mehr Umfragen ausgewählt werden können:

Registrieren Sie sich bei einem ausschließlich für Ärzte bestimmten Panel wie Sermo und verifizieren Sie Ihre Zulassung und Ihr Fachgebiet.

Füllen Sie Ihr Facharztprofil vollständig aus, da die Zuordnung darüber entscheidet, wie viele Umfragen Ihnen angezeigt werden.

Bevorzugen Sie längere, qualitative Umfragen gegenüber schnellen Multiple-Choice-Umfragen, um eine bessere Vergütung pro Minute zu erzielen.

Einkommen während der Ausfallzeit Sermo 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos; im vergangenen Jahr wurden über 25 Millionen Dollar an Honoraren an Mitglieder für Umfragen von fünf bis dreißig Minuten ausgezahlt. Verdienen Sie Geld

Vergleich von Nebenjobs für Ärzte

Nebenjobs für Ärzte unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Zeitplan und Vorhersehbarkeit so stark, dass eine Gegenüberstellung an dieser Stelle sinnvoll ist. Nutzen Sie die Verdienstobergrenze als groben Anhaltspunkt und wägen Sie diese dann gegen den Grad der Passivität bzw. des praktischen Aufwands ab, den jede Option tatsächlich mit sich bringt.

Methode Typisches Gehalt Anfangskosten Wie passiv Vertretungsärzte 118 bis 290 $/Std. Keine (wird von der Agentur übernommen) Aktiv, planmäßige Schichten Sachverständiger 350 bis 1.200 $/Std. Gering (optionale SEAK-/Rechtsausbildung) Aktiv, unregelmäßige Fallbelastung Telemedizin 75 bis 250 $/Std. Minimal (Laptop und Webcam) Aktiv, planmäßige Schichten Unabhängige medizinische Untersuchungen 500 bis 2.000+ Dollar pro Untersuchung Minimal Aktiv, pro Fall Beratung im Bereich Pharma/Gesundheitstechnologie 150 bis 400 $ pro Stunde Keine Meist passiv, monatlich Freiberufliche medizinische Texterstellung 125 bis 155 $/Std. Keine Aktiv, terminabhängig Bezahlte Ärztebefragungen Hunderte pro Monat Keine Meist passiv, in der Freizeit

Wie diese Liste erstellt wurde

Jede hier aufgeführte Methode musste drei Kriterien erfüllen: Sie erforderte eine aktive ärztliche Zulassung oder Facharztanerkennung, die für allgemeine Nebenjobs nicht notwendig ist, einen echten und überprüfbaren Verdienst sowie keine Verpflichtung, die klinische Tätigkeit aufzugeben oder die Arbeitszeit zu reduzieren. Aus diesem Grund werden in dieser Liste von Nebenjobs für Ärzte gängige Apps aus der Gig-Economy gänzlich ausgeklammert.

Bei der Bewertung von Nebenjobs für Ärzte muss man über die üblichen freiberuflichen Tätigkeiten hinausblicken und sich streng auf gesundheitsspezifische Möglichkeiten konzentrieren. Zwei Kategorien wurden bewusst ausgelassen. Nebenbeschäftigungen im Bereich Wellness oder Nahrungsergänzungsmittel (die aufgrund der Glaubwürdigkeit von Ärzten bei Patienten manchmal als ideale Nebenjobs für Ärzte vermarktet werden) wurden ausgeschlossen, da keine davon verifizierbare Einkommenszahlen veröffentlicht und das Risiko von Interessenkonflikten real ist.

Reines Investieren wurde ebenfalls ausgeschlossen, da es sich dabei nicht um Arbeit im Sinne dieser Liste handelt. Bei der Suche nach lukrativen Nebenjobs für Ärzte liegt der Schwerpunkt weiterhin auf aktiven, auf Fähigkeiten basierenden Einkünften, obwohl die umfassendere Bibliothek von Eneba zum Thema Geldverdienen auch zahlreiche nicht-medizinische Bereiche abdeckt, darunter den Leitfaden zum Erwirtschaften von Zusatzeinkommen.

Überprüfen Sie Ihren Arbeitsvertrag, bevor Sie loslegen

Ein Arbeitsvertrag mit einem Krankenhaus oder einer Praxisgemeinschaft kann einige der oben genannten Nebenbeschäftigungen für Ärzte rechtlich verbieten. Überprüfen Sie daher Ihren Vertrag, bevor Sie sich für etwas anmelden – und nicht erst, nachdem Ihre erste Schicht bereits gebucht ist. Dieser eine Schritt verhindert den teuersten Fehler beim Versuch, als Arzt ein zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Achten Sie insbesondere auf eine Wettbewerbsverbots- oder Nebenbeschäftigungsklausel, da viele Arztverträge Nebentätigkeiten einschränken oder eine schriftliche Genehmigung dafür vorschreiben. Auch das Überschreiten von Staatsgrenzen für Telemedizin oder Vertretungstätigkeiten spielt eine Rolle, da eine Zulassung in Ihrem Heimatstaat allein in der Regel nicht ausreicht, um dieses zusätzliche Einkommen für Ärzte zu erzielen. Der „Interstate Medical Licensure Compact“ (IMLC) beschleunigt zwar den Erhalt einer zweiten staatlichen Zulassung, macht diese jedoch nicht überflüssig.

Klären Sie separat, ob die Berufshaftpflichtversicherung Ihres Arbeitgebers Nebentätigkeiten abdeckt. Eine Deckungslücke in diesem Bereich ist der mit Abstand kostspieligste Fehler, den ein Arzt begehen kann, wenn er sich ein zusätzliches Nebeneinkommen als Arzt erschließen möchte.

Fast alle oben genannten Einkünfte werden über ein 1099-Formular abgerechnet, nicht über ein W-2-Formular, sodass zusätzlich zur regulären Einkommensteuer eine Selbstständigensteuer anfällt. Die US-Steuerbehörde IRS legt den kombinierten Selbstständigensteuersatz für Sozialversicherung und Medicare auf 15,3 % des Nettoeinkommens aus selbstständiger Tätigkeit fest. Legen Sie etwa ein Drittel Ihrer Einnahmen beiseite und zahlen Sie vierteljährlich, anstatt jedes Frühjahr eine hohe Rechnung begleichen zu müssen.

Können Prämien-Apps das Einkommen eines Arztes aufbessern?

Prämien- und Cashback-Apps sorgen zusätzlich zu den oben genannten Nebenjobs für Ärzte für ein kleines Taschengeld, zahlen aber weit weniger als jede andere hier vorgestellte Methode und eignen sich eher für die Überbrückung von Wartezeiten als für ein echtes Einkommen. Rechnen Sie mit einzelnen Dollarbeträgen, nicht mit einer nennenswerten Aufbesserung Ihres Nettoeinkommens.

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Bei allen drei Apps müssen Sie über 18 Jahre alt sein, um sich Geld auszahlen zu lassen – eine Voraussetzung, die jeder praktizierende Arzt ohnehin erfüllt. Wenn Sie sich eine etwas höhere, wenn auch immer noch bescheidene Obergrenze wünschen, als sie beide Apps bieten, finden Sie in Enebas Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 $ einige schnellere Optionen, die einen Vergleich wert sind.

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Was nicht funktioniert

In Beschwerden über Nebenjobs für Ärzte tauchen immer wieder bestimmte Muster auf. Jedes davon lässt sich vermeiden, indem du noch einmal genau nachprüfst, bevor du dich auf etwas festlegst.

Unterzeichnung eines Exklusivvertrags ohne vorheriges Lesen – Einige Telemedizin-Plattformen und wenige Vertretungsagenturen fügen in die Unterlagen zur Aufnahme Exklusivitäts- oder Wettbewerbsverbotsklauseln ein, die in den Unterlagen versteckt sind und die Nebentätigkeiten von Ärzten einschränken. Lesen Sie das gesamte Dokument, nicht nur die Seite mit den Vergütungsdetails, bevor Sie unterschreiben.

Einige Telemedizin-Plattformen und wenige Vertretungsagenturen fügen in die Unterlagen zur Aufnahme Exklusivitäts- oder Wettbewerbsverbotsklauseln ein, die in den Unterlagen versteckt sind und die Nebentätigkeiten von Ärzten einschränken. Lesen Sie das gesamte Dokument, nicht nur die Seite mit den Vergütungsdetails, bevor Sie unterschreiben. Sich äußern, ohne alle Informationen offenzulegen – Die Annahme eines bezahlten Vortrags, ohne alle Verbindungen zur Industrie offenzulegen, gefährdet das Vertrauen Ihrer Einrichtung und den Status Ihrer eigenen Zulassung – es geht hier nicht nur um das Abhaken eines Compliance-Kästchens.

Die Annahme eines bezahlten Vortrags, ohne alle Verbindungen zur Industrie offenzulegen, gefährdet das Vertrauen Ihrer Einrichtung und den Status Ihrer eigenen Zulassung – es geht hier nicht nur um das Abhaken eines Compliance-Kästchens. Eine Beratungsbeziehung als dauerhaft betrachten – Unternehmen wechseln ihre Beiräte in regelmäßigen Abständen, sodass eine einzelne Beziehung zur Pharmaindustrie kein dauerhaftes Einkommen darstellt, wenn Ärzte nachhaltige Nebentätigkeiten aufbauen wollen.

Unternehmen wechseln ihre Beiräte in regelmäßigen Abständen, sodass eine einzelne Beziehung zur Pharmaindustrie kein dauerhaftes Einkommen darstellt, wenn Ärzte nachhaltige Nebentätigkeiten aufbauen wollen. „Nebenbeschäftigungen“ im Bereich Wellness und Nahrungsergänzungsmittel – Diese werden speziell als potenzielle Nebentätigkeiten für Ärzte angepriesen, weil Patienten der Empfehlung eines Arztes vertrauen; genau aus diesem Grund bergen sie im Verhältnis zu den tatsächlich erzielten Einnahmen ein überproportionales Reputationsrisiko.

Keiner dieser Punkte ist ein Grund, Nebentätigkeiten für Ärzte gänzlich zu meiden. Sie sind vielmehr Gründe, die Unterlagen sorgfältig zu lesen und Ihrer eigenen Compliance-Abteilung eine Frage zu stellen, bevor Sie beginnen.

Abschließendes Fazit zu Nebentätigkeiten für Ärzte

Entscheiden Sie sich für Vertretungseinsätze oder Telemedizin, wenn Sie vorhersehbare zusätzliche Schichten wünschen, die Sie gut einplanen können, und wählen Sie die Tätigkeit als Sachverständiger oder im Rahmen von IME-Gutachten, wenn Sie den höchsten Stundensatz anstreben und eine unregelmäßige Fallbelastung in Kauf nehmen können. Medizinisches Schreiben und Beratung liegen dazwischen: Der Aufbau dauert länger, aber sobald das Geschäft etabliert ist, lässt es sich leichter in den Zeitplan integrieren.

Beginnen Sie mit einer Methode, stellen Sie sicher, dass sie tatsächlich zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Vertrag passt, und fügen Sie erst dann eine zweite hinzu. Nebenjobs für Ärzte zahlen sich am besten aus, wenn Sie sich lange genug auf eine Option festlegen, um eine Erfolgsbilanz aufzubauen. Schauen Sie sich daher aktuelle Stellenangebote für Vertretungsärzte in Ihrem Fachgebiet an – das ist der schnellste Weg, um anzufangen.

Für echte Wartezeiten zwischen den Schichten lohnt es sich auch, Snakzy auf Ihrem Handy zu behalten, auch wenn die Vergütung im Vergleich zu den oben genannten Optionen nur ein paar Cent beträgt.

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Häufig gestellte Fragen