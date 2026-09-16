Guía para principiantes sobre trabajos secundarios: 8 opciones para empezar en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Una guía para principiantes sobre los trabajos extra funciona mejor cuando empiezas con lo que ya tienes. Para alguien que empieza de cero, ganar entre 100 y 400 dólares el primer mes es un objetivo más realista que las promesas de grandes ingresos que se ven a menudo en Internet.

Los trabajos extra más sólidos para principiantes suelen basarse en una habilidad, un artículo o un equipo al que ya tienes acceso. Si estás aprendiendo a poner en marcha un trabajo extra, compara el tiempo libre, el dinero y el equipo que requiere cada opción antes de perseguir la cifra de ingresos más alta.

A continuación, una guía para principiantes sobre los trabajos extra te ayudará a elegir una opción que se adapte a tu situación; después, compararemos ocho opciones realistas en función de la remuneración, el coste inicial, el tiempo que hay que dedicarle y lo que hace falta para empezar.

¿Son realistas los trabajos secundarios para alguien que empieza de cero?

La mayoría de los trabajos extra para principiantes requieren tiempo para consolidarse. La configuración del perfil, las aprobaciones y las primeras valoraciones pueden hacer que las primeras tres semanas sean más lentas de lo que sugiere la tarifa por hora anunciada. Incluso los trabajos extra que no requieren experiencia exigen algo útil por tu parte, ya sea fiabilidad, transporte, un artículo que puedas vender o un servicio que la gente ya necesite.

La encuesta de Bankrate de 2025 sitúa los ingresos medios de quien tiene un trabajo extra en 885 dólares al mes. La mediana es mucho más baja, de 200 dólares, porque un grupo reducido de personas con ingresos elevados eleva la media. Las ventas en línea y los servicios por cuenta propia son las dos categorías más comunes en la misma encuesta.

Para un principiante absoluto, un rango de entre 100 y 400 dólares en el primer mes es el más realista a la hora de planificar. Alcanzar los 500 dólares o más se vuelve más realista a medida que se van acumulando valoraciones, clientes habituales o un catálogo más amplio. En una guía para principiantes sobre trabajos secundarios, la media de 885 dólares funciona mejor como contexto a largo plazo que como punto de referencia inicial.

Cómo elegir tu primer trabajo extra

Para saber cómo empezar con un trabajo extra, lo primero es reducir las opciones a aquellas que puedas mantener de forma realista. Los mejores trabajos extra para principiantes suelen ser aquellos que puedes probar sin que te cueste mucho dinero y que se adapten a tu horario actual.

Tiempo disponible. Decide si puedes comprometerte con horarios fijos o si necesitas un trabajo que puedas pausar y reanudar en función de tu horario principal.

Decide si puedes comprometerte con horarios fijos o si necesitas un trabajo que puedas pausar y reanudar en función de tu horario principal. Habilidades que ya tienes. Vender algo que ya sabes hacer puede acortar el camino hasta conseguir tu primer cliente que te pague.

Vender algo que ya sabes hacer puede acortar el camino hasta conseguir tu primer cliente que te pague. Coste inicial. Haz que tu primer experimento sea lo suficientemente barato como para que un primer mes con pocos ingresos no te suponga una presión económica.

Haz que tu primer experimento sea lo suficientemente barato como para que un primer mes con pocos ingresos no te suponga una presión económica. Demanda real. Comprueba si la gente ya está pagando por el servicio, el producto o la tarea antes de invertir dinero para ponerte en marcha.

Tu primer trabajo extra no tiene por qué convertirse en un negocio permanente. Cuando compares trabajos extra para los que no tienes experiencia, comprueba qué requiere realmente el trabajo antes de dar por sentado que no hay barreras de entrada. Una guía para principiantes sobre trabajos secundarios debería ayudarte a reducir las opciones, probar una de ellas durante unas semanas y utilizar los resultados para decidir si merece que le dediques más tiempo.

8 trabajos secundarios para principiantes que puedes comparar

Utiliza los filtros de arriba para comparar estas ocho actividades complementarias para principiantes. Esta guía para principiantes sobre actividades complementarias analiza la remuneración habitual, el coste inicial, lo que necesitas para empezar y el principal inconveniente que debes tener en cuenta antes de lanzarte.

1. Trabajos freelance de redacción, diseño o administración en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork suele reportar entre 15 y 30 dólares por hora mientras vas acumulando tus primeras valoraciones. Los perfiles más sólidos pueden acercarse al rango de entre 29 y 54 dólares por hora que indica la plataforma. Los costes iniciales son bajos si ya dispones de un ordenador portátil y tienes acceso fiable a Internet.

El «Índice de la Fuerza Laboral del Futuro 2025» de Upwork reveló que los autónomos cualificados a tiempo completo con experiencia declaran unos ingresos medios de 85 000 dólares al año. Para cualquiera que utilice una guía para principiantes sobre trabajos secundarios, esa cifra es útil como referencia a largo plazo y se sitúa muy por encima de un objetivo realista para la primera semana.

Así es como la mayoría de los principiantes consiguen su primer trabajo.

Crea tu perfil en torno a una habilidad concreta .

. Preséntate a trabajos pequeños en los que puedas demostrar claramente por qué tu experiencia se ajusta a los requisitos.

Mantén unos precios competitivos al principio, mientras vas acumulando valoraciones.

Ajusta tus tarifas una vez que tu perfil cuente con referencias más sólidas.

Intentar vender demasiados servicios no relacionados entre sí puede hacer que un perfil nuevo parezca genérico. El trabajo autónomo sigue siendo una de las actividades complementarias más flexibles para principiantes cuando ya se cuenta con una habilidad que se pueda presentar de forma clara.

Si quieres comparar Upwork con otras opciones, la guía de Eneba sobre plataformas para autónomos recoge más sitios donde encontrar trabajos remunerados para clientes.

Convierte tus habilidades en trabajos Upwork 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil gratuito como autónomo y empieza a presentar propuestas para pequeños trabajos que se ajusten a las habilidades que ya tienes. Únete a Upwork

2. Revender ropa y artículos para el hogar en Poshmark

La reventa de artículos que ya tienes en Poshmark suele reportar entre 10 y 50 dólares por artículo, una vez descontadas las comisiones, y la primera venta puede concretarse en cuestión de días. Publicar anuncios es gratis, por lo que puedes probar la idea antes de invertir dinero en stock. Eso hace que la reventa sea una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra sin necesidad de experiencia, sobre todo si empiezas con cosas que ya tienes.

Poshmark se queda con el 20 % de las ventas de 15 dólares o más. Las ventas más baratas tienen una comisión fija de 2,95 dólares, que también cubre la etiqueta de envío prepagada.

Tu primer anuncio solo necesita unos pocos elementos básicos.

Fotografía el artículo con luz natural y sobre un fondo liso.

Consulta los anuncios vendidos recientemente del mismo producto o de uno similar antes de fijar un precio.

Describe claramente el estado del artículo.

Menciona cualquier defecto antes de que el comprador pregunte.

El objetivo al principio es aprender qué es lo que realmente se vende. Fija el precio basándote en ventas ya realizadas y no compres más stock hasta que tus primeros anuncios demuestren que hay demanda. Esa prueba de bajo riesgo es exactamente lo que debería ayudarte a encontrar una guía para principiantes sobre trabajos extra.

Vende lo que tienes Poshmark 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pon a la venta ropa o artículos para el hogar que ya tengas y prueba a revenderlos antes de gastar dinero en stock. Empieza a vender

3. Reparto de comida y comestibles con DoorDash

El salario por reparto de DoorDash ronda entre los 16 y los 25 dólares por hora, incluyendo las propinas. Se necesita un coche, una bicicleta o un patinete, además de un smartphone, por lo que esta opción es más adecuada si ya dispones del equipo necesario para realizar los repartos.

La aprobación suele tardar entre cinco y diez días laborables tras la verificación de antecedentes. El salario base puede suponer menos de la mitad de lo que se gana en un reparto típico, por lo que las propinas influyen mucho en lo que realmente se gana por turno. Una guía para principiantes sobre trabajos extra debe diferenciar entre la tarifa por hora anunciada y el dinero que un nuevo repartidor puede quedarse realmente.

El proceso de registro inicial es sencillo.

Regístrate y facilita la información requerida sobre el conductor y el vehículo.

Supera la verificación de antecedentes antes de hacer planes en función de los ingresos por repartos.

Centra los primeros turnos en los horarios de comida, cuando el volumen de pedidos es mayor.

Lleva un control de tus gastos reales desde el primer día.

Los ingresos brutos son solo una parte del panorama. El combustible y otros gastos del vehículo reducen tu salario neto, por lo que la cantidad que llega a tu bolsillo puede quedar muy por debajo de la tarifa por hora anunciada.

Conduce cuando te apetezca DoorDash 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aprovecha el tiempo libre que tengas para conducir y conviértelo en ingresos por repartos con turnos que puedas adaptar al resto de tu semana. Conviértete en un Dasher

4. Cuidado de mascotas y paseos de perros en Rover

Los cuidadores de Rover afirman ganar entre 300 y 5.000 dólares al mes, dependiendo de los servicios que presten y de las reservas que acepten. La media por hora se sitúa en 21,81 dólares, mientras que el alojamiento nocturno puede reportar más ingresos que un simple paseo con el perro.

Rover se queda con el 20 % de cada reserva. Los paseadores de perros también pagan una cuota única de 49 dólares por crear su perfil, además de una verificación de antecedentes, por lo que una guía para principiantes sobre trabajos extra debe tener en cuenta ese coste inicial antes de considerar el cuidado de mascotas como una opción de bajo coste.

Para darse de alta hay que seguir unos pasos prácticos.

Elige los servicios que se adapten a tu horario.

Rellena tu perfil de cuidador.

Supera la verificación de antecedentes requerida.

Aprovecha las primeras reservas para acumular valoraciones.

Acepta estancias más exigentes una vez que sepas qué volumen de trabajo puedes asumir.

Las buenas valoraciones son más útiles que una agenda sobrecargada. Elabora un horario que puedas gestionar de forma fiable antes de intentar conseguir más reservas.

Gana dinero cuidando mascotas Rover 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece servicios de paseo de perros o cuidado de mascotas según tu disponibilidad y ve consiguiendo reservas recurrentes a medida que aumenten tus valoraciones. Hazte cuidador

5. Clases particulares online en Wyzant

Las clases particulares en Wyzant tienen una media de 34,60 dólares por hora, y las materias con mayor demanda pueden alcanzar tarifas más altas. Los tutores fijan sus propias tarifas, por lo que puedes empezar con un precio competitivo e ir subiéndolo a medida que vas acumulando reseñas.

Crear un perfil es gratuito, y las primeras sesiones remuneradas pueden llegar en un plazo de una a dos semanas tras enviar la solicitud. Las clases particulares pueden ser una de las mejores formas de ganar un dinero extra para principiantes cuando ya se conoce bien una asignatura, pero las reservas siguen dependiendo de tu perfil y de la demanda de la asignatura.

Empezar es bastante sencillo.

Solicita convertirte en tutor.

Indica las asignaturas que puedes impartir con confianza.

Fija una tarifa inicial que se ajuste a tu experiencia.

Responde rápidamente cuando los posibles alumnos se pongan en contacto contigo.

Centra la lista de materias. Es más fácil ofrecer una o dos materias que conozcas bien que un largo catálogo de especialidades en las que no eres tan competente.

Si dar clases particulares no es lo tuyo, nuestra guía de trabajos extra desde casa ofrece más opciones que se pueden adaptar a tu horario actual.

Enseña lo que sabes Wyzant 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa por clase particular y convierte una asignatura que domines en sesiones individuales remuneradas. Empezar a dar clases particulares

6. Productos con impresión bajo demanda con Printify

Printify te permite vender diseños en camisetas, tazas y otros productos sin necesidad de comprar stock por adelantado. Su plan gratuito cuesta 0 $ al mes, mientras que una camiseta suele tener un coste de producción de entre 5 $ y 20 $, dependiendo del proveedor de impresión.

Aún así, necesitas una tienda en una plataforma como Etsy o Shopify, y esos servicios cobran sus propias comisiones. Además, el hecho de publicar un producto no garantiza las ventas. La impresión bajo demanda reduce la barrera del stock, pero una guía para principiantes sobre trabajos extra debe tener en cuenta las comisiones de la tienda y el riesgo de que un diseño nunca se venda.

Aprender a poner en marcha un negocio secundario con la impresión bajo demanda empieza con un diseño y un producto.

Crea una cuenta gratuita en Printify.

Conecta el canal de ventas que tengas pensado utilizar.

Prueba un diseño en un producto antes de ampliar la oferta.

Fija un precio lo suficientemente alto como para cubrir los costes de producción y las comisiones de la tienda.

Comprueba que el margen restante justifique el esfuerzo.

Comprueba la demanda antes de crear un catálogo extenso. Veinte productos no tienen mucho valor si ninguno de los diseños atrae a los compradores.

Antes de ampliar la tienda, nuestro análisis sobre si Printify es de fiar explica cómo funciona la plataforma y de dónde proceden sus costes.

Vende sin necesidad de tener stock Printify 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prueba un diseño sin necesidad de disponer de stock por adelantado y paga los costes de producción solo cuando un cliente realice un pedido. Empieza a diseñar

7. Alquilar tu coche en Turo cuando no lo estés utilizando

Según los datos de Carculator de la plataforma, los anfitriones de Turo ganan una media de 10.489 dólares al año por coche. Los ingresos reales varían en función del vehículo y del número de días que lo pongas a disposición de los usuarios.

Esta opción solo tiene sentido si ya dispones de un coche adecuado que puedas poner a disposición de otros. Comprar un vehículo específicamente para probar Turo cambiaría por completo el coste inicial. El mantenimiento, el seguro y la limpieza reducen los ingresos brutos, por lo que una guía para principiantes sobre trabajos secundarios debería centrarse aquí en los ingresos netos.

Para publicar el coche hay que empezar por lo básico.

Haz fotos nítidas del vehículo.

Establece las fechas en las que realmente se puede alquilar.

Utiliza la herramienta de fijación de precios de Turo como punto de partida.

Reserva las fechas en las que necesites el coche para ti.

Cada reserva genera costes reales de propiedad. Los ingresos deben compensar el desgaste y los gastos que conlleva el alquiler.

Pon tu coche a trabajar Turo 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero con el coche que ya tienes eligiendo las fechas en las que te venga bien ponerlo a disposición de otros usuarios. Anuncia tu coche

8. Trabajos como asistente virtual y microtareas en Fiverr

Los trabajos de asistente virtual en Fiverr pueden empezar por entre 5 y 15 dólares por tarea pequeña. Las ofertas más habituales suelen incluir la gestión del buzón de correo o la introducción de datos, mientras que Fiverr se queda con el 20 % de cada pedido, incluidas las propinas.

Fiverr funciona mejor en este caso para tareas administrativas pequeñas y bien definidas. Entre los trabajos secundarios que no requieren experiencia, la simple introducción de datos o los servicios de planificación pueden suponer una menor barrera de acceso que los proyectos freelance más amplios. Los nuevos vendedores siguen compitiendo con perfiles que cuentan con un largo historial de valoraciones.

Si Fiverr es tu forma de empezar un trabajo extra, limita el alcance de tu primer servicio.

Crea un servicio centrado en una tarea específica.

Fija un precio inicial que ofrezca a los compradores una razón para probar a un nuevo vendedor.

Entrega el trabajo dentro del plazo prometido.

Construye tu historial de reseñas antes de añadir más servicios.

Una oferta demasiado amplia hace que a los compradores les resulte más difícil entender qué es lo que están comprando. Empieza por vender bien una sola tarea y, una vez que ese servicio empiece a tener éxito, amplía tu oferta.

Los consejos de Eneba para autónomos pueden ayudarte a fijar los precios en una fase temprana, a posicionarte y a encontrar un enfoque más claro para tu servicio.

Empieza con una tarea Fiverr 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Presenta una tarea administrativa sencilla en una oferta clara y acumula valoraciones antes de ampliar tu oferta a más servicios. Empieza a vender

Los trabajos secundarios de un vistazo

La tabla siguiente compara los costes iniciales, los ingresos habituales y el esfuerzo requerido en las ocho opciones. Una guía para principiantes sobre trabajos secundarios resulta más fácil de poner en práctica cuando se comparan estas ventajas e inconvenientes de un vistazo, sobre todo porque estos trabajos secundarios para principiantes varían mucho en cuanto a costes y carga de trabajo.

Método Coste inicial Ingresos habituales Nivel de esfuerzo Trabajo autónomo (Upwork) 0 De 15 a 30 $/hora Medio, trabajo práctico Reventa (Poshmark) 0 De 10 a 50 $ por artículo Bajo a medio Repartidor (DoorDash) Vehículo propio De 16 a 25 $/hora Alta, trabajo práctico Cuidado de mascotas (Rover) 49 $ De 300 a 5.000 dólares al mes Medio, trabajo práctico Clases particulares (Wyzant) 0 34,60 $ por hora de media Medio, práctico Impresión bajo demanda (Printify) De 0 a 20 $ por producto Varía según el diseño y las comisiones de la tienda Medio, requiere mucho trabajo de configuración Alquiler de coches (Turo) Coche propio 10 489 $ al año de media Medio, depende de las reservas Microtareas (Fiverr) 0 De 5 a 15 $ por tarea Medio, trabajo práctico

Cómo hemos seleccionado estas actividades complementarias para principiantes

Cada opción tuvo que superar una serie de criterios básicos antes de incluirse en esta guía de trabajos extra para principiantes. Para que estos trabajos extra para principiantes fueran realistas, cada uno debía ofrecer una vía clara de ingresos y una barrera de entrada que un principiante pudiera superar sin problemas.

Un potencial de ingresos claro. Cada opción debe contar con una cifra salarial publicada o confirmada de forma independiente que ofrezca a los principiantes un punto de partida realista.

Cada opción debe contar con una cifra salarial publicada o confirmada de forma independiente que ofrezca a los principiantes un punto de partida realista. Coste inicial asequible. El método debe ser gratuito o relativamente barato de probar, a menos que se base en algo que ya poseas.

El método debe ser gratuito o relativamente barato de probar, a menos que se base en algo que ya poseas. Baja barrera de entrada. Las opciones que requieren licencias especializadas o una inversión inicial importante no son tan adecuadas.

Las opciones que requieren licencias especializadas o una inversión inicial importante no son tan adecuadas. Un primer paso práctico. Cada método debe incluir una acción concreta que puedas llevar a cabo antes de comprometer más tiempo o dinero.

Turo es la principal excepción en cuanto al coste inicial, ya que solo tiene sentido si ya se dispone de un vehículo adecuado. La impresión bajo demanda se mantiene porque permite probar una pequeña gama de productos antes de comprometerse en serio.

En conjunto, estas opciones ofrecen una guía para principiantes sobre actividades complementarias con una combinación más amplia de trabajo autónomo, venta, prestación de servicios e ingresos basados en activos, al tiempo que mantienen una barrera de entrada realista.

Cómo poner en marcha tu primer negocio paralelo

La parte práctica de una guía para principiantes sobre trabajos secundarios consiste en convertir una idea en una pequeña prueba. En esta fase no necesitas un plan de negocio detallado. Tu primer objetivo es demostrar que alguien está dispuesto a pagar por ese trabajo.

Elige primero un método. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus habilidades actuales, tu horario y tu presupuesto inicial.

Selecciona la opción que mejor se adapte a tus habilidades actuales, tu horario y tu presupuesto inicial. Fíjate un primer objetivo modesto. Céntrate en conseguir tu primer cliente, venta, reserva o pedido completado antes de preocuparte por los ingresos mensuales.

Céntrate en conseguir tu primer cliente, venta, reserva o pedido completado antes de preocuparte por los ingresos mensuales. Lleva un control de lo que realmente te quedas. Anota los honorarios y los gastos relacionados con el trabajo para poder comparar los ingresos netos con las horas que dedicas.

Anota los honorarios y los gastos relacionados con el trabajo para poder comparar los ingresos netos con las horas que dedicas. Revisa los resultados al cabo de unas semanas. Sigue adelante si la remuneración y la carga de trabajo te parecen razonables. Cambia la oferta o pasa a otra cosa si no es así.

No añadas un segundo trabajo extra solo porque la primera semana te parezca lenta. La puesta en marcha inicial y los primeros clientes suelen ser lo que más esfuerzo requiere, así que dale tiempo suficiente a una opción para que dé resultados útiles antes de dividir tu atención.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos del trabajo extra?

Las aplicaciones de recompensas pueden aportar unos pequeños ingresos adicionales una vez que hayas empezado con tu actividad secundaria principal. Una guía para principiantes sobre actividades secundarias resultaría engañosa si las presentara como un sustituto del trabajo autónomo, las clases particulares, la reventa u otra forma de obtener ingresos mejor remunerada.

Snakzy, BigCash y KashKick son de acceso gratuito, aunque sus umbrales de pago varían.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick Varía Gratis

KashKick exige que los usuarios sean mayores de 18 años y cumplan sus requisitos de ubicación antes de poder retirar dinero. Comprueba si cumples los requisitos antes de dedicar tiempo a las ofertas.

Si buscas opciones más accesibles, además de las aplicaciones de recompensas, la guía de Eneba sobre las formas más fáciles de ganar dinero extra te ofrece otras alternativas.

JUGAR PARA GANAR Saca partido a tu tiempo libre Aprovecha los momentos más tranquilos para completar las ofertas de los juegos y ir acumulando ganancias en Snakzy, además de tu actividad secundaria principal. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 $ al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de dinero • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Movimientos financieros que todo principiante en los trabajos extra debería hacer primero

Parte de aprender a poner en marcha un negocio paralelo consiste en llevar un control sencillo del dinero desde el primer pago. Una guía para principiantes sobre negocios paralelos debería inculcar ese hábito desde el principio, ya que los registros desordenados se vuelven más difíciles de arreglar a medida que se acumulan más pagos y gastos.

Los ingresos por cuenta propia también pueden generar una obligación tributaria. Si tus ingresos netos alcanzan el umbral aplicable, es posible que tengas que pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, además del impuesto sobre la renta habitual. Hay algunos hábitos que no pueden faltar en ninguna guía para principiantes sobre trabajos secundarios cuando empieza a llegar el dinero.

Lleva un control de cada pago y gasto. Empieza con tu primer trabajo para no tener que volver a organizar los registros meses más tarde.

Empieza con tu primer trabajo para no tener que volver a organizar los registros meses más tarde. Aparte dinero para los impuestos. Mantén intacta una parte de cada pago para que la factura final no tenga que salir de tu dinero para gastos habituales.

Mantén intacta una parte de cada pago para que la factura final no tenga que salir de tu dinero para gastos habituales. Ten claro cuál es el coste real del trabajo. La gasolina, las comisiones de las plataformas, los materiales y otros gastos similares pueden determinar si merece la pena dedicarse a un trabajo extra.

La gasolina, las comisiones de las plataformas, los materiales y otros gastos similares pueden determinar si merece la pena dedicarse a un trabajo extra. Establece un límite de tiempo semanal. Decide cuántas horas puedes dedicar al trabajo extra antes de que empiece a invadir el resto de tu agenda.

Revisa las cifras tras el primer mes. Lo que queda después de descontar los gastos te da una idea más clara que la tarifa nominal.

Lo que no funciona

Las búsquedas de trabajos extra para los que no se necesita experiencia pueden dar lugar a ofertas que exageran lo poco que realmente se necesita en cuanto a habilidades, dinero o preparación. Una guía para principiantes sobre trabajos extra debería ayudarte a detectar fácilmente las señales de alerta antes de que te cuesten tiempo o dinero.

Mensajes de texto no solicitados sobre ofertas de trabajo. Ten cuidado cuando un supuesto empleador se ponga en contacto contigo de forma inesperada y te pida inmediatamente información personal.

Ten cuidado cuando un supuesto empleador se ponga en contacto contigo de forma inesperada y te pida inmediatamente información personal. Trabajos de «paga para participar». Un trabajo legítimo no debería depender de la compra de un costoso kit de inicio o paquete de formación antes de que puedas empezar a ganar dinero.

Un trabajo legítimo no debería depender de la compra de un costoso kit de inicio o paquete de formación antes de que puedas empezar a ganar dinero. Argumentos de venta de redes de marketing multinivel (MLM). Si la mayor parte de la oportunidad depende de reclutar a más vendedores, el modelo de ingresos merece un análisis más detallado.

Si la mayor parte de la oportunidad depende de reclutar a más vendedores, el modelo de ingresos merece un análisis más detallado. Rendimientos garantizados en el trading o en criptomonedas. Los beneficios fijos y los rendimientos garantizados son señales de alerta importantes cuando el activo subyacente puede subir o bajar de valor.

Investiga la empresa antes de comprometerte. Comprueba cómo se paga realmente a los trabajadores y evita compartir información financiera sensible antes de haber confirmado con quién estás tratando.

Veredicto final sobre la «Guía para principiantes sobre trabajos secundarios»

Entre los trabajos secundarios para principiantes, la mejor primera opción suele ser aquella que puedes probar con el menor riesgo financiero. Upwork funciona bien si ya tienes una habilidad comercializable, mientras que Poshmark te ofrece un punto de partida más sencillo si ya posees artículos que vale la pena vender.

Las clases particulares y el cuidado de mascotas pueden reportar mayores ingresos a medida que se van acumulando las valoraciones. DoorDash es ideal para quienes ya disponen de un medio de transporte adecuado. Printify y Turo requieren un control más minucioso de los gastos, ya que las ganancias indicadas no reflejan lo que realmente te quedas.

Una guía para principiantes sobre trabajos extra funciona mejor cuando te ayuda a elegir primero una opción. Si aún estás decidiendo cómo empezar con un trabajo extra, prueba un método durante unas semanas y lleva un control tanto del dinero como del tiempo que te lleva antes de decidir si merece la pena dedicarle más esfuerzo.

JUGAR PARA GANAR Añade recompensas adicionales Prioriza tu actividad secundaria principal y, luego, utiliza Snakzy en tus ratos libres para generar una pequeña fuente adicional de recompensas. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes