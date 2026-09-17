Actividades complementarias para jubilados: 8 formas de ganar dinero en 2026

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Los trabajos extra para jubilados suelen reportar entre 150 y 2.000 dólares al mes, y dar clases particulares por Internet es la forma más rápida de empezar. Los trabajos extra que realmente funcionan para los jubilados consisten en aprovechar décadas de experiencia y un poco de tiempo libre a cambio de unos ingresos reales, en lugar de tener que pasar otro turno de pie.

Ese rango se mantiene si ya tienes una habilidad, una habitación libre o un coche que apenas utilizas. Un trabajo extra que se crea desde cero paga menos al principio y lleva más tiempo conseguir el primer cliente.

Esta guía recoge ocho trabajos secundarios reales para jubilados. Verás cuánto se gana realmente con cada uno de ellos una vez deducidos los gastos, además de la norma de la Seguridad Social que determina qué parte te quedas si aún no has alcanzado la edad de jubilación completa.

¿Son realmente viables los trabajos extra para jubilados?

Sí, los trabajos secundarios para jubilados son realistas, pero espera entre 150 y 2.000 dólares al mes, no unos segundos ingresos completos. La cifra que consigas dependerá de lo que ya tengas. Una experiencia docente, un coche que no utilizas o una habitación libre te acercarán al extremo superior de ese rango.

Los ocho trabajos secundarios para jubilados que se enumeran a continuación han sido seleccionados porque cada uno de ellos ofrece una remuneración real, contrastada, y no requiere una gran inversión inicial. Ninguno de ellos exige estar de pie todo el día ni levantar objetos pesados. También hemos descartado los trabajos a tiempo parcial para jubilados que te cobran dinero antes de que ganes un céntimo, ya que eso suele ser una estafa. Si te interesa más un objetivo a corto plazo más ambicioso que un trabajo extra estable, también puedes explorar métodos sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana.

8 trabajos secundarios reales para jubilados que realmente dan dinero

A continuación te presentamos ocho trabajos secundarios para jubilados que ofrecen una remuneración real y verificable, ordenados desde los que se ponen en marcha más rápido hasta los que requieren menos intervención una vez que están en marcha.

Las clases particulares en línea pagan entre 15 y 50 dólares por hora, antes de comisiones. Es la forma más rápida de convertir la experiencia profesional en dinero en efectivo, y no se requiere formación docente.

En Preply, la tarifa media de los tutores es de 18,30 dólares por hora. La comisión de la plataforma empieza en el 33 % en las nuevas clases y se reduce al 18 % a medida que impartes más horas; los tutores más solicitados ganan hasta 550 dólares a la semana una vez que se han creado una cartera de alumnos fijos.

Para este mejor trabajo extra para jubilados, conseguir que te reserven tu primera clase suele ser así:

Elige una o dos materias que puedas impartir sin necesidad de apuntes.

Graba un vídeo de presentación de dos minutos. Los perfiles con vídeo reciben muchas más reservas.

Fija tu tarifa inicial cerca del límite inferior del rango de tu materia para conseguir tus primeras valoraciones.

Sube tu tarifa una vez que tengas cinco o más reseñas de cinco estrellas.

Varsity Tutors y Wyzant funcionan con un modelo similar y con tarifas parecidas, y merece la pena compararlas antes de decantarte por una plataforma cuando busques trabajos a tiempo parcial para jubilados.

Da clases desde casa Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios durante la jubilación, la inscripción es gratuita; los profesores se quedan con entre el 67 % y el 82 % de cada clase, dependiendo de las horas impartidas. Solicita un puesto de profesor

La preparación de declaraciones de la renta estacional se remunera entre 22 y 34 dólares la hora. Es uno de los trabajos secundarios mejor remunerados para jubilados que ya entienden de finanzas domésticas o que han trabajado anteriormente en contabilidad.

No hace falta tener un título en contabilidad. H&R Block forma a los nuevos preparadores desde cero y solo exige un número de identificación fiscal de preparador del IRS gratuito. Esa formación se imparte sin remuneración en otoño, antes de que comience la temporada remunerada en diciembre.

En el caso de este excelente trabajo extra para jubilados, una primera temporada típica se desarrolla así:

Presenta tu solicitud a finales de verano o principios de otoño, cuando se abre el proceso de contratación de temporada.

Realiza el curso fiscal no remunerado y obtén tu PTIN.

Trabaja a tiempo parcial durante el otoño y, a continuación, casi a tiempo completo de enero a abril.

Mantén tu PTIN activo y repite la formación continua si quieres volver el año que viene.

Si estás buscando trabajos a tiempo parcial para jubilados como este, el programa remunerado de expertos fiscales de Jackson Hewitt e Intuit ofrece puestos de temporada similares si alguna oficina en concreto no te convence.

Trabajos temporales bien remunerados H&R Block 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios para la jubilación, la solicitud es gratuita; los preparadores temporales ganan entre 22 y 34 dólares la hora una vez formados. Solicitar ahora

La consultoría autónoma convierte una carrera profesional ya concluida en una fuente de ingresos continua. Es la actividad complementaria con mayor potencial de ingresos de entre todas las que figuran en esta lista para jubilados, ya que un antiguo directivo o especialista puede cobrar una tarifa más cercana a la de un profesional que la que jamás podría cobrar un principiante.

WAHVE coloca a profesionales jubilados de los sectores de seguros, contabilidad y recursos humanos en puestos a tiempo parcial y a distancia, y tú mismo fijas tu horario. Fuera de esos tres campos, Upwork y Catalant ponen en contacto a especialistas jubilados con empresas que necesitan ayuda experta a corto plazo en lugar de una contratación a tiempo completo.

Para esta mejor actividad complementaria para jubilados, convertir una carrera profesional en trabajo de consultoría suele implicar los siguientes pasos:

Redacta un resumen de una página sobre los problemas concretos que has resuelto, no te limites a enumerar tus cargos.

Elige una especialidad concreta en lugar de presentarte como consultor generalista.

Fija tu tarifa por debajo de lo que le costaría a una empresa contratar a un empleado junior a tiempo completo en tu campo.

Acepta un primer proyecto más pequeño para crear una referencia antes de cobrar tu tarifa completa.

Los trabajos a tiempo parcial más cortos y puntuales para jubilados también pueden proporcionarte una suma global y permitirte ganar 2.000 dólares rápidamente.

Diseñado para profesionales que se jubilan WAHVE 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios tras la jubilación, el registro es gratuito; la plataforma pone en contacto a profesionales jubilados de los sectores de seguros, contabilidad y recursos humanos con puestos de trabajo a tiempo parcial a distancia. Ver puestos vacantes

El cuidado de mascotas y el paseo de perros se pagan entre 15 y 25 dólares por paseo. Es uno de los trabajos extra que menos esfuerzo requieren para los jubilados a los que les gustan los animales y buscan una excusa para salir a la calle.

El alojamiento nocturno se paga entre 35 y 100 dólares por noche, y la mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan entre 300 y 800 dólares al mes en total. El trabajo no requiere más fuerza que la necesaria para manejar una correa, y las reservas son esporádicas en lugar de fijas, a diferencia de otros trabajos secundarios más activos para jubilados mayores de 65 años.

Para empezar con este excelente trabajo extra para jubilados en Rover, solo se tarda aproximadamente una hora:

Crea un perfil y supera la verificación de antecedentes de Rover.

Elige qué servicios ofreces: paseos, alojamiento, cuidado de la casa o guardería.

Fija tu precio cerca del límite inferior del rango de tu zona para tus primeras reservas.

Pide a los clientes satisfechos que dejen una valoración, ya que los perfiles nuevos dependen más de las valoraciones que de la experiencia.

¿Te interesan más trabajos a tiempo parcial para jubilados como este? Wag y los anuncios locales de Care.com ofrecen este mismo tipo de trabajo si la oferta de Rover es escasa en tu zona.

Gana dinero paseando perros Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios tras la jubilación, la inscripción es gratuita; la mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan entre 300 y 800 dólares al mes, una vez deducida la comisión del 20 % de Rover. Hazte cuidador

Alquilar un garaje, una entrada de coches o un cobertizo reporta entre 50 y 500 dólares al mes, dependiendo del espacio. Apenas requiere trabajo una vez que se publica el anuncio, lo que lo convierte en uno de los trabajos secundarios más pasivos para jubilados de esta lista.

En Neighbor, los garajes suelen reportar entre 50 y 500 dólares al mes, y la plataforma se queda con una comisión del 4,9 % más 0,30 dólares por cada pago. Una entrada de garaje o un cobertizo generan menos ingresos que un garaje, pero publicar el anuncio lleva los mismos 10 minutos en ambos casos.

Para esta mejor actividad complementaria para jubilados, publicar un anuncio lleva unos 10 minutos:

Haz una foto del espacio vacío y mide su superficie aproximada en pies cuadrados.

Escribe una descripción breve y sincera de lo que cabe, como un coche, un barco o cajas.

Fija un precio similar al de otros anuncios de tu código postal, en lugar de dar una cifra al azar.

Evaluá la solicitud del primer inquilino antes de aceptarla, igual que harías con un inquilino.

Empieza con un solo espacio y compara los ingresos mensuales previstos con el tiempo y los costes que conlleva. Si dispones de espacios de almacenamiento adicionales, anúncialos por separado para ver cuáles atraen a los arrendatarios.

Alquila el espacio que ya tienes Neighbor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. En cuanto a estos ingresos complementarios para la jubilación, publicar un anuncio es gratuito; los garajes suelen generar entre 50 y 500 dólares al mes, antes de aplicar la comisión del 4,9 % de Neighbor. Anuncia tu espacio

Alquilar un coche que apenas conduces te reporta entre 300 y 600 dólares al mes por un coche económico medio. El anfitrión nunca tiene que ponerse al volante para el viaje de un desconocido, lo que convierte esta opción en uno de los mejores trabajos secundarios para jubilados, especialmente para quienes conservan un segundo coche tras pasar a tener un solo conductor.

En Turo, los anfitriones se quedan con entre el 65 % y el 90 % del precio diario del alquiler, dependiendo de su plan de protección. Un anfitrión medio gana unos 10 489 dólares al año, es decir, aproximadamente 545 dólares al mes. De esa cantidad también se deducen los gastos de mantenimiento y el seguro.

Para este excelente negocio extra para jubilados, publicar un coche en la plataforma suele implicar lo siguiente:

Confirmar que tu coche cumple los requisitos; las normas relativas a la antigüedad, el kilometraje y la titularidad varían según el estado.

Fotografiar el coche y configurar tu propio calendario de disponibilidad.

Elige un plan de protección. Uno más completo cuesta más por viaje, pero ofrece una mayor cobertura por alquiler.

Organizar las entregas en casa o en un aeropuerto cercano, según prefieran los arrendatarios de tu zona.

Si te interesan trabajos a tiempo parcial para jubilados como este, Getaround ofrece un modelo similar con recogida instantánea y sin llaves, una buena opción si te importa más que la entrega sea sin complicaciones que la participación en los ingresos ligeramente superior de Turo.

Convierte tu coche en una fuente de ingresos Turo 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. En cuanto a esta fuente de ingresos complementarios para la jubilación, publicar anuncios es gratuito; los anfitriones se quedan con entre el 65 % y el 90 % de cada alquiler, dependiendo del plan de protección. Anuncia tu coche

Los estudios de investigación remunerados pagan entre 50 y 250 dólares por una sesión típica, y las sesiones especializadas pueden llegar a pagar 400 dólares o más. Esto lo convierte en uno de los trabajos secundarios mejor remunerados por hora para los jubilados que cumplan los requisitos.

Los investigadores buscan activamente a jubilados para estudios sobre asistencia sanitaria, planificación de la jubilación y hábitos de consumo. En Respondent, la remuneración se indica por adelantado, y la plataforma se queda con un 5 % o 1 dólar, lo que sea mayor. Si cumples los requisitos, este trabajo extra puede ser una buena forma de ganar 200 dólares rápidamente.

Para este trabajo extra ideal para jubilados, el proceso de selección para los estudios es el siguiente:

Crea un perfil completo que incluya tu historial laboral y los datos de tu hogar que los investigadores tienen en cuenta.

Preséntate a los estudios que se ajusten a tu perfil, en lugar de a todos los que aparecen en la lista.

Ten en cuenta que, antes de la mayoría de los estudios remunerados, suele haber una fase de selección no remunerada.

Acude puntual a la llamada; los investigadores suelen incluir en una lista negra a quienes no se presentan.

Entrevistas a usuarios gestiona un mercado similar y merece la pena crear un segundo perfil si buscas trabajos a tiempo parcial para jubilados como este, ya que cuantas más plataformas utilices, más invitaciones recibirás.

Gana dinero por dar tu opinión Respondent 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios para la jubilación, la inscripción es gratuita; la mayoría de las sesiones pagan entre 50 y 250 dólares, menos una comisión de la plataforma del 5 %. Solicítalo hoy mismo

Vender artesanía en Etsy convierte un pasatiempo como la carpintería, el punto o la creación de joyas en una de las actividades complementarias más personales para jubilados. En comparación con otras actividades complementarias para jubilados mayores de 65 años, solo te reporta lo que valen tus artículos y tus horas de trabajo una vez descontadas las comisiones.

Etsy cobra una comisión de publicación de 0,20 dólares por artículo, una comisión de transacción del 6,5 % y una comisión por procesamiento de pagos en cada venta.

En conjunto, estas comisiones suponen entre el 10 % y el 15 % de una venta típica en EE. UU. antes de los gastos de envío, así que tenlo en cuenta a la hora de fijar los precios. Para esta actividad complementaria ideal para jubilados, abrir una tienda implica:

Haz fotos de unas cuantas piezas terminadas con buena luz natural.

Crea tu tienda en la web de Etsy y elige el nombre y la moneda.

Fija el precio de cada artículo de forma que cubra los materiales, las comisiones y tu tiempo, no solo los materiales.

Publica al menos 10 artículos antes de promocionar la tienda.

¿Te interesan más trabajos a tiempo parcial para jubilados como este? Amazon Handmade gestiona un mercado similar con una comisión fija del 15 % por recomendación, en lugar de las comisiones acumuladas de Etsy.

Convierte tu afición en ingresos Etsy 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Para obtener estos ingresos complementarios para la jubilación, abrir una tienda es gratis; las comisiones oscilan entre el 10 % y el 15 % de cada venta. Abrir una tienda

Cómo se comparan realmente las cifras

Si las comparamos, estas actividades complementarias para jubilados se dividen en dos grupos. Algunos trabajos a tiempo parcial para jubilados pagan una tarifa por hora por el trabajo activo, mientras que otros generan ingresos pasivos una vez configurados. Ninguno de los dos grupos es mejor en términos absolutos; depende de si lo que buscas es un proyecto o una fuente de ingresos. Si quieres ver una lista más amplia de opciones móviles que requieren poco esfuerzo, echa un vistazo a las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real.

Método Salario habitual Coste inicial Nivel de participación práctica Clases particulares en línea De 15 a 50 dólares por hora Gratis Activo, programado Preparación de la declaración de la renta por temporada De 22 a 34 dólares por hora Gratis (formación no remunerada) Activo, estacional Asesoramiento autónomo Varía según el ámbito Gratis Activo, por proyectos Cuidado de mascotas y paseo de perros De 300 a 800 dólares al mes Gratis Activo, flexible Alquiler de espacio de almacenamiento De 50 a 500 dólares al mes Gratis Pasivo Alquilar un coche De 300 a 600 dólares al mes Gratis Principalmente pasivo Estudios de investigación remunerados De 50 a 250 dólares por sesión Gratis Activo, ocasional Venta de artesanía en Etsy Varía según el artículo Solo materiales Activo, como afición

¿Pueden las aplicaciones móviles de recompensas aportar un pequeño extra?

Las aplicaciones móviles de recompensas aportan entre 10 y 50 dólares al mes a cambio de unos minutos de uso diario. Por sí solas no constituyen un verdadero trabajo extra, pero se complementan bien con cualquiera de las mejores opciones de trabajo extra para jubilados mencionadas anteriormente.

Swagbucks es una de las plataformas más conocidas en este ámbito, mientras que Snakzy tiene un umbral mínimo de pago relativamente bajo y permite cobrar en tarjetas regalo.

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Si solo quieres usar una única aplicación por comodidad y te gusta jugar a juegos casuales en tu tiempo libre, Snakzy es la mejor opción para empezar.

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Cómo afectan las normas de la Seguridad Social a los ingresos complementarios de los jubilados

La Seguridad Social solo limita tus prestaciones antes de alcanzar la edad de jubilación completa, y únicamente a partir de los 24 480 dólares al año en 2026. Por encima de ese límite, retiene 1 dólar por cada 2 dólares que ganes por encima del límite, hasta el mes en que alcances la edad de jubilación completa.

Una vez alcanzada la edad de jubilación completa, ya no se te aplica ningún límite de ingresos, por lo que los trabajos secundarios de los jubilados a partir de ese momento nunca afectan a tu prestación.

Explicación de la prueba de ingresos

La Administración de la Seguridad Social tiene en cuenta tu salario bruto o tus ingresos netos por cuenta propia a la hora de calcular el límite. No se tienen en cuenta los ingresos por pensiones, los rendimientos de inversiones ni las retiradas de ahorros. En el año natural en el que alcances efectivamente la edad plena de jubilación, se aplica un límite más alto: 65.160 dólares en 2026.

La retención se reduce a 1 dólar por cada 3 dólares ganados por encima de ese límite, y solo cuentan los meses anteriores a tu cumpleaños. La edad de jubilación completa es de 67 años para cualquier persona nacida en 1960 o después, y el dinero retenido en virtud de la prueba de ingresos no se pierde para siempre. La Administración de la Seguridad Social recalcula tu prestación al alza una vez que alcances la edad de jubilación completa, abonándote los meses en los que se te retuvo.

Impuestos sobre los ingresos de actividades complementarias

A la hora de buscar actividades complementarias para jubilados mayores de 65 años, ten en cuenta que los ingresos por estas actividades están sujetos a impuestos, independientemente de que la Seguridad Social retenga o no algo de tu cheque. Los ingresos netos por cuenta propia superiores a 400 dólares al año también están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Este impuesto, que asciende al 15,3 %, cubre la Seguridad Social y Medicare, además del impuesto sobre la renta ordinario.

La mayoría de las personas que cobran de esta forma deben enviar al IRS pagos trimestrales a cuenta en lugar de esperar hasta abril. Una pensión o un año anterior con ingresos elevados pueden alterar este cálculo. Un asesor fiscal, o la propia página de la Administración de la Seguridad Social sobre límites de ingresos, puede confirmar exactamente en qué tramo se sitúan tus ingresos.

Lo que no funciona

Hay algunas ofertas que se promocionan directamente entre los jubilados, una y otra vez. Vale la pena mencionar cada una de las que figuran a continuación para que las reconozcas antes de que te cuesten dinero al buscar trabajos secundarios para jubilados mayores de 65 años.

Cualquier trabajo en el que te cobren por adelantado: un empleador o una plataforma legítimos nunca te pedirán una cuota por un «kit de inicio», una cuota de certificación ni un depósito antes de recibir tu primer sueldo. La FTC señala este patrón de pago por adelantado como uno de los indicios más claros de una estafa de trabajo desde casa.

un empleador o una plataforma legítimos nunca te pedirán una cuota por un «kit de inicio», una cuota de certificación ni un depósito antes de recibir tu primer sueldo. La FTC señala este patrón de pago por adelantado como uno de los indicios más claros de una estafa de trabajo desde casa. Programas de «certificación» para compradores misteriosos: Las empresas auténticas de compradores misteriosos nunca cobran por la formación ni prometen encargos garantizados, y la BBB lleva años registrando quejas contra esquemas de certificación de pago que ofrecen muy poco trabajo real.

Las empresas auténticas de compradores misteriosos nunca cobran por la formación ni prometen encargos garantizados, y la BBB lleva años registrando quejas contra esquemas de certificación de pago que ofrecen muy poco trabajo real. Ofertas de cobro de cheques o reenvío de paquetes: Cualquier trabajo que te pida que deposites un cheque y transfieras parte del importe, o que recibas y reenvíes paquetes desde casa, es una trampa para el blanqueo de dinero, no un empleo.

Cualquier trabajo que te pida que deposites un cheque y transfieras parte del importe, o que recibas y reenvíes paquetes desde casa, es una trampa para el blanqueo de dinero, no un empleo. MLM de bienestar y estilo de vida: el marketing multinivel promocionado a través de una publicación de un amigo en las redes sociales suele pedirte que compres stock antes de ganar nada, y los propios datos de la FTC muestran que la mayoría de los participantes pierden dinero.

Ninguna de estas situaciones se aplica a nuestra lista de trabajos complementarios para jubilados mayores de 65 años. Los trabajos complementarios legítimos para jubilados te pagan por tu trabajo, nunca al revés.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para jubilados

Empieza con clases particulares en línea o cuidando mascotas si quieres dinero en efectivo en tus dos primeras semanas. Ambos trabajos secundarios para jubilados mayores de 65 años no requieren inversión inicial ni esperas más allá de una verificación de antecedentes. Si también te atrae una aplicación móvil que requiere poco esfuerzo, el cobro de Snakzy funciona de la misma manera una vez que alcances su mínimo.

Añade una fuente de ingresos pasiva, como alquilar un trastero o tu coche, una vez que ya tengas en marcha una actividad activa, para acumular ingresos en lugar de empezar de cero dos veces. Comprueba primero el límite de ingresos de la Seguridad Social si aún no has alcanzado la edad de jubilación completa, ya que esa cifra determina cuántas horas tiene sentido trabajar este año.

Si quieres empezar rápido, solicita esta misma semana ser cuidador de mascotas en Rover o tutor en Preply, ya que la mayoría de los trabajos secundarios honrados para jubilados de esta lista pagan tu primer dólar en el plazo de un mes desde la inscripción.

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