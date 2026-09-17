Nebenjobs für Rentner: 8 Möglichkeiten, im Jahr 2026 Geld zu verdienen

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Nebenjobs für Rentner bringen in der Regel 150 bis 2.000 Dollar im Monat ein, und Online-Nachhilfe lässt sich am schnellsten in Gang bringen. Die Nebenjobs, die für Rentner tatsächlich funktionieren, tauschen jahrzehntelanges Know-how und ein wenig Freizeit gegen echtes Geld ein – und nicht gegen eine weitere Schicht auf den Beinen.

Diese Spanne gilt, wenn Sie bereits über eine Fähigkeit, ein freies Zimmer oder ein Auto verfügen, das Sie kaum noch fahren. Ein Nebenjob, den Sie von Grund auf aufbauen müssen, bringt anfangs weniger ein und es dauert länger, bis Sie Ihren ersten Kunden finden.

Dieser Leitfaden behandelt acht konkrete Nebenjobs für Rentner. Sie erfahren, was jeder einzelne davon nach Abzug der Gebühren tatsächlich einbringt, sowie die Sozialversicherungsregel, die festlegt, wie viel davon Sie behalten, wenn Sie das volle Rentenalter noch nicht erreicht haben.

Sind Nebenjobs für Rentner tatsächlich realistisch?

Ja, Nebenjobs für Rentner sind realistisch, aber rechnen Sie mit 150 bis 2.000 Dollar im Monat, nicht mit einem vollwertigen Zweitverdienst. Der Betrag, den Sie erzielen, hängt davon ab, was Sie bereits haben. Ein pädagogischer Hintergrund, ein ungenutztes Auto oder ein freies Zimmer bringen Sie in Richtung der höheren Endwerte.

Die folgenden acht Nebenjobs für Rentner haben es in die Auswahl geschafft, weil jeder davon einen echten, aus zuverlässigen Quellen stammenden Verdienst bietet und keine hohen Startkosten erfordert. Bei keinem davon muss man den ganzen Tag stehen oder schwere Lasten heben. Wir haben außerdem Teilzeitjobs für Rentner weggelassen, bei denen man Geld zahlen muss, bevor man auch nur einen Cent verdient – denn das ist in der Regel ein Betrugsversuch. Wenn dich ein größeres kurzfristiges Ziel mehr interessiert als ein beständiger Nebenjob, kannst du auch nach Methoden suchen, wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient.

8 echte Nebenjobs für Rentner, die sich tatsächlich lohnen

Hier sind acht Nebenjobs für Rentner, die einen echten, nachweisbaren Verdienst bieten, geordnet nach dem Kriterium „am schnellsten zu starten“ bis hin zu „am wenigsten Aufwand, sobald sie laufen“.

Online-Nachhilfe bringt 15 bis 50 Dollar pro Stunde vor Abzug der Provision ein. Dies ist der schnellste dieser Nebenjobs für Rentner, um Berufserfahrung direkt in Bargeld umzuwandeln, und ein pädagogischer Hintergrund ist nicht erforderlich.

Auf Preply liegt der durchschnittliche Stundensatz für Nachhilfelehrer bei 18,30 $ pro Stunde. Die Provision der Plattform beginnt bei 33 % für neue Unterrichtsstunden und sinkt auf 18 %, je mehr Stunden man unterrichtet; beliebte Nachhilfelehrer verdienen bis zu 550 $ pro Woche, sobald sie sich einen festen Kundenstamm aufgebaut haben.

Bei diesem besten Nebenjob für Rentner läuft die Buchung Ihrer ersten Unterrichtsstunde in der Regel wie folgt ab:

Wähle ein oder zwei Themen aus, die du ohne Notizen unterrichten kannst.

Nimm ein zweiminütiges Vorstellungsvideo auf. Profile mit Video werden viel häufiger gebucht.

Legen Sie Ihren Einstiegspreis am unteren Ende der Preisspanne für Ihr Fachgebiet fest, um Ihre ersten Bewertungen zu erhalten.

Erhöhen Sie Ihren Stundensatz, sobald Sie fünf oder mehr Fünf-Sterne-Bewertungen haben.

Varsity Tutors und Wyzant arbeiten nach einem ähnlichen Modell mit vergleichbaren Tarifen, und es lohnt sich, beide zu vergleichen, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden, wenn Sie nach Teilzeitjobs für Rentner suchen.

Unterrichten Sie von zu Hause aus Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme an diesem Nebenverdienst im Ruhestand ist kostenlos; Nachhilfelehrer behalten je nach Anzahl der unterrichteten Stunden 67 % bis 82 % des Erlöses pro Unterrichtsstunde. Als Lehrer bewerben

Die saisonale Steuererklärung wird mit 22 bis 34 Dollar pro Stunde vergütet. Sie ist einer der besser bezahlten Nebenjobs für Rentner, die sich bereits mit Haushaltsfinanzen auskennen oder früher in der Buchhaltung gearbeitet haben.

Ein Abschluss in Buchhaltung ist nicht erforderlich. H&R Block schult neue Steuerberater von Grund auf und verlangt lediglich eine kostenlose IRS-Steuerberater-Identifikationsnummer. Diese Schulung findet im Herbst unbezahlt statt, bevor die bezahlte Saison im Dezember beginnt.

Bei diesem idealen Nebenjob für Rentner sieht eine typische erste Saison wie folgt aus:

Bewerben Sie sich im Spätsommer oder Frühherbst, wenn die saisonale Einstellung beginnt.

Absolvieren Sie den kostenlosen Steuerkurs und beantragen Sie Ihre PTIN.

Arbeiten Sie im Herbst in Teilzeit und von Januar bis April fast in Vollzeit.

Halten Sie Ihre PTIN aufrecht und wiederholen Sie die Fortbildung, wenn Sie im nächsten Jahr wieder einsteigen möchten.

Wenn Sie nach ähnlichen Teilzeitjobs für Rentner suchen, bieten Jackson Hewitt und das bezahlte Steuerberaterprogramm von Intuit vergleichbare saisonale Stellen an, falls Ihnen eine bestimmte Niederlassung nicht zusagt.

Saisonarbeit, die sich lohnt H&R Block 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung für diesen Nebenverdienst im Ruhestand ist kostenlos; saisonale Steuerberater verdienen nach der Einarbeitung 22 bis 34 Dollar pro Stunde. Jetzt bewerben

Freiberufliche Beratung verwandelt eine beendete Karriere in ein kontinuierliches Einkommen. Unter den Nebenjobs für Rentner auf dieser Liste bietet sie das höchste Verdienstpotenzial, da ein ehemaliger Manager oder Spezialist Honorare in Höhe eines professionellen Tarifs in Rechnung stellen kann, was einem Anfänger niemals gelingen würde.

WAHVE vermittelt pensionierte Fachkräfte aus den Bereichen Versicherung, Buchhaltung und Personalwesen in Teilzeit- und Remote-Aufträge auf Vertragsbasis, wobei Sie Ihre Arbeitszeiten selbst festlegen können. Außerhalb dieser drei Bereiche bringen Upwork und Catalant pensionierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammen, die kurzfristige fachliche Unterstützung benötigen, anstatt eine Vollzeitkraft einzustellen.

Um diese ideale Nebenbeschäftigung für Rentner zu nutzen und Ihre berufliche Erfahrung in Beratungstätigkeiten umzusetzen, sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:

Verfassen Sie eine einseitige Zusammenfassung der konkreten Probleme, die Sie gelöst haben – nicht nur Ihrer Berufsbezeichnungen.

Wählen Sie ein eng gefasstes Spezialgebiet, anstatt sich als allgemeiner Berater zu präsentieren.

Legen Sie Ihren Stundensatz unter dem Niveau fest, das ein Unternehmen für einen unerfahrenen Vollzeitmitarbeiter in Ihrem Fachgebiet zahlen müsste.

Nehmen Sie zunächst ein kleineres Projekt an, um Referenzen aufzubauen, bevor Sie Ihren vollen Tarif berechnen.

Kürzere, einmalige Teilzeitaufträge für Rentner können Ihnen ebenfalls einen Pauschalbetrag einbringen und es Ihnen ermöglichen, schnell 2.000 Dollar zu verdienen.

Entwickelt für Berufstätige im Ruhestand WAHVE 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Registrierung für dieses Nebeneinkommen im Ruhestand ist kostenlos; das Angebot vermittelt pensionierte Fachkräfte aus den Bereichen Versicherung, Buchhaltung und Personalwesen an Teilzeitstellen im Homeoffice. Siehe offene Stellen

Für Haustierbetreuung und Hundespaziergänge werden 15 bis 25 Dollar pro Spaziergang gezahlt. Es ist einer der Nebenjobs mit dem geringsten Aufwand für Rentner, die Tiere mögen und einen Grund suchen, nach draußen zu kommen.

Für die Übernachtung werden 35 bis 100 Dollar pro Nacht gezahlt, und die meisten Teilzeit-Tierbetreuer verdienen insgesamt 300 bis 800 Dollar im Monat. Die Arbeit erfordert keine körperliche Kraft, die über das Führen einer Leine hinausgeht, und die Buchungen erfolgen eher gelegentlich als regelmäßig – im Gegensatz zu aktiveren Nebenjobs für Rentner über 65.

Um mit diesem idealen Nebenjob für Rentner bei Rover zu beginnen, braucht man etwa eine Stunde:

Erstelle ein Profil und durchlaufe die Hintergrundüberprüfung von Rover.

Wählen Sie aus, welche Dienstleistungen Sie anbieten: Spaziergänge, Unterbringung, Haussitting oder Tagesbetreuung.

Legen Sie Ihren Preis für Ihre ersten Buchungen nahe dem unteren Ende der Preisspanne in Ihrer Region fest.

Bitten Sie zufriedene Kunden um eine Bewertung, da neue Profile stärker auf Bewertungen als auf Erfahrung angewiesen sind.

Interessieren Sie sich für weitere Teilzeitjobs für Rentner wie diesen? Wag und lokale Angebote auf Care.com bieten ähnliche Tätigkeiten an, falls Rover in Ihrer Nähe nur eine geringe Präsenz hat.

Verdienen Sie Geld mit dem Gassi gehen Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme an dieser Nebentätigkeit für den Ruhestand ist kostenlos; die meisten Teilzeit-Hundesitter verdienen nach Abzug der 20-prozentigen Gebühr von Rover zwischen 300 und 800 Dollar pro Monat. Werden Sie Sitter

Die Vermietung einer Garage, einer Einfahrt oder eines Schuppens bringt je nach Platzangebot 50 bis 500 Dollar im Monat ein. Sobald das Angebot online ist, ist fast kein weiterer Aufwand mehr erforderlich, was dies zu einer der passivsten Nebenbeschäftigungen für Rentner auf dieser Liste macht.

Auf „Neighbor“ bringen Garagen in der Regel 50 bis 500 Dollar pro Monat ein, wobei die Plattform eine Gebühr von 4,9 % sowie 0,30 Dollar pro Auszahlung einbehält. Eine Einfahrt oder ein Schuppen bringt weniger ein als eine Garage, aber die Inserierung dauert in beiden Fällen gleich 10 Minuten.

Für diesen besten Nebenverdienst für Rentner dauert die Einstellung eines Platzes etwa 10 Minuten:

Fotografieren Sie den leeren Platz und messen Sie ihn grob in Quadratfuß.

Verfassen Sie eine kurze, ehrliche Beschreibung dessen, was hineinpasst, z. B. ein Auto, ein Boot oder Kisten.

Legen Sie den Preis in Anlehnung an andere Angebote in Ihrer Postleitzahl fest, anstatt zu raten.

Prüfen Sie die Anfrage des ersten Mieters, bevor Sie sie annehmen – genau wie Sie es bei einem Mieter tun würden.

Beginnen Sie mit einem einzelnen Raum und vergleichen Sie dessen voraussichtliche monatliche Einnahmen mit dem Zeitaufwand und den damit verbundenen Kosten. Wenn Sie über zusätzliche Lagerflächen verfügen, listen Sie diese separat auf, um zu sehen, welche davon Mieter anziehen.

Vermieten Sie Flächen, die Sie bereits besitzen Neighbor 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anzeige für dieses Nebeneinkommen im Ruhestand ist kostenlos; Garagen bringen in der Regel 50 bis 500 Dollar pro Monat ein, abzüglich der Gebühr von 4,9 % von Neighbor. Ihren Raum eintragen

Die Vermietung eines Autos, das Sie kaum fahren, bringt bei einem durchschnittlichen Kleinwagen 300 bis 600 Dollar pro Monat ein. Der Gastgeber muss für die Fahrt eines Fremden nie selbst hinter das Steuer, was dies zu einem der besten Nebenjobs für Rentner macht – insbesondere für alle, die nach dem Umstieg auf einen einzigen Fahrer ein Zweitfahrzeug behalten.

Bei Turo behalten Gastgeber je nach ihrem Schutzplan 65 % bis 90 % des täglichen Mietpreises. Der durchschnittliche Gastgeber verdient etwa 10.489 Dollar pro Jahr oder rund 545 Dollar pro Monat. Wartungskosten und Versicherung werden ebenfalls von diesem Betrag abgezogen.

Für diesen besten Nebenverdienst für Rentner bedeutet das Einstellen eines Autos in der Regel:

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug die Voraussetzungen erfüllt; die Vorschriften bezüglich Alter, Kilometerstand und Fahrzeugbrief variieren je nach Bundesstaat.

Machen Sie Fotos vom Auto und legen Sie Ihren eigenen Verfügbarkeitskalender fest.

Wählen Sie einen Versicherungsschutz. Ein höherer Schutz kostet pro Fahrt mehr, bietet aber eine höhere Entschädigung pro Vermietung.

Vereinbaren Sie die Übergabe bei Ihnen zu Hause oder an einem nahegelegenen Flughafen – je nachdem, was die Mieter in Ihrer Region bevorzugen.

Wenn Sie an solchen Teilzeitjobs für Rentner interessiert sind: Getaround betreibt ein ähnliches Modell mit sofortiger, schlüsselloser Abholung – eine gute Wahl, wenn Ihnen eine unkomplizierte Übergabe wichtiger ist als der etwas höhere Auszahlungsanteil bei Turo.

Verwandeln Sie Ihr Auto in eine Einnahmequelle Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei diesem Nebeneinkommen für den Ruhestand ist die Einstellung kostenlos; Gastgeber behalten je nach Schutzplan 65 % bis 90 % der jeweiligen Mieteinnahmen. Stellen Sie Ihr Auto ein

Bezahlte Marktforschungsstudien zahlen 50 bis 250 Dollar für eine typische Sitzung, und bei speziellen Sitzungen können 400 Dollar oder mehr gezahlt werden. Damit gehört dies zu den bestbezahlten Nebenjobs für Rentner, die die Voraussetzungen erfüllen.

Forscher suchen aktiv nach Rentnern für Studien zu den Themen Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge und Konsumgewohnheiten. Bei Respondent wird die Vergütung im Voraus bekannt gegeben, und die Plattform behält 5 % oder 1 Dollar ein – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, kann dieser Nebenjob eine gute Möglichkeit sein, schnell 200 Dollar zu verdienen.

Bei diesem besten Nebenjob für Rentner läuft die Vermittlung zu Studien wie folgt ab:

Erstellen Sie ein vollständiges Profil mit Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrem Haushalt, nach denen Forscher suchen.

Bewerben Sie sich auf Studien, die zu Ihrem Hintergrund passen, anstatt auf jede einzelne der aufgeführten Studien.

Rechnen Sie vor den meisten bezahlten Studien mit einem unbezahlten Vorauswahltest.

Erscheinen Sie pünktlich zum Termin; Forscher setzen Nicht-Erscheiner oft auf die schwarze Liste.

Nutzerinterviews betreibt einen vergleichbaren Marktplatz und ist ein zweites Profil wert, wenn Sie solche Teilzeitjobs für Rentner suchen, da mehr Plattformen auch mehr Einladungen bedeuten.

Verdienen Sie Geld mit Ihrer Meinung Respondent 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme an diesem Nebenerwerb für den Ruhestand ist kostenlos; für die meisten Sitzungen werden 50 bis 250 Dollar gezahlt, abzüglich einer Plattformgebühr von 5 %. Bewirb dich noch heute

Der Verkauf von handgefertigten Kunsthandwerksartikeln auf Etsy macht ein Hobby wie Holzarbeiten, Stricken oder Schmuckherstellung zu einer der persönlichsten Nebentätigkeiten für Rentner. Im Vergleich zu anderen Nebentätigkeiten für Rentner über 65 bringt dies nach Abzug der Gebühren nur so viel ein, wie Ihre Artikel und Ihre Arbeitszeit wert sind.

Etsy erhebt eine Einstellgebühr von 0,20 $ pro Artikel, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie eine Zahlungsabwicklungsgebühr bei jedem Verkauf.

Zusammen machen diese Gebühren fast 10 % bis 15 % eines typischen US-Verkaufs vor Versandkosten aus – berücksichtigen Sie dies bei der Preisgestaltung. Für diesen idealen Nebenverdienst für Rentner umfasst die Eröffnung eines Shops Folgendes:

Fotografieren Sie eine Handvoll fertiger Stücke bei gutem Tageslicht.

Richten Sie Ihren Shop auf der Etsy-Website ein und wählen Sie Ihren Shop-Namen und Ihre Währung aus.

Legen Sie den Preis für jeden Artikel so fest, dass Materialkosten, Gebühren und Ihr Zeitaufwand abgedeckt sind – nicht nur die Materialkosten.

Stellen Sie mindestens 10 Artikel ein, bevor Sie für den Shop werben.

Interessieren Sie sich für weitere Teilzeitjobs für Rentner wie diesen? Amazon Handmade betreibt einen vergleichbaren Marktplatz mit einer pauschalen Vermittlungsgebühr von 15 % anstelle der gestaffelten Gebühren von Etsy.

Verwandeln Sie Ihr Hobby in Umsatz Etsy 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei diesem Nebeneinkommen für den Ruhestand ist die Eröffnung eines Shops kostenlos; die Gebühren betragen etwa 10 % bis 15 % jedes Verkaufserlöses. Eröffne einen Shop

Wie sich die Zahlen tatsächlich vergleichen lassen

Im direkten Vergleich lassen sich diese Nebenjobs für Rentner in zwei Gruppen einteilen. Bei einigen Teilzeitjobs für Rentner wird ein Stundenlohn für aktive Arbeit gezahlt, bei anderen erfolgt die Vergütung passiv, sobald alles eingerichtet ist. Keine der beiden Gruppen ist pauschal besser; es hängt davon ab, ob Sie ein Projekt oder eine Einkommensquelle suchen. Eine umfangreichere Liste mit mobil nutzbaren Optionen, die wenig Aufwand erfordern, finden Sie unter den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann.

Methode Typische Vergütung Anfangskosten Wie viel Eigenengagement Online-Nachhilfe 15 bis 50 Dollar pro Stunde Kostenlos Aktiv, nach Terminvereinbarung Saisonale Steuerberatung 22 bis 34 $/Stunde Kostenlos (unbezahlte Ausbildung) Aktiv, saisonal Freiberufliche Beratung Je nach Fachgebiet unterschiedlich Kostenlos Aktiv, projektbezogen Haustierbetreuung und Hundespaziergänge 300 bis 800 $/Monat Kostenlos Aktiv, flexibel Vermietung von Lagerräumen 50 bis 500 $/Monat Kostenlos Passiv Ein Auto vermieten 300 bis 600 $/Monat Kostenlos Größtenteils passiv Bezahlte Marktforschungsstudien 50 bis 250 $ pro Sitzung Kostenlos Aktiv, gelegentlich Verkauf von Kunsthandwerk auf Etsy Je nach Artikel unterschiedlich Nur Materialien Aktiv, als Hobby

Können mobile Prämien-Apps das gewisse Extra bieten?

Mobile Prämien-Apps bringen bei einer täglichen Nutzung von wenigen Minuten zwischen 10 und 50 Dollar im Monat ein. Das ist für sich genommen zwar kein richtiger Nebenverdienst, lässt sich aber gut mit jedem der oben genannten besten Nebenjobs für Rentner kombinieren.

Swagbucks ist einer der bekannteren Namen in diesem Bereich, während Snakzy eine relativ niedrige Mindestauszahlungsgrenze hat und die Auszahlung in Form von Geschenkkarten ermöglicht.

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Wie sich die Sozialversicherungsvorschriften auf Nebenjobs für Rentner auswirken

Die Sozialversicherung schränkt Ihre Leistungen nur vor Erreichen des regulären Renteneintrittsalters ein, und zwar erst ab einem Jahreseinkommen von 24.480 US-Dollar im Jahr 2026. Oberhalb dieser Grenze wird Ihnen 1 US-Dollar pro 2 US-Dollar, die Sie über dem Grenzwert verdienen, einbehalten, bis zu dem Monat, in dem Sie das reguläre Renteneintrittsalter erreichen.

Sobald Sie das volle Rentenalter erreicht haben, gilt für Sie keinerlei Einkommensgrenze mehr, sodass Nebentätigkeiten von Rentnern ab diesem Zeitpunkt keinerlei Auswirkungen auf Ihre Rentenzahlung haben.

Die Einkommensprüfung im Detail

Die Sozialversicherungsbehörde rechnet Ihr Bruttogehalt oder Ihr Nettoeinkommen aus selbstständiger Tätigkeit auf die Einkommensgrenze an. Renteneinkünfte, Kapitalerträge oder Entnahmen aus Ersparnissen werden nicht berücksichtigt. In dem Kalenderjahr, in dem Sie tatsächlich das volle Rentenalter erreichen, gilt eine höhere Grenze: 65.160 $ im Jahr 2026.

Der Einbehalt sinkt auf 1 Dollar pro 3 Dollar, die darüber hinaus verdient werden, und es zählen nur die Monate vor Ihrem Geburtstag. Das volle Rentenalter liegt bei 67 Jahren für alle, die 1960 oder späte r geboren wurden, und das im Rahmen der Einkommensprüfung einbehaltene Geld ist nicht für immer verloren. Die Sozialversicherungsbehörde berechnet Ihre Rente nach oben neu, sobald Sie das volle Rentenalter erreichen, und schreibt Ihnen die Monate gut, in denen Einbehaltungen vorgenommen wurden.

Steuern auf Einkünfte aus Nebentätigkeiten

Wenn Sie sich über Nebenverdienste für Rentner über 65 informieren, sollten Sie bedenken, dass Einkünfte aus Nebenverdiensten steuerpflichtig sind, unabhängig davon, ob die Sozialversicherung etwas von Ihrem Scheck einbehält oder nicht. Nettoeinkünfte aus selbstständiger Tätigkeit über 400 Dollar pro Jahr unterliegen zudem der Selbstständigensteuer. Diese Steuer beträgt 15,3 % und deckt Sozialversicherung und Medicare ab; sie kommt zur regulären Einkommensteuer hinzu.

Die meisten Personen, die auf diese Weise besteuert werden, müssen vierteljährliche Vorauszahlungen an die IRS leisten, anstatt bis April zu warten. Eine Rente oder ein früheres Jahr mit hohem Einkommen kann diese Berechnung beeinflussen. Ein Steuerberater oder die Seite der Sozialversicherungsbehörde zu den Einkommensgrenzen kann genau bestätigen, in welche Einkommensklasse Sie fallen.

Was nicht funktioniert

Einige Angebote werden immer wieder gezielt an Rentner vermarktet. Jedes der folgenden Angebote ist erwähnenswert, damit Sie es erkennen, bevor es Sie Geld kostet, wenn Sie nach Nebenjobs für Rentner über 65 suchen.

Jeder Job, bei dem Sie zuerst bezahlen müssen: Ein seriöser Arbeitgeber oder eine seriöse Plattform verlangt niemals eine „Starter-Kit“-Gebühr, eine Zertifizierungsgebühr oder eine Kaution vor Ihrem ersten Gehaltsscheck. Die FTC bezeichnet dieses Muster der Vorauszahlung als eines der deutlichsten Anzeichen für einen Betrug im Bereich „Arbeiten von zu Hause aus“.

Ein seriöser Arbeitgeber oder eine seriöse Plattform verlangt niemals eine „Starter-Kit“-Gebühr, eine Zertifizierungsgebühr oder eine Kaution vor Ihrem ersten Gehaltsscheck. Die FTC bezeichnet dieses Muster der Vorauszahlung als eines der deutlichsten Anzeichen für einen Betrug im Bereich „Arbeiten von zu Hause aus“. „Zertifizierungsprogramme“ für Mystery Shopping: Seriöse Mystery-Shopping-Unternehmen erheben niemals Gebühren für Schulungen und versprechen keine garantierten Aufträge. Die BBB verzeichnet seit Jahren Beschwerden über kostenpflichtige Zertifizierungsprogramme, die kaum echte Arbeit bieten.

Seriöse Mystery-Shopping-Unternehmen erheben niemals Gebühren für Schulungen und versprechen keine garantierten Aufträge. Die BBB verzeichnet seit Jahren Beschwerden über kostenpflichtige Zertifizierungsprogramme, die kaum echte Arbeit bieten. Angebote zum Einlösen oder Weiterversenden von Schecks: Jeder Job, bei dem Sie aufgefordert werden, einen Scheck einzulösen und einen Teil davon zurückzuüberweisen oder Pakete zu Hause entgegenzunehmen und weiterzuversenden, ist eine Geldwäschemasche und keine Beschäftigung.

Jeder Job, bei dem Sie aufgefordert werden, einen Scheck einzulösen und einen Teil davon zurückzuüberweisen oder Pakete zu Hause entgegenzunehmen und weiterzuversenden, ist eine Geldwäschemasche und keine Beschäftigung. MLM-Systeme im Wellness- und Lifestyle-Bereich: Bei Multi-Level-Marketing, das über den Social-Media-Beitrag eines Freundes beworben wird, werden Sie in der Regel aufgefordert, Warenbestände zu kaufen, bevor Sie überhaupt etwas verdienen, und die Daten der FTC zeigen, dass die meisten Teilnehmer Geld verlieren.

Nichts davon trifft auf unsere Liste mit Nebenjobs für Rentner über 65 zu. Bei seriösen Nebenjobs für Rentner werden Sie für Ihre Arbeit bezahlt – niemals umgekehrt.

Fazit zu Nebenjobs für Rentner

Beginnen Sie mit Online-Nachhilfe oder Haustierbetreuung, wenn Sie bereits innerhalb der ersten zwei Wochen Geld verdienen möchten. Beide Nebenjobs für Rentner über 65 erfordern keine Vorabinvestition und keine Wartezeit nach der Hintergrundüberprüfung. Wenn Ihnen auch eine mobilfunkbasierte App mit geringem Aufwand zusagt, funktioniert die Auszahlung bei Snakzy auf die gleiche Weise, sobald Sie das Mindestguthaben erreicht haben.

Füge eine passive Einnahmequelle hinzu, wie zum Beispiel die Vermietung von Lagerraum oder deines Autos, sobald ein aktiver Nebenjob bereits läuft, damit du dein Einkommen aufstocken kannst, anstatt zweimal bei Null anzufangen. Prüfe zunächst die Einkommensgrenze der Sozialversicherung, falls du das volle Rentenalter noch nicht erreicht hast, da diese Zahl darüber entscheidet, wie viele Arbeitsstunden in diesem Jahr sinnvoll sind.

Wenn du schnell loslegen möchtest, bewirb dich noch diese Woche als Rover-Sitter oder Preply-Nachhilfelehrer, da die meisten seriösen Nebenjobs für Rentner auf dieser Liste bereits innerhalb eines Monats nach der Anmeldung den ersten Dollar auszahlen.

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Häufig gestellte Fragen