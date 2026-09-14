Actividades complementarias para ingenieros: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

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Los trabajos secundarios para ingenieros pueden aportar, de forma realista, entre 500 y 5.000 dólares al mes una vez que se cuenta con una habilidad específica y comercializable. La consultoría autónoma a través de una red contrastada como Toptal es la forma más rápida de conseguir tu primer sueldo. Esa cifra supone que puedes dedicar entre cinco y diez horas a la semana, además de tu trabajo habitual. Alguien que empiece desde cero debería planificar que el primer mes se dedique a crear un perfil y un portafolio, no a obtener un sueldo.

Tu formación en ingeniería ya vale entre 60 y 500 dólares la hora en la plataforma adecuada, más de lo que paga directamente casi cualquier otro trabajo extra. El verdadero trabajo consiste en hacer coincidir tu experiencia específica —ya sea en firmware, análisis estructural o sistemas backend— con el lugar donde te paguen por ello. A continuación, debes tratar la relación con tu primer cliente como una entrevista de trabajo que nunca termina del todo.

Esta guía clasifica nueve trabajos secundarios para ingenieros según lo que realmente pagan, lo que cuesta empezar y cuántas horas requieren . Todas las cifras proceden de los datos de tarifas de las propias plataformas o de una fuente independiente de datos salariales, no son estimaciones.

¿Son realistas los trabajos secundarios para ingenieros?

Sí, los trabajos secundarios para ingenieros son realistas si ya tienes una habilidad específica y demostrable, y unas cuantas horas libres a la semana. Sin embargo, los ingresos son irregulares. La consultoría autónoma puede reportar entre 60 y 150 dólares por hora casi de inmediato, mientras que un producto SaaS secundario o un curso en línea a menudo no genera ingresos durante meses. Calcula entre 200 y 2.000 dólares en total durante tus tres primeros meses, no al mes, a menos que ya tengas clientes asegurados.

Los ingenieros que tienen éxito en este ámbito no son los que tienen el currículum más impresionante. Son capaces de describir lo que hacen en una sola frase sencilla que un desconocido pueda entender. En una plataforma de autónomos, lo que te hace conseguir un trabajo es una especialidad concreta y específica. Una etiqueta vaga como «ingeniero de software» no aporta al cliente ninguna información útil sobre la que pueda basarse.

Si ahora mismo te interesa más ganar dinero rápido que especializarte, también puedes aprender a ganar 1.000 dólares a la semana con opciones más rápidas y que requieren menos habilidades.

Ten en cuenta también el riesgo real de fracasar: dedicar veinte horas a la semana a un producto SaaS paralelo que genera 30 dólares al mes es un pasatiempo, no un trabajo extra. Tenlo muy claro antes de lanzarte a uno de estos trabajos extra para ingenieros, no cuando ya lleves tres meses en ello.

9 trabajos secundarios reales para ingenieros que realmente dan dinero

Cada uno de los trabajos secundarios para ingenieros que se enumeran a continuación indica cuánto se gana realmente, utilizando las cifras de la propia plataforma o una fuente independiente de datos salariales, y luego explica paso a paso cómo empezar. La lista abarca trabajos secundarios tanto para ingenieros de software como para disciplinas no relacionadas con el software, por lo que hay opciones adecuadas tanto si tu experiencia es en firmware, análisis estructural o sistemas backend.

1. Consultoría autónoma a través de Toptal

La consultoría autónoma a través de una red de profesionales seleccionados ofrece entre 60 y 150 dólares por hora para la mayoría de las especialidades de ingeniería. Las tarifas superan los 200 dólares por hora para habilidades especializadas, como los sistemas embebidos o la infraestructura de aprendizaje automático.

El cliente paga un recargo sobre tu tarifa, y es precisamente el proceso de selección de la propia plataforma lo que le permite cobrar ese recargo. También podrías presentar tu candidatura directamente a través de Braintrust o Gun.io, que gestionan mercados similares con un proceso de selección y una comisión más baja.

Superar ese proceso de selección requiere una preparación a fondo, no basta con subir un currículum:

Presenta tu candidatura indicando una especialidad concreta en una sola línea, no una etiqueta general como «ingeniero de software»

Supera la prueba de idioma y de personalidad, y después una entrevista técnica en directo sobre tu especialidad

Realiza un proyecto de prueba remunerado antes de que la red te incluya en su lista

Fija tu tarifa cerca de la mitad del rango publicado para tu especialidad y, a continuación, ajústala tras tus dos primeros clientes

El sistema de emparejamiento con gestores de cuentas de Toptal sigue siendo el punto de partida más seguro si nunca has trabajado como autónomo, y es una de las actividades complementarias más accesibles para los ingenieros una vez superada la selección. También es una de las vías de acceso más estructuradas a la consultoría autónoma para ingenieros, ya que la plataforma se encarga de emparejarte con los clientes en lugar de dejarte hacer propuestas en frío.

Red de autónomos seleccionados Toptal 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es una de las formas más rápidas de obtener ingresos extra para los ingenieros, con clientes seleccionados que pagan entre 60 y 150 dólares la hora una vez superado el proceso de selección. Solicita tu incorporación a Toptal

2. Llamadas remuneradas con expertos a través de GLG

Las llamadas a redes de expertos pagan entre 100 y 500 dólares por hora por una sola conversación de entre 30 y 60 minutos. Algunas especialidades de ingeniería llegan a alcanzar tarifas más elevadas, ya que los clientes pagan por obtener rápidamente una perspectiva muy concreta. Es uno de los trabajos extra para ingenieros que mejor se remunera a cambio de la menor dedicación de tiempo.

La remuneración es real, pero el volumen de trabajo es escaso. La mayoría de los ingenieros de GLG atienden una o dos llamadas remuneradas al mes, no un flujo constante de ellas. AlphaSights y Guidepoint gestionan redes similares, y unirse a más de una aumenta la frecuencia con la que te asignan clientes. Entre los trabajos secundarios para ingenieros que pagan bien a cambio de una dedicación mínima, este es uno de los más fáciles de compaginar con un empleo a tiempo completo.

El proceso de registro sigue más o menos los mismos pasos en todas partes:

Vincula tu perfil de LinkedIn y describe tu experiencia técnica específica

Completa el tutorial sobre cumplimiento normativo y divulgación de la red

Establece una tarifa por hora, que suele oscilar entre 150 y 300 dólares para empezar como experto novel

Acepta las solicitudes de llamada a medida que vayan llegando; no se programa nada hasta que un cliente te elija

GLG factura por minutos, no por horas, por l o que una llamada breve sale más barata de lo que indica la tarifa establecida. Pregunta qué abarca la pantalla de cumplimiento antes de tu primera llamada. Revelar información confidencial de una empresa en la que trabajas actualmente hace que los expertos sean excluidos de todas las redes de inmediato

Experiencia en pago por llamada GLG 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios mejor remunerados por hora para ingenieros, con llamadas que pagan entre 100 y 500 dólares la hora, aunque el trabajo llega en rachas cortas. Solicitar GLG

3. Trabajo como CTO a tiempo parcial a través de Go Fractional

El trabajo de liderazgo técnico a tiempo parcial se remunera entre 150 y 500 dólares la hora, dependiendo de la experiencia que tengas en la ampliación de equipos. Los CTO a tiempo parcial con más experiencia suelen situarse en el rango de los 200 a los 350 dólares.

Esta opción paga más por hora que casi cualquier otra de esta lista, y también es la más difícil de conseguir sin una trayectoria profesional. Los clientes casi siempre buscan a alguien que ya haya dirigido un equipo de ingeniería real, por lo que se adapta mejor a los ingenieros sénior que a los que están empezando su carrera.

El proceso de acceso difiere del de una solicitud estándar como autónomo:

Indica el tamaño del equipo y los sistemas de los que has sido responsable, no solo aquellos en los que has colaborado

Presenta tu candidatura indicando un volumen de trabajo con el que puedas comprometerte semanalmente, no solo «disponible cuando sea necesario»

Prepárate para una entrevista de selección, al estilo de los reclutadores, antes de que te presenten a ningún cliente

Una vez que se haya establecido el contacto, indica una tarifa mensual fija, en lugar de negociar por horas

Un compromiso típico supone unas 12 horas a la semana, por lo que se trata de un auténtico puesto a tiempo parcial. Go Fractional y otras plataformas similares evalúan a los candidatos en función del alcance del trabajo. El tamaño del equipo que has dirigido y los proyectos que se han llevado a cabo bajo tu responsabilidad importan más que un título. Para un ingeniero sénior que busca convertir su experiencia en liderazgo en ingresos adicionales reales como ingeniero, esta es una de las opciones con mayor potencial de esta lista.

Liderazgo técnico a tiempo parcial Go Fractional 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las mejores opciones entre los trabajos secundarios para ingenieros, con una remuneración de entre 150 y 500 dólares por hora durante unas 12 horas a la semana. Echa un vistazo a Go Fractional

4. Asesoramiento en patentes y peritaje a través de Instituto de Expertos

El trabajo como perito en ingeniería se remunera entre 200 y 700 dólares por hora por la revisión de casos y el testimonio. La consultoría en materia de patentes alcanza tarifas aún más elevadas, entre 300 y 1.000 dólares por hora, según las encuestas de tarifas realizadas por las empresas que contratan a estos expertos.

Esta es la tarifa por hora más alta de todos los trabajos secundarios para ingenieros que figuran en esta lista. También es el más difícil de conseguir sin una trayectoria profesional, ya que los abogados contratan a expertos con años de experiencia demostrada, no a personas con un título general en ingeniería. La revisión de casos tiene un coste medio de unos 350 dólares por hora, y el testimonio, de unos 450 dólares por hora.

Un ingeniero que quiera que lo contraten para este tipo de trabajo debería:

Redactar un currículum en el que destaque las patentes, normas o investigaciones de fallos específicos en los que haya trabajado

Registrarse en una o dos empresas de intermediación en lugar de intentar contactar directamente con los bufetes de abogados

Aceptar un primer caso de menor envergadura para acumular experiencia en testimonios antes de ofrecer tarifas de gama alta

Plantearse presentarse al examen de acceso al colegio de abogados de patentes de la USPTO para realizar trabajos continuados de tramitación de patentes, y no solo de apoyo en litigios

Los casos de patentes suelen incluir un anticipo de entre 5.000 y 20.000 dólares antes de que comience la facturación por horas. Las empresas de referencia como Instituto de Expertos y Grupo de la Mesa Redonda ponen en contacto a abogados con expertos previamente seleccionados y se encargan de los trámites de admisión del caso. Esto es mejor que promocionarse directamente para conseguir un primer caso, y funciona como una forma de consultoría autónoma para ingenieros, solo que canalizada a través de casos jurídicos en lugar de un proyecto típico de cliente.

Tareas de apoyo en litigios Expert Institute 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es el trabajo extra mejor remunerado de entre los disponibles para ingenieros, con tarifas que oscilan entre los 200 y los 1.000 dólares por hora una vez registrado. Regístrate como experto

5. Redacción técnica en Upwork

La redacción técnica ofrece una tarifa media de 30 dólares por hora para contenidos generales de tipo «cómo hacer» en Upwork. La documentación de API y los libros blancos elevan esa cifra a entre 75 y 126 dólares por hora, ya que el contenido técnico especializado tiene un valor añadido considerable respecto a los trabajos de redacción generales.

Esa diferencia se debe casi exclusivamente al grado de especificidad. Si se indica el tipo exacto de documento que se ofrece, se obtiene la tarifa más alta, mientras que una propuesta vaga del tipo «escribo documentación» solo alcanza los 30 dólares. Los redactores técnicos de nivel medio ganan una media de unos 63 dólares por hora; los especialistas sénior, unos 105 dólares.

Un primer perfil de redacción técnica debería incluir:

Dos o tres muestras de redacción extraídas de documentación real que hayas redactado en el trabajo, con permiso de tu empresa, o de tus propios proyectos de código abierto

Una especialidad concreta, como referencias de API, guías de incorporación para desarrolladores o manuales de hardware

Una tarifa publicada cercana a la franja media de la especialidad, no a la mediana de toda la plataforma

Una política de plazos de entrega breves indicada desde el principio, ya que la rapidez en la entrega es lo que garantiza la fidelidad de los clientes en este ámbito

Esto se paga menos por hora que la consultoría, pero requiere mucho menos trabajo de networking para empezar, ya que los clientes publican los trabajos de forma pública en lugar de seleccionarlos mediante una entrevista telefónica. Se trata de uno de los trabajos extra más accesibles que los ingenieros pueden probar este mes, y un portátil fiable para estudiantes de ingeniería sirve también como una buena herramienta para realizar trabajos de documentación como este fuera del horario laboral.

Mercado público de autónomos Upwork 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios más accesibles para los ingenieros, ya que la redacción técnica especializada se remunera entre 75 y 126 dólares la hora. Regístrate gratis en Upwork

6. Dar clases particulares de asignaturas STEM en Wyzant

Dar clases particulares de ingeniería y materias STEM se remunera entre 30 y 75 dólares la hora en la mayoría de los mercados en Wyzant. Los tutores se quedan con el 75 % de la tarifa anunciada, una vez descontada la comisión del 25 % de la plataforma.

Es una tarifa por hora inferior a la de la consultoría autónoma, pero los horarios son los más fáciles de compaginar con un trabajo diario de entre todas las opciones de esta lista. Las sesiones duran entre 30 y 90 minutos, y tú mismo gestionas tu propio calendario.

Conseguir tus primeros alumnos suele implicar:

Mencionar dos o tres temas concretos, como el análisis de circuitos o la estática, en lugar de referirse a la «ingeniería» en términos generales

Fijar una tarifa de inicio ligeramente inferior a la mediana local para las primeras cinco sesiones

Ofrecer una breve llamada introductoria gratuita para que el alumno pueda confirmar que el curso se ajusta a sus necesidades antes de pagar

Pedir a los alumnos satisfechos que dejen una valoración en la plataforma, lo que genera la mayoría de las reservas futuras

Las tarifas también varían según la región: los tutores de Nueva York cobran entre 40 y 75 dólares la hora. Varsity Tutors y Preply gestionan plataformas similares si quieres ampliar los canales a través de los cuales los alumnos te encuentran, aunque fidelizar a los alumnos en una sola plataforma suele dar sus frutos más rápido que repartirte entre tres. Entre los trabajos extra para ingenieros que encajan perfectamente en el horario nocturno, este no requiere nada más que los conocimientos de la materia que ya posees.

Horario nocturno flexible Wyzant 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra más fáciles de compaginar para los ingenieros con su trabajo diario, ya que las clases particulares de materias STEM se pagan entre 30 y 75 dólares la hora. Regístrate en Wyzant

7. Crear un SaaS paralelo con Indie Hackers

Un producto SaaS paralelo es la actividad secundaria más arriesgada para los ingenieros de esta lista. La mediana de los productos micro-SaaS rentables genera unos 4.200 dólares al mes, pero un análisis de 2025 sobre productos verificados por Stripe reveló que el 54 % genera exactamente 0 dólares.

Alrededor del 70 % de los pequeños productos SaaS se mantienen por debajo de los 1.000 dólares al mes una vez lanzados. Solo una pequeña parte de las personas que se toman en serio el proyecto llegan a alcanzar los 10.000 dólares al mes. Esta es una vía real para obtener ingresos significativos, pero solo si consideras el primer año como un estudio de mercado no remunerado.

Un primer proyecto paralelo de SaaS sale mejor si se cuenta con un plan, no solo con código:

Elige un problema con el que te hayas topado personalmente en el trabajo, no una idea genérica sacada de una lista de tendencias

Cobra al primer usuario, aunque sea una pequeña cantidad, en lugar de regalar el acceso para «recibir comentarios»

Lanza una versión reducida en semanas, no en meses, y deja que el uso real decida qué desarrollar a continuación

Fíjate un plazo personal a partir del cual, si los ingresos son de 0 dólares, pasarás a otra idea

Los ingenieros tienen aquí una ventaja real: puedes desarrollar el producto tú mismo. La pega es que desarrollar nunca ha sido lo difícil. Encontrar gente dispuesta a pagar siempre lo es. Entre los proyectos paralelos específicos para desarrolladores de software, este es aquel en el que la habilidad técnica nunca es el cuello de botella; lo es la distribución.

Crea tu propio producto Indie Hackers 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es la actividad complementaria más arriesgada para los ingenieros: la mediana de los ingresos de un micro-SaaS rentable ronda los 4.200 dólares al mes, aunque la mayoría no obtiene ningún beneficio. Únete a Indie Hackers

Los mantenedores de código abierto consolidados, con niveles de patrocinio claramente definidos, declaran ingresos de entre 800 y 4.000 dólares al mes a través de Patrocinadores de GitHub. Esto solo funciona cuando tu proyecto ya cuenta con usuarios reales, lo que lo convierte en una de las actividades complementarias en las que los ingenieros tardan más en obtener ingresos.

Menos del 12 % de los desarrolladores de código abierto obtienen ingresos de su trabajo. Eso convierte a esta opción en la que más tarda en dar frutos, no en la más arriesgada. Patrocinadores de GitHub ha transferido más de 100 millones de dólares a los mantenedores desde 2019, repartidos entre unos 70 000 mantenedores patrocinados.

Configurar bien el patrocinio requiere algo más que pulsar un botón:

Publica un proyecto con documentación real y un archivo README claro antes de pedirle a nadie que lo patrocine

Establece dos o tres niveles de patrocinio con un beneficio específico y bien definido en cada uno de ellos

Publica una hoja de ruta para que los patrocinadores puedan ver en qué se invierte su dinero

Considera a los primeros patrocinadores como una señal para seguir adelante, no como una prueba de que el proyecto te mantendrá a tiempo completo

Los ingenieros que ganan un sueldo fijo suelen encargarse del mantenimiento de una herramienta de la que dependen a diario otros desarrolladores, y no de un proyecto personal que nadie fuera de su propio equipo utiliza. De todas las actividades complementarias para ingenieros de software que figuran en esta lista, esta es la que está más directamente relacionada con un trabajo que ya se realiza de forma gratuita.

Financiación recurrente de proyectos GitHub Sponsors 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es una de las fuentes de ingresos adicionales que más tarda en dar frutos para los ingenieros, y los administradores consolidados afirman ganar entre 800 y 4.000 dólares al mes. Configurar GitHub Sponsors

9. Impartir un curso en Udemy

Un profesor de Udemy gana de media 3.306 dólares al año. El 75 % de los profesores gana menos de 1.000 dólares al año, lo que convierte a esta opción en una de las menos rentables de la lista en términos de ingresos típicos.

Un pequeño número de los mejores profesores gana mucho más: las propias cifras de Udemy muestran que sus once mejores profesores ganaron cada uno más de 1 millón de dólares. La forma en que vendes el curso influye en tu comisión más que cualquier otra cosa. Udemy paga un 37 % en una venta orgánica del mercado que un desconocido encuentra a través de la búsqueda, pero un 97 % cuando un alumno compra a través de tu propio enlace de cupón.

Es más probable que un primer curso genere ingresos si:

Enseña una habilidad concreta y específica que ya utilices en el trabajo, en lugar de un curso general del tipo «aprende X»

Graba un breve vídeo de muestra gratuito que muestre tu estilo de enseñanza antes de que nadie pague

Comparte tu propio enlace de descuento en cualquier lugar donde tu red de contactos pueda verlo, ya que esa venta te reportará muchos más beneficios que una venta orgánica

Actualiza el curso tras su lanzamiento basándote en las preguntas que realmente plantean los alumnos.

Un ingeniero que ya cuenta con seguidores, ya sea en un blog o en un canal técnico de YouTube, gana aproximadamente dos veces y media más por venta que uno que depende del tráfico de búsqueda de la propia Udemy. Entre los trabajos secundarios para ingenieros basados en la enseñanza, en lugar de en horas facturables, este es el que presenta la mayor diferencia entre el primer curso de un principiante y el décimo de un especialista.

Enseña lo que sabes Udemy 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios peor remunerados para los ingenieros, con una media de 3.306 dólares al año, aunque los mejores formadores ganan mucho más. Imparte clases en Udemy

Comparativa de estos trabajos secundarios para ingenieros

La tabla siguiente compara los ingresos, el coste inicial y el esfuerzo que requieren estas actividades complementarias para ingenieros. Úsala para sopesar un trabajo por horas frente a un producto que tarda más en desarrollarse antes de elegir uno, especialmente si la consultoría autónoma para ingenieros compite con una opción de carácter más pasivo, como el patrocinio de software de código abierto.

Trabajo extra Salario habitual Coste inicial Nivel de esfuerzo Consultoría autónoma (Toptal) De 60 a 150 dólares/hora Inscripción gratuita Trabajo práctico, por proyecto Consultas con expertos (GLG) De 100 a 500 dólares por hora Inscripción gratuita Trabajo práctico, ocasional Trabajo a tiempo parcial como director técnico (CTO) De 150 a 500 dólares por hora Inscripción gratuita Trabajo práctico y continuo Patentes y peritaje De 200 a 1.000 dólares por hora Inscripción gratuita Práctico, ocasional Redacción técnica De 30 a 126 dólares por hora Inscripción gratuita Práctico, por proyecto Clases particulares de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas De 30 a 75 dólares por hora Publicación gratuita Práctico, programado Producto SaaS complementario De 0 a 4.200 $ al mes De 0 a unos pocos cientos de dólares Activo al principio, pasivo después Patrocinio de código abierto De 0 a 4.000 dólares al mes Configuración gratuita En su mayor parte pasivo una vez configurado Curso en línea (Udemy) De 0 a más de 1.000 $ al año Publicación gratuita Requiere trabajo activo al principio, luego es pasivo

Cómo hemos seleccionado estas actividades complementarias para ingenieros

Cada opción debía ofrecer una tarifa real y contrastada, y debía recompensar una habilidad que un ingeniero ya poseyera, no un trabajo genérico que cualquiera pudiera hacer. Eso redujo una larga lista a nueve actividades que realmente remuneran específicamente el criterio de ingeniería.

Tres criterios determinaron cuáles pasaban el corte. En primer lugar, la plataforma debía estar realmente operativa y aceptar nuevos solicitantes, no ser un mercado inactivo que aún apareciera en los resultados de búsqueda. En segundo lugar, la remuneración debía proceder de las propias cifras de la plataforma o de una fuente independiente de datos salariales, no de una afirmación personal sin ninguna fuente que la respaldara. En tercer lugar, el método debía recompensar algo específico de la ingeniería, por lo que los trabajos genéricos de la economía colaborativa, como la conducción o los repartos, nunca entraron en la lista.

Dos ideas quedaron descartadas por no superar ese último filtro: alquilar equipo que no se utiliza y realizar tareas generales de asistente virtual. Ninguna de las dos aprovecha la formación en ingeniería de forma diferente a como lo haría cualquier otra persona, y ese es precisamente el listón que separa los auténticos trabajos secundarios para desarrolladores de software de una lista genérica de trabajos esporádicos. Si tu objetivo es ganar dinero rápido en lugar de un trabajo basado en tus habilidades, nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente aborda ese tema.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos extra?

Sí, las aplicaciones de recompensas aportan entre 10 y 50 dólares al mes en dinero extra fácil, además de los trabajos secundarios para ingenieros mencionados anteriormente. No sustituyen a ninguno de ellos. Pagan pequeñas cantidades por encuestas, compras con reembolso o ofertas dentro de la aplicación. Eso las convierte en un complemento que requiere poco esfuerzo, no en una fuente de ingresos seria.

Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, paga a partir de un mínimo de 35 dólares y no tiene ningún coste de inscripción. Eso la convierte en una opción razonable para empezar, junto con cualquier actividad de esta lista. BigCash paga a partir de tan solo 1 dólar. Merece la pena añadir KashKick una vez que cumplas sus requisitos: KashKick exige tener al menos 18 años y residir en EE. UU. o el Reino Unido.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick [CONFIRMAR: pago mínimo] Gratis, mayores de 18 años, solo en EE. UU. o Reino Unido

Si buscas la opción que menos esfuerzo requiere, nuestro resumen de aplicaciones de juegos que pagan con dinero real se sitúa un peldaño por debajo de las aplicaciones de recompensas, y nuestra guía para ganar 200 $ rápidamente recoge las formas más rápidas de conseguir dinero.

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Cómo proteger tu trabajo principal mientras generas ingresos extra

El mayor riesgo de cualquier actividad complementaria para los ingenieros no es el trabajo para los clientes, sino tu contrato de trabajo actual. Lee las cláusulas de cesión de propiedad intelectual y de trabajo extra antes de aceptar ningún proyecto remunerado.

Muchas empresas de ingeniería reclaman la propiedad de cualquier cosa que desarrolles utilizando el tiempo, el equipo o los secretos comerciales de la empresa, incluso en un proyecto personal. Hay tres aspectos que importan más que la plataforma que elijas.

Asegúrate de que tu contrato no exige la autorización de la empresa para realizar trabajos externos. Evita trabajar como consultor para un competidor directo, incluso si el contrato no lo menciona expresamente. Nunca utilices el código propietario de tu empresa ni las relaciones con los clientes como parte de tu portfolio.

Crear un portafolio a partir de tus propios proyectos personales o de contribuciones públicas a proyectos de código abierto evita por completo ese riesgo. Si atiendes llamadas de clientes a través de una red Wi-Fi pública, nuestra guía sobre cómo configurar una VPN explica cómo mantener esa conexión privada.

Los ingresos como autónomo también se gravan de forma diferente a un sueldo. En EE. UU., cualquier cantidad superior a 600 dólares procedente de un mismo cliente suele dar lugar a la presentación del formulario 1099, y debes pagar tú mismo los impuestos estimados trimestralmente, en lugar de que sea tu empresa la que te los retenga. Considerar los ingresos extra de ingeniería como imponibles desde el primer pago evita sorpresas la primavera siguiente. Reserva entre el 25 % y el 30 % de cada pago para impuestos desde tu primera factura. Así evitarás una sorpresa desagradable la primavera siguiente.

Lo que no funciona

Hay algunas ofertas dirigidas a ingenieros que te quitan el dinero y no te dan nada real a cambio. Los cursos de certificación de pago, el coaching de ingresos garantizados y la consultoría no remunerada son los peores reincidentes entre los trabajos secundarios para ingenieros de este año.

Cursos de «certificación en consultoría» de pago: los programas que cobran entre 500 y 2.000 dólares para enseñarte a trabajar por cuenta propia te están vendiendo una lista de verificación que puedes conseguir gratis en las propias plataformas. Ningún cliente ha pedido nunca ver una.

los programas que cobran entre 500 y 2.000 dólares para enseñarte a trabajar por cuenta propia te están vendiendo una lista de verificación que puedes conseguir gratis en las propias plataformas. Ningún cliente ha pedido nunca ver una. Canales de coaching que garantizan ingresos de seis cifras: la FTC ha advertido en repetidas ocasiones a los consumidores sobre las ofertas de coaching empresarial que prometen una cifra concreta de ingresos a cambio de una cuota inicial. Esa es precisamente la estructura a la que hay que estar atento en este caso.

la FTC ha advertido en repetidas ocasiones a los consumidores sobre las ofertas de coaching empresarial que prometen una cifra concreta de ingresos a cambio de una cuota inicial. Esa es precisamente la estructura a la que hay que estar atento en este caso. Consultoría de «visibilidad» no remunerada: una startup que ofrece participación en el capital o trabajo futuro en lugar de un pago por horas reales de consultoría quiere que asumas su riesgo de forma gratuita. Tómatelo como una señal de alarma, no como una oportunidad para entrar en el mercado.

una startup que ofrece participación en el capital o trabajo futuro en lugar de un pago por horas reales de consultoría quiere que asumas su riesgo de forma gratuita. Tómatelo como una señal de alarma, no como una oportunidad para entrar en el mercado. Reventa de contactos de autónomos de otras personas: los intermediarios que venden listas de «clientes precalificados» a cambio de una tarifa fija están vendiendo contactos que ellos mismos ya han intentado captar sin éxito.

Nada de esto significa que todos los cursos de pago sean una estafa. Significa que un verdadero trabajo extra te paga por un trabajo que ya sabes hacer. Nunca debería cobrarte por enseñarte a encontrar trabajo que quizá ni siquiera exista, y esa regla se aplica tanto si la oferta se dirige a trabajos extra generales para desarrolladores de software como a algo más específico, como el trabajo de perito.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para ingenieros

Los trabajos secundarios para ingenieros son más rentables cuando se inician siguiendo una vía rápida y contrastada: la consultoría autónoma a través de Toptal es la forma más rápida de conseguir un primer proyecto remunerado. Añade llamadas a redes de expertos o trabajos de asesoramiento a tiempo parcial una vez que tengas un historial de clientes que mostrar, y considera un producto SaaS paralelo o un curso en línea como una apuesta a largo plazo, no como un plan B para pagar el alquiler de este mes.

Combina la opción que elijas con una fuente de ingresos gratuita como Snakzy para ganar un poco de dinero extra, ya que no cuesta nada llevarla a cabo junto con tu actividad principal. Lee atentamente el contrato de trabajo antes de aceptar una sola hora remunerada. Los mejores trabajos secundarios para ingenieros comparten una característica: pagan por una habilidad que ya tienes, no por horas que cualquier otra persona podría vender.

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