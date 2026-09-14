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Nebenjobs für Ingenieure: So funktioniert es – und wie viel man 2026 verdienen kann

Nebenjobs für Ingenieure können realistisch gesehen monatlich 500 bis 5.000 Dollar einbringen, sobald man über eine konkrete, vermarktbare Fähigkeit verfügt. Freiberufliche Beratung über ein geprüftes Netzwerk wie Toptal ist der schnellste Weg, um den ersten Gehaltsscheck zu erhalten. Diese Zahl setzt voraus, dass man außerhalb seines Hauptjobs fünf bis zehn Stunden pro Woche aufbringen kann. Wer bei Null anfängt, sollte einkalkulieren, dass der erste Monat in den Aufbau eines Profils und eines Portfolios fließt – und nicht in einen Gehaltsscheck.

Dein ingenieurwissenschaftlicher Hintergrund ist auf der richtigen Plattform bereits 60 bis 500 Dollar pro Stunde wert – mehr, als fast jeder andere Nebenjob auf Anhieb einbringt. Die eigentliche Arbeit besteht darin, deinen spezifischen Hintergrund – sei es Firmware, Strukturanalyse oder Backend-Systeme – mit dem Anbieter abzustimmen, der dafür bezahlt. Dann behandelst du die erste Kundenbeziehung wie ein Vorstellungsgespräch, das nie ganz endet.

Dieser Leitfaden bewertet neun Nebenjobs für Ingenieure danach, wie viel sie tatsächlich einbringen, wie hoch die Startkosten sind und wie viele Stunden sie in Anspruch nehmen . Jede Zahl stammt aus den eigenen Tarifdaten einer Plattform oder einer unabhängigen Vergütungsdatenquelle, nicht aus einer Schätzung.

Sind Nebenjobs für Ingenieure realistisch?

Ja, Nebenjobs für Ingenieure sind realistisch, wenn du bereits über eine spezifische, nachweisbare Kompetenz und ein paar freie Stunden pro Woche verfügst. Die Einnahmen sind jedoch unregelmäßig. Als freiberuflicher Berater kannst du fast sofort 60 bis 150 Dollar pro Stunde verdienen, während ein eigenes SaaS-Produkt oder ein Online-Kurs oft monatelang keinen Ertrag abwirft. Rechnen Sie in den ersten drei Monaten mit insgesamt 200 bis 2.000 Dollar – nicht pro Monat –, es sei denn, Sie haben bereits Kunden in der Warteschlange.

Die Ingenieure, die hier erfolgreich sind, sind nicht diejenigen mit dem beeindruckendsten Lebenslauf. Sie können ihre Tätigkeit in einem einfachen Satz beschreiben, den auch ein Fremder versteht. Ein eng gefasstes, spezifisches Fachgebiet sorgt dafür, dass man auf einer Freelancer-Plattform engagiert wird. Die vage Bezeichnung „Softwareentwickler“ sagt einem Kunden nichts, worauf er sich stützen kann.

Wenn dir schnelles Geld im Moment wichtiger ist als eine Spezialisierung, kannst du auch lernen, wie du mit schnelleren, weniger qualifizierten Tätigkeiten 1.000 Dollar pro Woche verdienst.

Achte aber auch auf die realistischen Fallstricke: Wenn du zwanzig Stunden pro Woche an einem SaaS-Nebenprojekt arbeitest, das dir 30 Dollar im Monat einbringt, ist das ein Hobby und kein Nebenjob. Mach dir das klar, bevor du einen dieser Nebenjobs für Ingenieure beginnst – und nicht erst nach drei Monaten.

9 echte Nebenjobs für Ingenieure, die sich tatsächlich lohnen

Bei jedem der unten aufgeführten Nebenjobs für Ingenieure wird anhand der Zahlen der jeweiligen Plattform oder einer unabhängigen Vergütungsquelle angegeben, wie viel man tatsächlich verdient, und anschließend wird erklärt, wie man konkret loslegt. Die Liste umfasst Nebenjobs sowohl für Softwareentwickler als auch für andere Fachrichtungen, sodass für jeden etwas dabei ist – egal, ob der Hintergrund in den Bereichen Firmware, Strukturanalyse oder Backend-Systeme liegt.

1. Freiberufliche Beratung über Toptal

Freiberufliche Beratung über ein geprüftes Netzwerk bringt für die meisten Ingenieursfachgebiete 60 bis 150 US-Dollar pro Stunde ein. Bei Nischenkompetenzen wie eingebetteten Systemen oder Infrastruktur für maschinelles Lernen liegen die Stundensätze bei über 200 US-Dollar.

Der Kunde zahlt einen Aufschlag auf Ihren Stundensatz, und erst dank der eigenen Überprüfung durch die Plattform ist es ihr überhaupt möglich, diesen Aufschlag zu verlangen. Sie könnten sich auch direkt über Braintrust oder Gun.io bewerben, die ähnliche, geprüfte Marktplätze mit einer niedrigeren Provision betreiben.

Um diese Überprüfung zu bestehen, ist echte Vorbereitung erforderlich – nicht nur das Hochladen eines Lebenslaufs:

Bewerben Sie sich mit einer eng gefassten Spezialisierung, die in einer Zeile angegeben ist, und nicht mit der allgemeinen Bezeichnung „Softwareentwickler“

Bestehen Sie den Sprach- und Persönlichkeitstest sowie anschließend ein technisches Live-Interview in Ihrem Fachgebiet

Führen Sie ein bezahltes Testprojekt durch, bevor das Netzwerk Sie auflistet

Lege deinen Stundensatz nahe der Mitte der für dein Fachgebiet veröffentlichten Spanne fest und passe ihn nach deinen ersten beiden Kunden an

Die Vermittlung durch einen Account-Manager bei Toptal ist nach wie vor der sicherste Einstieg, wenn Sie noch nie freiberuflich tätig waren, und es ist eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen für Ingenieure, sobald Sie die Vorauswahl bestanden haben. Es ist zudem einer der strukturierteren Einstiegspunkte in die freiberufliche Beratung für Ingenieure, da die Plattform die Kundenvermittlung übernimmt, anstatt Sie auf eigene Faust akquirieren zu lassen.

Netzwerk geprüfter Freiberufler Toptal 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der schnellsten Möglichkeiten für Ingenieure, sich einen Nebenverdienst aufzubauen, mit geprüften Kunden, die 60 bis 150 Dollar pro Stunde zahlen, sobald man die Vorauswahl bestanden hat. Bei Toptal bewerben

2. Bezahlte Expertengespräche über GLG

Bei Expertennetzwerken werden für ein einzelnes 30- bis 60-minütiges Gespräch 100 bis 500 Dollar pro Stunde gezahlt. Bestimmte spezialisierte ingenieurwissenschaftliche Fachkenntnisse bringen sogar noch mehr ein, da die Kunden für eine schnelle, fachspezifische Perspektive bezahlen. Es ist einer der Nebenjobs für Ingenieure, der bei geringstem Zeitaufwand am besten bezahlt wird.

Die Bezahlung ist echt, aber der Arbeitsaufwand gering. Die meisten Ingenieure bei GLG führen ein oder zwei bezahlte Gespräche pro Monat durch, es handelt sich also nicht um einen stetigen Strom von Aufträgen. AlphaSights und Guidepoint betreiben vergleichbare Netzwerke, und der Beitritt zu mehr als einem erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man vermittelt wird. Unter den Nebenjobs für Ingenieure, die bei geringem Zeitaufwand gut bezahlt werden, ist dies einer derjenigen, die sich am einfachsten neben einer Vollzeitstelle ausüben lassen.

Die Anmeldung erfolgt überall in etwa nach denselben Schritten:

Verbinden Sie Ihr LinkedIn-Profil und beschreiben Sie Ihren spezifischen technischen Hintergrund

Absolvieren Sie das Compliance- und Offenlegungs-Tutorial des Netzwerks

Legen Sie einen Stundensatz fest, der für Erstteilnehmer in der Regel zwischen 150 und 300 US-Dollar liegt

Nehmen Sie Anrufanfragen an, sobald sie eingehen; es wird nichts terminiert, bis ein Kunde Sie auswählt

GLG rechnet minutengenau ab, nicht stundenweise, s odass ein kurzes Gespräch weniger kostet, als Ihr angegebener Tarif vermuten lässt. Erkundigen Sie sich vor Ihrem ersten Gespräch, was der Compliance-Check umfasst. Die Weitergabe vertraulicher Informationen eines aktuellen Arbeitgebers führt dazu, dass Experten sofort aus allen Netzwerken ausgeschlossen werden

Pay-Per-Call-Expertise GLG 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der bestbezahlten Nebenjobs für Ingenieure pro Stunde, bei dem Anrufe mit 100 bis 500 Dollar pro Stunde vergütet werden, auch wenn die Aufträge nur in kurzen Schüben eingehen. Bei GLG bewerben

3. Teilzeit-CTO-Tätigkeit über Go Fractional

Teilzeit-Tätigkeiten in der technischen Leitung werden mit 150 bis 500 Dollar pro Stunde vergütet, je nachdem, wie viel Erfahrung Sie mit dem Ausbau von Teams mitbringen. Die meisten erfahrenen Teilzeit-CTOs liegen im Bereich von 200 bis 350 Dollar.

Diese Tätigkeit wird pro Stunde besser vergütet als fast alles andere auf dieser Liste, und sie ist ohne nachweisbare Erfolgsbilanz am schwersten zu bekommen. Kunden wünschen sich fast immer jemanden, der bereits ein echtes Entwicklerteam geleitet hat, daher eignet sie sich eher für erfahrene Ingenieure als für Berufseinsteiger.

Der Einstieg unterscheidet sich von einer üblichen Bewerbung als Freiberufler:

Geben Sie die Größe des Teams und die Systeme an, für die Sie tatsächlich verantwortlich waren, und nicht nur, an denen Sie mitgearbeitet haben

Bewerben Sie sich mit einem Umfang, den Sie wöchentlich leisten können, und nicht nur mit der Angabe „bei Bedarf verfügbar“

Rechnen Sie vor jeder Vorstellung bei einem Kunden mit einem Vorstellungsgespräch im Stil eines Personalvermittlers

Geben Sie nach der Vermittlung ein monatliches Honorar an, anstatt stundenweise zu verhandeln

Ein typischer Auftrag umfasst etwa 12 Stunden pro Woche, es handelt sich also um eine echte Teilzeitstelle. Go Fractional und ähnliche Plattformen prüfen Bewerber hinsichtlich ihres Leistungsumfangs. Wie groß ein Team war, das Sie geleitet haben, und was unter Ihrer Leitung umgesetzt wurde, ist wichtiger als ein Zertifikat. Für einen Senior-Ingenieur, der seine Führungserfahrung in ein echtes Nebeneinkommen im technischen Bereich umwandeln möchte, ist dies eine der Optionen mit dem höchsten Verdienstpotenzial auf dieser Liste.

Technische Leitung in Teilzeit Go Fractional 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine erstklassige Wahl unter den Nebenjobs für Ingenieure, bei der man 150 bis 500 Dollar pro Stunde für etwa 12 Stunden pro Woche verdient. Go Fractional ansehen

4. Beratung als Patent- und Sachverständiger über das Experteninstitut

Die Tätigkeit als technischer Sachverständiger wird mit 200 bis 700 US-Dollar pro Stunde für die Fallprüfung und die Aussage vergütet. Die Beratung als Patentexperte wird noch höher vergütet, nämlich mit 300 bis 1.000 US-Dollar pro Stunde, wie aus Tarifumfragen von Agenturen hervorgeht, die diese Experten vermitteln.

Dies ist der höchste Stundensatz aller Nebentätigkeiten für Ingenieure auf dieser Liste. Es ist auch am schwierigsten, einen solchen Auftrag ohne nachweisbare Berufserfahrung zu erhalten, da Anwälte Experten mit langjähriger, dokumentierter Erfahrung einstellen und nicht nur aufgrund eines allgemeinen Ingenieurabschlusses. Fallprüfungen werden im Durchschnitt mit etwa 350 Dollar pro Stunde vergütet, Sachverständigenaussagen mit etwa 450 Dollar pro Stunde.

Ein Ingenieur, der für diese Art von Arbeit angefragt werden möchte, sollte:

einen Lebenslauf verfassen, in dem konkrete Patente, Normen oder Fehleruntersuchungen, an denen er gearbeitet hat, im Vordergrund stehen

sich bei einer oder zwei Vermittlungsagenturen registrieren, anstatt zu versuchen, Anwaltskanzleien direkt zu kontaktieren

einen kleineren ersten Fall annehmen, um sich eine Referenzliste für Zeugenaussagen aufzubauen, bevor er Spitzenhonorare verlangt

die Patentanwaltsprüfung des USPTO für die laufende Patentanmeldung in Betracht ziehen, nicht nur für die Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten

Bei Patentverfahren wird oft ein Vorschuss von 5.000 bis 20.000 US-Dollar fällig, bevor die Abrechnung nach Stundensatz beginnt. Vermittlungsagenturen wie Experteninstitut und Round-Table-Gruppe bringen Anwälte mit geprüften Experten zusammen und kümmern sich um die Anmeldeformalitäten. Das ist besser, als sich für einen ersten Fall direkt selbst zu vermarkten, und es funktioniert wie eine eigene Form der freiberuflichen Beratung für Ingenieure – nur dass sie über Rechtsfälle statt über typische Kundenprojekte abgewickelt wird.

Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten Expert Institute 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Dies ist der bestbezahlte dieser Nebenjobs für Ingenieure, bei dem die Vergütung nach der Registrierung zwischen 200 und 1.000 Dollar pro Stunde liegt. Registrieren Sie sich als Experte

5. Technisches Schreiben auf Upwork

Für allgemeine Anleitungen werden auf Upwork im Bereich „Technisches Schreiben“ durchschnittlich 30 US-Dollar pro Stunde gezahlt. Bei API-Dokumentationen und Whitepapers liegt der Stundensatz hingegen bei 75 bis 126 US-Dollar, da spezialisierte technische Inhalte im Vergleich zu allgemeinen Schreibaufträgen deutlich höher vergütet werden.

Dieser Unterschied ist fast ausschließlich auf die Spezifität zurückzuführen. Wer den genauen Dokumenttyp angibt, erhält den höheren Stundensatz, während ein vager Pitch wie „Ich schreibe Dokumentationen“ nur die 30 Dollar einbringt. Technische Redakteure der mittleren Ebene verdienen durchschnittlich etwa 63 Dollar pro Stunde; erfahrene Spezialisten kommen auf durchschnittlich etwa 105 Dollar.

Ein erstes Profil als technischer Redakteur sollte Folgendes enthalten:

Zwei oder drei Schreibbeispiele aus tatsächlichen Dokumentationen, die Sie bei der Arbeit verfasst haben (mit Genehmigung Ihres Arbeitgebers) oder aus Ihren eigenen Open-Source-Projekten

Ein angegebenes Spezialgebiet, wie z. B. API-Referenzen, Einführungshandbücher für Entwickler oder Hardware-Handbücher

Einen veröffentlichten Stundensatz nahe dem mittleren Bereich des Fachgebiets, nicht den plattformweiten Median

Eine kurz gefasste, im Voraus angegebene Richtlinie zu Bearbeitungszeiten, da eine schnelle Lieferung hier für Folgeaufträge sorgt

Die Vergütung pro Stunde ist zwar geringer als bei der Beratung, doch der Einstieg erfordert weitaus weniger Networking, da die Kunden die Aufträge öffentlich ausschreiben, anstatt sie über ein Vorstellungsgespräch zu vergeben. Dies ist eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen, die Ingenieure diesen Monat ausprobieren können, und ein zuverlässiger Laptop für Ingenieurstudenten eignet sich gleichzeitig als solide Arbeitsumgebung für Dokumentationsarbeiten wie diese neben dem Hauptberuf.

Öffentlicher Marktplatz für Freiberufler Upwork 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen für Ingenieure, bei der man für spezialisiertes technisches Schreiben zwischen 75 und 126 Dollar pro Stunde verdient. Registrieren Sie sich kostenlos bei Upwork

6. Nachhilfe in MINT-Fächern auf Wyzant

Nachhilfe in Ingenieurwissenschaften und MINT-Fächern wird auf Wyzant in den meisten Märkten mit 30 bis 75 Dollar pro Stunde vergütet. Nach Abzug der Plattformgebühr von 25 % behalten die Nachhilfelehrer 75 % des ausgeschriebenen Stundensatzes.

Das ist pro Stunde zwar weniger als bei freiberuflicher Beratung, aber die Termine lassen sich von allen Optionen auf dieser Liste am einfachsten neben dem Hauptjob unterbringen. Die Sitzungen dauern 30 bis 90 Minuten, und du legst deinen Zeitplan selbst fest.

Um deine ersten Schüler zu gewinnen, musst du in der Regel:

Nennen Sie zwei oder drei konkrete Fachgebiete, wie beispielsweise Schaltungslehre oder Statik, anstatt allgemein von „Ingenieurwesen“ zu sprechen

Für die ersten fünf Sitzungen einen Einführungstarif festlegen, der leicht unter dem lokalen Durchschnitt liegt

Bieten Sie ein kurzes kostenloses Kennenlerngespräch an, damit ein Schüler vor der Bezahlung prüfen kann, ob die Chemie stimmt

Bitten Sie zufriedene Schüler um eine Bewertung auf der Plattform, da diese die meisten zukünftigen Buchungen generiert

Die Stundensätze variieren auch je nach Region: Nachhilfelehrer in New York geben Stundensätze von 40 bis 75 Dollar an. Varsity Tutors und Preply betreiben vergleichbare Marktplätze, falls Sie den Kreis der Schüler erweitern möchten, die Sie finden können – allerdings zahlt es sich in der Regel schneller aus, Stammschüler auf einer Plattform aufzubauen, als sich auf drei Plattformen zu verteilen. Unter den Nebenjobs für Ingenieure, die sich gut in die Abendstunden einfügen, erfordert dieser nichts weiter als das bereits vorhandene Fachwissen.

Flexible Abendtermine Wyzant 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der einfachsten Nebenbeschäftigungen für Ingenieure, die sich gut mit dem Hauptberuf vereinbaren lässt: Nachhilfe in MINT-Fächern wird mit 30 bis 75 Dollar pro Stunde vergütet. Registrieren Sie sich bei Wyzant

7. Aufbau eines SaaS-Nebenprojekts mit Indie Hackers

Ein SaaS-Nebenprojekt ist die riskanteste Nebenbeschäftigung für Ingenieure auf dieser Liste. Das profitable Mikro-SaaS-Produkt mit dem höchsten Medianumsatz erzielt etwa 4.200 US-Dollar pro Monat, doch eine Analyse von Stripe-verifizierten Produkten aus dem Jahr 2025 ergab, dass 54 % genau 0 US-Dollar einbringen.

Etwa 70 % der kleinen SaaS-Produkte bleiben nach ihrer Markteinführung unter 1.000 Dollar pro Monat. Nur ein kleiner Teil derjenigen, die ernsthaft dranbleiben, erreicht jemals 10.000 Dollar pro Monat. Das ist ein echter Weg zu einem nennenswerten Einkommen, aber nur, wenn man das erste Jahr als unbezahlte Marktforschung betrachtet.

Ein erster SaaS-Versuch neben dem Hauptjob läuft besser mit einem Plan, nicht nur mit Code:

Wähle ein Problem, auf das du persönlich bei der Arbeit gestoßen bist, und keine allgemeine Idee aus einer Trendliste

Verlangen Sie vom ersten Nutzer an eine Gebühr, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, anstatt den Zugang kostenlos zu gewähren, um „Feedback zu erhalten“

Bringe innerhalb von Wochen, nicht Monaten, eine eingeschränkte Version auf den Markt und lass die tatsächliche Nutzung entscheiden, was als Nächstes entwickelt wird

Setze dir eine persönliche Frist, ab der ein Umsatz von 0 $ bedeutet, dass du zu einer anderen Idee übergehst

Entwickler haben hier einen echten Vorteil: Sie können das Produkt selbst entwickeln. Der Haken daran ist, dass die Entwicklung nie der schwierige Teil war. Es ist immer die Herausforderung, Menschen zu finden, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Unter den Nebenprojekten speziell für Softwareentwickler ist dies dasjenige, bei dem die technischen Fähigkeiten niemals der Engpass sind – sondern der Vertrieb.

Entwickeln Sie Ihr eigenes Produkt Indie Hackers 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Dies ist die riskanteste dieser Nebentätigkeiten für Ingenieure: Ein profitables Mikro-SaaS-Unternehmen erwirtschaftet im Median etwa 4.200 US-Dollar pro Monat, wobei die meisten jedoch nichts verdienen. Werde Teil von Indie Hackers

Etablierte Open-Source-Betreuer mit klar definierten Sponsorenstufen geben an, über GitHub-Sponsoren monatlich zwischen 800 und 4.000 US-Dollar zu verdienen. Dies funktioniert jedoch erst, wenn Ihr Projekt bereits echte Nutzer hat, was es zu einem der langsamer verlaufenden Nebenverdienste für Entwickler macht, mit denen sich Geld verdienen lässt.

Weniger als 12 % der Open-Source-Entwickler verdienen überhaupt etwas mit ihrer Arbeit. Damit ist dies die Option, bei der sich der Erfolg am langsamsten einstellt, nicht jedoch die risikoreichste. GitHub-Sponsoren hat seit 2019 mehr als 100 Millionen Dollar an Betreuer weitergeleitet, verteilt auf rund 70.000 gesponserte Betreuer.

Ein Sponsoring richtig einzurichten, ist mehr als nur ein Knopfdruck:

Veröffentliche ein Projekt mit einer fundierten Dokumentation und einer klaren README-Datei, bevor du jemanden um ein Sponsoring bittest

Legen Sie zwei oder drei Sponsorenstufen mit jeweils einem konkreten, benannten Vorteil fest

Veröffentliche eine öffentliche Roadmap, damit Sponsoren sehen können, wofür ihr Geld verwendet wird

Betrachten Sie die ersten paar Sponsoren als Ansporn, weiterzumachen, und nicht als Beweis dafür, dass das Projekt Sie in Vollzeit finanzieren wird

Ingenieure, die ein regelmäßiges Einkommen erzielen, kümmern sich in der Regel um ein Tool, auf das andere Entwickler täglich angewiesen sind – und nicht um ein persönliches Projekt, das niemand außerhalb ihres eigenen Teams nutzt. Von den Nebenjobs für Softwareentwickler auf dieser Liste ist dies derjenige, der am unmittelbarsten mit Arbeit verbunden ist, die ohnehin schon unentgeltlich geleistet wird.

Wiederkehrende Projektfinanzierung GitHub Sponsors 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eines der Nebenprojekte für Ingenieure, bei denen sich der Erfolg am langsamsten einstellt; etablierte Betreuer berichten von 800 bis 4.000 Dollar pro Monat. GitHub Sponsors einrichten

9. Einen Kurs auf Udemy unterrichten

Ein durchschnittlicher Udemy-Dozent verdient 3.306 US-Dollar pro Jah r. 75 % der Dozenten verdienen weniger als 1.000 US-Dollar pro Jahr, was dies im Durchschnitt zu einer der am schlechtesten bezahlten Optionen auf dieser Liste macht.

Eine kleine Anzahl von Top-Dozenten verdient weitaus mehr: Udemys eigene Zahlen zeigen, dass die elf besten Dozenten jeweils über 1 Million Dollar verdient haben. Wie du den Kurs vermarktest, beeinflusst deinen Anteil mehr als alles andere. Udemy zahlt 37 % bei einem organischen Marktplatzverkauf, den ein Fremder über die Suche findet, aber 97 %, wenn ein Teilnehmer über deinen eigenen Gutschein-Link kauft.

Mit einem ersten Kurs lassen sich eher Einnahmen erzielen, wenn Sie:

Vermittle eine eng gefasste, spezifische Fertigkeit, die du bereits bei der Arbeit anwendest, anstatt einen breit angelegten Überblickskurs nach dem Motto „Lerne X“

Nehmen Sie einen kurzen, kostenlosen Vorschauabschnitt auf, der Ihren Unterrichtsstil zeigt, bevor jemand dafür bezahlt

Teilen Sie Ihren eigenen Gutschein-Link überall dort, wo Ihr bestehendes Netzwerk ihn sehen kann, da sich dieser Verkauf weitaus besser auszahlt als ein organischer

Aktualisiere den Kurs nach dem Start auf der Grundlage der Fragen, die die Teilnehmer tatsächlich stellen

Ein Ingenieur, der bereits über eine Fangemeinde verfügt – sei es auf einem Blog oder einem technischen YouTube-Kanal –, verdient pro Verkauf etwa zweieinhalb Mal so viel wie jemand, der sich auf den Suchverkehr von Udemy verlässt. Unter den Nebenjobs für Ingenieure, die eher auf Lehre als auf abrechenbare Stunden ausgerichtet sind, ist dies derjenige mit der größten Differenz zwischen dem ersten Kurs eines Anfängers und dem zehnten Kurs eines Spezialisten.

Vermitteln Sie Ihr Wissen Udemy 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mit durchschnittlich 3.306 US-Dollar pro Jahr gehört dies zu den am schlechtesten bezahlten Nebenjobs für Ingenieure, wobei Top-Dozenten deutlich mehr verdienen. Unterrichten Sie auf Udemy

Ein Vergleich dieser Nebenjobs für Ingenieure

Die folgende Tabelle stellt Vergütung, Startkosten und Aufwand für diese Nebenjobs für Ingenieure gegenüber. Nutzen Sie sie , um einen stundenbasierten Auftrag gegen ein Produkt mit langsamerer Entwicklung abzuwägen, bevor Sie sich für eine Option entscheiden – insbesondere, wenn freiberufliche Beratung für Ingenieure mit einer eher passiven Option wie Open-Source-Förderung konkurriert.

Nebenjob Typisches Gehalt Startkosten Aufwandsgrad Freiberufliche Beratung (Toptal) 60 bis 150 $/Stunde Bewerbung kostenlos Praktische Mitarbeit, projektbezogen Expertengespräche (GLG) 100 bis 500 US-Dollar pro Stunde Kostenlose Bewerbung Praktisch, gelegentlich Teilzeit-CTO-Tätigkeit 150 bis 500 $/Stunde Bewerbung kostenlos Praktisch, fortlaufend Patent- und Sachverständigentätigkeit 200 bis 1.000 $/Stunde Kostenlose Registrierung Praktisch, gelegentlich Technische Dokumentation 30 bis 126 $/Stunde Kostenlose Teilnahme Praktisch, pro Projekt Nachhilfe in MINT-Fächern 30 bis 75 $/Stunde Kostenlose Eintragung Praktisch, nach Terminvereinbarung Nebenprodukt im SaaS-Bereich 0 bis 4.200 $/Monat 0 bis einige hundert Dollar Anfangs aktiver Einsatz, später passiv Open-Source-Förderung 0 bis 4.000 $/Monat Kostenlose Einrichtung Nach der Einrichtung größtenteils passiv Online-Kurs (Udemy) 0 bis über 1.000 $/Jahr Kostenlose Veröffentlichung Anfangs viel Arbeit, später passiv

Wie wir diese Nebenjobs für Ingenieure ausgewählt haben

Jeder Eintrag musste einen echten, belegten Verdienst bieten und eine Fähigkeit honorieren, über die ein Ingenieur bereits verfügt – nicht irgendeinen allgemeinen Nebenjob, den jeder ausüben könnte. Dadurch wurde eine lange Liste auf neun Nebenjobs reduziert, bei denen das ingenieurwissenschaftliche Urteilsvermögen gezielt belohnt wird.

Drei Kriterien entschieden darüber, was den Sprung in die Auswahl schaffte. Erstens musste die Plattform tatsächlich aktiv sein und neue Bewerber aufnehmen – kein stillgelegter Marktplatz, der immer noch in den Suchergebnissen auftaucht. Zweitens musste die Vergütung auf den eigenen Zahlen der Plattform oder einer unabhängigen Vergütungsdatenquelle basieren, nicht auf einer persönlichen Behauptung ohne Quellenangabe. Drittens musste die Vergütung etwas ingenieurspezifisches honorieren, sodass allgemeine Fahr- oder Lieferaufträge aus der Gig-Economy nie auf die Liste kamen.

Zwei Ideen sind an diesem letzten Filter gescheitert und wurden verworfen: das Vermieten von nicht genutzter Ausrüstung und allgemeine Tätigkeiten als virtueller Assistent. Bei beiden wird ein technischer Hintergrund nicht anders genutzt als bei anderen Tätigkeiten auch – und genau das ist das Kriterium, das echte Nebenjobs für Softwareentwickler von einer allgemeinen Liste mit Gelegenheitsjobs unterscheidet. Wenn Ihr Ziel eher schnelles Geld als ein auf Ihren Fähigkeiten basierendes Nebengeschäft ist, deckt unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 Dollar diesen Bereich stattdessen ab.

Können Prämien-Apps dein Nebeneinkommen aufbessern?

Ja, Prämien-Apps bringen dir zusätzlich zu den oben genannten Nebenjobs für Ingenieure monatlich 10 bis 50 Dollar an leicht verdientem Zusatzgeld ein. Sie sind jedoch kein Ersatz für einen dieser Nebenjobs. Sie zahlen kleine Beträge für Umfragen, Cashback beim Einkaufen oder In-App-Angebote. Das macht sie zu einer mühelosen Ergänzung, nicht zu einer ernstzunehmenden Einkommensquelle.

Snakzy, die hauseigene Prämien-App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 Dollar aus, und die Anmeldung ist kostenlos. Damit ist sie eine sinnvolle erste Wahl, die man neben jedem Nebenjob auf dieser Liste ausprobieren kann. BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus. KashKick lohnt sich, sobald man die Teilnahmebedingungen erfüllt: Bei KashKick muss man mindestens 18 Jahre alt sein und in den USA oder Großbritannien wohnen.

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Wenn Sie die Option mit dem geringsten Aufwand suchen, finden Sie in unserer Übersicht über Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann, eine Stufe unter den Belohnungs-Apps, und unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 $ deckt die schnellsten Verdienstmöglichkeiten überhaupt ab.

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So sichern Sie Ihren Hauptjob, während Sie sich ein Nebeneinkommen aufbauen

Das größte Risiko bei jedem Nebenjob für Ingenieure ist nicht die Arbeit für den Kunden. Es ist Ihr bestehender Arbeitsvertrag. Lesen Sie die Klauseln zu IP-Übertragung und Nebentätigkeiten in Ihrem Vertrag, bevor Sie ein einziges bezahltes Projekt annehmen.

Viele Arbeitgeber im Ingenieursbereich beanspruchen das Eigentumsrecht an allem, was Sie während der Arbeitszeit, mit firmeneigenen Geräten oder unter Nutzung von Geschäftsgeheimnissen entwickeln – selbst bei einem privaten Projekt. Drei Punkte sind wichtiger als die Wahl der Plattform.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Vertrag keine Genehmigung des Arbeitgebers für Nebentätigkeiten vorschreibt. Vermeiden Sie es, für einen direkten Konkurrenten zu beraten, selbst wenn der Vertrag dazu keine Angaben enthält. Verwenden Sie niemals den urheberrechtlich geschützten Code Ihres Arbeitgebers oder dessen Kundenbeziehungen als Teil Ihres Portfolios.

Wenn Sie sich ein Portfolio aus Ihren eigenen Nebenprojekten oder aus öffentlichen Open-Source-Beiträgen aufbauen, umgehen Sie dieses Risiko vollständig. Falls Sie Kundengespräche über öffentliches Wi-Fi führen, finden Sie in unserem Leitfaden zur Einrichtung eines VPN-Zugangs Informationen dazu, wie Sie diese Verbindung privat halten können.

Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit werden zudem anders besteuert als ein Gehalt. In den USA löst jeder Betrag über 600 Dollar von einem Kunden in der Regel die Ausstellung eines 1099-Formulars aus, und du musst selbst vierteljährlich Steuervorauszahlungen darauf leisten, anstatt dass ein Arbeitgeber diese einbehält. Wenn Sie Nebeneinkünfte aus der Programmierung bereits ab der ersten Zahlung als steuerpflichtig behandeln, vermeiden Sie eine böse Überraschung im folgenden Frühjahr. Legen Sie bereits bei Ihrer ersten Rechnung 25 % bis 30 % jeder Zahlung für Steuern beiseite. So vermeiden Sie eine schmerzhafte Überraschung im folgenden Frühjahr.

Was nicht funktioniert

Eine Handvoll Angebote, die sich an Ingenieure richten, nehmen Ihr Geld und bieten im Gegenzug nichts Substanzielles. Bezahlte Zertifizierungskurse, Coaching mit Einkommensgarantie und unbezahlte Beratung sind in diesem Jahr die schlimmsten Wiederholungstäter unter den Nebenjobs für Ingenieure.

Kostenpflichtige Kurse zur „Beratungszertifizierung“: Programme, die 500 bis 2.000 Dollar verlangen, um Ihnen beizubringen, wie man als Freiberufler arbeitet, verkaufen eine Checkliste, die Sie kostenlos von den Plattformen selbst erhalten können. Kein Kunde hat jemals darum gebeten, eine solche zu sehen.

Programme, die 500 bis 2.000 Dollar verlangen, um Ihnen beizubringen, wie man als Freiberufler arbeitet, verkaufen eine Checkliste, die Sie kostenlos von den Plattformen selbst erhalten können. Kein Kunde hat jemals darum gebeten, eine solche zu sehen. Garantierte sechsstellige Coaching-Verkaufstrichter: Die FTC hat Verbraucher wiederholt vor Business-Coaching-Angeboten gewarnt, die gegen eine Vorabgebühr ein bestimmtes Einkommen versprechen. Genau auf diese Struktur sollten Sie hier achten.

Die FTC hat Verbraucher wiederholt vor Business-Coaching-Angeboten gewarnt, die gegen eine Vorabgebühr ein bestimmtes Einkommen versprechen. Genau auf diese Struktur sollten Sie hier achten. Unbezahlte „Exposure“-Beratung: Ein Start-up, das anstelle einer Bezahlung für tatsächliche Beratungsstunden Unternehmensanteile oder zukünftige Aufträge anbietet, möchte, dass Sie sein Risiko kostenlos übernehmen. Betrachten Sie dies als Warnsignal, nicht als Einstiegsmöglichkeit.

Ein Start-up, das anstelle einer Bezahlung für tatsächliche Beratungsstunden Unternehmensanteile oder zukünftige Aufträge anbietet, möchte, dass Sie sein Risiko kostenlos übernehmen. Betrachten Sie dies als Warnsignal, nicht als Einstiegsmöglichkeit. Weiterverkauf von Freelancer-Kontakten anderer: Zwischenhändler, die Listen mit „vorqualifizierten Kunden“ gegen eine Pauschalgebühr verkaufen, bieten Kontakte an, die sie selbst bereits ausprobiert und nicht zum Abschluss gebracht haben.

Das bedeutet keineswegs, dass jeder kostenpflichtige Kurs ein Betrug ist. Es bedeutet, dass ein echter Nebenjob dich für Arbeit bezahlt, die du bereits beherrschst. Es sollte niemals Geld dafür verlangt werden, dass du lernst, wie man Arbeit findet, die vielleicht gar nicht existiert – und diese Regel gilt unabhängig davon, ob sich das Angebot auf allgemeine Nebenjobs für Softwareentwickler oder auf etwas Spezifischeres wie die Tätigkeit als Sachverständiger bezieht.

Abschließendes Urteil zu Nebenjobs für Ingenieure

Nebenjobs für Ingenieure zahlen sich am besten aus, wenn sie auf einem schnellen, bewährten Weg beginnen: Als freiberuflicher Berater über Toptal lässt sich das erste bezahlte Projekt am schnellsten auf den Weg bringen. Ergänzen Sie dies durch Anrufe über Expertennetzwerke oder beratende Teilaufträge, sobald Sie auf eine Kundenhistorie verweisen können, und betrachten Sie ein eigenes SaaS-Produkt oder einen Online-Kurs als eine Investition, die sich langsam auszahlt – nicht als Plan B für die Miete dieses Monats.

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Häufig gestellte Fragen