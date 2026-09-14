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Nebenjobs für Pflegekräfte: So funktioniert’s – und wie viel man verdienen kann

Nebenjobs für Pflegekräfte können realistisch gesehen 300 bis 1.500 Dollar pro Monat einbringen, ohne dass der Hauptjob darunter leidet. Tagesposten über eine Personalvermittlungs-App sind der schnellste Weg, um eine erste Auszahlung zu erhalten. Der genaue Betrag hängt von Ihrer Zulassung, Ihrem Dienstplan und davon ab, wie viele zusätzliche Stunden Sie tatsächlich pro Woche einplanen können.

Der eigentliche Unterschied besteht zwischen Pflegekräften, die eine lizenzierte, bezahlte Tätigkeit mit einer passiven Nebentätigkeit kombinieren, und solchen, die nur Aufgaben-Apps nutzen, die für jedermann gedacht sind. Jede der unten aufgeführten Methoden gibt an, wie viel sie tatsächlich einbringt, was die Einstiegskosten betragen und wie schnell die erste Auszahlung erfolgt – basierend auf den Angaben der Plattformen selbst oder auf bundesweiten Lohndaten. In der Box unten wird die schnellste Möglichkeit genannt , noch diese Woche loszulegen.

Sind Nebenjobs für Pflegekräfte bei einem Schichtdienst realistisch?

Ja, Nebenjobs für Pflegekräfte sind realistisch, und die meisten verdienen zwischen 300 und 1.500 US-Dollar pro Monat. Das gelingt, sobald sie sich für eine lizenzierte, bezahlte Tätigkeit und eine passive Nebentätigkeit dazu entscheiden. Der genaue Betrag hängt von Ihrer Lizenzart, Ihrem Schichtplan und davon ab, wie viele Stunden Sie freihalten können, ohne Ihren Schlaf zu beeinträchtigen.

Das Amt für Arbeitsstatistik beziffert den Medianlohn für examinierte Pflegekräfte im Mai 2025 auf 97.550 US-Dollar pro Jahr oder etwa 48 US-Dollar pro Stunde. Ein Nebenjob kommt zu diesem Betrag hinzu, er ersetzt ihn nicht. Deshalb schneiden die unten aufgeführten Möglichkeiten, bei denen Sie Ihre Zulassung nutzen, besser ab als solche, die für jeden mit einem Smartphone gedacht sind.

Wenn Ihnen ein regelmäßiger wöchentlicher Verdienst wichtiger ist als eine einzige große Schicht, passt diese Aufschlüsselung von 1.000 Dollar pro Woche gut zu den untenstehenden Zahlen. Zwölf-Stunden-Schichten lassen drei oder vier Tage pro Woche echte Zeitblöcke frei. Genau dieser Zeitblock ist es, der die besten Nebenjobs für Pflegekräfte von einer gewöhnlichen Liste von Gelegenheitsjobs unterscheidet.

9 echte Nebenjobs für Pflegekräfte, die sich mit dem Dienstplan vereinbaren lassen

Hier sind neun Nebenjobs für Pflegekräfte, die echtes, gesichertes Geld einbringen, ohne dass Sie dafür auf Schlaf zwischen den Schichten verzichten müssen.

Per-Diem- und PRN-Schichten werden für examinierte Pflegekräfte in den eigenen Ausschreibungen von IntelyCare mit 38 bis 68 Dollar pro Stunde vergütet. In manchen Märkten werden bis zu 66 Dollar pro Stunde für eine einzelne zusätzliche Schicht angeboten. Dieser Satz liegt deutlich über dem regulären Stundenlohn, da Sie eine Lücke füllen, die eine Einrichtung gerade jetzt abdecken muss.

IntelyCare stellt als W-2-Arbeitgeber mit entsprechenden Sozialleistungen ein. CareRev und ShiftKey verfolgen stattdessen das gleiche Konzept wie 1099-Gig-Arbeit, sodass du deine Steuern selbst abführst. In beiden Fällen wählst du Schichten über eine App aus, so wie du einen Lieferauftrag annehmen würdest, und wirst dann wöchentlich oder sogar täglich bezahlt.

Der Fehler besteht darin, eine Einrichtung auszuwählen, die man kaum kennt, und dann festzustellen, dass die Abteilung unterbesetzt ist und keine Einweisung stattfindet. Fragen Sie zunächst im Chat der App oder bei einem Personalvermittler nach, wie das Personalschlüsselverhältnis aussieht. Diese eine Frage schützt sowohl Ihre Zulassung als auch den gesamten Plan für Nebenjobs für Pflegekräfte. Unter den Nebenjobs für Pflegekräfte, bei denen eine bereits erworbene Zulassung genutzt wird, ist dies derjenige, bei dem sich freie Stunden am schnellsten in Geld verwandeln lassen.

Schnellster erster Gehaltsscheck IntelyCare 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, und für Tagesschichten als examinierte Pflegekraft werden 38 bis 68 Dollar pro Stunde geboten. Tagesposten finden

Die Arbeit in der Telemedizin-Triage wird mit durchschnittlich 89 Dollar pro Stunde vergütet, wobei die typische Spanne je nach Erfahrung und Standort zwischen 40 und 120 Dollar liegt. Dieser Durchschnitt liegt deutlich über dem Verdienst am Krankenbett, da für die meisten Stellen eine Pflegekraft gesucht wird, die bereits über einige Jahre Erfahrung in der Triage verfügt.

Sie nehmen Patientenanrufe entgegen und führen Symptomprotokolle durch. Anschließend entscheiden Sie, ob jemand eine Praxisbesuch, die Notaufnahme oder lediglich eine Beruhigung und einen Rückruf benötigt. Dies eignet sich besonders für Pflegekräfte, deren Zulassung in mehreren Bundesstaaten gültig ist, da Verträge im Bereich Telemedizin oft eine Abdeckung in einem größeren Einzugsgebiet erfordern.

Suchen Sie direkt auf ZipRecruiter nach Stellenangeboten, anstatt auf einer allgemeinen Jobbörse. Mit telemedizin-spezifischen Filtern finden Sie Tages- und Teilzeitverträge, die sich gut in Ihren bestehenden Dienstplan integrieren lassen. Die Bezahlung erfolgt je nach Arbeitgeber wöchentlich oder zweiwöchentlich und ähnelt eher einem normalen Gehaltsscheck als die meisten Nebenjobs für Pflegekräfte auf dieser Liste. Für alle, die eher ein regelmäßigeres Zusatzeinkommen für Pflegekräfte anstreben als eine einmalige Schicht, ist dies eine der Optionen hier, die einem Gehaltsscheck am nächsten kommt.

Höchster Stundenhöchstsatz ZipRecruiter 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Stöbern ist kostenlos, wobei Stellen für Telemedizin-Pflegekräfte im Durchschnitt 89 US-Dollar pro Stunde einbringen. Stellenangebote im Bereich Telemedizin durchsuchen

Bezahlte medizinische Umfragen erfordern von allen hier genannten Möglichkeiten den geringsten Aufwand . Die zwei- bis fünfminütigen Mikroumfragen von InCrowd werden mit jeweils 8 bis 15 Dollar vergütet. Längere, fachspezifische Umfragen über M3 Global Research können 60 bis 300 Dollar pro Stunde Umfragelänge einbringen. Sermo bietet ein speziell auf Pflegekräfte zugeschnittenes Programm an, das Einladungen auf Ihre Station und Ihr Fachgebiet abstimmt.

Nichts davon ersetzt ein Gehalt, aber es kommt einem reinen Gewinn sehr nahe. Es fallen keine Startkosten an und es lässt sich in eine 15-minütige Pause einbauen. Sie beantworten Fragen zu Dingen, die Sie aus der Praxis bereits wissen, sodass vor der ersten Auszahlung keine Einarbeitungszeit erforderlich ist.

Registrieren Sie sich einmal, und Einladungen kommen per E-Mail, sobald Ihr Profil zu neuen Studien passt. Der Aufwand sinkt nach dieser ersten Anmeldung auf fast null. Nutzen Sie zwei oder drei dieser Plattformen statt nur einer, da die Qualifizierung für eine einzelne Umfrage nie garantiert ist. Als Nebenjob für Pflegekräfte ist das so unverbindlich wie kaum ein anderer, da man zu keinerlei Schichten erscheinen muss.

Keine Startkosten Sermo 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos; Krankenschwestern und Krankenpfleger werden mit Umfragen in ihrem jeweiligen Fachgebiet zusammengebracht. Registrieren Sie sich kostenlos bei Sermo

Für Schichten in Grippeimpf- und Impfkliniken werden je nach Markt zwischen 27 und 109 Dollar pro Stunde gezahlt. Die meisten Stellenangebote in großen Ballungsräumen liegen in einer Spanne von 36 bis 71 Dollar. Diese Schichten sind kürzer als eine normale 12-Stunden-Schicht und finden während der Geschäftszeiten statt, weshalb Krankenschwestern aus der Nachtschicht sie gerne annehmen, um einen Einblick in einen normalen Arbeitstag zu bekommen.

Apotheken, Schulen und Gesundheitsmessen am Arbeitsplatz betreiben saisonale Impfzentren, meist vom Spätsommer bis in den Winter hinein. Personalagenturen veröffentlichen diese Stellenangebote bereits weit vor dem Ansturm. Eine Schicht kann zwei bis vier Stunden dauern, sodass sie in einen einzigen freien Tag passt, anstatt den ganzen Tag in Anspruch zu nehmen.

Die Grippesaison wiederholt sich jedes Jahr ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, sodass man entsprechend planen kann, anstatt blindlings danach zu suchen. Durchsuche die Angebote für Tagesposten in Kliniken auf Indeed schon ein paar Monate im Voraus, da die bestbezahlten Schichten zuerst vergeben werden. Saisal, planbar und deutlich überdurchschnittlich bezahlt – das ist einer der besten Nebenjobs für Pflegekräfte, die eine kurze, planbare Schicht statt eines unbefristeten Einsatzes suchen. Für ein schnelleres einmaliges Ziel behandelt dieser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar ähnliche Berechnungen für einen einzigen Tag.

Kurze saisonale Schichten Indeed 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Stöbern ist kostenlos, wobei Stellen für Pflegekräfte in Grippekliniken mit einem Stundenlohn von 27 bis 109 US-Dollar ausgeschrieben sind. Impfstoff-Schichten finden

Die Stundenlöhne für klinische Forschungskrankenschwestern auf Tagesbasis liegen in der Regel zwischen 38,56 und 55,62 US-Dollar. Bei einigen reisebereiten Stellenangeboten liegen die Löhne bei fast 56 US-Dollar pro Stunde. Das liegt über den üblichen Tagespauschalen für die Pflege am Krankenbett, da ein Studienzentrum jemanden benötigt, der ein festgelegtes Protokoll genau befolgt, und nicht jemanden, der die Pflege spontan anpasst.

Zu den Aufgaben gehören die Entnahme von Laborproben nach einem strengen Zeitplan, die Dokumentation von unerwünschten Ereignissen und die Erläuterung der Einwilligungserklärungen gegenüber den Teilnehmern. All dies erfolgt nach einem Studienkalender, der Monate im Voraus festgelegt wird. Man tauscht ein gewisses Maß an Flexibilität gegen stabilere, besser planbare Schichten ein, als sie die meisten Tagesposten bieten.

Klinische Studienzentren, Forschungsabteilungen von Krankenhäusern und Auftragsforschungsinstitute schreiben diese Stellen unter leicht unterschiedlichen Bezeichnungen aus. Suchen Sie auf Indeed gemeinsam nach „Klinische Forschungskrankenschwester“ und „Forschungskoordinator, auf Tagesbasis“, um das gesamte Spektrum zu erfassen. Vorherige Erfahrung auf der Intensivstation, in der Onkologie oder in der medizinisch-chirurgischen Abteilung macht Sie zu einem besser geeigneten Kandidaten als ein Hintergrund als Generalist. Es ist eine der beständigeren Nebenbeschäftigungen für Pflegekräfte, die ein festes Protokoll der Unvorhersehbarkeit einer typischen Schicht vorziehen.

Vorhersehbarer Zeitplan Indeed 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Stöbern ist kostenlos; die Stellenangebote für Forschungs-Krankenschwestern auf Tagesbasis liegen zwischen 39 und 56 US-Dollar pro Stunde. Siehe „Research Roles“

Unabhängige juristische Pflegeberater berechnen laut Branchenumfragen 125 bis 200 US-Dollar pro Stunde für die Überprüfung von Krankenakten, und als Sachverständige vor Gericht berechnen sie 250 bis 500 US-Dollar pro Stunde. Das ist der höchste Stundensatz unter den Nebenjobs für Pflegekräfte auf dieser Liste, und es lohnt sich, denn Anwälte mieten Ihr klinisches Urteilsvermögen ein.

Sie prüfen Krankenakten auf Fragen zum Behandlungsstandard und fassen den zeitlichen Ablauf für einen Anwalt zusammen, der medizinische Notizen nicht lesen kann. Außerdem markieren Sie Stellen, an denen die Dokumentation einen Anspruch stützt oder untergräbt. Die meisten Berater beginnen in Teilzeit neben ihrer Arbeit am Krankenbett oder in der Verwaltung, anstatt die Pflege gänzlich aufzugeben.

Der Weg zum ersten bezahlten Fall dauert Monate, nicht nur ein Wochenende – betrachten Sie diesen Eintrag auf dieser Liste also als einen, der sich langsam aufbaut. Wenn Sie währenddessen ein schnelleres Ziel anstreben, zeigt diese „2.000-Dollar-Schnellübersicht“, was stattdessen für einen schnelleren Weg erforderlich ist.

Solide Gewohnheiten bei der klinischen Dokumentation sind hier wichtiger als jede einzelne Zertifizierung, da ein Anwalt auf deine Interpretation einer Krankenakte vertraut. Pflegekräfte mit Erfahrung auf der Intensivstation, in der Geburtshilfe oder in der medizinischen Chirurgie finden in der Regel am schnellsten eine passende Stelle, da in diesen Fachbereichen die meisten Rechtsstreitigkeiten entstehen. Das Mentorenprogramm der AALNC bringt nach deinem Beitritt einen neuen Berater mit einem erfahrenen zusammen. Der Weg dorthin erfordert Geduld, bietet aber von allen Möglichkeiten für Pflegekräfte auf dieser Liste das größte Einkommenspotenzial.

Höchste stündliche Obergrenze AALNC 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für die unabhängige Fallprüfung werden nach Ihrer Zertifizierung 125 bis 200 Dollar pro Stunde in Rechnung gestellt. Beginnen Sie als neuer LNC

CPR- und BLS-Ausbilder verdienen im Durchschnitt etwa 27 Dollar pro Stunde. Die übliche Spanne liegt zwischen 22 und 39 Dollar pro Stunde, je nach Ausbildungszentrum und Kursart. Das ist im Vergleich zum Gehalt im Pflegebereich zwar bescheiden, doch die Arbeitszeiten sind bewusst auf die Abend- und Wochenendstunden ausgerichtet – genau dann, wenn Auffrischungskurse stattfinden.

Um über das Netzwerk der American Heart Association Ausbilder zu werden, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem bestehenden BLS- oder ACLS-Zertifikat einen Ausbilderkurs absolvieren. Anschließend schließen Sie sich einem Schulungszentrum an, das Ihnen Kurse zuweist. Einige Zentren zahlen pro Kurs statt eines pauschalen Stundensatzes; erkundigen Sie sich daher direkt, wie die Vergütung bei dem jeweiligen Zentrum geregelt ist.

Sobald dieser Nebenjob einmal läuft, ist er eine der beständigsten Einnahmequellen für Pflegekräfte. Krankenhäuser und Kliniken benötigen Auffrischungskurse nach einem festen Zeitplan alle ein bis zwei Jahre, nicht nur punktuell. Außerdem hält dies Ihre eigenen Wiederbelebungsfähigkeiten besser auf dem neuesten Stand, als es eine bloße Rezertifizierung allein vermag. Als Nebenjob für Pflegekräfte, der sich vollständig um die Abend- und Wochenendzeiten dreht, passt er besser zu einem Schichtdienst als fast alles andere hier.

Regelmäßige Abendarbeit American Heart Association 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung für Lehrkräfte beträgt durchschnittlich 27 Dollar pro Stunde, wobei der Unterricht überwiegend abends und am Wochenende stattfindet. Entdecken Sie die Kurse für Kursleiter

Nachhilfelehrer für die NCLEX-Prüfung und für die Krankenpflegeschule verdienen auf Plattformen wie Wyzant und Varsity Tutors 15 bis 40 Dollar pro Stunde. Den Studierenden selbst werden oft 50 bis 100 Dollar pro Stunde in Rechnung gestellt, wobei die Plattform die Differenz einbehält. Wenn du den Nachhilfeunterricht privat statt über eine Plattform organisierst, kannst du den vollen Satz behalten – musst dafür aber deine eigenen Schüler finden.

Sie unterrichten Inhalte, die Sie bereits gemeistert haben: Dosierungsberechnung, Pflegeplanung oder Strategien für Fragen im NCLEX-Stil. Vor Ihrer ersten Sitzung müssen Sie keine neuen Fähigkeiten erlernen. Die Verfügbarkeit am Abend und am Wochenende passt genau zu den Lernzeiten der Krankenpflegestudenten, was sich hervorragend mit der Freizeit einer Krankenschwester in der Tagesschicht vereinbaren lässt.

Schon ein einziger Schüler pro Woche, der während der Prüfungszeit gebucht wird, summiert sich schnell. Empfehlungen aus einem Pflegeausbildungsprogramm bringen in der Regel den nächsten Studierenden, ohne dass zusätzliches Marketing erforderlich ist. Dies ist einer der wenigen Nebenjobs für Pflegekräfte, der mit der Zeit immer leichter wird, da sich Ihre Erklärungen durch die Wiederholung verbessern. Es ist durchweg einer der besten Nebenjobs für Pflegekräfte, die lieber das vermitteln, was sie bereits wissen, als etwas Neues zu lernen.

Keine neuen Kenntnisse erforderlich Wyzant 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. NCLEX-Nachhilfelehrer auf der Plattform verdienen 15 bis 35 Dollar pro Stunde, indem sie Inhalte vermitteln, die sie bereits beherrschen. NCLEX-Nachhilfe durchsuchen

Neue freiberufliche medizinische Autoren beginnen in der Regel mit einem Stundensatz von etwa 30 bis 75 US-Dollar für Arbeiten im Bereich Patientenaufklärung und Gesundheitsinhalte. Das liegt deutlich unter den 131,65 US-Dollar pro Stunde, die die American Medical Writers Association (AMWA) für erfahrene freiberufliche Autoren im Bereich Zulassungsunterlagen angibt. Der Vergütungssatz auf professionellem Niveau ist eine Obergrenze, auf die man hinarbeiten sollte – nicht der Einstiegssatz für Anfänger.

Sie übersetzen klinisches Wissen in eine für Patienten, Gesundheitsmarken oder Fortbildungsinhalte verständliche Sprache . Das ist dieselbe Fähigkeit, die Ihnen die Krankenpflege bereits vermittelt hat – jedes Mal, wenn Sie am Krankenbett eine Diagnose erklärt haben. Es zahlt sich langsamer aus als die anderen hier aufgeführten Berufe, da ein Portfolio echte Aufträge erfordert und nicht nur eine Anmeldung.

Werden Sie Mitglied bei AMWA, um Zugang zur Jobbörse und zu Mentoring-Angeboten zu erhalten, und bewerben Sie sich dann direkt bei Gesundheitsverlagen und Marketingteams von Krankenhäusern mit zwei oder drei Schreibproben. Auch hier ist eine zuverlässige Ausstattung wichtig, und ein solider Laptop für Krankenpflegestudierende eignet sich nach Schichtende gleichzeitig als leistungsfähiges Gerät für diese Art von Schreibarbeit. Von allen Nebenjobs für Pflegekräfte auf dieser Liste ist dies derjenige, bei dem die Vergütungsobergrenze über Jahre hinweg weiter steigt, anstatt sich abzuflachen.

Höchster langfristiger Höchstwert AMWA 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Anfänger verdienen zwischen 30 und 75 Dollar pro Stunde, während erfahrene Autoren weitaus höhere Honorare verlangen. Werden Sie Mitglied bei AMWA

Nebenjobs für Pflegekräfte auf einen Blick

Nebenjobs für Pflegekräfte fallen ganz unterschiedlich aus, wenn man die Bezahlung gegen den Zeitaufwand für die Einrichtung und den Grad der Passivität der Arbeit abwägt. Auf diese Weise lässt sich leichter erkennen, welcher Weg tatsächlich zu einem bestimmten Dienstplan passt. Die folgende Tabelle fasst die Zahlen aus allen obenstehenden Einträgen zusammen, damit Sie sie nebeneinander vergleichen können.

Methode Typisches Gehalt Anfangskosten Aufwandsgrad Schichten über Tagespauschale-/PRN-Apps 38–68 $/Std. Kostenlos (vorhandene Zulassung) Aktiv Telehealth-Triage-Tätigkeiten 40–120 $/Std. Kostenlos (bei vorhandener Zulassung) Aktiv Bezahlte medizinische Umfragen 8–300 $ pro Umfrage Kostenlos Meist passiv Grippeimpfungen/Impfkliniken 27–109 $/Std. Kostenlos (vorhandene Zulassung) Aktiv Klinische Forschung auf Tagesbasis 39–56 $/Std. Kostenlos (vorhandene Zulassung) Aktiv Rechtsberatung für Krankenpflege 125–500 $/Std. Kursgebühr Aktiv, langsamer Aufbau Ausbilder für CPR/BLS/ACLS 22–39 $/Std. Kursgebühr für Ausbilder Aktiv NCLEX-/Pflege-Nachhilfe 15–40 $/Std. Kostenlos Aktiv Freiberufliches Verfassen medizinischer Texte 30–132 $/Std. Kostenlos, langsamer Einstieg Aktiv, baut sich mit der Zeit auf

Wie diese Nebenjobs für Pflegekräfte ausgewählt wurden

Jeder Nebenjob für Pflegekräfte auf dieser Liste musste dieselbe Hürde nehmen, bevor er in die Auswahl kam. Diese Hürde unterscheidet diese Liste von einer gewöhnlichen Auflistung von Nebenjobs für Pflegekräfte, die aus irgendeiner Zusammenstellung von Gelegenheitsjobs kopiert wurde.

Was jede Methode nachweisen musste

Fünf Kriterien entschieden darüber, welche Nebenjobs für Pflegekräfte es auf diese Liste schafften.

Eine veröffentlichte, belegte Gehaltsangabe. Angaben auf Plattformen, Gehaltsumfragen von Berufsverbänden oder Lohnstatistiken der Bundesbehörden – niemals die Vermutungen eines Blogs.

Angaben auf Plattformen, Gehaltsumfragen von Berufsverbänden oder Lohnstatistiken der Bundesbehörden – niemals die Vermutungen eines Blogs. Passt sich wechselnden Schichten an. Jede der hier genannten Methoden lässt sich in Zeitblöcken durchführen, die im Dienstplan einer Pflegekraft tatsächlich frei sind.

Jede der hier genannten Methoden lässt sich in Zeitblöcken durchführen, die im Dienstplan einer Pflegekraft tatsächlich frei sind. Nutzt eine Lizenz oder klinische Qualifikation, die du bereits besitzt. Bei keinem der hier aufgeführten Punkte musst du bei Null anfangen.

Bei keinem der hier aufgeführten Punkte musst du bei Null anfangen. Ist auch heute noch aktiv. Jede hier genannte Plattform war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels aktiv und stellte Mitarbeiter ein.

Jede hier genannte Plattform war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels aktiv und stellte Mitarbeiter ein. Rechtmäßig und altersgerecht. Keine Glücksspielangebote und nichts, was eine Pflegekraft dazu auffordert, die Vorschriften der Zulassungsbehörde zu umgehen.

Alles, was eine dieser Prüfungen nicht bestand, wurde vollständig von der Liste gestrichen.

Was nicht berücksichtigt wurde

Eine Handvoll gängiger „Stellenangebote“, die sich speziell an Pflegekräfte richteten, wurden aus dieser Liste gestrichen – jedes aus einem anderen Grund.

Multi-Level-Marketing-Modelle für „Wellness-Produkte“ , bei denen gezielt in Facebook-Gruppen für Pflegekräfte geworben wird, kamen nicht in Frage, da sich die Einkommensangaben auf das firmeneigene Marketing und nicht auf eine unabhängige Quelle zurückführen lassen.

, bei denen gezielt in Facebook-Gruppen für Pflegekräfte geworben wird, kamen nicht in Frage, da sich die Einkommensangaben auf das firmeneigene Marketing und nicht auf eine unabhängige Quelle zurückführen lassen. Nicht zugelassenes „Gesundheitscoaching“, das als Ersatz für klinische Beratung angepriesen wurde, wurde aus demselben Grund ausgeschlossen, da die Vergütungsversprechen nicht überprüfbar sind und ein echtes Risiko für Ihre Zulassung besteht.

als Ersatz für klinische Beratung angepriesen wurde, wurde aus demselben Grund ausgeschlossen, da die Vergütungsversprechen nicht überprüfbar sind und ein echtes Risiko für Ihre Zulassung besteht. Allgemeine Aufgaben-Apps und Lieferfahrten wurden ebenfalls ausgeschlossen, da sie für Pflegekräfte nicht besser bezahlt werden als für andere.

Keine dieser Tätigkeiten qualifiziert sich als einer der besten Nebenjobs speziell für Pflegekräfte, da keine davon die Zulassung oder das klinische Urteilsvermögen honoriert, über die eine Pflegekraft bereits verfügt.

Wo Belohnungs-Apps neben Nebenjobs für Pflegekräfte ihren Platz finden

Belohnungs-Apps zahlen höchstens einige Dutzend Dollar pro Monat, nicht Hunderte. Sie dienen als Ergänzung zu einer wirklich bezahlten Tätigkeit und sind hier vor allem deshalb erwähnenswert, weil es nichts kostet, sie neben den oben bereits vorgestellten besten Nebenjobs für Pflegekräfte auszuprobieren.

Sie füllen die echte Leerlaufzeit während einer Nachtschicht aus: Wartezeiten zwischen den Patienten und kurze Pausen, die sonst zu kurz sind, um sie sinnvoll zu nutzen. „Snakzy“, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App, ist ein solider Einstieg: Die Anmeldung ist kostenlos, und sobald das Guthaben 35 Dollar erreicht, wird echtes Geld ausgezahlt. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um sich das Geld über PayPal auszahlen zu lassen – so zahlen die meisten Belohnungs-Apps aus.

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Was die Auszahlungsmindestbeträge tatsächlich bedeuten

Ein niedrigerer Mindestbetrag bedeutet eine kürzere Wartezeit bis zu deiner ersten Auszahlung, niemals eine längere. Der Schwellenwert von 1 $ bei BigCash ist schnell erreicht, wenn du ein kleines Anfangsguthaben hast. Das Mindestguthaben von 35 $ bei Snakzy ist zwar langsamer zu erreichen, aber der Versuch kostet dennoch nichts. Keine der beiden Apps ersetzt eine der neun oben genannten Methoden; beide nutzen lediglich die Zeit, die du sonst auf deinem Smartphone verschwenden würdest.

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Geeignete Nebenjobs für Pflegekräfte bei wechselnden Schichten

Wechsel- und Nachtschichten beeinflussen hier mehr als jeder andere Faktor, welche Nebenjobs für Pflegekräfte tatsächlich funktionieren. Ein Dienstplan mit drei Arbeitstagen und vier freien Tagen lässt lange, ununterbrochene Zeitblöcke entstehen, die ein Nebenjob von Montag bis Freitag nicht nutzen kann. Eine reine Nachtschicht schließt alles aus, was nur während der Geschäftszeiten stattfindet.

Krankenschwestern und Krankenpfleger in Tagschicht und im Schichtdienst profitieren am meisten von der Triage im Rahmen der Telemedizin, Schichten in Grippekliniken und Nachhilfeunterricht. Bei allen drei Tätigkeiten müssen Sie während der normalen Tageszeiten wach sein. Krankenschwestern und Krankenpfleger in Nachtschicht sind besser mit nächtlichen Tagespauschal-Schichten, bezahlten Umfragen zwischen den Patienten sowie Schreib- oder Beratungsaufgaben bedient, für die lediglich ein Laptop und ruhige Zeit nach Schichtende benötigt werden.

Prüfen Sie die Nebentätigkeitsrichtlinien Ihres Arbeitgebers, bevor Sie sich auf eine zweite klinische Tätigkeit festlegen. Viele Krankenhausverbünde schränken die Anzahl der Stunden ein, die Sie pro Woche bei verschiedenen Arbeitgebern arbeiten dürfen. Diese einfache Überprüfung schützt sowohl Ihre Zulassung als auch den Zeitplan, den Sie darum herum aufbauen, und es lohnt sich, dies zu tun, bevor Sie nach neuen Quellen für zusätzliches Nebeneinkommen für Pflegekräfte suchen.

Was für Pflegekräfte bei der Suche nach Nebenjobs nicht funktioniert

Jedes Angebot, bei dem Ihnen Geld abverlangt wird, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben, verkauft die Idee des Einkommens, nicht das Einkommen selbst – und diese Regel gilt ausnahmslos für alle hier behandelten Nebenjobs für Pflegekräfte. Die unten aufgeführten Fallstricke beziehen sich speziell auf Nebenjobs in der Pflege und sind keine allgemeine Betrugsliste, die aus einer anderen Berufskategorie kopiert wurde.

Angebote, die sich speziell an Pflegekräfte richten

Diese Betrugsmaschen rekrutieren gezielt innerhalb von Pflegegemeinschaften, da eine Berufszulassung als Vertrauenssiegel wirkt.

Bezahlter Weiterverkauf von „Wellness“-Produkten oder Nahrungsergänzungsmitteln. Werbebotschaften in Facebook-Gruppen für Pflegekräfte versprechen Einkünfte aus dem Downline-Vertrieb, was die FTC als Geschäftsmöglichkeit einstuft, die eine schriftliche Offenlegung der Verdienstmöglichkeiten erfordert.

Werbebotschaften in Facebook-Gruppen für Pflegekräfte versprechen Einkünfte aus dem Downline-Vertrieb, was die FTC als Geschäftsmöglichkeit einstuft, die eine schriftliche Offenlegung der Verdienstmöglichkeiten erfordert. Nicht lizenzierte Zertifikate als „Gesundheitscoach“, die als Abkürzung verkauft werden. Ein am Wochenende erworbenes Zertifikat stellt keine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs dar, und eine Beratung außerhalb des Rahmens Ihrer Zulassung gefährdet Ihre Registrierung.

Ein am Wochenende erworbenes Zertifikat stellt keine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs dar, und eine Beratung außerhalb des Rahmens Ihrer Zulassung gefährdet Ihre Registrierung. Personalagenturen, die eine Gebühr verlangen, um eine Vermittlung zu „garantieren“. Seriöse Plattformen für Tages- und Reisepersonal erheben niemals Gebühren von der Pflegekraft für die Aufnahme in ihre Liste.

Seriöse Plattformen für Tages- und Reisepersonal erheben niemals Gebühren von der Pflegekraft für die Aufnahme in ihre Liste. Kurse zur Beratung als Rechtspfleger mit Einkommensgarantie. Ein Kurs kann Ihnen die Fähigkeiten vermitteln; kein Kurs kann garantieren, dass ein Anwalt Sie beauftragt.

Eine Gebühr, die erhoben wird, bevor man überhaupt etwas verdient hat, ist das einzige Merkmal, das bei all diesen Angeboten immer gleich bleibt.

Fallstricke auf den seriösen Wegen

Hier geht es um echte, funktionierende Plattformen, die unachtsam genutzt werden – nicht um gefälschte.

Das Überspringen der Überprüfung der Nebentätigkeitsrichtlinien. Wenn Sie Tagesschichten bei einem konkurrierenden Unternehmen annehmen, ohne die Regeln Ihres Hauptarbeitgebers für Nebentätigkeiten zu prüfen, kann dies zu einem ernsthaften Disziplinarverfahren führen.

Sie Tagesschichten bei einem konkurrierenden Unternehmen annehmen, ohne die Regeln Ihres Hauptarbeitgebers für Nebentätigkeiten zu prüfen, kann dies zu einem ernsthaften Disziplinarverfahren führen. Die Vergütung für 1099-Aufträge als Nettoeinkommen zu betrachten. Die Selbstständigensteuer erhöht die Einkommensteuer um 15,3 %, sobald das Nettoeinkommen 400 $ im Jahr übersteigt; legen Sie daher von jeder Zahlung ein Drittel beiseite.

Die Selbstständigensteuer erhöht die Einkommensteuer um 15,3 %, sobald das Nettoeinkommen 400 $ im Jahr übersteigt; legen Sie daher von jeder Zahlung ein Drittel beiseite. Beratung oder Coaching ohne Berufshaftpflichtversicherung. Sowohl die Beratung als Rechtspfleger*in als auch unabhängiges Gesundheitscoaching bergen Haftungsrisiken, die nicht durch die Versicherung eines Krankenhauses abgedeckt sind.

Sowohl die Beratung als Rechtspfleger*in als auch unabhängiges Gesundheitscoaching bergen Haftungsrisiken, die nicht durch die Versicherung eines Krankenhauses abgedeckt sind. Die Lizenzverlängerung verfallen lassen, während man Nebenjobs nachgeht. Jede Methode auf dieser Liste hängt davon ab, dass eine aktive Lizenz auch aktiv bleibt.

Wenn Sie die Gebühren- und Auszahlungsbedingungen einer Plattform nicht innerhalb von zwei Minuten auf deren eigener Website finden können, ist dieses Fehlen bereits Ihre Antwort.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs für Pflegekräfte

Tagespauschalen und PRN-Schichten über eine Personalvermittlungs-App sind für Pflegekräfte die schnellste Möglichkeit, einen Nebenjob zu beginnen. Die Vergütung liegt zwischen 38 und 68 Dollar pro Stunde – und das mit der Lizenz, die Sie bereits besitzen, ohne dass eine zusätzliche Zertifizierung erforderlich ist. Wenn du hingegen nach einem höheren Verdienstpotenzial suchst, bietet die Beratung als Legal Nurse auf dieser Liste den höchsten Stundenlohn, sobald du über einige Jahre klinische Erfahrung verfügst.

Beginnen Sie diese Woche mit einer bezahlten Nebenbeschäftigung und bauen Sie daneben eine passive Einnahmequelle auf, während die erste Nebenbeschäftigung an Fahrt gewinnt. Kostenlose Anmeldung, keine Einzahlung: Holen Sie sich Snakzy kostenlos, während Sie die erste dieser Nebenbeschäftigungen für Pflegekräfte in die Wege leiten, die sich tatsächlich auszahlt.

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Häufig gestellte Fragen