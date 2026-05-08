Swagbucks: Cómo ganar dinero – Tu guía definitiva

Deberías plantearte cómo ganar dinero en Swagbucks si estás buscando un una forma sencilla de ganar un dinero extra por Internet. Al principio era escéptico respecto al concepto de ganar dinero jugando a videojuegos y viendo vídeos. Pero después de hablar con alguien que lleva tiempo utilizando Swagbucks Después de pensarlo un rato y de investigar un poco, me di cuenta de que es un una forma legítima de obtener unos ingresos modestos por Internet sin mucho estrés.

La plataforma ofrece diferentes formas de ganar dinero, entre ellas ver vídeos, participar en encuestas, recomendar a otras personas y hacer compras. Te explicaré todo lo que necesitas saber para empezar a ganar dinero y compartiré contigo algunos consejos que han funcionado para muchos usuarios.

¿Qué es Swagbucks? Una introducción a cómo ganar dinero por Internet

Swagbucks es una plataforma de recompensas fundada en 2008. Los usuarios de Swagbucks gana dinero realizando tareas cotidianas por Internet igualver vídeos, jugar a videojuegos, participar en encuestas y comprar por Internet. La empresa ha pagado más de 700 millones de dólares a los usuarios, lo que demuestra que es de fiar.

Cómo ganar dinero en Swagbucks es acumulando puntos llamados SB. Cada 100 SB equivalen a 1 $. Puedes canjear estos puntos por dinero real a través de PayPal or tarjetas regalo de tiendas como Amazon, Walmart y Starbucks. La plataforma colabora con empresas que desean obtener datos y opiniones de los consumidores. Estas pagan Swagbucks, ySwagbucks reparte ese dinero entre sus usuarios.

Swagbucks es ideal para quienes buscan formas de ganar dinero desde casa. No necesitas conocimientos ni herramientas especiales para utilizarlo Swagbucks. Cualquiera que tenga acceso a Internet puede empezar a ganar dinero. La plataforma funciona tanto en ordenadores como en teléfonos, por lo que puedes aprovechar tu tiempo libre para ganar dinero con ella. No hay ningún compromiso ni presión. Tú eliges qué tareas realizar y cuándo hacerlas.

Swagbucks: Cómo ganar dinero

Swagbucks utiliza un sistema de puntos que recompensa a los usuarios por realizar sencillas actividades en línea. La plataforma ofrece varias formas de ganar dinero, cada una de las cuales diferentes requisitos de dedicación y tasas de remuneración. Los he probado todos, y algunos son sin duda mejores que otros.

Las principales formas de ganar dinero son jugar a videojuegos, ver vídeos, responder a encuestas, comprar por Internet y recomendar a amigos. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Algunos requieren una mayor participación activa en la plataforma, mientras que otros son más pasivos.

1. Gana dinero jugando a videojuegos

Swagbucks es uno de loslas mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real. La plataforma colabora con desarrolladores de videojuegos que desean que los jugadores prueben sus juegos. Tú gana puntos SB al alcanzar determinados niveles o hitos. Hay diferentes juegos disponibles, entre los que se incluyen juegos de rompecabezas, aplicaciones de casino y videojuegos.

Algunos juegos sencillos para el navegador, como 2048 and Solitario Pirámide, te recompensan solo por descargarlas y probarlas. Otras te exigen que alcances niveles concretos en un plazo determinado. Por ejemplo, El auge de los reinos Para ganar hasta 10 000 SB (100 $), los jugadores deben alcanzar el nivel 18 del Ayuntamiento en un plazo de 21 días tras la instalación.

Puedes ganar desde 100 SB hasta más de 20 000 SB (entre 1 y 200 dólares), simplemente jugando a videojuegos. La pega es que algunos Las ofertas de juegos bien remunerados requieren una inversión de tiempo considerable. Es posible que tengas que jugar durante horas o incluso días para alcanzar el nivel requerido.

Swagbucks recompensa a los jugadores de dos formas principales: puedes gana SB directamente en el Swagbucks plataforma, o puedes ganar dinero a través de ofertas relacionadas con los videojuegos desde las aplicaciones asociadas. En cualquier caso, Swagbucks sigue siendo una forma fantástica de ganar dinero por Internet jugando a juegos sencillos.

2. Swagbucks: Ve vídeos, gana dinero

Al igual que cuando se juega a videojuegos, la gente en Swagbucks Gana dinero viendo vídeos. La plataforma ofrece listas de reproducción con vídeos cortos que puedes ver para ganar puntos. Entre ellos hay fragmentos de noticias, contenido de entretenimiento y vídeos promocionales.

Por cada lista de reproducción de vídeos, normalmente se ganan entre uno y cinco SB, que no es mucho, pero con el tiempo se va acumulando. Si ya estás viendo contenidos en línea, ¿por qué no cobrar por ello?

Y lo mejor de esta opción es que es pasiva y una de las más fáciles. Puedes dejar que los vídeos se reproduzcan de fondo mientras te preparas por la mañana, preparas la cena o realizas otras tareas en casa. Ya que estás haciendo varias cosas a la vez en lugar de sentarse expresamente a verlo, estás ganando dinero sin tener que dedicar más tiempo de tu día.

3. Responde a encuestas y gana puntos

Este es uno de los mayores potenciales de ingresos en Swagbucks. Las empresas pagan por las opiniones de los consumidores, y Las recompensas por las encuestas suelen oscilar entre 40 y 200 SB (entre 0,40 y 2 dólares). Los usuarios habituales afirman ganar entre 30 y 50 dólares al mes solo con las encuestas, si son constantes.

Lo difícil es cumplir los requisitos para participar en las encuestas. Tendrás que responder a unas preguntas de selección y, en ocasiones, no cumplirás los requisitos por tus datos demográficos. Esto puede resultar frustrante cuando ya has dedicado unos minutos a ello. Mi consejo es que Rellena tu perfil de forma completa y sincera desde el principio. Esto te ayuda a encontrar encuestas para las que es más probable que cumplas los requisitos.

La disponibilidad de las encuestas varía según el día. Algunos días encontrarás varias encuestas que vale la pena completar. Otros días, puede que haya pocas opciones. Te recomiendo revisar la plataforma dos veces al día para que no te pierdas las encuestas mejor remuneradas antes de que se llenen.

4. Gana reembolsos al comprar por Internet

La función de compras en Swagbucks funciona como una aplicación de reembolso. Cuando compras a través de su portal, Recibirás un porcentaje del importe de tu compra en puntos SB. Las tasas habituales oscilan entre el 1 % y el 10 % de reembolso. Por ejemplo, si compras algo por valor de 50 $ y obtienes hasta un 5 % de reembolso, ganarás 2,5 $. Si ya sueles comprar por Internet con regularidad, esta función puede reportarte importantes ganancias a lo largo del tiempo.

Más de 1.500 comercios colaboran con Swagbucks, entre las que se incluyen grandes empresas como Amazon, Best Buy y Target. Antes de realizar cualquier compra por Internet, Comprueba si la tienda está abierta Swagbucks. La extensión para el navegador Swagbutton lo hace aún más fácil. Te avisa automáticamente cuando estás en una página colaboradora. La plataforma también ofrece cupones y ofertas, por lo que ahorras dinero además de ganar puntos.

5. Recomendar a amigos

Puedes obtener ingresos pasivos recomendando a tus amigos Swagbucks. Ganarás el 10 % de lo que ganen tus referidos de por vida. Si recomiendas a alguien que se convierte en usuario activo, seguirás sumando puntos sin que te suponga ningún esfuerzo adicional.

Para recomendar a otras personas, comparte tu enlace de recomendación único con tus amigos. Para que puedas recibir la bonificación, la persona que recomiendes debe registrarse utilizando tu enlace y ganar al menos 300 SB durante sus primeros 30 días.

La clave para que las recomendaciones tengan éxito es auténtico. Comparte tu experiencia real con personas que podrían beneficiarse de la plataforma. Los estudiantes, los padres que se quedan en casa y cualquier persona que busque una fuente de ingresos flexible son buenos candidatos.

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¿Cuánto se puede ganar en Swagbucks?

Según la plataforma, Los usuarios medios ganan entre 2 y 5 dólares al día, que es más o menos Entre 730 y 1.825 dólares al año. Lo que ganes depende de el tiempo que dedicas, los métodos que utilizas y tu ubicación.

Por lo general, participar en encuestas y jugar a juegos da más dinero que ver vídeos. Si le dedicas entre una y dos horas al día entre completar encuestas y superar niveles de juegos, podrías ganar de verdad Entre 50 y 120 dólares al mes. Puedes aumentar esa cantidad aprovechando al máximo las fuentes de ingresos pasivos. Esto significa ver vídeos en los momentos en los que puedes hacer varias cosas a la vez. También significa recomendar a personas porque obtener un 10 % de forma constante de los amigos activos puede aumentar considerablemente tus ingresos.

Esta tabla muestra los ingresos habituales por tarea, los pagos en SB, el equivalente en USD y el tiempo habitual que se tarda en completar la tarea.

Tarea Pago típico de SB Equivalente en dólares estadounidenses Tiempo habitual por tarea

Salario medio por hora (USD) Jugar De 10 a 500 SB De 0,10 $ a 5,00 $ De 5 a más de 60 minutos Entre 0,60 y más de 6 dólares por hora Ver vídeos De 1 a 200 SB (muchos vídeos cortos solo dan unos pocos SB por sesión; algunas ofertas de la aplicación pagan más de 100 SB por acciones breves) De 0,01 $ a 2,00 $ De 5 a 60 minutos Entre 0,10 y 3 dólares por hora Participar en encuestas De 25 a 500 SB De 0,25 $ a 5,00 $ De 5 a 40 minutos Entre 0,50 y 10 dólares por hora Recomendar a otras personas Bonificación de 300 SB por registrarse (si la persona que has recomendado gana 300 SB en 30 días) + un 10 % de las ganancias elegibles de la persona recomendada Bonificación inicial de 3,00 $ + el 10 % de las ganancias de los referidos N/A (una única recomendación más ingresos pasivos continuos) Varía. Si una persona recomendada gana 30 $ al mes, tú recibes 3 $ al mes (el 10 %) más un pago único de 3,00 $ en concepto de bonificación inicial. Compras Entre el 1 % y el 10 % del valor de la compra en SB Varía Solo hora de compra Depende de cuánto compres

La plataforma no te hará rico. Es simplemente una plataforma fiable que ofrece ganancias reales, aunque modestas. La contrapartida es que el trabajo es sencillo y flexible en comparación con otros métodos para ganar dinero por Internet. Por ejemplo, si estás pensando en Cómo ganar dinero jugando a videojuegos como Fortnite, es necesario tener habilidades específicas para crear contenido o competir en torneos. En Swagbucks, solo tienes que ser constante.

Estrategias para aumentar tus ingresos

A continuación te presentamos algunas estrategias para ganar dinero en Swagbucks para asegurarte de aprovechar al máximo todas las oportunidades disponibles:

Da prioridad a las tareas más gratificantes: Si tienes tiempo, opta por las encuestas y los juegos en lugar de ver vídeos. Si ya te gustan los videojuegos o te interesa Cómo ganar dinero jugando a videojuegos, utilizaSwagbucks ofertas de juegos.

Si tienes tiempo, opta por las encuestas y los juegos en lugar de ver vídeos. Si ya te gustan los videojuegos o te interesa Cómo ganar dinero jugando a videojuegos, utilizaSwagbucks ofertas de juegos. Fíjate un objetivo diario y sé constante: Swagbucks ofrece puntos extra por cumplir los objetivos diarios a lo largo del tiempo. Estas bonificaciones pueden parecer pequeñas, pero se van acumulando. Si te propones conseguir 100 SB al día, eso supone entre 15 y 20 minutos respondiendo a encuestas. Usar la aplicación móvil ayuda mucho, ya que recibirás notificaciones sobre nuevas oportunidades.

Swagbucks ofrece puntos extra por cumplir los objetivos diarios a lo largo del tiempo. Estas bonificaciones pueden parecer pequeñas, pero se van acumulando. Si te propones conseguir 100 SB al día, eso supone entre 15 y 20 minutos respondiendo a encuestas. Usar la aplicación móvil ayuda mucho, ya que recibirás notificaciones sobre nuevas oportunidades. Utiliza siempreSwagbucks para comprar por Internet: Siempre que quieras comprar por Internet, comprueba si la plataforma de compras está registrada en Swagbucks. Aunque solo sea un 1 % de reembolso, es dinero que de otro modo no habrías recibido.

Siempre que quieras comprar por Internet, comprueba si la plataforma de compras está registrada en Swagbucks. Aunque solo sea un 1 % de reembolso, es dinero que de otro modo no habrías recibido. Mantente alerta: Busca siempre oportunidades para ganar puntos extra. Swagbucks a menudo ofrece oportunidades limitadas en el tiempo, como eventos en directo, encuestas especiales, promociones de compras y mucho más. Estas promociones suelen duplicar o triplicar tus ganancias habituales por las mismas actividades.

Busca siempre oportunidades para ganar puntos extra. Swagbucks a menudo ofrece oportunidades limitadas en el tiempo, como eventos en directo, encuestas especiales, promociones de compras y mucho más. Estas promociones suelen duplicar o triplicar tus ganancias habituales por las mismas actividades. Recomienda a otras personas: Recomienda a amigos que creas que realmente vayan a utilizar la plataforma. Cada persona recomendada que sea activa y gane dinero de forma regular te proporcionará ingresos pasivos continuos. Prioriza la calidad sobre la cantidad.

¿Cuáles son los requisitos para utilizar Swagbucks?

Los requisitos para ganar dinero en Swagbucks son bastante sencillos. Debes tener al menos 13 años para poder registrarte. Comprueba si la plataforma admite usuarios de tu país. Swagbucks está disponible en casi todos los países de América, Europa y Asia. Algunas funciones pueden estar limitadas en función de la ubicación.

Necesitasacceso a Internet y una dirección de correo electrónico para crear una cuenta. La plataforma funciona en ordenadores de sobremesa y portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Hay aplicaciones disponibles tanto para iOS como para Android.

Algunas funciones funcionan mejor en determinados dispositivos. Por ejemplo, puede que sea mejor utilizar un ordenador para realizar encuestas, ya que es más fácil escribir. La aplicación móvil es ideal para ver vídeos y realizar tareas rápidas cuando estás fuera de casa. Para comprar, lo mejor es utilizar un ordenador de sobremesa con la extensión del navegador instalada. La aplicación se sincroniza con el sitio web, por lo que tus puntos estarán siempre actualizados en todos los dispositivos.

Necesitas una cuenta de PayPalsi quieresretirar dinero real en lugar de tarjetas regalo. El importe mínimo de retirada suele ser de 3 $ para algunas tarjetas regalo y de 25 $ para PayPal.

Alternativas a Swagbucks: descubre otras formas de ganar dinero por Internet

AunqueSwagbucks Aunque es una buena opción, no es la única forma de ganar dinero por Internet. Tienes varias alternativas, entre las que se incluyen las siguientes:

Snakzy Los usuarios obtienen recompensas al jugar y alcanzar hitos. ¿Qué es lo que hace que Snakzy Lo que destaca es su enfoque sencillo. No hay que lidiar con ningún sistema de puntos complicado. Podrás ver exactamente cuánto dinero real estás ganando mientras juegas.

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La plataforma se centra en la rapidez y la sencillez, lo que hace que sea muy fácil ganar pequeñas cantidades rápidamente. Puedes retirar tus ganancias en cuanto alcances el umbral mínimo, y la selección de juegos incluye títulos populares para móviles que quizá ya te gusten. El Un usuario medio gana entre 5 y 20 dólares a la semana jugando a videojuegos y realizando tareas sencillas. Si eres de los que prefieren los videojuegos a las encuestas, Snakzy ofrece una experiencia más específica que las plataformas multimétodo como Swagbucks.

InboxDollars

Esta es la alternativa más parecida a Swagbucks. Pertenece a la misma empresa matriz y ofrece formas de ganar dinero similares. La principal diferencia es que InboxDollars paga en dólares en lugar de puntos, lo que a algunas personas les parece más claro. También puedes ganar dinero leyendo correos electrónicos, lo cual es una función Swagbucks no ofrece.

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Agitado

Agitado te recompensa por descubrir y jugar a más de 150 juegos y aplicaciones para móvil a través de pequeños objetivos dentro de las aplicaciones. Lo que la distingue es su increíblemente bajo umbral mínimo de retirada de 1 $, en comparación con Swagbucks«Un umbral de entre 25 y 30 dólares, con retiradas que llegan a tu cuenta en cuestión de minutos. Los nuevos usuarios también reciben un bono de bienvenida de 500 monedas, y puedes retirar fondos a través de PayPal, Todo, oAmazon tarjetas regalo con porcentajes de bonificación en cada retirada.

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Freecash recompensa a los usuarios por completar encuestas, jugar a juegos, probar aplicaciones y probar nuevos servicios. La plataforma destaca por su umbral mínimo de pago excepcionalmente bajo, de 5 dólares, y por los retiros instantáneos a través de PayPal, criptomonedas o tarjetas regalo, mucho más rápido que Swagbucks. Freecash También ofrece concursos con clasificaciones en los que se pueden ganar premios diarios de hasta 500 dólares y premios mensuales de hasta 5.000 dólares para los que más ganen.

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Survey Junkie

Survey Junkie se dedica exclusivamente a las encuestas y a la investigación de usuarios. Los usuarios ganan puntos por completar encuestas y participar en pruebas de productos. La plataforma también ofrece un programa de recompensas en el que los usuarios ganan puntos por compartir sus datos de navegación de forma anónima.

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Para más información Puedes probarlas todas para ver cuál te conviene más. Mucha gente utiliza varias plataformas a la vez. Cuando se te acaben las encuestas en una página, puedes pasar a otra. Así podrás aprovechar al máximo todas tus oportunidades de ganar dinero sin perder el tiempo. Solo no te propongas más de lo que puedes abarcar con estas plataformas. Si quieres centrarte exclusivamente en ganar dinero jugando a videojuegos, plantéate juegos específicos como FIFA, Bubble Cash, Roblox, League of Legends, Minería, artesanía, y Call of Duty.

Empieza a ganar dinero con Swagbucks hoy mismo

Entender cómo ganar dinero en Swagbucks Hay que empezar por reconocer que la plataforma recompensa tanto la participación activa como la acumulación pasiva. Los juegos y las encuestas son los métodos activos más rentables cuando te centras de forma constante en tareas de alto valor, mientras que las opciones pasivas te permiten ganar dinero sin apenas esfuerzo durante tu rutina diaria.

Puedes generar ingresos pasivos mediante ver vídeos, recomendar a otras personas y ganar reembolsos cuando compras en la plataforma. La plataforma no va a sustituir a tu trabajo habitual, pero puede ayudarte a cubrir pequeños gastos y ofrecerte tarjetas regalo para ir de compras.

Swagbucks te permite ganar dinero siempre que tengas tiempo libre, lo que hace que sea práctico para estudiantes, padres y cualquier persona con una agenda apretada. Si aprovechas bien las oportunidades de ingresos pasivos, podrás ganar dinero sin tener que dedicarle tiempo. Empieza por los métodos que más te atraigan, sé constante y los ingresos irán aumentando.

Y si te interesa especialmente ganar dinero jugando, plataformas como Snakzy ofrecen una experiencia más específica con pagos más rápidos.

Agitado es otra opción de primera categoría que te permite retirar tus ganancias antes de tiempo. Lo mejor de ganar dinero por Internet es que no estás limitado a una sola plataforma. Muchas personas que ganan dinero con éxito utilizan varias aplicaciones para aprovechar al máximo las oportunidades a lo largo del día.

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