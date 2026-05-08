Cómo ganar dinero en Roblox: una guía completa para 2026

Si te has preguntado cómo ganar dinero en Roblox, estoy a punto de responder a tus preguntas. Roblox ofrece varias formas legítimaslos creadores puedenconvertir sus ideas en ingresos. He visto a creadores empezar desde cero y crear fuentes de ingresos sostenibles, y tú también puedes hacerlo.

Quienes tengan curiosidad por saber cómo se puede ganar dinero en Roblox aprenderán todo lo necesario, desde el desarrollo de juegos y la creación de objetos para avatares hasta los pagos de la versión Premium y las oportunidades de afiliación. Lo mejor es que Roblox te ofrece herramientas gratuitas para empezar. No necesitas una formación profesional o un software caro. Con Roblox Studio y un poco de esfuerzo, podrás lanzar tu primer proyecto y empezar a ganar dinero.

Cómo ganar dinero en Roblox

Si te estás preguntando cómo ganar dinero en Roblox, hay cuatro métodos principales. Puedesdesarrollar juegos con Game Pass y productos para desarrolladores para obtener las mejores oportunidades de ingresos. Otra opción es crear objetos para avatares a través del programa de contenido generado por los usuarios para que otros jugadores las compren. También hay Pagos de primas donde se te paga en función del tiempo que los suscriptores premium pasan en los juegos que desarrollas. Puedes unirte a la programa de afiliados, donde ganas dinero cuando los nuevos usuarios se registran a través de tus enlaces de referencia y compran Robux.

Para aprender a ganar dinero con Roblox, lo primero es elegir el método que mejor se adapte a ti. El desarrollo de videojuegos ofrece las mayores oportunidades, pero requiere conocimientos técnicos y una inversión de tiempo. El diseño de avatares es una buena opción si tienes habilidades creativas y artísticas. Las ganancias de los planes premium son ideales para los desarrolladores capaces de crear experiencias atractivas que mantengan a los jugadores interesados, mientras que el programa de afiliados beneficia a quienes ya cuentan con una audiencia consolidada.

Entonces, ¿cómo se gana dinero en Roblox? Necesitarás Roblox Studio (que es gratis), una cuenta verificada y, para algunos métodos, una suscripción Premium. Para poder retirar dinero a través de DevEx, necesitas haber ganado al menos 30 000 Robux. Si no lo sabías… qué es Robux, es la moneda virtual de la plataforma.

1. Desarrollo y monetización de videojuegos

Donde realmente se gana dinero es creando juegos y sacándoles partido. Aquí puedes ofrecer Pases de juegos y productos para desarrolladores que los jugadores tendrán que comprar. Si te preguntas cómo ganar Robux, los recibes con cada compra que realizan los jugadores.

Sin embargo,crear un juego atractivo eso es lo primero. Los jugadores no comprarán nada si no se divierten. Ni siquiera hace falta crear un juego complejo; solo asegúrate de que sea divertido and funciona correctamentesobre algunos de losLos mejores portátiles para Roblox. Me he dado cuenta de que los conceptos sencillos, como los juegos de clic, los juegos de construcción al estilo «tycoon» y las carreras de obstáculos bien ejecutados, suelen generar más ingresos que los complejos que tienen errores.

Configurar la monetización en Roblox Studio es cuestión de unos pocos pasos. Crea un producto para desarrolladores en el Creator Hub, luego crea un objeto del juego y añádele un script que utilice el ID del producto. Por último, publica tu juego y activa las ventas de terceros en la configuración del juego para que los jugadores puedan comprar el objeto.

2. Creación y venta de artículos para avatares

El programa UGC (contenido generado por los usuarios) permite a los diseñadores ganar dinero creando ropa, accesorios y otros artículos. Diseña tu artículo con un programa como Blender, paga una tarifa de subida de 750 Robux y, a continuación, ponlo a la venta en la Tienda de avatares. Cuando alguien compre tu creación, recibirás el 70 % del precio de venta. El 30 % restante se destina a Roblox.

Para ser admitido en el programa UGC, debes presentar un portafolio de entre tres y cinco trabajos de alta calidad. La revisión de las solicitudes suele tardar entre dos y cuatro semanas. Una vez aprobadas, podrás subir artículos mensualmente dentro de los límites establecidos. Los creadores deben tener 13+ con verificación y una suscripción Premium activa.

Para más información Céntrate en artículos de temporada exclusivos o en accesorios que complementen los juegos de moda. Los artículos que ayudan a los jugadores a destacar y a expresarse se venden mucho mejor que los diseños genéricos.

3. Pagos de Roblox Premium

Premium es un servicio de suscripción que ofrece una nueva fuente de ingresos a los creadores. Roblox ofrece tres planes: Premium 450 (4,99 $ al mes), Premium 1000 (9,99 $ al mes) y Premium 2200 (19,99 $ al mes).

Cuando los suscriptores Premium juegan a tu juego, ganas Robux en función del tiempo que dedican. El sistemamide la participación y distribuye una parte de las cuotas de suscripción a los desarrolladores cuyos juegos son los más jugados por los miembros.

La cuantía del pago que recibas depende de tiempo de interacción, porcentaje de jugadores Premium y nivel general de la competición. Esto significa que no hay unos ingresos fijos, ya que varían cada mes en función de la actividad de la plataforma. Los pagos Premium se calculan a diario, pero se distribuyen mensualmente. Para recibir estos ingresos, debes tener una suscripción Premium activa.

4. Programa de afiliados y fondos del grupo

¿Cómo puedo ganar dinero en Roblox a través del programa de afiliados? Los creadores aceptados pueden ganar hasta El 50 % de lo que gastan los nuevos usuarios cuando se registren a través de tus enlaces de afiliado y compren Robux. Las ganancias tienen un límite de 100 $ por usuario, calculadas en función de sus primeros seis meses de actividad.

Generas enlaces de referencia únicos vinculados a los juegos o artículos que has creado. Cuando alguien hace clic en ellos, se registra y realiza una compra, recibes un porcentaje. Esto funciona especialmente bien para creadores de contenido que ya cuentan con seguidores. Si creas vídeos o transmites contenido en directo, puedes compartir tus enlaces de afiliado como una extensión natural de lo que ya estás haciendo.

Los pagos grupales ofrecen otra forma de ganar dinero aquí. Si desarrollas juegos como parte de un grupo de Roblox, los ingresos se pueden repartir entre los miembros del equipo.

Requisitos para ganar dinero en Roblox

Para ganar Robux hay que cumplir unos requisitos específicos y, en ocasiones, pagar unos gastos iniciales. Esto es lo que necesitas para empezar a ganar dinero en Roblox:

Roblox Studio (gratis): Descarga y aprende a utilizar el software de desarrollo gratuito para crear y publicar videojuegos. No tiene ningún coste, pero debes dedicar tiempo a dominar las herramientas.

Descarga y aprende a utilizar el software de desarrollo gratuito para crear y publicar videojuegos. No tiene ningún coste, pero debes dedicar tiempo a dominar las herramientas. Suscripción Premium (4,99-19,99 $ al mes): Para vender artículos de contenido generado por los usuarios (UGC) y recibir pagos Premium, debes hacerte miembro Premium. La suscripción también incluye asignaciones mensuales de Robux, que te proporcionan una cantidad fija de Robux en la fecha de renovación.

Para vender artículos de contenido generado por los usuarios (UGC) y recibir pagos Premium, debes hacerte miembro Premium. La suscripción también incluye asignaciones mensuales de Robux, que te proporcionan una cantidad fija de Robux en la fecha de renovación. Tarifa de subida de contenido generado por el usuario (750 Robux): Cada artículo que crees tiene un coste de 750 Robux para subirlo, más 1.500 Robux adicionales para ponerlo a la venta. Calcula un gasto aproximado de 22,50 $ por artículo antes de obtener ningún beneficio.

Cada artículo que crees tiene un coste de 750 Robux para subirlo, más 1.500 Robux adicionales para ponerlo a la venta. Calcula un gasto aproximado de 22,50 $ por artículo antes de obtener ningún beneficio. Intercambio de desarrolladores (DevEx): Para poder retirar dinero, se requiere un mínimo de 30 000 Robux ganados. El tipo de cambio oscila entre 0,0035 y 0,0038 dólares por Robux, lo que significa que 30 000 Robux equivalen aproximadamente a entre 105 y 114 dólares. Debes tener más de 13 años, una dirección de correo electrónico verificada y haber rellenado los formularios fiscales.

Para poder retirar dinero, se requiere un mínimo de 30 000 Robux ganados. El tipo de cambio oscila entre 0,0035 y 0,0038 dólares por Robux, lo que significa que 30 000 Robux equivalen aproximadamente a entre 105 y 114 dólares. Debes tener más de 13 años, una dirección de correo electrónico verificada y haber rellenado los formularios fiscales. Edad y verificación: Los usuarios menores de 13 años no pueden participar en DevEx. Además, es necesario disponer de una dirección de correo electrónico verificada y presentar un documento de identidad oficial.

¿Por qué ganar dinero en Roblox?

Aquí existe la posibilidad de obtener unos ingresos considerables. La plataforma repartió más de 623,9 millones de dólares a los desarrolladores en 2022, incluidos los grandes estudios, los creadores independientes y los equipos pequeños.

Tus ingresos te abren varias posibilidades. Puedes reinvestir en herramientas de desarrollo, publicidad o la compra de activos. Algunos creadores utilizan sus ingresos para adquirir el la mejor tableta para Roblox y otros accesorios que mejoran su experiencia de juego.

Además Se necesitan Robux Ventaja Creación de Game Pass Varía Vende contenido premium y desbloquea funciones para los jugadores que pagan Lista de objetos de Avatar 750 Gana una comisión del 70 % por cada venta Productos para desarrolladores Varía Vende consumibles de forma recurrente para obtener ingresos continuos Pagos de primas 0 Gana dinero gracias a la participación de los jugadores Premium Intercambio de desarrolladores 30,000 Convertir Robux en dinero real

Para comprender mejor las ventajas de la monetización, prueba a echar un vistazo a ¿Quién tiene más Robux en Roblox?. La historia de este creador te puede aportar ideas muy útiles.

Las mejores estrategias para maximizar las ganancias de Robux

Para ganar dinero en Roblox hay que ser estratégico. Aquí tienes algunos consejos:

Combina varios métodos de monetización: No dependas de una sola fuente de ingresos. Combina pases, productos y la interacción con el servicio Premium para obtener ingresos más estables.

No dependas de una sola fuente de ingresos. Combina pases, productos y la interacción con el servicio Premium para obtener ingresos más estables. Enfoque en la calidad y las actualizaciones: Un juego bien diseñado siempre supera a diez proyectos hechos con prisas. Los jugadores se dan cuenta cuando te has esforzado, y son más propensos a gastar Robux en experiencias de calidad. Las actualizaciones periódicas mantienen tu contenido fresco y relevante.

Un juego bien diseñado siempre supera a diez proyectos hechos con prisas. Los jugadores se dan cuenta cuando te has esforzado, y son más propensos a gastar Robux en experiencias de calidad. Las actualizaciones periódicas mantienen tu contenido fresco y relevante. Da a conocer tus creaciones: Utiliza las redes sociales y los foros de la comunidad. La clave para ganar dinero rápido en Roblox reside en un marketing inteligente. Comparte novedades sobre el desarrollo e interactúa con los posibles jugadores incluso antes del lanzamiento.

Utiliza las redes sociales y los foros de la comunidad. La clave para ganar dinero rápido en Roblox reside en un marketing inteligente. Comparte novedades sobre el desarrollo e interactúa con los posibles jugadores incluso antes del lanzamiento. Fija los precios de forma estratégica: Averigua cuánto cobran los competidores. Los pases de juego que cuestan entre 25 y 100 Robux son los que generan más ventas en los juegos más pequeños. En cuanto a los artículos para avatares, compara los accesorios similares y fíjate un precio competitivo.

Averigua cuánto cobran los competidores. Los pases de juego que cuestan entre 25 y 100 Robux son los que generan más ventas en los juegos más pequeños. En cuanto a los artículos para avatares, compara los accesorios similares y fíjate un precio competitivo. Involucra a tu comunidad: Ten en cuenta los comentarios y pon en práctica los cambios. Organiza eventos dentro del juego y recompensa a los jugadores fieles. Cuando la gente se siente escuchada, se implica en tu éxito tanto dedicando tiempo al juego como realizando compras.

Ten en cuenta los comentarios y pon en práctica los cambios. Organiza eventos dentro del juego y recompensa a los jugadores fieles. Cuando la gente se siente escuchada, se implica en tu éxito tanto dedicando tiempo al juego como realizando compras. Actualiza con frecuencia para mantenerte al día: El contenido nuevo hace que los jugadores vuelvan, lo que aumenta tus ingresos premium. El éxito a largo plazo se consigue con actualizaciones constantes que mantienen el interés de los jugadores. También puedes explorar el los mejores juegos parecidos a Roblox para obtener ideas sobre las estrategias de monetización que funcionan bien en plataformas similares.

El contenido nuevo hace que los jugadores vuelvan, lo que aumenta tus ingresos premium. El éxito a largo plazo se consigue con actualizaciones constantes que mantienen el interés de los jugadores. También puedes explorar el los mejores juegos parecidos a Roblox para obtener ideas sobre las estrategias de monetización que funcionan bien en plataformas similares. Get Robuxgratis:si quieres crear lo mejor Experiencia in Roblox quizá te interese hacerte con Robux para gastar en artículos y contenidos. Un método que utilizo es conseguir Robux tarjetas regalo de forma sencilla, a través de una aplicación de «jugar para ganar» como Snakzy. En resumen, juegas para ganar dinero, que luego conviertes en tarjetas regalo. ¡Así de fácil!

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Empieza a monetizar con Roblox

La pregunta no es realmente cómo conseguir Robux gratis. Para ganar dinero de forma legal En Roblox, necesitas esfuerzo y habilidad. Elige métodos que se adapten a tus puntos fuertes y comprométete a mejorando con el tiempo.

Empieza por un método y domínalo antes de pasar a otros. Haz un seguimiento de tus estadísticas, averigua qué es lo que genera interacción y sigue con lo que funciona. El el aspecto comunitario también es importante. Colabora con otros creadores, únete a grupos y participa en foros.

Comprender los métodos te proporciona una base, pero La forma en que pones en práctica tus ideas determina tus resultados. Márcate objetivos realistas, celebra los pequeños logros y sigue mejorando. Incluso los usuarios que más ganan en la plataforma empezaron con proyectos básicos que no eran perfectos.

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Mantente al día debido a los cambios en la plataforma. Roblox actualiza periódicamente las funciones y políticas de monetización. Mantente al tanto de los anuncios oficiales y adapta tus estrategias en consecuencia.

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