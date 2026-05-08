Swagbucks: So verdienst du Geld – Der ultimative Leitfaden

Sie sollten sich überlegen, wie Sie Geld verdienen können mit Swagbucks Wenn Sie auf der Suche nach einem Eine einfache Möglichkeit, online etwas dazu zu verdienen. Anfangs war ich skeptisch gegenüber dem ganzen Konzept, Geld damit zu verdienen, Spiele zu spielen und Videos anzuschauen. Aber nachdem ich mit jemandem gesprochen hatte, der Swagbucks Nach einer Weile und einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass es sich um ein eine seriöse Möglichkeit, online ohne großen Stress ein bescheidenes Einkommen zu erzielen.

Die Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen, darunter Videos anschauen, an Umfragen teilnehmen, Freunde werben und einkaufen. Ich werde dir alles erklären, was du wissen musst, um Geld zu verdienen, und dir Tipps geben, die sich bei vielen Nutzern bewährt haben.

Was ist Swagbucks? Eine Einführung in das Online-Geldverdienen

Swagbucks ist eine 2008 gegründete Prämienplattform. Nutzer auf Swagbucks Geld verdienen, indem man alltägliche Aufgaben online erledigt gleichVideos anschauen, Spiele spielen, an Umfragen teilnehmen und online einkaufen. Das Unternehmen hat über 700 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt, was zeigt, dass es seriös ist.

So verdienst du Geld auf Swagbucks indem man Punkte sammelt, die als SB bezeichnet werden. Je 100 SB entsprechen 1 $. Diese Punkte können Sie gegen Echtgeld über PayPal or Geschenkgutscheine für Anbieter wie Amazon, Walmart und Starbucks. Die Plattform arbeitet mit Unternehmen zusammen, die Verbraucherdaten und Feedback benötigen. Diese zahlen SwagbucksundSwagbucks teilt dieses Geld mit seinen Nutzern.

Swagbucks ist ideal für alle, die auf der Suche nach Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Sie benötigen keine besonderen Kenntnisse oder Werkzeuge, um Swagbucks. Jeder, der über einen Internetzugang verfügt, kann Geld verdienen. Die Plattform funktioniert auf Computern und Smartphones, sodass du deine Freizeit nutzen kannst, um auf der Plattform Geld zu verdienen. Es gibt keine Verpflichtungen und keinen Druck. Du entscheidest selbst, welche Aufgaben du erledigen möchtest und wann du sie erledigst.

Swagbucks: So verdienst du Geld

Swagbucks nutzt ein Punktesystem, das Nutzer für einfache Online-Aktivitäten belohnt. Die Plattform bietet verschiedene Verdienstmöglichkeiten, von denen jede unterschiedlicher Zeitaufwand und unterschiedliche Auszahlungssätze. Ich habe sie alle ausprobiert, und manche sind definitiv besser als andere.

Zu den wichtigsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen, gehören das Spielen von Spielen, das Ansehen von Videos, das Ausfüllen von Umfragen, Online-Einkäufe und das Werben von Freunden. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Bei einigen muss man auf der Plattform aktiver sein, während andere eher passiv sind.

1. Geld verdienen durch Spielen

Swagbucks ist eines derDie besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen. Die Plattform arbeitet mit Spieleentwicklern zusammen, die möchten, dass Spieler ihre Spiele ausprobieren. Du SB-Punkte für das Erreichen bestimmter Stufen oder Meilensteine sammeln. Es stehen verschiedene Spiele zur Auswahl, darunter Puzzlespiele, Casino-Apps und Videospiele.

Einige einfache Browsergames, wie zum Beispiel 2048 and Pyramid Solitaire, belohnen dich allein dafür, dass du sie herunterlädst und ausprobierst. Bei anderen musst du innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestimmte Level erreichen. Zum Beispiel, Der Aufstieg der Königreiche Die Spieler müssen innerhalb von 21 Tagen nach der Installation das Rathaus-Level 18 erreichen, um bis zu 10.000 SB (100 $) zu erhalten.

Du kannst allein durch das Spielen von Spielen zwischen 100 SB und über 20.000 SB (1 bis 200 Dollar) verdienen. Der Haken daran ist, dass einige Gut bezahlte Spielangebote erfordern einen erheblichen Zeitaufwand. Möglicherweise musst du stunden- oder sogar tagelang spielen, um das erforderliche Level zu erreichen.

Swagbucks belohnt Spieler auf zwei Arten: Du kannst SB direkt auf der Swagbucks Plattformoder du kannst Geld verdienen durch Angebote rund um Spiele aus den Partner-Apps. So oder so, Swagbucks ist immer noch eine fantastische Möglichkeit, Mit einfachen Spielen online Geld verdienen.

2. Swagbucks: Videos anschauen, Geld verdienen

Ähnlich wie beim Spielen verhalten sich Menschen auf Swagbucks Geld verdienen durch das Ansehen von Videos. Die Plattform bietet Playlists mit kurzen Videos, die man sich ansehen kann, um Punkte zu sammeln. Dazu gehören Nachrichtenclips, Unterhaltungsinhalte und Werbevideos.

Für jede Video-Playlist erhältst du in der Regel ein bis fünf SBDas ist zwar nicht viel, summiert sich aber mit der Zeit. Wenn du dir ohnehin schon Inhalte online ansiehst, kannst du dafür genauso gut bezahlt werden.

Und das Schöne an dieser Option ist, dass es ist passiv und eine der einfachsten. Du kannst die Videos im Hintergrund laufen lassen, während du dich morgens fertig machst, das Abendessen kochst oder andere Aufgaben im Haushalt erledigst. Da Du machst mehrere Dinge gleichzeitig anstatt sich aktiv hinzusetzen, um zuzuschauen, Sie verdienen Geld, ohne sich dafür extra Zeit nehmen zu müssen.

3. An Umfragen teilnehmen, Punkte sammeln

Dies ist eines der größten Verdienstpotenziale auf Swagbucks. Unternehmen bezahlen für Kundenmeinungen, und Die Prämien für Umfragen liegen in der Regel zwischen 40 und 200 SB (0,40 bis 2 Dollar). Regelmäßige Nutzer berichten, dass sie allein durch Umfragen 30 bis 50 Dollar pro Monat verdienen, wenn sie konsequent dabei bleiben.

Das Schwierige daran ist, sich für Umfragen zu qualifizieren. Du wirst einige Vorauswahlfragen beantworten, und manchmal wirst du aufgrund deiner demografischen Daten nicht in Frage kommen. Das kann frustrierend sein, wenn du bereits ein paar Minuten investiert hast. Mein Tipp lautet: Füllen Sie Ihr Profil von Anfang an vollständig und ehrlich aus. So können wir Ihnen Umfragen vorschlagen, für die Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit in Frage kommen.

Das Angebot an Umfragen variiert von Tag zu Tag. An manchen Tagen finden Sie mehrere Umfragen, die sich lohnen. An anderen Tagen ist das Angebot vielleicht eher dürftig. Ich empfehle die Plattform zweimal täglich überprüfen damit du die gut bezahlten Umfragen nicht verpasst, bevor sie voll sind.

4. Cashback beim Online-Shopping

Die Einkaufsfunktion auf Swagbucks funktioniert wie eine Cashback-App. Wenn du über deren Portal einkaufst, Sie erhalten einen Prozentsatz Ihres Einkaufswerts in Form von SB-Punkten zurück. Die üblichen Rückvergütungssätze liegen zwischen 1 % und 10 %. Wenn Sie beispielsweise etwas im Wert von 50 $ kaufen und bis zu 5 % Rückvergütung erhalten, haben Sie 2,5 $ verdient. Wenn Sie ohnehin schon regelmäßig online einkaufen, können Sie mit dieser Funktion im Laufe der Zeit beträchtliche Beträge verdienen.

Über 1.500 Einzelhändler arbeiten mit Swagbucks, darunter große Unternehmen wie Amazon, Best Buy und Target. Bevor Sie einen Online-Kauf tätigen, Prüfen, ob das Geschäft geöffnet ist Swagbucks. Die Browser-Erweiterung „Swagbutton“ macht das noch einfacher. Sie benachrichtigt dich automatisch, wenn du dich auf einer Partner-Website befindest. Die Plattform bietet außerdem Gutscheine und Sonderangebote, sodass du nicht nur Punkte sammelst, sondern auch Geld sparst.

5. Freunde werben

Sie können passives Einkommen erzielen, indem Sie Freunde an Swagbucks. Sie erhalten lebenslang 10 % von dem, was Ihre geworbenen Kunden verdienen. Wenn Sie jemanden werben, der zum aktiven Nutzer wird, fließen diese Punkte ohne zusätzlichen Aufwand Ihrerseits weiter.

Um Freunde zu werben, teile deinen persönlichen Empfehlungslink mit deinen Freunden. Deine geworbene Person muss sich über deinen Link anmelden und innerhalb der ersten 30 Tage mindestens 300 SB sammeln, damit du den Bonus erhältst.

Der Schlüssel zu erfolgreichen Weiterempfehlungen liegt darin, echt. Teilen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit mit Menschen, die von der Plattform profitieren könnten. Studierende, Eltern, die zu Hause bleiben, und alle, die nach einer flexiblen Einkommensquelle suchen, sind gute Kandidaten.

★ Verdiene noch heute Geld mit einfachen Spielen Swagbucks Probier Swagbucks noch heute aus!

Wie viel kann man bei Swagbucks verdienen?

Laut der Plattform, Durchschnittliche Nutzer verdienen 2 bis 5 Dollar pro Tag, was ungefähr 730 bis 1.825 Dollar pro Jahr. Wie viel du verdienst, hängt davon ab, wie viel Zeit Sie investieren, welche Methoden Sie anwenden und wo Sie sich befinden.

Das Ausfüllen von Umfragen und das Spielen von Spielen bringt in der Regel mehr ein als das Ansehen von Videos. Wenn Sie sich ein bis zwei Stunden täglich Wenn man Umfragen ausfüllt und Spiellevel abschließt, kann man realistisch gesehen 50 bis 120 Dollar pro Monat. Sie können diesen Betrag erhöhen, indem Sie Ihre passiven Einkommensquellen maximieren. Das bedeutet Videos anschauen, wenn man gleichzeitig noch andere Dinge erledigen kann. Es bedeutet auch Leute weiterempfehlen denn wenn du regelmäßig 10 % von aktiven Freunden verdienst, kannst du deine Einnahmen erheblich steigern.

Diese Tabelle zeigt den typischen Verdienst pro Aufgabe, die Auszahlungen in SB, den Gegenwert in US-Dollar sowie die typische Zeit, die für die Erledigung der Aufgabe benötigt wird.

Aufgabe Typische SB-Auszahlung Gegenwert in US-Dollar Typische Dauer pro Aufgabe

Durchschnittlicher Stundenlohn (USD) Spielen 10 bis 500 SB 0,10 $ bis 5,00 $ 5 bis über 60 Minuten 0,60 $ bis über 6 $ pro Stunde Videos ansehen 1 bis 200 SB (viele Kurzvideos bringen nur wenige SB pro Sitzung; gelegentlich bieten Apps 100+ SB für kurze Aktionen) 0,01 $ bis 2,00 $ 5 bis 60 Minuten 0,10 bis 3 Dollar pro Stunde An Umfragen teilnehmen 25 bis 500 SB 0,25 bis 5,00 Dollar 5 bis 40 Minuten 0,50 bis 10 Dollar pro Stunde Personen weiterempfehlen 300 SB Anmeldebonus (sofern Ihre geworbene Person innerhalb von 30 Tagen 300 SB verdient) + 10 % der qualifizierten Einnahmen der geworbenen Person 3,00 $ Startbonus + 10 % der Einnahmen der geworbenen Mitglieder k. A. (einmalige Vermittlung plus laufendes passives Einkommen) Das ist unterschiedlich. Wenn eine geworbene Person 30 $ pro Monat verdient, erhalten Sie 3 $ pro Monat (10 %) sowie eine einmalige Zahlung von 3,00 $ als Startbonus. Einkaufen ~1 % bis 10 % des Kaufwerts in SB Je nach Fall Nur Kaufzeit Das hängt davon ab, wie viel Sie einkaufen

Die Plattform wird Sie nicht reich machen. Es handelt sich lediglich um eine seriöse Plattform, die echte, wenn auch bescheidene Einnahmen bietet. Der Nachteil dabei ist, dass Die Arbeit ist einfach und flexibel im Vergleich zu anderen Methoden, online Geld zu verdienen. Wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, Wie man mit Videospielen wie Fortnite Geld verdienen kannmüssen Sie über bestimmte Fähigkeiten verfügen, um Inhalte zu erstellen oder an Turnieren teilzunehmen. Auf Swagbucks… man muss nur konsequent sein.

Strategien zur Steigerung Ihres Einkommens

Hier sind einige Strategien, wie man Geld verdienen kann auf Swagbucks damit Sie alle sich bietenden Möglichkeiten optimal nutzen können:

Priorisieren Sie Aufgaben mit hohem Ertrag: Wenn du Zeit hast, solltest du lieber Umfragen ausfüllen und Spiele spielen, als dir Videos anzusehen. Wenn du ohnehin gerne spielst oder dich dafür interessierst, Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, verwendeSwagbucks Spielangebote.

Wenn du Zeit hast, solltest du lieber Umfragen ausfüllen und Spiele spielen, als dir Videos anzusehen. Wenn du ohnehin gerne spielst oder dich dafür interessierst, Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, verwendeSwagbucks Spielangebote. Setzen Sie sich ein Tagesziel und bleiben Sie konsequent: Swagbucks bietet Bonuspunkte für das Erreichen täglicher Ziele über einen längeren Zeitraum hinweg. Diese Boni mögen gering erscheinen, summieren sich aber. Wenn Sie sich 100 SB pro Tag zum Ziel setzen, entspricht das etwa 15 bis 20 Minuten, in denen Sie Umfragen beantworten. Die Nutzung der mobilen App ist dabei sehr hilfreich, da Sie Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten erhalten.

Swagbucks bietet Bonuspunkte für das Erreichen täglicher Ziele über einen längeren Zeitraum hinweg. Diese Boni mögen gering erscheinen, summieren sich aber. Wenn Sie sich 100 SB pro Tag zum Ziel setzen, entspricht das etwa 15 bis 20 Minuten, in denen Sie Umfragen beantworten. Die Nutzung der mobilen App ist dabei sehr hilfreich, da Sie Benachrichtigungen über neue Möglichkeiten erhalten. Verwenden Sie immerSwagbucks um online einzukaufen: Wenn Sie online einkaufen möchten, überprüfen Sie bitte, ob die Einkaufsplattform bei Swagbucks. Selbst wenn es nur 1 % Cashback ist, ist das Geld, das Sie sonst nicht bekommen hätten.

Wenn Sie online einkaufen möchten, überprüfen Sie bitte, ob die Einkaufsplattform bei Swagbucks. Selbst wenn es nur 1 % Cashback ist, ist das Geld, das Sie sonst nicht bekommen hätten. Bleiben Sie wachsam: Halte immer Ausschau nach Möglichkeiten, zusätzliche Punkte zu sammeln. Swagbucks bietet häufig zeitlich begrenzte Angebote wie Live-Events, spezielle Umfragaufgaben, Einkaufsaktionen und vieles mehr. Durch diese Aktionen können Sie Ihre üblichen Einnahmen für dieselben Aktivitäten oft verdoppeln oder verdreifachen.

Halte immer Ausschau nach Möglichkeiten, zusätzliche Punkte zu sammeln. Swagbucks bietet häufig zeitlich begrenzte Angebote wie Live-Events, spezielle Umfragaufgaben, Einkaufsaktionen und vieles mehr. Durch diese Aktionen können Sie Ihre üblichen Einnahmen für dieselben Aktivitäten oft verdoppeln oder verdreifachen. Empfehlen Sie uns weiter: Empfehle Freunde, von denen du glaubst, dass sie die Plattform tatsächlich nutzen werden. Ein aktiver Geworbener, der regelmäßig Einnahmen erzielt, sorgt für ein kontinuierliches passives Einkommen. Setze auf Qualität statt Quantität.

Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung von Swagbucks?

Die Voraussetzungen dafür, wie man Geld verdienen kann auf Swagbucks sind ziemlich einfach. Du musst mindestens 13 Jahre alt sein, um beitreten zu können. Prüfen Sie, ob die Plattform Nutzer aus Ihrem Land akzeptiert. Swagbucks ist in fast allen Ländern Amerikas, Europas und Asiens verfügbar. Je nach Standort können einige Funktionen eingeschränkt sein.

Du brauchstInternetzugang und eine E-Mail-Adresse um ein Konto zu erstellen. Die Plattform funktioniert auf Desktop- und Laptop-Computern, Smartphones und Tablets. Es sind sowohl iOS- als auch Android-Apps verfügbar.

Einige Funktionen lassen sich auf bestimmten Geräten besser nutzen. So eignet sich beispielsweise ein Computer am besten für Umfragen, da das Tippen dort einfacher ist. Die mobile App ist ideal, um unterwegs Videos anzusehen und kurze Aufgaben zu erledigen. Das Einkaufen funktioniert am besten auf einem Desktop-Computer mit installierter Browser-Erweiterung. Die App synchronisiert sich mit der Website, sodass Ihre Punkte auf allen Geräten stets auf dem neuesten Stand sind.

Sie benötigen ein PayPal-Kontowenn du möchtestEchtgeld auszahlen lassen anstelle von Geschenkkarten. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt in der Regel 3 $ für einige Geschenkkarten und 25 $ für PayPal.

Alternativen zu Swagbucks: Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, online Geld zu verdienen

WährendSwagbucks Das ist zwar eine gute Möglichkeit, aber es ist nicht die einzige Option, um online Geld zu verdienen. Du hast mehrere Alternativen, darunter die folgenden:

Snakzy Nutzer verdienen sich Belohnungen, indem sie Spiele spielen und Meilensteine erreichen. Was macht Snakzy Was besonders hervorsticht, ist sein unkomplizierter Ansatz. Es gibt kein verwirrendes Punktesystem, das man erst einmal durchschauen muss. Du siehst beim Spielen genau, wie viel echtes Geld du verdienst.

★ Alternativen zu Swagbucks: Entdecke weitere Möglichkeiten, online Geld zu verdienen Snakzy Jetzt spielen und Geld verdienen!

Die Plattform setzt auf Schnelligkeit und Einfachheit, wodurch es kinderleicht ist, schnell kleine Beträge zu verdienen. Sobald du die Mindestauszahlungsgrenze erreicht hast, kannst du dir dein Geld umgehend auszahlen lassen, und das Spielangebot umfasst beliebte Handyspiele, die du vielleicht schon gerne spielst. Die Ein durchschnittlicher Nutzer verdient 5 bis 20 Dollar pro Woche indem man Spiele spielt und einfache Aufgaben erledigt. Wenn du jemand bist, der Gaming den Umfragen vorzieht, Snakzy bietet ein gezielteres Erlebnis als Plattformen mit mehreren Methoden wie Swagbucks.

InboxDollars

Dies ist die beste Alternative zu Swagbucks. Es gehört derselben Muttergesellschaft und bietet ähnliche Verdienstmöglichkeiten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass InboxDollars in Dollar statt in Punkten auszahlt, was manche Nutzer übersichtlicher finden. Du kannst auch Geld verdienen, indem du E-Mails liest, was eine Funktion ist Swagbucks bietet nicht.

★ Alternativen zu Swagbucks: Entdecke weitere Möglichkeiten, online Geld zu verdienen InboxDollars Besuchen Sie InboxDollars

Durcheinander

Durcheinander belohnt dich dafür, dass du über 150 Handyspiele und Apps entdeckst und spielst – durch kleine Meilensteine innerhalb der Apps. Was diese App auszeichnet, ist die unglaublich niedrige Auszahlungsgrenze von nur 1 $ im Vergleich zu Swagbucks„Ein Mindestbetrag von 25 bis 30 Dollar, wobei Auszahlungen innerhalb weniger Minuten auf Ihrem Konto eingehen. Neue Nutzer erhalten zudem einen Willkommensbonus von 500 Coins, und Sie können sich das Geld auszahlen lassen über PayPal, AllesoderAmazon Geschenkkarten mit Bonusprozentsätzen bei jeder Auszahlung.

★ Entdecken, spielen und Belohnungen verdienen Durcheinander Besuchen Sie Scrambly

Freecash belohnt Nutzer für das Ausfüllen von Umfragen, das Spielen von Spielen, das Testen von Apps und das Ausprobieren neuer Dienste. Die Plattform zeichnet sich durch eine außergewöhnlich niedrige Mindestauszahlungssumme von 5 $ und sofortige Auszahlungen über PayPal, Kryptowährung oder Geschenkkarten – und das viel schneller als bei Swagbucks. Freecash bietet außerdem Ranglistenwettbewerbe mit täglichen Preisen von bis zu 500 $ und monatlichen Preisen von bis zu 5.000 $ für die Top-Verdiener.

★ Entdecke, wie du neben dem Spielen Geld verdienen kannst Freecash Besuchen Sie uns und verdienen Sie noch heute Geld!

Survey Junkie

Survey Junkie konzentriert sich ausschließlich auf Umfragen und Nutzerforschung. Nutzer sammeln Punkte, wenn sie Umfragen ausfüllen und an Produkttests teilnehmen. Die Plattform bietet außerdem ein Prämienprogramm an, bei dem Nutzer Punkte sammeln, wenn sie ihre Browsing-Daten anonym zur Verfügung stellen.

★ Alternativen zu Swagbucks: Entdecke weitere Möglichkeiten, online Geld zu verdienen Survey Junkie Besuchen Sie Survey Junkie

Pro-Tipp Du kannst sie alle ausprobieren, um herauszufinden, welche für dich am besten geeignet ist. Viele Leute nutzen mehrere Plattformen gleichzeitig. Wenn dir auf einer Seite die Umfragen ausgehen, kannst du zu einer anderen wechseln. So kannst du deine Verdienstmöglichkeiten maximieren, ohne Zeit zu verschwenden. Einfach Nimm dir nicht mehr vor, als du bewältigen kannst mit diesen Plattformen. Wenn du dich ausschließlich darauf konzentrieren möchtest, durch das Spielen von Videospielen Geld zu verdienen, solltest du bestimmte Spiele wie FIFA, Bubble Cash, Roblox, League of Legends, Bergbau, Handwerkund Call of Duty.

Verdienen Sie noch heute mit Swagbucks

Verstehen, wie man Geld verdient mit Swagbucks Zunächst muss man sich bewusst machen, dass die Plattform sowohl aktive Beteiligung als auch passives Sammeln belohnt. Spiele und Umfragen sind die lukrativsten aktiven Methoden, wenn man sich konsequent auf hochwertige Aufgaben konzentriert, während man mit passiven Optionen im Alltag mit minimalem Aufwand Geld verdienen kann.

Sie können passives Einkommen erzielen, indem Sie Videos ansehen, Freunde werben und Cashback verdienen wenn Sie auf der Plattform einkaufen. Die Plattform wird deinen Hauptberuf nicht ersetzen, aber sie kann kleine Ausgaben decken und dir Geschenkgutscheine zum Einkaufen bieten.

Swagbucks bietet die Flexibilität, Geld zu verdienen, wann immer Sie Zeit haben, was es praktisch für Schüler, Eltern und alle, die einen vollen Terminkalender haben. Wenn Sie die Möglichkeiten zum passiven Einkommen gut nutzen, können Sie Geld verdienen, ohne dafür Zeit aufwenden zu müssen. Beginnen Sie mit den Methoden, die Ihnen am meisten zusagen, bleiben Sie am Ball, und die Einnahmen werden sich summieren.

Und wenn du besonders daran interessiert bist, mit Spielen Geld zu verdienen, bieten Plattformen wie Snakzy bieten ein gezielteres Erlebnis mit schnelleren Auszahlungen.

Durcheinander ist eine weitere erstklassige Option, mit der du deine Verdienste vorzeitig auszahlen lassen kannst. Das Schöne am Online-Verdienen ist, dass du nicht auf eine einzige Plattform beschränkt bist. Viele erfolgreiche Nutzer nutzen mehrere Apps, um ihre Verdienstmöglichkeiten über den Tag verteilt zu maximieren.

★ Verdiene noch heute Geld mit einfachen Spielen Swagbucks Bei Swagbucks anmelden

Häufig gestellte Fragen