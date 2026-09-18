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14 echte Jobvermittlungsdienste, um im Jahr 2026 eine bezahlte Arbeit zu finden

Stellensuchdienste können den Zeitaufwand für die Jobsuche verkürzen, doch welche Plattform die richtige ist, hängt davon ab, was Sie tatsächlich benötigen: eine flexible Schicht in dieser Woche, eine befristete Tätigkeit im Homeoffice, Kunden vor Ort oder eine längerfristige Anstellung.

Die besten Jobvermittlungsdienste sind nicht alle herkömmliche Jobbörsen. Einige vermitteln Ihnen Arbeitgeber, bei anderen können Sie Schichten direkt buchen, und professionelle Jobvermittlungsdienste wie BELAY übernehmen einen Großteil des Vermittlungsprozesses für erfahrene Remote-Mitarbeiter.

Im Folgenden haben wir 14 Jobvermittlungsdienste verglichen, einschließlich ihrer Kosten, des Verdienstpotenzials, der Zahlungsmodalitäten, der Einschränkungen und der größten Limits, damit Sie schnell erkennen können, welche zu Ihrer Situation passen.

Kurzfazit ● Sie benötigen flexible Schichten: Instawork und Indeed Flex



● Sie verfügen über eine gefragte berufliche Qualifikation: BELAY oder Wyzant



● Sie suchen Remote-Jobs: FlexJobs oder Wir arbeiten im Homeoffice

Ist die Nutzung von Jobsuchdiensten tatsächlich realistisch?

Ja. Jobsuchdienste können die Suche erleichtern, aber sie können nicht garantieren, dass Sie schnell eingestellt werden.

Der größte Unterschied liegt darin, welche Art von Dienst Sie nutzen:

Mit Schicht-Apps wie Instawork und Indeed Flex können zugelassene Arbeitskräfte einzelne Schichten buchen, ohne einen herkömmlichen, wochenlangen Einstellungsprozess durchlaufen zu müssen.

wie Instawork und Indeed Flex können zugelassene Arbeitskräfte einzelne Schichten buchen, ohne einen herkömmlichen, wochenlangen Einstellungsprozess durchlaufen zu müssen. Marktplätze wie Wyzant und Care.com bringen Sie mit Kunden zusammen, sodass Ihr Profil, Ihre Preisgestaltung, Ihr Standort und Ihre Erfahrung Einfluss darauf haben, wie schnell Sie Aufträge erhalten.

wie Wyzant und Care.com bringen Sie mit Kunden zusammen, sodass Ihr Profil, Ihre Preisgestaltung, Ihr Standort und Ihre Erfahrung Einfluss darauf haben, wie schnell Sie Aufträge erhalten. Professionelle Vermittlungsdienste wie BELAY bieten eine Vorauswahl und Vermittlung an, was zwar länger dauern kann, aber möglicherweise zu einer stabileren Fernarbeit führt.

wie BELAY bieten eine Vorauswahl und Vermittlung an, was zwar länger dauern kann, aber möglicherweise zu einer stabileren Fernarbeit führt. Stellenportale wie FlexJobs, Wir arbeiten im Homeoffice und Jobcase helfen Ihnen bei der Suche nach offenen Stellen, haben jedoch keinen Einfluss auf den Zeitplan des Arbeitgebers für Vorstellungsgespräche oder die Gehaltsabrechnung.

Deshalb macht es wenig Sinn, Jobsuchdienste ausschließlich anhand der „Zeit bis zur Auszahlung“ zu vergleichen. Eine Personalvermittlungs-App kann Ihr Gehalt abrechnen, während eine Jobbörse Sie lediglich an einen Arbeitgeber weiterleitet.

Wenn Ihr unmittelbares Ziel ein deutlich höheres wöchentliches Einkommen ist, finden Sie in Enebas Leitfaden „Wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient“ weitere Optionen, die Sie mit einer regulären Jobsuche kombinieren können.

Unter den besten Jobsuchdiensten ist in der Regel derjenige die sinnvollste Wahl, der zu Ihrer tatsächlichen Art der Arbeit passt, anstatt das schnellste Ergebnis zu versprechen.

14 echte Jobsuchdienste, die Sie sofort nutzen können

Diese Jobvermittlungsdienste decken flexible Arbeitszeiten, Remote-Arbeit, Nachhilfe, Pflege, Einstiegsjobs, lokale Dienstleistungen und Mikrotasks ab. Die Liste ist nicht nach den Kriterien „am besten“ bis „am schlechtesten“ geordnet, da die Plattformen sehr unterschiedliche Probleme lösen.

1. Wyzant [Am besten für Nachhilfe]

Wyzant ist ein Marktplatz für Nachhilfe, auf dem selbstständige Nachhilfelehrer Profile erstellen, Fächer auswählen, ihre eigenen Stundensätze festlegen und mit Schülern in Kontakt treten können.

Es handelt sich um einen der spezialisierteren professionellen Jobvermittlungsdienste in dieser Liste, da Sie hier eine bestimmte Fähigkeit anbieten, anstatt sich auf eine normale Festanstellung zu bewerben. Nachhilfelehrer müssen über 18 Jahre alt sein, ihren ständigen Wohnsitz in den USA haben, sich physisch in den USA aufhalten und dort arbeitsberechtigt sein.

Nachhilfelehrer behalten 75 % ihres angegebenen Stundensatzes, während Wyzant eine Plattformgebühr von 25 % einbehält. Die gemeldeten Stundensätze der Nachhilfelehrer variieren stark je nach Fach und Erfahrung, sodass Ihr tatsächliches Einkommen stark davon abhängt, welchen Stundensatz Sie festlegen und wie regelmäßig Sie Schüler buchen.

Was Wyzant auszeichnet:

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest: Sie sind nicht an einen plattformweiten Stundenlohn gebunden.

Sie sind nicht an einen plattformweiten Stundenlohn gebunden. Breites Fächerspektrum: Akademische Fächer, Prüfungsvorbereitung, Sprachen und berufliche Fähigkeiten können alle Schüler anziehen.

Akademische Fächer, Prüfungsvorbereitung, Sprachen und berufliche Fähigkeiten können alle Schüler anziehen. Stammschüler: Eine gute Übereinstimmung kann zu wöchentlichen Wiederholungsterminen führen, statt nur zu einmaligen Aufträgen.

Eine gute Übereinstimmung kann zu wöchentlichen Wiederholungsterminen führen, statt nur zu einmaligen Aufträgen. Integrierter Marktplatz: Wyzant kümmert sich an einem Ort um die Vermittlung, die Nachverfolgung der Unterrichtsstunden und die Zahlungsabwicklung.

Zahlungen erfolgen zweimal monatlich, am 1. und am 15., und nicht mehr über die eingestellte Option „Express Direct Deposit“.

Unter den Vermittlungsdiensten ist Wyzant sinnvoller, wenn Sie sich einen festen Kundenstamm für Nachhilfeaufträge aufbauen möchten, als wenn Sie schon morgen garantiertes Geld benötigen.

💡Wissenswertes Gebühr: Wyzant behält 25 % Ihres angegebenen Unterrichtstarifs ein. Auszahlung: Direktüberweisungen erfolgen am 1. und 15. des Monats. Teilnahmebedingungen: Nachhilfelehrer müssen rechtmäßig in den USA leben und arbeiten. Am besten geeignet für: Personen, die bereits über vermittelbare akademische oder berufliche Fähigkeiten verfügen.

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest Wyzant 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Nachhilfesatz fest und behalten Sie 75 % des Preises für jede Unterrichtsstunde. Mit dem Nachhilfeunterricht beginnen

2. Clickworker [Am besten geeignet für kleine Online-Aufträge]

Clickworker ist keine herkömmliche Jobbörse. Es handelt sich um eine Plattform für Mikrotasks, auf der unter anderem Aufgaben wie Datenkategorisierung, KI-bezogene Aufgaben, Umfragen, Recherchen, Textverfassung und andere kurze Online-Aufträge angeboten werden.

Das macht es zu einem der ungewöhnlicheren Jobvermittlungsdienste auf dieser Liste. Man bewirbt sich nicht bei einem Arbeitgeber und baut auch keine langfristige Kundenbeziehung auf, sondern erledigt einzelne Aufgaben, sobald passende Aufträge erscheinen.

Es gibt keinen verlässlichen einheitlichen Stundensatz, da die Aufträge individuell vergütet werden. Die Vergütung für Aufgaben kann von wenigen Cent bis zu deutlich höheren Beträgen reichen, und die Verfügbarkeit hängt stark von Ihrem Land, Ihren Qualifikationen und der aktuellen Kundennachfrage ab.

Was Clickworker nützlich macht:

Flexibles Arbeitspensum: Sie können Aufgaben passend zu Ihrem bestehenden Zeitplan auswählen.

Sie können Aufgaben passend zu Ihrem bestehenden Zeitplan auswählen. Verschiedene Aufgabentypen: Die Arbeit kann von einfacher Kategorisierung bis hin zu spezialisierteren KI- oder Rechercheaufgaben reichen.

Die Arbeit kann von einfacher Kategorisierung bis hin zu spezialisierteren KI- oder Rechercheaufgaben reichen. Mehrere Zahlungsmethoden: Je nach Region stehen Optionen wie PayPal, Payoneer, eWallet, Airtm, ACH und SEPA zur Verfügung.

Je nach Region stehen Optionen wie PayPal, Payoneer, eWallet, Airtm, ACH und SEPA zur Verfügung. Geringe Bindung: Sie müssen sich nicht auf feste Schichten oder langfristige Kundenprojekte festlegen.

Bei PayPal gilt derzeit ein Mindestbetrag von 10 €, während bei Payoneer in der Regel 20 €/$ erforderlich sind. Die Auszahlungen erfolgen wöchentlich, sobald die Beträge zur Auszahlung freigegeben sind.

Ich würde es nicht als den besten Jobvermittlungsdienst für den Karrieraufbau betrachten. Es eignet sich viel besser als Nebeneinkunft, während man auf Vorstellungsgespräche, Schichten oder Kundenaufträge wartet.

Wenn ein schnelles Nebeneinkommen für dich oberste Priorität hat, findest du in Enebas Leitfaden „Wie man schnell 200 $ verdient“ Optionen, die über Mikrotasks hinausgehen.

💡Wissenswertes PayPal-Mindestbetrag: 10 €. Payoneer-Mindestbetrag: 20 €. Zahlungen: Die wöchentliche Abrechnung erfolgt, sobald die Beträge zur Auszahlung fällig sind. Verfügbarkeit: Registrierung und Zahlungsmethoden variieren je nach Land.

Flexible Aufgaben Clickworker 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wählen Sie kurze Online-Aufträge aus, sobald diese verfügbar sind, und arbeiten Sie nach Ihrem eigenen Zeitplan. Bei Clickworker anmelden

3. BELAY [Am besten geeignet für erfahrene Remote-Fachkräfte]

BELAY vermittelt in den USA ansässige Fachkräfte an Kunden, die nach virtuellen Assistenten, Buchhaltern, Führungsassistenten und Marketing-Support suchen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Jobbörsen prüfen diese professionellen Vermittlungsdienste die Bewerber und bringen zugelassene Freiberufler mit Kunden zusammen. Das ist nützlich, wenn Sie bereits über Erfahrung verfügen und lieber weniger Zeit damit verbringen möchten, selbst nach Kunden zu suchen.

Aktuelle Stellenangebote zeigen viele Kernpositionen für Freiberufler im Bereich von etwa 20 bis 35 US-Dollar pro Stunde, je nach Position. Stellen als Assistent der Geschäftsleitung liegen eher am unteren Ende der Skala, während einige Marketing- und leitende Support-Positionen höhere Vergütungen bieten.

Warum BELAY sich von anderen abhebt:

Kundenvermittlung: Sie müssen nicht jeden Kunden komplett auf eigene Faust akquirieren.

Sie müssen nicht jeden Kunden komplett auf eigene Faust akquirieren. Remote-First-Arbeit: Die Stellen sind auf die Arbeit von zu Hause aus ausgelegt.

Die Stellen sind auf die Arbeit von zu Hause aus ausgelegt. Fachliche Nischen: Die Plattform konzentriert sich auf Verwaltung, Buchhaltung, Assistenz für Führungskräfte und Marketing statt auf allgemeine Gelegenheitsjobs.

Die Plattform konzentriert sich auf Verwaltung, Buchhaltung, Assistenz für Führungskräfte und Marketing statt auf allgemeine Gelegenheitsjobs. Langfristige Kundenbeziehungen: Erfolgreiche Vermittlungen können eine beständigere Arbeit bieten als einmalige freiberufliche Aufträge.

Der Nachteil ist, dass es sich hierbei nicht um eine App für Sofortaufträge handelt. Eine Bewerbung bedeutet nicht, dass Sie sofort einen Kunden erhalten, und es gibt keinen einheitlichen Auszahlungsplan oder Tarif, der für jeden Vertrag gilt.

Unter den professionellen Vermittlungsdiensten ist BELAY eine der besseren Optionen für erfahrene Remote-Mitarbeiter, die Unterstützung bei der Vermittlung wünschen, ohne ein völlig unabhängiges freiberufliches Unternehmen zu betreiben.

Weitere Ideen für besser bezahlte freiberufliche Tätigkeiten und Auftragsarbeiten findest du in Enebas Leitfaden, wie man schnell 2.000 Dollar verdient.

💡Wissenswertes Bewerbung: Kostenlos. Typische angegebene Vergütungen: Etwa 20–35 $/Stunde für aktuelle Kernpositionen als Auftragnehmer. Art der Arbeit: Remote-Auftragsarbeit. Am besten geeignet für: Personen mit fundierter Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung oder Marketing.

Geprüfte Kundenvermittlung BELAY 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie passende Remote-Kunden in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Marketing. Stellenangebote anzeigen

4. Instawork [Am besten geeignet für flexible Schichten vor Ort]

Instawork ist einer der besten Jobvermittlungsdienste, wenn du einzelne lokale Schichten anstelle einer herkömmlichen Festanstellung suchst. Zu den verfügbaren Stellen gehören Tätigkeiten im Gastgewerbe, im Lager, im Eventbereich, in der Gastronomie und als allgemeine Hilfskraft.

Einstiegspositionen können relativ schnell genehmigt werden, sobald die grundlegenden Profilvoraussetzungen erfüllt sind, während qualifizierte Tätigkeiten wie Barkeeper oder Koch in der Küchenlinie zusätzliche Erfahrung, Tests, Zertifizierungen oder eine Genehmigung erfordern können.

Der Vergütungssatz wird vor der Buchung angezeigt, daher gibt es keinen einheitlichen plattformweiten Stundensatz.

Was Instawork so nützlich macht:

Transparente Schichtlöhne: Sie können sehen, wie viel eine Schicht einbringt, bevor Sie sie annehmen.

Sie können sehen, wie viel eine Schicht einbringt, bevor Sie sie annehmen. Flexible Planung: Wählen Sie einzelne Schichten aus, anstatt sich auf einen festen Wochenplan festzulegen.

Wählen Sie einzelne Schichten aus, anstatt sich auf einen festen Wochenplan festzulegen. Vielfältige Jobkategorien: Es können Stellen in den Bereichen Gastronomie, Lager, Eventmanagement, Gastronomie und andere lokale Tätigkeiten angeboten werden.

Es können Stellen in den Bereichen Gastronomie, Lager, Eventmanagement, Gastronomie und andere lokale Tätigkeiten angeboten werden. Optionale schnellere Auszahlung: Berechtigte Arbeitnehmer können über Instapay möglicherweise vorzeitig auf ihre Verdienste zugreifen.

Bei berechtigten 1099-Schichten kann Instapay den Verdienst kurz nach dem Ausstempeln überweisen. Bei W-2-Schichten funktioniert Instapay anders: Berechtigte Arbeitnehmer erhalten 60 % des geschätzten Bruttoverdienstes vorzeitig, abzüglich der anfallenden Gebühr, während der Restbetrag dem normalen Abrechnungszyklus folgt.

Dieser Unterschied ist wichtig. Instawork kann Ihnen schnell eine Schicht vermitteln, aber als neuer Nutzer sollten Sie nicht davon ausgehen, dass jede Schicht für eine Sofortzahlung in Frage kommt.

Als einer der besten Vermittlungsdienste für flexible lokale Jobs besteht sein größter Vorteil darin, dass man den Auftrag, den Zeitplan und den Stundensatz einsehen kann, bevor man sich festlegt.

💡Wissenswertes Wöchentliche Bezahlung: Kostenlos. Instapay-Gebühr: 5 %, sofern verfügbar. W-2 Instapay: 60 % des geschätzten Bruttoverdienstes werden vorzeitig ausgezahlt; der Rest folgt mit der Gehaltsabrechnung. Verfügbarkeit: Das Angebot an Schichten und die Berechtigung für Instapay variieren je nach Markt.

Flexible Arbeitszeiten Instawork 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchsuche lokale Schichten, sieh dir den Lohn im Voraus an und wähle aus, wann du arbeiten möchtest. Schichten suchen

5. Snagajob [Am besten für Jobs auf Stundenbasis]

Snagajob konzentriert sich in erster Linie auf Stundenjobs und lokale Stellenangebote in Bereichen wie Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, Logistik und Kundenservice.

Die Plattform ähnelt eher traditionellen Stellenvermittlungsdiensten als Instawork: Snagajob hilft Ihnen dabei, offene Stellen zu finden und sich darauf zu bewerben, doch der Arbeitgeber kümmert sich in der Regel um Vorstellungsgespräche, die Einstellung, die Vergütung und die Gehaltsabrechnung.

Das bedeutet, dass es bei Snagajob keine einheitliche Gehaltsspanne gibt. Ausschlaggebend ist der Lohn, der bei jeder einzelnen Stellenanzeige angegeben ist.

Was Snagajob gut macht:

Fokus auf Stundenjobs: Die Stellenanzeigen orientieren sich an den Jobs, nach denen Beschäftigte im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Lagerwesen und im Gastgewerbe tatsächlich suchen.

Die Stellenanzeigen orientieren sich an den Jobs, nach denen Beschäftigte im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Lagerwesen und im Gastgewerbe tatsächlich suchen. Lokale Filterfunktion: Dies ist nützlich, wenn die Pendelstrecke genauso wichtig ist wie die Stelle selbst.

Dies ist nützlich, wenn die Pendelstrecke genauso wichtig ist wie die Stelle selbst. Teilzeit- und Vollzeitoptionen: Sie sind nicht auf eine Beschäftigungsform beschränkt.

Sie sind nicht auf eine Beschäftigungsform beschränkt. Kostenloser Zugang für Arbeitssuchende: Das Stöbern in den Angeboten und das Bewerben sind kostenlos.

Da sich Stellenanzeigen schnell ändern können, sollten Sie die Website des Arbeitgebers selbst überprüfen, bevor Sie sensible Daten übermitteln. Eine aktuelle Stellenanzeige ist nicht gleichbedeutend mit einer garantierten freien Stelle.

Unter den Jobsuchdiensten ist Snagajob die sinnvollste Wahl, wenn Sie eine konventionelle Arbeitgeberbeziehung anstreben und nicht auf freiberufliche Kunden oder einmalige App-Schichten setzen möchten.

💡Wissenswertes Kosten für Arbeitssuchende: Kostenlos. Vergütung: Wird vom Arbeitgeber festgelegt. Auszahlung: Nach dem Lohnzahlungsplan des Arbeitgebers. Am besten geeignet für: Lokale Stunden- und Schichtjobs.

Stundenjobs Snagajob 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchsuchen Sie kostenlose lokale Stellenanzeigen mit Schwerpunkt auf Stundenjobs, Tätigkeiten im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Stellenangebote suchen

6. Thumbtack [Am besten geeignet für lokale Dienstleistungsaufträge]

Thumbtack richtet sich eher an Dienstleister als an gewöhnliche Arbeitssuchende. Sie erstellen ein Unternehmensprofil, wählen die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen aus und zahlen für qualifizierte Anfragen von potenziellen Kunden.

Es fallen keine Abonnement-, Jahres- oder Mitgliedsbeiträge für die Teilnahme an, aber die Preise für Leads variieren je nach Dienstleistung, Standort, Wettbewerb und den Limits, die Sie in Ihrem Konto festlegen.

Behandeln Sie Thumbtack daher nicht wie eine Plattform, auf der jeder Dienstleister denselben Betrag zahlt. Ihre tatsächlichen Kosten hängen von der Art der Aufträge ab, die Sie anstreben.

Was Thumbtack auszeichnet:

Kostenloses Unternehmensprofil: Du kannst deine Präsenz aufbauen, bevor du dich auf ein wiederkehrendes Abonnement festlegst.

Du kannst deine Präsenz aufbauen, bevor du dich auf ein wiederkehrendes Abonnement festlegst. Lokale Kundenkontakte: Die Plattform richtet sich an Personen, die bereits nach einer Dienstleistung suchen.

Die Plattform richtet sich an Personen, die bereits nach einer Dienstleistung suchen. Budgetkontrolle: Fachleute können selbst festlegen, wie viel sie für Kundenkontakte ausgeben möchten.

Fachleute können selbst festlegen, wie viel sie für Kundenkontakte ausgeben möchten. Breites Leistungsspektrum: Reinigungsdienste, Fotografie, Heimwerkerarbeiten, Unterricht, Coaching und Event-Dienstleistungen – all das passt hierher.

Ihr Verdienstpotenzial ergibt sich aus dem Preis Ihrer Aufträge abzüglich der Kosten für Kundenakquise, Material, Fahrtkosten, Steuern und sonstige Betriebsausgaben.

Unter den Vermittlungsdiensten für selbstständige Fachleute vor Ort kann Thumbtack nützlich sein, wenn Sie bereits wissen, welchen Wert ein profitabler Kunde für Sie hat. Wenn Sie ganz neu in einem Gewerbezweig sind, ist es viel riskanter, für Kundenkontakte zu bezahlen, bevor Sie Ihre Gewinnspannen kennen.

💡Wissenswertes Profil: Kostenlos. Kosten für Kundenkontakte: Variabel. Bezahlung durch den Kunden: Hängt davon ab, wie Sie in Rechnung stellen oder Zahlungen einziehen. Am besten geeignet für: Etablierte lokale Fachkräfte, die ihre Gewinnspanne kennen.

Lokale Interessenten gewinnen Thumbtack 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie ein kostenloses Profil und legen Sie fest, wie viel Sie für lokale Leads zu zahlen bereit sind. Leads generieren

7. Care.com [Am besten geeignet für Pflege- und Betreuungsaufgaben]

Care.com vermittelt Pflegekräfte an Familien, die Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Haushaltshilfe, Tierbetreuung und andere Haushaltshilfen suchen.

Betreuungskräfte legen ihre eigenen Tarife fest, anstatt einen festen Plattformlohn zu erhalten. Die nationalen Durchschnittswerte für die wichtigsten Betreuungskategorien liegen oft bei etwa 20–22 $ pro Stunde, wobei die lokalen Tarife je nach Erfahrung, Aufgabenbereich und Stadt deutlich höher oder niedriger ausfallen können.

Was Care.com so nützlich macht:

Gezielte Zielgruppe: Familien suchen bereits gezielt nach Betreuungspersonal oder Haushaltshilfe.

Familien suchen bereits gezielt nach Betreuungspersonal oder Haushaltshilfe. Vielfältige Kategorien: Babysitting, Seniorenbetreuung, Tierbetreuung, Haushaltshilfe und ähnliche Tätigkeiten sind alle auf einer Plattform vereint.

Babysitting, Seniorenbetreuung, Tierbetreuung, Haushaltshilfe und ähnliche Tätigkeiten sind alle auf einer Plattform vereint. Flexible Preisgestaltung: Sie können Ihre Preise entsprechend Ihrer Erfahrung und dem lokalen Markt festlegen.

Sie können Ihre Preise entsprechend Ihrer Erfahrung und dem lokalen Markt festlegen. Potenzial für langfristige Kundenbeziehungen: Aus einer erfolgreichen Vermittlung kann statt einer einmaligen Buchung eine regelmäßige wöchentliche Tätigkeit werden.

Einzelne Betreuer müssen sich vor dem Kontakt mit Familien der von Care.com vorgeschriebenen grundlegenden Hintergrundüberprüfung unterziehen; für aktive Betreuer gibt es zusätzliche laufende Überprüfungen.

Mitgliedschaft und Zugriff auf Funktionen können bei Betreuer- und Familienkonten variieren; überprüfen Sie daher die aktuellen Anmeldebedingungen, anstatt davon auszugehen, dass alle Funktionen kostenlos sind.

Unter den professionellen Vermittlungsdiensten für Pflegeberufe ist Care.com besonders nützlich, da die Plattform so zielgerichtet ist, dass Familien bereits genau nach der Dienstleistung suchen, die Sie anbieten.

💡Wissenswertes Hintergrundüberprüfung: Für einzelne Pflegekräfte erforderlich, bevor sie mit Familien in Kontakt treten dürfen. Tarife: Werden von den Pflegekräften und der Marktnachfrage festgelegt. Durchschnitt: Landesweit etwa 20–22 $ pro Stunde für die wichtigsten Pflegekategorien. Am besten geeignet für: Erfahrene Kinderbetreuer, Seniorenbetreuer, Tierbetreuer und Haushaltshilfen.

Pflegejobs Care.com 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren Tarif fest und nehmen Sie Kontakt zu Familien auf, die eine dauerhafte oder gelegentliche Betreuung suchen. Arbeit finden

8. FlexJobs [Am besten geeignet für geprüfte Remote-Stellenangebote]

FlexJobs ist einer der wenigen kostenpflichtigen Jobsuchdienste auf dieser Liste. Anstatt einen Anteil Ihres späteren Gehalts einzubehalten, verkauft der Dienst den Zugang zu einer geprüften Datenbank mit Remote-Jobs, Hybrid-Jobs, Teilzeitstellen und flexiblen Arbeitsmodellen.

Die aktuellen Preise beginnen bei 2,95 $ für 14 Tage; danach verlängert sich das Abonnement alle vier Wochen für 23,95 $, sofern es nicht gekündigt wird. Bei längeren Abonnements sinken die effektiven monatlichen Kosten.

Wofür Sie bei FlexJobs bezahlen:

Geprüfte Anzeigen: Die Plattform überprüft die Anzeigen, bevor sie veröffentlicht werden.

Die Plattform überprüft die Anzeigen, bevor sie veröffentlicht werden. Filter für Remote- und flexible Arbeitsmodelle: Einfacher als das Durchsuchen allgemeiner Jobbörsen, die vorwiegend Büroarbeitsplätze anbieten.

Einfacher als das Durchsuchen allgemeiner Jobbörsen, die vorwiegend Büroarbeitsplätze anbieten. Stellenbenachrichtigungen: Nützlich, wenn Sie nach einer ganz bestimmten Stelle oder Arbeitszeit suchen.

Nützlich, wenn Sie nach einer ganz bestimmten Stelle oder Arbeitszeit suchen. Bewerbungstools: Zusätzliche Ressourcen sind in der Mitgliedschaft enthalten.

Beachten Sie, dass FlexJobs Sie weder einstellt noch bezahlt. Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, Angebote und die Gehaltsabrechnung werden von dem Arbeitgeber geregelt, bei dem Sie letztendlich eingestellt werden.

Als einer der besten Jobvermittlungsdienste für Remote-Arbeit ist der Hauptvorteil die Zeitersparnis beim Filtern der Stellenangebote – nicht eine schnellere, garantierte Einstellung.

💡Wissenswertes Testphase: 2,95 $ für 14 Tage. Verlängerung: 23,95 $ alle vier Wochen. Bezahlung: Wird von dem Arbeitgeber festgelegt, bei dem du letztendlich anfängst. Am besten geeignet für: Bewerber für Remote-Jobs, denen die Vorauswahl so wichtig ist, dass sie dafür bereit sind zu zahlen.

Geprüfte Stellenangebote für die Arbeit im Homeoffice FlexJobs 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlen Sie für eine geprüfte Datenbank mit Stellenangeboten für Remote-Arbeit, Hybridarbeit und flexible Arbeitsmodelle. Stellenangebote durchsuchen

9. Wir arbeiten im Homeoffice [Am besten geeignet für die Suche ausschließlich nach Remote-Stellen]

„Wir arbeiten im Homeoffice“ konzentriert sich ausschließlich auf Remote-Arbeit und erleichtert es Ihnen, lokale und ausschließlich im Büro stattfindende Stellenangebote zu überspringen, wenn das nicht das ist, wonach Sie suchen.

Die „Basic“-Mitgliedschaft ist kostenlos und umfasst einen maßgeschneiderten Feed, das Hochladen Ihres Lebenslaufs, gespeicherte Stellenangebote, das Folgen von Unternehmen sowie eine kostenlose ATS-Lebenslaufprüfung. WWR Pro bietet im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements zusätzliche Tools.

Was „Wir arbeiten im Homeoffice“ auszeichnet:

Fokus ausschließlich auf Remote-Arbeit: Sie müssen sich nicht durch Tausende von Stellenangeboten für Büroarbeit durchklicken.

Sie müssen sich nicht durch Tausende von Stellenangeboten für Büroarbeit durchklicken. Kostenlose Basissuche: Zum Stöbern und Bewerben ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich.

Zum Stöbern und Bewerben ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich. Starke Berufskategorien: Stellen in den Bereichen Programmierung, Design, Marketing, Vertrieb, Support, Produktentwicklung und Management sind häufig vertreten.

Stellen in den Bereichen Programmierung, Design, Marketing, Vertrieb, Support, Produktentwicklung und Management sind häufig vertreten. Optionale Pro-Tools: Kostenpflichtige Funktionen stehen zur Verfügung, wenn Sie mehr Unterstützung bei der Jobsuche wünschen.

Eine Einschränkung ist die geografische Zulässigkeit. „Remote“ bedeutet nicht immer „von überall aus arbeiten“. Viele Stellenanzeigen beschränken sich auf Bewerber aus den USA, Europa, einer bestimmten Zeitzone oder Ländern, in denen der Arbeitgeber rechtlich Personal einstellen darf.

Im Vergleich zu allgemeineren Stellenvermittlungsdiensten spart „Wir arbeiten im Homeoffice“ Zeit, indem die Suche ausschließlich auf Remote-Stellen konzentriert wird.

💡Wissenswertes Basic: Kostenlos. Pro: 14,95 $/Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Vergütung: Wird von jedem Arbeitgeber festgelegt. Am besten geeignet für: Personen, die ausschließlich an Remote-Arbeit interessiert sind.

Kostenlose Remote-Anzeigen We Work Remotely 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach einem auf Remote-Arbeit ausgerichteten Forum mit einem nützlichen kostenlosen Mitgliedschaftsangebot. Stellenangebote durchsuchen

10. Indeed Flex [Am besten geeignet, um die Vergütung für Schichten im Voraus zu sehen]

Indeed Flex ist eine flexible Personalvermittlungsplattform, auf der zugelassene Arbeitskräfte nach befristeten Schichten suchen und den angebotenen Stundensatz einsehen können, bevor sie diese annehmen.

Damit ähnelt die Plattform eher Instawork als traditionellen Jobsuchdiensten wie Snagajob. Man stöbert nicht einfach nur in Stellenanzeigen von Arbeitgebern, sondern nutzt eine Personalvermittlungsplattform, die dabei hilft, Arbeitskräfte in einzelne Schichten zu vermitteln.

Die Bezahlung variiert je nach Stadt, Arbeitgeber, Position und Schicht, daher ist es sinnvoller, die konkrete Stellenanzeige zu prüfen, als sich auf einen nationalen Durchschnittsstundenlohn zu verlassen.

Was Indeed Flex so nützlich macht:

Vor der Buchung angezeigter Lohn: Sie kennen den Schichtlohn, bevor Sie sich festlegen.

Sie kennen den Schichtlohn, bevor Sie sich festlegen. Flexible Einsatzplanung: Wählen Sie Schichten aus, die sich mit Ihrer sonstigen Arbeit oder Ihren Verpflichtungen vereinbaren lassen.

Wählen Sie Schichten aus, die sich mit Ihrer sonstigen Arbeit oder Ihren Verpflichtungen vereinbaren lassen. Modell der Zeitarbeit: Ideal für Personen, die nicht unbedingt einen festen Arbeitgeber suchen.

Ideal für Personen, die nicht unbedingt einen festen Arbeitgeber suchen. Bezahlung noch am selben Tag: Berechtigte Mitarbeiter können bis zu 50 % des anrechenbaren Schichtlohns vorzeitig erhalten.

Der verbleibende anspruchsberechtigte Lohn wird gemäß dem normalen Auszahlungsplan der Plattform ausgezahlt.

Die größte Einschränkung ist die Verfügbarkeit. Selbst die besten Vermittlungsdienste können keine Schichten schaffen, wenn vor Ort keine Nachfrage seitens der Arbeitgeber besteht. Daher hängen Anzahl und Vielfalt der Stellenangebote stark von Ihrem Markt ab.

💡Wissenswertes Anmeldung: Kostenlos. Bezahlung am selben Tag: Bis zu 50 % des berechtigten Schichtlohns. Restlohn: Im normalen Zahlungsplan enthalten. Am besten geeignet für: Arbeitnehmer, die flexible Schichten mit transparenten Vergütungssätzen wünschen.

Schichtzulage Indeed Flex 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie Ihre Schichtvergütung im Voraus und greifen Sie vorzeitig auf einen Teil Ihres anspruchsberechtigten Verdienstes zu. Schichten suchen

11. Handshake [Am besten geeignet für Studierende und Absolventen]

Handshake ist auf die Rekrutierung von Berufseinsteigern ausgerichtet und damit einer der relevantesten Jobportale für Studierende, Absolventen und Personen mit begrenzter Berufserfahrung.

Studierende können damit Stellenangebote, Praktika, Arbeitgeberveranstaltungen und Karrieremöglichkeiten entdecken, die speziell auf Berufseinsteiger zugeschnitten sind.

Was Handshake auszeichnet:

Fokus auf Berufseinsteiger: Arbeitgeber suchen aktiv nach Studierenden und Absolventen.

Arbeitgeber suchen aktiv nach Studierenden und Absolventen. Praktika und Einstiegspositionen: Diese gehen nicht in Tausenden von Stellenangeboten für Berufserfahrene unter.

Diese gehen nicht in Tausenden von Stellenangeboten für Berufserfahrene unter. Karriereveranstaltungen: Die Plattform vermittelt den Nutzern außerdem Zugang zu Arbeitgeberveranstaltungen und Recruiting-Events.

Die Plattform vermittelt den Nutzern außerdem Zugang zu Arbeitgeberveranstaltungen und Recruiting-Events. Hochschulbezogene Profile: Berechtigte Nutzer können von Verbindungen zu ihrer Universität oder Hochschule profitieren.

Handshake zahlt den Bewerbern kein Geld direkt aus. Sobald Sie eingestellt werden, erfolgen Vergütung und Gehaltsabrechnung durch den Arbeitgeber.

Bei Stellenvermittlungsdiensten für Berufseinsteiger besteht der größte Vorteil darin, dass ein kurzer Lebenslauf nicht automatisch ein Nachteil ist, da genau diese Zielgruppe von vielen Arbeitgebern gesucht wird.

💡Wissenswertes Zugang für Studierende: In der Regel kostenlos. Vergütung: Wird vom Arbeitgeber festgelegt. Am besten geeignet für: Studierende, Absolventen und Hochschulabsolventen. Einschränkung: Die verfügbaren Funktionen können von der Teilnahme der Hochschule und der Art des Kontos abhängen.

Berufseinstieg Handshake 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Praktika und Einstiegspositionen, die speziell auf die Rekrutierung von Studierenden ausgerichtet sind. Stellenangebote finden

12. Jobcase [Am besten geeignet für die gemeinschaftsbasierte Jobsuche]

Jobcase kombiniert reguläre Stellenanzeigen mit einer Arbeitnehmer-Community, in der Mitglieder über Arbeitgeber, Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und alltägliche Probleme am Arbeitsplatz diskutieren können.

Der Dienst ist für Arbeitssuchende kostenlos. Wie andere Jobportale im Forum-Stil ist Jobcase nicht dein Arbeitgeber, daher hängen Gehalt und Gehaltsabrechnung von dem Unternehmen ab, bei dem du letztendlich einsteigst.

Was Jobcase zusätzlich zu den Stellenanzeigen bietet:

Kostenlose Stellensuche: Für den Basiszugang für Arbeitssuchende ist kein Abonnement erforderlich.

Für den Basiszugang für Arbeitssuchende ist kein Abonnement erforderlich. Nutzer-Community: Nutzer können Fragen stellen und Erfahrungen am Arbeitsplatz vergleichen.

Nutzer können Fragen stellen und Erfahrungen am Arbeitsplatz vergleichen. Karriere-Ressourcen: Neben Stellenangeboten gibt es Unterstützung bei der Erstellung von Lebensläufen und bei der Jobsuche.

Neben Stellenangeboten gibt es Unterstützung bei der Erstellung von Lebensläufen und bei der Jobsuche. Breite regionale Abdeckung: Die Plattform eignet sich besonders gut für die Suche nach Stundenjobs und täglichen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Das Community-Element ist der Hauptgrund, warum man diese Plattform anderen allgemeinen Jobbörsen vorziehen sollte. Denken Sie jedoch daran, dass die Beiträge der Nutzer persönliche Erfahrungen widerspiegeln und keine verifizierten Garantien über einen Arbeitgeber darstellen.

Unter den kostenlosen Jobsuchdiensten eignet sich Jobcase gut als zusätzlicher Suchkanal und nicht als Ersatz für alle anderen Jobbörsen, die Sie nutzen.

💡Wissenswertes Kosten: Für Arbeitssuchende kostenlos. Vergütung: Wird vom Arbeitgeber festgelegt. Auszahlung: Entsprechend dem Zahlungsplan des Arbeitgebers. Am besten geeignet für: Arbeitnehmer, die Stellenanzeigen sowie den Austausch mit anderen Nutzern suchen.

Kostenloses Community-Forum Jobcase 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie kostenlos nach Stellenangeboten und erhalten Sie zusätzliche Informationen aus einer großen Community von Arbeitssuchenden. Kostenlos anmelden

13. Angi [Am besten geeignet für etablierte Dienstleistungsunternehmen im Heimbereich]

Angi bringt Hausbesitzer mit Handwerkern und lokalen Dienstleistern für den Hausbereich zusammen. Ähnlich wie Thumbtack sollte die Plattform eher als Quelle für Kundenkontakte denn als reguläre Stellenbörse betrachtet werden.

Die Erstellung eines Unternehmensprofils ist kostenlos, während Fachleute je nach Dienstleistung, Markt und Tarif für Kundenkontakte oder Werbung bezahlen können. Angi veröffentlicht keinen einheitlichen Preis für Kundenkontakte, der für alle Handwerker gilt.

Was Angi etablierten Fachleuten bieten kann:

Zielgruppe im Bereich Hausdienstleistungen: Die Nutzer suchen bereits nach Handwerkern und lokalen Unternehmen.

Die Nutzer suchen bereits nach Handwerkern und lokalen Unternehmen. Kostenloses Unternehmensprofil: Sie können sich präsentieren, ohne im Voraus eine einheitliche Mitgliedsgebühr zu zahlen.

Sie können sich präsentieren, ohne im Voraus eine einheitliche Mitgliedsgebühr zu zahlen. Leads- und Werbemöglichkeiten: Unternehmen können für zusätzliche Kundenakquise bezahlen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Unternehmen können für zusätzliche Kundenakquise bezahlen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Breites Leistungsspektrum: Reinigung, Renovierung, Rasenpflege, Malerarbeiten, Handwerkerdienste, Sanitärarbeiten und andere Dienstleistungen rund ums Haus sind alle abgedeckt.

Für den „Angi Approved“-Status und den Zugang zu Werbemöglichkeiten können für Unternehmen zusätzliche Anforderungen gelten, darunter entsprechende Lizenzen und Hintergrundüberprüfungen.

Professionelle Vermittlungsdienste wie Angi sind finanziell nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kundenakquisitionskosten kennen. Ein Lead im Wert von 40 Dollar kann für einen Auftrag im Wert von 2.000 Dollar hervorragend sein, für einen im Wert von 70 Dollar jedoch katastrophal.

💡Wissenswertes Profil: Kostenlos erstellen. Preise für Leads: Variieren je nach Kategorie und Markt. Lizenzen: Halten Sie alle Lizenzen ein, die in Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde erforderlich sind. Am besten geeignet für: Bestehende Dienstleistungsunternehmen mit Potenzial für mehr Kunden.

Stabile Lead-Pipeline Angi 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie ein kostenloses Unternehmensprofil und zahlen Sie für Leads oder Sichtbarkeit, wenn es sinnvoll ist. Leads generieren

14. GigSmart [Am besten geeignet für kurzfristige Aufträge]

Die „Get Gigs“-Plattform von GigSmart vermittelt Arbeitnehmern kurzfristige Schichten und projektbezogene Aufträge. Sie ist nützlich, wenn du neben Instawork oder Indeed Flex eine weitere App für flexible Arbeit suchst, anstatt dich auf einen festen Arbeitsplan festzulegen.

Die Bezahlung wird vom auftraggebenden Unternehmen angegeben und variiert je nach Auftrag, sodass es keinen verlässlichen plattformweiten Stundensatz gibt.

Bei 1099-konformen Schichtverdiensten wird das Geld in das „Worker Wallet“ überwiesen. Standardauszahlungen sind kostenlos, während schnellere Überweisungen auf Debitkarten 3 % kosten, bei einem Mindestbetrag von 1 $.

Was GigSmart nützlich macht:

Flexibilität auf kurze Sicht: Wählen Sie einzelne Schichten oder Projekte statt eines festen Dienstplans.

Wählen Sie einzelne Schichten oder Projekte statt eines festen Dienstplans. Transparente Auftragsdetails: Prüfen Sie den Vergütungssatz, den Ort und die Aufgabenstellung, bevor Sie den Auftrag annehmen.

Prüfen Sie den Vergütungssatz, den Ort und die Aufgabenstellung, bevor Sie annehmen. Verschiedene Auszahlungsgeschwindigkeiten: Wählen Sie kostenlose Standardüberweisungen oder zahlen Sie für einen schnelleren Zugang.

Wählen Sie kostenlose Standardüberweisungen oder zahlen Sie für einen schnelleren Zugang. Zusätzliche lokale Quelle für Schichten: Die App kann andere Personalvermittlungs-Apps ergänzen, wenn eine Plattform nur begrenzt Arbeit in der Nähe anbietet.

Pro Arbeitsstunde fällt zudem eine „Trust and Support“-Gebühr in Höhe von 1 US-Dollar an. Vergleichen Sie daher Ihre endgültigen Einnahmen nach Abzug der Gebühren, anstatt sich nur auf den angegebenen Stundensatz zu konzentrieren.

Unter den Vermittlungsdiensten für Zeitarbeit lohnt es sich, GigSmart in Betracht zu ziehen, wenn Sie ein größeres lokales Angebot an Schichten wünschen – insbesondere, wenn Sie sich nicht allein auf eine Personalvermittlungs-App verlassen möchten.

💡Wissenswertes Gebühr für Arbeitnehmer: 1 $ „Trust and Support“-Gebühr pro Gig-Stunde. Standardauszahlung: Kostenlos. Direkte Überweisung: 3 %, mindestens 1 $. Arbeitnehmer-Wallet: Derzeit für 1099-Schichtverdienste, nicht für W-2-Einkünfte.

Kurze Auftritte GigSmart 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wählen Sie kurze Aufträge aus und entscheiden Sie sich für kostenlose Standardauszahlungen oder kostenpflichtige, schnellere Auszahlungen. Gigs finden

So haben wir diese 14 Jobvermittlungsdienste ausgewählt

Die besten Jobvermittlungsdienste sollten nicht alle dasselbe anbieten. Eine Liste mit 14 nahezu identischen Jobbörsen wäre nicht besonders hilfreich, daher haben wir verschiedene Wege zu bezahlter Arbeit zusammengestellt:

Flexible Personalvermittlung für Schichtarbeit.

Vermittlung von Fachkräften für die Telearbeit.

Nachhilfe.

Pflege.

Stundenlohnbeschäftigung.

Online-Stellenbörsen.

Rekrutierung von Berufseinsteigern.

Lokale Kundenkontakte.

Mikroaufgaben und Kurzprojekte.

Außerdem haben wir Stellenvermittlungsdienste priorisiert, die klare Informationen darüber bieten, wie Arbeitskräfte tatsächlich an Stellenangebote kommen, was der Dienst kostet und wer die Bezahlung abwickelt.

Bei professionellen Vermittlungsdiensten, die Löhne nicht direkt abwickeln, haben wir darauf verzichtet, Auszahlungsfristen anzugeben. Dies wird von Ihrem Arbeitgeber oder Kunden geregelt.

Ebenso werden genaue Verdienstangaben nicht als Garantien dargestellt. Die Vergütungssätze variieren je nach Stadt, Position, Erfahrung, Arbeitszeit, Wettbewerb und dem jeweiligen Arbeitgeber oder Kunden.

Stellenvermittlungsdienste im Vergleich auf einen Blick

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick, ohne jeden Testbericht auf einen mobilen Bildschirm quetschen zu müssen.

Dienst Kosten Typische Vergütung Am besten geeignet für Wyzant 25 % Gebühr Häufig werden 30–60+ $/Std. angegeben Nachhilfelehrer Clickworker Kostenlos; Auszahlungsgebühren variieren Aufgabenbasiert Mikroaufgaben BELAY Kostenlose Bewerbung Etwa 20–35 $/Stunde für viele aktuelle Stellen Fachkräfte im Homeoffice Instawork Kostenlos; optionale Instapay-Gebühr Schichtabhängig Flexible lokale Schichten Snagajob Kostenlos Vom Arbeitgeber festgelegt Stundenjobs Thumbtack Kostenloses Profil; kostenpflichtige Anfragen Vom Kunden festgelegt Lokale Fachkräfte Care.com Mitgliedschaft/Funktionen variieren Durchschnittlich ca. 20–22 $/Stunde Pflegearbeit FlexJobs Ab 2,95 $ Vom Arbeitgeber festgelegt Geprüfte Remote-Jobs Wir arbeiten im Homeoffice Kostenlose Stufe Vom Arbeitgeber festgelegt Remote-Stellen Indeed Flex Kostenlos Schichtbezogen Befristete Schichten Handshake Kostenlos für Studenten Vom Arbeitgeber festgelegt Berufseinsteiger Jobcase Kostenlos Vom Arbeitgeber festgelegt Stellensuche vor Ort Angi Kostenloses Profil; kostenpflichtige Kontaktanfragen/Anzeigen Vom Kunden festgelegt Dienstleister für Haus- und Gartenarbeiten GigSmart Gebühr von 1 $ pro Stunde für Aufträge Auftragsspezifisch Kurzfristige Arbeit

Keine einzelne Option schneidet in jeder Kategorie am besten ab. Die besten Jobvermittlungsdienste für kurzfristige Einsätze unterscheiden sich deutlich von professionellen Jobvermittlungsdiensten, die speziell auf Buchhalter, Assistenten, Freiberufler oder Nachhilfelehrer zugeschnitten sind.

Eine sinnvolle Strategie besteht darin, einen Dienst für Ihr Hauptziel und eine sekundäre Plattform zu nutzen, anstatt auf allen 14 Jobsuchdiensten halbfertige Profile anzulegen.

Play-to-Earn: Belohnungs-Apps als Ergänzung zur Jobsuche

Belohnungs-Apps sind kein Ersatz für Jobsuchdienste. Man sollte sie eher als etwas betrachten, das man in der Freizeit nutzen kann, während Bewerbungen, Vorstellungsgespräche oder die Vermittlung an Kunden noch laufen.

„Snakzy“ ist Enebas eigene „Play-to-Earn“-Option, während „BigCash“ und „KashKick“ weitere Möglichkeiten für belohnungsbasierte Aufgaben und Angebote bieten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 5 $ Kostenlos BigCash 5 Kostenlos KashKick Je nach Angebot Kostenlos (ab 18 Jahren, nur USA/Großbritannien)

Wenn du dich lieber allgemeiner mit Reward-Gaming beschäftigen möchtest, findest du in Enebas Übersicht über die besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, weitere Optionen.

Verbringst du bereits einen Großteil deiner Freizeit mit Spielen? Eneba erklärt außerdem, wie man auf Roblox Geld verdienen kann und was diese Verdienstmöglichkeiten realistisch gesehen beinhalten.

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Was nicht funktioniert

Nicht jede Website, die sich als einer der besten Jobvermittlungsdienste bezeichnet, verdient Ihr Geld oder Ihre persönlichen Daten.

Ein paar Warnzeichen sollten Sie jedes Mal im Auge behalten:

„Pay-to-get-hired“-Modelle: Die Bezahlung für optionale Tools oder eine kuratierte Jobbörse ist etwas anderes als die Bezahlung einer Person, die Ihnen einen Arbeitsplatz verspricht. Seriöse Arbeitgeber verlangen in der Regel keine Vorauszahlung, nur um Sie einzustellen.

Die Bezahlung für optionale Tools oder eine kuratierte Jobbörse ist etwas anderes als die Bezahlung einer Person, die Ihnen einen Arbeitsplatz verspricht. Seriöse Arbeitgeber verlangen in der Regel keine Vorauszahlung, nur um Sie einzustellen. Gefälschte Remote-Jobs: Seien Sie misstrauisch, wenn ein angeblicher Arbeitgeber sofort Bankdaten, Kryptowährung, Geschenkkarten oder Geld für Ausrüstung verlangt.

Seien Sie misstrauisch, wenn ein angeblicher Arbeitgeber sofort Bankdaten, Kryptowährung, Geschenkkarten oder Geld für Ausrüstung verlangt. Versprechen einer garantierten Vermittlung: Selbst seriöse professionelle Vermittlungsdienste können nicht garantieren, dass ein bestimmter Arbeitgeber oder Kunde Sie einstellt.

Selbst seriöse professionelle Vermittlungsdienste können nicht garantieren, dass ein bestimmter Arbeitgeber oder Kunde Sie einstellt. Unklare Gebühren für Kontaktvermittlungen: Auftragnehmer sollten sich darüber im Klaren sein, wann eine Vermittlungsplattform Gebühren erheben kann, bevor sie ein großes Budget freischalten.

Auftragnehmer sollten sich darüber im Klaren sein, wann eine Vermittlungsplattform Gebühren erheben kann, bevor sie ein großes Budget freischalten. Sofortige Kommunikation außerhalb der Plattform: Der direkte Wechsel zu Telegram, WhatsApp oder einem anderen privaten Kanal kann es erschweren, zu überprüfen, mit wem Sie es zu tun haben.

Der direkte Wechsel zu Telegram, WhatsApp oder einem anderen privaten Kanal kann es erschweren, zu überprüfen, mit wem Sie es zu tun haben. Druck, sofort zu handeln: Ein echter Arbeitgeber kann die Stelle, die Vergütung und den Einstellungsprozess erklären, ohne damit zu drohen, dass die Gelegenheit in fünf Minuten verpasst ist.

Bevor Sie sensible Informationen übermitteln, sollten Sie den Firmennamen selbstständig recherchieren und nach Möglichkeit überprüfen, ob die Stellenanzeige auch auf einer offiziellen Unternehmensdomain erscheint.

Diese zusätzliche Minute ist wichtig, selbst wenn Sie etablierte Stellensuchdienste nutzen. Auch auf einer seriösen Plattform können einzelne Stellenanzeigen enthalten sein, die einer zusätzlichen Überprüfung bedürfen.

Abschließendes Fazit zu Jobvermittlungsdiensten

Die realistischsten Jobvermittlungsdienste hängen davon ab, welche Art von Einkommen Sie sich aufbauen möchten. Instawork und Indeed Flex eignen sich für flexible Schichtarbeit, Wyzant und BELAY sind für Menschen mit fundierten Fähigkeiten geeignet, während FlexJobs und Wir arbeiten im Homeoffice eher für eine herkömmliche Suche nach Remote-Jobs sinnvoll sind.

Die besten Jobvermittlungsdienste garantieren keine sofortige Arbeit, und auch professionelle Jobvermittlungsdienste erfordern nach wie vor ein überzeugendes Profil, relevante Fähigkeiten und etwas Geduld. Nutzen Sie eine oder zwei Plattformen, die zu Ihrem Ziel passen, und betrachten Sie Snakzy als kleine zusätzliche Option für einen Nebenverdienst in Ihrer Freizeit, während sich Ihre Haupteinkommensquelle erst einmal aufbaut.

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Häufig gestellte Fragen