15 konkrete Möglichkeiten, im Jahr 2026 mit TikTok-Digitalmarketing Geld zu verdienen

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Mit digitalem Marketing auf TikTok lässt sich auf mehr Arten Geld verdienen, als nur Videos zu posten und darauf zu hoffen, dass eines davon viral geht. Du kannst Anzeigen für Unternehmen verwalten, User-Generated-Content (UGC) erstellen, Produkte bewerben, deine eigenen Angebote verkaufen, Skripte schreiben, TikTok-Shop-Konten betreiben oder eine Fangemeinde aufbauen, die dir Zugang zu TikToks eigenen Monetarisierungs-Tools verschafft.

Der schnellste Weg hängt in der Regel davon ab, über welche Vorkenntnisse du bereits verfügst. Wenn du über Fähigkeiten in den Bereichen Marketing, Texterstellung, Bearbeitung oder Kundenmanagement verfügst, kannst du mit freiberuflichem TikTok-Digitalmarketing bereits Geld verdienen, bevor du eine große Fangemeinde aufgebaut hast. Creator-Programme und Affiliate-Einnahmen lassen sich ebenfalls gut skalieren, erfordern jedoch in der Regel zunächst den Aufbau einer größeren Zielgruppe.

Im Folgenden werde ich 15 Methoden des digitalen Marketings auf TikTok aufschlüsseln, was jede einzelne kostet, wie du tatsächlich bezahlt wirst und welche Optionen für Anfänger am sinnvollsten sind.

Ist digitales Marketing auf TikTok tatsächlich realistisch?

Ja, digitales Marketing auf TikTok kann zu einer echten Einnahmequelle werden, aber es funktioniert am besten, wenn du eine Methode wählst, die zu dem passt, was du bereits hast: eine Fähigkeit, eine Zielgruppe, ein Produkt oder Zeit, um dir eine aufzubauen.

Auftragsarbeiten sind in der Regel der direkteste Weg, da du bereits bezahlt wirst, bevor du deinen eigenen Account aufbauen musst. Das Creator-basierte digitales Marketing auf TikTok dauert länger, da das Einkommen von Aufrufen, dem Vertrauen der Follower, Konversionen oder der Berechtigung zur Nutzung der Monetarisierungstools von TikTok abhängt.

Wie realistische Einnahmen aussehen

Die Zahlen variieren je nach Methode stark:

Anzeigen für Freiberufler oder Strategie: ca . 25–150 Dollar pro Stunde

. Erstellung von User-Generated-Content (UGC): oft 50–300 US-Dollar pro Video , je nach Auftrag und Erfahrung des Erstellers

oft , je nach Auftrag und Erfahrung des Erstellers Verfassen von Skripten oder Bildunterschriften: etwa 25–100+ Dollar pro Kleinprojekt oder Los

etwa Einnahmen aus Affiliate-Programmen und als Creator: Anfangs oft eher bescheiden, aber etablierte Accounts können Hunderte oder über 1.000 $ pro Monat erzielen

Anfangs oft eher bescheiden, aber etablierte Accounts können erzielen Produktbasierte Einnahmen: hängen vom Umsatzvolumen, den Margen, Rückerstattungen und Werbekosten ab

Für die meisten Anfänger ist der erste realistische Meilenstein deutlich kleiner als ein Vollzeit-Einkommen. Ein zahlender Kunde, ein genehmigter UGC-Auftrag oder ein paar Affiliate-Verkäufe sind ein besseres Zeichen dafür, dass die Methode funktioniert, als sofort ein großes monatliches Ziel anzustreben.

Wenn Ihr längerfristiges Ziel deutlich höher gesteckt ist, vergleicht unser Leitfaden zum Thema „Wie man 1.000 $ pro Woche verdient“ verschiedene Einkommensmodelle und zeigt auf, was in der Regel nötig ist, um dieses Niveau zu erreichen.

Für wen das geeignet ist – und für wen nicht

Digitales Marketing auf TikTok eignet sich für Menschen, die bereit sind, regelmäßig Inhalte zu erstellen, eine bestimmte Fähigkeit zu verbessern, Kunden zu akquirieren oder Angebote im Laufe der Zeit zu testen.

Es eignet sich weniger, wenn Sie ein vollständig passives Einkommen ohne laufenden Arbeitsaufwand anstreben. Selbst Affiliate-Inhalte, Creator Rewards, digitale Produkte und Print-on-Demand-Shops benötigen weiterhin Besucherzahlen, Aktualisierungen oder neue Inhalte, um weiterhin Einnahmen zu generieren.

15 konkrete Möglichkeiten, mit TikTok-Digitalmarketing Geld zu verdienen

Jede der unten aufgeführten Methoden des digitalen Marketings auf TikTok enthält praktische Informationen: wie es funktioniert, Startkosten, Gebühren, Teilnahmebedingungen, Verdienstpotenzial und die wichtigsten Einschränkungen, die man kennen sollte, bevor man sich darauf einlässt.

Das Durchführen von TikTok-Werbekampagnen für Unternehmen ist eine der klarsten Möglichkeiten, Wissen über digitales Marketing auf TikTok in Einnahmen durch Kunden umzuwandeln. Anstatt deinen eigenen Account zu monetarisieren, wirst du dafür bezahlt, anderen bei der Planung, dem Start, dem Testen und der Optimierung von Werbekampagnen zu helfen.

Sie benötigen keine riesige TikTok-Followerzahl, aber Sie müssen nachweisen können, dass Sie sich mit bezahlter Werbung in sozialen Medien auskennen. Ein Portfolio für den Einstieg kann simulierte Kampagnen, kreative Konzepte, Beispielberichte oder Ergebnisse Ihrer eigenen kleinen Testkampagnen enthalten.

Auf PeoplePerHour können Freiberufler ihre Dienstleistungen anbieten und sich um verfügbare Projekte bewerben. Die Plattform erhebt keine Anmeldegebühr, aber die Servicegebühr für Freiberufler richtet sich nach dem Gesamtumsatz mit jedem einzelnen Auftraggeber:

Unter 250 £: 20 %

20 % 250 bis 5.000 £: 7,5 %

7,5 % Über 5.000 £: 3,5 %

Die Gebühr wird für jede Kundenbeziehung separat berechnet.

Bei digitalen Marketingmaßnahmen auf TikTok hängt die Preisgestaltung weitaus stärker von der Erfahrung und dem Umfang ab als von einem verlässlichen branchenweiten Durchschnittswert. Ein einfacher Audit- oder Einrichtungsauftrag kann als Festpreisprojekt angeboten werden, während das laufende Kampagnenmanagement in der Regel auf Stundenbasis oder als monatliches Pauschalhonorar abgerechnet wird.

Am besten geeignet für: Personen, die sich bereits mit bezahlter Werbung in sozialen Medien, Kampagnenzielen, Targeting, Kreativtests und Berichterstattung auskennen.

Was Sie konkret tun werden:

Kampagnen im TikTok Ads Manager einrichten oder prüfen.

Erstellen von Plänen für Kreativtests.

Verfolgen Sie Conversions und die Kampagnenleistung.

Erläutern der Ergebnisse gegenüber Kunden.

Leistungsschwache Werbemittel überarbeiten, anstatt Kampagnen zu starten und sie dann sich selbst zu überlassen.

Ein Fehler, den ich vermeiden würde, ist, für das erste Projekt so wenig zu verlangen, dass die Plattformgebühr den Großteil Ihrer Marge auffrisst. Legen Sie den Preis für die Arbeit anhand des Umfangs, der Überarbeitungen, der Berichterstattung und der Zeit fest, die Sie für die Betreuung des Kunden aufwenden werden.

💡Wissenswertes ● Anmeldung: Kostenlos



● Freiberufler-Gebühr: anfänglich 20 % pro neuer Kundenbeziehung



● Am besten geeignet für: Vorhandene Kenntnisse



im Bereich Paid Social ● Hauptnachteil: Du musst weiterhin Kunden finden und für dich gewinnen

Der schnellste Weg, um Geld zu verdienen PeoplePerHour 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Präsentieren Sie TikTok-Werbeprojekte, bauen Sie einen Stammkundenkreis auf und senken Sie den Prozentsatz der Servicegebühr, je mehr Umsatz Sie mit jedem Käufer im Laufe der Zeit erzielen. Kunden finden

Mit dem TikTok Shop-Partnerprogramm können Creator Provisionen verdienen, indem sie Produkte bewerben, die über den TikTok Shop verkauft werden. Du kaufst weder Waren ein, verpackst Bestellungen noch kümmerst du dich um den Versand. Dein Teil des digitalen Marketingprozesses bei TikTok besteht darin, Inhalte zu erstellen, die Klicks auf Produkte und Käufe generieren.

Die Provisionssätze sind nicht festgeschrieben. Verkäufer legen die Sätze für ihre Produkte selbst fest, und TikTok unterstützt sowohl „Open Collaboration“- als auch „Target Collaboration“-Vereinbarungen. Mit den „Shop Ads“-Tools von TikTok können berechtigte Verkäufer für bestimmte „Shop Ads“-Provisions-Einstellungen Provisionssätze zwischen 1 % und 80 % festlegen, was zeigt, wie stark die Sätze variieren können.

Das heißt aber nicht, dass man automatisch der höchsten Provision hinterherjagen sollte. Eine geringere Provision für ein Produkt, das sich gut verkauft, kann eine riesige Provision für etwas übertreffen, das niemand haben will.

Ein praktischer Arbeitsablauf für digitales Marketing auf TikTok sieht folgendermaßen aus:

Finde Produkte, die zu deiner Zielgruppe passen.

Prüfen Sie den Verkäufer, die Qualität des Angebots, die Preisgestaltung und die Bewertungen.

Fordern Sie Muster an, sofern verfügbar.

Erstelle produktorientierte TikTok-Inhalte.

Füge geeignete Shop-Produktlinks hinzu.

Verfolgen Sie, welche Produkte tatsächlich zu Verkäufen führen.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Angeboten, die zwar Aufrufe, aber keine Verkäufe generieren.

Das funktioniert am besten, wenn das Produkt organisch in Ihre Inhalte passt. Ein zufällig ausgewähltes Produkt mit hoher Provision wirkt meist wie Werbung; ein nützliches Produkt, das zu Ihrer Nische passt, lässt sich viel leichter überzeugend präsentieren.

💡Wissenswertes ● Lagerbestand: Nicht erforderlich



● Provision: Vom Verkäufer festgelegt und sehr unterschiedlich



● Am besten geeignet für: Produktorientierte Creator



● Verfügbarkeit: Die Funktionen von TikTok Shop hängen vom jeweiligen Markt ab

Kein Lagerbestand erforderlich TikTok Shop 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bewerben Sie Shop-Produkte, ohne Lagerbestände zu führen, und verdienen Sie vom Verkäufer festgelegte Provisionen, wenn Ihre Inhalte zu qualifizierten Verkäufen führen. Entdecken Sie den Shop

UGC ist ein guter Weg für digitales Marketing auf TikTok, wenn du überzeugende Kurzvideos erstellen kannst, aber noch keine große eigene Follower-Basis hast.

Marken beauftragen dich mit der Erstellung von Inhalten, die sie in Anzeigen, auf Produktseiten oder in ihren eigenen Social-Media-Feeds verwenden können. Das bedeutet, dass die Anzahl deiner Follower weit weniger zählt als die Frage, ob du dich an ein Briefing halten, vor der Kamera natürlich sprechen und brauchbares Filmmaterial liefern kannst.

JoinBrands zeigt die Vergütung für jeden Auftrag an, bevor du dich bewirbst. Das aktuelle Creator-System sieht je nach Auftragstyp und Creator-Level unterschiedliche Tarife vor, anstatt eines einheitlichen Tarifs von „150 bis 400 Dollar pro Video“. Beispielsweise können Bildaufträge je nach Format bei etwa 15 bis 25 $ beginnen, während berechtigte UGC-Videoaufträge besser vergütet werden und Kampagnen höherer Stufe den Grundtarif erhöhen können.

Kostenlose Creator zahlen eine Gebühr von 20 % auf reguläre Auftragseinnahmen und Leistungsboni. Mit „Creator Pro“ reduziert sich diese Gebühr auf 15 %. Für Einnahmen aus Express-Aufträgen, Trinkgelder und Produkterstattungen wird diese Creator-Gebühr nicht erhoben.

Um sich eine realistische Chance zu sichern:

Drehen Sie vor der Bewerbung einige Beispielvideos Ihrer Produkte.

Achten Sie auf eine klare Bild- und Tonqualität, aber lassen Sie nicht jeden Clip wie einen hochglanzpolierten Fernsehwerbespot aussehen.

Halten Sie sich genau an die Vorgaben zu „Hook“, „Shot“ und „CTA“ im Briefing.

Beginnen Sie mit realisierbaren Aufträgen und bauen Sie sich eine Erfolgsbilanz auf.

Bewahren Sie die Original-Rohdateien auf, falls eine Marke Änderungen verlangt.

Zahlungen werden nach Fertigstellung und Freigabe der Arbeit auf Ihr JoinBrands-Wallet überwiesen. Auszahlungen erfolgen derzeit über PayPal; für kostenlose Creator gilt in der Regel eine Beschränkung auf eine Auszahlung pro Woche, und PayPal-Auszahlungen können bis zu sieben Werktage dauern.

Dies ist eine der zugänglicheren Optionen für digitales Marketing auf TikTok, da du den Inhalt selbst verkaufst und nicht deine Follower-Zahl.

💡Wissenswertes ● Creator-Gebühr: 20 % im kostenlosen Tarif; 15 % bei Creator Pro



● Auszahlung: PayPal



● Bearbeitungszeit: Bis zu 7 Werktage



● Erforderliche Followerzahl: Keine große Followerzahl erforderlich

Kein Folgen erforderlich JoinBrands 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bewerben Sie sich für bezahlte UGC-Aufträge, sehen Sie sich den Vergütungssatz an, bevor Sie den Auftrag annehmen, und lassen Sie sich für Ihre Inhalte bezahlen – statt für die Anzahl Ihrer Follower. Mit der Erstellung beginnen

Nicht jedes Unternehmen braucht jemanden, der Anzeigen schaltet. Viele brauchen schon zunächst einmal Hilfe bei der Entscheidung, was sie überhaupt posten sollen.

Zu den Aufgaben im Bereich der digitalen TikTok-Marketingstrategie können gehören:

Inhaltskalender,

Wettbewerbsanalysen,

Aufhänger und Konzepte,

Kontenprüfungen,

Posting-Strategie,

Kreativ-Testpläne,

Berichterstattung,

oder das laufende Social-Media-Management.

Das macht diese Stelle besonders geeignet, wenn Sie sich gut mit organischen Inhalten auskennen, aber keine Verantwortung für das Werbebudget eines Kunden übernehmen möchten.

Contra ist auf freiberufliche Dienstleistungen und Zahlungen ausgerichtet. Die Plattform beschreibt die Einnahmen von Freiberuflern weiterhin als provisionsfrei, obwohl je nach Tarif und Transaktion weiterhin Plattform-, Zahlungsabwicklungs-, Auszahlungs- oder kundenseitige Gebühren anfallen können. Im aktuellen kostenlosen Tarif von Contra fallen Plattformgebühren auf Zahlungen an, die bis zu 15 $ oder 29 $ betragen können, während im Pro-Tarif diese Plattformgebühren entfallen; es können jedoch Gebühren des Auszahlungsdienstleisters anfallen.

Ein gutes Einstiegsangebot für digitales TikTok-Marketing ist viel spezifischer als „Ich werde Ihr TikTok-Konto ausbauen“. Versuchen Sie es mit etwas Konkretem, wie zum Beispiel:

einen 30-Tage-Content-Kalender,

20 Ideen für Aufhänger,

eine Profil- und Content-Analyse,

oder eine einmonatige Content-Strategie.

Das gibt dem Kunden ein klares Ergebnis und bietet dir etwas, das du abschließen kannst, ohne dass das erste Projekt zu einer unbegrenzten Beratung wird.

💡Wissenswertes ● Provision: Contra beschreibt die Einnahmen von Freiberuflern als provisionsfrei



● Sonstige Gebühren: Zahlungs- bzw. Plattformgebühren können dennoch anfallen



● Reichweite: Auszahlungsoptionen decken über 180 Länder



ab ● Am besten geeignet für: Strategie, organische Inhalte und Kundenaufträge

Verkaufsstrategie-Fähigkeiten Contra 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fassen Sie Ihre TikTok-Strategie in klare Freelancer-Projekte zusammen und berechnen Sie Ihren Tarif unabhängig von den üblichen Marktplatzprovisionen. Kostenlos starten

„Creator Rewards“ ist TikToks eigenes, auf Aufrufen basierendes Monetarisierungsprogramm für berechtigte Originalinhalte. Dies ist die digitale Marketingmethode von TikTok für Creator, die lieber ihren eigenen Account aufbauen möchten, als Dienstleistungen an Kunden zu verkaufen.

Eine wichtige Klarstellung: TikTok veröffentlicht keinen garantierten Satz von „0,40 bis 1 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe“. Die Vergütung basiert auf einer Formel, die Faktoren wie Originalität, Wiedergabedauer, Suchwert, Interaktion des Publikums und Werbewert des Accounts berücksichtigt.

Zu den veröffentlichten Teilnahmebedingungen gehören:

10.000 Follower

100.000 Videoaufrufe in den letzten 30 Tagen

Mindestalter 18

Ein persönliches Konto ohne Einschränkungen

Wohnsitz/Kontoberechtigung in einem unterstützten Markt

Originalvideos mit einer Länge von mehr als einer Minute sind für Prämien berechtigt

TikTok hat die Verfügbarkeit von Creator Rewards in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea, Brasilien und Mexiko bestätigt.

Die große Einschränkung ist einfach: Die Teilnahmeberechtigung am Programm garantiert keinen bestimmten RPM-Wert oder monatlichen Verdienst. TikTok-Inhalte im Bereich digitales Marketing, die die Nutzer zum Weitersehen und Suchen animieren, können ein hohes Monetarisierungspotenzial haben, doch die tatsächlichen Einnahmen hängen von qualifizierten Aufrufen und der Vergütungsformel von TikTok ab.

Für bessere Chancen:

Konzentrieren Sie sich auf eigene Videos, die länger als eine Minute sind.

Beantworten Sie Fragen, nach denen die Leute aktiv suchen.

Gestalten Sie Videos so, dass sie das Interesse der Zuschauer fesseln, statt nur als Lückenfüller zu dienen.

Verfolgen Sie, welche Themen qualifizierte Aufrufe generieren, anstatt sich zu sehr auf die reine virale Reichweite zu fixieren.

💡Wichtige Informationen ● Follower: mindestens



10.000 ● Aktuelle Aufrufe: 100.000 in 30 Tagen



● Alter: ab 18 Jahren in den meisten teilnahmeberechtigten Märkten; ab 19 Jahren in Südkorea



● Vergütungssatz: kein festgelegter öffentlicher RPM

Monetarisieren Sie Ihre Zielgruppe TikTok Creator Rewards 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdiene Geld mit berechtigten Originalvideos, die mindestens eine Minute lang sind, sobald du die Anforderungen von TikTok hinsichtlich Followerzahl, Aufrufen, Alter und Standort erfüllst. Teilnahmebedingungen prüfen

Print-on-Demand verwandelt digitales Marketing auf TikTok in Produktverkäufe, ohne dass Sie dafür erst eine Garage voller T-Shirts kaufen müssen.

Mit Printify erstellen Sie ein Design, verbinden einen Online-Shop und wählen Produkte aus. Wenn eine Bestellung eingeht, übernimmt der Druckdienstleister die Produktion und die Auftragsabwicklung. Ihr Gewinn ergibt sich aus dem Verkaufspreis abzüglich der Produktkosten, des Versands, der Shop-Gebühren, der Steuern und etwaiger Werbekosten.

Der Free-Tarif von Printify kostet 0 $ pro Monat, unterstützt bis zu fünf Shops und erhebt keine separaten Plattform- oder Einstellgebühren. Sie bezahlen Produktion und Versand erst bei Auftragseingang. Der Premium-Tarif beginnt derzeit bei 39 $/Monat oder 299 $/Jahr und bietet Produktrabatte.

Beim digitalen Marketing auf TikTok ist der Inhalt genauso wichtig wie das Design:

Wählen Sie eine wiedererkennbare Nische.

Entwickeln Sie mehrere Produkte für dieselbe Zielgruppe.

Präsentieren Sie das Produkt auf natürliche Weise in Videos.

Testen Sie organische Inhalte, bevor Sie Geld in Anzeigen investieren.

Berechnen Sie den Gewinn nach Abzug von Produktionskosten, Versandkosten, Plattformgebühren, Rückerstattungen und Werbekosten.

Betrachten Sie nicht jeden Verkauf als Gewinn. Ein T-Shirt für 30 Dollar mit Produktionskosten von 10 Dollar bringt Ihnen nach Abzug aller anderen Ausgaben nicht automatisch 20 Dollar in die Tasche.

Wenn du dich mehr für den Weiterverkauf digitaler Artikel als für physische Produkte interessierst, behandelt unser Leitfaden zum Verkauf von CS-Skins gegen echtes Geld ein ganz anderes Modell mit geringem Lagerbestand.

💡Wissenswertes ● Kostenloser Tarif: 0 $/Monat



● Premium: Ab 39 $/Monat



● Lagerbestand: Kein Vorrat



erforderlich ● Gewinn: Hängt vom Verkaufspreis abzüglich aller Kosten ab

Kein Lagerbestandsrisiko Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bringen Sie Produkte auf den Markt, ohne Lagerbestände vorhalten zu müssen, legen Sie Ihren eigenen Verkaufspreis fest und nutzen Sie TikTok-Inhalte, um Besucher in Ihren Shop zu locken. Kostenlos starten

Wenn Ihr Wissen über digitales Marketing auf TikTok ein wiederkehrendes Problem löst, können Sie es in ein Produkt verpacken, das Nutzer herunterladen können, anstatt denselben Ratschlag immer wieder einzeln an einzelne Kunden zu verkaufen.

Mögliche Produkte sind unter anderem:

Hook-Bibliotheken,

Inhaltskalender,

Kampagnen-Checklisten,

Berichtsvorlagen,

Vorlagen für Kreativ-Briefings,

Inspirationssammlungen,

oder kurze nischenspezifische Leitfäden.

Gumroad erhebt für ein Standard-Verkäuferkonto keine monatliche Plattformgebühr. Bei Direktverkäufen bzw. Verkäufen über Profil-Links fällt derzeit eine Gumroad-Gebühr von 10 % + 0,50 $ an, zuzüglich der anfallenden Kreditkarten- oder PayPal-Gebühren. Für Verkäufe über den „Discover“-Marktplatz wird eine Gebühr von 30 % erhoben, die die Abwicklung beinhaltet.

Ihr Verdienstpotenzial ist mathematisch gesehen einfach zu berechnen, in der Praxis jedoch unvorhersehbar. Eine Vorlage für 15 $, die 20 Mal verkauft wird, ergibt einen Bruttoumsatz von 300 $ vor Abzug der Gebühren; die Schwierigkeit besteht darin, diese 20 Käufer zu gewinnen.

Digitales Marketing auf TikTok bietet dir einen natürlichen Vertriebskanal. Anstatt ständig „Kauf meine Vorlage“ zu posten, erstelle nützliche Inhalte zu dem Problem, das die Vorlage löst, und lass das Produkt im Hintergrund stehen.

Ein Nischenprodukt verkauft sich in der Regel natürlicher als ein riesiges E-Book mit dem Titel „Alles, was du über TikTok wissen musst“. Die Leute verstehen genau, warum sie ein 30-Tage-Hook-Paket oder einen Content-Kalender brauchen.

💡Wissenswertes ● Monatliche Gebühr: Keine



● Gebühr für Direktverkäufe: 10 % + 0,50 $ zuzüglich Bearbeitungsgebühr



● Gebühr für „Discover“: 30 %



● Am besten geeignet für: Vorlagen, Anleitungen und Downloads

Einmal erstellen, mehrfach verkaufen Gumroad 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufe TikTok-Vorlagen und Anleitungen ohne monatliche Plattformgebühr und gewinne Käufer über deine eigenen Inhalte. Mit dem Verkauf beginnen

Das Unterrichten ist eine weitere Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich des digitalen TikTok-Marketings in etwas Wiederverwertbares umzuwandeln, doch diese Option ist mittlerweile mit einer wichtigen Einschränkung verbunden.

Skillshare bezahlt berechtigte Lehrende über seinen „Teacher Fund“ und andere Monetarisierungssysteme für Lehrende, anstatt einen festen Betrag pro angesehener Minute zu garantieren. Um Anspruch auf monatliche Tantiemenzahlungen zu haben, benötigen Lehrende mindestens 50 Follower und müssen entweder:

innerhalb der letzten 18 Monate einen qualifizierten neuen Kurs veröffentlichen und in diesem Monat mehr als 400 qualifizierte Zuschauerminuten erreichen oder

erreichen oder mehr als 650 qualifizierte Minuten erreichen, wenn sie innerhalb dieses Zeitraums keinen neuen Kurs veröffentlicht haben.

Allerdings hat Skillshare derzeit die Aufnahme neuer Dozenten für den Bereich „Marketing & Business“ ausgesetzt, was bedeutet, dass diese TikTok-Methode für digitales Marketing vor allem für Dozenten sinnvoll ist, die bereits berechtigt sind, in dieser Kategorie Inhalte zu veröffentlichen.

Wenn Sie bereits ein zugelassener Kursleiter sind, sollten Sie den Kurs themenbezogen gestalten. Ein Kurs wie „30 TikTok-Hooks für eine E-Commerce-Marke erstellen“ lässt sich viel leichter positionieren als ein vager Kurs, der das gesamte Marketing abdeckt.

Neue Dozenten, die derzeit nicht in dieser Kategorie aufgenommen werden können, sollten ihren Einkommensplan nicht ausschließlich auf Skillshare ausrichten. Wählen Sie eine andere Kursplattform oder verkaufen Sie das Lernprodukt direkt, bis sich die Aufnahmebedingungen ändern.

💡Wissenswertes ● Neue Zulassung: „Marketing & Business“ derzeit ausgesetzt



● Follower: 50 für monatliche Tantiemen



● Wiedergabezeit: 400 oder 650 qualifizierende Minuten



● Fester Minutensatz: Keiner

Am besten geeignet für bereits tätige Lehrkräfte Skillshare 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bestehende berechtigte Lehrkräfte können nützliche TikTok-Kurse über das Lizenzgebührensystem von Skillshare monetarisieren, die Aufnahme neuer Lehrkräfte im Bereich „Marketing & Business“ ist jedoch vorübergehend ausgesetzt. Bewerben Sie sich als Dozent

TikTok Shop ist nicht nur für Affiliate-Partner gedacht. Du kannst deine eigenen Produkte verkaufen und das digitale Marketing von TikTok nutzen, um Besucher direkt auf dein Angebot zu leiten.

Der große Unterschied liegt in der Verantwortung. Affiliates bewerben lediglich das Produkt; die Verkäufer kümmern sich um die geschäftliche Seite, einschließlich Lagerbestand und Auftragsabwicklung, Produktlisten, Rücksendungen, Kundenerlebnis und Provisionen für Creator.

Für US-Verkäufer im TikTok Shop gilt derzeit in den meisten Standardkategorien eine Vermittlungsgebühr von 6 %, während in einigen Kategorien andere Sätze wie beispielsweise 5 % gelten. Die Kategorietabelle von TikTok sollte vor der Preisgestaltung überprüft werden, da die Gebühren nicht für alle Produkttypen identisch sind.

Ein sinnvoller Startprozess sieht folgendermaßen aus:

Beginnen Sie mit einem kleinen Produktsortiment.

Erstellen Sie Produktvideos, die wie native Inhalte wirken.

Berechnen Sie Ihre Marge nach Abzug der TikTok-Shop-Gebühren.

Starten Sie eine Zusammenarbeit mit Affiliates, wenn dies finanziell sinnvoll ist.

Gewähren Sie den Creators eine ausreichende Provision, damit sich die Werbung für sie lohnt.

Verfolgen Sie Rücksendungen genauso genau wie Verkäufe.

Digitales Marketing auf TikTok kann schnell Aufmerksamkeit erregen, aber Aufmerksamkeit ist nicht gleichbedeutend mit Gewinn. Bevor Sie ein Produkt intensiv bewerben, stellen Sie sicher, dass Ihre Marge Vermittlungsgebühren, Affiliate-Provisionen, Fulfillment-Kosten, Retouren, Rabatte und Werbeausgaben abfedern kann.

💡Wissenswertes ● Provision in den USA: In der Regel 6 %; bei einigen Kategorien gelten



Abweichungen ● Auszahlungsschwelle: 1 $ gemäß den



aktuellen Abrechnungsregeln in den USA ● Lagerbestand: Liegt in der Verantwortung



des Verkäufers ● Am besten geeignet für: Bestehende oder geplante Produktgeschäfte

Direkt auf TikTok verkaufen TikTok Shop Seller Center 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Ihre eigenen Produkte innerhalb von TikTok und kombinieren Sie Shop-Angebote mit organischen Inhalten, Anzeigen und Creator-Partnern. Mit dem Verkauf beginnen

Beim Dropshipping wird digitales Marketing über TikTok als Traffic-Quelle für einen E-Commerce-Shop genutzt, bei dem ein Drittanbieter die Bestellungen abwickelt.

Der Reiz liegt auf der Hand: Man muss nicht erst ein ganzes Lager voller Waren einkaufen. Der Nachteil ist, dass man weniger Kontrolle über Produktqualität, Auftragsabwicklung, Versand und die Zuverlässigkeit des Lieferanten hat.

Es gibt hier keine aussagekräftige Zahl für „typische Einnahmen“. Der Gewinn hängt ab von:

Produktkosten,

Verkaufspreis,

Shopify- und Zahlungsgebühren,

Rückerstattungen,

Werbeausgaben,

Versandkosten,

Konversionsrate,

und wie viel TikTok-Traffic Sie generieren können, ohne dafür zu bezahlen.

Bevor du bezahlte TikTok-Anzeigen schaltest, teste das Produkt organisch. Erstelle fünf oder zehn wirklich unterschiedliche Videos und schau, ob die Leute sie sich ansehen, kommentieren, darauf klicken oder fragen, wo man das Produkt kaufen kann.

Ein Produkt, das organisch keine Reaktionen hervorruft, wird nicht automatisch zum Erfolg, nur weil Sie Werbeausgaben dafür tätigen.

Digitales Marketing auf TikTok funktioniert beim Dropshipping am besten, wenn sich das Produkt leicht visuell darstellen lässt und ein Problem so schnell löst, dass ein kurzes Video den Mehrwert vermitteln kann.

💡Wissenswertes ● Lagerbestand: Wird in der Regel vom Lieferanten



verwaltet ● Hauptkosten: Kosten



für Lager, Lieferanten, Zahlungen und Werbung ● Einnahmen: Hängen von der Nettomarge ab, nicht vom Bruttoumsatz



● Risiko: Qualität der Lieferanten und Rücksendungen

Testen Sie es, bevor Sie Geld ausgeben Shopify 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie einen Online-Shop, verknüpfen Sie Produkte und nutzen Sie organischen oder bezahlten TikTok-Traffic, um zu testen, was tatsächlich zu Conversions führt. Shop erstellen

Sie müssen Ihre Affiliate-Einnahmen aus dem digitalen TikTok-Marketing nicht auf Produkte im TikTok Shop beschränken.

Affiliate-Netzwerke wie impact.com verbinden Publisher und Creator mit externen Marken. Du bewirbst dich für einzelne Programme, erhältst genehmigte Tracking-Links oder Kampagnen-Tools und verdienst Geld, wenn dein Traffic einen qualifizierten Verkauf oder eine andere Aktion generiert.

Die Provisionsstrukturen variieren zu stark, um eine aussagekräftige Spanne von „5 bis 500 Dollar“ anzugeben. Ein Werbetreibender bietet möglicherweise einen Prozentsatz jedes Verkaufs an, ein anderer zahlt einen festen Betrag pro Anmeldung, und wieder ein anderer hat je nach Produkt unterschiedliche Sätze.

Auf impact.com können Partner Auszahlungseinstellungen wählen, die eine Auszahlungsschwelle von nur 10 $ vorsehen. Die Plattform prüft berechtigte, schwellenwertbasierte Auszahlungen dienstags und donnerstags; Partner können auch feste Auszahlungstermine wie den 1. oder 15. des Monats wählen, vorbehaltlich der Regeln der Plattform und des Zahlungsstatus des Werbetreibenden.

Damit digitales Affiliate-Marketing auf TikTok funktioniert:

Bewerben Sie Produkte, die tatsächlich zu Ihren Inhalten passen.

Prüfen Sie die Provisions- und Zuordnungsbedingungen, bevor Sie Videos erstellen.

Verwende klare Affiliate-Hinweise.

Verfolgen Sie die Konversionsrate, nicht nur die Klicks.

Verzichten Sie auf Programme, die viel Inhalt erfordern, aber nur geringe Erträge bringen.

Die FTC schreibt vor, dass wesentliche Affiliate-Beziehungen klar offengelegt werden müssen. Das Verbergen der Beziehung ist es nicht wert, Compliance-Probleme oder das Vertrauen Ihres Publikums zu riskieren.

Wenn die Auszahlungen aus dem Affiliate-Programm für Ihr aktuelles Ziel zu langsam sind, finden Sie in unserem Leitfaden „Wie Sie schnell 200 Dollar verdienen“ Optionen, die auf kürzere Verdienstfristen ausgelegt sind.

💡Wissenswertes ● Einstiegskosten: Kostenlos für Publisher



● Auszahlungsschwelle: Kann auf bis zu 10



$ festgelegt werden ● Provision: Variiert je nach Werbetreibendem



● Voraussetzung: Offenlegung von Affiliate-Beziehungen

Jedes Produkt, jede Nische Impact.com 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie externe Markenprogramme und monetarisieren Sie den TikTok-Traffic über mehr Kategorien hinweg als nur mit TikTok Shop. Programme durchsuchen

Sie können im Bereich des digitalen Marketings bei TikTok arbeiten, ohne vor der Kamera zu erscheinen oder den Anzeigenmanager zu nutzen.

Marken und Creator benötigen ständig:

Aufhänger,

15–60-Sekunden-Skripte,

Bildunterschriften,

CTA-Varianten,

Konzeptlisten,

Produktansätze,

sowie ganze Reihen von Ideen für Kurzform-Inhalte.

Das macht das Verfassen von Skripten zu einer der am einfachsten anzubietenden TikTok-Dienstleistungen im Bereich digitales Marketing, wenn das Schreiben bereits zu Ihren Stärken gehört.

Auf Freelancer.com zahlen Freiberufler derzeit 10 % oder 5 US-Dollar – je nachdem, welcher Betrag höher ist – bei Festpreisprojekten und 10 % bei stundenbezogenen Zahlungen. Für Projekte von „Preferred Freelancer“-Vermittlern kann eine andere Gebühr anfallen.

Anstatt „Texterstellung“ anzubieten, sollten Sie Ihr Angebot konkret formulieren:

10 TikTok-Hooks

5 Skripte für Produktdemos

30 Konzepte für Kurzform-Inhalte

wöchentliche Skript-Pakete

Überarbeitung von Skripten auf Basis von Daten zur Nutzerbindung

Ein kurzes Skript sollte nicht automatisch billig sein, nur weil es weniger Wörter enthält. Was zählt, sind die Idee, der Aufhänger, die Struktur und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fesseln.

Ein gutes Einstiegsportfolio lässt sich komplett selbst erstellen. Wähle drei bekannte Marken aus, schreibe Beispielskripte für TikTok und kennzeichne diese eindeutig als Portfolio-Konzepte und nicht als bezahlte Kundenaufträge.

💡Wissenswertes ● Festpreis: 10 % oder mindestens



5 $ ● Stundensatz: 10 %



● Erforderliche Followerzahl: Keine



● Am besten geeignet für: Autoren und Content-Strategen

Geringer Aufwand bei der Einrichtung, schnelle Umsetzung Freelancer.com 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Aufhänger, Skripte, Bildunterschriften und Inhaltskonzepte, ohne selbst Anzeigen verwalten oder Videos drehen zu müssen. Jobs finden

TikTok LIVE kann eine weitere Einnahmequelle darstellen, sobald Sie eine Zielgruppe aufgebaut haben, die tatsächlich Zeit mit Ihnen in Echtzeit verbringen möchte.

Für TikTok-Creators im Bereich digitales Marketing könnten LIVE-Inhalte Folgendes umfassen:

Account-Bewertungen,

Frage-und-Antwort-Runden zu Kampagnen,

Inhaltsanalysen,

Live-Produktvorführungen,

Tutorials,

oder Einblicke hinter die Kulissen.

Berechtigte Zuschauer können virtuelle Geschenke kaufen, und berechtigte Creator können Diamanten oder andere LIVE-Belohnungen gemäß den aktuellen Regeln von TikTok für virtuelle Gegenstände sammeln.

Verwenden Sie hier nicht die gängige Vereinfachung „TikTok behält genau 50 %“. TikTok veröffentlicht keinen einheitlichen, festen Prozentsatz für die Auszahlung an Creator für jedes Geschenk. Geschenkwerte, Diamanten, die Umrechnung von Belohnungen, die Verfügbarkeit und die Auszahlungsbedingungen richten sich nach den aktuellen Richtlinien von TikTok und können variieren.

Das Gleiche gilt für die Einnahmen. 20.000 Follower bedeuten nicht automatisch 500, 1.000 oder 3.000 Dollar pro Monat an LIVE-Einnahmen. Ein kleiner Account mit einem treuen LIVE-Publikum kann manchmal besser monetarisiert werden als ein größerer Account, dessen Follower selten an Streams teilnehmen.

So nutzt du LIVE für dein digitales TikTok-Marketing:

Wähle einen konkreten Grund zum Zuschauen.

Kündige deine Streams an, bevor du live gehst.

Halten Sie sich an einen regelmäßigen Zeitplan.

Bieten Sie den Zuschauern interaktive Aktivitäten an.

Betrachten Sie Geschenke als optionale Einnahmequelle, nicht als garantiertes Einkommen.

Wenn Sie gerne mit interaktiven Apps Geld verdienen möchten, aber nicht von Geschenken in Livestreams abhängig sein wollen, bietet unsere Zusammenstellung der besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, ein völlig anderes Belohnungsmodell.

💡Wissenswertes ● Einnahmen: Stark vom Publikum abhängig



● Feste Aufteilung der Geschenke: TikTok veröffentlicht keinen einheitlichen Satz



● Verfügbarkeit: LIVE und Geschenke hängen von der Berechtigung



des Kontos bzw. des Marktes ab ● Am besten geeignet für: Creator mit einer aktiven Community

Verdiene in Echtzeit TikTok LIVE 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie ein engagiertes TikTok-Publikum mithilfe geeigneter Geschenke und interaktiver Streams in LIVE-Unterstützung. Mehr erfahren

Der Betrieb einer TikTok-Marketingagentur ist die erweiterte Version des freiberuflichen digitalen TikTok-Marketings und kein eigenständiges TikTok-Vergütungsprogramm.

Das Geld stammt von Kunden, in der Regel durch Pauschalhonorare, Projektabrechnungen oder Gebühren für das Kampagnenmanagement. TikTok selbst bezahlt dich nicht einfach dafür, dass du Marketing-Partner wirst.

Eine Agentur kann mehrere Dienstleistungen aus dieser Liste kombinieren:

bezahlte TikTok-Werbung,

kreative Strategie,

Kundenbetreuung,

Beschaffung von nutzergenerierten Inhalten,

Berichterstattung,

Unterstützung bei TikTok Shop,

Creator-Kampagnen,

oder die Produktion von Inhalten.

Der praktische Weg, ein solches Ökosystem aufzubauen, besteht darin, mit einem Dienst zu beginnen, echte Ergebnisse zu dokumentieren und Kapazitäten erst dann zu erweitern, wenn die Kundennachfrage dies rechtfertigt.

Das offizielle „Marketing Partners“-Ökosystem von TikTok kann später relevant werden, doch die Anerkennung als Partner sollte als geschäftliche Referenz oder als Beziehung innerhalb des Ökosystems betrachtet werden – nicht als garantiertes Einkommen. Bezahlen Sie kein externes „Zertifizierungsunternehmen“, das verspricht, Sie zu einem offiziellen TikTok-Marketing-Partner zu machen.

Für TikTok-Agenturen im Bereich digitales Marketing können die Einnahmen von kleinen Projektgebühren bis hin zu Honoraren in Höhe von mehreren tausend Dollar reichen, doch gibt es keinen aussagekräftigen Einheitssatz. Umfang, verwaltete Werbeausgaben, Kreativvolumen, Personalausstattung, Markt und Kundengröße beeinflussen die Höhe der Einnahmen.

💡Wissenswertes ● Wer bezahlt dich: Kunden, nicht TikTok



● Einnahmen: Projekt- oder Pauschalhonorar



● Am besten geeignet für: Erfahrene Freiberufler, die ihr Geschäft



ausbauen möchten ● Partnerstatus: Kein Programm mit direkter Auszahlung

Ausbau des Kundengeschäfts TikTok Marketing Partners 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Machen Sie bewährte TikTok-Dienstleistungen zu einem Agenturangebot und nutzen Sie dann das Geschäftsökosystem von TikTok, während Sie Ihr Unternehmen ausbauen. Entdecken Sie den Bereich „Business“

Sobald du Ergebnisse vorweisen kannst, von denen andere tatsächlich lernen möchten, ist Beratung eine der einfachsten Möglichkeiten, dein Fachwissen im Bereich digitales TikTok-Marketing zu monetarisieren, ohne die gesamte Kundenbetreuung zu übernehmen.

Mit Intro.co können Experten kostenpflichtige Einzelgespräche von 15 Minuten bis zu drei Stunden anbieten. Laut Intro verlangen Experten auf der Plattform zwischen etwa 100 und 2.000 US-Dollar pro Stunde, wobei Ihr realistischer Stundensatz von Ihrer Erfolgsbilanz, Ihrer Nische, der Nachfrage und Ihrem Ruf abhängt.

Die Gebührenstruktur von Intro ist unkompliziert:

30 % Provision auf Buchungen über den Marktplatz von Intro

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Die Teilnahme an „Intro“ ist kostenlos.

Für eine Beratung zum digitalen Marketing auf TikTok sollten Sie das Angebot konkret formulieren. „Fragen Sie mich alles über TikTok“ ist viel schwächer als:

30-minütige Kontoanalyse,

Überprüfung der TikTok-Shop-Einrichtung,

Fehlerbehebung bei bezahlten Anzeigen,

Gespräch zur kreativen Strategie,

oder Feedback zum Content-Plan.

Außerdem brauchst du zunächst erst einmal glaubwürdige Ergebnisse. Beratung ist nicht die Einsteigerversion des digitalen TikTok-Marketings; sie wird erst möglich, wenn du nützliche Erfahrungen gesammelt hast, die du vermarkten kannst.

💡Wissenswertes ● Marktplatzprovision: 30 %



● Selbst generierte Buchung: 10 %



● Sitzungsdauer: 15 Minuten bis 3 Stunden



● Am besten geeignet für: Bewährte Spezialisten

Wandeln Sie Fachwissen in Vergütung um Intro.co 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Beratungssatz fest und verkaufen Sie gezielte TikTok-Strategiesitzungen, sobald Sie Ergebnisse vorweisen können, die es wert sind, weitergegeben zu werden. Bei Intro anmelden

Ein Vergleich dieser TikTok-Methoden für digitales Marketing

Die Einnahmen aus dem digitalen Marketing auf TikTok lassen sich in drei große Gruppen einteilen: Kundendienstleistungen, Monetarisierung der Zielgruppe und Produkte.

Kundenservices können auch ohne große Followerzahl gestartet werden, erfordern jedoch, dass man seine Fähigkeiten verkauft. Zielgruppenbasierte Methoden setzen zunächst Inhalte und Reichweite voraus. Produktgeschäfte geben Ihnen mehr Kontrolle darüber, was Sie verkaufen, bringen jedoch auch Kosten, Margen, Auftragsabwicklung und Kundensupport mit sich.

Hier ist die Kurzfassung.

Vorgehensweise Anlaufkosten So verdienen Sie Geld Der Haken Freiberufliche TikTok-Werbung Niedrig Kundenhonorare Erfordert Fachkenntnisse und Kunden TikTok-Shop-Partner Kostenlos Verkaufsprovision Markt-/Kontoberechtigung Erstellung von UGC Gering Pro genehmigtem Auftrag Kurze Freigabe erforderlich Marketingstrategie Gering Projekt/Pauschalhonorar Portfolio erforderlich Belohnungen für Kreative Kostenlos Qualifizierte Aufrufe 10.000 Follower + 100.000 Aufrufe Print-on-Demand Niedrig Produktmarge Shop- und Fulfillment-Kosten Digitale Produkte Niedrig Produktumsatz Benötigt Traffic Skillshare-Kurs Niedrig Tantiemen für Lehrende Einführung in das neue Marketing vorübergehend ausgesetzt TikTok-Shop-Verkäufer Produktabhängig Umsatzmarge Gebühren + Abwicklung Dropshipping Shop-Kosten Umsatzmarge Lieferanten- und Werberisiko Affiliate-Marketing Kostenlos Provision Umsatzvorgabe Drehbuchschreiben Niedrig Projektgebühren Wettbewerbsintensiver Markt TikTok LIVE Kostenlos, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind LIVE-Prämien Abhängig von der Zuschauerzahl Marketingagentur Niedrig bis hoch Kunden-Pauschalen Erfordert nachweisbare Erfahrung Beratungsgespräche Kostenlose Eintragung Sitzungshonorare Erfordert Glaubwürdigkeit

Es gibt keine einzelne TikTok-Methode für digitales Marketing, die alle anderen Optionen übertrifft.

Für den schnellsten Weg, auf der eigenen Kompetenz aufzubauen, ist freiberufliche Arbeit am sinnvollsten. Für Creator, die bereits über eine große Reichweite verfügen, lassen sich Shop-Partnerinhalte, Creator Rewards und Markenkooperationen miteinander kombinieren. Wenn Sie etwas suchen, das sich auch zwischen den Beiträgen weiterverkaufen lässt, sind digitale Produkte oder Print-on-Demand skalierbarer als Arbeit auf Stundenbasis.

Schnelleres Geld: TikTok-ähnliche Belohnungs-Apps

Digitales Marketing auf TikTok braucht in der Regel Zeit. Es müssen Kunden gefunden, die Reichweite ausgebaut und Käufer für die Produkte gewonnen werden.

Belohnungs-Apps bieten zwar deutlich geringere Verdienstmöglichkeiten, können aber parallel zu diesen längerfristigen Methoden genutzt werden. Sie sollten nicht als Ersatz für professionelle digitale TikTok-Marketingmaßnahmen betrachtet werden.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Mit Snakzy, der Prämien-App von Eneba, können Nutzer durch teilnahmeberechtigte Spielangebote und nachverfolgte Aufgaben Münzen verdienen. Neue Nutzer müssen derzeit bis zu 35.000 Münzen sammeln, um den Shop freizuschalten, wobei diese Schwelle variieren kann. Nach der ersten Einlösung gilt die Freischaltbedingung von 35.000 Münzen nicht mehr in derselben Form, und die verfügbaren Mindestprämien hängen von der Region und dem VIP-Status ab. Für Überweisungen in die Eneba-Wallet sind derzeit mindestens 25.000 Münzen erforderlich.

PLAY-TO-EARN Verdienen Sie Geld, während Ihre TikTok-Einnahmen steigen Spiele teilnahmeberechtigte Spiele, um Münzen zu sammeln, während du Kunden, Inhalte oder TikTok-Verkäufe aufbaust. Das erste Freischalten des Shops kann bis zu 35.000 Münzen erfordern. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdienen Sie bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen



Was nicht funktioniert

Nicht jede Möglichkeit im Zusammenhang mit digitalem Marketing auf TikTok ist Ihr Geld wert.

Die größten Warnsignale sind nicht Leute, die für seriöse Schulungen oder Dienstleistungen Geld verlangen. Es sind Angebote, die garantierte Einnahmen versprechen, verschleiern, wie das Unternehmen tatsächlich Geld verdient, oder dich unter Druck setzen, zu zahlen, bevor du verstehst, was du da eigentlich kaufst.

Schein-Gurus und überteuerte Kurse

Bezahlte Kurse sind nicht automatisch schlecht. Das Problem ist, Hunderte oder Tausende von Dollar für ein Versprechen statt für eine konkrete Fähigkeit zu bezahlen.

Achten Sie auf:

Nicht überprüfbare Screenshots von Einnahmen: Ein Screenshot einer Zahlung sagt ohne Kontext kaum etwas aus.

Ein Screenshot einer Zahlung sagt ohne Kontext kaum etwas aus. Garantierte Einnahmen: Niemand kann garantieren, wie viel Sie mit digitalem Marketing auf TikTok verdienen werden.

Niemand kann garantieren, wie viel Sie mit digitalem Marketing auf TikTok verdienen werden. Künstlich erzeugte Dringlichkeit: Endlose „Letzte-Chance“-Countdowns sollten kritisch hinterfragt werden.

Endlose „Letzte-Chance“-Countdowns sollten kritisch hinterfragt werden. Kurse, in denen es hauptsächlich darum geht, denselben Kurs weiterzuverkaufen: Das ist etwas ganz anderes als das Erlernen von Werbung, Bearbeitung, UGC, Analytik oder Texterstellung.

Das ist etwas ganz anderes als das Erlernen von Werbung, Bearbeitung, UGC, Analytik oder Texterstellung. Vage Leistungsversprechen: Du solltest genau wissen, welche Fähigkeiten, welche Unterstützung oder welche Materialien du kaufst.

Bevor du für eine Schulung bezahlst, prüfe, ob du dir die entsprechenden Fähigkeiten kostenlos in ausreichendem Maße aneignen kannst, um zu entscheiden, ob dir das überhaupt Spaß macht.

Zweifelhafte Betrugsmaschen rund um TikTok Shop und Anzeigen

Betrugsversuche können sich auch gegen Verkäufer, Partner und Käufer richten.

Gefälschte Shopping-Anzeigen stellen ein Risiko dar. Die FTC berichtete, dass Verbraucher im Jahr 2025 mehr als 95 Millionen Dollar verloren haben, nachdem sie Produkte bestellt hatten, die sie zuvor in Social-Media-Anzeigen gesehen hatten, und empfiehlt, Verkäufer unabhängig zu überprüfen, anstatt davon auszugehen, dass eine Anzeige geprüft wurde.

stellen ein Risiko dar. Die FTC berichtete, dass Verbraucher mehr als verloren haben, nachdem sie Produkte bestellt hatten, die sie zuvor in Social-Media-Anzeigen gesehen hatten, und empfiehlt, Verkäufer unabhängig zu überprüfen, anstatt davon auszugehen, dass eine Anzeige geprüft wurde. Unrealistische Provisionsversprechen verdienen dieselbe Skepsis. TikTok erlaubt in einigen Affiliate-Tools weitreichende Provisions-Einstellungen, sodass ein hoher Prozentsatz allein noch kein Beweis für Betrug ist. Überprüfen Sie den Verkäufer, das Produkt, das Rückerstattungsrisiko und die tatsächlichen Bedingungen, bevor Sie für etwas werben.

verdienen dieselbe Skepsis. TikTok erlaubt in einigen Affiliate-Tools weitreichende Provisions-Einstellungen, sodass ein hoher Prozentsatz allein noch kein Beweis für Betrug ist. Überprüfen Sie den Verkäufer, das Produkt, das Rückerstattungsrisiko und die tatsächlichen Bedingungen, bevor Sie für etwas werben. Gefälschte Partnerzertifizierungen sind ein weiterer Grund zum Vorsicht. Der Status als „TikTok Marketing Partner“ ist nichts, was ein beliebiger externer Kursanbieter einfach so an Sie verkaufen kann.

Für eine umfassendere Checkliste decken unsere Sicherheitstipps zum Kauf digitaler Spielschlüssel mehrere dieser Warnzeichen ab: Druckausübung, nicht überprüfbare Verkäufer, ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen und Angebote, die verdächtig besser erscheinen als auf dem regulären Markt.

Abschließendes Fazit zum digitalen Marketing auf TikTok

Digitales Marketing auf TikTok ist eine echte Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber der realistischste Weg hängt davon ab, womit du startest. Wenn du bereits über nützliche Fähigkeiten verfügst, kannst du mit freiberuflicher Anzeigenverwaltung, Strategieentwicklung, UGC oder Drehbuchschreiben bezahlte Aufträge erhalten, ohne auf 10.000 Follower warten zu müssen. Wenn du bereits über eine Zielgruppe verfügst, bieten dir TikTok Shop, Creator Rewards, Affiliate-Angebote und LIVE weitere Möglichkeiten, diese Reichweite zu monetarisieren.

Versuchen Sie nicht, alle 15 Einnahmequellen auf einmal aufzubauen. Wählen Sie eine primäre Methode für digitales Marketing auf TikTok aus, bringen Sie diese zum Laufen und fügen Sie dann etwas Ergänzendes hinzu. Snakzy kann eine gute kleine Ergänzung zu diesem Prozess sein, wenn Sie bereits Handyspiele spielen und eine weitere belohnungsbasierte Option suchen.

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Häufig gestellte Fragen