6 echte „Play-to-Win“-Spiele, bei denen man 2026 tatsächlich Geld gewinnen kann

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Spiele, bei denen man um Geld spielen kann, gibt es wirklich. Am schnellsten wird man bei Skillz ausgezahlt: Dort kann man bei fähigkeitsbasierten Geldturnieren schon ab 0,60 $ an einem Spiel teilnehmen und bei einem Sieg eine echte Barauszahlung erhalten – keine Spielmarken oder Punkte. Die meisten, die dabei bleiben, verdienen zwischen ein paar Dollar und ein paar hundert Dollar im Monat.

Die Screenshots mit Tausend-Dollar-Gewinnen, die man online sieht, stammen von einer kleinen Elite – nicht von der Person, die heute Abend ein Spiel herunterlädt. Echte „Play-to-Win“-Spiele zahlen in Bargeld, Kryptowährung oder Werbeeinnahmen aus, aber welche davon deine Zeit wert ist, hängt ganz davon ab, wie viel Risiko und Aufwand du bereit bist, auf dich zu nehmen.

Diese Liste fasst sechs Möglichkeiten zusammen, bei denen Spieler tatsächlich für gutes Spiel bezahlt werden. Dazu gehören skillbasierte Geldturniere, Token-Belohnungen in Action-RPGs, Ranglisten-Kartenduelle, Blockchain-Kartenbelohnungen, wettbewerbsorientierte bAXS-Saisons und wöchentliche USDC-Turniere. Wenn du die besten „Play-to-Win“-Spiele für Android suchst: Fünf der sechs Titel lassen sich auf Android spielen, während „Big Time“ ausschließlich für Windows-PCs verfügbar ist. Beachte jedoch, dass die Android-App von „Gods Unchained“ derzeit das „Daily Play and Earn“-Feature nicht unterstützt.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Spielen Geld zu verdienen?

Ja, das Spielen, um Spiele zu gewinnen, ist realistisch, aber realistisch bedeutet für die überwiegende Mehrheit der Spieler Geld für ein Bier oder die Miete – nicht den Lebensunterhalt. Was du tatsächlich verdienst, hängt fast ausschließlich davon ab, welches der beiden Modelle du wählst. Bei skillbasierten Cash-Turnieren wird deine Obergrenze dadurch bestimmt, wie gut deine Gegner sind. Bei Krypto- und Inhaltsmodellen hängt sie stattdessen vom Token-Preis oder der Zuschauerzahl ab – beides Faktoren, auf die ein Anfänger im ersten Monat keinen Einfluss hat.

Belohnungen bei „Big Time“ hängen vom „Hourglass“-Gameplay und dem Wert von $BIGTIME ab, während „Axie Infinity: Origins“ und „Olderfall“ eher wettbewerbsorientierte Leistungen belohnen, anstatt Geld für jede Spielsitzung zu garantieren. Kartenspiele wie „Gods Unchained“ und „Splinterlands“ knüpfen Belohnungen ebenfalls an Ranglistenspiele, den Spielfortschritt und ihre aktuellen Token-Ökonomien.

Das ist wirklich etwas für jemanden, der bereits täglich zum Spaß ein kompetitives Handy- oder Kartenspiel spielt und möchte, dass sich diese Zeit endlich auszahlt – nicht für jemanden, der hofft, seinen Job durch das Spielen um Geld zu ersetzen. Um ein umfassenderes Bild davon zu erhalten, ob man mit Spielen auf dem Handy Geld verdienen kann, deckt diese Aufschlüsselung die realistische Bandbreite über Dutzende von Titeln ab, nicht nur die sechs hier aufgeführten.

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6 echte „Play-to-Win“-Spiele, bei denen man tatsächlich Geld verdienen kann

Jeder der folgenden Einträge erläutert, was der Einstieg tatsächlich kostet, wie die Auszahlung funktioniert und welche Fehler die meisten Anfänger machen. Sie sind grob nach der Geschwindigkeit, mit der man Geld verdienen kann, sortiert – allerdings hängt die richtige Wahl für dich davon ab, welches Risiko- und Spielmodell am besten zu deinem Zeitplan passt.

1. Skillz [Geschicklichkeitsbasierte Geldturniere]

Skillz kommt der wörtlichen Vorstellung von „Spielen, um zu gewinnen“ am nächsten: Dutzende von Handyspielen veranstalten über diese Plattform Echtgeld-Turniere, bei denen die Teilnahmegebühren bei 0,60 $ beginnen und Gewinne in echtem Geld und nicht in Punkten ausgezahlt werden. Das funktioniert, weil du gegen andere echte Spieler antrittst, deren Spielstärke deiner eigenen nahekommt – niemals gegen Bots –, sodass dein Erfolg davon abhängt, wie gut du tatsächlich im Spiel bist, und nicht vom Glück.

Neben den Turniere mit Geldeinsatz gibt es auch Turniere mit freiem Eintritt, sodass das Ausprobieren eines neuen Spiels nichts kostet. Für Geldeinsatzturniere ist laut dem Skillz-Hilfezentrum eine Mindesteinzahlung von 10 US-Dollar erforderlich, wobei bis zu 10 % der Teilnahmegebühr durch Bonusgeld gedeckt werden und der Rest aus echtem Guthaben bestritten wird.

Im Hilfecenter von Skillz wird die Standarddauer für Auszahlungen mit 4 bis 6 Wochen angegeben. Im eigenen Blog wird nun jedoch dargelegt, dass ACH-Auszahlungen am selben Tag, die innerhalb von weniger als 24 Geschäftsstunden eingehen, für die meisten Nutzer über die Optionen „Fast“ und „Instant Bank“ als Standard gelten. Bevor Sie eine Einzahlung vornehmen, können Sie sich auf der Trustpilot- Seite von Skillz über aktuelle Erfahrungen anderer Spieler informieren.

Ein häufiger Fehler ist es, mehr als das Mindestbetrag von 10 $ einzuzahlen, bevor man sich vergewissert hat, dass der Schwierigkeitsgrad eines Spiels tatsächlich zu meistern ist. So verspielen die meisten neuen Spieler ihre erste Einzahlung schnell.

So fängst du richtig an:

Lade dir ein von Skillz betriebenes Spiel aus dem App Store oder von Google Play herunter (die Plattform ist in das Spiel selbst integriert, es handelt sich nicht um eine separate App)

Spiele zunächst an kostenlosen Turnieren teil, um dein Können zu überprüfen, bevor du Geld riskierst

Zahle den Mindestbetrag von 10 $ ein, sobald du bereit bist, an Geldturnieren teilzunehmen

Nimm an Turnieren teil, deren Einsatz für das Startkapital eines Anfängers geeignet ist (0,60 $ bis zu einigen Dollar), anstatt in der höchsten Einsatzklasse

Beantragen Sie eine Auszahlung per Fast- oder Instant-Banküberweisung, wenn Ihnen Schnelligkeit wichtiger ist als die gebührenfreie Standardabwicklung

„Blackout Bingo“ und „Solitaire Cube“ funktionieren nach dem gleichen Prinzip, falls dir „Skillz“ selbst nicht zusagt, und weitere dieser Apps für Geldturniere findest du in unserer Übersicht über Spiele-Apps, bei denen du sofort echtes Geld gewinnen kannst.

Turniere mit echtem Geld Skillz 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Cash-Turniere ab 0,60 $ Teilnahmegebühr; Mindesteinzahlung von 10 $, um um echtes Geld zu spielen. Spiele Skillz kostenlos

2. Big Time [Kostenloses Action-RPG mit Belohnungen]

Wenn du lieber Dungeons bewältigst, als an Turnieren teilzunehmen, verwandelt „Big Time“ ein kostenloses Multiplayer-Action-RPG in ein Spiel, bei dem es um Gewinne geht – basierend auf Belohnungen in Form von $BIGTIME-Token. Du kämpfst dich durch prozedural generierte Dungeons, erfüllst Quests und stellst dich gemeinsam mit anderen Spielern immer schwierigeren Herausforderungen, während du dank der spielereigenen Wirtschaft des Spiels Kryptowährung verdienen und einsetzen kannst, die direkt an deine Aktivitäten im Spiel gekoppelt ist. Das Herunterladen und Spielen des Spiels auf einem Windows-PC ist kostenlos.

Um $BIGTIME zu verdienen, benötigst du eine aufgeladene Sanduhr, die du über den Open Loot Marketplace kaufen oder im Spiel herstellen kannst. Sanduhren mit höherer Seltenheit können mehr Token generieren, wobei deine tatsächlichen Einnahmen vom Spielverlauf und dem Wert der Token abhängen. Verdientes $BIGTIME kann über Open Loot in eine externe Wallet ausgezahlt werden. Ein häufiger Fehler ist es, viel Geld für Sanduhren oder andere Gegenstände auszugeben, bevor man sich vergewissert hat, dass einem das Dungeon-Grinden tatsächlich Spaß macht.

So sieht der Einstieg aus:

Lade „Big Time“ über die offizielle Website herunter und installiere es auf einem Windows-PC

Spiele zunächst kostenlos und lerne das Kampf- und Dungeonsystem kennen

Hol dir eine aufgeladene Sanduhr und rüste sie aus, sobald du bereit bist, $BIGTIME zu verdienen

Schließe Quests und Dungeons ab, um die Chance auf Token-Drops zu erhalten

Zahle verdientes $BIGTIME über Open Loot auf eine externe Wallet aus

Wenn dir das Grinden in Dungeons mehr zusagt als Geldturniere, ist „Big Time“ hier eine der Optionen, bei denen das Spiel im Vordergrund steht. Weitere tokenbasierte Titel findest du in unserer Übersicht über „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele.

Spielen und $BIGTIME verdienen Big Time 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Spielen kostet 0 $; rüste eine aufgeladene Sanduhr aus, um durch Quests und Dungeons $BIGTIME zu verdienen. Jetzt spielen

3. Gods Unchained [Kostenlos spielbare Rangliste]

„Gods Unchained“ ist das einzige dieser sechs „Play-to-Win“-Spiele, bei dem die Teilnahme in jedem Rang kostenlos ist, und dennoch werden die Gewinner über das „Daily Play and Earn“-System mit $GODS-Token belohnt. Nur Siege zählen für die Belohnungen. Diese werden nur durch die ersten zehn Ranglistenspiele des Tages generiert, sodass das Modell tägliche Belohnungen fördert, anstatt das Grinden einer einzigen langen Sitzung.

Für deine ersten drei Siege des Tages erhältst du doppelte „Fragments“, die Belohnungseinheit des Spiels. Das Erreichen des Rangs „Solar Gold“ erhöht deinen Anteil ebenfalls erheblich: „Gods Unchained“ hat auf seinem eigenen Portal-Blog angegeben, dass etwa 25 % der berechtigten Belohnungen auf Rang 8 anfallen, wobei dieser Anteil auf Rang 10 auf 50 % und auf Rang 11 auf 75 % steigt. Schwankungen beim Token-Wert bedeuten, dass die heutigen Einnahmen weit unter dem Höchststand von 2022 liegen, als beständige Spitzenspieler laut demselben Blog bedeutende Einnahmen aus den Belohnungen der Wochenend-Rangliste erzielten. Ein häufiger Fehler ist es, das Spiel anhand alter Screenshots aus den Jahren 2021–2022 zu beurteilen, anstatt den aktuellen Token-Wert zu berücksichtigen.

So legst du los:

Erstelle ein kostenloses Konto und hol dir ein Starterdeck – kein Kauf erforderlich

Spiele täglich Ranglistenspiele; nur deine ersten zehn zählen für „Daily Play and Earn“

Konzentriere dich darauf, deine ersten Matches zu gewinnen, um den doppelten Fragment-Bonus zu erhalten

Steigere deinen Rang über „Solar Gold“ hinaus, um einen deutlich größeren Anteil an den Belohnungen freizuschalten

Diese reihen sich ein in die größere Auswahl an NFT-Kartenspielen, die du kennenlernen solltest, wenn dir das Ranglistenformat zusagt.

Kostenlos spielen, kostenlos verdienen Gods Unchained 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Spielen kostet 0 $; gewinnen Sie Ranglistenspiele, um im Rahmen von „Daily Play and Earn“ $GODS-Token zu verdienen. Jetzt kostenlos spielen

4. Splinterlands [Blockchain-Kartenspiel mit SPS-Belohnungen]

Splinterlands ist ein Blockchain-Kartenspiel, bei dem Siege in Ranglistenspielen in verschiedene Belohnungssysteme einfließen. Kostenlose Spieler können handelbare „Foundations“-Karten verdienen, während Nutzer mit einem Premium-Account durch berechtigte Ranglistenspiele SPS verdienen können. Das Spiel stellt derzeit pro Saison 1,8 Millionen SPS für Ranglistenbelohnungen bereit, die gleichmäßig zwischen den Formaten „Modern“ und „Wild“ aufgeteilt werden.

Um SPS durch Ranglistenspiele zu verdienen, benötigst du ein „Spellbook“, eine Bewertung von mindestens 260 und gestakte SPS. Dein Anteil an diesem Belohnungspool hängt von deiner Bewertung, deinem SPS-Einsatz, den eingesetzten Karten und weiteren Boni ab. Ein häufiger Fehler ist es, eine große Kartensammlung auf der Grundlage alter Screenshots von Verdiensten zu kaufen, bevor man versteht, wie die aktuelle Belohnungsformel funktioniert.

Der Einstieg sieht folgendermaßen aus:

Erstelle ein kostenloses Splinterlands-Konto und schließe die Kampagne ab

Spiele Ranglistenkämpfe, um Glint zu verdienen und in den Ligen aufzusteigen

Nutze Glint im Belohnungsshop, um deine Sammlung zu verstärken

Rüste mit einem Zauberbuch auf, sobald du bereit bist, SPS-Verdienste und Turniere freizuschalten

Baue deine Wertung auf und setze SPS ein, wenn du deine SPS-Belohnungen in Ranglistenkämpfen verbessern möchtest

„Gods Unchained“, das oben bereits behandelt wurde, funktioniert ähnlich, falls du auf Kartenduelle stehst, und auch das breitere Feld der Krypto-Kartenspiele ist einen Blick wert.

Ranglistensiege, SPS-Belohnungen Splinterlands 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos; mit einem Zauberbuch kannst du ein Upgrade durchführen, um SPS-Ranglistenbelohnungen und Turniere freizuschalten. Jetzt kostenlos spielen

„Axie Infinity: Origins“ ist ein kostenloses Strategie-Kartenspiel, bei dem Teams aus Axies in der Arena gegen andere Spieler antreten. Du kannst mit kostenlosen, nicht als NFT verfügbaren Axies beginnen, anstatt dir gleich zu Beginn ein Team zu kaufen, und dann die Rangliste erklimmen und um saisonale Belohnungen kämpfen. In den letzten Saisons standen für die bestplatzierten Spieler Zehntausende bAXS auf dem Spiel.

Das Belohnungssystem von Axie hat sich im Jahr 2026 erheblich geändert: Origins zahlt im Spielverlauf keine SLP mehr aus; Wettbewerbsbelohnungen werden nun in bAXS verteilt. Der Token ist durch AXS gedeckt und kann innerhalb des Axie-Ökosystems verwendet oder in AXS umgewandelt werden, wobei der Umrechnungskurs von deinem Axie-Score abhängt. Ein häufiger Fehler ist es, teure NFT-Axies zu kaufen, bevor man das Spiel kennengelernt hat; nutze zunächst das kostenlose Starter-Team und investiere erst, wenn du sicher bist, dass du ernsthaft an Wettkämpfen teilnehmen möchtest.

Der Einstieg sieht folgendermaßen aus:

Lade „Axie Infinity: Origins“ auf Android, PC oder Mac herunter und erstelle ein kostenloses Konto

Stelle ein Team mit den kostenlosen Starter-Axies zusammen, bevor du NFTs kaufst

Spiele Arena-Matches und klettere in den Saison-Ranglisten nach oben

Nimm während der Ranglisten-Epochen teil, um bAXS-Belohnungen zu verdienen

Verwende die verdienten bAXS innerhalb des Axie-Ökosystems oder wandle sie in AXS um, wenn du Liquidität benötigst

Wenn dir kompetitive Kartenduelle gefallen, lohnt es sich, zu verstehen, wie „Play-to-Earn“-Spiele funktionieren, bevor du Geld in NFT-Axies oder andere Vermögenswerte investierst.

Teilnehmen und bAXS verdienen Axie Infinity: Origins 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlos spielbar; erklimme die Rangliste der Arena und kämpfe um saisonale bAXS-Belohnungen. Spiele Axie Origins kostenlos

6. Olderfall [Auto-Battler mit USDC-Turnierpreisen]

Olderfall ist ein kostenloses Auto-Battler-Spiel, in dem du Gladiatoren rekrutierst, sie mit Waffen ausrüstest und in Wettkämpfe schickst. Es läuft auf Mobilgeräten und im Browser, und bei den wöchentlichen Turnieren gibt es echte USDC-Preise zu gewinnen, was es zu einem der Spiele auf dieser Liste macht, bei denen man am direktesten durch Spielen gewinnen kann.

Du kannst mit einem kostenlosen Gladiator beginnen und dann durch Training, Ausrüstung und Fortschritt stärkere Kämpfer aufbauen. Wettkampfturniere basieren auf einem Risiko-Ertrags-Modell, während NFTs und andere verdiente Vermögenswerte auch über den Marktplatz des Spiels gehandelt werden können. Die Preisgelder variieren je nach Turnier, daher gibt es kein festes monatliches Einkommen. Ein häufiger Fehler ist es, viel Geld für Ausrüstung auszugeben, bevor man herausgefunden hat, welche Aufbauten in Wettkämpfen tatsächlich gut abschneiden.

So sieht der Einstieg aus:

Erstelle ein Olderfall-Konto und starte mit einem kostenlosen Gladiator

Trainiere deine Kämpfer und sammle bessere Waffen und Ausrüstung

Übe dich in regulären Kämpfen, bevor du an Turnieren mit höheren Einsätzen teilnimmst

Nimm an wöchentlichen Turnieren teil und gewinne USDC-Preise

Handle verdiente Gegenstände, die dafür vorgesehen sind, über den Marktplatz, wenn du zusätzlichen Wert erzielen möchtest

Wenn kompetitive Auto-Battler eher dein Stil sind, bietet dir Olderfall ein direktes „Win-for-Rewards“-Modell neben dem breiteren Angebot an Krypto-Spielen, bei denen du belohnt wirst.

Gewinnen Sie USDC-Preise Olderfall 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlos spielbar; nimm an wöchentlichen Turnieren teil und gewinne echte USDC-Preispools. Spiele „Olderfall“ jetzt

Wie sich die sechs „Play-to-Win“-Spiele im Vergleich schlagen

Hier siehst du einen direkten Vergleich der sechs Spiele, bevor du dich für eines dieser „Play-to-Win“-Spiele entscheidest. Kosten, Auszahlungsgeschwindigkeit und realistische monatliche Gewinnspannen variieren stärker, als die Schlagzeilen vermuten lassen.

Vorgehensweise Anfangskosten Was Sie verdienen Wann Sie Geld verdienen Der Haken Skillz 0 $ zum Spielen; Mindesteinzahlung von 10 $ für Cash-Turniere Kein angegebenes Minimum; Auszahlung in echtem Bargeld Durch den Gewinn von Cash-Turnieren Bei der Teilnahme an kostenpflichtigen Spielen besteht ein Geldrisiko; die Auszahlungsgeschwindigkeit variiert Big Time 0 $ Einsatz; kostenpflichtig Sanduhr erforderlich, um Token zu generieren $BIGTIME Während des Spielens mit einer aktiven Sanduhr Die Gewinne hängen vom Spielverlauf und dem Wert der Token ab Gods Unchained 0 Kein angegebenes Minimum; Auszahlung in $GODS-Token Durch berechtigte Siege in den „Daily Play and Earn“-Ranglisten Belohnungen variieren; „Daily Play and Earn“ ist in der mobilen App nicht verfügbar Splinterlands 0 $ zum Start; „Spellbook“ erforderlich für alle Verdienstfunktionen Glint/Karten kostenlos; SPS für berechtigte, aufgewertete Konten Durch Ranglistenspiele und Fortschritte Für den Erwerb von SPS und die Teilnahme an Turnieren ist ein Upgrade des Kontos erforderlich Axie Infinity: Origins 0 $ bAXS Durch berechtigte saisonale Ranglistenbelohnungen Belohnungen begünstigen bessere Platzierungen im Wettkampf Olderfall 0 $ zu Beginn USDC-Turnierpreise und berechtigte Vermögenswerte Durch Wettkampfturniere Die Höhe der Preisgelder hängt vom Turnier und der Leistung ab

„Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps: Der schnellere, kompaktere Begleiter zu diesen sechs

Prämien-Apps wie Snakzy, KashKick und BigCash zahlen schneller und in kleineren Beträgen aus als die meisten der oben genannten „Play-to-Win“-Spiele. Der Gewinn besteht hier in der Regel aus einem Meilenstein im Spiel, einer Umfrage oder einer Interaktionsaufgabe und nicht darin, einen anderen Spieler zu schlagen, sodass Auszahlungen viel schneller erfolgen können als bei herkömmlichen Spielbelohnungen. Sie eignen sich besser als müheloses Zusatzeinkommen neben einer wirklich auf Fähigkeiten basierenden Methode und nicht als Ersatz dafür.

Snakzy, die hauseigene Belohnungs-App von Eneba, ist kostenlos und ermöglicht es dir, durch das Spielen von Handyspielen und das Erreichen von Meilensteinen im Spiel Geld zu verdienen. Sie ist eher für gelegentliche Verdienstmöglichkeiten während normaler Spielsitzungen konzipiert, wobei Belohnungen in der Regel innerhalb von 48 Stunden ausgezahlt werden.

Wenn du weitere Android-Spiele suchst, bei denen du echtes Geld verdienen kannst, lässt sich diese Belohnungs-App problemlos mit jedem Spiel auf dieser Liste kombinieren, das auf Android läuft.

App Am besten geeignet für Einstiegskosten Snakzy Zusatzverdienst durch Handyspiele Kostenlos KashKick Geld durch Spiele und Umfragen Kostenlos BigCash Niedrige Auszahlungsgrenze und viele Angebote Kostenlos

Fang mit Snakzy an, denn es kostet nichts, es neben einem der oben genannten Spiele auszuprobieren.

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Was nicht funktioniert

Die Misserfolge bei „Play-to-Win“-Spielen hängen fast immer damit zusammen, dass man einem bereits vergangenen Höhepunkt hinterherjagt oder einer App, die von vornherein nie über ein echtes Auszahlungssystem verfügte – und nicht damit, dass eine der oben genannten Methoden gefälscht wäre. Es ist wichtiger, das spezifische Muster zu kennen, als sich auf eine allgemeine Betrugswarnung zu verlassen.

Dem Nachjagen alter Gewinn-Screenshots: Token-Preise, Belohnungspools und Spielökonomien ändern sich. Zahlen aus dem „Play-to-Earn“-Boom von 2021–2022 sind kein verlässlicher Anhaltspunkt dafür, was dasselbe Spiel heute auszahlt.

Token-Preise, Belohnungspools und Spielökonomien ändern sich. Zahlen aus dem „Play-to-Earn“-Boom von 2021–2022 sind kein verlässlicher Anhaltspunkt dafür, was dasselbe Spiel heute auszahlt. Hohe Einzahlungen bei unbekannten Skillz-Spielen : Die Plattform ordnet dich nach deinem Können ein. Wenn du also mehr als das Minimum von 10 $ in ein Spiel einzahlst, das du nicht in kostenlosen Turnieren getestet hast, finanzierst du damit lediglich die Auszahlungen besserer Spieler – nicht deine eigenen.

Die Plattform ordnet dich nach deinem Können ein. Wenn du also mehr als das Minimum von 10 $ in ein Spiel einzahlst, das du nicht in kostenlosen Turnieren getestet hast, finanzierst du damit lediglich die Auszahlungen besserer Spieler – nicht deine eigenen. Annehmen, dass „Free-to-Play“ auch „Free-to-Earn“ bedeutet: Bei „Big Time“ ist eine aktive Sanduhr erforderlich, um $BIGTIME zu generieren, während kostenlose „Splinterlands“-Konten in Ranglistenkämpfen keine SPS verdienen können.

„Big Time“ ist eine aktive Sanduhr erforderlich, um $BIGTIME zu generieren, während kostenlose „Splinterlands“-Konten in Ranglistenkämpfen keine SPS verdienen können. Der Kauf von NFTs oder Ausrüstung, bevor man das Spiel kennengelernt hat: Teure Axies, Kartensammlungen, Sanduhren oder andere Vermögenswerte garantieren niemals bessere Renditen. Lerne zuerst das Spiel kennen und entscheide dann, ob es sich lohnt, in die Verdienstmöglichkeit zu investieren.

Teure Axies, Kartensammlungen, Sanduhren oder andere Vermögenswerte garantieren niemals bessere Renditen. Lerne zuerst das Spiel kennen und entscheide dann, ob es sich lohnt, in die Verdienstmöglichkeit zu investieren. Auszahlungs- und Plattformbeschränkungen ignorieren: Für manche Belohnungen sind eine externe Wallet, ein Konto-Upgrade, KYC oder ein unterstützter Standort erforderlich, bevor sie ausgezahlt oder gehandelt werden können.

Nichts davon bedeutet, dass „Play-to-Win“-Spiele ein Betrug sind. Es bedeutet, dass der schnellste Weg, Geld zu verlieren, darin besteht, einer Zahl aus einem anderen Jahr und einer anderen Wirtschaftslage hinterherzujagen, anstatt zu kalkulieren, was diese sechs Spiele tatsächlich gerade jetzt einbringen.

Abschließendes Urteil zu „Play to Win“-Spielen

Skillz ist die erste Wahl für alle, die die wörtlichste Form von „Spielen, um zu gewinnen“ suchen: echtes Geld durch echte 1-gegen-1-Fähigkeiten. Im Hilfezentrum von Skillz wird zwar weiterhin eine Standardauszahlungsfrist von 4 bis 6 Wochen angegeben, doch im eigenen Blog werden Überweisungen innerhalb von weniger als 24 Geschäftsstunden mittlerweile als Standard für die meisten Nutzer über die Optionen „Fast“ und „Instant Bank“ dargestellt. Wenn Sie ein RPG bevorzugen, verwandelt „Big Time“ Dungeon-Läufe in Chancen, $BIGTIME zu sammeln, sobald Sie eine aktive „Hourglass“ ausgerüstet haben.

Kartenspielern stehen mehrere Wege offen. „Gods Unchained“ belohnt berechtigte Siege in Ranglistenspielen mit $GODS, während „Splinterlands“ kostenlosen Spielfortschritt mit umfangreicheren SPS-Verdienstmöglichkeiten kombiniert, sobald du dein Konto aufwertest. „Axie Infinity: Origins“ konzentriert seine Belohnungen auf wettbewerbsorientierte saisonale Ranglisten über bAXS.

Was Krypto-Preise im Turnierstil angeht, rundet Olderfall die Liste mit Wettkämpfen ab, bei denen USDC-Preispools winken. Egal, für welches Spiel du dich entscheidest: Beginne zunächst mit der kostenlosen Version und mache dich genau mit dem Belohnungssystem vertraut, bevor du Geld in Einzahlungen, NFTs, Token oder andere Vermögenswerte investierst. Spiele noch heute ein kostenloses Skillz-Turnier und setze dann deine ersten 10 $ in ein Echtgeldturnier ein, sobald du sicher bist, dass du den Leistungsunterschied in einem dieser „Play-to-Win“-Spiele überwinden kannst.

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Häufig gestellte Fragen