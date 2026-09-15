Las mejores inversiones para obtener ingresos pasivos en 2026

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Las inversiones para obtener ingresos pasivos son una realidad, y la forma más rápida de empezar hoy mismo es abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento o invertir en un ETF de dividendos de bajo coste. Esto funciona para casi cualquier persona que tenga una pequeña cantidad que destinar a ello, siempre y cuando no se confunda nunca un tipo de interés o una rentabilidad por dividendo con una cifra garantizada.

La combinación adecuada de inversiones para obtener ingresos pasivos puede convertir unos pocos cientos de dólares ociosos en un flujo constante de dividendos, intereses o alquileres que te seguirán reportando beneficios independientemente de si te ocupas de ello o no. Ninguna de las inversiones para obtener ingresos pasivos que se indican a continuación promete una rentabilidad fija, pero todas son reales, están reguladas y están al alcance de quienes invierten por primera vez.

¿Es realmente factible invertir para obtener ingresos pasivos?

Sí, el dinero invertido en inversiones reales para obtener ingresos pasivos genera beneficios casi todos los años, aunque nunca una cantidad fija ni garantizada. Un saldo modesto repartido entre una cuenta de ahorro con un rendimiento anual (APY) cercano al 4,30 % y un ETF de dividendos con un rendimiento cercano al 3,3 % generaría, de forma realista, entre 150 y 225 dólares en el primer año, antes de que los tipos de interés o el mercado lo alteren.

La propia campaña de educación para inversores de la FINRA es muy clara sobre una limitación en este sentido. Un fondo indexado solo está tan diversificado como el índice que replica, por lo que un fondo de un sector específico no distribuirá tu riesgo de la misma forma que lo hace un fondo de mercado amplio, lo que lo sitúa entre las inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos.

Detrás de varias de las opciones de esta lista existen dos redes de seguridad. La Securities Investor Protection Corporation cubre hasta 500 000 dólares por cuenta de corretaje, incluidos 250 000 dólares en efectivo, aunque nunca cubre las pérdidas de mercado. La FDIC asegura por separado las cuentas de ahorro y los certificados de depósito (CD) hasta un máximo de 250 000 dólares por banco.

Aunque comprar y regalar criptomonedas es fácil, estas no generan dividendos ni intereses a menos que se destinen al staking, y el staking conlleva su propio riesgo de plataforma, además del riesgo de precio. Por lo tanto, no encajan en esta lista de inversiones para obtener ingresos pasivos del mismo modo que lo hacen un ETF de dividendos o una cuenta de ahorro.

8 formas reales de invertir para obtener ingresos pasivos

Estas ocho formas abarcan la gama realista de inversiones para obtener ingresos pasivos a las que puede acceder hoy en día un inversor minorista corriente, desde una cuenta de ahorro con liquidación en el mismo día hasta un título de deuda entre particulares, de mayor riesgo. Estas inversiones para obtener ingresos pasivos se clasifican desde las más accesibles y de menor riesgo hasta las opciones más especializadas.

El SCHD, el ETF de renta variable con dividendos de Schwab en EE. UU., es una de las inversiones más sencillas para obtener ingresos pasivos, ya que ofrece una rentabilidad por dividendo de entre el 3,1 % y el 3,5 % aproximadamente a cambio de una comisión anual del 0,06 %. Lo gestiona Schwab Asset Management, y esa comisión es una fracción de lo que siguen cobrando muchos fondos de inversión tradicionales, lo que explica en gran medida por qué los inversores en índices lo eligen por defecto en primer lugar.

El VYM, el ETF de alto rendimiento por dividendos de Vanguard, sacrifica parte de ese rendimiento a cambio de un coste aún menor. Cobra una comisión del 0,04 % y, recientemente, ha ofrecido un rendimiento cercano al 2,2 %-2,4 %, repartido entre una cesta más amplia de empresas que reparten dividendos que la que tiene el SCHD.

Comprar cualquiera de estos fondos funciona igual que comprar cualquier acción, y es la puerta de entrada por la que la mayoría de las demás inversiones de renta pasiva de esta lista acaban canalizando el dinero con el tiempo. ¿Cómo invertir para obtener renta pasiva con este método? Así es como funciona:

Abre una cuenta de corretaje con un bróker que no cobre comisiones por las operaciones con ETF.

Busca el símbolo bursátil, SCHD o VYM, y decide cuántas acciones quieres comprar.

Activa la reinversión automática de dividendos si quieres que los pagos se capitalicen.

Configura una compra mensual recurrente en lugar de intentar sincronizar una única inversión de una sola vez.

Entre las buenas inversiones para obtener ingresos pasivos, aquí el dividendo se paga independientemente de si el precio de la acción sube o baja ese trimestre, y ahí radica precisamente todo su atractivo: te pagan por mantener una inversión, no por adivinar cuál será su evolución futura.

Inversión en dividendos con comisiones bajas Schwab 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. SCHD ofrece una rentabilidad de entre el 3,1 % y el 3,5 % a cambio de una comisión del 0,06 %, sin importe mínimo en la cuenta. Abrir una cuenta de corretaje

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento o un certificado de depósito (CD) a 12 meses es una de las inversiones más sencillas que puedes abrir para obtener ingresos pasivos, con una rentabilidad anual (APY) de entre el 4,10 % y el 4,50 % a fecha de septiembre de 2026, frente a una media nacional de tan solo el 0,38 %. Esa diferencia supone una ventaja clara para sacar el dinero inactivo de una cuenta corriente que apenas genera intereses.

Un certificado de depósito (CD) a 12 meses ofrece actualmente una rentabilidad anual (APY) de entre el 4,10 % y el 4,35 % en los mejores bancos y cooperativas de crédito, a cambio de una penalización si se retira el dinero antes de tiempo. Ally Bank es un banco en línea que publica ambos tipos de interés en su propia página web. Tanto la cuenta de ahorro como el depósito a plazo fijo están asegurados por la FDIC hasta 250 000 dólares por depositante y por banco, por lo que el dinero en sí nunca corre riesgo, a diferencia de lo que ocurre con las acciones o los fondos de renta fija, lo que sitúa esta opción entre las inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento rara vez lleva más de 10 minutos, y los pasos son los mismos en casi todos los bancos online:

Compara la tasa de rendimiento anual (APY), el saldo mínimo y las comisiones mensuales de dos o tres bancos online.

Solicítala en línea con tu número de la Seguridad Social y un documento de identidad oficial.

Vincula una cuenta corriente existente y transfiere tu depósito inicial.

Configura un ingreso directo o una transferencia periódica para que el saldo siga creciendo.

Si estás buscando buenas inversiones para obtener ingresos pasivos, pero el depósito inicial es lo que te frena, un pago rápido de una app de recompensas —como ganar 200 dólares rápidamente— cubre el mínimo exigido por la mayoría de los bancos en una sola tarde.

Intereses asegurados por la FDIC Ally Bank 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Este método de inversión para obtener ingresos pasivos ofrece una rentabilidad anual (APY) de entre el 4,10 % y el 4,50 %, sin cuota mensual ni saldo mínimo. Abrir cuenta

Entre las buenas inversiones para obtener ingresos pasivos, los bonos de ahorro de la Serie I ofrecen una tasa compuesta del 4,26 % para quienes los adquieran entre mayo y octubre de 2026, compuesta por una tasa fija del 0,90 % más una tasa vinculada a la inflación del 3,34 % que el Tesoro revisa cada mayo y noviembre. Esa tasa compuesta la fija el Gobierno de EE. UU. y se abona directamente a través de TreasuryDirect, sin que intervenga ningún banco ni intermediario.

Las letras del Tesoro a corto plazo funcionan de la misma manera, pero a lo largo de semanas en lugar de años. Ambas cuentan con el respaldo de la plena fe y crédito del Gobierno de EE. UU., lo que sitúa a este método entre las inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos. La contrapartida es la liquidez: un bono I no se puede cobrar durante el primer año, y cobrarlo antes de cinco años supone perder los intereses de los últimos tres meses.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? La compra de cualquiera de los dos tipos se realiza en pocos minutos en la propia página web del Tesoro:

Abre una cuenta gratuita es TreasuryDirect con tu número de la Seguridad Social y tus datos bancarios.

Elige bonos «I» o letras del Tesoro y establece el importe; el mínimo para los bonos «I» es de 25 dólares.

Deja que se liquide la compra y, a continuación, sigue de cerca la revisión de los tipos de interés que se produce cada mayo y noviembre en la misma cuenta de TreasuryDirect.

Con este método de inversión de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos, no hay que usar ninguna tarjeta, ninguna aplicación ni se pagan comisiones; solo se necesita una cuenta del Gobierno que abone los intereses directamente en tu cuenta bancaria. La única limitación real es que una persona solo puede comprar 10 000 dólares en bonos I al año de esta forma, por lo que funciona mejor como pilar de ahorro que como lugar donde invertir una gran suma de una sola vez.

Respaldado por el Tesoro de EE. UU. TreasuryDirect 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los bonos I ofrecen un tipo de interés compuesto del 4,26 % hasta octubre de 2026, que se revisa dos veces al año. Comprar bonos

Los «aristócratas de los dividendos» del S&P 500 —empresas que han aumentado su dividendo cada año durante al menos 25 años consecutivos— han registrado una rentabilidad media de entre el 2,4 % y el 2,8 % en 2026. Esta cifra está muy por encima de la media del propio S&P 500, que se sitúa entre el 1,1 % y el 1,3 %, ya que los «aristócratas» tienden a ser empresas más antiguas y estables, en lugar de empresas de alto crecimiento que reinvierten todos sus beneficios.

Ser titular directo de las acciones, en lugar de a través de un fondo, significa que los dividendos se ingresan en tu cuenta de corretaje cuatro veces al año y se pueden configurar para que se reinviertan automáticamente mediante un plan de reinversión de dividendos. Fidelity, al igual que la mayoría de los principales corredores de bolsa, no cobra comisión por las operaciones con acciones estadounidenses y no exige un importe mínimo para abrir una cuenta, por lo que suele ser la puerta de entrada habitual para invertir por primera vez en acciones que reparten dividendos.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Comprar tu primera acción de un «aristócrata de los dividendos» funciona igual que cualquier otra compra de acciones:

Abre una cuenta de corretaje estándar y vincula una cuenta bancaria para depositar fondos en ella.

Busca la acción por su símbolo y decide cuántas acciones quieres comprar.

Activa la reinversión automática de dividendos si quieres que los pagos se capitalicen.

Consulta el historial de dividendos de la empresa antes de comprar, ya que un recorte es el riesgo real.

Un recorte de dividendos —es decir, que una empresa omita o reduzca su pago— es el principal riesgo en este caso, así que tenlo en cuenta si estás buscando inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos. Ese riesgo es precisamente la razón por la que la lista de los «Aristócratas» solo incluye a empresas con 25 años de aumentos consecutivos a sus espaldas, y no solo un buen año.

Ser propietario directo de la empresa Fidelity 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Este método de inversión para obtener ingresos pasivos permite realizar operaciones bursátiles sin comisiones y sin un saldo mínimo en la cuenta para comprar acciones que reparten dividendos. Abrir una cuenta de corretaje

Los REIT, empresas que poseen inmuebles generadores de ingresos y que están legalmente obligadas a repartir al menos el 90 % de sus ingresos imponibles entre los accionistas, han pagado una rentabilidad por dividendo combinada de entre el 3,68 % y el 3,98 % aproximadamente hasta 2026, según los datos del índice de la propia Nareit. Ese requisito legal es lo que hace que los REIT paguen más que una acción media, ya que no pueden retener la mayor parte de sus beneficios como lo hace una empresa típica.

Un REIT puede poseer desde bloques de pisos hasta centros de datos u hospitales, por lo que la composición sectorial dentro de un fondo es más importante que la simple denominación. Vanguard gestiona uno de los fondos de REIT más grandes y económicos del mercado, y los precios de los REIT también son sensibles a los tipos de interés, por lo que el precio de las acciones puede caer incluso aunque el dividendo en sí se mantenga estable.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Comprar un fondo de REIT es exactamente igual que comprar cualquier otro ETF:

Abre una cuenta de corretaje si aún no tienes una.

Busca un ETF de REIT de amplio espectro, como el VNQ de Vanguard, por su código bursátil.

Decide si quieres realizar una inversión única o una compra mensual recurrente.

Reinvierte el dividendo automáticamente si quieres que se capitalice.

Un REIT con un único inmueble concentra ese riesgo de tipos de interés en un solo sector. En cambio, un fondo diversificado como el VNQ lo distribuye entre docenas de REIT, lo que supone la forma más segura de invertir en este.

Inmobiliaria sin las molestias de ser propietario Vanguard 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. VNQ cuenta con docenas de REIT que ofrecen una rentabilidad combinada de entre el 3,68 % y el 3,98 % aproximadamente. Abrir cuenta

Fundrise pone la financiación colectiva inmobiliaria al alcance de cualquier persona que disponga de 10 dólares, utilizando una estructura regulada por la SEC (Regulación A+) que no exige la condición de inversor acreditado, como suele ocurrir en las operaciones inmobiliarias privadas. Su «Plan de Ingresos Complementarios» ha pagado una rentabilidad por dividendo anualizada del 7,94 %, en pagos trimestrales, generada principalmente a partir de deuda inmobiliaria y acciones preferentes, y no de la revalorización de los inmuebles.

La mayoría de las operaciones inmobiliarias privadas utilizan, en cambio, la Regulación D, reservada a inversores acreditados. Eso significa unos ingresos individuales de 200 000 dólares o más durante dos años consecutivos, o un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares, excluyendo la vivienda habitual, según la propia definición de la SEC. Fundrise prescinde por completo de ese requisito, lo cual es la razón principal por la que aparece en las listas para principiantes en lugar de en las operaciones privadas que utilizan los inversores profesionales.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Dar los primeros pasos lleva unos 10 minutos en la propia página web de Fundrise:

Crea una cuenta y elige un plan: «Renta», «Crecimiento» o «Equilibrado».

Recarga tu cuenta mediante transferencia bancaria, con un mínimo de 10 dólares.

Configura aportaciones mensuales automáticas si quieres que el saldo crezca de forma constante.

Ten en cuenta que recibirás pagos de dividendos trimestrales, en lugar de tener acceso inmediato a tu dinero.

Los reembolsos no son inmediatos: Fundrise puede retrasar una solicitud de retirada durante una época de ralentización del mercado inmobiliario, por lo que este dinero debería ser efectivo que puedas dejar intacto durante unos años. Si el mínimo de 10 dólares es lo único que te frena, una rápida ganancia de una de las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real te permite cubrirlo en una tarde.

Empieza con 10 dólares Fundrise 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El Plan de Ingresos Complementarios ha pagado un dividendo anualizado del 7,94 %, con una inversión inicial de 10 dólares. Empieza hoy mismo

Betterment y Wealthfront, los dos mayores robo-asesores, cobran ambos una comisión fija anual del 0,25 % por crear y reequilibrar automáticamente una cartera diversificada de ETF indexados. Esa comisión te permite obtener los ingresos por dividendos de los fondos subyacentes, además del reequilibrio automático, sin que tengas que seleccionar ni una sola acción o ETF por tu cuenta.

Los dividendos de esos ETF subyacentes siguen ingresándose en tu cuenta y se pagan en efectivo o se reinvierten automáticamente, igual que si hubieras comprado los fondos tú mismo. Lo que realmente estás pagando es no tener que elegir ni reequilibrar esos fondos por tu cuenta, lo que resulta ideal para quien desea obtener ingresos sin tener que investigar.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Para ponerlo en marcha, basta con rellenar un breve cuestionario y realizar un primer ingreso:

Responde a unas cuantas preguntas sobre tus objetivos y tu tolerancia al riesgo, sobre todo si estás buscando inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos.

Vincula una cuenta bancaria y elige el importe de tu primer ingreso.

Deja que la plataforma cree y reequilibre automáticamente una cartera diversificada.

Activa la reinversión automática de dividendos si quieres que los pagos se capitalicen.

En comparación con otras buenas inversiones para obtener ingresos pasivos, un asesor robótico no superará a un ETF de dividendos que elijas y mantengas tú mismo a largo plazo, ya que esa comisión del 0,25 % te ofrece comodidad, no un rendimiento adicional. Sin embargo, sí que elimina ese paso —la elección y el reequilibrio de los fondos— que disuade a muchas personas de iniciar estas inversiones para obtener ingresos pasivos.

Automatizado y sin intervención Betterment 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Este método de inversión para obtener ingresos pasivos crea automáticamente una cartera diversificada de ETF a cambio de una comisión fija anual del 0,25 %. Empezar

Prosper, la única gran plataforma estadounidense que sigue abierta a inversores particulares en préstamos entre particulares tras la salida de LendingClub del mercado minorista en diciembre de 2020, indica en su propia página web una rentabilidad histórica media, una vez deducidas las comisiones, de entre el 5,2 % y el 5,3 %. Esa rentabilidad procede de los intereses de los préstamos personales que ayudas a financiar, no de la posesión de una acción o de una participación en un fondo.

En comparación con otras buenas inversiones para obtener ingresos pasivos, no se trata de depósitos de ahorro. La propia declaración de riesgos de Prosper indica que los títulos no están asegurados por la FDIC y que se puede perder dinero si el prestatario incumple el pago, por lo que esta opción está pensada para el dinero que te puedas permitir tener inmovilizado. Distribuir un depósito entre muchos préstamos pequeños en lugar de unos pocos grandes es la forma recomendada por la propia plataforma para gestionar ese riesgo si te interesan las inversiones de bajo riesgo para obtener ingresos pasivos.

¿Cómo invertir para obtener ingresos pasivos con este método? Para empezar como prestamista, basta con un pequeño depósito inicial:

Abre una cuenta y verifica tu identidad.

Ingresa fondos mediante transferencia bancaria, con un mínimo de 25 dólares por préstamo.

Elige una combinación de inversión automática o selecciona tú mismo préstamos individuales.

Reinvierte los pagos recibidos automáticamente para que el saldo siga generando intereses compuestos.

El mínimo de 25 $ por préstamo es lo suficientemente bajo como para probar primero con una pequeña cantidad. Si eres jugador de CS2 y te interesan los ingresos pasivos, pero esos 25 $ suponen un obstáculo, vender skins de CS2 que no utilices a cambio de dinero real es una forma rápida de conseguirlos.

Presta directamente a los prestatarios Prosper 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Este método de inversión para obtener ingresos pasivos ofrece una rentabilidad histórica media, una vez deducidas las comisiones, de entre el 5,2 % y el 5,3 %, con una inversión mínima de 25 dólares. Invierte ahora

Resumen de inversiones para ingresos pasivos

Las ocho inversiones para obtener ingresos pasivos mencionadas anteriormente se diferencian principalmente en el nivel de control que requieren y en la seguridad del capital. Esta tabla comparativa de las mejores inversiones para obtener ingresos pasivos recoge la rentabilidad típica, el importe mínimo para empezar y el grado de pasividad real de cada una, para que puedas compararlas directamente antes de elegir un método de inversión para obtener ingresos pasivos.

Inversión Rentabilidad habitual Importe mínimo para empezar Grado de pasividad SCHD / VYM (ETF de dividendos) Del 2,2 % al 3,5 % Precio de 1 acción Totalmente pasivo una vez comprado Ahorros de alto rendimiento / Certificados de depósito 4,10 % a 4,50 % TAE De 0 a 100 dólares Totalmente pasivo Bonos del Tesoro y bonos I 4,26 % compuesto 25 Totalmente pasivo «Aristócratas de los dividendos» Del 2,4 % al 2,8 % Precio de 1 acción En su mayor parte pasivo, con cierta selección de valores FIDIC (VNQ) Del 3,68 % al 3,98 % Precio de 1 acción Totalmente pasivo una vez comprada Fundrise 7,94 % (Plan de rentas) 10 $ Pasivo, pero ilíquido Asesores robóticos Rentabilidad del mercado menos una comisión del 0,25 % De 0 a 500 $ Totalmente pasivo Prosper (préstamos entre particulares) Del 5,2 % al 5,3 % 25 $ por título En su mayor parte pasiva, con cierta selección de títulos

Cómo hemos seleccionado estas inversiones para obtener ingresos pasivos

Todas las opciones de esta lista de inversiones para obtener ingresos pasivos debían cumplir tres requisitos: contar con un regulador real o un respaldo federal, tener una cifra de rendimiento confirmada en la propia página de la plataforma en la actualidad y un importe mínimo lo suficientemente bajo como para que un principiante pudiera realmente utilizarlo. Esto descartó las inversiones de ingresos pasivos en las que la única prueba de rentabilidad era una captura de pantalla, un testimonio o una promesa sin ningún organismo regulador que las respaldara.

Las criptomonedas individuales no figuran en esta lista de inversiones para obtener ingresos pasivos porque no generan rendimiento por sí mismas a menos que se apuesten, y un puñado de aplicaciones de préstamos criptográficos no reguladas que en su día prometieron una alta rentabilidad fija se han hundido desde entonces. Las acciones de bajo valor y los clubes de inversión previos a la salida a bolsa se han dejado fuera por la misma razón: ningún organismo regulador respalda las cifras prometidas.

Si empiezas prácticamente de cero con inversiones que generan ingresos pasivos, primero acumula un pequeño capital. Renuncia a alguna suscripción o busca una forma rápida de obtener dinero, como ganar 1.000 dólares en una semana. A continuación, elige el método que mejor se adapte al tiempo que puedas dejar ese dinero sin tocar.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas ayudarte a financiar tus inversiones?

Una aplicación de recompensas no sustituirá a las inversiones para obtener ingresos pasivos, pero puede proporcionar el pequeño capital inicial necesario para empezar. Aplicaciones como Snakzy y Swagbucks pagan dinero real a cambio de tareas sencillas y encuestas. Ese dinero se puede utilizar igual de bien para un primer depósito en Fundrise o para abrir una cuenta de ahorros que el dinero procedente de cualquier otra fuente, que es realmente todo lo que la mayoría de estas inversiones para obtener ingresos pasivos necesitan para ponerse en marcha. Merece la pena probar primero las siguientes aplicaciones de recompensas, ya que ambas son gratuitas y pagan dinero real:

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Lo que no funciona

No todos los métodos de inversión para obtener ingresos pasivos están regulados, y algunas estrategias de venta habituales son señales de alerta evidentes, precisamente aquellas que dan mala fama, por asociación, a las inversiones reales destinadas a generar ingresos pasivos. La más clara es la promesa de una rentabilidad fija sobre algo que, legalmente, es un valor, lo que las propias alertas a los inversores de la SEC señalan como un signo clásico de fraude.

Préstamos de criptomonedas con rendimiento fijo : tanto Celsius Network como Voyager Digital prometieron rendimientos fijos y constantes sobre las criptomonedas depositadas antes de congelar los fondos de los clientes y declararse en quiebra en 2022, un colapso por el que los reguladores han emprendido desde entonces acciones coercitivas.

: tanto Celsius Network como Voyager Digital prometieron rendimientos fijos y constantes sobre las criptomonedas depositadas antes de congelar los fondos de los clientes y declararse en quiebra en 2022, un colapso por el que los reguladores han emprendido desde entonces acciones coercitivas. El «day trading» vendido como ingreso pasivo : estar todo el día mirando gráficos y realizando operaciones es un trabajo, no un ingreso pasivo, independientemente de cómo lo denomine el curso que te lo venda.

: estar todo el día mirando gráficos y realizando operaciones es un trabajo, no un ingreso pasivo, independientemente de cómo lo denomine el curso que te lo venda. Boletines informativos sobre acciones de bajo valor — Un consejo bursátil que llega por correo electrónico con un precio objetivo específico y un temporizador de cuenta atrás sigue un patrón sobre el que la SEC lleva décadas advirtiendo, conocido como «pump and dump» (inflar y deshacerse).

— Un consejo bursátil que llega por correo electrónico con un precio objetivo específico y un temporizador de cuenta atrás sigue un patrón sobre el que la SEC lleva décadas advirtiendo, conocido como «pump and dump» (inflar y deshacerse). Ofertas de rentabilidad garantizada: ninguna inversión registrada en la SEC puede garantizar legalmente una rentabilidad fija, por lo que cualquier oferta que lo afirme o bien no está registrada, o bien es falsa, o ambas cosas.

Ninguna de las ocho inversiones para obtener ingresos pasivos mencionadas anteriormente en esta guía hace ninguna de estas promesas, y esa es precisamente la diferencia que vale la pena tener en cuenta antes de invertir tu dinero en cualquier sitio. Si estás buscando formas de reunir tu capital inicial para las mejores inversiones que generan ingresos pasivos, ganar 2.000 dólares rápidamente es una de las varias opciones rápidas que vale la pena probar.

Veredicto final sobre las inversiones para obtener ingresos pasivos

Las mejores inversiones para obtener ingresos pasivos para un auténtico principiante son una cuenta de ahorro de alto rendimiento y un ETF de dividendos de bajo coste, ya que ambas se abren el mismo día, ambas están reguladas y ambas no requieren ningún estatus especial para comprarlas. Una vez que esa base empiece a generar beneficios, los REIT, Fundrise o un asesor robótico son el siguiente paso lógico para alguien dispuesto a asumir más riesgo a cambio de una mayor rentabilidad.

Prosper y las acciones individuales que reparten dividendos se sitúan en el extremo más arriesgado entre las mejores inversiones para obtener ingresos pasivos, y son más adecuadas para el dinero que no vas a necesitar recuperar a corto plazo. Si buscas una lista sencilla para distribuir tu dinero entre cualquiera de estas opciones, la propia guía de la FINRA sobre asignación de activos es un buen punto de partida. Sea cual sea la combinación que elijas, considera cada cifra de esta guía como una instantánea, no como una promesa, y sigue construyendo poco a poco tus inversiones para obtener ingresos pasivos.

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