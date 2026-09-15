Die besten Anlagen für passives Einkommen im Jahr 2026

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Anlagen für passives Einkommen gibt es wirklich, und die schnellste Möglichkeit, die Sie noch heute nutzen können, ist ein hochverzinsliches Sparkonto oder ein kostengünstiger Dividenden-ETF. Das funktioniert für fast jeden, der einen kleinen Betrag beiseite legen kann – solange Sie einen Zinssatz oder eine Dividendenrendite niemals mit einer garantierten Rendite verwechseln.

Die richtige Mischung aus Anlagen für passives Einkommen kann ein paar hundert ungenutzte Dollar in einen stetigen Strom aus Dividenden, Zinsen oder Mieteinnahmen verwandeln, der Ihnen weiterhin Geld einbringt, egal ob Sie sich darum kümmern oder nicht. Keine der unten aufgeführten Anlagen für passives Einkommen verspricht eine feste Rendite, aber jede einzelne ist real, reguliert und für Anfänger geeignet.

Ist das Investieren für passives Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja, Geld, das in echte Anlagen zur Erzielung passiver Einkünfte investiert wird, bringt fast jedes Jahr einen Ertrag, allerdings niemals einen festen oder garantierten Betrag. Ein bescheidenes Guthaben, aufgeteilt zwischen einem Sparkonto mit einem Jahreszins von etwa 4,30 % und einem Dividenden-ETF mit einer Rendite von etwa 3,3 %, würde im ersten Jahr realistisch gesehen 150 bis 225 Dollar einbringen, bevor sich die Zinsen oder der Markt darauf auswirken.

Die FINRA selbst weist in ihren Anlegeraufklärungsmaterialien unverblümt auf eine Einschränkung hin: Ein Indexfonds ist nur so breit gestreut wie der Index, den er nachbildet. Ein Fonds, der sich auf einen engen Sektor konzentriert, streut Ihr Risiko daher nicht so breit wie ein breit angelegter Marktfonds, was ihn zu einer risikoarmen Anlageform für passives Einkommen macht.

Hinter verschiedenen Punkten dieser Liste stehen zwei Sicherheitsnetze. Die Securities Investor Protection Corporation deckt bis zu 500.000 US-Dollar pro Brokerkonto ab, einschließlich 250.000 US-Dollar in bar, deckt jedoch niemals Marktverluste ab. Die FDIC versichert separat Sparkonten und Festgeldanlagen bis zu 250.000 US-Dollar pro Bank.

Zwar ist der Kauf und das Verschenken von Kryptowährungen einfach, doch Kryptowährungen zahlen weder Dividenden noch Zinsen, es sei denn, sie werden gestaked, und das Staking birgt zusätzlich zum Kursrisiko ein eigenes Plattformrisiko. Sie gehören nicht in diese Liste der Anlagen für passives Einkommen, so wie es ein Dividenden-ETF oder ein Sparkonto tun.

8 konkrete Möglichkeiten für Anlagen zur Erzielung passiver Einkünfte

Diese acht Möglichkeiten decken das realistische Spektrum an Anlagen für passives Einkommen ab, das einem normalen Privatanleger heute zur Verfügung steht – vom Tagesgeldkonto bis hin zu risikoreicheren Peer-to-Peer-Anleihen. Diese Anlagen für passives Einkommen sind von den am leichtesten zugänglichen und risikoärmsten bis hin zu den spezialisierteren Optionen geordnet.

Der SCHD, der Schwab US-Dividendenaktien-ETF, ist eine der einfachsten Anlagen für passives Einkommen und bietet eine Dividendenrendite von etwa 3,1 % bis 3,5 % bei einer jährlichen Gebühr von 0,06 %. Er wird von Schwab Asset Management verwaltet, und diese Gebühr beträgt nur einen Bruchteil dessen, was viele traditionelle Investmentfonds noch immer verlangen – was der Hauptgrund dafür ist, dass sich Indexanleger standardmäßig zuerst dafür entscheiden.

Der VYM, der ETF mit hoher Dividendenrendite von Vanguard, tauscht einen Teil dieser Rendite gegen noch geringere Kosten ein. Er erhebt eine Gebühr von 0,04 % und erzielte zuletzt eine Rendite von etwa 2,2 % bis 2,4 %, verteilt auf einen breiteren Korb dividendenzahlender Unternehmen als der SCHD.

Der Kauf eines dieser Fonds funktioniert genauso wie der Kauf einer beliebigen Aktie, und er ist der Einstiegspunkt, in den letztendlich das Geld der meisten anderen passiven Einkommensanlagen auf dieser Liste fließt. Wie investiert man mit dieser Methode in passives Einkommen? So funktioniert es:

Eröffnen Sie ein Wertpapierkonto bei einem Broker, der keine Provisionen für ETF-Geschäfte erhebt.

Suchen Sie nach dem Tickersymbol SCHD oder VYM und legen Sie fest, wie viele Anteile Sie kaufen möchten.

Aktivieren Sie die automatische Dividendenreinvestition, wenn Sie möchten, dass sich die Ausschüttungen verzinsen.

Richten Sie einen wiederkehrenden monatlichen Kauf ein, anstatt zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt für eine einmalige Einzahlung zu erwischen.

Im Vergleich zu anderen guten Anlagen für passives Einkommen wird die Dividende hier unabhängig davon ausgezahlt, ob der Aktienkurs in diesem Quartal steigt oder fällt – und genau darin liegt der Reiz: Man wird dafür bezahlt, etwas zu halten, und nicht dafür, zu erraten, wie sich der Kurs weiterentwickeln wird.

Dividendenanlagen mit niedrigen Gebühren Schwab 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. SCHD zahlt etwa 3,1 % bis 3,5 % bei einer Gebühr von 0,06 %, ohne Mindestkontostand. Eröffnen Sie ein Brokerkonto

Ein hochverzinsliches Sparkonto oder ein 12-Monats-Festgeldkonto ist eine der einfachsten Anlagemöglichkeiten für passives Einkommen, die Sie eröffnen können. Die Rendite liegt im September 2026 bei etwa 4,10 % bis 4,50 % APY, während der nationale Durchschnitt bei nur 0,38 % liegt. Diese Differenz ist ein klarer Vorteil, wenn man ungenutztes Geld von einem Girokonto abzieht, das fast keine Zinsen bringt.

Ein 12-Monats-Festgeldkonto bietet derzeit bei den besseren Banken und Kreditgenossenschaften eine jährliche Rendite (APY) von etwa 4,10 % bis 4,35 %, wobei bei vorzeitiger Auszahlung eine Strafgebühr anfällt. Die Ally Bank ist eine Online-Bank, die beide Zinssätze auf ihrer eigenen Website veröffentlicht. Sowohl das Sparkonto als auch das Festgeldkonto sind durch die FDIC bis zu 250.000 $ pro Einleger und Bank versichert, sodass das Geld selbst niemals einem Risiko ausgesetzt ist, wie es bei Aktien oder Rentenfonds der Fall ist, was diese Anlageform zu einer risikoarmen Möglichkeit für passives Einkommen macht.

Wie investiert man mit dieser Methode in passives Einkommen? Die Eröffnung eines hochverzinslichen Sparkontos dauert selten länger als 10 Minuten, und die Schritte sind bei fast jeder Online-Bank gleich:

Vergleichen Sie den effektiven Jahreszins (APY), den Mindestguthabenbetrag und die monatlichen Gebühren bei zwei oder drei Online-Banken.

Beantragen Sie das Konto online mit Ihrer Sozialversicherungsnummer und einem amtlichen Ausweis.

Verbinden Sie ein bestehendes Girokonto und überweisen Sie Ihre Eröffnungszahlung.

Richten Sie eine direkte Einzahlung oder einen regelmäßigen Überweisungsauftrag ein, damit das Guthaben weiter wächst.

Wenn Sie nach guten Anlagemöglichkeiten für passives Einkommen suchen, aber die Ersteinzahlung Sie davon abhält, deckt eine schnelle Auszahlung über eine Belohnungs-App – beispielsweise 200 Dollar – den Mindestbetrag der meisten Banken an einem einzigen Nachmittag ab.

FDIC-versicherte Zinsen Ally Bank 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Diese Anlagemethode zur Erzielung passiver Einkünfte bietet eine jährliche Rendite (APY) von etwa 4,10 % bis 4,50 %, ohne monatliche Gebühren und ohne Mindestguthaben. Konto eröffnen

Unter den guten Anlagen für passives Einkommen bieten I-Anleihen einen Gesamtzinssatz von 4,26 % für alle, die sie zwischen Mai und Oktober 2026 kaufen. Dieser setzt sich aus einem festen Zinssatz von 0,90 % sowie einem inflationsgebundenen Zinssatz von 3,34 % zusammen, den das Finanzministerium jedes Jahr im Mai und November neu festlegt. Dieser zusammengesetzte Zinssatz wird von der US-Regierung festgelegt und direkt über TreasuryDirect ausgezahlt, ohne dass eine Bank oder ein Broker zwischengeschaltet ist.

Kurzfristige Schatzwechsel funktionieren auf die gleiche Weise, allerdings über Wochen statt über Jahre. Beide sind durch die volle Bonität der US-Regierung abgesichert, was diese Methode zu den risikoarmen Anlagen für passives Einkommen zählt. Der Nachteil ist die Liquidität: Eine I-Anleihe kann im ersten Jahr nicht eingelöst werden, und eine Einlösung vor Ablauf von fünf Jahren kostet die Zinsen der letzten drei Monate.

Wie investiert man mit dieser Methode, um passives Einkommen zu erzielen? Der Kauf beider Anleihen dauert auf der Website des Finanzministeriums nur wenige Minuten:

Eröffnen Sie ein kostenloses TreasuryDirect-Konto mit Ihrer Sozialversicherungsnummer und Ihren Bankdaten.

Wählen Sie I-Anleihen oder Schatzwechsel und legen Sie den Betrag fest – bei I-Anleihen beträgt der Mindestbetrag 25 $.

Warten Sie, bis der Kauf abgewickelt ist, und verfolgen Sie dann jedes Jahr im Mai und November die Zinsanpassung über dasselbe TreasuryDirect-Konto.

Bei dieser Methode für risikoarme Anlagen zur Erzielung passiver Einkünfte fallen keine Karten, keine Apps und keine Gebühren an – lediglich ein staatliches Konto, von dem die Zinsen direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Die einzige wirkliche Einschränkung besteht darin, dass eine einzelne Person auf diese Weise pro Jahr nur I-Anleihen im Wert von 10.000 $ kaufen kann; daher eignet sich diese Methode eher als Grundlage für das Sparen als für die Anlage einer großen Einmalzahlung.

Gestützt durch das US-Finanzministerium TreasuryDirect 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. I-Anleihen bieten bis Oktober 2026 einen zusammengesetzten Zinssatz von 4,26 %, der zweimal jährlich neu festgelegt wird. Anleihen kaufen

Die „S&P 500 Dividend Aristocrats“ – Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht haben – erzielten im Jahr 2026 eine durchschnittliche Rendite von etwa 2,4 % bis 2,8 %. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt des reinen S&P 500 von 1,1 % bis 1,3 %, da die „Dividendenaristokraten“ eher auf ältere, stabilere Unternehmen ausgerichtet sind als auf wachstumsstarke Unternehmen, die ihre Gewinne vollständig reinvestieren.

Wenn Sie die Aktie direkt und nicht über einen Fonds halten, werden die Dividenden viermal im Jahr auf Ihr Brokerkonto überwiesen und können im Rahmen eines Dividenden-Reinvestitionsplans automatisch wieder angelegt werden. Fidelity erhebt, wie die meisten großen Broker, keine Provisionen für den Handel mit US-Aktien und verlangt keinen Mindestbetrag für die Kontoeröffnung, weshalb es ein beliebter Einstieg für die erste Dividendenaktie ist.

Wie investiert man mit dieser Methode, um passives Einkommen zu erzielen? Der Kauf Ihres ersten „Dividenden-Aristokraten“ funktioniert genauso wie jeder andere Aktienkauf:

Eröffnen Sie ein normales Wertpapierdepot und verknüpfen Sie ein Bankkonto, um Geld darauf einzuzahlen.

Suchen Sie die Aktie anhand ihres Tickers und legen Sie fest, wie viele Aktien Sie kaufen möchten.

Aktivieren Sie die automatische Dividendenreinvestition, wenn Sie möchten, dass sich die Ausschüttung verzinst.

Prüfen Sie vor dem Kauf die Dividendenhistorie des Unternehmens, da eine Kürzung das eigentliche Risiko darstellt.

Eine Dividendenkürzung – also wenn ein Unternehmen die Ausschüttung auslässt oder verringert – ist hier das Hauptrisiko. Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie nach risikoarmen Anlagen für passives Einkommen suchen. Genau dieses Risiko ist der Grund, warum die „Aristocrats“-Liste nur Unternehmen umfasst, die seit 25 Jahren ihre Dividende erhöht haben, und nicht nur ein einziges gutes Jahr vorweisen können.

Halten Sie die Anteile direkt am Unternehmen Fidelity 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Diese Anlagemethode zur Erzielung passiver Einkünfte ermöglicht provisionsfreien Aktienhandel ohne Mindestkontostand für den Kauf von Dividendenaktien. Eröffnen Sie ein Brokerkonto

REITs – Unternehmen, die Renditeimmobilien besitzen und gesetzlich verpflichtet sind, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten – haben laut den Indexdaten von Nareit bis einschließlich 2026 eine Dividendenrendite von insgesamt etwa 3,68 % bis 3,98 % gezahlt. Diese gesetzliche Vorgabe ist der Grund dafür, dass REITs höhere Ausschüttungen zahlen als eine durchschnittliche Aktie, da sie den Großteil ihres Gewinns nicht wie ein typisches Unternehmen einbehalten können.

Ein REIT kann alles Mögliche besitzen, von Mehrfamilienhäusern über Rechenzentren bis hin zu Krankenhäusern, daher ist die Branchenzusammensetzung innerhalb eines Fonds wichtiger als die Bezeichnung allein. Vanguard verwaltet einen der größten und kostengünstigsten REIT-Fonds auf dem Markt, und da die Kurse von REITs zudem zinssensitiv sind, können die Aktienkurse fallen, selbst wenn die Dividende selbst stabil bleibt.

Wie investiert man mit dieser Methode in passives Einkommen? Der Kauf eines REIT-Fonds funktioniert genauso wie der Kauf eines beliebigen anderen ETFs:

Eröffnen Sie ein Wertpapierkonto, falls Sie noch keines haben.

Suchen Sie anhand des Tickers nach einem breit angelegten REIT-ETF, wie beispielsweise dem VNQ von Vanguard.

Entscheiden Sie sich für einen Einmalkauf oder einen wiederkehrenden monatlichen Kauf.

Lassen Sie die Dividende automatisch reinvestieren, wenn Sie einen Zinseszinseffekt erzielen möchten.

Ein REIT mit nur einer Immobilie konzentriert dieses Zinsrisiko auf einen einzigen Sektor. Ein breit angelegter Fonds wie VNQ verteilt es stattdessen auf Dutzende von REITs, was die sicherere Art ist, in diesen Sektor zu investieren.

Immobilien ohne den Aufwand eines Vermieters Vanguard 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. VNQ hält Dutzende von REITs, die zusammen eine Rendite von etwa 3,68 % bis 3,98 % bieten. Konto eröffnen

Fundrise macht Immobilien-Crowdfunding für jeden ab 10 US-Dollar zugänglich und nutzt dabei eine SEC-Regulation-A+-Struktur, die keinen Status als akkreditierter Anleger erfordert, wie dies bei privaten Immobilientransaktionen üblicherweise der Fall ist. Sein „Supplemental Income Plan“ hat eine annualisierte Dividendenrendite von 7,94 % ausgezahlt – in vierteljährlichen Raten –, die hauptsächlich aus Immobilienkrediten und Vorzugsaktien stammt und nicht auf Wertsteigerungen der Immobilien beruht.

Die meisten privaten Immobiliengeschäfte nutzen stattdessen die „Regulation D“, die akkreditierten Anlegern vorbehalten ist. Das bedeutet gemäß der Definition der SEC ein individuelles Einkommen von 200.000 US-Dollar oder mehr in zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder ein Nettovermögen von über 1 Million US-Dollar, das nicht aus der Hauptwohnung stammt. Fundrise umgeht diese Anforderung vollständig, was der Hauptgrund dafür ist, dass es auf Listen für Einsteiger auftaucht und nicht bei den privaten Geschäften, die professionelle Anleger nutzen.

Wie investiert man mit dieser Methode in passives Einkommen? Der Einstieg dauert auf der Website von Fundrise etwa 10 Minuten:

Erstellen Sie ein Konto und wählen Sie einen Tarif aus: „Income“, „Growth“ oder „Balanced“.

Zahlen Sie per Banküberweisung mindestens 10 $ ein.

Richten Sie automatische monatliche Einzahlungen ein, wenn Sie möchten, dass Ihr Guthaben stetig wächst.

Rechnen Sie mit vierteljährlichen Dividendenzahlungen statt mit sofortigem Zugriff auf Ihr Geld.

Auszahlungen erfolgen nicht sofort: Fundrise kann einen Auszahlungsantrag bei schwacher Immobilienmarktlage verzögern, daher sollte es sich bei diesem Geld um Mittel handeln, auf die Sie einige Jahre lang verzichten können. Falls Sie nur der Mindestbetrag von 10 $ davon abhält, lässt sich dieser mit einer schnellen Auszahlung aus einer der besten Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, an einem Nachmittag decken.

Beginnen Sie mit 10 Dollar Fundrise 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der „Supplemental Income Plan“ hat eine annualisierte Dividende von 7,94 % gezahlt, beginnend mit 10 Dollar. Starten Sie noch heute

Betterment und Wealthfront, die beiden größten Robo-Advisor, erheben beide eine pauschale Jahresgebühr von 0,25 %, um für Sie automatisch ein diversifiziertes Portfolio aus Index-ETFs aufzubauen und neu auszurichten. Für diese Gebühr erhalten Sie die Dividendenerträge aus den zugrunde liegenden Fonds sowie die automatische Neugewichtung, ohne selbst eine einzige Aktie oder einen ETF auswählen zu müssen.

Die Dividenden dieser zugrunde liegenden ETFs landen weiterhin auf Ihrem Konto und werden entweder in bar ausgezahlt oder automatisch reinvestiert – genau so, als hätten Sie die Fonds selbst gekauft. Wofür Sie tatsächlich bezahlen, ist, dass Sie diese Fonds nicht selbst auswählen oder neu ausbalancieren müssen, was für jemanden geeignet ist, der Erträge ohne Rechercheaufwand erzielen möchte.

Wie investiert man mit dieser Methode, um passives Einkommen zu erzielen? Die Einrichtung erfordert das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens und eine Ersteinzahlung:

Beantworten Sie ein paar Fragen zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft, insbesondere wenn Sie nach risikoarmen Anlagen für passives Einkommen suchen.

Verbinden Sie ein Bankkonto und wählen Sie den Betrag Ihrer ersten Einzahlung.

Lassen Sie die Plattform automatisch ein diversifiziertes Portfolio aufbauen und neu ausbalancieren.

Aktivieren Sie die automatische Wiederanlage von Dividenden, wenn Sie möchten, dass sich die Ausschüttungen verzinsen.

Im Vergleich zu anderen guten Anlagen für passives Einkommen wird ein Robo-Advisor auf lange Sicht keinen Dividenden-ETF übertreffen, den Sie selbst auswählen und halten, da diese Gebühr von 0,25 % Komfort und keine zusätzliche Rendite bietet. Allerdings entfällt dadurch der eine Schritt – die Auswahl und Neugewichtung von Fonds –, der viele Menschen davon abhält, überhaupt mit solchen Anlagen für passives Einkommen zu beginnen.

Automatisiert und ohne eigenen Aufwand Betterment 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Diese Anlagemethode zur Erzielung passiver Einkünfte baut automatisch ein diversifiziertes ETF-Portfolio auf – gegen eine pauschale jährliche Gebühr von 0,25 %. Los geht’s

Prosper, die einzige große US-Plattform, die nach dem Ausstieg von LendingClub aus dem Privatkundenkreditgeschäft im Dezember 2020 noch für private Peer-to-Peer-Kreditinvestoren offen ist, gibt auf ihrer eigenen Website eine durchschnittliche historische Rendite von 5,2 % bis 5,3 % nach Abzug der Gebühren an. Diese Rendite ergibt sich aus den Zinsen für Privatkredite, an deren Finanzierung Sie sich beteiligen, und nicht aus dem Besitz einer Aktie oder eines Fondsanteils.

Im Vergleich zu anderen guten Anlagen für passives Einkommen handelt es sich hierbei nicht um Spareinlagen. In Prosper’s eigener Risikoaufklärung wird darauf hingewiesen, dass die Anleihen nicht FDIC-versichert sind und durch den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers Geld verloren gehen kann; daher ist diese Anlage für Geld gedacht, dessen Bindung Sie sich leisten können. Die Streuung einer Einlage auf viele kleine Kredite statt auf wenige große ist die von der Plattform selbst empfohlene Methode, um dieses Risiko zu steuern, wenn Sie an risikoarmen Anlagen für passives Einkommen interessiert sind.

Wie investiert man mit dieser Methode in passives Einkommen? Um als Kreditgeber zu starten, ist eine kleine Ersteinzahlung erforderlich:

Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität.

Zahlen Sie Geld per Banküberweisung ein, mindestens 25 Dollar pro Schuldverschreibung.

Wählen Sie einen „Auto Invest“-Mix oder suchen Sie sich einzelne Kredite selbst aus.

Reinvestieren Sie Rückzahlungen automatisch, damit sich Ihr Guthaben weiter verzinst.

Ein Mindestbetrag von 25 $ pro Skin ist niedrig genug, um es zunächst mit einem kleinen Betrag auszuprobieren. Wenn du ein CS2- Spieler bist, der an passivem Einkommen interessiert ist, und diese 25 $ ein Hindernis darstellen, ist der Verkauf ungenutzter CS2-Skins gegen echtes Geld eine schnelle Möglichkeit, diesen Betrag aufzubringen.

Verleihen Sie direkt an Kreditnehmer Prosper 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Diese Anlagemethode zur Erzielung passiver Einkünfte weist eine durchschnittliche historische Rendite von 5,2 % bis 5,3 % nach Abzug der Gebühren bei einem Mindestbetrag von 25 US-Dollar aus. Jetzt investieren

Investitionen für passives Einkommen im Überblick

Die oben genannten acht Anlagemöglichkeiten für passives Einkommen unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie viel Kontrolle sie erfordern und wie sicher das Kapital ist. Diese Vergleichstabelle der besten Anlagemöglichkeiten für passives Einkommen listet die typische Rendite, die Mindesteinlage und den Grad der Passivität der einzelnen Optionen auf, sodass du sie nebeneinander vergleichen kannst, bevor du dich für eine Anlagemethode für passives Einkommen entscheidest.

Anlage Typische Rendite Mindestbetrag für den Einstieg Wie passiv die Anlage ist SCHD / VYM (Dividenden-ETFs) 2,2 % bis 3,5 % Preis pro Anteil Nach dem Kauf vollständig passiv Hochverzinsliche Spareinlagen / Festgeld 4,10 % bis 4,50 % APY 0 bis 100 US-Dollar Völlig passiv Staatsanleihen und I-Anleihen 4,26 % (Durchschnitt) 25 Vollständig passiv Dividendenaristokraten 2,4 % bis 2,8 % Kurs pro Aktie Größtenteils passiv, teilweise Stock-Picking REITs (VNQ) 3,68 % bis 3,98 % Kurs pro Aktie Nach dem Kauf vollständig passiv Fundrise 7,94 % (Ertragsplan) 10 Passiv, aber illiquide Robo-Advisor Marktrendite abzüglich 0,25 % Gebühr 0 bis 500 Dollar Vollständig passiv Prosper (P2P-Kreditvermittlung) 5,2 % bis 5,3 % 25 $ pro Wertpapier Größtenteils passiv, teilweise Auswahl der Anleihen

Wie wir diese Anlagen für passives Einkommen ausgewählt haben

Jede Option auf dieser Liste von Anlagen für passives Einkommen musste drei Kriterien erfüllen: eine echte Aufsichtsbehörde oder staatliche Absicherung im Hintergrund, eine heute auf der Plattform selbst bestätigte Auszahlungssumme und einen Mindestbetrag, der so niedrig ist, dass auch Anfänger davon profitieren können. Dadurch schieden Anlageformen für passives Einkommen aus, bei denen der einzige Nachweis für eine Rendite ein Screenshot, eine Kundenbewertung oder ein Versprechen war, ohne dass auch nur ansatzweise eine Aufsichtsbehörde im Spiel war.

Einzelne Kryptowährungen haben es nicht in diese Liste der Anlagen für passives Einkommen geschafft, da sie von sich aus keine Rendite abwerfen, sofern sie nicht gestaked werden, und eine Handvoll unregulierter Krypto-Kredit-Apps, die einst eine feste hohe Rendite versprachen, sind inzwischen zusammengebrochen. Penny Stocks und Pre-IPO-Investmentclubs wurden aus demselben Grund nicht berücksichtigt: Hinter den versprochenen Zahlen steht keine Aufsichtsbehörde.

Wenn Sie bei passiven Einkommensanlagen fast bei Null anfangen, bauen Sie zunächst ein kleines Kapital auf. Kündigen Sie ein Abonnement oder sichern Sie sich eine schnelle Auszahlung, zum Beispiel 1.000 Dollar in einer Woche. Wählen Sie dann die Methode, die dazu passt, wie lange Sie dieses Geld unberührt lassen können.

Können Belohnungs-Apps helfen, Ihre Investitionen zu finanzieren?

Eine Prämien-App kann Investitionen zur Erzielung passiven Einkommens zwar nicht ersetzen, aber sie kann den kleinen Startbetrag bereitstellen, der den Anfang macht. Apps wie Snakzy und Swagbucks zahlen echtes Geld für einfache Aufgaben und Umfragen aus. Dieses Geld eignet sich genauso gut für eine erste Einzahlung bei Fundrise oder die Eröffnung eines Sparkontos wie Geld aus anderen Quellen – und das ist eigentlich alles, was die meisten dieser Investitionen zur Erzielung passiver Einkünfte benötigen, um in Gang zu kommen. Die folgenden Prämien-Apps sind einen ersten Versuch wert, da die Anmeldung bei beiden kostenlos ist und beide echtes Geld auszahlen:

App Am besten geeignet für Einstiegskosten Snakzy Zusatzverdienst durch Handyspiele Kostenlos Swagbucks Umfragen, Einkaufen, Spiele und Angebote Kostenlos Freecash Spiele, Angebote und Umfragen neben anderen Tätigkeiten Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Nicht jede Methode zur Erzielung passiven Einkommens ist reguliert, und einige gängige Verkaufsargumente sind regelrechte Warnsignale – genau jene Argumente, die echten Investitionen zur Erzielung passiven Einkommens durch Assoziation einen schlechten Ruf verschaffen. Das deutlichste Beispiel ist das Versprechen einer festen Rendite auf etwas, das rechtlich gesehen ein Wertpapier ist, was in den Anlegerwarnungen der SEC selbst als klassisches Anzeichen für Betrug bezeichnet wird.

Krypto-Kredite mit fester Rendite – Sowohl Celsius Network als auch Voyager Digital versprachen stabile, feste Renditen auf eingezahlte Kryptowährungen, bevor sie 2022 die Kundengelder einfroren und Insolvenz anmeldeten – ein Zusammenbruch, wegen dem die Aufsichtsbehörden seitdem Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen haben.

– Sowohl Celsius Network als auch Voyager Digital versprachen stabile, feste Renditen auf eingezahlte Kryptowährungen, bevor sie 2022 die Kundengelder einfroren und Insolvenz anmeldeten – ein Zusammenbruch, wegen dem die Aufsichtsbehörden seitdem Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen haben. Daytrading, das als passives Einkommen verkauft wird – Den ganzen Tag lang Charts zu beobachten und Trades zu platzieren, ist ein Job und kein passives Einkommen, ganz gleich, wie der Kurs, der Ihnen das verkauft, es auch immer nennt.

– Den ganzen Tag lang Charts zu beobachten und Trades zu platzieren, ist ein Job und kein passives Einkommen, ganz gleich, wie der Kurs, der Ihnen das verkauft, es auch immer nennt. Penny-Stock-Newsletter – Ein per E-Mail eingehender Aktientipp mit einem konkreten Kursziel und einem Countdown-Timer folgt einem Muster, vor dem die SEC seit Jahrzehnten warnt: dem sogenannten „Pump-and-Dump“.

– Ein per E-Mail eingehender Aktientipp mit einem konkreten Kursziel und einem Countdown-Timer folgt einem Muster, vor dem die SEC seit Jahrzehnten warnt: dem sogenannten „Pump-and-Dump“. Werbung mit garantierter Rendite – Keine bei der SEC registrierte Anlage kann rechtlich eine feste Rendite garantieren; daher ist jede Werbung, die dies verspricht, entweder nicht registriert, unwahr oder beides.

Keine der acht Anlagen für passives Einkommen, die weiter oben in diesem Leitfaden vorgestellt wurden, macht solche Versprechungen – und genau darauf sollten Sie achten, bevor Sie Geld irgendwo anlegen. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr Startkapital für die besten Anlagen zur Erzielung passiven Einkommens aufzubauen, ist das schnelle Verdienen von 2.000 Dollar eine von mehreren anderen schnellen Optionen, die einen Versuch wert sind.

Abschließendes Fazit zu Anlagen für passives Einkommen

Die besten Anlagen für passives Einkommen für absolute Einsteiger sind ein hochverzinsliches Sparkonto und ein kostengünstiger Dividenden-ETF, da beide noch am selben Tag eröffnet werden können, beide reguliert sind und für den Kauf beider kein besonderer Status erforderlich ist. Sobald diese Basis Erträge abwirft, sind REITs, Fundrise oder ein Robo-Advisor der logische nächste Schritt für jemanden, der bereit ist, für eine höhere Rendite mehr Risiko einzugehen.

Prosper und einzelne Dividendenaktien liegen unter den besten Anlagen für passives Einkommen weiter am risikoreichen Ende der Skala und eignen sich besser für Geld, das Sie nicht kurzfristig wieder benötigen. Für eine einfache Checkliste zur Aufteilung Ihres Geldes auf diese Optionen ist der FINRA-Leitfaden zur Vermögensallokation eine gute nächste Anlaufstelle. Für welche Mischung Sie sich auch entscheiden: Betrachten Sie jede Zahl in diesem Leitfaden als Momentaufnahme und nicht als Versprechen, und bauen Sie Ihre Anlagen für passives Einkommen Schritt für Schritt weiter aus.

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Häufig gestellte Fragen