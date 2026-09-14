Inversión en aplicaciones: una guía completa para 2026

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Invertir a través de una aplicación es una forma realista de hacer crecer tu dinero poco a poco desde el móvil, no una forma de hacerte rico para el mes que viene, y la forma más rápida de empezar es abrir una cuenta con un mínimo de 0 dólares en Fidelity o Schwab. Funciona mejor para cualquiera que pueda dejar el dinero a un lado durante años, no semanas.

Nueve de cada diez aplicaciones de inversión parecen iguales hasta que se comparan sus comisiones reales. Esta guía compara exactamente lo que cuestan realmente Fidelity, Schwab, Robinhood, Acorns, Stash, SoFi, Betterment y Public antes de que te descargues ninguna de ellas.

Todas las aplicaciones que se analizan a continuación son sociedades de valores registradas y reguladas, no un lugar para apostar el dinero que te sobra, y cada una se diferencia principalmente en el depósito mínimo, las comisiones recurrentes y en qué medida automatiza la toma de decisiones por ti.

¿Es realmente realista invertir a través de una aplicación?

Invertir a través de aplicaciones es una opción realista como forma de acumular patrimonio poco a poco, no como una forma de hacerse rico para el mes que viene. La vía realista más rápida es abrir una cuenta con un mínimo de 0 dólares en Fidelity o Schwab y comprar un ETF de mercado amplio ese mismo día.

El S&P 500 ha registrado una media cercana al 10 % anual en términos nominales desde la década de 1920. Solo unos pocos años concretos se acercan realmente a esa media, y la rentabilidad ajustada a la inflación ronda más bien el 7 %, lo que explica precisamente por qué invertir a través de una aplicación da sus frutos a lo largo de años, no de semanas.

Es una opción realista para cualquiera que disponga de dinero que no vaya a necesitar durante al menos tres a cinco años, ya que todas las aplicaciones de esta lista pueden perder valor en una recesión sin que haya una fecha de recuperación garantizada. Si has conseguido ese dinero gracias a un trabajo extra de 1.000 dólares a la semana, tratarlo como capital a largo plazo en lugar de como dinero para gastar es lo que realmente hace que la inversión en aplicaciones funcione.

Antes de ingresar fondos en cualquier cuenta, conviene comprobar el registro de la empresa en el BrokerCheck de la FINRA y leer detenidamente las páginas de educación para inversores de la propia SEC, ya que ninguna de esas medidas de protección garantiza que una acción no vaya a perder valor.

8 aplicaciones de inversión reales con las que empezar

Cada entrada que aparece a continuación incluye el importe mínimo real, la comisión real y los pasos exactos para abrir una cuenta de inversión en la aplicación, empezando por las dos aplicaciones que no cobran absolutamente nada.

Fidelity no cobra nada por las operaciones en línea con acciones estadounidenses y ETF, y no exige un saldo mínimo para abrir una cuenta, lo que la convierte en una de las formas más económicas de empezar a invertir a través de una aplicación hoy en día. Esa combinación de comisiones cero y saldo mínimo cero es poco habitual entre los corredores de bolsa de servicio completo, y es la razón por la que Fidelity suele encabezar las clasificaciones de corredores dirigidas a principiantes. Se clasifica sistemáticamente como una buena aplicación para invertir precisamente por ese motivo.

Las acciones fraccionadas empiezan en 1 dólar, por lo que un depósito de 20 dólares puede repartirse entre varias grandes empresas en lugar de destinarse a una sola acción completa. Fidelity también ofrece una cobertura complementaria además de la protección estándar de la SIPC, que asegura los valores más allá del límite habitual de 500.000 dólares por cuenta hasta un total de 1.000 millones de dólares, según la propia página de protección de cuentas de Fidelity. El único coste real a tener en cuenta es una comisión de 32,95 dólares si alguna vez necesitas que un agente realice una operación por teléfono en lugar de a través de la aplicación.

Abrir una cuenta y comprar tu primer ETF requiere unos pocos pasos:

Descarga la aplicación de Fidelity y elige una cuenta de corretaje o una cuenta IRA Roth.

Verifica tu identidad y vincula una cuenta bancaria para el depósito inicial.

Busca un ETF de mercado amplio o la acción que desees y selecciona un importe en dólares.

Activa las transferencias automáticas para que la cuenta siga creciendo sin tener que tomar la decisión una y otra vez.

A los principiantes que aún no tienen un plan claro les suele ir bien empezar por aquí, ya que no hay un mínimo que cumplir y no hay nada que perder probando la aplicación con 20 dólares. Para alguien que se inicia y aún no tiene una estrategia, es una opción razonable entre las mejores aplicaciones de inversión que hay en el mercado.

Operaciones sin comisiones Fidelity 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más económicas de iniciarse en la inversión a través de una aplicación, con comisiones de 0 $, sin importe mínimo en la cuenta y acciones fraccionadas a partir de 1 $. Abrir una cuenta en Fidelity

Charles Schwab iguala casi exactamente a Fidelity: comisiones de 0 dólares en operaciones en línea con acciones estadounidenses y ETF, y sin depósito mínimo para abrir una cuenta de corretaje estándar. Esto la convierte en la otra opción realista para iniciarse en la inversión a través de aplicaciones sin costes iniciales, especialmente para quienes quieran utilizar más adelante la plataforma «thinkorswim» de Schwab.

Las operaciones con opciones cuestan 0,65 dólares por contrato, y una operación asistida por un agente añade 25 dólares al coste de la propia operación, según el propio baremo de comisiones de Schwab. Schwab es miembro de la FINRA y está protegida por la SIPC; puedes consultar su registro en el BrokerCheck de la FINRA antes de ingresar fondos en una cuenta. Esa combinación de protecciones y comisiones cero la convierte en una aplicación realmente buena para invertir desde el primer día.

Dar los primeros pasos es prácticamente idéntico a como se hace en Fidelity:

Abre una cuenta de corretaje o una cuenta IRA en la aplicación de Schwab sin necesidad de aportar fondos iniciales.

Confirma tu identidad y vincula la cuenta bancaria desde la que pretendes realizar la transferencia.

Configura transferencias periódicas para que las compras se realicen de forma automática, en lugar de tener que tomarlas como una decisión mensual.

Utiliza los filtros integrados para elegir un ETF indexado de bajo coste que constituya la base de la cuenta.

Schwab es ideal para quien ahora busca funciones básicas sin comisiones, pero prevé que dentro de uno o dos años necesitará herramientas más avanzadas de gráficos o análisis. Es una aplicación sólida para invertir que puede crecer al ritmo de las necesidades del usuario, en lugar de obligarle a cambiar de plataforma más adelante.

Sin depósito mínimo Charles Schwab 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una excelente opción sin comisiones para invertir a través de la aplicación, con operaciones de acciones y ETF a 0 $, sin importe mínimo en la cuenta y a 0,65 $ por contrato de opciones. Abrir una cuenta en Schwab

Robinhood no cobra comisiones por las operaciones con acciones, ETF y opciones, sin requisito de saldo mínimo en la cuenta, y su nivel Gold añade un 4,5 % de rendimiento anual (APY) sobre el efectivo no invertido por 5 dólares al mes o 50 dólares al año. Esa mejora se amortiza por sí sola en cuanto el saldo alcance unos 1.500 dólares en efectivo, así que valora si te conviene en función de tu propio saldo en efectivo en lugar de activarla por defecto.

Las cuentas estándar pagan 0,65 dólares por contrato de opciones, mientras que los miembros Gold pagan 0 dólares por contrato y obtienen un límite de depósito instantáneo de hasta 50 000 dólares, según la propia tabla de comisiones de Robinhood. Robinhood Markets es una empresa que cotiza en bolsa, y sus divisiones de corretaje son miembros de la FINRA y están protegidas por la SIPC, lo cual puedes confirmar en BrokerCheck del mismo modo que con cualquier otro corredor.

El proceso de registro se basa íntegramente en el teléfono:

Descarga la aplicación y abre una cuenta personal o de jubilación.

Verifica tu identidad y vincula una tarjeta de débito o una cuenta bancaria.

Compra una fracción de cualquier acción o ETF por tan solo 1 $.

Decide de antemano si el rendimiento anual en efectivo (APY) de Gold y el acceso al margen compensan la cuota mensual por tu saldo.

Robinhood es ideal para quienes ya tienen claro que quieren operar con acciones individuales desde el móvil, en lugar de crear una cartera que se gestione de forma automática. Para ese uso concreto, podría decirse que es una de las mejores aplicaciones de inversión para quienes operan de forma autónoma y dan prioridad al móvil.

Acciones fraccionadas a partir de 1 $. Robinhood 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una aplicación de inversión diseñada principalmente para el móvil, con comisiones de 0 dólares, sin importe mínimo y con la opción «Gold», que ofrece un 4,5 % de rendimiento anual (APY) sobre el efectivo por 5 dólares al mes. Prueba Robinhood gratis

Acorns convierte el cambio sobrante de las compras diarias en una cuenta de inversión por 3 dólares al mes en su plan Bronce, que asciende a 6 dólares en el plan Plata y a 12 dólares en el plan Oro. Los redondeos por sí solos rara vez generan una riqueza real, pero eliminan por completo la decisión de invertir, lo que es lo más importante para alguien que nunca ha abierto una cuenta de corretaje antes. Como aplicación dedicada específicamente a invertir el cambio sobrante, elimina esa primera decisión casi por completo.

El plan Silver incluye un fondo de emergencia que ofrece un 3,35 % de rendimiento anual (APY) y una aportación equivalente del 1 % sobre las nuevas aportaciones a la cuenta IRA, mientras que el plan Gold eleva esa aportación equivalente a la cuenta IRA al 3 % durante el primer año. Si tienes una pequeña suma inesperada y no sabes dónde invertirla, ingresarla directamente en una cuenta de Acorns es una forma realista de convertir un pago puntual en un hábito constante, y una de las ideas de ingresos pasivos más accesibles para alguien que nunca haya invertido antes.

La configuración solo lleva unos minutos:

Vincula una tarjeta de débito o una cuenta bancaria para que las compras se redondeen automáticamente.

Elige una cartera de ETF preconfigurada que se adapte a tu tolerancia al riesgo.

Activa los depósitos recurrentes además de los redondeos si tu presupuesto te lo permite.

Añade la cuenta Acorns Later IRA una vez que la cuenta principal tenga unos meses de historial.

Acorns es ideal para quienes han intentado invertir manualmente antes sin éxito y necesitan que el proceso se automatice, en lugar de depender de la fuerza de voluntad. Esa automatización es lo que la convierte en una buena aplicación de inversión para cualquiera que quiera crear un hábito, en lugar de tener que tomar otra decisión más.

Cambio sobrante, automatizado Acorns 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es una de las opciones más automatizadas en el ámbito de la inversión a través de aplicaciones, que permite invertir los importes redondeados a partir de 3 dólares al mes sin comisiones por operación. Empieza con Acorns

Stash te permite empezar a invertir con tan solo 5 dólares y ahora ofrece un único plan, Stash+, con un precio de 12 dólares al mes o 108 dólares al año, según la propia página de precios actual de Stash. Esto supone un aumento con respecto a los niveles de 3 y 9 dólares que Stash ofrecía en años anteriores, así que comprueba la pantalla de precios dentro de la aplicación antes de comprometerte.

La suscripción incluye una cuenta de inversión sujeta a impuestos, una cuenta de jubilación y acceso a listas de acciones temáticas que agrupan a las empresas por sector o tendencia, en lugar de obligarte a analizar tú mismo todo el mercado. Stash es un corredor de bolsa miembro de la FINRA y protegido por la SIPC, la misma protección básica que ofrecen todas las aplicaciones de esta lista. La inversión temática también la convierte en una de las mejores aplicaciones para invertir en un sector o una causa específicos.

El proceso de registro te guía a través de un breve cuestionario de riesgo antes de que ingreses fondos:

Responde a una breve serie de preguntas sobre tus objetivos y tu tolerancia al riesgo.

Ingresa fondos en la cuenta y elige una lista temática, una acción concreta o un ETF.

Configura un depósito recurrente para que la cuenta siga creciendo entre nóminas.

Revisa el coste de la suscripción cada pocos meses comparándolo con la cantidad que realmente estás invirtiendo.

Una cuota mensual fija solo tiene sentido cuando tu saldo es lo suficientemente elevado como para que 12 dólares al mes representen una pequeña parte del mismo, por lo que Stash es ideal para quienes ya han superado los primeros cientos de dólares. Cualquiera que se pregunte cuál es la mejor aplicación para invertir en un tema concreto, en lugar de en el mercado en general, probablemente acabará aquí primero.

A partir de 5 $ Stash 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un enfoque de inversión en aplicaciones basado en temas, que te permite invertir desde 5 dólares con un único plan Stash+ de 12 dólares al mes. Únete a Stash hoy mismo

SoFi se divide en dos productos: Active Invest no cobra comisiones y no exige un saldo mínimo en la cuenta, mientras que Automated Investing requiere 50 dólares para empezar y cobra una comisión anual del 0,25 % por una cartera gestionada por profesionales. La elección de uno u otro depende totalmente de si quieres seleccionar tus propias acciones o dejar esa decisión en manos del algoritmo de SoFi.

Active Invest aplica una comisión por inactividad de 25 dólares si no inicias sesión durante seis meses, y Automated Investing incluye una sesión gratuita de 30 minutos con un planificador financiero certificado, según las propias páginas de productos de SoFi. Si tu primer depósito lo financias con los ingresos de uno de los mejores trabajos secundarios online, eso cubre holgadamente el mínimo de 50 dólares que exige Automated Investing. Contar con una opción autogestionada y otra gestionada por terceros bajo un mismo techo convierte a SoFi en una aplicación flexible para invertir de cualquier forma.

La apertura de cualquiera de los dos productos sigue los mismos pasos iniciales:

Elige «Active Invest» para operaciones por cuenta propia o «Automated Investing» para una cartera gestionada.

Verifica tu identidad y vincula una fuente de financiación.

Ingresa fondos en la cuenta, cumpliendo con el mínimo de 50 dólares si has elegido «Inversión automatizada».

Reserva la sesión gratuita con un asesor financiero certificado (CFP) si no estás seguro de cómo distribuir el depósito.

SoFi es una buena opción para quienes ya tienen una cuenta bancaria o un préstamo con SoFi y quieren tenerlo todo en un único inicio de sesión. Para los clientes actuales de SoFi en concreto, es una buena aplicación para invertir, aunque solo sea por la comodidad que ofrece.

Incluye una sesión gratuita con un asesor financiero certificado (CFP) SoFi Invest 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una opción flexible para invertir a través de una aplicación, con comisiones de 0 $ en el modo «Active Invest» y un mínimo de 50 $ más una comisión del 0,25 % en el modo «Automated». Empieza a invertir con SoFi

Diez dólares es todo lo que necesita Betterment para poner en marcha una cartera diversificada y sin intervención, a través de un plan «Digital» con una comisión del 0,25 % anual. La pega es una cuota mensual de 5 dólares si el saldo total de tu hogar se mantiene por debajo de los 24 000 dólares y no ingresas al menos 200 dólares al mes en todas tus cuentas.

El plan Premium ofrece acceso ilimitado a asesores financieros certificados, pero requiere un saldo de 100.000 dólares y aplica una comisión del 0,65 % anual; por su parte, los saldos superiores a 1 millón de dólares disfrutan de una tarifa reducida del 0,15 % o del 0,10 % en los niveles superiores, según la propia página de comisiones de Betterment. Betterment está registrada en la SEC y protegida por la SIPC, al igual que todas las sociedades de valores de esta lista. Esa combinación de automatización y supervisión la sitúa entre las mejores opciones de aplicaciones de inversión para quienes ahorran con un objetivo concreto.

La configuración de la cuenta se basa totalmente en tus objetivos:

Responde a unas cuantas preguntas sobre tu plazo y tu objetivo, como la jubilación o la entrada para una vivienda.

Ingresa fondos en la cuenta, aunque sea el mínimo de 10 dólares si es todo lo que tienes en este momento.

Activa los depósitos automáticos para que se cree el hábito de aportar de forma recurrente sin necesidad de un recordatorio mensual.

Revisa la cuota mensual de 5 dólares cuando tu saldo se acerque a los 24 000 dólares para ver si desaparece.

Betterment es ideal para quien quiera que su dinero se invierta correctamente sin tener que abrir nunca la aplicación para tomar una decisión. Cualquiera que se pregunte cuál es la mejor aplicación para invertir sin tener que gestionar nada por su cuenta debería empezar la comparación aquí.

Cartera robótica «Hands Off» Betterment 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es una de las opciones más sencillas para invertir a través de una aplicación, con una comisión del 0,25 % al año, una aportación inicial de 10 dólares y una cuota mensual de 5 dólares si el saldo familiar es inferior a 24 000 dólares. Abrir una cuenta en Betterment

Public te permite comprar fracciones de acciones por tan solo 1 dólar, sin comisiones en acciones ni ETF, y te paga hasta 0,18 dólares por cada contrato de opciones negociado, en lugar de cobrarte una comisión. El efectivo no invertido genera un 3,3 % de rendimiento anual (APY), sin saldo mínimo ni periodo de retención, según la propia información de las páginas de cuentas de Public.

Public también ofrece una cuenta de bonos que incluye una combinación de bonos corporativos con calificación de inversión y de alto rendimiento, con un objetivo actual de rendimiento en torno al 5,5 %, aunque dicho objetivo varía en función del mercado de bonos y nunca constituye una rentabilidad garantizada. Al igual que todas las plataformas aquí mencionadas, Public es miembro de la FINRA y está protegida por la SIPC, y su registro puede consultarse en BrokerCheck. El feed social, integrado en las herramientas de negociación reales, la convierte en una de las mejores aplicaciones de inversión para quienes aprenden observando primero a los demás.

La aplicación se apoya tanto en su feed social como en sus herramientas de negociación:

Abre una cuenta y recárgala con cualquier importe a partir de 1 $.

Compra una fracción de una acción o un ETF que ya conozcas.

Explora la cuenta de bonos una vez que tengas una posición básica en acciones o ETF.

Sigue a otros inversores en la aplicación si el feed social te ayuda a mantenerte activo, pero tómatelo como entretenimiento, no como un consejo.

Public es ideal para quien busca una forma de iniciarse en la inversión a través de aplicaciones que sea menos estresante y más social que la que ofrecen las agencias de valores tradicionales. Es una buena respuesta a la pregunta de cuál es la mejor aplicación de inversión para alguien que busca un punto de partida más suave.

Acciones fraccionadas a partir de 1 $ Public 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 0 $ de comisiones, acciones fraccionadas a partir de 1 $, 3,3 % de rendimiento anual (APY) sobre el efectivo no invertido. Prueba Public gratis

Comparativa de las aplicaciones de inversión

Las ocho aplicaciones anteriores se dividen claramente en tres grupos: corredurías sin comisiones, aplicaciones de microinversión por suscripción y roboasesores con tarifa plana. La tabla siguiente compara, una al lado de otra, lo que cuesta realmente empezar a utilizar cada una de ellas y seguir utilizándolas. Al compararlas así, resulta más fácil ver qué plataforma se considera la mejor aplicación de inversión para una prioridad concreta, ya sea el coste, la automatización o el control.

Aplicación Importe mínimo para empezar Comisión básica Gestión activa o pasiva Fidelity 0 0 $ en comisiones Activo Charles Schwab 0 0 $ de comisiones Práctico Robinhood 0 0 $ de comisiones, plan Gold opcional por 5 $ al mes Práctica Acorns 0 De 3 a 12 $ al mes Sin intervención Stash 5 12 $ al mes Mayormente activo SoFi Invest 0 $ si se gestiona de forma activa, 50 $ si se gestiona de forma automática 0 $ de comisiones o 0,25 % al año Mixto Betterment 10 $ 0,25 % al año Sin intervención Público 1 $ 0 $ de comisiones Gestión activa

Si solo quieres la forma más rápida de empezar, abrir una cuenta en Schwab te llevará unos cinco minutos y no te costará nada probarla, lo que la convierte en una opción razonable por defecto cuando la elección anterior te resulte abrumadora.

Cómo hemos seleccionado estas aplicaciones

Todas las aplicaciones de esta guía tenían que cumplir tres requisitos. Debían contar con una tabla de comisiones real y verificable, protección para los inversores respaldada por la SIPC o la FSCS, y no tener un importe mínimo de cuenta tan elevado que impidiera el acceso a un inversor principiante; cualquier aplicación que no superara siquiera uno de estos criterios quedaba excluida de la lista.

Por eso no aparecen aquí las plataformas dedicadas exclusivamente al day trading ni las plataformas de criptoactivos no reguladas: esta guía abarca aplicaciones para invertir en acciones, ETF, bonos y carteras gestionadas, no en activos especulativos que carecen de la protección de un corredor de bolsa.

A continuación, la clasificación se basó en primer lugar en el coste y el acceso, desde los dos corredores sin comisiones ni saldo mínimo hasta las aplicaciones de microinversión por suscripción y los robo-asesores con tarifa plana. Todas las plataformas aquí incluidas tenían que funcionar como auténticas aplicaciones de inversión antes de que el coste o la automatización entraran siquiera en la clasificación.

¿Ayudan las aplicaciones de recompensas a financiar la inversión a través de aplicaciones?

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy y BigCash no sustituirán a un sueldo, pero pueden convertir el tiempo libre en los primeros 20 o 50 dólares con los que abrir una cuenta de inversión a través de una aplicación. Snakzy paga a partir de 35 dólares y registrarse es gratis, mientras que BigCash paga a partir de 1 dólar, por lo que cualquiera de las dos puede financiar de forma realista un primer depósito en pocas semanas.

Ambas aplicaciones solo requieren un teléfono y algo de tiempo libre, y ninguna cobra nada por registrarse. Convertir el tiempo libre en ese primer depósito es, sin duda, una de las mejores formas de iniciarse en la inversión a través de aplicaciones para alguien que empieza exactamente desde 0 $.

Debes tener 18 años o más para abrir una cuenta de corretaje en EE. UU. por tu cuenta, y las aplicaciones de recompensas suelen dirigirse precisamente a ese mismo público mayor de 18 años. Para disponer de más opciones de partida, en este resumen de aplicaciones que pagan encontrarás algunas alternativas más para conseguir capital inicial para invertir a través de aplicaciones.

Una vez que hayas elegido una, es fácil comparar las ganancias:

Aplicación Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Elijas la que elijas primero, registrarte en Snakzy no cuesta nada y te da una cifra real a la que aspirar antes de realizar tu primera transferencia a una aplicación de inversión. Esa es, sin duda, una respuesta sincera a la pregunta de cuál es la mejor aplicación para invertir cuando se parte de cero.

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Lo que no funciona

Invertir en cualquier acción que esté de moda en el feed de una aplicación rara vez supera a un fondo indexado sencillo, y es una forma habitual en la que los nuevos inversores en aplicaciones pierden dinero más rápido de lo que lo harían de otro modo. Las notificaciones push, las rachas y las animaciones de confeti son el ejemplo clásico al que apuntan los reguladores.

La SEC abrió un periodo de consulta pública precisamente sobre este tipo de funciones en 2021, tras el frenesí bursátil de las «acciones meme» de ese año, y la FINRA ha señalado desde entonces que sus inspecciones se centran cada vez más en las plataformas basadas en aplicaciones con un diseño similar al de los videojuegos. Nada de eso hace que las aplicaciones sean ilegales, pero es una razón de peso para considerar las sugerencias dentro de la aplicación como marketing, no como asesoramiento. Esa es la verdadera razón para considerar cualquiera de ellas como la mejor aplicación para invertir: los hábitos que la rodean importan más que la propia plataforma.

Hay algunos hábitos concretos que causan más daño que cualquier comisión por sí sola:

No crear primero un fondo de emergencia. La mayoría de los asesores financieros, así como la FTC en sus propias recomendaciones para el consumidor, coinciden en que invertir el dinero que podrías necesitar el mes que viene, antes de haber ahorrado por separado el equivalente a entre tres y seis meses de gastos, convierte una caída del mercado en una pérdida forzada.

La mayoría de los asesores financieros, así como la FTC en sus propias recomendaciones para el consumidor, coinciden en que invertir el dinero que podrías necesitar el mes que viene, antes de haber ahorrado por separado el equivalente a entre tres y seis meses de gastos, convierte una caída del mercado en una pérdida forzada. Considerar los redondeos como un plan de jubilación completo. El cambio sobrante de Acorns o aplicaciones similares crea un hábito, pero no sustituye a las aportaciones mensuales constantes.

El cambio sobrante de Acorns o aplicaciones similares crea un hábito, pero no sustituye a las aportaciones mensuales constantes. Confundir la cobertura de la FDIC con la de la SIPC. La FDIC asegura los depósitos bancarios; la SIPC protege los valores y el efectivo hasta 500.000 dólares si la propia agencia de valores quiebra, y ninguna de las dos cubre una acción cuyo precio simplemente baje.

La FDIC asegura los depósitos bancarios; la SIPC protege los valores y el efectivo hasta 500.000 dólares si la propia agencia de valores quiebra, y ninguna de las dos cubre una acción cuyo precio simplemente baje. Operar con opciones a corto plazo en una cuenta de asesor robótico. Betterment y la inversión automatizada de SoFi existen para eliminar la necesidad de tomar decisiones, no para convertirse en una plataforma de apuestas a corto plazo.

Betterment y la inversión automatizada de SoFi existen para eliminar la necesidad de tomar decisiones, no para convertirse en una plataforma de apuestas a corto plazo. Equiparar la compraventa rápida de artículos de colección con la inversión a través de una aplicación. Los mercados de compraventa rápida y reventa pueden evolucionar rápidamente en cualquier dirección y no cuentan con la protección respaldada por la SIPC o la FCA que ofrece una cuenta de corretaje regulada.

Ninguno de estos errores depende de la aplicación que elijas, ya que todas las plataformas de esta guía conllevan el mismo riesgo si los hábitos de uso son inadecuados.

Veredicto final sobre la inversión a través de aplicaciones

La elección de la aplicación de inversión adecuada depende de cuánta atención quieras dedicarle. Fidelity y Schwab son ideales para quienes buscan comisiones cero y control total; Acorns y Stash, para quienes prefieren que las decisiones se tomen de forma automática; y Betterment o la inversión automatizada de SoFi, para quienes desean una cartera gestionada por profesionales a cambio de una pequeña comisión anual.

Si empiezas desde 0 $ y quieres reunir primero el capital inicial, aplicaciones como Snakzy pueden convertir tu tiempo libre en un primer depósito antes incluso de que abras una cuenta de corretaje. Abre hoy mismo una cuenta con un mínimo de 0 $ en Fidelity, y la inversión a través de aplicaciones dejará de ser un plan para «algún día» y se convertirá en los primeros 20 $ invertidos en un ETF.

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