Ingresos semipasivos: 6 formas reales de ganar más en 2026

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Los ingresos semipasivos son una opción realista, pero hay que contar con entre unos 50 y unos pocos miles de dólares al mes por cada fuente de ingresos, tras una configuración inicial y un mantenimiento ligero y continuo. La forma más rápida de obtener tu primer pago es vender un archivo digital ya preparado en Gumroad, con lo que puedes empezar a ganar dinero la misma semana en que lo publiques. Esto funciona si puedes dedicar un recurso o unas pocas horas al principio y, después, ocuparte del mantenimiento ocasional a medida que van llegando los ingresos.

Las ideas de ingresos semipasivos que se presentan a continuación siguen generando ingresos una vez finalizado el trabajo de configuración principal, y el mantenimiento real se indica desde el principio. Encontrarás rangos de ingresos realistas, costes iniciales reales y el tiempo que lleva cada una para alcanzar el primer pago. Elige una y empieza esta misma semana.

¿Es realmente realista obtener ingresos semipasivos?

Sí, los ingresos semipasivos son realistas, pero calcula entre unos 50 y unos pocos miles de dólares al mes por fuente una vez finalizada la puesta en marcha. Te conviene si puedes invertir un activo o unas horas ahora a cambio de dinero que se recupera con un mantenimiento mínimo, y no se trata del dinero sin esfuerzo que suelen prometer los «ingresos pasivos».

Los ingresos totalmente pasivos siguen generándose sin ningún trabajo continuo, como los dividendos de los fondos indexados, los intereses o un activo con licencia. Los ingresos semipasivos, en cambio, requieren una intervención ligera y periódica: volver a publicar un anuncio de alquiler, actualizar un producto, subir un nuevo vídeo o reponer existencias de un diseño. Ese mantenimiento es el precio que pagas a cambio de unos rendimientos más elevados y rápidos.

Empieza con una fuente modesta. Conseguir la primera reserva o venta es más importante que lanzar cinco ideas a la vez. La primera reserva o la primera venta es la parte difícil. La mayoría de estas fuentes de ingresos semipasivos reportan poco al principio y se acumulan con el tiempo y la repetición. Las medias se ven elevadas por quienes más ganan, así que prepárate para quedarte por debajo de las cifras destacadas durante un tiempo.

Esto funciona si dispones de un activo que no utilizas, un espacio, una piscina o un diseño ya terminado. También es una buena opción si puedes dedicar unas horas a la semana a un catálogo o a un canal. Sin embargo, no es adecuado si quieres configurarlo una vez y no volver a tocarlo nunca más, o si necesitas dinero esta misma semana sin haber hecho nada para conseguirlo.

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6 formas reales de obtener ingresos semipasivos

Las seis ideas de ingresos semipasivos que se presentan a continuación están clasificadas según la cantidad de trabajo continuo que requieren en comparación con lo que pueden reportar de forma realista. Las opciones que requieren menos mantenimiento aparecen en primer lugar, mientras que los métodos que necesitan contenido o mantenimiento regulares ocupan los últimos puestos. Empieza por lo que ya tienes o sabes crear, y luego compara el coste inicial y el plazo de obtención de ingresos antes de comprometerte.

1. Alquilar espacio de almacenamiento y plazas de aparcamiento en Neighbor

Al alquilar espacios no utilizados en Neighbor, la mayoría de los anfitriones ganan entre 50 y 600 dólares al mes por espacio, y la plataforma solo se lleva una comisión del 4,9 % más 0,30 dólares por gastos de tramitación. Lo que ganes dependerá de tu ubicación, del tipo de espacio y de la demanda local.

Por tipo de espacio, Neighbor ofrece garajes por entre 50 y 500 dólares al mes y entradas de garaje por entre 50 y 150 dólares, mientras que los cobertizos y las plazas de aparcamiento suelen situarse en un rango intermedio. Por cada alquiler de 100 dólares, Neighbor retiene 5,20 dólares y te paga 94,80 dólares mediante ingreso directo mensual a través de Stripe al final de cada mes de alquiler, y publicar el anuncio es gratis. Esa combinación de ingresos constantes y esfuerzo casi nulo es lo que lo convierte en una fuente de ingresos semipasivos en la que puedes confiar una vez que se instala un inquilino.

El propio blog de Neighbor afirma que los anfitriones ganan una media de 294 dólares por cada hora dedicada a la puesta a punto del alojamiento, y destaca el caso de un anfitrión que gana más de 23 000 dólares al año. Una vez confirmada la reserva, tu labor se limita a conceder acceso y responder a algún que otro mensaje. Poner en marcha tu primer anuncio te llevará una tarde:

Mide el espacio que no utilizas, ya sea un garaje, una entrada, un cobertizo, un sótano o un patio lateral.

Consulta la calculadora de ingresos de Neighbor para conocer las tarifas locales y, a continuación, publica tu anuncio de forma gratuita con fotos y dimensiones.

Establece las normas de acceso y un precio igual o ligeramente inferior al de los anuncios cercanos para que el espacio se ocupe antes.

Aprueba al inquilino, firma el acuerdo de la plataforma y configura el ingreso directo a través de Stripe.

Confirma que tu contrato de alquiler, la comunidad de propietarios o la normativa urbanística local te permiten alquilar el espacio antes de publicarlo. También debes ser propietario del espacio o tener permiso para subarrendarlo. Neighbor sigue requiriendo responder ocasionalmente a los mensajes de los inquilinos y gestionar el acceso, por lo que se trata de una actividad semipasiva en lugar de totalmente automática.

Si quieres comparar otras ideas de ingresos semipasivos que requieran menos mantenimiento, nuestra guía de ideas para ingresos pasivos ofrece más opciones además del alquiler de espacios.

Mínimo mantenimiento Neighbor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 50 y 600 dólares al mes por plaza, la publicación del anuncio es gratuita y el pago se realiza mediante ingreso directo mensual tras aplicar una comisión del 4,9 % más 0,30 dólares. Empieza a alojar tu sitio web gratis

2. Vender productos digitales en Gumroad

Un producto digital en Gumroad puede generar desde unos pocos dólares hasta unos ingresos a tiempo completo. Entre una venta y el pago que recibes solo se interponen una comisión fija del 10 %, un cargo de 0,50 dólares por venta y los gastos de procesamiento de la tarjeta. Es el catálogo el que genera los ingresos, por lo que un solo archivo rara vez reporta grandes ganancias. Lo que genera ingresos es una pequeña biblioteca de plantillas, ajustes predefinidos o guías de juegos.

Empezar en Gumroad es gratis. Se aplica una comisión fija del 10 % más 0,50 $ por venta, a lo que hay que añadir un coste de procesamiento de tarjetas de alrededor del 2,9 %. La comisión efectiva se reduce a medida que aumenta el precio, por lo que los archivos más grandes te permiten quedarte con una parte mayor. En una venta de 20 $, pagas aproximadamente 3,38 $ y te quedas con unos 16,62 $.

Para ponerlo en contexto, un análisis independiente de los productos de Gumroad (publicado en dev.to) sitúa el precio medio de un curso en torno a los 95,74 dólares y el de una descarga digital en unos 47 dólares, siendo el rango óptimo de precios habitual entre 30 y 49 dólares.

Los pagos se realizan semanalmente una vez que vinculas una cuenta bancaria o PayPal. Un archivo terminado puede venderse y generarse un pago en la misma semana, lo que lo convierte en la opción más rápida de esta lista. Gumroad fue fundada por Sahil Lavingia, y su modelo de catálogo es lo que convierte los archivos individuales en ingresos semipasivos. Puedes publicar tu primer producto la misma tarde en que lo termines:

Elige algo que se te dé bien: una plantilla de Notion, un paquete de ajustes preestablecidos de Lightroom, una guía de estrategia para un videojuego o un conjunto de recursos de interfaz de usuario.

Crea una cuenta gratuita, sube el archivo y redacta una página de producto centrada en las ventajas, con maquetas.

Fija el precio, configura los pagos y publícalo; después, comparte el enlace en los sitios donde ya se reúne tu nicho.

Añade un producto nuevo cada pocas semanas para que el catálogo siga generando ingresos semipasivos.

Es raro que un producto siga vendiéndose por sí solo. Actualizar y promocionar tu catálogo es un trabajo continuo, y cada archivo debe ser algo que tengas derecho a vender. Si los productos digitales son solo una de las ideas de ingresos semipasivos que estás barajando, nuestra guía sobre cómo generar ingresos pasivos abarca el proceso de configuración en su conjunto.

Vende una vez, gana una y otra vez Gumroad 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito al principio, con una comisión fija del 10 % más 0,50 $ por venta, y se realizan pagos semanales una vez que se vincula una cuenta bancaria. Empieza a vender gratis

3. Vende productos de impresión bajo demanda con Printify

La impresión bajo demanda a través de Printify convierte un diseño en productos promocionales sin necesidad de stock, y los márgenes suelen situarse entre el 25 % y el 40 % una vez cubiertos el coste base y los gastos de envío. Printify solo te cobra cuando un cliente realiza un pedido, por lo que el riesgo es bajo. El diseño y la promoción son las tareas recurrentes.

El plan gratuito cuesta 0 $, incluye el generador de maquetas y hasta cinco tiendas, y solo pagas el coste de producción por pedido. El plan Premium opcional cuesta 24,99 $ al mes (facturado anualmente) y ofrece hasta un 20 % de descuento en todo el catálogo, con hasta un 33 % de descuento en los lanzamientos de nuevos productos.

Tú subes el diseño y Printify lo imprime y lo envía bajo tu marca. Tu tienda online, como Etsy o Shopify, se encarga de cobrar el precio de venta al público. El plazo de pago se rige por ese canal de ventas, no por Printify. Un diseño que se vende se convierte en una fuente de ingresos semipasiva, con solo lanzamientos ocasionales de nuevos productos y promoción.

El cálculo es muy sencillo: tu margen es el precio de venta al público menos el coste base menos los gastos de envío. Ignorar el coste base es lo que lo anula. Lanzar una primera colección es cuestión de un fin de semana:

Elige un nicho con un público que ya esté buscando, como el humor relacionado con los videojuegos o una comunidad de aficionados a un hobby.

Crea cuentas gratuitas en Printify y en la tienda online, y luego diseña una primera colección pequeña.

Fija precios de venta al público que cubran el coste base más los gastos de envío y que, además, dejen un margen del 25 % al 40 %.

Pide una muestra para comprobar la calidad y, a continuación, publica la colección y genera tráfico a través de publicaciones en redes sociales.

Tu margen solo funciona si el precio de venta al público cubre primero el coste del producto básico y los gastos de envío. Las ilustraciones originales también son fundamentales. Entre las ideas de ingresos semipasivos, la impresión bajo demanda funciona mejor cuando puedes crear diseños una sola vez y seguir vendiéndolos a través de una tienda online ya existente.

No se necesita inventario Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito al principio; solo se paga cuando se vende un pedido, con márgenes habituales del 25 % al 40 % tras descontar el coste base y los gastos de envío. Empieza a vender gratis

4. Gestiona un canal de YouTube anónimo para obtener ingresos publicitarios

Un canal de YouTube anónimo puede convertirse en una fuente de ingresos semipasivos una vez que los vídeos más antiguos sigan generando visualizaciones. El mayor obstáculo es cumplir los requisitos para obtener ingresos publicitarios. Para los anuncios estándar de formato largo, necesitas 1 .000 suscriptores y 4.000 horas de visualización pública en un plazo de 12 meses.

Una vez cumplidos estos requisitos, YouTube paga a los creadores el 55 % de los ingresos por anuncios de formato largo. Las ganancias dependen en gran medida de tu nicho y del tráfico, y el contenido de videojuegos suele generar menos ingresos por cada 1.000 visualizaciones que los temas de mayor valor. Google AdSense realiza los pagos mensualmente una vez que tu saldo alcanza los 100 dólares.

La principal ventaja es tu catálogo de vídeos anteriores. Un vídeo útil puede seguir generando ingresos tras su publicación, aunque el canal sigue necesitando subidas periódicas para crecer. Así es como se empieza:

Elige un formato repetible y sin rostro, como tutoriales de videojuegos o clasificaciones narradas.

como tutoriales de videojuegos o clasificaciones narradas. Crea vídeos originales utilizando material de archivo y otros recursos de los que tengas los derechos de uso.

utilizando material de archivo y otros recursos de los que tengas los derechos de uso. Publica con regularidad y mejora tus títulos y miniaturas a medida que descubras qué es lo que atrae a los espectadores.

y mejora tus títulos y miniaturas a medida que descubras qué es lo que atrae a los espectadores. Solicita el Programa de socios una vez que alcances el umbral requerido.

El contenido reutilizado o muy automatizado puede impedir la monetización según las normas de originalidad de YouTube. Este método tiene más sentido si puedes esperar a que se genere tráfico y quieres que los vídeos más antiguos sigan generando ingresos una vez realizado el trabajo inicial.

Entre las ideas de ingresos semipasivos basadas en el contenido, un canal de YouTube requiere más trabajo continuo, ya que las nuevas subidas siguen siendo importantes incluso después de que los vídeos más antiguos empiecen a generar ingresos.

Ingresos por vídeos antiguos YouTube 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Monetiza a partir de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización, y luego quédate con el 55 % de los ingresos por anuncios de formato largo en los vídeos antiguos. Únete al programa

5. Monetizar un blog especializado con anuncios gráficos

Si un blog especializado consigue un tráfico real, los anuncios de Ezoic pagan aproximadamente entre 8 y 20 dólares por cada 1.000 visitas, mientras que Mediavine ofrece un RPM más alto. Lo primero es el tráfico, y conseguirlo lleva entre meses y un año, por lo que aquí se premia más la paciencia que la rapidez.

El nivel «Access Now» de Ezoic no tiene un mínimo de páginas vistas para empezar, con RPM que oscilan entre los 8 y los 20 dólares, según el nicho y la temporada. Mediavine rebajó su umbral de acceso a principios de 2026. Su nivel «Journey» ahora acepta sitios web con 1.000 sesiones mensuales procedentes de países de nivel 1, como EE. UU., Reino Unido, Canadá o Australia.

Los sitios consolidados en Mediavine suelen ganar entre 15 y 40 dólares por cada 1.000 sesiones, y más en nichos fuertes. El coste inicial es reducido: un dominio y el alojamiento cuestan entre 50 y 100 dólares al año.

Los pagos son lentos en ambos sentidos. Necesitas tráfico antes de que los anuncios generen ingresos, y Mediavine realiza los pagos en un ciclo de aproximadamente 65 días tras el cierre de cada mes. Una vez que los artículos se posicionan, generan ingresos semipasivos mientras tú actualizas y añades entradas. Poner en marcha el sitio web es sencillo, pero lo difícil es conseguir tráfico:

Elige un nicho específico sobre el que puedas escribir durante un año, como un juego concreto o una afición.

Compra un dominio y un alojamiento, instala la web y publica artículos útiles y orientados a los motores de búsqueda.

Solicita tu inscripción en Ezoic cuanto antes para monetizar el tráfico reducido y, a medida que aumenten las sesiones, pasa a Mediavine.

Actualiza las entradas antiguas y añade otras nuevas con una cadencia constante para mantener tu posicionamiento.

Los anuncios publicitarios no generan ingresos significativos hasta que llega tráfico, por lo que el verdadero coste aquí es el tiempo. Necesitas una web con tráfico constante antes de que los ingresos sean útiles.

Si estás comparando ideas de ingresos semipasivos basadas en activos digitales, nuestra guía de ingresos pasivos inteligentes ofrece más formas de equilibrar el trabajo inicial con los ingresos a largo plazo.

Empieza con cualquier volumen de tráfico Ezoic 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 8 y 20 dólares por cada 1.000 visitas, sin un mínimo estricto de páginas vistas, en un dominio que cuesta entre 50 y 100 dólares al año. Empieza con Ezoic

6. Alquila tu piscina o jardín en Swimply

Alquilar tu piscina en Swimply te reporta unos 45 dólares por hora y alrededor de 1.000 dólares al mes si la ofreces solo unos días a la semana, y la plataforma se queda con una comisión del 20 % al 30 %. Entre las ideas de ingresos semipasivos, esta es una de las menos accesibles, ya que es estacional y requiere una piscina u otra instalación que se pueda alquilar.

La tarifa habitual en Swimply es de 45 dólares por hora, oscilando entre 15 y 300 dólares según la configuración y la ubicación, y publicar el anuncio es gratuito. Los anfitriones se quedan con el importe de la reserva, descontando una comisión de servicio del 20 % al 30 % que cubre los pagos, la asistencia y una garantía de responsabilidad civil.

Los ingresos varían considerablemente según el clima y la temporada. Swimply informa de que los anfitriones de Phoenix obtienen entre 3.000 y 5.000 dólares al mes de mayo a septiembre. Una prueba beta que llevó a cabo entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 reveló que casi 100 anfitriones ganaron más de 10 000 dólares durante la temporada baja, y que los que más ganaron se acercaron a los 100 000 dólares en ese periodo.

Las medias están sesgadas hacia arriba, por lo que la mayoría de los anfitriones se sitúan más cerca de los 1.000 dólares. Alrededor del 70 % de los anfitriones se quedan en casa durante las reservas. El mantenimiento consiste en limpiar entre huéspedes y gestionar el calendario, lo que hace que sea una actividad claramente semipasiva. Para publicar una piscina en la plataforma hay que dedicar una tarde a hacer fotos y configurar los detalles:

Haz fotos de tu piscina o de las instalaciones de tu jardín y publícalas gratis en Swimply.

Establece el número máximo de huéspedes, las normas de la casa y una tarifa por hora similar a la de otros anuncios locales comparables.

Confirma que se aplica la garantía de responsabilidad civil de la plataforma y, a continuación, acepta las reservas.

Limpia entre huéspedes y bloquea el calendario en función de tu propio uso.

Es necesario comprobar la normativa local y tu propio seguro antes de aceptar reservas. También debes tener el control de la piscina o la instalación que vas a publicar. Peerspace y Giggster cubren otros espacios alquilables, mientras que Swimply es la opción más adecuada cuando el activo es una piscina o una instalación en el jardín.

Gana dinero desde tu jardín Swimply 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se ganan unos 45 dólares por hora, la publicación es gratuita y los anfitriones se quedan con entre el 70 % y el 80 % tras descontar la comisión por el servicio. Anuncia tu piscina gratis

Comparativa de estos seis métodos

A continuación se compara cómo se sitúan estas seis ideas de ingresos semipasivos en cuanto a remuneración, costes iniciales, comisiones, plazo de pago y el mantenimiento que realmente requiere cada una.

Método Ingresos habituales Costes iniciales Comisión de la plataforma Plazo hasta el primer pago Grado de pasividad (mantenimiento) Vecino (almacenamiento) 50–600 $ al mes por plaza 0 4,9 % + 0,30 $ Mensual, tras una reserva Muy sencillo: conceder acceso Gumroad (productos digitales) ~47 $ por descarga a tiempo completo 0 10 % + 0,50 $ + gastos de tramitación Ciclo de pago semanal Light: comercializa el catálogo Printify (impresión bajo demanda) Margen del 25 % al 40 % por artículo 0 $ (Premium: 24,99 $ al mes, pago anual) Coste base por pedido A través de tu tienda online Light: nuevos lanzamientos, promociones YouTube (ingresos por publicidad) 0,55–4 $ RPM (bajo en videojuegos) De 0 $ a un porcentaje bajo 45 % (se lo queda YouTube) A partir de 1.000 suscriptores + 4.000 horas, luego 100 $ como mínimo Nivel moderado: publicaciones semanales Ezoic / Mediavine (anuncios en blogs) Entre 8 y 20 $ / Entre 15 y 40 $ por cada 1.000 ~entre 50 y 100 dólares al año Participación en los ingresos Varios meses hasta conseguir tráfico, luego un ciclo de unos 65 días Moderado: actualizar las publicaciones Swimply (alquiler de piscinas) ~45 $/hora, ~1.000 $/mes a tiempo parcial 0 $ 20 %–30 % Tras una reserva Moderado: limpieza entre huéspedes

Cómo elegimos estos métodos

Hemos clasificado estas seis opciones según un único criterio: la relación entre el mantenimiento mínimo continuo y los ingresos fiables. Cada una de estas ideas de ingresos semipasivos debía seguir generando ingresos tras su puesta en marcha con un mantenimiento ocasional y ofrecer una cantidad que pudiéramos contrastar y verificar.

Hemos descartado todo aquello que deja de generar ingresos en el momento en que se deja de trabajar, así como cualquier opción que requiera una gran inversión inicial o que prometa una rentabilidad que nadie pueda verificar. Hemos ordenado todos los métodos de ingresos semipasivos clasificados empezando por los que requieren menos mantenimiento, por lo que los contactos para el alquiler de espacios y los blogs que dependen en gran medida del tráfico ocupan puestos más bajos.

Ingresos semipasivos con aplicaciones de «play-to-earn» y de recompensas

Las aplicaciones de recompensas y «play-to-earn» pagan cantidades modestas, desde un mínimo de 1 dólar en BigCash hasta un mínimo de 35 dólares en Snakzy, y registrarse en ellas es gratis. La mayoría de ellas, incluidas Snakzy y BigCash, exigen tener al menos 18 años para registrarse y retirar dinero. Considéralas como una forma sencilla de ganar dinero desde el móvil, complementaria a una fuente de ingresos semipasiva más importante, y no como un sustituto de esta.

Estas aplicaciones te pagan por sesiones breves, encuestas y juegos. El esfuerzo que requieren es de unos pocos minutos de actividad. No vas a sustituir aquí tu sueldo. El coste de acceso es nulo y los mínimos de pago son bajos, por lo que suponen un complemento sencillo mientras se construye una fuente de ingresos más importante. Si quieres más opciones para ganar dinero con el móvil, nuestra guía sobre ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero explica cómo las recompensas de las aplicaciones pueden complementarse con fuentes de ingresos más importantes.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona

La forma más rápida de perder dinero buscando ingresos semipasivos es pasar por alto el mantenimiento o el cálculo de las comisiones que cada método requiere realmente. Los fracasos que se enumeran a continuación son específicos de estas seis vías.

Catálogos digitales del tipo «configúralo y olvídate»: un archivo de Gumroad que no se promociona rara vez genera ingresos, ya que el catálogo y la promoción forman parte del mantenimiento, y considerarlo totalmente pasivo es la razón por la que la mayoría de los vendedores se estancan.

un archivo de Gumroad que no se promociona rara vez genera ingresos, ya que el catálogo y la promoción forman parte del mantenimiento, y considerarlo totalmente pasivo es la razón por la que la mayoría de los vendedores se estancan. Fijar el precio de la impresión bajo demanda basándose solo en la etiqueta: ignorar el coste base y los gastos de envío de Printify convierte una venta en una pérdida, ya que el margen del 25 % al 40 % solo existe una vez deducidos esos gastos.

ignorar el coste base y los gastos de envío de Printify convierte una venta en una pérdida, ya que el margen del 25 % al 40 % solo existe una vez deducidos esos gastos. Perseguir los ingresos por mil impresiones (RPM) en YouTube : con entre 0,55 y 1,65 dólares por cada 1.000 visualizaciones, el contenido de videojuegos requiere un volumen que la mayoría de los principiantes nunca alcanzan, y las publicaciones reutilizadas o generadas automáticamente tampoco cumplen las normas de originalidad de YouTube y bloquean la monetización por completo.

con entre 0,55 y 1,65 dólares por cada 1.000 visualizaciones, el contenido de videojuegos requiere un volumen que la mayoría de los principiantes nunca alcanzan, y las publicaciones reutilizadas o generadas automáticamente tampoco cumplen las normas de originalidad de YouTube y bloquean la monetización por completo. Esperar que los anuncios en blogs generen ingresos rápidamente: Ezoic y Mediavine no pagan nada hasta que llega el tráfico, y el ciclo de 65 días de Mediavine significa que el dinero real tardará meses en llegar, incluso después de cumplir los requisitos.

Ezoic y Mediavine no pagan nada hasta que llega el tráfico, y el ciclo de 65 días de Mediavine significa que el dinero real tardará meses en llegar, incluso después de cumplir los requisitos. Alquilar un espacio incumpliendo las normas: según la normativa urbanística local, la comunidad de propietarios y las condiciones del contrato de alquiler, un anuncio en Neighbor o Swimply sin permiso puede ser retirado, y la FTC advierte en general de que los ingresos por alquiler desaparecen cuando el uso no está permitido. Confírmalo antes de publicar el anuncio.

La tendencia se mantiene en los seis casos. El mantenimiento y el cálculo de las cuotas son lo realmente complicado. Si te saltas cualquiera de los dos, los ingresos se estancan antes incluso de empezar.

Veredicto final sobre los ingresos semipasivos

El mejor punto de partida es alquilar un espacio sin usar en Neighbor, ya que reporta entre 50 y 600 dólares al mes por espacio y es la opción que menos mantenimiento requiere de las seis fuentes de ingresos semipasivos. Si no dispones de espacio, vende un archivo digital en Gumroad para obtener tu primer pago lo antes posible, o diseña productos de Printify para escalar sin necesidad de inventario.

Adapta el método a lo que ya tienes. Si dispones de espacio sin usar, Neighbor o Swimply son las opciones más lógicas. Si ya creas productos digitales o diseños, Gumroad o Printify son las opciones más sencillas. YouTube y los blogs son adecuados para quienes pueden esperar más tiempo a que aumente el tráfico. No te disperses entre las seis opciones. Elige una, ponla en marcha esta semana y deja que funcione antes de añadir una segunda.

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Preguntas frecuentes