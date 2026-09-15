Semi-passives Einkommen: 6 konkrete Möglichkeiten, 2026 mehr zu verdienen

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Ein halbpassives Einkommen ist realistisch, aber rechnen Sie nach einigen anfänglichen Einrichtungsarbeiten und geringem, laufendem Wartungsaufwand mit etwa 50 bis einigen Tausend Dollar pro Monat und Einnahmequelle. Der schnellste Weg zu einer ersten Auszahlung ist der Verkauf einer fertigen digitalen Datei auf Gumroad, womit Sie bereits in der Woche der Veröffentlichung Geld verdienen können. Dies funktioniert, wenn Sie im Vorfeld eine Datei oder ein paar Stunden Zeit investieren und dann gelegentliche Wartungsarbeiten erledigen, während die Einnahmen hereinkommen.

Die folgenden Ideen für semi-passives Einkommen zahlen sich auch nach Abschluss der Hauptarbeit weiter aus, wobei der tatsächliche Wartungsaufwand im Voraus angegeben wird. Du erhältst ehrliche Vergütungsspannen, reale Startkosten und die Zeit, die jeweils benötigt wird, um eine erste Auszahlung zu erreichen. Wähle eine aus und leg noch diese Woche los.

Ist ein halbpassives Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja, ein halbpassives Einkommen ist realistisch, aber rechnen Sie nach Abschluss der Einrichtung mit etwa 50 bis zu einigen Tausend Dollar pro Monat und Einnahmequelle. Es passt zu Ihnen, wenn Sie jetzt einen Vermögenswert oder einige Stunden investieren können, um Geld zu verdienen, das sich mit geringem Wartungsaufwand auszahlt – und es handelt sich nicht um das „Einkommen ohne Eigenleistung“, das „passives Einkommen“ normalerweise verspricht.

Vollständig passives Einkommen fließt praktisch ohne laufenden Arbeitsaufwand weiter, wie beispielsweise Dividenden aus Indexfonds, Zinsen oder eine lizenzierte Anlage. Semi-passives Einkommen erfordert stattdessen regelmäßig einen geringen Aufwand: eine Mietwohnung neu inserieren, ein Produkt aktualisieren, ein neues Video hochladen, einen Artikel nachbestellen. Dieser Aufwand ist der Preis, den du für die höheren und schnelleren Erträge zahlst.

Beginnen Sie mit einer bescheidenen Einnahmequelle. Die erste Buchung oder der erste Verkauf zu erzielen, ist wichtiger, als fünf Ideen auf einmal auf den Weg zu bringen. Die erste Buchung oder der erste Verkauf ist der schwierige Teil. Die meisten dieser halbpassiven Einnahmequellen bringen anfangs nur geringe Erträge, die sich jedoch mit der Zeit und durch Wiederholung summieren. Die Durchschnittswerte werden durch die Top-Verdiener nach oben getrieben; rechnen Sie also damit, eine Zeit lang unter den Schlagzeilenzahlen zu bleiben.

Das funktioniert, wenn Sie über einen ungenutzten Vermögenswert, Räumlichkeiten, einen Pool oder ein fertiges Design verfügen. Es eignet sich auch, wenn Sie pro Woche ein paar Stunden Zeit für einen Katalog oder einen Kanal aufbringen können. Es ist jedoch ungeeignet, wenn Sie das Ganze einmal einrichten und dann nie wieder anfassen möchten oder wenn Sie diese Woche aus dem Nichts Geld benötigen.

PLAY-TO-EARN Ausfallzeiten ein wenig gewinnbringend nutzen Nutze kurze Zeitfenster für Spielangebote und Meilensteine, während dein semi-passives Einkommen im Hintergrund läuft. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

6 konkrete Möglichkeiten, ein halbpassives Einkommen zu erzielen

Die folgenden sechs Ideen für semi-passives Einkommen sind danach geordnet, wie viel laufender Aufwand im Vergleich zu dem realistisch erzielbaren Ertrag erforderlich ist. Optionen mit geringem Pflegeaufwand stehen an erster Stelle, während Methoden, die regelmäßige Inhalte oder Wartung erfordern, weiter unten rangieren. Beginne mit dem, was du bereits besitzt oder wie du es erstellen kannst, und vergleiche dann die Startkosten und den Zeitpunkt der Auszahlung, bevor du dich festlegst.

1. Lager- und Stellplätze auf „Neighbor“ vermieten

Die Vermietung ungenutzter Flächen auf Neighbor bringt den meisten Vermietern 50 bis 600 Dollar pro Monat und Fläche ein, und die Plattform behält lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 Dollar ein. Wie viel du verdienst, hängt von deinem Standort, der Art der Fläche und der lokalen Nachfrage ab.

Nach Art des Platzes listet „Neighbor“ Garagen mit 50 bis 500 Dollar pro Monat und Einfahrten mit 50 bis 150 Dollar auf, wobei Schuppen und Parkplätze in der Regel dazwischen liegen. Bei einer Miete von 100 $ behält Neighbor 5,20 $ ein und zahlt dir am Ende jedes Mietmonats 94,80 $ per monatlicher Stripe-Überweisung aus; das Einstellen der Anzeige ist kostenlos. Diese Kombination aus regelmäßigem Einkommen und nahezu null Aufwand macht es zu einem semi-passiven Einkommen, auf das du dich verlassen kannst, sobald ein Mieter eingezogen ist.

Laut dem eigenen Blog von Neighbor verdienen Gastgeber durchschnittlich 294 Dollar pro Stunde, die sie mit der Einrichtung verbringen, und es wird ein Gastgeber hervorgehoben, der mehr als 23.000 Dollar im Jahr verdient. Sobald eine Buchung steht, besteht Ihr Aufwand lediglich darin, den Zugang zu gewähren und gelegentlich auf Nachrichten zu antworten. Die Veröffentlichung Ihres ersten Inserats dauert einen Nachmittag:

Messen Sie Ihren ungenutzten Platz aus, egal ob es sich um eine Garage, eine Einfahrt, einen Schuppen, einen Keller oder einen Seitengarten handelt.

Schauen Sie im Verdienstrechner auf Neighbor nach den ortsüblichen Preisen und stellen Sie dann kostenlos ein Inserat mit Fotos und Maßen ein.

Legen Sie Zugangsregeln und einen Preis fest, der dem von Angeboten in der Nähe entspricht oder knapp darunter liegt, um den Platz schneller zu vermieten.

Genehmigen Sie einen Mieter, unterzeichnen Sie die Plattformvereinbarung und richten Sie die direkte Überweisung über Stripe ein.

Vergewissere dich vor der Veröffentlichung, dass dein Mietvertrag, deine Hausverwaltung oder die örtlichen Bauvorschriften die Vermietung des Platzes erlauben. Außerdem musst du Eigentümer des Platzes sein oder die Erlaubnis zur Untervermietung haben. Neighbor erfordert nach wie vor gelegentliche Nachrichten von Mietern und die Verwaltung des Zugangs, daher handelt es sich eher um ein halbpassives als um ein vollständig passives Geschäftsmodell.

Wenn Sie andere Ideen für halbpassives Einkommen mit geringerem Verwaltungsaufwand vergleichen möchten, finden Sie in unserem Leitfaden für passives Einkommen weitere Optionen, die über die Vermietung von Räumlichkeiten hinausgehen.

Minimaler Wartungsaufwand Neighbor 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlt 50 bis 600 Dollar pro Monat und Stellplatz, kostenlose Anzeige, monatliche Direktüberweisung nach Abzug einer Gebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 Dollar. Kostenloses Hosting starten

2. Digitale Produkte auf Gumroad verkaufen

Mit einem digitalen Produkt auf Gumroad lassen sich Einnahmen von wenigen Dollar bis hin zu einem Vollzeiteinkommen erzielen. Zwischen einem Verkauf und Ihrer Auszahlung fallen lediglich eine Pauschalgebühr von 10 %, eine Gebühr von 0,50 Dollar pro Verkauf sowie die Kreditkartenabwicklungsgebühren an. Der Katalog sorgt für den Umsatz, daher bringt eine einzelne Datei selten viel ein. Eine kleine Sammlung von Vorlagen, Voreinstellungen oder Spielanleitungen sorgt für den Gewinn.

Der Einstieg bei Gumroad ist kostenlos. Es fallen pauschal 10 % plus 0,50 $ pro Verkauf an, dazu kommen Kreditkartengebühren von etwa 2,9 %. Der effektive Anteil sinkt mit steigendem Preis, sodass Sie bei größeren Dateien einen größeren Anteil behalten. Bei einem Verkauf von 20 $ zahlst du etwa 3,38 $ und behältst etwa 16,62 $.

Zum Vergleich: Eine externe Analyse von Gumroad-Produkten (veröffentlicht auf dev.to) beziffert den Durchschnittspreis für Kurse auf etwa 95,74 $ und für digitale Downloads auf etwa 47 $; der optimale Preisbereich liegt häufig zwischen 30 $ und 49 $.

Die Auszahlungen erfolgen wöchentlich, sobald du ein Bankkonto oder PayPal verknüpft hast. Eine fertige Datei kann noch in derselben Woche verkauft und ausgezahlt werden – der schnellste Weg auf dieser Liste. Gumroad wurde von Sahil Lavingia gegründet, und sein Katalogmodell ist es, das einzelne Dateien in ein quasi-passives Einkommen verwandelt. Du kannst dein erstes Produkt noch am selben Nachmittag einstellen, an dem du es fertiggestellt hast:

Such dir eine Sache aus, die du gut beherrschst: eine Notion-Vorlage, ein Lightroom-Preset-Paket, einen Strategie-Leitfaden für ein Spiel oder ein UI-Asset-Set.

Erstelle ein kostenloses Konto, lade die Datei hoch und erstelle eine auf den Vorteilen basierende Produktseite mit Mockups.

Lege einen Preis fest, richte die Auszahlungen ein, veröffentliche das Produkt und teile den Link dort, wo sich deine Zielgruppe bereits aufhält.

Füge alle paar Wochen ein neues Produkt hinzu, damit der Katalog weiterhin ein halbpassives Einkommen generiert.

Ein einzelnes Produkt verkauft sich selten von selbst. Die Aktualisierung und Vermarktung deines Katalogs ist eine fortlaufende Aufgabe, und jede Datei muss etwas sein, für das du die Verkaufsrechte besitzt. Wenn digitale Produkte nur eine von mehreren Ideen für ein halbpassives Einkommen sind, die du in Betracht ziehst, behandelt unser Leitfaden zum Aufbau eines passiven Einkommens den gesamten Prozess.

Einmal verkaufen, immer wieder verdienen Gumroad 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos, es fällt eine Pauschalgebühr von 10 % zuzüglich 0,50 $ pro Verkauf an, und sobald Sie ein Bankkonto verknüpft haben, erfolgt eine wöchentliche Auszahlung. Kostenlos mit dem Verkauf beginnen

3. Verkaufe Print-on-Demand-Merchandise mit Printify

Print-on-Demand über Printify verwandelt ein Design in Merchandise-Artikel ohne Lagerbestand, und die Gewinnspannen liegen in der Regel bei 25 % bis 40 %, sobald die Grundkosten und der Versand gedeckt sind. Printify berechnet Ihnen nur dann etwas, wenn ein Kunde bestellt, sodass das Risiko gering ist. Das Design und die Werbung sind die wiederkehrenden Aufgaben.

Der Free-Tarif kostet 0 $, umfasst den Mockup-Generator und bis zu fünf Shops, und Sie zahlen lediglich die Produktionskosten pro Bestellung. Die optionale Premium-Stufe kostet 24,99 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung und bietet bis zu 20 % Rabatt auf den gesamten Katalog sowie bis zu 33 % Rabatt auf neue Produkteinführungen.

Du lädst deine Designs hoch, und Printify druckt und versendet sie unter deiner Marke. Dein Online-Shop, ähnlich wie bei Etsy oder Shopify, nimmt den Verkaufspreis ein. Der Zeitpunkt der Auszahlung richtet sich nach diesem Vertriebskanal, nicht nach Printify. Ein Design, das sich gut verkauft, wird zu einem quasi passiven Einkommen, das nur gelegentliche neue Produktveröffentlichungen und Werbemaßnahmen erfordert.

Die Rechnung ist ganz einfach: Deine Marge ergibt sich aus dem Verkaufspreis abzüglich der Grundkosten und der Versandkosten. Wenn du die Grundkosten außer Acht lässt, bleibt nichts übrig. Die Einführung einer ersten Kollektion ist eine Wochenendarbeit:

Wähle eine Nische mit einer Zielgruppe, die bereits aktiv danach sucht, wie zum Beispiel Gaming-Humor oder eine Hobby-Community.

Erstelle kostenlose Printify- und Shop-Konten und entwirf dann eine kleine erste Kollektion.

Legen Sie Verkaufspreise fest, die die Grundkosten plus Versandkosten decken und dennoch eine Marge von 25 % bis 40 % ermöglichen.

Bestelle ein Muster, um die Qualität zu prüfen, veröffentliche dann die Kollektion und generiere Traffic über Social-Media-Beiträge.

Ihre Gewinnspanne funktioniert nur, wenn der Verkaufspreis zunächst die Kosten für das Basisprodukt und den Versand abdeckt. Auch originelle Designs sind unerlässlich. Unter den Ideen für semi-passives Einkommen funktioniert Print-on-Demand am besten, wenn Sie Designs einmal erstellen und sie dann über einen bestehenden Online-Shop weiterverkaufen können.

Kein Lagerbestand erforderlich Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos, Sie zahlen nur, wenn eine Bestellung verkauft wird, mit typischen Margen von 25 % bis 40 % nach Abzug der Grundkosten und Versandkosten. Kostenlos mit dem Verkauf beginnen

4. Betreibe einen anonymen YouTube-Kanal für Werbeeinnahmen

Ein anonymer YouTube-Kanal kann zu einer Quelle für halbpassives Einkommen werden, sobald ältere Videos weiterhin Aufrufe generieren. Die größte Hürde ist die Qualifizierung für Werbeeinnahmen. Für Standard-Langform-Anzeigen benötigst du 1 .000 Abonnenten und 4.000 öffentliche Wiedergabestunden innerhalb von 12 Monaten.

Sobald du die Voraussetzungen erfüllst, zahlt YouTube den Erstellern 55 % der Werbeeinnahmen aus Langform-Anzeigen. Die Einnahmen hängen stark von deiner Nische und deinen Besucherzahlen ab, wobei Gaming-Inhalte pro 1.000 Aufrufe in der Regel weniger einbringen als Themen mit höherem Wert. Google AdSense zahlt monatlich aus, sobald dein Guthaben 100 US-Dollar erreicht hat.

Der Hauptvorteil ist Ihr Archiv. Ein nützliches Video kann auch nach der Veröffentlichung weiterhin Einnahmen generieren, obwohl der Kanal weiterhin regelmäßige Uploads benötigt, um zu wachsen. So fangen Sie an:

Wähle ein wiederholbares, anonymes Format wie Spielanleitungen oder kommentierte Ranglisten.

wie Spielanleitungen oder kommentierte Ranglisten. Erstellen Sie originelle Videos mit Filmmaterial und anderen Inhalten, für die Sie die Nutzungsrechte besitzen.

mit Filmmaterial und anderen Inhalten, für die Sie die Nutzungsrechte besitzen. Veröffentliche regelmäßig und optimiere deine Titel und Vorschaubilder, während du lernst, was Zuschauer anzieht.

und optimiere deine Titel und Vorschaubilder, während du lernst, was Zuschauer anzieht. Bewerben Sie sich für das Partnerprogramm, sobald Sie die erforderliche Schwelle erreicht haben.

Wiederverwendete oder stark automatisierte Inhalte können gemäß den Originalitätsregeln von YouTube die Monetarisierung verhindern. Diese Methode ist am sinnvollsten, wenn Sie abwarten können, bis sich der Traffic aufbaut, und möchten, dass ältere Videos auch nach Abschluss der anfänglichen Arbeit weiterhin Einnahmen generieren.

Unter den Ideen für halbpassives Einkommen, die auf Inhalten basieren, erfordert ein YouTube-Kanal mehr kontinuierliche Arbeit, da neue Uploads auch dann noch wichtig sind, wenn ältere Videos bereits Einnahmen generieren.

Einnahmen aus alten Uploads YouTube 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Monetarisierung ab 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden, anschließend 55 % der Einnahmen aus Langform-Anzeigen bei älteren Videos einbehalten. Nehmen Sie am Programm teil

5. Monetarisieren Sie einen Nischen-Blog mit Display-Anzeigen

Wenn ein Nischenblog echte Besucherzahlen erreicht, zahlen Display-Anzeigen über Ezoic etwa 8 bis 20 US-Dollar pro 1.000 Besuche, während Mediavine einen höheren RPM zahlt. Die Besucherzahlen stehen an erster Stelle, und es dauert Monate bis zu einem Jahr, bis sie sich einstellen – daher lohnt sich hier eher Geduld als Schnelligkeit.

Die „Access Now“-Stufe von Ezoic hat keine feste Mindestanzahl an Seitenaufrufen für den Einstieg, wobei die gemeldeten RPMs je nach Nische und Saison zwischen 8 und 20 US-Dollar liegen. Mediavine hat Anfang 2026 seine Einstiegshürde gesenkt. Die „Journey“-Stufe akzeptiert nun Websites mit 1.000 monatlichen Sitzungen aus Tier-1-Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada oder Australien.

Etablierte Websites bei Mediavine verdienen in der Regel 15 bis 40 US-Dollar pro 1.000 Sitzungen, in starken Nischen sogar noch mehr. Die Startkosten sind gering: Eine Domain und das Hosting kosten etwa 50 bis 100 US-Dollar pro Jahr.

Die Auszahlung erfolgt an beiden Enden langsam. Sie benötigen Traffic, bevor Anzeigen überhaupt Geld einbringen, und Mediavine zahlt in einem Zyklus von etwa 65 Tagen nach Abschluss jedes Monats aus. Sobald Artikel in den Suchergebnissen ranken, sorgen sie für ein quasi passives Einkommen, während Sie die Seite aktualisieren und neue Beiträge hinzufügen. Die Einrichtung der Website ist unkompliziert, aber der Traffic ist die eigentliche Arbeit:

Wähle eine enge Nische, über die du ein Jahr lang schreiben kannst, wie zum Beispiel ein bestimmtes Spiel oder ein Hobby.

Kaufen Sie eine Domain und ein Hosting, richten Sie eine Website ein und veröffentlichen Sie hilfreiche, suchmaschinenoptimierte Artikel.

Beantrage frühzeitig eine Teilnahme bei Ezoic, um bereits mit geringem Traffic Geld zu verdienen, und wechsle dann zu Mediavine, sobald die Besucherzahlen steigen.

Aktualisiere alte Beiträge und füge regelmäßig neue hinzu, um deine Platzierungen zu sichern.

Display-Anzeigen generieren erst dann nennenswerte Einnahmen, wenn Besucher auf die Seite kommen; daher sind die eigentlichen Kosten hier Zeit. Sie benötigen eine Website mit beständigem Besucheraufkommen, bevor sich die Einnahmen lohnen.

Wenn Sie Ideen für halbpassives Einkommen auf Basis digitaler Vermögenswerte vergleichen möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zum intelligenten passiven Einkommen weitere Möglichkeiten, wie Sie den Aufwand für die Einrichtung mit längerfristigen Einnahmen in Einklang bringen können.

Beginnen Sie mit beliebigem Traffic Ezoic 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es zahlt etwa 8 bis 20 US-Dollar pro 1.000 Besuche ohne festgelegte Mindestanzahl an Seitenaufrufen auf einer Domain, die 50 bis 100 US-Dollar pro Jahr kostet. Starten Sie mit Ezoic

6. Vermieten Sie Ihren Pool oder Ihren Garten auf Swimply

Wenn Sie Ihren Pool auf Swimply vermieten, verdienen Sie etwa 45 US-Dollar pro Stunde und rund 1.000 US-Dollar pro Monat, wenn Sie ihn nur an wenigen Tagen in der Woche anbieten, wobei die Plattform eine Gastgebergebühr von 20 % bis 30 % einbehält. Unter den Ideen für halbpassives Einkommen ist dies eine der am wenigsten universell einsetzbaren, da sie saisonabhängig ist und einen Pool oder eine andere vermietbare Einrichtung erfordert.

Der typische Swimply-Tarif liegt bei 45 $ pro Stunde und reicht je nach Ausstattung und Standort von 15 $ bis 300 $; die Anzeige ist kostenlos. Gastgeber behalten den Buchungsbetrag abzüglich einer Servicegebühr von 20 % bis 30 %, die Zahlungen, Support und eine Haftungsgarantie abdeckt.

Die Einnahmen variieren stark je nach Klima und Saison. Swimply berichtet, dass Gastgeber in Phoenix von Mai bis September 3.000 bis 5.000 US-Dollar pro Monat erzielen. Ein Beta-Test, der von September 2024 bis Mai 2025 durchgeführt wurde, ergab, dass fast 100 Gastgeber in der Nebensaison mehr als 10.000 US-Dollar verdienten, wobei die Top-Verdiener in diesem Zeitraum fast 100.000 US-Dollar erreichten.

Da die Durchschnittswerte stark nach oben verzerrt sind, liegen die meisten Gastgeber näher an der 1.000-Dollar-Marke. Etwa 70 % der Gastgeber bleiben während der Buchungszeit zu Hause. Der Aufwand beschränkt sich auf die Reinigung zwischen den Gästen und die Verwaltung des Kalenders, wodurch das Ganze durchaus halbpassiv bleibt. Um einen Pool einzustellen, braucht man einen Abend für Fotos und die Einstellungen:

Fotografieren Sie Ihren Pool oder Ihre Gartenanlage und inserieren Sie sie kostenlos auf Swimply.

Legen Sie die Gästeanzahl, Hausregeln und einen Stundensatz fest, der in etwa dem vergleichbarer lokaler Angebote entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass die Haftungsgarantie der Plattform gilt, und nehmen Sie dann Buchungen an.

Reinigen Sie zwischen den Gästen und sperren Sie die Tage, an denen Sie den Pool selbst nutzen, im Kalender ab.

Bevor Sie Buchungen annehmen, sollten Sie die örtlichen Vorschriften und Ihren eigenen Versicherungsschutz prüfen. Außerdem müssen Sie die Kontrolle über den Pool oder die Gartenanlage haben, die Sie inserieren. Peerspace und Giggster decken andere vermietbare Räume ab, während Swimply die passendere Wahl ist, wenn es sich bei der Immobilie um einen Pool oder eine Gartenanlage handelt.

Verdienen Sie Geld mit Ihrem Garten Swimply 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Man verdient etwa 45 Dollar pro Stunde, die Anzeige ist kostenlos, und die Gastgeber behalten nach Abzug der Servicegebühr 70 % bis 80 %. Tragen Sie Ihren Pool kostenlos ein

Ein Vergleich dieser 6 Methoden

Hier sehen Sie einen Vergleich der sechs Ideen für semipassives Einkommen hinsichtlich Vergütung, Startkosten, Gebühren, Auszahlungszeit und dem tatsächlichen Pflegeaufwand der einzelnen Optionen.

Methode Typische Einnahmen Gründungskosten Plattformgebühr Zeit bis zur ersten Auszahlung Passivitätsgrad (Aufwand) Nachbar (Lagerung) 50–600 $/Monat pro Stellplatz 0 4,9 % + 0,30 $ Monatlich, nach einer Buchung Sehr einfach: Zugriff gewähren Gumroad (digitale Produkte) ~47 $ pro Download bei Vollzeitnutzung 0 10 % + 0,50 $ + Bearbeitungsgebühr Wöchentlicher Auszahlungszyklus Light: Katalog vermarkten Printify (Print-on-Demand) 25 %–40 % Marge pro Artikel 0 $ (Premium 24,99 $/Monat im Jahresabo) Grundkosten pro Bestellung Über Ihren Online-Shop Light: neue Produkte, Werbeaktionen YouTube (Werbeeinnahmen) 0,55–4 $ RPM (Gaming: niedrig) 0 $ bis niedrig 45 % (YouTube behält) Nach 1.000 Abonnenten + 4.000 Stunden, dann mindestens 100 $ Mäßig: wöchentliche Uploads Ezoic / Mediavine (Blog-Anzeigen) 8–20 $ / 15–40 $ pro 1.000 ~50–100 $/Jahr Umsatzbeteiligung Monate bis zum Traffic, danach ~65-Tage-Zyklus Mäßig: Beiträge aktualisieren Swimply (Poolvermietung) ca. 45 $/Stunde, ca. 1.000 $/Monat in Teilzeit 0 $ 20 %–30 % Nach einer Buchung Mäßig: Reinigung zwischen den Gästen

Wie wir diese Methoden ausgewählt haben

Wir haben diese sechs Methoden nach einem Kriterium bewertet: dem Verhältnis zwischen geringem laufendem Aufwand und verlässlichem Einkommen. Jede dieser Ideen für semi-passives Einkommen musste nach der Einrichtung mit nur gelegentlichem Wartungsaufwand weiterhin Erträge generieren und einen Betrag einbringen, den wir ermitteln und überprüfen konnten.

Wir haben alles weggelassen, was aufhört, Geld einzubringen, sobald man aufhört zu arbeiten, sowie alles, was eine große Anfangsinvestition erfordert oder eine Rendite verspricht, die niemand überprüfen kann. Wir haben jede bewertete Methode zur halbpassiven Einkommensgenerierung nach dem geringsten Wartungsaufwand sortiert, sodass Leads zur Raumvermietung und ein Blog, der auf hohe Besucherzahlen angewiesen ist, weiter unten stehen.

Semi-passives Einkommen mit „Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps

Belohnungs- und „Play-to-Earn“-Apps zahlen geringe Beträge aus – von mindestens 1 US-Dollar bei BigCash bis zu mindestens 35 US-Dollar bei Snakzy – und die Teilnahme ist kostenlos. Bei den meisten davon, darunter auch Snakzy und BigCash, musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um dich anzumelden und dir Geld auszahlen zu lassen. Betrachten Sie sie als eine lockere, smartphone-basierte Verdienstmöglichkeit, die eine größere semi-passive Einkommensquelle ergänzt, aber nicht ersetzt.

Diese Apps bezahlen dich für kurze Sitzungen, Umfragen und das Spielen. Der Zeitaufwand beträgt nur wenige Minuten. Ein Gehaltsscheck lässt sich damit nicht ersetzen. Die Einstiegskosten betragen null und die Auszahlungsmindestbeträge sind niedrig – eine einfache Ergänzung, während sich eine größere Einnahmequelle aufbaut. Wenn du mehr Möglichkeiten zum Geldverdienen per Handy suchst, erklärt unser Leitfaden zum passiven Einkommen mit Geldverdienen-Apps, wie App-Prämien neben größeren Einnahmequellen funktionieren können.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

PLAY-TO-EARN Verdienen Sie zwischen den größeren Auszahlungen Spiele Spiele, erreiche Meilensteine und sammle Snakzy-Belohnungen, während deine größeren Einnahmequellen wachsen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Der schnellste Weg, bei der Jagd nach halbpassivem Einkommen Geld zu verlieren, besteht darin, die Pflege oder die Gebührenkalkulation zu vernachlässigen, die jede Methode tatsächlich erfordert. Die folgenden Fehler beziehen sich speziell auf diese sechs Wege.

Digitale Kataloge nach dem Motto „Einmal einrichten und vergessen“: Eine Gumroad-Datei, die nicht beworben wird, bringt selten Einnahmen, denn der Katalog und die Werbung sind Teil der laufenden Pflege, und genau die Annahme, dass dies völlig passiv abläuft, ist der Grund, warum die meisten Verkäufer ins Stocken geraten.

Eine Gumroad-Datei, die nicht beworben wird, bringt selten Einnahmen, denn der Katalog und die Werbung sind Teil der laufenden Pflege, und genau die Annahme, dass dies völlig passiv abläuft, ist der Grund, warum die meisten Verkäufer ins Stocken geraten. Preisfestsetzung bei Print-on-Demand nach Etikett: Das Ignorieren der Grundkosten und Versandkosten bei Printify verwandelt einen Verkauf in einen Verlust, da die Marge von 25 % bis 40 % erst nach Abzug dieser Kosten entsteht.

Das Ignorieren der Grundkosten und Versandkosten bei Printify verwandelt einen Verkauf in einen Verlust, da die Marge von 25 % bis 40 % erst nach Abzug dieser Kosten entsteht. Das Jagen nach Gaming-RPM auf YouTube : Bei 0,55 bis 1,65 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe benötigen Gaming-Inhalte ein Volumen, das die meisten Anfänger nie erreichen, und wiederverwendete oder automatisch generierte Uploads verstoßen zudem gegen die Originalitätsregeln von YouTube und blockieren die Monetarisierung gänzlich.

Bei 0,55 bis 1,65 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe benötigen Gaming-Inhalte ein Volumen, das die meisten Anfänger nie erreichen, und wiederverwendete oder automatisch generierte Uploads verstoßen zudem gegen die Originalitätsregeln von YouTube und blockieren die Monetarisierung gänzlich. Die Erwartung, dass Blog-Anzeigen schnell Geld einbringen: Ezoic und Mediavine zahlen erst dann etwas aus, wenn Traffic vorhanden ist, und der 65-Tage-Zyklus von Mediavine bedeutet, dass es noch Monate dauert, bis echtes Geld fließt, selbst nachdem man sich qualifiziert hat.

Ezoic und Mediavine zahlen erst dann etwas aus, wenn Traffic vorhanden ist, und der 65-Tage-Zyklus von Mediavine bedeutet, dass es noch Monate dauert, bis echtes Geld fließt, selbst nachdem man sich qualifiziert hat. Flächenvermietung unter Verstoß gegen Vorschriften: Je nach örtlichen Bebauungsvorschriften, Bestimmungen der Eigentümergemeinschaft (HOA) und Mietvertragsbedingungen kann ein nicht genehmigter Eintrag bei Neighbor oder Swimply geschlossen werden, und die FTC warnt generell davor, dass Mieteinnahmen entfallen, wenn eine Nutzung nicht zulässig ist. Klären Sie dies, bevor Sie einen Eintrag veröffentlichen.

Dieses Muster gilt für alle sechs Fälle. Die Unterhaltskosten und die Berechnung der Gebühren sind die eigentliche Herausforderung. Lässt man eines von beiden außer Acht, stockt der Ertrag, noch bevor er überhaupt in Gang kommt.

Abschließendes Fazit zu semi-passivem Einkommen

Der beste Einstieg ist die Vermietung ungenutzter Flächen über Neighbor, da man dort 50 bis 600 Dollar pro Monat und Fläche verdient – bei dem geringsten Wartungsaufwand aller sechs halbpassiven Einkommensquellen. Wenn du keinen Platz hast, verkaufe eine digitale Datei auf Gumroad, um schnellstmöglich eine erste Auszahlung zu erhalten, oder entwirf Printify-Merchandise, um ohne Lagerbestand zu skalieren.

Passen Sie die Methode an das an, was Sie bereits haben. Wenn Sie ungenutzten Raum haben, sind Neighbor oder Swimply am sinnvollsten. Wenn du bereits digitale Produkte oder Designs erstellst, passen Gumroad oder Printify am besten. YouTube und Bloggen eignen sich für Menschen, die länger darauf warten können, bis sich Traffic aufbaut. Verteile dich nicht auf alle sechs Bereiche. Wähle einen aus, richte ihn diese Woche ein und lass ihn laufen, bevor du einen zweiten hinzufügst.

PLAY-TO-EARN Ausfallzeiten ein wenig gewinnbringend gestalten Nutze kurze Wartezeiten für Spielangebote und Meilensteine, während dein semi-passives Einkommen im Hintergrund läuft. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen