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Aktives Einkommen vs. passives Einkommen: So funktioniert es & Wie viel Sie verdienen können

Der Unterschied zwischen aktivem und passivem Einkommen lässt sich auf einen einzigen Tausch reduzieren: Entweder tauscht man seine Arbeitszeit gegen einen sofortigen Lohn ein oder investiert im Voraus Arbeit in eine Einnahmequelle, die auch nach Feierabend weiter Geld einbringt. Die meisten Menschen, die sich ein zusätzliches Einkommen aufbauen, beginnen auf der aktiven Seite, weil sich das schnell auszahlt, und leiten dann einen Teil jeder Zahlung in die unten aufgeführten, langsamer fließenden passiven Optionen um.

Der eigentliche Unterschied zwischen aktivem und passivem Einkommen liegt nicht in der Gegenüberstellung von Anstrengung und Faulheit, sondern darin, ob die Arbeit vor oder nach der Bezahlung erfolgt. Freiberufliche Tätigkeiten, Festanstellungen und das Fahren über Fahrdienst-Apps gehören alle zur aktiven Seite. Das Geld fließt nicht mehr, sobald du aufhörst zu arbeiten. Dividenden, Mieteinnahmen, Dropshipping, Print-on-Demand, Tantiemen und Guthaben aus Prämien-Apps gehören zur passiven Seite und sorgen nach der Einrichtung für kontinuierliche Einnahmen, ohne dass du dafür nennenswerten neuen Aufwand betreiben musst.

Ist passives Einkommen wirklich so „hands-off“, wie es klingt?

Ist passives Einkommen also real oder nur Marketing-Hype? Nein, es ist nicht völlig „hands-off“. Jede passive Einkommensquelle in diesem Vergleich zwischen aktivem und passivem Einkommen erforderte echte aktive Arbeit, Geld oder beides, um sie aufzubauen. Die meisten erfordern anschließend nur wenig Pflege.

Der Aufbau einer Mietimmobilie erfordert eine Anzahlung und laufende Reparaturen. Selbst eine Belohnungs-App wie Snakzy erfordert täglich ein paar Minuten echter Aktivität, um das Auszahlungsminimum von 35 Dollar zu erreichen. Ideen für passives Einkommen reduzieren den laufenden Aufwand, beseitigen ihn jedoch nie vollständig. Die Einrichtungsphase ähnelt in der Regel stark verschiedenen Arten von aktivem Einkommen, bis sie abgeschlossen ist.

Was ist aktives Einkommen?

Aktives Einkommen ist Geld, das Sie verdienen, indem Sie Ihre Zeit oder Arbeitskraft gegen eine sofortige Bezahlung eintauschen, und es hört in dem Moment auf, in dem Sie aufhören zu arbeiten. Eine Festanstellung, freiberufliche Aufträge und Fahrdienste über Fahrdienst-Apps zählen alle dazu. Die Bezahlung hängt von den tatsächlich in dieser Woche geleisteten Arbeitsstunden ab.

Aktives Einkommen bietet eine garantierte Vergütung im Verhältnis zu Ihrem unmittelbaren Einsatz. Diese Vorhersehbarkeit macht es zum Rückgrat jeder Finanzplanung. Der Kompromiss ist einfach: Aktives Einkommen hängt streng von Ihrer Anwesenheit ab. In dem Moment, in dem Sie sich freinehmen, Ihren Schreibtisch verlassen oder die abrechnungsfähigen Stunden eines Tages aufgebraucht haben, sinkt der Cashflow auf null.

Jemand, der in einer Woche 1.000 Dollar durch freiberufliche Tätigkeit oder Gig-Arbeit verdient, befindet sich immer noch auf der aktiven Seite der Skala zwischen aktivem und passivem Einkommen – ganz gleich, wie hoch der Betrag auch sein mag. Erst wenn man lernt, passives Einkommen zu erzielen, können Arbeitnehmer sich von dieser strengen stündlichen Obergrenze befreien.

Die wichtigsten Arten des aktiven Einkommens decken den Großteil dessen ab, was Menschen tun, um sich etwas dazuzuverdienen:

Freiberufliche Tätigkeit oder Auftragsarbeit, Abrechnung nach Stunden oder pro Projekt

Festanstellung oder Beschäftigung auf Stundenbasis

Fahren für Fahrdienst-Apps oder Essenslieferdienste wie DoorDash

Direkter Verkauf einer Fähigkeit, z. B. Nachhilfe oder freiberufliches Design

„Play-to-Earn“-Aufgaben und Quests in Spiele-Apps, die pro Aktion bezahlt werden, z. B. Geld verdienen beim Spielen von Roblox

Alle Arten von aktivem Einkommen werden nur dann ausgezahlt, solange man die Arbeit aktiv ausführt. Das ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Einkommen.

Aktives Einkommen ist zudem mit einer Steuerbelastung verbunden, die bei Residualeinkommen und anderen Formen des passiven Einkommens meist entfällt. Ein W-2-Angestellter teilt sich die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuer mit dem Arbeitgeber, während jemand, der sich als Selbstständiger meldet, zusätzlich zur regulären Einkommensteuer die volle Selbstständigensteuer in Höhe von 15,3 % zahlen muss. Diese zusätzlichen Kosten sind ein Grund dafür, dass derselbe Stundensatz geringer erscheint, sobald man von einer Anstellung zur selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit wechselt.

Was ist passives Einkommen?

Passives Einkommen ist Geld, das auch nach Abschluss der Einrichtungsarbeiten weiterhin eingeht, wobei mit jeder Zahlung nur wenig bis gar kein neuer Arbeitsaufwand verbunden ist.

Das Verständnis der Regeln für aktives und passives Einkommen ist hilfreich, wenn man sich ansieht, wie die US-Steuerbehörde IRS Einkünfte für steuerliche Zwecke definiert. Einkünfte aus einem Gewerbe oder Geschäft, an dem Sie nicht wesentlich beteiligt sind, oder aus den meisten vermieteten Immobilien gelten gemäß IRS-Veröffentlichung 925 als passiv.

Der IRS-Test zur Feststellung einer wesentlichen Beteiligung ist eindeutig: Wer weniger als 500 Arbeitsstunden pro Jahr in eine Tätigkeit investiert, wird diese in der Regel als passiv eingestuft. Die meisten Menschen, die nach Ideen suchen, wie sie passives Einkommen erzielen können, führen diesen Test jedoch nie genau durch. Stattdessen kassieren sie einfach Zinsen, Dividenden oder Mieteinnahmen und belassen es dabei.

Ein hochverzinsliches Sparkonto bietet derzeit eine jährliche Rendite (APY) von fast 4 %, während der nationale Durchschnitt bei den meisten gewöhnlichen Banken bei höchstens etwa 0,4 % liegt. Der S&P 500 selbst wirft jährlich nur etwa 1 % an Dividenden ab, was im Vergleich zu beiden Werten eher mager ist.

Diese Lücke ist der Grund, warum Einkommensanleger, die nach Ideen für passives Einkommen suchen, oft über Aktien hinweg auf Immobilien oder Anleihen blicken. Eine 10-jährige US-Staatsanleihe warf im September 2026 fast 4,8 % ab.

Mietobjekte werden in den meisten US-Märkten je nach Stadt und Gebäudetyp mit einer Kapitalisierungsrate von 4 % bis 9 % bewertet. Jede dieser Zahlen unterliegt den Schwankungen des Marktes – ein Aspekt, den Befürworter passiver Einkünfte in der Debatte um aktives versus passives Einkommen in der Regel außer Acht lassen. Wer fragt, ob passives Einkommen wirklich existiert, muss diese schwankenden Renditen berücksichtigen.

Tantiemen und herkömmliche Residualeinkünfte funktionieren auf einer kleineren, persönlicheren Ebene nach dem gleichen Prinzip. Ein Musiker, Autor oder App-Entwickler verdient jedes Mal Geld, wenn jemand das von ihm bereits Geschaffene kauft oder streamt, ohne dass er das Originalwerk erneut erstellen muss.

Dies gilt nach dem oben genannten IRS-Kriterium nur dann als passives Einkommen, wenn Sie nicht aktiv neue Werke produzieren, die mit demselben Einkommen verbunden sind – eine Grenze, die Sie besser mit einem Steuerberater klären sollten, anstatt einfach davon auszugehen.

Aktives Einkommen vs. passives Einkommen auf einen Blick

Die beiden Seiten von aktivem und passivem Einkommen stehen in einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander. Aktives Einkommen beginnt hoch und bleibt proportional zu Ihrer Arbeitszeit konstant, während passives Einkommen nahe Null beginnt und nur wächst, wenn Sie weiterhin Geld oder Zeit investieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen vorantreiben, in Immobilien investieren oder flexible Nebenjobs von zu Hause aus ausprobieren – die Steuerung sowohl des aktiven als auch des passiven Einkommens entscheidet darüber, wie schnell Sie finanzielle Freiheit erreichen.

Einkommensart Aufwandsgrad Zeit bis zur ersten Auszahlung Beispiel Freiberufliche Tätigkeit oder Gelegenheitsjobs Hoch, fortlaufend Tage Kundenprojekt, Liefer-App Festanstellung Hoch, fortlaufend Wochen, erste Gehaltszahlung Vollzeitbeschäftigung Prämien- oder Cashback-Apps Gering, gelegentlich Wochen, bis zum Erreichen des Auszahlungsmindestbetrags Snakzy, BigCash Dividendeninvestitionen Gering, nach der Einrichtung Monate bis Jahre Indexfonds oder Dividendenaktien Mietobjekt Mittel, regelmäßig Jahre, nach dem Kauf Langfristiger Mietvertrag Dropshipping Mittel, im Voraus und fortlaufend Wochen bis Monate Shopify-Shop Print-on-Demand Mittel, fortlaufend Wochen bis Monate Verkauf von individuell gestalteten Fanartikeln über Printify

Nichts in dieser Tabelle zum Vergleich von aktivem und passivem Einkommen ist in Stein gemeißelt. Die Tarife ändern sich, die Auszahlungsmindestbeträge schwanken, und ein Marktabschwung kann ein starkes passives Jahr in ein stagnierendes verwandeln.

Kann man aktives Einkommen in passives Einkommen umwandeln?

Ja, man kann aktives Einkommen in passives Einkommen umwandeln. So entstehen die meisten Ideen für passives Einkommen tatsächlich. Wenn man sich fast jedes funktionierende Beispiel für aktives und passives Einkommen ansieht, begann die passive Seite mit einem Dollar, der auf einem Sparkonto, einem Wertpapierkonto oder als Mietkaution lag. Er stammte zunächst aus einem Job, einem freiberuflichen Auftrag oder einem schnellen Nebenjob.

Ein Freiberufler, der durch ein Eilauftrag schnell 2.000 Dollar verdient, kann diesen Betrag in monatelange hohe Sparzinsen umwandeln, anstatt ihn auszugeben.

Wenn Sie sich darüber informieren, wie Sie passives Einkommen erzielen können, folgt die Umwandlung eines einmaligen aktiven Einkommens in einen kontinuierlichen passiven Einkommensstrom in der Regel denselben vier Schritten:

Tilg zunächst alle hochverzinslichen Schulden, da deren Zinssatz in der Regel höher ist als die Rendite von Spareinlagen oder Dividenden.

Überweisen Sie den Restbetrag auf ein hochverzinsliches Sparkonto oder in einen kostengünstigen Indexfonds.

Reinvestieren Sie Zinsen und Dividenden automatisch, anstatt sie abzuheben.

Beobachten Sie die Ergebnisse sechs bis zwölf Monate lang, bevor Sie weiteres aktives Einkommen in diese Anlage umleiten.

Keine dieser Ideen für passives Einkommen ersetzt das aktive Einkommen sofort. Sie sorgen lediglich dafür, dass das Geld auch nach Begleichung der Rechnungen weiter für Sie arbeitet. Dieser Prozess zeigt, wie traditionelle Formen des aktiven Einkommens systematisch langfristige passive Einkommensströme speisen können.

Können Belohnungs-Apps Ihr passives Einkommen im Alltag steigern?

Ja, in kleinen Beträgen. Es gibt Belohnungs- und Spiele-Apps, die für Aufgaben wie Umfragen, Angebote und Gelegenheitsspiele echtes Geld oder Guthaben für Geschenkkarten auszahlen. Kombiniert man diese mit einem Hauptjob, ergibt sich ein gemischter Ansatz für aktives und passives Einkommen im Alltag.

Snakzy, die eigene Prämien-App von Eneba, ist kostenlos und zahlt echtes Eneba-Guthaben für alltägliche Aktionen wie tägliche Check-ins und abgeschlossene Angebote. KashKick konzentriert sich darauf, direkte Bargeldprämien für das Spielen ausgewählter Handyspiele und das Ausfüllen gezielter Umfragen auszuzahlen, sobald man ein moderates Guthaben erreicht hat. BigCash hingegen bietet eine der niedrigsten Einstiegshürden in diesem Bereich, da Nutzer fast unmittelbar nach Abschluss einiger schneller Aufgaben Auszahlungen beantragen können. Das ist die passive Seite des Gegensatzes zwischen aktivem und passivem Einkommen in ihrer kleinsten und einfachsten Ausprägung.

Die meisten Belohnungs-Apps zahlen immer noch eher ein paar Dollar pro Stunde Aufmerksamkeit als echte Ideen für passives Einkommen, bei denen man die Hände in den Schoß legen kann. Sie bleiben ohnehin auf der passiven Seite des Gegensatzes zwischen aktivem und passivem Einkommen, da die Aufgaben kurz und flexibel sind.

Hinter ihnen steht keine Arbeitgeber- oder Kundenbeziehung – was für die meisten Menschen das praktischere Kriterium ist, anhand dessen sie beurteilen, ob passives Einkommen für den Durchschnittsbürger realistisch ist.

App Mindestauszahlung Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos

BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus und die Anmeldung ist kostenlos – es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen, selbst wenn Sie nur gelegentlich spielen. Wenn Sie direkte Barauszahlungen gegenüber PayPal bevorzugen, bietet KashKick mit seiner Auszahlungsgrenze von 10 $ einen guten Mittelweg, während Snakzy sich am besten für Spieler eignet, die das gelegentliche Spielen von Apps in digitales Spielguthaben umwandeln möchten.

Bei Prämien- und Cashback-Apps in den USA musst du in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein, um dir Geld auszahlen zu lassen. Überprüfe daher vor der Anmeldung die jeweiligen Nutzungsbedingungen der einzelnen Apps. Das Kombinieren mehrerer kleiner Apps wie dieser ist eine realistische Möglichkeit, schnell 200 $ zu verdienen, ohne deinen Hauptjob zu vernachlässigen.

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Was nicht funktioniert

Die riskantesten Behauptungen zum Thema aktives vs. passives Einkommen stammen von Leuten, die die Idee des passiven Einkommens selbst verkaufen – nicht von den oben beschriebenen Einnahmequellen. Ist passives Einkommen also echt, wenn es als schlüsselfertiges Geschäft versprochen wird? In der Regel nicht.

Die Federal Trade Commission hat in den letzten zwei Jahren mehrere dieser Betrugsfälle aufgedeckt, darunter einen Fall aus dem Jahr 2025, der die Verbraucher 14 Millionen Dollar gekostet hat.

Einige Muster tauchen in den Durchsetzungsmaßnahmen der FTC und in Verbraucherbeschwerden immer wieder auf:

Fertig eingerichtete KI-Shops: Die FTC verklagte Click Profit im Jahr 2025, weil das Unternehmen im Voraus 45.000 bis 75.000 US-Dollar verlangte und passives Einkommen aus Amazon- und Walmart-Shops versprach, mit denen sich die Investition in den meisten Fällen nie amortisierte.

Die FTC verklagte Click Profit im Jahr 2025, weil das Unternehmen im Voraus 45.000 bis 75.000 US-Dollar verlangte und passives Einkommen aus Amazon- und Walmart-Shops versprach, mit denen sich die Investition in den meisten Fällen nie amortisierte. Investmentclubs mit Renditegarantie: Jedes Verkaufsargument, das feste passive Renditen ohne Risiko verspricht, entspricht nicht den realen Marktbedingungen, da sich selbst Schatzanweisungen und Dividendenaktien entsprechend den Zinssätzen und Kursen entwickeln.

Jedes Verkaufsargument, das feste passive Renditen ohne Risiko verspricht, entspricht nicht den realen Marktbedingungen, da sich selbst Schatzanweisungen und Dividendenaktien entsprechend den Zinssätzen und Kursen entwickeln. Autopilot-Handelsbots: Hier wird die Software verkauft, nicht die angegebenen Renditen, und die FTC hat Betreiber bereits separat wegen nahezu identischer Werbeaussagen über automatisierte Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, gesperrt.

Hier wird die Software verkauft, nicht die angegebenen Renditen, und die FTC hat Betreiber bereits separat wegen nahezu identischer Werbeaussagen über automatisierte Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, gesperrt. „Passive“ Pläne mit Teamerwerb: Das Einkommen hängt davon ab, neue Verkäufer unter sich zu werben; man muss also bestimmte aktive Aufgaben erledigen, anstatt passiv Geld zu verdienen.

Das bedeutet nicht, dass Ideen für passives Einkommen Betrug sind. Es bedeutet lediglich, dass die seriösen Varianten weniger einbringen und langsamer wachsen, als jeder, der eine Abkürzung verkauft, zugeben würde.

Abschließendes Urteil zu aktivem Einkommen vs. passivem Einkommen

Aktives Einkommen vs. passives Einkommen ist nicht wirklich eine Wahl zwischen dem einen oder dem anderen. Es ist ein Ablauf: Nutzen Sie aktives Einkommen, um die heutigen Rechnungen zu bezahlen und ein Polster aufzubauen, und leiten Sie dann den Überschuss in die passiven Einkommensströme um, die Ihnen letztendlich etwas von diesem Druck nehmen.

Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie passives Einkommen erzielen können, fangen Sie klein an. Wer unregelmäßige Arbeitszeiten hat, profitiert am meisten von einer Mischung aus beidem. Schnelles aktives Einkommen sichert den Cashflow, und das kostenlose Belohnungssystem von Snakzy bringt nebenbei kleine passive Eneba-Gutschriften ein. Füge auch BigCash hinzu, wenn du eine zweite kostenlose Einnahmequelle nutzen möchtest, während du deine eigene Mischung aus aktivem und passivem Einkommen findest.

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Häufig gestellte Fragen