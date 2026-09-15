6 Geschäftsideen für Jugendliche, mit denen sich 2026 tatsächlich Geld verdienen lässt

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Die schnellste Einnahmequelle unter diesen Kleinunternehmensideen für Jugendliche ist eine lokale Dienstleistung wie Rasenpflege oder Haustierbetreuung. Dafür braucht man keinen Arbeitgeber, kein Plattformkonto und oft auch kein Startkapital. Die Suche nach tollen Kleinunternehmensideen für Jugendliche ist der beste Weg, um frühzeitig finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.

Die meisten dieser tollen Kleinunternehmensideen für Teenager bringen 15 bis 30 Dollar pro Stunde oder 25 bis 100 Dollar pro Auftrag ein. Sobald du zwei oder drei Stammkunden hast, kannst du ordentlich Geld verdienen. Um dir diesen Kundenstamm aufzubauen, musst du allerdings noch ein paar Wochen lang in der Nachbarschaft herumfragen – das geht nicht an einem einzigen Tag.

Die folgenden sechs Ideen eignen sich alle für Personen unter 18 Jahren, erfordern wenig bis gar kein Startkapital und benötigen kein Zahlungskonto eines Erwachsenen, um den ersten Kunden zu gewinnen. Bei einigen Plattformen muss der Kontoinhaber 18 Jahre alt sein. Das gilt für Care.com, Rover, Etsy und eBay. Bei Depop kannst du dich bereits mit 13 Jahren anmelden, musst aber dennoch 18 Jahre alt sein, um tatsächlich Zahlungen über PayPal oder Depop Payments zu erhalten.

Diese Liste mit Kleinunternehmensideen für Jugendliche umfasst nur Projekte, die ein Jugendlicher tatsächlich von Anfang bis Ende selbst durchführen kann. Aufgrund dieser Altersbeschränkungen kann es schwierig sein, online nach Kleinunternehmensideen für Jugendliche zu suchen, doch lokale Dienstleistungen bieten klare Lösungen.

Sind Geschäftsideen für Jugendliche tatsächlich realistisch?

Ja, keine der Geschäftsideen für Jugendliche auf dieser Liste hängt von einem Marktplatzkonto ab, das nur Erwachsenen vorbehalten ist. Die Antwort lautet jedoch „nein“, wenn der Plan darin besteht, das Einkommen einer Gig-Plattform für Erwachsene nachzuahmen, wie beispielsweise als Vollzeit-Rover-Tierbetreuer oder als Etsy-Shop-Betreiber, da für beides ausdrücklich das 18. Lebensjahr erforderlich ist.

Die Online-Suche nach Geschäftsideen für Jugendliche stößt oft auf Hindernisse durch Plattformen, weshalb lokale Geschäftsmodelle zuverlässiger sind. Die Obergrenze für diese Geschäftsideen für Jugendliche wird durch die lokale Nachfrage und die Zeit bestimmt, die dir neben der Schule tatsächlich zur Verfügung steht – und nicht durch einen Mangel an Plattformen, bei denen du dich anmelden kannst.

Jede der folgenden sechs Ideen wurde ausgewählt, weil sie von einem Teenager legal ohne ein Konto auf einer Plattform für über 18-Jährige betrieben werden kann, eine nachweisbare Vergütungsspanne bietet und wenig bis gar kein Startkapital erfordert. Dies sind einfache Geschäftsideen für Jugendliche, die sofort Geld verdienen möchten.

Dein tatsächlicher Nettolohn hängt von einigen direkten Faktoren ab. Bei Gartenarbeiten ist die Routendichte entscheidend: Wenn du drei Rasenflächen in einer Straße mähst, kannst du jede Stunde in Rechnung stellen, während Fahrten quer durch die Stadt dir Zeit kosten, die du nicht abrechnen kannst. Der Wohlstand der Nachbarschaft bestimmt die Pauschalpreise, während du mit Zusatzleistungen wie Unkrautjäten oder Laubkehren mehr verdienst als mit dem reinen Rasenmähen.

Beim Babysitten werden Date-Nights am Wochenende weitaus besser bezahlt als Nachmittage unter der Woche, und ein fester Stamm an wiederkehrenden Familien erspart dir unbezahlte Zeit bei der Arbeitssuche.

Wer sich ein höheres Wochenziel gesetzt hat, sollte sich diese Aufschlüsselung ansehen, wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient und was tatsächlich nötig ist, um diese Obergrenze zu erreichen. Viele junge Unternehmer beginnen damit, online nach Geschäftsideen für Jugendliche zu recherchieren, bevor sie erkennen, dass sich Dienstleistungen in der Nachbarschaft viel schneller auszahlen.

Gelegentliches Babysitten und informelle Gartenarbeiten für Nachbarn sind ausdrücklich von den Kinderarbeits- sowie Lohn- und Arbeitszeitvorschriften des Fair Labor Standards Act (FLSA) ausgenommen. Ein Teenager unter 16 Jahren darf gemäß denselben FLSA-Bestimmungen zur Kinderarbeit rechtlich nicht dafür bezahlt werden, einen motorbetriebenen Rasenmäher oder Trimmer zu bedienen – eine echte Einschränkung, die im folgenden Eintrag zur Rasenpflege behandelt wird und keine technische Formalität, die man einfach beiseite wischen kann.

In der Praxis eignen sich diese tollen Geschäftsideen für Jugendliche vor allem für diejenigen, die ein paar freie Nachmittage pro Woche haben und von ihren Eltern Unterstützung bei der Beschaffung von Material oder bei der Beförderung erhalten. Außerdem braucht es Geduld, um Stammkunden zu gewinnen – rechne also nicht mit Einnahmen von heute auf morgen.

6 echte Geschäftsideen für Jugendliche

Jede der folgenden sechs Ideen enthält eine reale, aus zuverlässigen Quellen stammende Angabe zur Verdienstspanne, eine Schätzung der Startkosten sowie die rechtlichen Hinweise, die wichtig sind, bevor du deinen ersten Kunden annimmst. Dies sind wirklich einfache Geschäftsideen für Jugendliche, mit denen sie in diesem Schuljahr starten können.

Ein einfacher Auftrag zum Mähen, Trimmen und Kanten schneiden auf einem großen Privatrasen bringt realistisch gesehen 18 bis 24 Dollar pro Stunde ein – oder pauschal 25 Dollar pro Rasen für einen Teenager, der gerade erst anfängt. Die Preise steigen schnell, sobald du 10 oder mehr Stammkunden hast und das Trimmen, Kanten schneiden und Laubaufräumen zu einem Pauschalpreis bündeln kannst.

Die Startkosten liegen bei fast 0 $, wenn bereits ein Handrasenmäher und Handwerkzeuge in der Garage stehen. Rechne mit 150 bis 400 $ für einen ordentlichen Rasenmäher, einen Trimmer sowie Schutzbrille und Handschuhe, falls du diese neu kaufst.

So fängst du an:

Gehen Sie zu 10 bis 15 Häusern in der Nachbarschaft und hinterlassen Sie einen einfachen Flyer mit einer Telefonnummer und einem Pauschalpreis pro Rasenfläche.

Bieten Sie den ersten Mähvorgang mit einem Rabatt an, um schnell einen gut sichtbaren Garten zu pflegen.

Bitten Sie jeden zufriedenen Kunden um eine Weiterempfehlung.

Sobald Sie vier oder fünf Stammkunden haben, stellen Sie auf einen einfachen Terminplan auf Papier oder per App um, damit niemand übersehen wird.

Ein häufiger Fehler ist es, für jeden Rasen denselben Pauschalpreis zu verlangen, unabhängig von der Größe – was stillschweigend bedeutet, dass man bei einem riesigen Rasen 8 Dollar pro Stunde und bei einem winzigen 40 Dollar pro Stunde verdient. Erstelle dein Angebot anhand der geschätzten Arbeitszeit, nicht nach Gewohnheit.

Dieser Ansatz ist eine der skalierbarsten Kleinunternehmensideen für Teenager auf dieser Liste, gerade weil das Geschäft Kunde für Kunde wächst, anstatt an eine Obergrenze zu stoßen. Wenn Gartenarbeit nichts für dich ist, findest du in dieser Liste mit Möglichkeiten, schnell 200 Dollar zu verdienen, stattdessen schnellere Wege mit geringem Aufwand.

Wissenswertes Startkosten: 0 Dollar oder bis zu 400 Dollar für einen ordentlichen Rasenmäher und Werkzeug



Bezahlung: 18–24 Dollar pro Stunde oder pauschal 25 Dollar pro Rasenfläche für Anfänger



Was du vermeiden solltest: Pauschalpreise; Preise sollten sich nach Größe und geschätztem Zeitaufwand richten

Führen Sie es wie ein echtes Unternehmen Jobber 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose 14-tägige Testphase, danach beginnen die Core-Tarife bei 29 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung oder 49 US-Dollar pro Monat bei monatlicher Abrechnung ohne Vertragsbindung – für die Tools zur Terminplanung, Angebotserstellung und Rechnungsstellung, die den Betrieb eines wachsenden Rasenpflegedienstes auf Kurs halten. Testen Sie Jobber kostenlos

Eine einfache Wäsche und Staubsaugung kostet 20 bis 40 Dollar, eine komplette Innen- und Außenreinigung 75 bis 150 Dollar pro Auto. Die Materialkosten sind so gering, dass Einzelunternehmer den Großteil davon als Gewinn behalten können. Diese hohe Gewinnspanne macht das Geschäft zu einer der besten Kleinunternehmensideen für Jugendliche. Sobald sich das in der Nachbarschaft herumgesprochen hat, wird es zu einer zuverlässigen Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen.

Wie bei den meisten Ideen für Kleinunternehmen für Jugendliche auf dieser Liste sind die Startkosten wirklich gering, wenn bereits ein Familienauto und ein Gartenschlauch zur Verfügung stehen. Ein Eimer, Mikrofasertücher, Autoshampoo und ein Staubsauger kosten zusammen weniger als 100 Dollar. Eine umfangreichere mobile Ausrüstung mit Hochdruckreiniger und Nass- oder Trockensauger kostet zwischen 1.000 und 2.500 Dollar. Diese Idee sticht unter den einfachen Geschäftsideen für Jugendliche hervor, da man zunächst an den Familienfahrzeugen üben kann.

So fängst du an:

Beginnen Sie mit dem Auto Ihrer eigenen Familie und dem eines Nachbarn, um kostenlose oder vergünstigte Fotos als Arbeitsnachweis zu erhalten.

Veröffentlichen Sie einfache Vorher-Nachher-Fotos in einer lokalen Community-App oder -Gruppe.

Bieten Sie ein Basis- und ein Premium-Paket an, damit Kunden selbst eine Preisklasse auswählen können.

Testen Sie neue Reinigungsmittel immer zunächst an einer kleinen, versteckten Stelle, bevor Sie sie auf dem Lack eines Kunden anwenden.

Ein häufiger Fehler ist die Verwendung des falschen Reinigungsmittels für ein bestimmtes Material im Innenraum. Leder, Vinyl und Stoff reagieren alle unterschiedlich. Fragen Sie daher vor Beginn, aus welchem Material die Sitze bestehen, da Sie eventuelle Schäden aus eigener Tasche bezahlen müssen.

Wissenswertes Startkosten: 100 $ für ein Basis-Set; 1.000 bis 2.500 $ für ein umfassenderes Set



Vergütung: 20 bis 150 $, je nach Leistungsumfang



Was Sie vermeiden sollten: Die Verwendung des falschen Reinigungsmittels für ein bestimmtes Material im Innenraum

Kartenzahlungen vor Ort entgegennehmen Square 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein kostenloser Kartenleser und keine monatliche Grundgebühr im Basic-Tarif, mit einer Gebühr von 2,6 % plus 15 Cent pro Kartenzahlung – so muss ein Kunde bei der Autopflege nie nach Bargeld suchen. Kostenlosen Reader erhalten

Ein Spaziergang mit dem Hund oder ein Kurzbesuch bringt in den meisten US-Märkten realistisch gesehen 20 bis 30 Dollar ein, in großen Ballungsräumen sind es 30 bis 40 Dollar. Für einen zweiten Hund fallen höhere Tarife an, sodass eine einzige Spazierroute, die drei Häuser in einer Straße umfasst, pro Stunde mehr einbringen kann als die meisten Teilzeitjobs.

Die größte Vermittlungsplattform hierfür, Rover, verlangt, dass Hundesitter mindestens 18 Jahre alt sind, sodass dies ein echtes lokales Geschäft bleibt, das über Mundpropaganda läuft, anstatt zu den Online-Geschäftsideen für Teenager zu gehören. Du kannst Apps nutzen, die dich für das Gassi gehen bezahlen, um beim Hundespaziergang passives Einkommen zu erzielen.

Die Startkosten liegen bei nahezu 0 $. Meistens werden Leine und Kotbeutel vom Besitzer zur Verfügung gestellt. Diese Routen in der Nachbarschaft sind zweifellos einfache Geschäftsideen für Jugendliche, die sich schnell umsetzen lassen.

So fängst du an:

Frage drei bis fünf Nachbarn mit Hunden direkt an, anstatt blind eine Anzeige zu schalten.

Lerne den Hund und den Besitzer immer gemeinsam kennen, bevor du den ersten Spaziergang alleine unternimmst.

Erkundige dich im Voraus nach gesundheitlichen Problemen, Reaktionen auf die Leine oder Fütterungsbedürfnissen.

Vereinbare vor Beginn schriftlich – auch per SMS – einen Preis pro Spaziergang oder pro Woche.

Ein häufiger Fehler ist es, mehr Hunde gleichzeitig zu übernehmen, als man sicher mit einer Hand an der Leine kontrollieren kann. Das ist sowohl ein Sicherheitsrisiko als auch der schnellste Weg, das Vertrauen eines Kunden nach einem einzigen missglückten Spaziergang zu verlieren. Ein Grundkurs in Erster Hilfe für Haustiere ist ein echter Vertrauensbildner bei Kunden mit Haustieren, die Ihnen einen Hausschlüssel anvertrauen.

Wissenswertes Startkosten: 0 $ (Kurs optional)



Bezahlung: 20 bis 40 $, je nach Wohnort



Was Sie vermeiden sollten: Mehr Hunde zu betreuen, als Sie sicher bewältigen können

Schnell Kundenvertrauen aufbauen American Red Cross Cat and Dog First Aid 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein 35-minütiger Online-Kurs für 25 US-Dollar zu den Themen Vitalzeichen bei Haustieren, Blutungen, Krampfanfälle und Vorsorge, mit einem digitalen Zertifikat, das Sie neuen Kunden vorlegen können. Nehmen Sie am Kurs teil

Teenager-Babysitter verlangen je nach Erfahrung und Wohnort 15 bis 22 $ pro Stunde, wobei der nationale Durchschnitt bei 17,62 $ pro Stunde liegt. Die Tätigkeit als „Mother’s Helper“, bei der man auf Kinder aufpasst, während ein Elternteil noch zu Hause ist, wird in der Regel etwas schlechter bezahlt als das alleinige Babysitten, gehört aber zu den einfachen Geschäftsideen für Jugendliche, die sich erste Referenzen aufbauen möchten.

Was Nebenjobs für Teenager angeht, ist dies eine der wenigen Ideen für ein kleines Unternehmen, bei der man in der Freizeit Geld verdienen kann, sobald die Kinder schlafen. Außerdem bedeutet es in der Regel ein verlässliches Wochenend-Einkommen für den Rest des Schuljahres, wenn man eine einzige zuverlässige Familie als Kunden gewinnt. Deshalb rangiert diese Idee ganz oben auf der Liste der besten Ideen für kleine Unternehmen für Teenager.

So fängst du an:

Fang mit Freunden der Familie und Nachbarn an, die dich bereits kennen.

Erstellen Sie eine einfache Übersicht mit Notfallkontakten, Allergien und Schlafenszeit-Routinen, die Sie vor jedem neuen Auftrag ausfüllen sollten.

Bestätigen Sie den Stundensatz sowie einen Aufschlag von 1 bis 3 Dollar pro zusätzlichem Kind und die Endzeit per SMS, bevor Sie ankommen.

Bauen Sie sich einen festen wöchentlichen Termin bei einer oder zwei Familien auf, anstatt nur einmalige Aufträge anzunehmen.

Ein häufiger Fehler ist es, sich bereit zu erklären, mehr oder jüngere Kinder zu betreuen, als es Ihre Erfahrung zulässt, nur um einen Auftrag nicht ablehnen zu müssen; eine schlechte erste Erfahrung spricht sich in einer kleinen Nachbarschaft schnell herum. Ein anerkannter Sicherheitskurs ist der schnellste Weg, um zu rechtfertigen, dass Sie am oberen Ende der Preisspanne statt am unteren Ende abrechnen.

Wissenswertes Startkosten: 0 $ (Kurs optional)



Vergütung: 15 bis 22 $, je nach Erfahrung und Standort



Was Sie vermeiden sollten: Zu jedem Auftrag „Ja“ zu sagen, ohne Erfahrung und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen

Lassen Sie sich zertifizieren, verlangen Sie höhere Preise American Red Cross Babysitting and Child Care Course 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein etwa vierstündiger Online-Kurs für Teilnehmer ab 11 Jahren, der sich mit Ernährung, Sicherheit und Notfallmaßnahmen befasst und mit einem Zertifikat abgeschlossen wird, das jungen Eltern Sicherheit gibt. Hier anmelden

Nachhilfelehrer im Teenageralter verdienen durchschnittlich 19,28 US-Dollar pro Stunde, wobei die Spanne in der Regel zwischen 14,42 und 22,84 US-Dollar liegt. Eine kontinuierliche Nachhilfe für zwei oder drei Schüler über ein Schuljahr hinweg kann realistisch gesehen bis zu 3.000 Dollar oder mehr einbringen, was dies zu einer der lukrativsten Kleinunternehmensideen für Jugendliche auf dieser Liste macht – und nicht nur zu einem einmaligen Verdienst.

Die großen Online-Plattformen für Nachhilfe kommen hier nicht in Frage. Sowohl bei „Varsity Tutors“ als auch bei „Skooli“ müssen Nachhilfelehrer mindestens 18 Jahre alt sein, und „Skooli“ verlangt zusätzlich einen Bachelor-Abschluss. Damit ist dies eine der wenigen Geschäftsideen für Jugendliche, bei denen es auf die Fähigkeiten statt auf die Ausrüstung ankommt; daher funktioniert es als lokaler, persönlicher Service und stützt sich nicht auf Online-Geschäftsideen für Jugendliche.

So fängst du an:

Fragen Sie einen Schulberater oder Lehrer, ob er eine Familie kennt, die Hilfe bei den Hausaufgaben sucht.

Bieten Sie die erste Sitzung zu einem günstigeren Schnupperpreis an, damit die Eltern sehen können, wie der Schüler darauf reagiert.

Halten Sie die Sitzungen auf eine feste Dauer von 45 bis 60 Minuten, damit die Preise vorhersehbar bleiben.

Halten Sie fest, welche Themen in jeder Sitzung behandelt wurden, damit Eltern klare Fortschritte erkennen können und nicht nur die in Rechnung gestellte Zeit.

Berechnen Sie für gefragte Fächer wie Algebra oder eine Fremdsprache etwa 30 bis 40 Dollar pro Stunde, sobald Sie über entsprechende Erfahrung verfügen.

Ein häufiger Fehler ist es, unter dem Druck, den Auftrag anzunehmen, zuzustimmen, Nachhilfe in einem Fach zu geben, das man selbst noch nicht wirklich beherrscht – was sich schnell bemerkbar macht, sobald die Hausaufgaben richtig schwierig werden. Halte dich an Fächer, in denen du selbst gute Noten erzielt hast, und lehne den Rest ab. Nachhilfe vor Ort ist nach wie vor eine der lohnendsten und besten Ideen für ein Kleinunternehmen für Jugendliche mit guten schulischen Leistungen.

Wissenswertes Startkosten: 0



$ Vergütung: 14 bis 40 $ pro Stunde, je nach Fach



Was du vermeiden solltest: Nachhilfe in Fächern, die du nicht vollständig beherrschst

Finden Sie Familien in Ihrer Nähe Nextdoor 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, steht US-Mitgliedern ab 13 Jahren offen und dient dazu, lokale Angebote direkt an Haushalte in der Nachbarschaft zu veröffentlichen. Finden Sie Ihre Nachbarschaft

Dies ist die einzige Idee auf dieser Liste mit Kleinunternehmensideen für Jugendliche, die als kreatives Betätigungsfeld dient. Einen Stand mit handgefertigten Produkten zu betreiben bedeutet, Materialien zu beschaffen, Produkte zu entwerfen und den Verkauf an Kunden selbst abzuwickeln. Verwandle ein Hobby wie Schmuck, Kunst oder Holzarbeiten in ein echtes Sortiment.

Im Gegensatz zu Dienstleistungsjobs, bei denen du für deine Zeit bezahlt wirst, hast du hier die volle Kontrolle darüber, was du herstellst, und die Chance, eine echte Produktlinie von Grund auf aufzubauen. Die Startkosten beschränken sich in der Regel auf die Materialien – oft weniger als 50 $, um mit Schmuck, Aufklebern oder Freundschaftsbändchen zu beginnen – sowie die Standgebühr.

Das Basteln ist eine der Ideen für Online-Kleinunternehmen für Jugendliche, bei der man auf Plattformen wie Etsy und Depop verkaufen kann. Der Nachteil ist, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss, um ein Etsy-Verkäuferkonto zu erstellen. Bei Depop ist eine Anmeldung bereits ab 13 Jahren möglich, du kannst jedoch erst ab 18 Jahren Zahlungen erhalten. Trotz dieser Einschränkungen bleibt das Basteln eine der großartigen Ideen für ein kleines Unternehmen für Jugendliche, die Design lieben.

So fängst du an:

Stelle zunächst eine kleine Charge von 15 bis 20 Artikeln her, bevor du eine Standgebühr bezahlst.

Schau mal in der örtlichen Bibliothek, in der Schule oder auf einer Kinder- oder Jugendmesse nach einer kostengünstigen ersten Veranstaltung.

Legen Sie den Preis so fest, dass er die Materialkosten, die Standgebühr und einen angemessenen Stundensatz für Ihre Arbeitszeit abdeckt – nicht nur die Materialkosten.

Führe ein einfaches Protokoll darüber, was sich zu welchem Preis verkauft hat, damit du weißt, wovon du beim nächsten Mal mehr herstellen solltest.

Ein häufiger Fehler ist es, die Preise so festzulegen, dass sie lediglich die Materialkosten decken, und dabei zu vergessen, sich selbst etwas für die Zeit zu bezahlen, die du für die Herstellung jedes einzelnen Artikels aufgewendet hast. Wenn Basteln nicht so dein Ding ist und du dich eher für Spiele interessierst, ist dieser Leitfaden zum Geldverdienen auf Roblox eine sinnvolle nächste Lektüre.

Wissenswertes Startkosten: Oft weniger als 50 $ zum Einstieg



Verdienst: Das 2- bis 4-Fache der Materialkosten



Was du vermeiden solltest: Bei der Preisgestaltung die Zeit zu vergessen, die du für die Herstellung jedes einzelnen Artikels aufgewendet hast

Gestalten Sie Ihre eigenen Etiketten kostenlos Canva 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein kostenloser Tarif, der für Personen ab 13 Jahren verfügbar ist und Vorlagen für Produktetiketten, Preisschilder sowie Beiträge enthält, mit denen sich handgefertigte Artikel tatsächlich verkaufen lassen. Kostenlos mit dem Gestalten beginnen

Ein Vergleich der sechs Geschäftsideen für Jugendliche

Rasenpflege und Haustierbetreuung sind einfache Geschäftsideen für Jugendliche, die am wenigsten Geld und Zeit erfordern, um loszulegen. Bei handgefertigten Kunsthandwerksartikeln dauert es hingegen am längsten, bis der erste Verkauf zustande kommt. Diese sechs Geschäftsideen für Jugendliche unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und Geschäftsmodell so stark voneinander, dass ein direkter Vergleich hilfreich ist, bevor du dich für eine entscheidest, mit der du diese Woche loslegen möchtest.

Idee Typischer Verdienst Startkosten Zeit bis zum ersten Kunden Wie passiv ist das Geschäft? Rasenpflege und Gartenarbeiten 18 bis 24 Dollar pro Stunde 0 bis 400 $ Noch in derselben Woche Nicht passiv, Bezahlung pro Auftrag Mobile Autopflege 20 bis 150 $ pro Auto Unter 100 $ bis 2.500 $ Noch in derselben Woche Nicht passiv, Bezahlung pro Auftrag Haustierbetreuung und Hundespaziergänge 20 bis 40 Dollar pro Besuch 0 bis 25 $ (Kurs optional) In derselben Woche Nicht passiv, Bezahlung pro Besuch Babysitting und Mütterhilfe 15 bis 22 $ pro Stunde 0 bis 25 $ (Kurs optional) In derselben Woche Nicht passiv, Bezahlung pro Stunde Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe 14 bis 40 $ pro Stunde 0 1 bis 2 Wochen Nicht passiv, Bezahlung pro Sitzung Handgefertigte Kunsthandwerksartikel und maßgeschneiderte Merchandise-Artikel 2- bis 4-fache Materialkosten 50 bis 500 $ 2 bis 4 Wochen Halbpassiv, einmal herstellen und weiterverkaufen

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für Jugendliche über 18

Belohnungs- und Mikroaufgaben-Apps können zwar nicht das Einkommen eines echten Kleinunternehmens ersetzen, bieten aber eine echte Möglichkeit ohne Startkosten, zwischen den Kundenaufträgen ein wenig dazu zu verdienen – mit tatsächlichen Auszahlungen von 1 bis 35 Dollar, je nach App. Sie dienen als ergänzende Online-Geschäftsideen für Jugendliche, die die oben genannten Offline-Möglichkeiten ergänzen, aber nicht ersetzen, und eignen sich für Wartezeiten zwischen Rasenmäh- oder Nachhilfeterminen, nicht als Haupteinkommensquelle.

Snakzy, die hauseigene Belohnungs-App von Eneba, ist kostenlos und hat eine Mindestauszahlungsgrenze von 35 Dollar; Nutzer müssen jedoch mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Konto zu erstellen.

Die Anmeldung bei KashKick ist kostenlos, die Mindestauszahlung per PayPal beträgt 10 $, und auch hier müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein, um sich anzumelden. Die Anmeldung bei BigCash ist kostenlos, die Mindestauszahlung beträgt 1 $ und das Mindestalter für die Anmeldung liegt bei 13 Jahren; für Auszahlungen über PayPal muss man jedoch mindestens 18 Jahre alt sein, um das PayPal-Konto selbst führen zu dürfen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos BigCash 1 Kostenlos

Snakzy ist eine der besten Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann. Sie stellt eine der einfachsten Ideen für ein kleines Online-Geschäft für Jugendliche ab 18 Jahren dar, auch wenn sie nicht das Verdienstpotenzial eines echten lokalen Unternehmens ersetzen kann.

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Was nicht funktioniert

Der häufigste Grund, warum Jugendliche bei der Verfolgung von Geschäftsideen Geld verlieren, ist nicht eine schlechte Idee an sich, sondern ein Betrug, der als Jobangebot oder Marktplatz getarnt ist und heimlich ein Konto eines Erwachsenen erfordert. Jedes der unten aufgeführten Muster weist ein spezifisches, benanntes Warnsignal auf, auf das man achten sollte, bevor man jemanden bezahlt oder Informationen weitergibt.

Stellenangebote, bei denen man für den Einstieg zahlen muss : Ein echter Arbeitgeber oder Kunde verlangt niemals, dass Sie für ein Starter-Kit, eine Schulung oder eine Zertifizierung bezahlen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen können. Eine SMS oder Direktnachricht, in der Ihnen eine einfache Bezahlung für das Weiterversenden von Paketen oder einfache Dateneingabe angeboten wird, ist ein gängiges Betrugsmuster, vor dem die FTC ausdrücklich warnt.

: Ein echter Arbeitgeber oder Kunde verlangt niemals, dass Sie für ein Starter-Kit, eine Schulung oder eine Zertifizierung bezahlen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen können. Eine SMS oder Direktnachricht, in der Ihnen eine einfache Bezahlung für das Weiterversenden von Paketen oder einfache Dateneingabe angeboten wird, ist ein gängiges Betrugsmuster, vor dem die FTC ausdrücklich warnt. Marktplätze, die stillschweigend ein Konto für Volljährige voraussetzen : Unter den Online-Geschäftsideen für Jugendliche, die angepriesen werden, legen sowohl Etsy als auch eBay ein Mindestalter von 18 Jahren für den Inhaber eines Verkäuferkontos fest. Bei Depop ist eine Anmeldung ab 13 Jahren möglich, aber du kannst erst dann tatsächlich Zahlungen erhalten, wenn du 18 geworden bist. Ebenso verlangen Prämien-Apps wie Snakzy strikt, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind, um sich anzumelden. Betrachte diese Altersgrenzen als unumgängliche Hürde und nicht als Regel, die man umgehen kann, da dies zu einem echten Haftungsproblem führt, wenn etwas schiefgeht oder dein Konto gesperrt wird.

: Unter den Online-Geschäftsideen für Jugendliche, die angepriesen werden, legen sowohl Etsy als auch eBay ein Mindestalter von 18 Jahren für den Inhaber eines Verkäuferkontos fest. Bei Depop ist eine Anmeldung ab 13 Jahren möglich, aber du kannst erst dann tatsächlich Zahlungen erhalten, wenn du 18 geworden bist. Ebenso verlangen Prämien-Apps wie Snakzy strikt, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind, um sich anzumelden. Betrachte diese Altersgrenzen als unumgängliche Hürde und nicht als Regel, die man umgehen kann, da dies zu einem echten Haftungsproblem führt, wenn etwas schiefgeht oder dein Konto gesperrt wird. Die Sicherheitsgrundlagen bei der Tier- oder Kinderbetreuung außer Acht lassen : Wenn man vor einem ersten Solo-Auftrag nicht nach Allergien, medizinischen Bedürfnissen oder den Auslösern eines Hundes fragt, kann aus einem in gutem Glauben übernommenen Babysitter- oder Hundespaziergang-Auftrag ein echter Zwischenfall werden.

: Wenn man vor einem ersten Solo-Auftrag nicht nach Allergien, medizinischen Bedürfnissen oder den Auslösern eines Hundes fragt, kann aus einem in gutem Glauben übernommenen Babysitter- oder Hundespaziergang-Auftrag ein echter Zwischenfall werden. Eine echte Fähigkeit unterbewerten: Wenn du unabhängig von der Rasengröße, dem Zustand des Autos oder dem Schwierigkeitsgrad des Nachhilfefachs immer denselben Pauschalpreis verlangst, gewöhnst du Kunden stillschweigend daran, bei all diesen Kleinunternehmensideen für Teenager zu wenig zu erwarten. Wenn du nach Möglichkeiten suchst, schnell 2.000 Dollar zu verdienen, wirkt sich eine Unterbewertung deiner Preise nachteilig für dich aus. Es ist viel schwieriger, einen Preis später anzuheben, als ihn von Anfang an richtig festzulegen.

Erkenne eines dieser Muster frühzeitig, und du vermeidest die meisten der tatsächlichen Risiken bei diesen tollen Kleinunternehmensideen für Jugendliche. Dieses Risiko reicht vom Geldverlust über Betrug und die Anmeldung bei einer Plattform, die dich gar nicht hätte zulassen dürfen, bis hin zu einem Kunden, der dir nicht mehr vertraut. Wenn du diese Fehler vermeidest, kannst du dich auf einfache Geschäftsideen für Jugendliche konzentrieren, die tatsächlich Ergebnisse liefern.

Fazit zu Geschäftsideen für Jugendliche

Von diesen Geschäftsideen für Jugendliche lassen sich mit Babysitting oder Haustierbetreuung für Nachbarn am schnellsten und mit den geringsten Startkosten Geld verdienen. Für beides ist keine Ausrüstung erforderlich, und beide Tätigkeiten sind ausdrücklich von den bundesweiten Vorschriften zur Kinderarbeit ausgenommen. Dies sind eindeutig einfache Geschäftsideen, die Jugendliche noch heute umsetzen können.

Für einen Teenager, der etwas aufbauen möchte, das stetig wächst, sind Rasenpflege oder mobile Autopflege die bessere Wahl, da sich beide zu festen Routen mit Stammkunden ausbauen lassen. Dies sind nach wie vor großartige Geschäftsideen für Teenager, die nach einem nachhaltigen Einkommen suchen.

Der Ratschlag, der tatsächlich den Ausschlag gibt: Beginne mit der Idee, die du dieses Wochenende für einen Nachbarn umsetzen könntest – mit dem, was bereits in der Garage steht. Gewinne einen zahlenden Kunden und nutze dann diese erste echte Referenz, um den zweiten zu gewinnen. Das Geschäftsmodell spielt am Anfang eine weitaus geringere Rolle als der einfache Beweis, dass du zuverlässig erscheinst und die Arbeit gut erledigst.

Wenn du 18 Jahre oder älter bist, aber lieber über eine App ein bisschen Geld nebenbei verdienen möchtest, anstatt ein eigenes Unternehmen zu führen, könnte dich die Online-Recherche nach Geschäftsideen für Jugendliche zu Snakzy führen, der hauseigenen Belohnungs-App von Eneba, bei der die Anmeldung kostenlos ist und die Auszahlung erst ab 35 $ erfolgt. Andernfalls fang am besten mit Rasenpflege an, wenn du dir nicht sicher bist, wo du bei diesen Ideen für kleine Unternehmen für Teenager anfangen sollst.

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Häufig gestellte Fragen