Ideas de negocio de comercio electrónico: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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Las mejores ideas de negocio de comercio electrónico comparten un mismo secreto: puedes probarlas antes de hacer una gran inversión. La impresión bajo demanda y los productos digitales apenas suponen un riesgo de inventario, mientras que las marcas propias, las cajas por suscripción y la reventa al por mayor requieren una inversión real y un plan antes de lanzarse. Ninguna de estas ideas de negocio de comercio electrónico garantiza ingresos, y lo mismo se aplica a la mayoría de las ideas de negocio online, así que comprueba primero que hay demanda y luego amplía la escala.

Esta guía desglosa ocho ideas de negocio de comercio electrónico: costes reales, tarifas actuales de las plataformas, los riesgos que conviene conocer y una primera prueba sencilla para cada una. Si estás barajando ideas de negocio online y quieres saber cómo poner en marcha una tienda online sin arruinarte, opta por el modelo que te enseñe más por menos. Así, la primera prueba seguirá mereciendo la pena, y las mejores ideas de negocio de comercio electrónico siempre te ofrecen una forma económica de empezar.

¿Es realmente factible poner en marcha una idea de negocio de comercio electrónico?

Sí, si consideras los primeros meses como una prueba. Aprender a poner en marcha una tienda online no requiere un lanzamiento a lo grande, y varias ideas de negocio de comercio electrónico te permiten empezar con poco o ningún stock. Lo que lleva tiempo es encontrar un producto que la gente quiera, fijar un precio adecuado y atraer clientes sin gastar más de lo que ganas.

Por eso, las ideas de negocio de comercio electrónico más seguras no siempre son las más llamativas. Un negocio de impresión bajo demanda te permite probar diseños sin comprar stock, mientras que un negocio de dropshipping te permite probar productos antes de comprometerte con el stock. Las ideas de negocio online de mayor coste también pueden funcionar, pero dejan menos margen para cometer errores costosos.

Ten en cuenta tanto los impuestos como las comisiones de las plataformas. En EE. UU., las personas con ingresos netos por cuenta propia de 400 dólares o más suelen tener que calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, aunque es posible que se aplique por separado el impuesto sobre la renta. Consulta la guía del IRS sobre el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia para obtener más detalles. Todas las cifras de ingresos que aparecen aquí son antes de impuestos.

¿Necesitas dinero antes de que tu tienda realice su primera venta? Algunas ideas de negocio de comercio electrónico tardan en despegar, así que descubre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente en lugar de esperar que una nueva tienda genere ingresos de inmediato.

8 ideas de negocio reales para principiantes en el comercio electrónico

Estas ideas de negocio de comercio electrónico están ordenadas, a grandes rasgos, de menor compromiso a mayor complejidad. El objetivo no es coronar a un único ganador, sino mostrar qué modelo se adapta a tu presupuesto, tiempo y tolerancia al riesgo. Las buenas ideas de negocio de comercio electrónico deben superar primero una pequeña prueba y ofrecerte algo claro que puedas medir.

Un negocio de impresión bajo demanda es una de las ideas de comercio electrónico más fáciles de poner a prueba sin necesidad de tener stock, sobre todo si se compara con otras ideas de negocio online que requieren un stock inicial o herramientas de pago. Printify ofrece un plan gratuito de 0 $ para hasta cinco tiendas. La producción comienza una vez que el cliente realiza el pedido, por lo que un diseño fallido no te deja con stock sin vender.

Printify Premium cuesta a partir de 39 dólares al mes y ofrece hasta un 20 % de descuento en los productos. Cambia al plan superior solo cuando el ahorro en los pedidos supere la cuota mensual. Printify tiene actualmente una puntuación de 4,5/5 en Trustpilot, aunque la calidad del proveedor y la rapidez del envío pueden variar.

La primera prueba para un negocio de impresión bajo demanda es sencilla:

Elige un nicho y un estilo de diseño en lugar de un catálogo enorme

Conecta Printify a una tienda de Etsy, Shopify u otra plataforma compatible

Pide una muestra y calcula el margen real antes de hacer publicidad

Publica un pequeño conjunto de anuncios y realiza un seguimiento de los clics, los favoritos y las ventas

Entre las ideas de negocio que pueden probar los principiantes en el comercio electrónico, la impresión bajo demanda es fácil de adaptar. Si un diseño no tiene éxito, prueba con otro. Esa flexibilidad hace que un negocio de impresión bajo demanda sea muy útil para aprender a poner en marcha una tienda online.

💡Lo que debes saber Acceso: Plan gratuito; pide primero una muestra.



Coste: La producción se cobra por pedido.



Ideal para: Probar diseños sin necesidad de tener stock.



A tener en cuenta: La calidad del proveedor y la rapidez del envío.

No se necesita inventario Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan gratuito para empezar; el plan Premium cuesta a partir de 39 $ al mes y ofrece descuentos en los productos. Empieza a vender

Si quieres vender productos artesanales por Internet, Etsy facilita la puesta en marcha, pero las comisiones siguen siendo un factor a tener en cuenta. Los anuncios cuestan 0,20 $ y la comisión por transacción es del 6,5 % del total del pedido. El procesamiento de pagos es independiente y varía según el país, y algunos vendedores también pueden tener que hacer frente a comisiones de alta, publicidad o conversión de divisas.

Esta es una de las mejores ideas de negocio de comercio electrónico si quieres aprender a poner en marcha una tienda online de joyería, velas, cerámica, láminas o accesorios, y es una de las ideas de negocio online más prácticas de esta lista. Si vendes productos hechos a mano por Internet, ten en cuenta los materiales, el embalaje, los materiales de envío y tu propio tiempo a la hora de fijar el precio.

Antes de que tu primer anuncio se publique:

Haz una foto nítida del producto y muestra su tamaño, textura y detalles

Escribe un título que indique al comprador qué es realmente el artículo

Incluye en el precio los materiales, las comisiones de la plataforma, el embalaje, el envío y la mano de obra

Empieza con un lote pequeño para que una demanda lenta no se convierta en stock muerto

Si vendes productos artesanales por Internet, no existe una regla fiable que diga que una tienda nueva deba conseguir su primera venta en el plazo de un mes. La demanda, la competencia, las fotos, los precios, las reseñas y la visibilidad en los buscadores son factores importantes. Estas ideas de negocio que ponen en práctica los creadores de tiendas online funcionan mejor cuando realmente quieres fabricar el producto, y no solo ponerlo a la venta.

💡Lo que debes saber Inicio: Ideal si ya fabricas un producto.



Comisiones: Comisiones de publicación, transacción y tramitación.



Ideal para: Productos artesanales únicos.



Ten en cuenta: Los costes de mano de obra, embalaje y envío.

Solo materiales para empezar Etsy 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 0,20 $ de tarifa de publicación más un 6,5 % de comisión por transacción; el procesamiento de los pagos varía según el país. Abrir tienda

Entre las ideas de negocio online, las descargas digitales son fáciles de probar sin necesidad de inventario ni envíos. Una agenda, una plantilla, una hoja de trabajo, un patrón o un diseño editable se pueden vender una y otra vez una vez terminados. Esto mantiene bajos los costes operativos, pero no existe una media fiable de ingresos en todo el mercado para los nuevos vendedores.

Puedes utilizar la misma tienda de Etsy que usarías para vender productos artesanales en línea, pero los productos digitales tienen costes diferentes. Las comisiones de la plataforma siguen aplicándose, y es posible que también tengas que pagar por software de diseño, fuentes, anuncios o maquetas. Considera las afirmaciones de beneficios del 85 % al 95 % como posibles márgenes brutos en algunos casos, no como beneficios netos garantizados.

Una primera prueba útil para productos digitales es la siguiente:

Crea una plantilla específica en Canva en lugar de una línea completa de productos

Exporta y prueba el archivo tú mismo, incluyendo instrucciones y enlaces

Utiliza maquetas claras que muestren exactamente lo que recibe el comprador

Prueba los precios y mejora el anuncio antes de gastar dinero en publicidad

Estas ideas de negocio de comercio electrónico pueden ponerse en marcha con poco coste, lo que hace que los productos digitales sean útiles si estás aprendiendo a montar una tienda online, pero el tráfico sigue siendo importante. Un catálogo sin demanda puede quedarse sin ventas durante meses. Si necesitas dinero antes, ganar 200 dólares rápidamente puede cubrir un pequeño bache mientras montas la tienda.

💡Lo que debes saber Inicio: Empieza con un archivo ya terminado.



Coste: Sin stock físico.



Ideal para: Plantillas, agendas y materiales imprimibles.



A tener en cuenta: Nichos saturados y plagio.

Sin stock Etsy 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay stock que enviar; se siguen aplicando comisiones por publicación, transacción y procesamiento de pagos. Vender imprimibles

Un negocio de dropshipping minimalista puede costar entre 200 y 600 dólares al mes, una vez incluidas la tienda, las aplicaciones, las muestras y una pequeña prueba de marketing. Shopify indica ese rango como una configuración mínima. Entre las ideas de negocio de comercio electrónico sin stock propio, es flexible pero es fácil gastar de más, lo cual conviene tener en cuenta al comparar ideas de negocio online con bajos costes iniciales de stock.

Un negocio de dropshipping suele recurrir a un proveedor como AliExpress o CJdropshipping, mientras tú te encargas de la tienda y del marketing. Si eres nuevo en este modelo, nuestra guía sobre cómo iniciar un negocio de dropshipping explica la puesta en marcha con más detalle. No hagas caso a las afirmaciones sensacionalistas sobre tasas de fracaso universales. Céntrate en si el precio cubre el coste del proveedor, el envío, las devoluciones, las comisiones de la plataforma y la captación de clientes.

Prueba un negocio de dropshipping siguiendo este orden:

Elige un producto con una demanda clara y margen suficiente para los costes de marketing

Pide una muestra y comprueba el embalaje, el plazo de entrega y la calidad del producto

Crea una página de producto sólida antes de elaborar un catálogo extenso

Establece un presupuesto de prueba reducido y detente si los números no cuadran

Para las ideas de negocio que los vendedores de comercio electrónico prueban mediante el dropshipping, lo más importante es aprender rápido. Si estás aprendiendo a poner en marcha una tienda online, calcula el umbral de rentabilidad antes de publicar el primer anuncio. Un negocio de dropshipping solo funciona cuando las cifras siguen teniendo sentido tras las devoluciones y los gastos de marketing.

💡Lo que debes saber Inicio: Presupuesto para muestras y una pequeña prueba.



Costes: Tienda, aplicaciones, proveedor, envío y anuncios.



Ideal para: Probar productos sin necesidad de inventario.



A tener en cuenta: La calidad del proveedor y los costes publicitarios.

Prueba antes de ampliar la escala Shopify 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 200 y 600 dólares al mes es un presupuesto realista para una prueba «lean», una vez incluidas las herramientas y el marketing. Iniciar periodo de prueba

Las cajas por suscripción son ideas de negocio de comercio electrónico que vale la pena probar mediante pedidos anticipados antes de realizar una gran producción de stock, sobre todo si estás aprendiendo a poner en marcha una tienda online sin comprometerte en exceso con el stock. Los costes iniciales pueden oscilar entre unos pocos miles de dólares y mucho más, dependiendo de los productos, el embalaje, los gastos de envío, los pedidos mínimos y el plan de lanzamiento. No existe un margen universal del 40 % al 60 % que se pueda dar por seguro.

La cifra real a tener en cuenta es la retención. Una primera caja bonita no basta si los clientes cancelan la suscripción tras una sola entrega. Compara el coste del producto, el embalaje, los gastos de envío, las sustituciones, el marketing y la tasa de abandono antes de decidir si el precio de la suscripción deja margen suficiente para crecer.

Subbly está diseñado en torno al comercio por suscripción, pero los precios y las características pueden cambiar, así que consulta la página de precios actualizada antes de elaborar tu presupuesto.

Antes de lanzar una caja:

Elige una temática específica con una razón clara para seguir suscrito

Solicita presupuestos a los proveedores y averigua las cantidades mínimas de pedido antes de fijar una fecha

Calcula los costes del producto, el embalaje, los gastos de envío, las sustituciones y el marketing

Abre un periodo de reserva o una lista de espera antes de comprometerte con el stock completo

En el caso de las ideas de negocio de las marcas de comercio electrónico basadas en las compras recurrentes, la retención de clientes es tan importante como la primera venta. Las cajas por suscripción son menos flexibles que otras ideas de negocio online de bajo coste, ya que los compromisos de stock y envío deben concretarse con antelación.

💡Lo que hay que saber Inicio: Valídalo primero con pedidos por adelantado.



Coste: Stock, embalaje, envío y marketing.



Ideal para: Nichos con demanda recurrente.



A tener en cuenta: La pérdida de clientes y los altos costes de gestión de pedidos.

Prueba gratuita de 7 días Subbly 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. De 19 a 159 dólares al mes; las cajas generan márgenes del 40 % al 60 % una vez que se consolida la fidelización. Lanzar ahora

Si estás aprendiendo a poner en marcha una tienda online de reventa, un negocio de reventa al por mayor puede empezar con un solo lote en lugar de un camión completo. Algunos principiantes gastan entre 500 y 1.500 dólares aproximadamente en su primer palé, pero los precios varían mucho según la categoría, el estado, el vendedor, los gastos de transporte y la calidad del lote. No consideres el precio anunciado por un liquidador como la media del sector.

Los márgenes varían igual de mucho. Un negocio de reventa al por mayor puede parecer rentable sobre el papel y, aun así, acabar perdiendo dinero tras tener que hacer frente a unidades dañadas, piezas que faltan, comisiones de la plataforma, almacenamiento y envío. eBay es un canal de reventa habitual, pero la mejor plataforma depende de lo que contenga realmente el lote.

El mayor riesgo en un negocio de reventa al por mayor es el stock que no puedes inspeccionar lo suficientemente bien. Los artículos falsificados, retirados del mercado, caducados, incompletos o muy dañados pueden convertir un palé barato en un costoso problema de eliminación de residuos.

Para tu primera compra en el negocio de reventa al por mayor:

Compra un lote concreto y lee las notas sobre el estado del artículo antes de pagar

Comprueba en las categorías si hay retiradas del mercado, fechas de caducidad, restricciones y riesgo de falsificación

Clasifica, comprueba y fotografía el stock antes de crear los anuncios

Realiza un seguimiento de las ventas y del beneficio neto por artículo, no solo de los ingresos totales, para saber si tu negocio de reventa al por mayor está funcionando realmente

Estas ideas de negocio que persiguen los revendedores de comercio electrónico solo alcanzan escala cuando el abastecimiento se vuelve repetible. Trata el primer lote como datos. Si quieres que tu negocio de reventa al por mayor perdure, averigua qué categorías se venden bien antes de comprar más volumen.

💡Lo que debes saber Inicio: Empieza con un lote documentado.



Coste: Suma el transporte, las tasas, el almacenamiento y los gastos de envío.



Ideal para: Revendedores que se implican personalmente.



A tener en cuenta: Stock falsificado o dañado.

Empieza con un palé eBay 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con un lote concreto; las comisiones de abastecimiento y del mercado varían según el artículo y el vendedor. Vender en eBay

Entre las ideas de negocio online, la marca propia es una de las opciones que requieren mayor inversión. Unos pocos miles de dólares pueden desaparecer rápidamente en muestras, stock, embalaje, transporte, fotografía, publicidad y costes de lanzamiento, así que no utilices una encuesta antigua de vendedores como garantía actual de lo que te costará tu primer producto.

En Amazon, el plan de venta «Professional» cuesta 39,99 dólares al mes. Las comisiones por recomendación varían según la categoría, y el servicio opcional Amazon FBA añade costes de gestión de pedidos, almacenamiento, existencias obsoletas, retirada y otros posibles gastos. Por eso, una estimación única de entre el 30 % y el 45 % en concepto de comisiones totales resulta demasiado aproximada para fijar el precio de un producto real.

Utiliza la calculadora de ingresos de Amazon con las medidas exactas, el peso, la categoría y el precio de venta que tengas previsto utilizar. Tu margen debería seguir siendo viable tras tener en cuenta las devoluciones, la publicidad, el almacenamiento, los descuentos y los gastos de envío. Estas ideas de negocio de comercio electrónico tienen un gran potencial, pero castigan las estimaciones de costes descuidadas.

Un primer lanzamiento de marca propia más seguro sería el siguiente:

Valida la demanda y la competencia antes de encargar el stock

Pide muestras y una primera tirada de producción más pequeña antes de ampliar la escala

Comprueba con antelación los requisitos de marca registrada, categoría y cumplimiento normativo del producto

Calcula los costes de referencia, gestión de pedidos, almacenamiento, transporte, publicidad y devoluciones

De todas las ideas de negocio de comercio electrónico que requieren capital real, la marca propia es la que exige una gestión más rigurosa de las finanzas. Si aún estás aprendiendo a poner en marcha una tienda online, un modelo más económico te ofrece más margen para aprender.

💡Lo que debes saber Inicio: Prevé varios costes de lanzamiento.



Comisiones: Las comisiones por recomendación, FBA, almacenamiento y publicidad varían.



Ideal para: Vendedores preparados para gestionar el inventario.



A tener en cuenta: Las estimaciones genéricas de comisiones.

Techo máximo Amazon 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan Professional: 39,99 $ al mes; los costes de recomendación, FBA, almacenamiento y publicidad varían según el producto. Iniciar ahora

TikTok Shop cobra una comisión por recomendación del 6 % en la mayoría de las categorías de EE. UU., aunque algunas categorías aplican tarifas diferentes. La antigua comisión fija de 0,30 $ por pedido ya no se tiene en cuenta en el cálculo. Las comisiones de afiliación de los creadores son independientes y las fija el vendedor.

La venta en redes sociales funciona de forma diferente a la mayoría de las ideas de negocio de comercio electrónico , ya que el descubrimiento del producto puede tener lugar a través de vídeos cortos y retransmisiones en directo, lo que la convierte en una de las ideas de negocio online con mayor peso en el contenido de esta lista. Aún así, se necesitan demostraciones claras de los productos, un cumplimiento fiable de los pedidos y un margen suficiente para cubrir cualquier comisión que se ofrezca a los creadores. No existe un porcentaje universal y fiable de tarifa combinada para todos los vendedores.

Para una primera prueba de comercio social:

Regístrate como vendedor y completa el proceso de verificación de la plataforma

Publica un producto que puedas mostrar claramente en un vídeo breve

Establece la comisión del creador solo después de calcular el margen que te puedes permitir

Realiza un seguimiento de los pedidos atribuidos al creador, las devoluciones y la contribución neta tras deducir las comisiones

Estas ideas de negocio que prueban los creadores de comercio electrónico pueden crecer rápidamente cuando el contenido genera ventas, pero la visibilidad también amplifica las críticas negativas y los problemas de gestión de pedidos. Trata TikTok Shop como un canal de ventas, no como un atajo para eludir la calidad del producto, especialmente si aún estás aprendiendo a poner en marcha una tienda online y a gestionar correctamente los pedidos.

💡Lo que debes saber Acceso: Completa primero la verificación de vendedor.



Comisiones: Normalmente un 6 % por recomendación + una comisión opcional para el creador.



Ideal para: Productos que se muestran bien en vídeo.



Ten en cuenta: Devoluciones y problemas de gestión de pedidos.

No se necesita tienda física TikTok Shop 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La mayoría de las categorías de EE. UU. tienen una comisión por recomendación del 6 %; las comisiones de los creadores son independientes. Iniciar la tienda

Por qué estas ideas de negocio figuran en la lista

Cada idea de esta lista tenía que superar una prueba: ¿podría un principiante total ponerla en práctica de verdad, en lugar de limitarse a hacer una captura de pantalla de los ingresos de otra persona y copiarlos? Por eso la lista combina:

Productos físicos

Productos digitales

Gestión de envíos externalizada

Reventa

Distribuirlas entre distintos niveles presupuestarios permite comparar de forma equitativa las ideas de negocio de comercio electrónico y hace que estas se basen en la realidad laboral, en lugar de en meras exageraciones.

Siguiente filtro: ¿se puede medir realmente? Cada una de estas ideas de negocio de comercio electrónico te ofrece algo concreto que puedes analizar:

Clics

Conversión

Pedidos recurrentes

Índices de devolución

Coste publicitario

Ventas realizadas

Si lo comparamos con las ideas de negocio online que se venden con vagas promesas de ingresos pasivos, la diferencia es evidente.

Algunos modelos comparten una misma plataforma, pero se consideran ideas de negocio de comercio electrónico independientes, ya que el riesgo de inventario y el flujo de trabajo difieren. Etsy es ideal para productos digitales y para vendedores que comercializan productos hechos a mano por Internet. Shopify permite gestionar con la misma facilidad un negocio de impresión bajo demanda o uno de dropshipping, aunque este último suele requerir un mayor seguimiento continuo de los proveedores y pruebas publicitarias. Un negocio de reventa al por mayor también sigue sus propias reglas.

Comparación de ideas de negocio de comercio electrónico: costes y beneficios

Los costes iniciales y los márgenes no van de la mano. Las ideas de negocio de comercio electrónico más baratas no son automáticamente las más rentables, y los modelos de mayor coste no garantizan una mejor rentabilidad. Utiliza la tabla siguiente como una guía para la planificación, más que como una promesa de ganancias.

Las mejores ideas de negocio de comercio electrónico siguen dependiendo de la rentabilidad real de tus productos, tanto si estás probando una marca propia, el dropshipping o un negocio de reventa al por mayor, así que compara las ideas de negocio de comercio electrónico en función de las cifras netas.

Idea de negocio Costes iniciales Comisiones de la plataforma Margen de beneficio habitual Nivel de esfuerzo Impresión bajo demanda Bajo; muestras opcionales Printify: gratuito o Premium a partir de 39 $ al mes Depende del coste del producto, el precio, los gastos de envío y la publicidad Bajo a medio; gestión de pedidos externalizada Productos artesanales Materiales + embalaje Etsy: 0,20 $ por anuncio + 6,5 % por transacción + gastos de tramitación Depende en gran medida de los materiales y la mano de obra Producción activa y continua Productos digitales Bajos; herramientas de creación opcionales Comisiones de publicación, transacción y gestión de Etsy Es posible obtener un margen bruto elevado; el beneficio neto varía De bajo a medio tras la creación Dropshipping Prueba minimalista de 200 a 600 dólares al mes Plan de Shopify + aplicaciones + marketing Hay que asumir los gastos de envío, las devoluciones y la publicidad Pruebas activas y constantes Caja de suscripción Normalmente miles; varía mucho Plataforma + costes de pago y operativos La retención y los gastos de envío impulsan la rentabilidad Activo, impulsado por la retención Reventa al por mayor Entre 500 y 1.500 dólares pueden cubrir un primer lote Comisiones de mercado, transporte, almacenamiento y envío Varía según el estado del lote y la tasa de venta Activo, abastecimiento y clasificación Marca propia de Amazon A menudo, varios miles de dólares 39,99 $ al mes + comisión por recomendación + FBA/anuncios opcionales Depende de la referencia; calcular antes del lanzamiento Activo, basado en el inventario Comercio social Se puede empezar con poco si hay existencias En su mayoría, comisión por recomendación del 6 % en EE. UU. + comisión del creador Depende del coste del producto, las devoluciones y las comisiones Activo, basado en el contenido

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aportar dinero mientras creas tu tienda?

Las aplicaciones de recompensas no financiarán la mayoría de las ideas de negocio de comercio electrónico ni sustituirán los ingresos de la tienda. Pueden proporcionarte unos pequeños ingresos extra mientras pruebas productos. Si quieres un objetivo mayor fuera de la tienda, ganar 1.000 dólares a la semana justifica explorar otros métodos que vale la pena comparar.

Vale la pena probar dos aplicaciones junto con una nueva tienda, no en lugar de ella. Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, paga a partir de un mínimo de 35 dólares y registrarse es gratis. BigCash paga a partir de un mínimo mucho más bajo, también es gratis, para quien quiera recibir su primer pago rápidamente.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si buscas opciones más sencillas para el móvil, la guía de las mejores aplicaciones de juegos con dinero real incluye una categoría aparte de pequeñas recompensas. Considéralas como dinero de bolsillo, no como capital para un negocio de impresión bajo demanda o de dropshipping.

JUGAR PARA GANAR Saca partido al tiempo de inactividad Aprovecha tu tiempo libre para ganar recompensas con Snakzy mientras te dedicas a tu negocio de comercio electrónico. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de 1 millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Las peores ideas de negocio de comercio electrónico no suelen ser los modelos en sí mismos. El problema son los costosos cursos, los paquetes de automatización falsos, los servicios de ventas garantizadas o los argumentos de venta de los proveedores que los rodean. Las ideas de negocio de comercio electrónico reales no necesitan promesas de ingresos garantizados. Las ideas de negocio de comercio electrónico sostenibles deberían funcionar sin necesidad de exageraciones.

Cursos de mentores de seis cifras: la FTC prohibió de forma permanente a los operadores de un esquema de oportunidades de negocio de comercio electrónico tras las acusaciones de afirmaciones engañosas sobre ganancias. Considera las promesas de ingresos garantizados como una señal de alerta.

la FTC prohibió de forma permanente a los operadores de un esquema de oportunidades de negocio de comercio electrónico tras las acusaciones de afirmaciones engañosas sobre ganancias. Considera las promesas de ingresos garantizados como una señal de alerta. Stock de liquidación falsificado o mal etiquetado: nunca montes un negocio de reventa al por mayor basándote en un palé sin un albarán útil ni información sobre el estado de la mercancía.

nunca montes un negocio de reventa al por mayor basándote en un palé sin un albarán útil ni información sobre el estado de la mercancía. Servicios falsos de «ventas garantizadas»: los bots y el tráfico falso no solucionan una demanda débil y pueden poner en riesgo las cuentas en los mercados online.

los bots y el tráfico falso no solucionan una demanda débil y pueden poner en riesgo las cuentas en los mercados online. Un pedido completo de inventario antes de comprobar la demanda: una de las formas más rápidas de encarecer las ideas de negocio de comercio electrónico es pedir la cantidad máxima antes de demostrar que alguien quiere el producto.

Las buenas ideas de negocio que los vendedores de comercio electrónico pueden probar tienen una cosa en común: puedes evaluar lo que está sucediendo antes de apostar fuerte. Ese mismo escepticismo resulta útil en otros ámbitos, y evitar las estafas con tarjetas regalo te ayuda a detectar más señales de alerta en torno a las solicitudes de pago falsas.

Veredicto final sobre ideas de negocio de comercio electrónico

Si quieres minimizar el riesgo de inventario, empieza con un negocio de impresión bajo demanda o con productos digitales. Si ya fabricas productos físicos, Etsy es una forma sencilla de vender productos artesanales por Internet. Un negocio de dropshipping te permite probar rápidamente los productos sin necesidad de tener stock, mientras que un negocio de reventa al por mayor y de marca propia requiere más inversión y trabajo operativo.

Las mejores ideas de negocio de comercio electrónico son aquellas que puedes permitirte probar adecuadamente, lo cual es una regla útil para las ideas de negocio en línea en general. Mantén la primera versión a pequeña escala, calcula el margen real y amplía el negocio cuando surja la demanda. Mientras lo desarrollas, únete gratis a Snakzy para obtener unos ingresos extra opcionales, pero mantén la tienda en sí como tu proyecto principal. Trata las ideas de negocio de comercio electrónico ante todo como negocios, no como trucos para ganar dinero rápido.

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